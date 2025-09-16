Cătălin Botezatu a făcut lumină în cazul scandalului Irinel Columbeanu – Irina! De ce nu a fost invitat fostul afacerist la prezentarea fiicei sale
SpyNews, 17 septembrie 2025 00:20
Cătălin Botezatu a clarificat situația în cazul scandalului dintre Irinel Columbeanu și Irina Columbeanu! Fiica fostului afacerist a participat la o prezentare de modă pentru celebrul designer, însă Irinel Columbeanu nu ar fi fost invitat și nu s-ar fi întâlnit cu fata lui.
• • •
Alte ştiri de SpyNews
Acum 30 minute
00:20
Cătălin Botezatu a făcut lumină în cazul scandalului Irinel Columbeanu – Irina! De ce nu a fost invitat fostul afacerist la prezentarea fiicei sale # SpyNews
Cătălin Botezatu a clarificat situația în cazul scandalului dintre Irinel Columbeanu și Irina Columbeanu! Fiica fostului afacerist a participat la o prezentare de modă pentru celebrul designer, însă Irinel Columbeanu nu ar fi fost invitat și nu s-ar fi întâlnit cu fata lui.
Acum o oră
00:00
Doliu uriaș la Hollywood! Robert Redford s-a stins din viață la vârsta de 89 de ani! După o carieră de excepție, actorul legendar și-a dat ultima suflare și a lăsat în urmă producții apreciate la nivel mondial.
Acum 2 ore
23:40
Asia Express, 16 septembrie 2025. Cum au reacționat localnicii, după ce au degustat ciorbă rădăuțeană gătită de concurenți: ”Un gest foarte urât” # SpyNews
Concurenții de la Asia Express au gătit ciorbă rădăuțeană pentru localnici, în ediția din 16 septembrie 2025. Dacă pentru unii gătitul este o obișnuință, alte echipe au ieșit complet din zona de confort. În cele din urmă, verdictul a fost a localnicilor.
23:00
Larisa Udilă a luat parte la scene halucinante! Un bărbat a bătut două fete în spatele blocului vedetei: ”Tremur de nervi” # SpyNews
Clipe îngrozitoare pentru Larisa Udilă! Un bărbat ar fi bătut două fete în spatele blocului vedetei. Larisa Udilă a filmat momentul și și-a exprimat revolta și dezgustul. Vă prezentăm imaginile halucinante.
Acum 4 ore
22:30
Asia Express, 16 septembrie 2025. Anda Adam și Joseph, pauză la un fast food cunoscut! Ce le-a spus Irina Fodor: ”Echipa nu poate filma” # SpyNews
Irina Fodor s-a simțit nevoită să le reamintească concurențillor câteva reguli organizatorice. Anda Adam și Joseph Adam au luat o pauză la un fast food cunoscut, motiv pentru care echipa a fost nevoită să prelungească programul.
22:20
EXCLUSIV Spynews.ro. A făcut şedinţe lungi la psiholog. BRomania, terapie şoc după despărţirea de iubită! | VIDEO # SpyNews
Când toată lumea se aștepta la pasul următor, a venit despărțirea! BRomania și Fabiola s-au separat după un an și jumătate de iubire. Semnele rupturii erau deja vizibile, iar acum actorul vorbește deschis despre această perioadă dificilă. A mărturisit că a apelat chiar și la ajutorul psihologilor pentru a depăși momentul. Declarații exclusive pentru Spynews.ro.
22:20
Apel disperat prin Spynews.ro. Ce mesaje îi trimite Gheboasă fostei lui iubite: ”I-am greșit de prea multe ori ca să mă mai ierte” | VIDEO # SpyNews
Gheboasă face un apel disperat și îi cere public iertare fostei sale iubite. După 11 ani de relație, cei doi s-au separat, însă cântărețul speră să-i recâștige inima! Conștient că i-a greșit de prea multe ori, artistul își dorește totuși o ultimă șansă. Iată ce mesaj i-a transmis în fața camerelor de filmat.
