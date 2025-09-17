Cele mai prestigioase ziare din Italia și Germania, șocate de „thrillerul” Juventus – Dortmund 4-4: „Juve cel nebun” / „Demență la Torino”

Fanatik, 17 septembrie 2025 01:00

Juventus și Borussia Dortmund au oferit cel mai tare meci al primei seri de UEFA Champions League din noul sezon. „Thrillerul” de la Torino a uimit presa din Italia și Germania

Acum 2 ore
01:00
Acum 4 ore
00:20
De ce a dat afară Dinamo unul dintre jucătorii de bază: “Am aflat că ăsta e motivul”. Kopic şi-a asumat decizia: “Nu e o greşeală!” Fanatik
S-a aflat motivul pentru care Dinamo a renunțat recent la unul dintre fotbaliștii importanți din trecutul apropiat! Toate detaliile, furnizate în direct la FANATIK SUPERLIGA cu Horia Ivanovici
00:00
Dani Carvajal i-a dat un cap în gură unui adversar! Căpitanul lui Real Madrid, eliminat pentru un gest necugetat. Video Fanatik
Dani Carvajal a făcut un gest necugetat în Real Madrid - Marseille. Fundașul dreapta i-a dat un cap în gură unui adversar și a fost eliminat
00:00
Surpriza serii în Liga Campionilor: victorie istorică la Lisabona pentru echipa pe care FCSB o învingea cu 3-2 în sezonul trecut. A revenit de la 0-2 cu un lot de 14 ori mai mic! Fanatik
Ce surpriză chiar în prima etapă din Champions League. Qarabag, care pierdea sezonul trecut acasă cu FCSB, a reușit să câștige în deplasare cu Benfica.
00:00
Zodiile care domină lumea în următoarele 2 săptămâni. Au noroc triplu, motivație și putere Fanatik
Nativii care cuceresc tot ce le stă în cale în următoarele 2 săptămâni. Sunt plini de noroc, au încredere și forță interioară.
16 septembrie 2025
23:40
Mihai Stoica a răbufnit în direct: „Suntem mai degrabă anonimi” Fanatik
Mihai Stoica nu a avut milă de fotbalul românesc. Președintele C.A. de la FCSB a tăiat în carne vie după ultimele rezultate ale naționalei României
23:30
Lovitură pentru Real Madrid! Primul verdict în cazul accidentării lui Alexander-Arnold cu Marseille: „Ghinion pentru Xabi!” Fanatik
Trent Alexander-Arnold s-a accidentat în Real Madrid - Marseille. Ce verdict a fost dat inițial pentru fundașul lateral englez.
23:20
Pontul zilei de miercuri, 17 septembrie, din SuperLiga. Profit uriaș pe calificarea în play-off Fanatik
Cu pontul zilei de miercuri, 17 septembrie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un pariu antepost la calificarea în play-off-ul SuperLigii.
23:10
Câți copii are, de fapt, Gabi Tamaș. Fostul jucător participă la Asia Express alături de Dan Alexa Fanatik
Câți copii are Gabi Tamaș, concurentul de la Asia Express. Fostul fotbalist are o familie minunată alături de soția sa.
23:10
Ce nota a primit Dennis Man la debutul în Champions League. PSV, făcută „praf” în Olanda Fanatik
Dennis Man a debutat cu PSV în UEFA Champions League. Formația olandeză a fost însă „distrusă” de Union Saint-Gilloise. Ce notă a primit românul
22:50
Riscă desființarea! O grupare de tradiție din fotbalul românesc a cerut intrarea în insolvență! Ce datorii imense are clubul Fanatik
O grupare din Liga 2 a cerut intrarea în insolvență, iar viitorul clubului pare a fi unul sumbru. Există șanse reale ca gruparea să se desființeze.
22:40
Biletul zilei la pariuri, miercuri, 17 septembrie 2025. Câștig de 773 de lei cu fotbal Fanatik
Biletul zilei la pariuri de miercuri, 17 septembrie 2025, poate aduce un câștig de 773 de lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din Champions League.
22:30
Răspunsul lui Andrei Nicolescu, după ce Zeljko Kopic a cerut transferuri la Dinamo: „Doar atunci vom avea și jucători noi” Fanatik
Andrei Nicolescu a făcut noi precizări despre transferurile la Dinamo. Ce răspuns i-a dat antrenorului Zeljko Kopic.
