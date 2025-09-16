GRAFICE România: cel mai mare deficit bugetar din regiune, cea mai mare inflație, cele mai mici creșteri de salarii, cu economia sub potențial

19:00

Furnizarea de produse petroliere din portul românesc Constanța în Ucraina, ar putea fi supusă unor sancțiuni începând cu 1 octombrie 2025, potrivit presei de specialitate de la Kiev, care citează surse din piață, fiind invocat faptul că aceasta este principala cale prin care sunt importați combustibili produși de rafinăriile indiene și turcești, care procesează petrol rusesc. Alimentarea cu diesel a Ucrainei ar putea fi periclitată, România, prin terminalele din portul Constanța fiind în august cel de-al doilea furnizor de motorină al Ucrainei, după Polonia, după ce anul trecut a ocupat prima poziție.