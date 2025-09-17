Regele Philippe și Regina Mathilde vor participa la abdicarea Marelui Duce Henri
Rador, 17 septembrie 2025 00:40
Regele Philippe, Regina Mathilde și Prințesa Elisabeta vor călători la Luxemburg pe 3 octombrie pentru a participa la abdicarea Marelui Duce Henri în favoarea fiului său, Marele Duce Moștenitor Guillaume, a anunțat luni Palatul Marelui Ducal. Vor fi prezenți și președintele francez Emmanuel Macron și regele olandez Willem-Alexander. La vârsta de 70 de ani, Marele […]
Acum 2 ore
00:40
Regele Philippe, Regina Mathilde și Prințesa Elisabeta vor călători la Luxemburg pe 3 octombrie pentru a participa la abdicarea Marelui Duce Henri în favoarea fiului său, Marele Duce Moștenitor Guillaume, a anunțat luni Palatul Marelui Ducal. Vor fi prezenți și președintele francez Emmanuel Macron și regele olandez Willem-Alexander. La vârsta de 70 de ani, Marele […]
Acum 6 ore
21:50
Piaţa George Enescu din Capitală se transformă de mâine într-un spațiu al muzicii până duminică. Pe scena amenajată în aer liber vor urca peste 100 de artiști, soliști și membri ai unor orchestre celebre care vor susține 10 concerte, o combinație spectaculoasă de muzică clasică și cultă, cu rock, jazz și funk. Printre invitați, violonistul […]
21:40
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat marţi că președintele Statelor Unite, Donald Trump, l-a invitat la Casa Albă în două săptămâni, după ce va susţine discursul său la ONU. (REUTERS – 16 septembrie)/mbaciu/aburtica RADOR RADIO ROMÂNIA (16 septembrie)
20:30
Actrița Jane Fonda a adus marți un omagiu memoriei lui Robert Redford, „o persoană magnifică în toate privințele” care „a întruchipat o Americă pentru care trebuie să continuăm să luptăm”. „M-a afectat puternic în această dimineață când am citit că Bob a murit. Nu mă pot opri din plâns”, a spus actriţa, care a împărtășit […]
20:30
Consiliul Local, cluburile Inter Milano și AC Milan au ajuns la un acord pentru vânzarea stadionului San Siro. După ani de dispute, primarul Giuseppe Sala a anunțat că miercuri, consiliul va discuta rezoluția care inițiază vânzarea stadionului către cluburi, primul pas către noua facilitate, care trebuie finalizată până în 2031. Această decizie a fost luată […]
Acum 8 ore
19:00
Regele Charles al Marii Britanii a devenit primul monarh britanic din ultimii 400 de ani care participă la funeralii romano-catolice # Rador
Regele Charles III al Marii Britanii a devenit marți primul monarh britanic din ultimele patru secole care participă la o înmormântare romano-catolică, alăturându-se membrilor familiei sale pentru o slujbă de pomenire pentru ducesa de Kent, soția unui văr al regretatei Regine Elisabeta II. Ducesa Katharine Worsley, care s-a alăturat familiei regale în 1961, când s-a […]
19:00
Cunoscutul actor și regizor american Robert Redford a murit astăzi, la vârsta de 89 de ani, informează Reuters. Timp de mai multe decenii, Redford a fost unul dintre preferații Hollywood-ului pentru roluri principale, fie în comedii, fie în drame sau trailere, și a primit Premiul Oscar de două ori, în 1981, pentru regia filmului „Oameni […]
Acum 12 ore
17:50
Autor:Alexandru Eduard Balaci Introducere La începutul secolului XX, Statele Unite ale Americii traversau o perioadă intensă de transformări: industrializare rapidă, migrație masivă, inegalități sociale și, mai ales, fricțiuni ideologice puternice. După încheierea Primului Război Mondial, în 1918, America s-a confruntat cu valuri de proteste, greve și conflicte de clasă. Apar din ce în ce mai […]
17:50
Înțelegeri diplomatice care au influențat lumea . Episodul XXXVII Protocolul de la Montréal (16 septembrie 1987) # Rador
Autor:Alexandru Eduard Balaci Contextul istoric În anii 1970–1980, comunitatea științifică a tras primele semnale de alarmă privind subțierea stratului de ozon, esențial pentru protejarea vieții pe Pământ împotriva radiațiilor ultraviolete. Descoperirea „găurii din stratul de ozon” de deasupra Antarcticii a stârnit îngrijorare la nivel mondial, demonstrând efectele devastatoare ale utilizării pe scară largă a clorofluorocarburilor […]
17:20
Procurorii din România l-au acuzat de conspiraţie pe fostul candidat prezidenţial Călin Georgescu # Rador