22:20
Spynews.ro a elucidat misterul mesajelor Ginei Chirilă! „Nu-i bat apropo-uri lui Bogdan Vlădău!” | VIDEO # SpyNews
Gina Chirilă elucidează misterul! Fosta soție a lui Bogdan Vlădău dă cărțile pe față și închide gura răutăcioșilor. Ce spune frumoasa blondină despre postările controversate, dar și despre noua sa pasiune. Declarații exclusive!
22:10
Refuză interviuri pe bandă rulantă şi, totuşi… Denis de la The Motans: “Sunt un om fericit!” # SpyNews
Denis Roabeș vorbește în exclusivitate pentru Spynews.ro despre cel mai important rol din viața sa, acela de tată. Artistul ne dezvăluie cum trăiește această experiență unică. Cât de implicat este artistul.
22:10
Atenţie! Cum arată prânzul în familia lui Dan Şucu! Ea plăteşte nota, el se urcă’n spate | PAPARAZZI # SpyNews
Se spune că în spatele unui bărbat puternic se află mereu o femeie şi mai puternică. Bine, se mai spune că un bărbat adevărat lasă finanţele pe mâna femeii... că aşa vine belşugul înapoi înzecit! Dan Şucu ştie clar această regulă şi o aplică cu vârf şi îndesat.
22:10
Lovitură după lovitură pentru liderul mercenarilor din Ministerul de Interne și din Ministerul Apărării Naționale: Horațiu Potra a pierdut încă un proces important, deschis de niște oameni cărora fostul luptător în Legiunea Străină le luase pământul cu japca.
22:10
Un nou dosar penal pentru polițista torționară de la Sectia 16 | Pentru ce e cercetată acum Elisabeta Stancu. | Mai are 6 ani de închisoare de făcut # SpyNews
Condamnată deja la șase ani cu executare pentru falsificare de probe și complicitate la răpire și tortură, polițista care a fost „regina” liderului de sindicat al polițiștilor Viorel Șeicaru ar putea primi un „bonus”.
21:50
Asia Express, 16 septembrie 2025. Mara Bănică și Serghei Mizil au câștigat amuleta de 1.000 de euro! Ce probă au primit concurenții # SpyNews
Ediția din 16 septembrie 2025 a început cu o cursă arzătoare pentru amuletă! După un joc strâns între concurenți, cei care au câștigat amuleta de 1.000 euro a fost câștigată de Mara Bănică și Serghei Mizil! Irina Fodor le-a oferit un avantaj.
21:20
Cum a reacționat mama Ellei Vișan, după ce a văzut scenele de amor dintre fiica ei și ispita Teo, la Insula Iubirii: ”A fost șocul că am avut curajul să o fac la televizor” # SpyNews
Ella Vișan a răspuns la cea mai arzătoare întrebare! Fosta concurentă de la Insula Iubirii a dezvăluit ce reacție a avut mama ei, după ce a văzut scenele de amor cu fiica ei și ispita Teo, la televizor! Iată ce relație au cele două în prezent.
Acum 6 ore
20:40
Ionuț Cercel, anunț îngrijorător! Cântărețul este copleșit de durere după moartea tatălui: ”Dorința mea este să ne întâlnim” | FOTO # SpyNews
Ionuț Cercel trece printr-o suferință nemărginită! Tatăl său s-a stins din viață în urmă cu patru ani. Timpul a trecut, dar nimeni nu poate să șeargă suferința pe care o are în suflet. Ionuț Cercel a făcut o declarație neașteptată pe rețelele de socializare.
20:00
Încă o lovitură pentru tânăra din Timișoara, amenințată cu moartea de propriul tata! Mama ei s-a împăcat cu bărbatul abuziv. Declarații halucinante # SpyNews
Tânăra din Timișoara, care luna trecută povestea cum ar fi fost amenințată cu moartea de propriul tată, a primit o lovitură dură! Mama ei s-a împăcat cu bărbatul abuziv, iar tânăra trece printr-o situație revoltătoare.
