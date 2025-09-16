Și Mihai Stoica și-a pierdut încrederea în FCSB: ”Ne bate toată lumea!” Singurul lucru care îl liniștește înainte de meciul cu FC Botoșani
Sport.ro, 17 septembrie 2025 00:20
După un sezon foarte bun în care a impresionat în Europa și a câștigat un nou titlu de campioană, FCSB se află într-o situație critică.
Basarab Panduru vede unul dintre cei mai buni jucători de la Dinamo la naționala României.
00:00
Juventus - Dortmund, meci de infarct! În minutul 52 era 0-0, după s-au marcat OPT goluri spectaculoase # Sport.ro
Juventus - Dortmund 4-4. Nebunie totală la Torino!
Marius Șumudică a dezvăluit ce l-a convins să meargă în China: ”De asta am luat oferta în calcul!” # Sport.ro
Liber de contract de patru luni, după despărțirea de Rapid, Marius Șumudică și-a găsit un nou angajament.
Ceahlăul Piatra Neamț a cerut intrarea în insolvență! Datorii uriașe pentru clubul de tradiție # Sport.ro
Ceahlăul Piatra Neamț, echipă cu istorie în fotbalul românesc, trece printr-un moment dramatic.
MM Stoica a comparat-o pe FCSB cu echipa lui Jurgen Klopp: „Situația noastră este identică” # Sport.ro
Mihai Stoica a vorbit despre forma slabă pe care o traversează FCSB.
Mihai Stoica, detalii despre accidentarea suferită de un jucător cheie de la FCSB: ”Boala anului!” # Sport.ro
FCSB se confruntă cu probleme medicale înainte de meciul cu FC Botoșani.
CFR Cluj nu se oprește din transferat! Vicecampioana bătut palma cu un mijlocaș brazilian # Sport.ro
CFR Cluj e de neoprit pe piața transferurilor.
FCSB continuă să adune vești proaste înaintea duelului cu FC Botoșani.
Xabi Alonso a fost nevoit să schimbe una dintre vedetele echipei după câteva minute.
PSV a debutat în faza principală Champions League.
Viktor Gyokeres, accidentare urâtă la debutul în Champions League cu Arsenal! Ce s-a întâmplat # Sport.ro
Viktor Gyokeres s-a accidentat în prima repriză a meciului Athletic Bilbao - Arsenal.
Dennis Man a jucat 13 minute în Champions League cu PSV! Ce s-a întâmplat fix când a intrat pe teren # Sport.ro
Dennis Man a bifat primele minute în grupele Champions League, dar debutul său pentru PSV nu a fost deloc unul fericit.
Primul ”Nu” pentru Petrolul! Rămasă fără antrenor după demiterea lui Ciobotariu, antrenorul a refuzat oferta # Sport.ro
Petrolul a anunțat despărțirea de Liviu Ciobotariu în cursul zilei de marți.
Real Madrid a început sezonul în forță, cu patru victorii din tot atâtea meciuri în La Liga, dar în spatele succeselor există deja tensiuni în vestiar.
Startul de sezon este nefast pentru anumite formații din Superliga României.
Numit ”distrugerea fotbalului românesc” de către Becali, a ajuns în Liga 3: ”Am avut două oferte concrete din Liga 1” # Sport.ro
Romario Benzar și-a găsit o nouă echipă după despărțirea de FC Botoșani.
Gabi Balint, verdict dur după ce antrenorul a fost demis din Superliga: „Penibilă chestia asta” # Sport.ro
Gabi Balint a vorbit despre antrenorul demis din Superligă.
Luptătoarea română Beatrice Andreea Ana a adus României o nouă medalie la Campionatele Mondiale de lupte, ediția 2025, găzduită de Zagreb.
Clauza care ”blochează” demiterea lui Ruben Amorim de la Manchester United! A câștigat doar 8 din 31 de meciuri în Premier League # Sport.ro
Pare că Manchester United va avea din nou un sezon mult sub așteptările fanilor englezi.
Fostul antrenor al Rapidului vede marea problemă a campioanei după startul dezastruos.
Andrea Miklos, cel mai bun rezultat personal al sezonului, dar a ratat calificarea în finala de la 400 m a CM de atletism # Sport.ro
CM de atletism se defășoară până duminică în Japonia, la Tokyo.
FCSB continuă seria dezamăgirilor în campionat.
Transferat la FCSB cu mari așteptări, Dennis Politic nu a reușit să devină un titular incontestabil la echipa patronată de Gigi Becali.
Champions League începe cu șase partide transmise LIVE TEXT pe Sport.ro!
Tragedie în sportul românesc! Fostul fotbalist de la Steaua și U Cluj a murit la 67 de ani # Sport.ro
Fotbalul românesc este în doliu.
Basarab Panduru a vorbit despre forma bună pe care o traversează Dinamo.
