Bursă. Statul a creat o nouă generaţie de investitori: 62.000 de români au acum în portofoliu exclusiv titluri Fidelis, număr record
Ziarul Financiar, 17 septembrie 2025 00:30
REDPORT, mutare strategică în management: arhitectul Adrian Arendt preia funcţia de chief design officer # Ziarul Financiar
REDPORT, dezvoltatorul imobiliar controlat de antreprenorul Cosmin Savu-Cristescu, face o mişcare strategică pentru a-şi consolida poziţia pe piaţa rezidenţială din Bucureşti prin numirea arhitectului Adrian Arendt în funcţia nou creată de chief design officer.
00:15
ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. Costin Brumă, Swiss Capital: Retailul face în aceste zile lichiditatea bursei. Instituţionalii par să aştepte viitoarele măsuri fiscale, care, după ce vor fi adoptate, pot duce la noi maxime # Ziarul Financiar
Indicele BET al Bursei de Valori Bucureşti s-a depreciat cu 1,75% de la recordul absolut marcat în data de 13 august şi inclusiv lichiditatea pieţei principale de acţiuni a adoptat un trend descendent luna aceasta, instalându-se din nou o stare de expectativă în rândul marilor investitori de pe piaţa de capital, spune Costin Brumă, broker la Swiss Capital.
00:15
Ce se întâmplă în sectorul medical privat când puterea financiară a populaţiei scade? Consolidare, chiar şi la cel mai înalt vârf # Ziarul Financiar
În Ungaria se pot observa tendinţe de deteriorare în cheltuielile populaţiei cu asistenţa medicală privată, deoarece mijloacele financiare ale cetăţenilor se restrâng, iar starea lor de sănătate nu se îmbunătăţeşte. Între timp, presiunea costurilor devine o problemă din ce în ce mai mare pentru furnizorii de servicii, iar majorările de preţuri nu pot rezolva totul, a declarat Karoly Lajos Fabian, preşedintele Secţiei de Asistenţă Medicală din cadrul Asociaţiei Naţionale a Antreprenorilor şi Angajatorilor (VOSZ), într-un interviu acordat Portfolio.
00:15
Şase ani de Afaceri de la Zero şi primii noştri milionari. Horaţiu Vasilescu, proprietarul Casei de Oaspeţi Caezu din Nucşoara, jud. Argeş: Direcţia aceasta de ecoturism a început să capete cât mai multă consistenţă # Ziarul Financiar
Horaţiu Vasilescu, proprietarul Casei de Oaspeţi Caezu din Nucşoara, jud. Argeş, spune că oaspeţii vin pentru experienţa culinară, pentru a cunoaşte zona, iar ecoturismul capătă tot mai multă consistenţă. El a investit 350.000 de euro în acest business, acesta fiind primul său pariu antreprenorial, care a pornit din legătura sa emoţională cu acel loc, în care familia sa îşi are originile şi în care el obişnuia să vină vara, în copilărie.
00:15
Florin Barbu, ministrul agriculturii: În următorii trei ani avem investiţii de 2 mld. euro în procesare şi este necesar să avem materia primă în România. În 2024, România a avut un deficit comercial cu alimente şi animale vii de 5 miliarde de euro, după o creştere de 50% # Ziarul Financiar
Florin Barbu, ministrul agriculturii din partea PSD, a prezentat ieri câteva măsuri fiscale pentru dezvoltarea economică a sectorului pe care-l gestionează. El a menţionat că ar fi nevoie de o intervenţie a statului, pentru că în următorii trei ani, se estimează investiţii de aproximativ 2 miliarde de euro în construirea de fabrici alimentare în România, care au nevoie de materie primă românească şi bani să continue.
