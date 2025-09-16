Borna atinsă de Kylian Mbappe după Real Madrid – OM. Cele mai tari statistici ale primei seri din grupa UCL
Antena Sport, 17 septembrie 2025 00:20
Champions League a oferit o primă seară plină de dramatism, surprize și multe goluri. De asemenea, în urma partidelor de marți seara au fost setate și anumite borne remarcabile. Spre exemplu, Kylian Mbappe a urcat în clasamentul golgheterilor din Liga Campionilor. Cele mai tari statistici după ziua 1 de UCL La meciul dintre Arsenal și […]
• • •
Acum 30 minute
00:30
Real Madrid – Marseille 2-1, Juventus – Borussia Dortmund 4-4. Dramatism total în prima seară de Champions League
Noul sezon de UEFA Champions League a revenit cu stil, cu dueluri tari, răsturnări de situație și super-goluri. Juventus și Borussia Dortmund au oferit meciul serii, asta pentru că toate cele opt goluri s-au marcat în repriza a doua. A fost seara în care a debutat și Dennis Man în cea mai tare competiție inter-cluburi. […]
Acum o oră
00:20
Borna atinsă de Kylian Mbappe după Real Madrid – OM. Cele mai tari statistici ale primei seri din grupa UCL
Champions League a oferit o primă seară plină de dramatism, surprize și multe goluri. De asemenea, în urma partidelor de marți seara au fost setate și anumite borne remarcabile. Spre exemplu, Kylian Mbappe a urcat în clasamentul golgheterilor din Liga Campionilor. Cele mai tari statistici după ziua 1 de UCL La meciul dintre Arsenal și […]
00:20
Juventus – Borussia Dortmund 4-4, meciul de infarct care a egalat un record rar în UEFA Champions League
Juventus Torino și Borussia Dortmund au oferit de departe cel mai tare meci din istoria recentă a UEFA Champions League. Cele două echipe au oferit un spectacol pe cinste în Italia, într-un meci cu opt goluri, scorul pauzei fiind, culmea 0-0. A fost abia al doilea meci din istoria Ligii Campionilor în care se înscriu […]
00:10
Remontada extraordinară în prima seară de Champions League! Fosta adversară a FCSB-ului a făcut spectacol
Qarabag a produs surprize serii la debutul noului sezon de UEFA Champions League. Gruparea din Azerbaidjan s-a impus pe terenul celor de la Benfica Lisabona, după ce a fost condusă cu scorul de 2-0. Portughezii păreau să aibă un meci ușor la prima vedere, însă Qarabag a produs una dintre cele mai tari reveniri din […]
Acum 2 ore
23:40
Mihai Stoica a lăsat deoparte orgoliile. Verdictul pentru rivala Dinamo: "Gândiți-vă la asta"
Mihai Stoica nu s-a ferit să o laude pe Dinamo, în ciuda faptului că ocupă o funcție de conducere la FCSB. Președintele Consiliului de Administrație al campioanei a remarcat în primul rând transferurile făcute de alb-roșii într-un punct în care mulți jucători de bază au plecat. În plus, Stoica a avut cuvinte de laudă și […]
23:20
"Știu care este proiectul lor". Ce a remarcat Cristi Chivu înainte să revină la Amsterdam pentru Ajax – Inter
Cristi Chivu urmează să se întoarcă la Amsterdam, orașul unde a evoluat timp de patru ani pentru Ajax. Acum, românul va fi adversarul "lăncierilor" de pe banca lui Inter, iar înainte de meci a avut cuvinte de laudă la adresa formației din Olanda. În plus, tehnicianul născut la Reșița a adresat și o problemă legată […]
23:10
Dennis Man și nota primită după debutul în Champions League. PSV, învinsă clar pe teren propriu
PSV Eindhoven a fost învinsă clar în primul meci din faza principală a UEFA Champions League. Formația antrenată de Peter Bosz a încasat trei goluri de la Royale Union SG. Dennis Man a debutat și el pentru campioana Olandei în Liga Campionilor, el fiind introdus pe teren în minutul 80 al partidei de pe Philips […]