Acum 6 ore
22:10
Transfer de răsunet la CFR Cluj! Un mijlocaș brazilian tocmai a fost prezentat în Gruia Fanatik
Perioada de mercato s-a încheiat în România, dar CFR Cluj continuă să facă transferuri de răsunet. Un mijlocaș brazilian a semnat cu vicecampioana
22:00
Scene scandaloase înainte de Real Madrid – Marseille. Suporterii spanioli și francezi s-au bătut ca-n filme chiar sub privirile poliției. Video Fanatik
Tensiuni înaintea meciului Real Madrid - Marseille din Champions League. Ce au făcut fanii francezilor pe străzile capitalei Spaniei.
21:50
Ianis Hagi, OUT la meciul cu Fenerbahce! Motivul uluitor pentru care nu poate juca pentru Alanyaspor Fanatik
Ianis Hagi va fi doar spectator de lux în Fenerbahce - Alanyaspor. Motivul pentru care internaționalul român ratează partida e unul incredibil
21:30
Ratare monumentală în PSV – Royale Union SG din Champions League. Coechipierul lui Dennis Man s-a făcut de râs: „Au, au, au! Cum de nu ai reușit să înscrii?”. Video Fanatik
Dennis Man, martor la o ratare cât casa. Ce s-a întâmplat cu unul dintre colegii săi în meciul PSV - Royale Union St. Gilloise.
21:20
Tensiune maximă la echipele de handbal! Măsurile de austeritate pregătite de Guvernul Bolojan ar putea afecta bugetele pe anul 2026 Fanatik
Măsurile de austeritate se simt încă din acest sezon la handbal, mai multe echipe fiind forţate să se retragă din campionat. Lucrurile s-ar putea agrava în 2026, iar bugetele echipelor importante să se diminueze semnificativ.
21:10
Directorul ELCEN cercetat pentru luare de mită, acuzat de primăria condusă de Nicușor Dan că e responsabil de insolvența RADET. Miza dosarului este de peste 650 milioane euro Fanatik
Claudiu Crețu, directorul ELCEN cercetat pentru luare de mită, a fost administrator al RADET, companie aflată în insolvență. Ce acuze îi aduce Primăria Capitalei, într-un dosar de peste 650 milioane euro
21:00
Dragomir a dezvăluit unde greșește Mititelu în războiul cu FRF. Naționala României este în mare pericol! Exclusiv Fanatik
Dumitru Dragomir a analizat situația dificilă în care se află Adrian Mititelu și a numit modul în care acțiunile acestuia ar putea afecta puternic echipa națională.
20:50
Conferința lui Chivu înainte de Ajax – Inter a fost amânată! Fanatik
Probleme pentru delegația celor de la Inter înaintea meciului din Champions de la Amsterdam contra lui Ajax! Ce s-a întâmplat
20:40
A rezolvat Alexandru Băluță a problema cu viza pentru SUA? Gestul făcut de soția fotbalistului i-a uimit pe mulți. Ce a putut să facă Diana Fanatik
Diana, soția lui Alexandru Băluță, dă de înțeles că fotbalistul ar fi rezolvat problema cu viza pentru SUA. Ce a făcut aceasta?
20:30
Ce pierdere ar fi fost! Zeljko Kopic a dezvăluit unde ar fi putut ajunge Cîrjan înainte de transferul la Dinamo: “Am depus mari eforturi cu Andrei Nicolescu” Fanatik
Cătălin Cîrjan are un start de sezon excelent, iar Zeljko Kopic a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că jucătorul ar fi putut să nu ajungă la Dinamo.
Acum 8 ore
20:20
FCSB, probleme mari de lot înaintea meciului cu Botoșani. Mihai Stoica a anunțat o nouă lovitură: „E boala anului” Fanatik
Mihai Stoica a anunțat că FCSB se confruntă cu mari probleme de lot înaintea meciului de la Botoșani! Câți indisponibili are campioana României
20:00
„Briliantul” nu uită şi nu iartă: „Topal e eroul celor de la Petrolul şi a avut aceleaşi rezultate ca mine!” Fanatik
Adrian Mutu a analizat situația de la fosta sa echipă, Petrolul Ploiești, care ocupă locul 14 în Superligă după 9 etape.