00:15
Business Plan, emisiune susţinută de BCR. De la internet „pe cablu“ la 10 mil. de euro: parcursul unui business IT românesc, cu sedii în Suceava şi Bruxelles # Ziarul Financiar
Tiberiu Baraboi şi-a început primul business în anii ’90, „pe cablu“ şi l-a vândut către RDS „cu spatele la zid“. Pe cel de al doilea, Expertware, l-a ridicat din consultanţă pentru corporaţii vest-europene, cu două sedii, în Suceava şi Bruxelles.
00:15
Ce s-a întâmplat cu preţurile alimentelor de bază după majorarea TVA de la 9 la 11%? Consiliul Concurenţei: Marii retaileri şi furnizorii lor au absorbit o parte din majorarea TVA # Ziarul Financiar
Pâinea s-a scumpit cu 2,78%, untul cu 4%, iar zahărul cu aproape 5,5% în august versus iunie 2025, arată o analiză a Consiliului Concurenţei. Pe de altă parte, preţurile la făină, pulpă de porc şi margarină au scăzut.
00:15
O investiţie din Ungaria: Fabrica BMW de la Debreţin deschide porţile şi pentru români: zeci de angajaţi sunt deja în fabrică, iar recrutările continuă # Ziarul Financiar
Noua uzină BMW din Debreţin, investiţie estimată la circa 2 miliarde de euro, va începe producţia de serie în octombrie şi este deja un magnet şi pentru forţa de muncă din România. Potrivit informaţiilor obţinute pe surse, aproape 40 de români lucrează deja în fabrică, iar numărul lor este aşteptat să crească pe măsură ce producţia de modele din noua generaţie Neue Klasse va fi extinsă.
00:15
Ford Otosan Craiova depăşeşte Dacia Mioveni două luni la rând: uzina de la Craiova începe să reducă decalajul de producţie de maşini faţă de uzina de la Mioveni # Ziarul Financiar
Uzina Ford Otosan de la Craiova a reuşit să depăşească, două luni consecutiv, producţia uzinei Dacia de la Mioveni, potrivit datelor Asociaţiei Constructorilor de Automobile din România (ACAROM).
00:15
Druid AI, unul dintre cele mai valoroase start-up-uri de IT, intră într-o nouă etapă după decesul neaşteptat al fondatorului Liviu Drăgan. Rundă de 31 mil. dolari şi un nou CEO american, cu 25 de ani de experienţă în tech # Ziarul Financiar
DRUID AI, unul dintre cele mai promiţătoare proiecte tech lansate din România, a trecut peste şocul decesului neaşteptat din luna mai al fondatorului său – Liviu Drăgan, şi a intrat într-o nouă etapă, odată cu finalizarea unei runde de finanţare de 31 mil. $ şi recrutarea unui nou CEO american, Joseph Kim, care va conduce expansiunea companiei pe piaţa americană.
00:15
Bursă. Desant al pieţei de capital din România la Chişinău: „Republica Moldova va fi copilul minune al Uniunii Europene“. Actorii Bursei de la Bucureşti au vorbit despre cum poate arăta viitorul bursei din Chişinău # Ziarul Financiar
Unii dintre cei mai importanţi actori ai pieţei de capital din România, reprezentanţi ai bursei, ai Autorităţii de Supraveghere Financiară, brokeri şi companii listate, au vorbit ieri, la Chişinău, în faţa a peste 200 de oameni de afaceri din Republica Moldova, despre evoluţia bursei de la Bucureşti şi cum a impulsionat piaţa de capital întreaga economie, în cadrul forumului de investiţii Moldova Business Week.
00:15
Constanţa, poveşti de pe litoral şi de dincolo de el - un proiect ZF susţinut de Banca Transilvania. O antreprenoare din Constanţa a construit într-un deceniu un business de catering pentru spitale private, companii şi evenimente: Avem 50 de angajaţi şi o bucătărie de 450 mp, iar cel mai mare eveniment al nostru a adunat 20.000 de oameni # Ziarul Financiar
Veronica Secărea, fondatoarea Yvy Catering, a început să cocheteze cu antreprenoriatul încă de când avea 19 sau 20 de ani. A avut mici iniţiative în comerţ iniţial, iar apoi a ajuns în HoReCa.