Acum 4 ore
22:50
Andreea Ana, bronz la Campionatele Mondiale de lupte. Performanță uriașă pentru România
Sportiva română Andreea Ana a cucerit medalia de bronz la cat. 55 kg, marţi, la Campionatele Mondiale de lupte de la Zagreb (Croaţia), după ce a învins-o în meciul decisiv pe cubaneza Yaynelis Sanz Verdecia. Ana a trecut luni, în preliminarii, de chinezoaica Xuejing Liang, în optimi a dispus de luptătoarea americană Cristelle Noelle Rodriguez, […]
22:40
Ghinion imens pentru Real Madrid. Trent Alexander-Arnold s-a accidentat după 4 minute la debutul în UCL
Trent Alexander-Arnold a părăsit gazonul de pe Santiago Bernabeu la doar cinci minute după ce a început partida din Liga Campionilor dintre Real Madrid și Olympique Marseille. Xabi Alonso luase decizia de a-l introduce pe britanic în primul 11, însă a fost forțat să îl bage pe Dani Carvajal în locul său imediat după startul […]
22:10
CFR Cluj a mutat din nou pe piața transferurilor, la câteva zile după semi-eșecul contra celor de la Metaloglobus București. Sub comanda lui Andrea Mandorlini va ajunge un fotbalist brazilian. Este vorba despre Mateus Peloggia, un mijlocaș defensiv în vârstă de 22 de ani. Cel mai probabil, acesta a fost adus și în contextul absențelor […]
21:50
The post Jurnal Antena Sport | E luptă la sânge pe Drumul Eroilor appeared first on Antena Sport.
21:50
The post Jurnal Antena Sport | România are viitor appeared first on Antena Sport.
21:40
The post Jurnal Antena Sport | Mondialul e misiune posibilă appeared first on Antena Sport.
21:40
S-a încins atmosfera înainte de Real Madrid – Marseille! Fanii francezi, bătăi cu poliția lângă stadion
Real Madrid și Marseille se întâlnesc marți seară în prima etapă a fazei principale din UEFA Champions League. Partida are loc pe "Bernabeu", acolo unde sunt așteptați câteva sute de ultrași francezi. Aceștia au creat probleme cu puțin timp înainte de startul jocului, chiar în afara stadionului. Forțele de ordine au intervenit imediat și au […]
21:40
The post Jurnal Antena Sport | Rapidul petrece appeared first on Antena Sport.
21:30
Andrei Nicolescu, răspuns pentru Zeljko Kopic, după ce antrenorul a cerut transferuri: „Suntem exclusiviști"
După nouă etape, Dinamo se află pe ultima treaptă a podiumului în Liga 1. Gruparea antrenată de Zeljko Kopic a pierdut jucători importanți în vară, dar a avut inspirație pe piața transferurilor, reușind să aducă mai mulți fotbaliști care au confirmat rapid. După succesul clar obținut pe terenul celor de la Petrolul Ploiești, antrenorul „câinilor" […]
21:30
Ratare uluitoare în Liga Campionilor. Colegul lui Dennis Man de la PSV avea poarta goală în față
Una dintre cele două partide care au dat startul în noul sezon de Liga Campionilor a fost marcată de o ratare monumentală. În duelul dintre PSV Einhoven și Royal Union Saint-Gilloise, un jucător al olandezilor nu a putut împinge mingea din fața porții goale. Acțiunea s-a petrecut la scorul de 2-0 pentru belgieni, astfel că […]
Acum 6 ore
20:50
Zeljko Kopic a fost întrebat de o revenire a lui Politic la Dinamo și a răspuns ferm: "A fost căpitanul meu"
Zeljko Kopic a fost primit recent o întrebare cu privire la o posibilă întoarcere a lui Dennis Politic la Dinamo. Plecat la FCSB în vară în schimbul unui milion de euro, extrema stângă nu a evoluat până acum la nivelul așteptărilor. Politic a marcat doar două goluri în 13 meciuri bifate până acum pentru campioana […]
20:40