19:40
Mihai Stoica a discutat cu Thomas Neubert despre criza prin care trece FCSB: „Asta mi-a spus” Fanatik
Mihai Stoica a vorbit cu Thomas Neubert despre criza prin care trece FCSB. Ce comparație a făcut preparatorul fizic între campioana României și Borussia Dortmund.
19:30
ONJN, război împotriva operatorilor de jocuri de noroc de pe piața neagră! Plângeri penale împotriva rețelelor ilegale Fanatik
Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN) a pornit o operațiune de amploare împotriva rețelelor ilegale de jocuri de noroc. Au fost depuse trei plângeri penale împotriva operatorilor de pe piața neagră.
19:20
Universitatea Craiova, decizie de ultimă oră! Clubul din Bănie a rezolvat marea problemă a suporterilor înaintea debutului în Conference League. Exclusiv Fanatik
Clubul din Bănie a găsit soluţia necesară pentru ca fanii care nu se află în Craiova să evite taxele de curierat la achiziţionarea pachetelor pentru Conference League
19:00
Marius Șumudică pune degetul pe rana FCSB-ului. „Mereu cu un om în minus”. Ce greșeli a făcut Gigi Becali la schimbări Fanatik
Analiștii FANATIK SUPERLIGA au pus lupa pe FCSB și știu care e problema cea mai mare: „contează jucătorul under”, spune Marius Șumudică.
18:50
Poli Timișoara atacă promovarea! Dublă lovitură: l-a luat pe atacantul care a făcut furori în SuperLiga și pe fostul fotbalist de la FCSB! Fanatik
Poli Timișoara și-a tras jucători cu istoric în SuperLiga. Pe cine a adus Dan Alexa pentru a ataca promovarea în Liga 2.
18:30
Doliu în sportul românesc! Fostul fotbalist de la Steaua și U Cluj a murit la 67 de ani Fanatik
Fostul jucător de la Steaua și U Cluj s-a stins din viață la 67 de ani. Cum a ajuns să joace pentru echipa armatei. „Am avut un conflict cu Tudorel Stoica”
Acum 12 ore
18:20
Ştefan Baiaram, pus la zid de Adi Mutu după conflictul cu Rădoi: „A început să ridice capul şi deja face figuri! Ce facem? Îi pupăm în fund pe jucători?!” Fanatik
Adrian Mutu l-a criticat pe Ștefan Baiaram după cele întâmplate la partida Universitatea Craiova - Farul 2-0, când Mirel Rădoi și-a dorit să îl scoată din teren pe fotbalist.
18:00
Revine Dennis Politic la Dinamo după doar 6 luni?! Reacția lui Zeljko Kopic. Exclusiv Fanatik
Ce spune Zeljko Kopic despre situația lui Dennis Politic. Atacantul ar putea fi cedat de FCSB sub formă de împrumut în următoarea perioadă de transferuri.
17:50
Întrebat despre înlocuitorul lui Ciobotariu la Petrolul, Claudiu Tudor a oferit o sumedenie de nume: „La ce valoare are, el ar fi o variantă bună” Fanatik
Claudiu Tudor a oferit primele variante de nume pentru banca tehnică a Petrolului. „Găzarii” s-au despărțit în această după-amiază de Liviu Ciobotariu.
17:20
Secretul succesului de la Dinamo! Fostul căpitan al “câinilor” face radiografia echipei. Ce spune de liderul Cîrjan: “Este un exemplu!” Fanatik
Răzvan Patriche, cuvinte de laudă pentru noul căpitan de la Dinamo. Care este marele plus al lui Cătălin Cîrjan. “Trebuie să fii un exemplu”.
17:20
Marea pasiune a lui Robert Redford. Ce sporturi a practicat fostul mare actor american Fanatik
Robert Redford s-a stins din viață la 89 de ani. Ce sporturi a practicat, în tinerețe, fostul actor din Statele Unite ale Americii.
17:10
Horațiu Potra, în vizită la FSB? Unde se află hotelul din Moscova la care mercenarul și-a luat cameră. Dezvăluiri din dosarul lui Călin Georgescu Fanatik
Descoperire importantă făcută de procurori acasă la Horațiu Potra. Ce a căutat la Moscova mercenarul lui Călin Georgescu?
17:00
Florin Barbu avertizează că eliminarea plafonării preţurilor la alimente poate duce inflaţia la 15%. Programul PSD de relansare a agriculturii Fanatik
Florin Barbu susţine ca preţurile la alimentele de bază să rămâne plafonate, argumentând cu cifre beneficiile pe care le-a avut această măsură de când a fost introdusă, în 2023.