00:15
ZF Live. Florin Dănescu, ARB: Indiferent de mărimea crizei, inducerea de şocuri nu produce schimbare, produce şocuri şi mai mari. Credite în continuare se acordă, poate cu mai multă atenţie, dar nici cerere nu există. Firmele nu vin către noi. Vedem din creşterea soldului depozitelor lucrul acesta # Ziarul Financiar
Ofertă există în piaţă, este supralichiditate, însă în cazul cererii, pe de o parte trebuie să existe clienţi care doresc să ia credite, dar mai trebuie să se şi califice la credit, iar aceasta este una din problemele structurale ale economiei româneşti, a spus Florin Dănescu, preşedintele executiv al Asociaţiei Române a Băncilor (ARB) la emisiunea de business ZF Live.
00:15
CEC Bank pentru afaceri româneşti, un proiect CEC Bank & ZF. Liviu Stoleru: Symmetrica: Industria antreprenorială românească poate ajunge la standarde egale cu cele internaţionale # Ziarul Financiar
Liviu Stoleru, managerul care a condus companii precum Cemacon şi ROCA Industry, revine în prim-planul industriei materialelor de construcţii ca CEO al Symmetrica, unul dintre cei mai mari producători locali de pavele şi borduri. Numirea sa marchează o nouă etapă pentru compania controlată de familia Stanciu, care îşi propune să consolideze poziţia pe piaţa locală şi să exploreze oportunităţile de expansiune regională.
00:15
ZF Live. NNDKP: Vedem o presiune tot mai mare din partea ANAF şi ne aşteptăm la o creştere a disputelor fiscale. Vor fi multe contestaţii. Cel mai mare dosar fiscal din România are în disputa o sumă de 470 milioane de euro, bani care au fost plătiţi deja de compania implicată. Acum urmează procesul # Ziarul Financiar
Alina Timofti, tax partner la NNDKP şi Emil Bivolaru, executive partner la NNDKP, una dintre cele mai mari firme de avocatură din România, au subliniat că se aşteaptă ca numărul litigiile fiscale să crească dat fiind reglementările suplimentare şi că este nevoie o modernizare reală a ANAF dar şi de introducerea unor mecanisme eficiente de mediere.
Donald Trump înclină balanţa puterii dinspre investitori către executivii din companii # Ziarul Financiar
Administraţia lui Donald Trump transferă balanţa puterii de la acţionari către şefii de companii chiar înainte ca preşedintele să ceară la începutul acestei săptămâni să se renunţe la rapoartele trimestriale privind câştigurile, scrie Financial Times.
SpaceX pregăteşte pentru anul viitor primele teste ale noii reţele mobile direct-to-device, după mega-tranzacţia cu Echostar. „Lucrăm cu producători de cipuri pentru a integra chipseturile potrivite în telefoane.” # Ziarul Financiar
Prezentă la conferinţa World Space Business Week, Gwynne Shotwell, preşedintele SpaceX, a declarat că firma colaborează acum cu o gamă largă de parteneri din tehnologie şi telecom pentru a utiliza spectrul în banda S, achiziţionat săptămâna trecută pentru 17 miliarde de dolari în numerar şi acţiuni.
Reportajul săptămânii. 2012-2025 - De pe marginea prăpastiei la energia unui nou început: Care este povestea recuperării Cazinoului din Constanţa, una dintre cele mai faimoase clădiri de patrimoniu din România # Ziarul Financiar
Ca o introducere personală, de om crescut în Constanţa, în aprilie 2012 am păşit pentru prima dată în interiorul Cazinoului. Cu auzul afectat de decibelii carelor alegorice patentate de Radu Mazăre, zgomot de fond care-l însoţea pe cel mai celebru primar pe care l-a avut vreodată Constanţa, nu mai credeam vreodată că voi sta pe balconul Cazinoului refăcut şi că mă voi uita la mare.