19:40
Fiul lui Ilie Dumitrescu a fost reținut pentru 24 de ore, după ce a părăsit locul accidentului! Toto Dumitrescu, găsit de oamenii legii după două zile # SpyNews
Fiul lui Ilie Dumitrescu a fost reținut pentru 24 de ore, după ce a părăsit locul accidentului în care a fost implicat, duminică, în București. Toto Dumitrescu urmează, cel mai probabil, să afle dacă va fi sau arestat preventiv pentru 30 de zile.
19:00
Acces Direct. Un tată îndurerat vrea să facă dreptate, după ce fiul său ar fi fost ucis într-un accident provocat de un polițist lăsat în libertate # SpyNews
Andrei s-a stins din viață după un accident tragic. Autorul ar fi un polițist, care în prezent ar fi în libertate. Tatăl său a făcut declarații dureroase la Acces Direct și își dorește să facă dreptate.
Acum 8 ore
18:20
Andia, moment de excepție! Artista a cântat Imnul Romaniei la Palatul Regal, în cadrul unui eveniment special: ”Am simțit fiecare cuvânt” | VIDEO # SpyNews
Andia a avut parte de un moment care a onorat-o! Artista a interpretat imnul României la Palatul Regal. Andia a fost invitată să facă parte dintr-un eveniment special. Deși a susținut foarte multe concerte, artista a recunoscut că acesta a copleșit-o de emoții.
17:50
Doliu uriaș la Hollywood! Robert Redford s-a stins din viață la vârsta de 89 de ani! După o carieră de excepție, actorul legendar și-a dat ultima suflare și a lăsat în urmă producții apreciate la nivel mondial.
17:10
Primele imagini cu momentul în care Toto Dumitrescu este prins și încătușat de polițiști! Unde a fost găsit fiul lui Ilie Dumitrescu | VIDEO # SpyNews
Fiul lui Ilie Dumitrescu a fost prins, astăzi, de polițiști, după două zile în care a fost căutat. Au apărut primele imagini cu momentul în care Toto Dumitrescu ajunge în custodia polițiștilor și este încătușat. Actorul a făcut primele declarații, după accident.
Acum 12 ore
16:20
Toto Dumitrescu ar fi consumat cocaină înainte de accidentul din București! Testul antidrog a ieșit pozitiv # SpyNews
Problemele s-au adâncit pentru fiul lui Ilie Dumitrescu! Toto Dumitrescu ar fi consumat cocaină înainte să se urce la volanul mașinii cu care a făcut accidentul din București. După ce a fost prins de poliție, fiul lui Ilie Dumitrescu a fost supus testului antidrog, rezultatul fiind pozitiv.
16:00
Elena Merișoreanu a ajuns de urgență la spital! Ce i-a dat mari bătăi de cap în ultimele săptămâni cântăreței # SpyNews
Elena Merișoreanu a ajuns de curând la spital. O problemă cu care se confruntă de câteva săptămâni i-a creat neplăceri, așa că a avut nevoie de ajutorul specialiștilor. O perioada a urmat un tratament cu antibiotic, pe care mai apoi medicii i l-au întrerupt.
15:50
Viața fără filtru. Victor Ponta, despre divorțul de Daciana Sârbu! Ce regrete are fostul premier: "Îmi reproșez..." # SpyNews
Prezent astăzi, 16 septembrie, în platoul Viața fără filtru, Victor Ponta a vorbit deschis despre unul dintre cele mai delicate momente din viața sa personală, divorțul de Daciana Sârbu. Fostul premier al României a făcut declarații sincere și a recunoscut că regretă separarea de mama copiilor săi.
15:30
„Am învățat să fiu cuminte”. Ce s-a întâmplat la noul termen în instanță al Danei Marijuana. Vrea să se mute la București # SpyNews
Dana Marijuana a fost eliberată din închisoare în urmă cu câteva luni. Cântăreața a fost sub control judiciar, iar astăzi a avut loc un nou termen, la Tribunalul Constanța. Dana Marijuana vrea să se mute în București.