16:50
Liviu Ciobotariu e istorie la Petrolul! Antrenorul a fost dat afară după ce fanii i-au cerut demisia Fanatik
Liviu Ciobotariu nu mai este antrenor la Petrolul! Tehnicianul în vârstă de 54 de ani a fost dat afară după umilința cu Dinamo
16:40
Denis Drăguș a intrat pe teren alături de fiica lui, Gloria. Ce mesaj emoționant a postat Vanessa, soția fotbalistului. „Va rămâne un moment unic” Fanatik
Denis Drăguș a avut parte de un moment special alături de fiica lui pe terenul de fotbal. Ce cuvinte frumoase a folosit soția fotbalistului pentru a descrie episodul emoționant.
16:20
Câștigătorul de Champions League i-a zis lui Cristi Chivu ce trebuie să facă înainte de Ajax – Inter: „Riscă să nu reușească” Fanatik
Un fost mare fotbalist italian a analizat jocul celor de la Inter, sub comanda lui Cristi Chivu. Unde suferă echipa antrenorului român.
16:10
Billel Omrani, fostul star al CFR Cluj, acuză clubul de fals în acte. ANAF i-a pus poprire și e obligat să plătească TVA de 30.000 de euro Fanatik
ANAF a câștigat procesul cu Billel Omrani și îl obligă să plătească TVA de 30.000 de euro. Litigiul a avut și aspecte penale iar atacantul aduce acuzații grave clubului CFR Cluj.
16:10
Capcanele vizitei lui Donald Trump în Marea Britanie. Președintele SUA va fi primit la Londra cu fast regal, dar riscurile unui scandal sunt uriaşe Fanatik
Donad Trump începe o vizită istorică în Marea Britanie. Analiştii atrag atenţia că folosirea Regelui Charles pentru acest moment i-ar putea dăuna premierului Keir Starmer.
15:50
Adevăratul motiv pentru care Elena Udrea l-a atacat pe Neluțu Varga, patronul de la CFR Cluj: miza e de 3 miliarde de euro! Exclusiv Fanatik
Dumitru Dragomir a comentat atacul Elenei Udrea la Neluţu Varga şi CFR Cluj. Fostul şef al Ligii susţine că miza acestor atacuri reprezintă un teren cu o valoare uriaşă de lângă Cluj.
15:30
Fotbalistul dat afară de Gigi Becali după doar 11 meciuri a revenit in SuperLiga! A jucat 49 de meciuri la echipa națională. Video Fanatik
Revenire surpriză în fotbalul românesc! Un mijlocaș, cu 49 de selecții la naționala de seniori, a fost prezentat la noua echipă.
15:10
Raport dur pentru educație. Cum a intrat România într-o adevărată criză și de ce studenții abandonează facultatea în primul an Fanatik
De ce renunță tot mai mulți tineri la facultate după primul an? Află factorii principali care duc la acest fenomen și perspectivele experților.
15:10
Răzvan Ioan Boanchiș a găsit explicația pentru declinul echipei naționale: „Fotbalul românesc e un baraj ținut sub genericul ‘Ce caut io în viața mea?’” Fanatik
Răzvan Ioan Boanchiș propune în FANATIK ca fotbalul din România să nu se mai joace pe puncte, având în vedere nivelul scăzut
15:00
LIVE VIDEO | UEFA Champions League, etapa 1. Meciuri tari de tot în cea mai importantă competiție europeană Fanatik
Află totul despre meciurile din UEFA Champions League, etapa 1. Vezi lista completă a meciurilor, programul televizărilor și cotele la pariuri.
14:10
Când debutează Adrian Mazilu la Dinamo! Zeljko Kopic e convins de atacantul transferat de la Brighton: „Va face diferenţa!” Fanatik
Zeljko Kopic a vorbit la emisiunea FANATIK SUPERLIGA despre situația lui Adrian Mazilu, fotbalist transferat recent de Dinamo de la gruparea engleză Brighton.
14:00
„Vă e teamă că ratați play-off-ul?”. Oficialii CFR-ului nu s-au ferit deloc de cuvinte. „Ăsta e adevărul” Fanatik
Remiza de pe terenul codașei Metaloglobus a instalat panica la CFR Cluj, unde președintele clubului, Cristi Balaj, se teme pentru calificarea în play-off.