Hansi Flick nu a luat foc degeaba! Starea lui Lamine Yamal înaintea debutului Barcelonei în Champions League # Sport.ro
Lamine Yamal s-a accidentat la naționala Spaniei și a fost indisponibil pentru meciul Barcelonei din La Liga.
Maghiarii, scandalizați de comportamentul fanilor lui FCSB! Motivul invocat pentru care lucrurile nu au degenerat # Sport.ro
FCSB a jucat duminică, la Miercurea Ciuc, împotriva celor de la Csikzsereda, în meciul din etapa a noua din Superligă, scor 1-1.
Fostul star de la Arsenal este acuzat de agresiune sexuală, dar este anunțat titular.
Florin Gardoș a vorbit despre situația complicată de la FCSB.
Fostul campion al României este nemulțumit de modul în care un tehnician din Liga 1 își gestionează echipa.
Antrenorul la care speră Petrolul după plecarea lui Liviu Ciobotariu: ”Ar fi o variantă bună, o să discutăm!” # Sport.ro
Liviu Ciobotariu e OUT de la Petrolul, după o serie de rezultate nefavorabile ale ploieștenilor.
Șumudică a ieșit din schemă! Cine e favorit să preia Petrolul după demiterea lui Ciobotariu # Sport.ro
Prahovenii caută soluții pentru banca tehnică după eșecul cu Dinamo.
CFR Cluj riscă să rateze play-off-ul Superligii României.
Fostul oficial al lui Ajax, dezvăluiri despre Cristi Chivu, înainte de duelul cu Inter din Champions League: ”Era disperat!” # Sport.ro
Inter va juca primul meci în Champions League sub comanda lui Cristi Chivu.
Debutul său va fi pe 9 octombrie, pe Arena Națională.
Petrolul s-a decis în cazul lui Liviu Ciobotariu, după înfrângere din ultima etapă.
Zeljko Kopic a anunțat ce se întâmplă cu Adrian Mazilu! Când debutează atacantul la Dinamo # Sport.ro
Adrian Mazilu a ajuns la Dinamo în acest vară.
Un „tricolor” a pus mâna pe telefon și l-a contactat pe Mircea Lucescu după dezamăgirea cu Canada: „Mi-a dat un mesaj” # Sport.ro
România a avut parte de o campanie de septembrie dezamăgitoare.
Adi Mutu l-a făcut praf pe Walter Zenga, după criticile italianului pentru Chivu: ”A mâncat o pâine aici și s-a apucat să vorbească!” # Sport.ro
Walter Zenga, legendă a lui Inter Milano și fost antrenor la FCSB și Dinamo, l-a criticat în termeni duri pe Cristi Chivu, după ce nerazzurrii au pierdut derby-ul cu Juventus cu scorul de 3-4.
Show la Memorialul Rudel Obreja, organizat de Octavian Stoica 'Geolgău'. A boxat și un cubanez! # Sport.ro
Show pugilistic pus la punct de antrenorul Octavian Stoica 'Geolgău', fost campion al Românei și fost component al lotului tricolor.
Korea Open 2025, turneu de categoria WTA 500, ar fi trebuit să aibă, astăzi, două partide cu Jaqueline Cristian și cu Sorana Cîrstea, în prim-plan.
Confirmat în funcția de selecționer, „Il Luce“ a venit cu o promisiune pe care rar o vezi la acest nivel, indiferent de numele echipei.
Boban Nikolov (31 de ani), fostul jucător de la FCSB, a revenit în Superliga României.
Adrian Mutu exclude o echipă din lupta pentru titlu: ”Are nevoie de jucători mult mai buni” # Sport.ro
Meciul dintre Petrolul Ploiești și Dinamo București, scor 0-3, a închis etapa cu numărul nouă din Superliga României.
Fenomenul Oliver Diaconescu: campion național de seniori la slalom paralel, la numai 13 ani! # Sport.ro
Oliver Diaconescu, pilotul clubului ACS MVM Rally Motorsport, în parteneriat cu CSU ASE, este noul campion național la slalom paralel, cu o rundă înainte de finalul sezonului!
Liga Profesionistă de Fotbal a publicat echipa ideală a etapei a noua din Superligă.
Laurențiu Reghecampf (49 de ani) a fost numit, la Al-Hilal Omdurman, la începutul lunii august. La tratamentul de care are parte, în presa locală, ar fi o mare minune dacă românul va fi în funcție, la anul, pe vremea asta.
Tentativă de mituire pentru următorul Balon de Aur! Totul a pornit de la un e-mail: ”Vă solicităm o ofertă” # Sport.ro
În timp ce voturile pentru următorul Balon de Aur, al cărui câştigător va fi anunţat pe 22 septembrie, s-au încheiat, jurnalistul care reprezintă Australia a dezvăluit că a primit un e-mail de la o agenţie de comunicare care îi propunea să promoveze candidatura lui Ousmane Dembélé, în schimbul unei remuneraţii.