FCSB a remizat în etapa a 9-a cu nou promovata Csikszereda, iar patronul Gigi Becali a spus că se teme pentru prezența echipei în play-off. Campioana en-titre se va deplasa etapa viitoare pe terenul celor de la FC Botoșani, una dintre cele mai în formă echipe din Liga 1. Mihai Stoica a vorbit despre revenirile […]
20:10
Fostul coleg al lui Chivu de la Ajax a vorbit la superlativ despre român, înaintea meciului cu „lăncierii": „Căpitanul"
Cristi Chivu și-a început cariera de antrenor la seniori pe banca celor de la Parma. Antrenorul român a reușit să îndeplinească obiectivul stabilit de conducere și anume salvarea de la retrogradare. Imediat, a venit oferta de nerefuzat de la Inter, care era în căutarea unui înlocuitor pentru Simone Inzaghi. Startul de sezon nu a fost […]
20:10
"Nu va mai avea viață". Viitor sumbru prevăzut pentru Vladislav Blănuță la Dinamo Kiev
Vladislav Blănuță este văzut ca un "paria" de suporterii lui Dinamo Kiev, iar fanii au vrut să arate asta încă de la debutul oficial al atacantului în tricoul alb-albastru. După meciul în care românul a jucat contra lui Obolon Kiev, o sursă a transmis că oficialii clubului nu îi prevăd un viitor pe termen lung […]
19:40
Un dublu campion al României, trecut pe la FCSB, prezentat oficial în Liga a 3-a. Cu ce club a semnat
Romario Benzar (33 ani) a semnat cu Poli Timişoara pe un an de zile, cu drept de prelungire pentru încă un sezon, a anunţat, marţi, clubul bănăţean. Zvonurile legate de mutarea fundașului apăruseră de câteva zile, iar acum totul a devenit oficial. Benzar a ajuns în liga a treia "Benzar s-a născut pe 26 martie […]
19:30
Dinamo confirmă și în acest sezon parcursul excelent sub comanda lui Zeljko Kopic, dar și atenția cu care cei din conducere au gestionat o perioadă financiară mai puțin liniștită. Evoluția echipei este vizibilă, „câinii" fiind poziționați pe locul al treilea, după 9 etape disputate. Basarab Panduru a remarcat prospețimea cu care jucătorii au evoluat și […]
19:20
Josue Homawoo a revenit la stadionul lui Standard Liege după momentele horror prin care a trecut
Fostul dinamovist Josue Homawoo a revenit la stadionul lui Standard Liege după ce a suferit o criză de epilepsie în timpul meciului de vineri cu KV Mechelen, din campionatul Belgiei, scrie site-ul walfoot.be. Josue Homawoo a suferit o criză de epilepsie după ce s-a ciocnit violent de un adversar şi a rămas inconştient pe gazon […]
19:10
Premieră în istoria Ligii 1. A debutat un jucător născut într-o țară care se luptă să își obțină independența
Partida de luni din Liga 1 dintre Hermannstadt și Unirea Slobozia a marcat o premieră absolută în istoria campionatului românesc. Un fotbalist născut în Noua Caledonie a pășit pe gazon și a devenit primul jucător din această țară care evoluează în competiția din România. Este vorba despre Jekob Jeno, fotbalistul celor de la Unirea Slobozia. […]
19:10
Investiție uriașă! Câți bani încasează Ronaldinho pentru a fi prezent la evenimentul din Iași
Iașiul va fi gazda unui super-eveniment pe data de 29 noiembrie. "Football World – Ronaldinho&Friends" va avea loc pe stadionul "Emil Alexandrescu" din Iași, iar marea atracție a acestui meci demonstrativ va fi, bineînțeles, legendarul Ronaldinho. Fostul mare fotbalist al celor de la Paris Saint Germain, Barcelona și AC Milan va încasa o sumă uriașă […]
Acum 8 ore
18:50
Universitatea Craiova merge „ceas" în actualul sezon, fiind liderul la zi în Liga 1. Formația antrenată de Mirel Rădoi are un avans de patru puncte față de ocupanta locului doi. Mai mult decât atât, oltenii vor juca și în faza principală a UEFA Conference League.