15:20
Un nou titlu pentru campioana la înot în ape înghețate. Simona Chiru, finalista campaniei „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, pe podium la AtlantisMan # SpyNews
Când spui înot în ape înghețate, te gândești la condiții imposibile, la temperaturi care îți taie respirația și la sportivi care par făcuți din oțel. Dar în spatele acestei imagini se află și povești simple, de tineri care, prin muncă și pasiune, ajung să facă performanță acolo unde alții nici nu ar îndrăzni să intre în apă. Una dintre aceste povești îi aparține Simonei Chiru, o sportivă de doar 19 ani care adună, pas cu pas, medalii la cele mai dure competiții.
15:00
Constantin Enceanu, exemplu de ambiție, la 61 de ani! Artistul de muzică populară se antrenează la sală. Cum arată o zi din viața lui # SpyNews
La 61 de ani, Constantin Enceanu este un om activ. Artistul de muzică populară face sport aproape în fiecare zi. Soția este cea care îl așteaptă cu masa pusă, după ce se întoarce de la sală, iar cântărețul spune că nu neglijează nici treburile gospodărești.
14:50
Toto Dumitrescu, în custodia polițiștilor! Fiul lui Ilie Dumitrescu a fost căutat ore bune de oamenii legii după ce a fugit de la locul unui accident în care a fost implicat # SpyNews
Toto Dumitrescu se află în custodia polițiștilor! Fiul lui Ilie Dumitrescu a fost găsit după ce a fugit de la locul unui accident rutier în care a fost implicat. Autoritățile l-au căutat timp de mai multe ore, iar acum cercetările continuă pentru a stabili exact cum s-au petrecut faptele.
14:20
Aseară, situație fără precedent în Asia Express: o echipă a ajuns cu o oră şi jumătate înaintea Irinei la pupitru. Diseară, concurenții vor lupta și pentru imunitatea mică, într-o probă… pe gustul tuturor: ciorba rădăuțeană # SpyNews
Cea de-a doua ediție a etapei din Asia Express – Drumul Eroilor, care a fost lider de audiență, a venit cu o premieră absolută în istoria show-ului. Una dintre echipe, cea formată din Gabriel Tamaş şi Dan Alexa, a reușit să ajungă cu o oră și jumătate înaintea Irinei Fodor la punctul de logare pentru jocul de amuletă. Construcțiile de pe șoselele din Filipine au dat peste cap întreaga competiție. Un drum care în mod normal durează 30 de minute a ajuns să se transforme într-o adevărată provocare de aproape două ore, blocajele schimbând complet cursa. Deși Irina avea un avans considerabil, de aproximativ 30 de minute, mașina sa a rămas prinsă în trafic, fără nicio posibilitate de a avansa.
14:10
Doru Todoruț, pus să alegă între iubire și muzică. Episodul în urma căruia artistul a slăbit 8 kilograme: „Trebuia să ne căsătorim” # SpyNews
Doru Todoruț recunoaște că este în continuare un bărbat singur. A trecut printr-un divorț, iar înainte să se căsătorească cu fosta soție, a fost la un pas să facă nunta cu o altă iubită. Pe atunci avea 26 de ani și visa la o carieră în muzică.
13:30
Schimbări importante la Evaluările Naționale din clasele a II-a, a IV-a și a VI-a. Anunțul oficial făcut de Ministerul Educației # SpyNews
Anunț important pentru părinți și copii! Schimbări importante la Evaluările Naționale din clasele a II-a, a IV-a și a VI-a! Ministerul Educației a anunțat modificări care vizează structura și modul de desfășurare al testărilor pentru elevii din ciclul primar și gimnazial.
13:20
Cum a reușit Ioana State să slăbească 20 de kilograme în câteva luni. A trecut printr-o transformare spectaculoasă # SpyNews
Ioana State a slăbit 20 de kilograme. Procesul de slăbit a început în luna mai, dar s-a înfometat și s-a îngrășat la loc. Comedianta a adoptat un stil de viață sănătos pe care îl urmează și în prezent.
