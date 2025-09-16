Și Mihai Stoica și-a pierdut încrederea în FCSB: ”Ne bate toată lumea!” Singurul lucru care îl liniștește înainte de meciul cu FC Botoșani

Sport.ro, 17 septembrie 2025 00:20

După un sezon foarte bun în care a impresionat în Europa și a câștigat un nou titlu de campioană, FCSB se află într-o situație critică.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Sport.ro

Acum 30 minute
00:20
Și Mihai Stoica și-a pierdut încrederea în FCSB: ”Ne bate toată lumea!” Singurul lucru care îl liniștește înainte de meciul cu FC Botoșani Sport.ro
După un sezon foarte bun în care a impresionat în Europa și a câștigat un nou titlu de campioană, FCSB se află într-o situație critică.
Acum o oră
00:00
Basarab Panduru îl vede la naționala României! Jucătorul lui Dinamo l-a impresionat Sport.ro
Basarab Panduru vede unul dintre cei mai buni jucători de la Dinamo la naționala României.
00:00
Juventus - Dortmund, meci de infarct! În minutul 52 era 0-0, după s-au marcat OPT goluri spectaculoase Sport.ro
Juventus - Dortmund 4-4. Nebunie totală la Torino! 
Acum 2 ore
23:30
Marius Șumudică a dezvăluit ce l-a convins să meargă în China: ”De asta am luat oferta în calcul!” Sport.ro
Liber de contract de patru luni, după despărțirea de Rapid, Marius Șumudică și-a găsit un nou angajament. 
23:30
Ceahlăul Piatra Neamț a cerut intrarea în insolvență! Datorii uriașe pentru clubul de tradiție Sport.ro
Ceahlăul Piatra Neamț, echipă cu istorie în fotbalul românesc, trece printr-un moment dramatic.
23:10
MM Stoica a comparat-o pe FCSB cu echipa lui Jurgen Klopp: „Situația noastră este identică” Sport.ro
Mihai Stoica a vorbit despre forma slabă pe care o traversează FCSB.
23:00
Mihai Stoica, detalii despre accidentarea suferită de un jucător cheie de la FCSB: ”Boala anului!” Sport.ro
FCSB se confruntă cu probleme medicale înainte de meciul cu FC Botoșani. 
Acum 4 ore
22:40
CFR Cluj nu se oprește din transferat! Vicecampioana bătut palma cu un mijlocaș brazilian Sport.ro
CFR Cluj e de neoprit pe piața transferurilor.
22:30
Probleme fără sfârșit la FCSB: încă un fotbalist accidentat! MM Stoica a confirmat Sport.ro
FCSB continuă să adune vești proaste înaintea duelului cu FC Botoșani. 
22:30
Probleme pentru Xabi Alonso! Vedeta lui Real Madrid s-a accidentat Sport.ro
Xabi Alonso a fost nevoit să schimbe una dintre vedetele echipei după câteva minute.
22:20
Momentul care i-a adus lui Dennis Man primele minute în Champions League Sport.ro
PSV a debutat în faza principală Champions League.
22:00
Viktor Gyokeres, accidentare urâtă la debutul în Champions League cu Arsenal! Ce s-a întâmplat Sport.ro
Viktor Gyokeres s-a accidentat în prima repriză a meciului Athletic Bilbao - Arsenal.
21:50
Dennis Man a jucat 13 minute în Champions League cu PSV! Ce s-a întâmplat fix când a intrat pe teren Sport.ro
Dennis Man a bifat primele minute în grupele Champions League, dar debutul său pentru PSV nu a fost deloc unul fericit.
21:30
Primul ”Nu” pentru Petrolul! Rămasă fără antrenor după demiterea lui Ciobotariu, antrenorul a refuzat oferta Sport.ro
Petrolul a anunțat despărțirea de Liviu Ciobotariu în cursul zilei de marți. 
21:30
„Arde“ vestiarul la Real Madrid. Tensiuni între Xabi Alonso și un superstar Sport.ro
Real Madrid a început sezonul în forță, cu patru victorii din tot atâtea meciuri în La Liga, dar în spatele succeselor există deja tensiuni în vestiar. 
21:20
O nouă demitere de antrenor în Superliga? Principalul, la echipă de patru ani Sport.ro
Startul de sezon este nefast pentru anumite formații din Superliga României.