18:30
Petrolul n-a renunțat la varianta “Marius Șumudică”. Ce a spus președintele clubului: “Ar fi un pas înainte” # Antena Sport
Claudiu Tudor, președintele de la Petrolul Ploiești, a intrat în direct după ce clubul a anunțat despărțirea de Liviu Ciobotariu. Oficialul “lupilor galbeni” a vorbit și despre posibilul înlocuitor al lui “Ciobi” și a dat șase nume de antrenori, inclusiv pe cel al lui Marius Șumudică, cel care a anunțat deja că s-a înțeles cu […] The post Petrolul n-a renunțat la varianta “Marius Șumudică”. Ce a spus președintele clubului: “Ar fi un pas înainte” appeared first on Antena Sport.
18:00
Perioada transferurilor este încă deschisă pe alte continente ale lumii. Juan Mata, fotbalistul care a îmbrăcat tricoul celor de la Manchester United și Chelsea, a semnat cu a șaptea echipă din cariera sa. Ajuns la vârsta de 37 de ani, jucătorul cu 41 de selecții și cu 10 goluri la naționala de fotbal a Spaniei […] The post Mutare surprinzătoare pentru fostul jucător de la Manchester United și Chelsea appeared first on Antena Sport.
18:00
Motivul pentru care Gianluigi Donnarumma a plecat de la PSG. Directorul sportiv al clubului a rupt tăcerea # Antena Sport
Luis Campos, directorul sportiv al celor de la Paris Saint-Germain, a vorbit despre plecarea lui Gianluigi Donnarumma din vestiarul lui Luis Enrique și motivul pentru care acest lucru s-a produs. Portughezul a invocat aspecte de ordin financiar care au apărut în momentul în care cele două tabere au vorbit despre eventuala prelungire a contractului. Mesajul […] The post Motivul pentru care Gianluigi Donnarumma a plecat de la PSG. Directorul sportiv al clubului a rupt tăcerea appeared first on Antena Sport.
17:40
Adrian Mutu sare în apărarea lui Cristi Chivu. Pe cine a criticat: “A mâncat o pâine aici și vorbește” # Antena Sport
Adrian Mutu a taxat declarațiile făcute de Walter Zenga, după ce Interul lui Cristi Chivu a pierdut contra lui Juventus în derby d’Italia, scor 3-4. Fostul atacant este de părere că în spatele declarațiilor italianului se ascunde și o frustrare generată de lipsa oportunității de a-i antrena și el pe “nerazzurri”, alături de care a […] The post Adrian Mutu sare în apărarea lui Cristi Chivu. Pe cine a criticat: “A mâncat o pâine aici și vorbește” appeared first on Antena Sport.
17:20
Petrolul Ploiești are un singur succes în actuala ediție de campionat și ocupă în prezent locul 14 în Liga 1, cu doar 6 puncte. Eșecul usturător suferit cu Dinamo București, în etapa a 9-a, a adus la despărțirea de Liviu Ciobotariu. Tehnicianul român nu a reușit decât o victorie în campionatul intern, plus cea din […] The post Ce variante are conducerea Petrolului pentru înlocuirea lui Liviu Ciobotariu appeared first on Antena Sport.