Procurorii din România l-au acuzat de conspiraţie în vederea răsturnării ordinii constituţionale pe fostul candidat prezidenţial Călin Georgescu. Alte acuzaţii care i se aduc includ diseminarea de informaţii false, informează BBC./mbaciu/atataru (BBC SERVICIUL MONDIAL – 16 septembrie)
16:20
Armata israeliană (IDF) a anunţat că a început o nouă ofensivă majoră la sol în oraşul Gaza, unde a capturat un buncăr al grupării palestiniene Hamas. Spitalele din Oraşul Gaza au anunţat că cel puţin 43 de persoane au fost ucise. Un oficial al IDF a confirmat că trupele înaintează în oraşul Gaza, apropiindu-se de […]
14:00
Proprietarul rus al navei implicate în transportul de azotat de amoniu, care a provocat explozia devastatoare din portul Beirut în anul 2020, a fost arestat în Bulgaria. Igor Greciuşkin a fost reţinut pe 6 septembrie pe aeroportul din Sofia, la sosirea sa din Cipru. Poliţia bulgară de Frontieră a oferit mai multe detalii despre cazul […]
13:40
Realizator: Laurențiu Văduva – Un nou sondaj de opinie arată preferinţele politice ale moldovenilor, la mai puţin de două săptămâni distanţă de alegerile parlamentare. Partidul Acţiune şi Solidaritate, aflat la guvernare, conduce în intenţiile de vot, dar formaţiunea nu este sigură că ar putea forma de una singură majoritatea parlamentară, în contextul în care și […]
13:40
Realizator: Laurențiu Văduva – România are aprobate câteva proiecte în domeniul materialelor critice, datorită strategiilor şi programelor iniţiate de Comisia Europeană, pe baza aşa numitului Raport Draghi, publicat acum un an, este concluzia analizei prezentate, astăzi, de executivul european. În raport, fostul premier italian şi director al Băncii Mondiale, Mario Draghi, a identificat problemele care […]
13:30
Realizator: Laurențiu Văduva – Noul preşedinte al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Adrian Nica, este audiat în Camera Deputaţilor, în Comisia pentru buget şi finanţe. La solicitarea USR, el răspunde întrebărilor parlamentarilor legate de îmbunătăţirea colectării veniturilor la bugetul de stat. Parlamentarii doresc să afle detaliat valoarea sumelor colectate, de la începutul anului și până […]
13:30
În Senat s-au reluat dezbaterile asupra proiectului de lege privind sistemul de plată al pensiilor private # Rador
Realizator: Laurențiu Văduva – În Senat s-au reluat dezbaterile la proiectul de lege controversat, care modifică sistemul de plată al pensiilor private. Deocamdată sunt discuții generale în comisiile de specialitate și nu s-a adoptat niciun amendament care să modifice varianta guvernului, prin care a fost eliminată posibilitatea retragerii întregii contribuții la pilonul 2 în momentul […]
Acum 24 ore
13:00
Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru complicitate la tentativă de comitere a unor acțiuni împotriva ordinii constituționale # Rador
Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru complicitate la tentativă de comitere a unor acțiuni împotriva ordinii constituționale. În același dosar ar fi fost trimis în judecată și mercenarul Horațiu Potra – transmite reporterul RRA Diana Surdu. Procurorii susțin că Horațiu Potra și grupul lui de mercenari urmăreau să […]
12:00
Directorul adjunct al Institutului pentru Cercetări Sociale şi Sindicale din cadrul Confederaţiei Sindicatelor Independente din Bulgaria (KNSB), Violeta Ivanova, a declarat că există diferenţe scandaloase între preţurile anunţate de Comisia de Stat pentru Burse şi Pieţe de Mărfuri şi preţurile finale pentru consumatori. Diferenţa la unele produse ajunge la 20%-50%-100%. „Diferenţa la iaurt este de […]
11:40
Senatul a adoptat proiectul de completare a legii privind prevenirea şi combaterea terorismului # Rador
Realizator: Nicoleta Turcu – Senatul a adoptat proiectul de completare a legii privind prevenirea şi combaterea terorismului care prevăd transmiterea către Europol a informaţiilor relevante legate de cercetările penale în domeniul terorismului şi stabileşte cadrul pentru utilizarea datelor cu caracter personal strict în scopuri de securitate. Potrivit senatoarei PNL Nicoleta Pauliuc, proiectul are o importanţă […]
11:40
Israelul a început marți faza principală a operațiunii terestre pentru a prelua controlul asupra orașului Gaza # Rador