21:10
Numit ”distrugerea fotbalului românesc” de către Becali, a ajuns în Liga 3: ”Am avut două oferte concrete din Liga 1” Sport.ro
Romario Benzar și-a găsit o nouă echipă după despărțirea de FC Botoșani.
21:00
Gabi Balint, verdict dur după ce antrenorul a fost demis din Superliga: „Penibilă chestia asta” Sport.ro
Gabi Balint a vorbit despre antrenorul demis din Superligă.
Acum 6 ore
20:40
Beatrice Andreea Ana, medalie de bronz la Campionatele Mondiale de lupte de la Zagreb Sport.ro
Luptătoarea română Beatrice Andreea Ana a adus României o nouă medalie la Campionatele Mondiale de lupte, ediția 2025, găzduită de Zagreb. 
20:30
Clauza care ”blochează” demiterea lui Ruben Amorim de la Manchester United! A câștigat doar 8 din 31 de meciuri în Premier League Sport.ro
Pare că Manchester United va avea din nou un sezon mult sub așteptările fanilor englezi. 
20:10
Șumudică a pus diagnosticul la FCSB: „Suferă la acest capitol” Sport.ro
Fostul antrenor al Rapidului vede marea problemă a campioanei după startul dezastruos.
19:50
Andrea Miklos, cel mai bun rezultat personal al sezonului, dar a ratat calificarea în finala de la 400 m a CM de atletism Sport.ro
CM de atletism se defășoară până duminică în Japonia, la Tokyo.
19:40
Gigi Becali, schimbare masivă la FCSB! Un titular își cedează postul Sport.ro
FCSB continuă seria dezamăgirilor în campionat. 
19:10
Revine Dennis Politic la Dinamo?! Anunțul făcut de Zeljko Kopic Sport.ro
Transferat la FCSB cu mari așteptări, Dennis Politic nu a reușit să devină un titular incontestabil la echipa patronată de Gigi Becali.
19:10
PSV a luat decizia în privința lui Dennis Man Sport.ro
Champions League începe cu șase partide transmise LIVE TEXT pe Sport.ro!
Acum 8 ore
18:50
Tragedie în sportul românesc! Fostul fotbalist de la Steaua și U Cluj a murit la 67 de ani Sport.ro
Fotbalul românesc este în doliu.
18:50
„Unde o vezi pe Dinamo?” Basarab Panduru a dat verdictul imediat Sport.ro
Basarab Panduru a vorbit despre forma bună pe care o traversează Dinamo.
18:30
Hansi Flick nu a luat foc degeaba! Starea lui Lamine Yamal înaintea debutului Barcelonei în Champions League Sport.ro
Lamine Yamal s-a accidentat la naționala Spaniei și a fost indisponibil pentru meciul Barcelonei din La Liga.
18:20
Maghiarii, scandalizați de comportamentul fanilor lui FCSB! Motivul invocat pentru care lucrurile nu au degenerat Sport.ro
FCSB a jucat duminică, la Miercurea Ciuc, împotriva celor de la Csikzsereda, în meciul din etapa a noua din Superligă, scor 1-1.
18:20
Caz bizar în UCL! Marți joacă titular, miercuri merge la tribunal, acuzat de viol Sport.ro
Fostul star de la Arsenal este acuzat de agresiune sexuală, dar este anunțat titular.
18:10
Florin Gardoș a găsit problema de la FCSB: „Dacă aș spune...” Sport.ro
Florin Gardoș a vorbit despre situația complicată de la FCSB.
18:10
Raul Rusescu taxează un antrenor din Superliga: „Ai bulversat lotul!” Sport.ro
Fostul campion al României este nemulțumit de modul în care un tehnician din Liga 1 își gestionează echipa.
17:40
Antrenorul la care speră Petrolul după plecarea lui Liviu Ciobotariu: ”Ar fi o variantă bună, o să discutăm!” Sport.ro
Liviu Ciobotariu e OUT de la Petrolul, după o serie de rezultate nefavorabile ale ploieștenilor.
17:30
Șumudică a ieșit din schemă! Cine e favorit să preia Petrolul după demiterea lui Ciobotariu Sport.ro
Prahovenii caută soluții pentru banca tehnică după eșecul cu Dinamo.
17:10
„Vă e teamă că ratați play-off-ul?“ Răspunsul lui Cristi Balaj Sport.ro
CFR Cluj riscă să rateze play-off-ul Superligii României.