17:00
Adrian Mititelu contraatacă după mesajele grosolane afișate de suporterii lui FCU Craiova: “Acțiuni mârșave” # Antena Sport
Adrian Mititelu a venit cu un mesaj de reacție pe rețelele sociale, după ce suporterii lui FCU Craiova s-au întors împotriva sa. Fanii echipei au luat această decizie ca urmare a excluderii clubului de către FRF din eșalonul al treilea, unde a fost retrogradat nu pe baza sportivă, ci legislativă. Pe stadionul Ion Oblemenco, suporterii […] The post Adrian Mititelu contraatacă după mesajele grosolane afișate de suporterii lui FCU Craiova: “Acțiuni mârșave” appeared first on Antena Sport.
Acum 12 ore
16:50
Petrolul Ploiești a luat o decizie în ceea ce privește viitorul antrenorului Liviu Ciobotariu. După eșecul dureros suferit pe teren propriu cu Dinamo, cele două părți au ajuns la un acord pentru rezilierea contractului. Liviu Ciobotariu, capăt de drum la Petrolul „FC Petrolul Ploiești și Liviu Ciobotariu au ajuns la un acord privind încheierea raporturilor […] The post Petrolul a anunțat despărțirea de Liviu Ciobotariu! Eșecul cu Dinamo, fatal appeared first on Antena Sport.
16:40
Salutare! Acestea sunt cele mai tari știri ale zilei, la Antena Sport Update 1. Lucescu rămâne la naţională Mircea Lucescu a fost reconfirmat ca selecţioner, după discuţiile cu Burleanu: “Să fie clar, nu mă leg de poziţia asta“. El a dezvăluit şi că Denis Drăguş a fost singurul “tricolor” care l-a contactat. 2. Şut, aproape […] The post AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 16 septembrie appeared first on Antena Sport.
16:30
O legendă din Bănie debordează de încredere: “E anul Craiovei”. Ce a spus despre șansele la titlu și grupa UECL # Antena Sport
Gică Craioveanu, fostul jucător al ultimei echipe din Craiova care a cucerit un titlu de campioană, este convins că formația lui Mirel Rădoi are atuurile necesare pentru a ridica trofeul Ligii 1 deasupra capului la finalul acestui sezon. În plus, el a oferit și o predicție legată de parcursul alb-albaștrilor în grupa Conference League, acolo […] The post O legendă din Bănie debordează de încredere: “E anul Craiovei”. Ce a spus despre șansele la titlu și grupa UECL appeared first on Antena Sport.
16:20
Statisticienii au anunțat cine este principala favorită la câștigarea UEFA Champions League # Antena Sport
Noul sezon al UEFA Champions League începe marți, mai multe dueluri tari fiind programate pe cele mai importante stadioane din Europa. Capul de afiș al primei zile este cu siguranță duelul dintre Real Madrid și Marseille, care va avea loc în capitala Spaniei. Statisticienii au analizat toate echipele participante în ediția de anul acesta și […] The post Statisticienii au anunțat cine este principala favorită la câștigarea UEFA Champions League appeared first on Antena Sport.
15:50
Real Madrid – Marseille şi Juventus – Dortmund LIVE SCORE (22:00), în Champions League. Arsenal joacă la 19:45 # Antena Sport
UEFA Champions League revine marţi seară cu un nou sezon. În primele meciuri ale fazei principale joacă Arsenal, Juventus, Borussia Dortmund, Real Madrid şi Tottenham. Primele două meciuri vor începe de la ora 19:45. Arsenal merge în Ţara Bascilor pentru duelul cu Bilbao, în timp ce PSV primeşte vizita lui Royal Union SG. Real Madrid […] The post Real Madrid – Marseille şi Juventus – Dortmund LIVE SCORE (22:00), în Champions League. Arsenal joacă la 19:45 appeared first on Antena Sport.