12:40
Mădălina, soția lui Emi de la Power Couple, urare emoționantă de ziua de naștere a soțului său. Ce i-a transmis sufletului ei pereche: "Să punctez..." | FOTO # SpyNews
Mădălina, soția lui Emi de la Power Couple, i-a făcut o urare emoționantă soțului ei de ziua lui de naștere. Ce mesaj special i-a transmis aceasta bărbatului care îi este suflet pereche.
12:40
Evenimentul culinar al anului în România: Chef Richard Abou Zaki aduce la Domeniul Știrbey restaurantul său cu stea Michelin, Retroscena. Biletele, în vânzare de azi # SpyNews
Chef Richard Abou Zaki aduce în premieră în România primul pop-up cu stea Michelin: juratul Chefi la cuțite va recrea, între 5 și 16 noiembrie, la Domeniul Știrbey magia restaurantului său cu stea Michelin, Retroscena. Biletele pentru cel mai important eveniment culinar al anului în România sunt puse în vânzare de azi peretroscena.domeniul-stirbey.ro.
12:30
Ella Vișan de la Insula iubirii, declarații despre noul iubit! Cum îl descrie blondina pe cel care i-a adus zâmbetul pe buze: „Nu ne ascundem” # SpyNews
Ella Vișan de la Insula iubirii a recunoscut că există cineva în viața ei, după despărțirea de Andrei Lemnaru și tentativa de relație cu ispita Teo. Blondina a vorbit despre actualul partener și a reacționat, după ce a fost întrebată dacă se iubește cu o altă ispită masculină.
12:00
În episodul de astăzi de la Meniu de vedetă, Chef Horia Manea a propus un meniu complet, format dintr-un starter, varză murată, un fel principal, paste toscane, şi un desert, prăjitură brioșă cu pere.
Acum 24 ore
11:50
Cât de bine arată mama lui Karmen Minune de la Asia Express, după ce a slăbit. Cati Simionescu a făcut furori la un eveniment | FOTO # SpyNews
Mama lui Karmen Minune de la Asia Express a trecut printr-o transformare spectaculoasă în ultimele luni. Cati Simionescu a slăbit, iar în prezent arată impecabil. Adrian Minune și soția lui au fost de curând la un eveniment, acolo unde partenera lui a strălucit.
11:50
Accident grav în Piatra-Olt! Nouă victime, după ce un tânăr de 19 ani a intrat cu mașina într-o terasă plină # SpyNews
Scene cutremurătoare în Piatra-Olt! Un tânăr de 19 ani a intrat cu mașina într-o terasă plină. Nouă persoane au fost rănite în urma accidentului. Autoritățile investighează acum felul în care s-a petrecut tragedia.
11:50
Andreea Popescu, imagine de colecție! Cum arăta vedeta la 27 de ani: "Ce față aveam..." | FOTO # SpyNews
Recent, Andreea Popescu și-a surprins fanii arătându-le o fotografie rară din urmă cu câțiva ani, în care apare alături de cel care îi este soț în prezent. Vedeta spune că în imaginea respectivă avea 27 de ani avea o relație cu tatăl copiilor ei de două luni. Cum arătau cei doi.
11:20
Soțul Diannei Rotaru reacționează dur, după ce s-a spus că ar fi fost înșelat: „Nu am prins-o cu nimeni”. Mesajul acid al lui Rareș # SpyNews
Soțul Diannei Rotaru a reacționat dur, după ce s-a zvonit că ar fi fost înșelat de cântăreață. S-a spus și că și-ar fi prins partenera cu altceva. Rareș Bota i-a pus la punct pe cei care cred că s-au separat. Cei doi au împreună și o fiică.
10:50
Ce s-a întâmplat cu SPP-istul lui Nicușor Dan, cel care a pus pe jar inimile domnișoarelor. Președintele a lămurit misterul # SpyNews
Ionuț, unul dintre agenții SPP, a devenit viral pe Internet încă din primele zile ale mandatului lui Nicușor Dan. Bărbatul a pus pe jar inimile domnișoarelor din România, iar o perioadă nu a mai fost văzut alături de președinte. Nicușor Dan a lămurit misterul legat de celebrul SPP-ist.