17:00
Fostul oficial al lui Ajax, dezvăluiri despre Cristi Chivu, înainte de duelul cu Inter din Champions League: ”Era disperat!” Sport.ro
Inter va juca primul meci în Champions League sub comanda lui Cristi Chivu. 
17:00
Atenție, România! Moldova și-a ales noul selecționer: „Este o mare onoare!” Sport.ro
Debutul său va fi pe 9 octombrie, pe Arena Națională.
17:00
Petrolul a făcut anunțul! Decizia luată în cazul lui Liviu Ciobotariu Sport.ro
Petrolul s-a decis în cazul lui Liviu Ciobotariu, după înfrângere din ultima etapă.
Acum 12 ore
16:40
Zeljko Kopic a anunțat ce se întâmplă cu Adrian Mazilu! Când debutează atacantul la Dinamo Sport.ro
Adrian Mazilu a ajuns la Dinamo în acest vară. 
16:30
Un „tricolor” a pus mâna pe telefon și l-a contactat pe Mircea Lucescu după dezamăgirea cu Canada: „Mi-a dat un mesaj” Sport.ro
România a avut parte de o campanie de septembrie dezamăgitoare.
16:20
Adi Mutu l-a făcut praf pe Walter Zenga, după criticile italianului pentru Chivu: ”A mâncat o pâine aici și s-a apucat să vorbească!” Sport.ro
Walter Zenga, legendă a lui Inter Milano și fost antrenor la FCSB și Dinamo, l-a criticat în termeni duri pe Cristi Chivu, după ce nerazzurrii au pierdut derby-ul cu Juventus cu scorul de 3-4.
16:00
Show la Memorialul Rudel Obreja, organizat de Octavian Stoica 'Geolgău'. A boxat și un cubanez! Sport.ro
Show pugilistic pus la punct de antrenorul Octavian Stoica 'Geolgău', fost campion al Românei și fost component al lotului tricolor.
15:30
Meci scos din program: Jaqueline Cristian – Emma Răducanu nu se mai joacă, astăzi Sport.ro
Korea Open 2025, turneu de categoria WTA 500, ar fi trebuit să aibă, astăzi, două partide cu Jaqueline Cristian și cu Sorana Cîrstea, în prim-plan.
15:00
Lucescu șochează: „Imposibil să nu batem Austria!“. Argumentul său, bulversant Sport.ro
Confirmat în funcția de selecționer, „Il Luce“ a venit cu o promisiune pe care rar o vezi la acest nivel, indiferent de numele echipei.
15:00
Boban Nikolov, fostul jucător de la FCSB, s-a întors în Superligă: ”Bun venit!” Sport.ro
Boban Nikolov (31 de ani), fostul jucător de la FCSB, a revenit în Superliga României.
14:50
Adrian Mutu exclude o echipă din lupta pentru titlu: ”Are nevoie de jucători mult mai buni” Sport.ro
Meciul dintre Petrolul Ploiești și Dinamo București, scor 0-3, a închis etapa cu numărul nouă din Superliga României.
14:40
Fenomenul Oliver Diaconescu: campion național de seniori la slalom paralel, la numai 13 ani! Sport.ro
Oliver Diaconescu, pilotul clubului ACS MVM Rally Motorsport, în parteneriat cu CSU ASE, este noul campion național la slalom paralel, cu o rundă înainte de finalul sezonului!
14:30
Cum arată echipa ideală a etapei a noua din Superligă: Zeljko Kopic e antrenorul rundei Sport.ro
Liga Profesionistă de Fotbal a publicat echipa ideală a etapei a noua din Superligă.
14:00
„Reghe“, distrus în Sudan: „Zero, jalnic, demn de compasiune!“ Sport.ro
Laurențiu Reghecampf (49 de ani) a fost numit, la Al-Hilal Omdurman, la începutul lunii august. La tratamentul de care are parte, în presa locală, ar fi o mare minune dacă românul va fi în funcție, la anul, pe vremea asta.
13:40
Tentativă de mituire pentru următorul Balon de Aur! Totul a pornit de la un e-mail: ”Vă solicităm o ofertă” Sport.ro
În timp ce voturile pentru următorul Balon de Aur, al cărui câştigător va fi anunţat pe 22 septembrie, s-au încheiat, jurnalistul care reprezintă Australia a dezvăluit că a primit un e-mail de la o agenţie de comunicare care îi propunea să promoveze candidatura lui Ousmane Dembélé, în schimbul unei remuneraţii.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.