15:40
Echipa de fotbal Farul Constanţa a anunţat, marţi, prin intermediul site-ului oficial, achiziţionarea mijlocaşului nord-macedonean Boban Nikolov, care a evoluat ultima oară la FK Borac Banja Luka, în Bosnia-Herţegovina. “Bun venit, Boban Nikolov. Începând de astăzi, macedoneanul Boban Nikolov este noul jucător al Farului, după ce a semnat un contract valabil pentru următorii doi ani. […] The post Boban Nikolov s-a întors în Liga 1. Cu ce echipă a semnat fostul jucător de la FCSB appeared first on Antena Sport.
14:50
Steaua e singura câștigătoare de CCE care joacă în liga a doua! Trei foste finaliste, în aceeași situație # Antena Sport
Astăzi începe oficial o nouă ediție de Champions League, cu o singură grupă și 36 de echipe la start. Înființată în 1955 și cunoscută inițial drept Cupa Campionilor Europeni, competiția are o istorie bogată. Un detaliu atrage atenția. Dintre toate cele 24 de câștigătoare de Liga Campionilor, una singură nu evoluează în prima ligă din […] The post Steaua e singura câștigătoare de CCE care joacă în liga a doua! Trei foste finaliste, în aceeași situație appeared first on Antena Sport.
14:50
“Ai antrena FCSB?” Leo Grozavu a răspuns fără să stea pe gânduri: “Să fii secund ca principal e mai dificil” # Antena Sport
Leo Grozavu, antrenorul celor de la FC Botoşani, a recunoscut înaintea meciului direct cu FCSB că nu ar refuza să stea pe banca roş-albaştrilor, în ciuda trecutului său dinamovist. Grozavu susţine că nu ar avea o problemă să o antreneze pe FCSB, dar recunoaşte că în acest moment este dificil de gestionat ce se întâmplă […] The post “Ai antrena FCSB?” Leo Grozavu a răspuns fără să stea pe gânduri: “Să fii secund ca principal e mai dificil” appeared first on Antena Sport.
14:40
Zeljko Kopic a anunţat când poate debuta Adrian Mazilu la Dinamo: “E la acelaşi nivel cu Cîrjan şi Musi” # Antena Sport
Zeljko Kopic a anunţat când poate debuta Adrian Mazilu la Dinamo. Mijlocaşul de 19 de ani a fost transferat de “câini” de la Brighton, în vară, în schimbul sumei de 400.000 de euro. Adrian Mazilu a început să se antreneze separat şi va mai dura până când se va alătura şedinţelor de pregătire conduse de […] The post Zeljko Kopic a anunţat când poate debuta Adrian Mazilu la Dinamo: “E la acelaşi nivel cu Cîrjan şi Musi” appeared first on Antena Sport.
14:30
Mircea Lucescu, prima reacţie după ce a fost reconfirmat ca selecţioner: “Să fie foarte clar”. Ce a vorbit cu Răzvan Burleanu # Antena Sport
Mircea Lucescu a oferit prima reacţie, după ce a fost reconfirmat în funcţia de selecţioner al României. “Il Luce” a decis să continue pe banca naţionalei, pe care speră în continuare să o ducă la World Cup 2026, turneu care se va vedea exclusiv în Universul Antena. Mircea Lucescu a avut şi azi o nouă […] The post Mircea Lucescu, prima reacţie după ce a fost reconfirmat ca selecţioner: “Să fie foarte clar”. Ce a vorbit cu Răzvan Burleanu appeared first on Antena Sport.
14:30
Ce tricolor l-a contactat pe Mircea Lucescu după tensiunile de la naţională: “În astfel de momente te simţi singur” # Antena Sport
Mircea Lucescu va rămâne la echipa naţională a României, după rezultatele nefavorabile din meciurile cu Canada şi Cipru. “Il Luce” a avut o nouă discuţie cu Răzvan Burleanu şi va continua pe banca tricolorilor. Selecţionerul este pregătit să ducă mai departe treaba şi va începe acum discuţiile cu jucătorii care evoluează în străinătate şi care […] The post Ce tricolor l-a contactat pe Mircea Lucescu după tensiunile de la naţională: “În astfel de momente te simţi singur” appeared first on Antena Sport.