Israelul a început marți faza principală a operațiunii terestre pentru a prelua controlul asupra orașului Gaza, a declarat un oficial militar israelian. Anunțul a venit la câteva ore după ce principalul diplomat american, Marco Rubio, s-a întâlnit la Ierusalim cu Benjamin Netanyahu, căruia i-a transmis că Washingtonul sprijină Israelul./aionita/ilapadat (REUTERS – 16 septembrie)
11:00
11:00
RADOR RADIO ROMÂNIA (16 septembrie) – Organizaţia Naţiunilor Unite a concluzionat că Israelul a comis genocid împotriva palestinienilor din Fâşia Gaza. Comisia independentă, internaţională, de investigaţie, va susţine că Israelul a comis patru dintre cele cinci acte de genocid definite în legea internaţională. Aceasta este prima dată când o comisie a ONU a folosit cuvântul […]
10:50
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (16 septembrie) – Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Nicoleta Turcu – Polonia cere statelor NATO să impună o zonă de interdicţie aeriană deasupra Ucrainei, pentru protejarea teritoriului şi populaţiei din Alianţă. Apelul vine pe fondul incidentelor cu drone ruseşti care au încălcat spaţiul NATO al Poloniei şi României. În context, preşedintele Nicuşor Dan […]
10:20
Liderii partidelor aflate la guvernare ar urma să discute despre menținerea plafonării adaosului la alimente # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (16 septembrie) – Liderii partidelor aflate la guvernare ar urma să discute miercuri depre menţinerea plafonării adaosului la alimentele de bază, după ce intenţia premierului de a renunţa la această măsură de la 1 octombrie a provocat noi tensiuni în coaliţie. PSD se opune şi spune că nu a existat pănă acum […]
08:50
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (16 septembrie) – Realizator: Nicoleta Turcu – Sunt valori de trafic în creștere la intrarea în marile orașe. Pe unele drumuri importante este ceață, iar pe alte tronsoane sunt restricții din cauza unor lucrări. Alina Răbuga, comisar de poliție, Centrul Infotrafic: Se circulă în condiții de ceață pe mai multe drumuri din […]
08:40
EVENIMENTE INTERNE – Parlament * Prima şedinţă a Comisiei speciale comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind prevenirea, combaterea şi sancţionarea violenţei domestice – ‘România fără violenţă domestică’ – ora 12:00 – sala de şedinţe ‘Mihai Viteazu’, etaj P1) * Comisia permanentă comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu UNESCO – […]
08:20
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (16 septembrie) – Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Nicoleta Turcu – Preşedintele Nicuşor Dan declară că nu regretă că l-a numit pe Ilie Bolojan premier, dar spune că el ar fi procedat altfel în cazul unora dintre măsurile luate de guvern care au afectat populaţia. El a făcut aceste precizări într-o emisiune la […]
08:20
România a pierdut o parte din banii din PNRR, deoarece Comisia Europeană a transmis că nu are încredere că unele dintre proiectele începute mai pot fi finalizate (Diana Buzoianu) # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (16 septembrie) – Realizator: Lea Berzuc – România a pierdut o parte din banii din Planul Național de Redresare și Reziliență, deoarece Comisia Europeană a transmis că nu are încredere că unele dintre proiectele începute mai pot fi finalizate, a declarat ieri ministrul mediului. Diana Buzoianu a precizat, la un eveniment organizat […]
08:20
SUA a adăugat Columbia pe lista ţărilor care nu fac suficient pentru a combate producţia de droguri # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (16 septembrie) – Statele Unite au adăugat Columbia pe lista țărilor care, în opinia Washingtonului, nu fac suficient pentru a combate producția de droguri. Casa Albă a anunțat că producția de cocaină a ajuns la un nivel record. Guvernul columbian a acuzat grupările rebele de stânga că profită de negocierile de pace […]
08:20
RADOR RADIO ROMÂNIA (16 septembrie) – Luni, ambasadoarea Rusiei la Sofia, Eleonora Mitrofanova, a fost convocată la Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Bulgaria, unde i s-a transmis o notă de protest privind pătrunderea dronelor ruseşti în spaţiul aerian al Poloniei, în noaptea de 9 spre 10 septembrie 2025. Într-un comunicat al Ambasadei Federaţiei Ruse, Mitrofanova […]
