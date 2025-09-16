Bursă. Statul a creat o nouă generaţie de investitori: 62.000 de români au acum în portofoliu exclusiv titluri Fidelis, număr record

00:15

Horaţiu Vasilescu, proprietarul Casei de Oaspeţi Caezu din Nucşoara, jud. Argeş, spune că oaspeţii vin pentru experienţa culinară, pentru a cunoaşte zona, iar ecoturismul capătă tot mai multă consistenţă. El a investit 350.000 de euro în acest business, acesta fiind primul său pariu antreprenorial, care a pornit din legătura sa emoţională cu acel loc, în care familia sa îşi are originile şi în care el obişnuia să vină vara, în copilărie.