13:50
Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor” # Antena Sport
Gabi Tamaş şi Dan Alexa au avut parte de noi peripeţii în Asia Express. În căutarea unei maşini care să-i ducă spre un anumit oraş din Filipine, cei doi foşti fotbalişti au ajuns în cea de poliţie. În etapa a doua din “Drumul Eroilor”, Dan Alexa şi Gabi Tamaş au ajuns pe locul al treilea, […] The post Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor” appeared first on Antena Sport.
13:30
Ianis Hagi nu va juca în Fenerbahce – Alanyaspor! Motivul pentru care va sta în tribune, după debutul în Turcia # Antena Sport
Ianis Hagi s-a transferat la Alanyaspor, echipă pentru care a şi debutat deja. Sâmbătă, internaţionalul român a jucat 25 de minute în partida de pe terenul lui Konyaspor, câştigată de echipa sa cu 2-1. Pentru Alanyaspor urmează meciul cu Fenerbahce, dar Ianis Hagi va fi nevoit să stea în tribune la meciul contra viitoarei adversare […] The post Ianis Hagi nu va juca în Fenerbahce – Alanyaspor! Motivul pentru care va sta în tribune, după debutul în Turcia appeared first on Antena Sport.
13:00
Formula 1 şi FIA au anunţat unde se vor disputa cele şase curse de sprint din 2026. Trei dintre aceste locaţii vor organiza în premieră astfel de curse. Shanghai şi Miami sunt circuitele care vor ajunge în 2026 la al treilea an consecutiv în care organizează sprint, în timp ce la Silverstone, cursa de sprint […] The post Formula 1 a anunţat unde vor avea loc cursele de sprint din 2026. Calendarul complet appeared first on Antena Sport.
13:00
Veste bună pentru FCSB, în plină criză. Mihai Stoica a anunţat când revine Adrian Şut # Antena Sport
FCSB a primit o veste bună, în plină criză. Mihai Stoica a anunţat că Adrian Şut se pregăteşte să revină pe teren, după accidentarea suferită la echipa naţională. Mijlocaşul campioanei a fost trimis în teren de Mircea Lucescu în minutul 80 al partidei cu Cipru. El a rezistat pe teren doar cinci minute, fiind ulterior […] The post Veste bună pentru FCSB, în plină criză. Mihai Stoica a anunţat când revine Adrian Şut appeared first on Antena Sport.
12:50
Probleme uriaşe la PSG, înainte de debutul în Champions League. Luis Enrique are infirmeria plină # Antena Sport
PSG începe noua ediţie a Ligii Campionilor la fotbal cu mândria de a fi deţinătoarea trofeului, miercuri seara pe Parc des Princes, împotriva italienilor de la Atlanta Bergamo, dar şi cu frustrarea şi preocuparea generate de multiplele accidentări din lotul său. Ca şi cum accidentările suferite în timpul pauzei internaţionale de atacantul Ousmane Dembele, favorit […] The post Probleme uriaşe la PSG, înainte de debutul în Champions League. Luis Enrique are infirmeria plină appeared first on Antena Sport.
12:20
Jaqueline Cristian – Emma Răducanu LIVE SCORE (12:25), la Seul. Sorana Cîrstea începe după ora 14:00 # Antena Sport
Jaqueline Cristian (41 WTA) şi Emma Răducanu (33 WTA) se vor întâlni în primul tur de la Seul. Ambele jucătoare se află la primul turneu după participarea de la US Open. La New York, ambele jucătoare au fost învinse în turul al treilea. Jaqueline Cristian a fost învinsă la capătul unui meci echilibrat de Amanda […] The post Jaqueline Cristian – Emma Răducanu LIVE SCORE (12:25), la Seul. Sorana Cîrstea începe după ora 14:00 appeared first on Antena Sport.