Profitul net al fabricii de componente electronice Helbako din judeţul Timiş a crescut cu 60% în 2024, ajungând la 17,8 mil. lei # Ziarul Financiar
Helbako Electronica, subsidiara locală a companiei germane Helbako GmbH, a raportat pentru 2024 o cifră de afaceri de 224,3 mil. lei (45,1 mil. euro), apropiată de cea din anul precedent, când compania a avut afaceri de 223,6 mil. lei (45,2 mil. euro), potrivit datelor de la Ministerul Finanţelor.
Grecii, o forţă în energia din România. Grupul industrial Metlen a devenit unul dintre cei mai puternici furnizori pe piaţa angro a gazelor şi are sute MW verzi în dezvoltare # Ziarul Financiar
De la preluarea operaţiunilor Enel de către PPC, grupurile din Grecia au devenit o prezenţă din ce în ce mai importantă în peisajul energetic local. Metlen Energy & Metals apare în rapoartele ANRE pentru luna iunie ca fiind unul dintre cei mai mari furnizori de gaze pe piaţa angro, dar firma are şi proiecte regenerabile de sute MW în dezvoltare.
Cine este Joseph Kim, executivul recrutat de DRUID AI pentru a prelua funcţia de CEO după decesul neaşteptat al fondatorului Liviu Drăgan. Kim vine cu peste 25 de ani de experienţă în scalarea companiilor de tehnologie şi a fost parte din tranzacţii de miliarde de dolari # Ziarul Financiar
Înainte de a se alătura DRUID AI, Kim a fost Preşedinte şi CEO al Sumo Logic (mai 2023 - septembrie 2025), unde, în colaborare cu fondul de investiţii Francisco Partners, a orchestrat procesul de retragere de la bursă a companiei (delistare), într-o tranzacţie evaluată la 1,7 miliarde de dolari. În primul an sub conducerea sa, a reuşit să aducă compania la o creştere profitabilă.
Grupul Ion Moş preia brandul românesc Lucas Bites şi marchează un nou pas în consolidarea portofoliului său # Ziarul Financiar
Bucureşti, 9 septembrie 2025 – Grupul Ion Moş, unul dintre liderii industriei alimentare din România, anunţă achiziţia companiei Lucas Bites, recunoscută pentru produsele sale inovatoare în domeniul mixurilor pentru deserturi.
Lituanianul Tadas Evaltas, noul director general al hotelului The Marmorosch: Bucureştiul ar putea să fie „micul Paris“ şi ca număr de turişti, dar trebuie să finalizeze renovarea clădirilor emblematice # Ziarul Financiar
Lituanianul Tadas Evaltas, care a preluat luna aceasta conducerea hotelului de cinci stele The Marmorosch, spune că vede Bucureştiul ca pe „micul Paris“ datorită arhitecturii clădirilor şi istoriei, însă pentru a atrage mai mulţi turişti crede că este nevoie de o infrastructură mai dezvoltată şi de investiţii în renovarea clădirilor vechi.
DRUID AI, una dintre cele mai valoroase companii româneşti din IT, merge înainte după decesul neaşteptat al fondatorului, Liviu Drăgan: Compania anunţă o nouă rundă de finanţare de serie C de 31 mil. dolari şi recrutarea unui nou CEO, Joseph Kim. ”Odată cu această nouă etapă de creştere, vom duce DRUID pe scena globală” # Ziarul Financiar
România, ţara UE cu cea mai mare pondere din populaţie care se confruntă cu lipsuri materiale şi sociale grave # Ziarul Financiar
România se află pe primul loc în Uniunea Europeană la capitolul lipsuri materiale şi sociale grave, potrivit datelor de la Eurostat, oficiul european de statistică. Aşadar, în anul 2024, ponderea din populaţia României care se confrunta cu lipsuri materiale şi sociale grave a fost de 17,2%, cea mai mare dintre statelele membre ale Uniunii Europene. Nivelul este de aproape trei ori mai mare decât media Uniunii Europene, de 6,4%.