10:50
Scandal de proporții la Eurovision! Israelul vrea să rămână în competiție. Mai mult țări din Europa amenință cu boicotul # SpyNews
Scandal de proporții la Eurovision! Israelul vrea să rămână în competiție, iar mai multe țări europene amenință cu boicotul. Tensiunile cresc pe scena concursului, iar decizia Israelului a stârnit reacții puternice
10:20
Francisca și Tj Miles vor deveni părinți! Primele imagini cu burtica de graviduță a artistei | VIDEO # SpyNews
Este vestea momentului în showbiz! Francisca a anunțat cu bucurie că ea și Tj Miles se pregătesc să devină părinți. Artista a împărtășit cu fanii primele imagini în care se vede clar burtica de gravidă, semn că noul capitol din viața lor este pe cale să înceapă.
10:20
Sabrina de la Mireasa, surprinsă neplăcut de faptul că o parte din invitați nu au venit la nunta ei cu Dima. Motivele pentru care unii prieteni au refuzat să participe # SpyNews
Sabrina și Dima de la Mireasa s-au căsătorit religios pe 6 septembrie, după doi ani de la cununia civilă. Foștii concurenți au fost parte de o nuntă de vis. Totuși, Sabrina a povestit că au fost și oameni care nu au participat la eveniment, în special persoane apropiate.
10:10
Meteorologii au actualizat prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni. Când vin ploile # SpyNews
Meteorologii au actualizat prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, iar veștile sunt surprinzătoare. Află din rândurile de mai jos ce temperaturi se vor înregistra între 16 septembrie și 13 octombrie 2025.
09:50
Ileana Badiu, ipostaza neașteptată, în care s-a afișat, la spital. Cum s-a lăsat fotografiată vedeta | FOTO # SpyNews
Ileana Badiu a fost la spital, la una dintre prietenele ei, după ce și-a rupt un picior. Vedeta s-a postat de pe patul de spital, într-o ipostază neașteptată, glumind pe seama faptului că în trecut și ea a avut un picior rupt.
09:30
Andreea Antonescu, despre bărbatul ideal cu care să formeze un cuplu! Ce condiții trebuie să îndeplinească: "Să fie..." # SpyNews
Andreea Antonescu a vorbit deschis despre criteriile după care și-ar alege viitorul iubit. După experiențele trăite, artista știe exact ce își dorește de la un bărbat. Ce condiții trebuie să îndeplinească cel care îi va sta alături.
09:10
El este Claudiu, polițistul care a salvat un copil de patru ani. Agentul era în timpul liber atunci când a intervenit # SpyNews
Claudiu, un polițist, era în timpul liber, într-un parc din Caracal, atunci când a văzut că un copil de patru ani era inconștient și că nu respira. Agentul a intervenit imediat și i-a salvat viața, iar mai apoi copilul a primit îngrijiri medicale.
09:00
Tily Niculae, despre viața după divorț. Actrița se redescoperă în fiecare zi:"Nu am mai râs..." | FOTO # SpyNews
Tily Niculae a vorbit cu sinceritate despre viața după divorț și despre felul în care se redescoperă în fiecare zi. Actrița dă de înțeles că, deși divorțul nu a fost o decizie ușoară, i-a oferit șansa de a se regăsi și de a se reconecta cu sine.
08:30
Cu ce probleme se confruntă Vichi Raileanu, la mai bine de un an de când a devenit mamă a doua oară: „Te simți judecată” # SpyNews
Vichi Raileanu are un fiu dintr-o fostă căsnicie, pe Carol, iar în urmă cu mai bine de un an, a devenit mamă pentru a doua oară. A născut o fetiță care a adus bucurie în familia ei, însă actrița recunoaște că viața de mamă nu este tocmai ușoară.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.