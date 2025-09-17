Regele Philippe și Regina Mathilde vor participa la abdicarea Marelui Duce Henri

20:30

Comisia Europeană a lansat, astăzi, o strategie prin care vrea să consolideze poziţia Uniunii ca lider mondial în ştiinţă şi inovare. Strategia urmărește să înlesnească accesul la laboratoare de top, echipamente de ultimă generaţie, cum ar fi acceleratoarele de particule, dar şi la date de calitate, pentru cercetători, inovatori şi industrie. O corespondență de la […]