Ionuţ Negoiţă: Piaţa hotelieră din Bucureşti este concurată de Airbnb. Cel puţin o treime din apartamentele Rin Grand Hotel au fost cumpărate pentru închiriere. A convertit în 960 de apartamente toate camerele hotelului Rin Grand Hotel, anunţat ca fiind cel mai mare hotel la deschidere. # Ziarul Financiar
Ionuţ Negoiţă, care a dezvoltat hotelul Rin Grand Hotel în urmă cu mai bine de un deceniu şi jumătate, spune că cel puţin o treime din apartamentele vândute din cadrul acestei clădiri se închiriază acum pe platforma Airbnb de către proprietari.
Consiliul Concurenţei: Preţurile la raft ale alimentelor de bază, cu excepţia fructelor şi legumelor sezoniere, au crescut, în medie, cu 1,5% în august faţă de iunie, sub majorarea TVA . Cele mai mari creşteri la produse n0n-sezoniere au fost la zahăr, carne tocată, smântână şi unt # Ziarul Financiar
Ce spun asigurătorii despre fuziuni şi achiziţii. Piaţa este efervescentă, toţi se uită la oportunităţi şi sunt deschişi, dar deocamdată nimic nu este de vânzare. În perioada următoare consolidarea este cuvântul cheie, iar creşterea organică trebuie să rămână ancorată în cultura companiilor indiferent de direcţie # Ziarul Financiar
Piaţa asigurărilor din România este plină de oportunităţi, iar acestea creează concurenţă, şi într-o piaţă concurenţială este logic să te adaptezi şi să creşti prin achiziţii, dar prioritară trebuie să rămână calitatea, iar achiziţiile întotdeauna să aibă sens în contextul businessului companiei care cumpără, acestea au fost câteva din concluziile desprinse din discuţia directorilor a şase dintre cele mai mari companii de asigurări de pe piaţa locală.
DRUID AI, proiectul fondat de Liviu Drăgan, anunţă o rundă de finanţare de Serie C de 31 milioane USD şi recrutarea unui nou CEO - Joseph Kim # Ziarul Financiar
DRUID AI, unul dintre cele mai promiţătoare proiecte tech lansate din România, a anunţat obţinerea unei runde de finanţare de Serie C de 31 milioane USD pentru a accelera expansiunea globală a platformei Agentic AI dedicate mediului enterprise, sub conducerea lui Joseph Kim, noul CEO al companiei. Această investiţie strategică – menită să contribuie la misiunea DRUID AI de a ajuta companiile să creeze, să gestioneze şi să orchestreze agenţi AI conversaţionali – a fost condusă de Cipio Partners, cu participarea TQ Ventures, Karma Ventures, Smedvig şi Hoxton Ventures.
Gábor Mozga, CEO, MOL România: Clienţii-flote şi-au redus volumele, există o presiune ridicată asupra consumatorilor, dar cred că economia României este puternică şi are capacitatea de a se redresa rapid # Ziarul Financiar
MOL România este o subsidiară a MOL Group şi una dintre cele mai importante companii petroliere din România, cu o prezenţă de 30 ani pe piaţa autohtonă. Compania a terminat anul trecut cu o cifră de afaceri de 9,5 mld. lei, plus 4%, şi un profit net de 166 mil. lei. Firma avea la finalul anului trecut 278 de angajaţi şi 237 de staţii de servicii la nivel naţional.
Când statul reduce bugetele şi clasele din şcolile publice se aglomerează, investitorii privaţi investesc milioane de euro să-şi facă loc în educaţie # Ziarul Financiar
În timp ce statul reduce cheltuielile pentru educaţie şi clasele din şcolile publice devin tot mai aglomerate, sectorul privat accelerează investiţiile şi construieşte şcoli în timp record. Noile proiecte, finanţate integral din capital privat, au bugete de milioane de euro şi vin să acopere golurile lăsate de sistemul public.