08:20
RADOR RADIO ROMÂNIA (16 septembrie) – Israelul și-a intensificat bombardamentele asupra oraşului Gaza la doar câteva ore după ce premierul Benjamin Netanyahu s-a întâlnit la Ierusalim cu secretarul de stat american Marco Rubio. Escaladarea are loc înaintea unei invazii terestre de amploare, anunțată de mult timp, asupra orașului în care trăiesc sute de mii de […]
08:20
RADOR RADIO ROMÂNIA (16 septembrie) – Senatul a respins ieri moțiunea AUR împotriva ministrului educației, acuzat că aruncă în haos învățământul. În apărarea sa, Daniel David a spus că problemele bugetare au impus măsuri dure, nedorite, dar necesare și a făcut apel către toate partidele ca pe viitor să agreeze asupra unui pact național pentru […]
08:10
România a încheiat cu succes aproape două treimi din evaluările tehnice pentru procesul de aderare la OCDE # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (16 septembrie) – Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Nicoleta Turcu – România a încheiat cu succes aproape două treimi din evaluările tehnice pentru procesul de aderare la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. Luni, secretarul general al organizației a avut la București mai multe întâlniri cu reprezentanți ai statului și s-a ajuns la […]
08:10
Scrutinul din 28 septembrie este considerat foarte important pentru viitorul european al Republicii Moldova # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (16 septembrie) – Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Nicoleta Turcu – Scrutinul din 28 septembrie este considerat foarte important pentru viitorul european al Republicii Moldova, dar şi pentru securitatea României. Sondajele de opinie care iau în considerare doar intenţia de vot a cetăţenilor de peste Prut, nu şi a celor care sunt în […]
08:10
Autorităţile din Republica Moldova au reţinut 10 persoane după pecheziţii de amploare în dosare privind coruperea unor alegători # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (16 septembrie) – Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Nicoleta Turcu – Autorităţile din Republica Moldova au reţinut ieri 10 persoane după pecheziţii de amploare în dosare privind coruperea unor alegători, finanţarea ilegală a partidelor politice şi spălare de bani. Procurorii anticorupţie susţin că oamenii recrutau alegători cărora le promiteau bani pentru a-i determina […]
08:10
NATO are în curs o analiză prin care să determine dacă dronele ruseşti au intrat intenţionat în spaţiul aliat al Poloniei şi României # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (16 septembrie) – Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Nicoleta Turcu – NATO are în curs o analiză prin care să determine dacă dronele ruseşti au intrat intenţionat în spaţiul aliat al Poloniei şi României, în timp ce, pentru prima dată, preşedintele american Donald Trump califică Rusia drept stat agresor. Serviciul de Protecţie al […]
03:30
Ediția a cincea ● 17 – 21 septembrie ● Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt Caravana Gaudeamus Radio România este din nou alături de ieșeni, la început de an școlar! Cea de a cincea ediție a Târgului de Carte Gaudeamus Radio România, organizată în Iași, va avea loc în perioada 17 – 21 septembrie, în […]
03:10
LA LIBRE BELGIQUE: România îl convoacă pe ambasadorul rus pentru a protesta împotriva intruziunii unei drone # Rador
România l-a convocat duminică pe ambasadorul Rusiei pentru a denunța zborul „inacceptabil” al unei drone rusești cu o zi înainte în spațiul său aerian, la câteva zile după o intruziune spectaculoasă a unor aeronave similare pe cerul Poloniei, condamnată de Uniunea Europeană. Bucureştiul i-a comunicat şefului reprezentanţei diplomatice ruse, Vladimir Lipaev, „protestul său ferm” faţă […]
Ieri
00:40
Date fiind recentele sale operațiuni de pe teritoriile palestiniene, Israelul este din nou prezent pe prima pagină a ziarelor străine. “Aflat într-o vizită în Israel, secretarul de stat american, Marco Rubio, estimează că s-ar putea ca o soluționare pe cale diplomatică a războiului din Gaza să nu fie posibilă”. Pe marginea acestui subiect, cotidianul american […]
15 septembrie 2025
22:20
Ministrul muncii, Florin Manole, a prezentat măsurile PSD de relansare a economiei în domeniul muncii # Rador
Ministrul muncii, Florin Manole, a prezentat astăzi măsurile PSD de relansare a economiei în domeniul muncii, printre acestea numărându-se creșterea valorii tichetelor de masă până la 50 de lei pe zi, programul ‘Primul loc de muncă’ și stimulante pentru mame. El afirmă că aceste măsuri vor fi susținute din fonduri europene nerambursabile și nu vor […]
21:30
USR așteaptă ca la viitoarele ședințe de guvern să se stabilească o dată pentru organizarea alegerilor pentru Primăria capitalei # Rador
USR așteaptă ca la viitoarele ședințe de guvern să se stabilească o dată pentru organizarea alegerilor pentru Primăria capitalei. Ştefan Pălărie, liderul senatorilor USR: Este o idee total nesănătoasă ca organizarea alegerilor pentru orice oraș din țară să fie făcută pe baza unor calcule politice. Legea e lege și nu e tocmeală, așa că așteptăm […]
21:20
Ungaria va accelera construcția centralei nucleare Paks II, în pofida tuturor atacurilor (Péter Szijjártó) # Rador
În pofida tuturor atacurilor și a tuturor încercărilor de obstrucționare, Ungaria va accelera extinderea centralei nucleare de la Paks, astfel încât noile unități ale centralei nucleare ar putea fi operaționale până la începutul următorului deceniu, a anunțat luni, la Viena, Péter Szijjártó. Potrivit unui comunicat al Ministerului ungar al Afacerilor Externe și Comerțului, şeful diplomaţiei […]
20:50
Israelul încearcă să transforme Gaza City într-un oraş nelocuibil, afirmă raportorul ONU Francesca Albanese # Rador
Cel mai important expert al ONU în domeniul drepturilor palestinienilor, Francesca Albanese, a declarat că Israelul încearcă să facă nelocuibil orașul Gaza prin atacurile asupra celei mai mari zone urbane din enclava palestiniană, punând în pericol viețile ostaticilor israelieni. „Israelul bombardează folosind arme neconvenționale … încearcă să evacueze forțat palestinienii. De ce? Aceasta este ultima […]
20:30
Comisia Europeană a lansat o strategie prin care vrea să consolideze poziţia Uniunii ca lider mondial în ştiinţă şi inovare # Rador
Comisia Europeană a lansat, astăzi, o strategie prin care vrea să consolideze poziţia Uniunii ca lider mondial în ştiinţă şi inovare. Strategia urmărește să înlesnească accesul la laboratoare de top, echipamente de ultimă generaţie, cum ar fi acceleratoarele de particule, dar şi la date de calitate, pentru cercetători, inovatori şi industrie. O corespondență de la […]
20:20
Senatul a respins moţiunea simplă depusă de AUR la adresa ministrului educaţiei, Daniel David. Au fost doar 40 de voturi „pentru” şi 82 „împotrivă”. Relatează Alina Stănuţă: Reporter: Reprezentanţii AUR au criticat măsurile și politicile actualului guvern în domeniul educației și au arătat că acestea aruncă sistemul românesc de învățământ în colaps și au consecințe […]
19:00
Ungaria a semnat un acord cu China, ceea ce reprezintă un potențial major pentru cooperarea dintre cele două țări în domeniile energiei nucleare, securității și inovării, a anunțat luni, la Viena, Péter Szijjártó. Potrivit unui comunicat dat publicităţii de Ministerul ungar al Afacerilor Externe și Comerțului, şeful diplomaţiei ungare a relatat că a fost semnat […]
17:40
Uniunea Europeană merge pe calea celor mai proaste practici, înconjurându-se cu „sârmă ghimpată”(Zaharova) # Rador
Țările membre ale Uniunii Europene merg pe calea celor mai proaste practici, înconjurându-se cu „sârmă ghimpată” și introducând în permanență interdicții pentru proprii cetățeni, a declarat jurnaliștilor purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Federației Ruse, Maria Zaharova. „Este o poveste surprinzătoare faptul cum Uniunea Europeană merge pe calea celor mai proaste practici prin […]
17:30
La Senat este în desfăşurare dezbaterea moţiunii simple iniţiate de parlamentarii AUR la adresa ministrului educaţiei # Rador
La Senat este în desfăşurare dezbaterea moţiunii simple iniţiate de parlamentarii Alianţei pentru Unirea Românilor la adresa ministrului educaţiei. Criticile vizează în general politicile actualului Guvern, despre care AUR afirmă că „prin decizii aberante şi distructive aruncă sistemul de învăţământ românesc în colaps şi condamnă viitorul acestei naţiuni la mediocritate şi haos”. Iniţiatorii moţiunii îi […]
