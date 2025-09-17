Avioanele militare britanice sunt pregătite să doboare drone deasupra Poloniei
Jurnalul.ro, 17 septembrie 2025 01:10
Avioanele Typhoon ale Forțelor Aeriene Regale britanice vor fi desfășurate în câteva zile pentru a doborî drone deasupra Poloniei și a altor aliați NATO din Europa de Est, dacă va fi necesar, după incursiunea de săptămâna trecută a 19 aeronave rusești fără echipaj în Polonia, potrivit The Guardian.
• • •
Acum 2 ore
01:10
00:50
Nou terminal la Aeroportul Henri Coandă: Nouă oferte de proiectare de la mari firme internaționale # Jurnalul.ro
Compania Națională Aeroporturi București a primit nouă oferte de la consorții de inginerie din țară și din străinătate pentru proiectarea celui mai mare terminal de pasageri din România, parte a unui proiect estimat la 40 de milioane de euro.
00:30
Mercur în opoziție cu Saturn aduce claritate pentru patru zodii. Află ce semne primești de la Univers pe 17 septembrie 2025 și ce lecții importante înveți.
Acum 4 ore
00:20
Elevii din clasa a 8-a, la școală doar dimineața. Orele de după-amiază dăunează sănătății # Jurnalul.ro
Programul în trei schimburi, ca la fabrică, a devenit deja ilegal pentru elevi, începând din acest an școlar, însă copiii din ultimul an de gimnaziu ar putea scăpa, în curând, și de schimbul 2.
00:00
Alex Florența răspunde criticilor lui Nicușor Dan: Înțeleg și e normal ca președintele să se preocupe # Jurnalul.ro
Procurorul general al României, Alex Florența, a răspuns, marți seara, criticilor președintelui Nicușor Dan, spunând că sunt „critici constructive” și că aceste critici sunt „firești” și e normal ca președintele să se preocupe de domeniul justiției.
16 septembrie 2025
23:40
România a acordat Ucrainei sprijin în valoare de circa 1,5 miliarde de euro, aproximativ 0,2% din PIB, admite premierul Ilie Bolojan, care îl contrazice, astfel, pe fostul premier Marcel Ciolacu, cel care a spus că războiul din Ucraina a costat România între 2 și 3% din PIB.
23:40
Primul ministru Ilie Bolojan a declarat că România nu se poate închide anul acesta cu un deficit sub 8%, recunoscând că situația bugetară moștenită a fost mai gravă decât cea prezentată oficial.
23:40
Premierul britanic Keir Starmer speră că fastul primirii oficiale a președintelui american Donald Trump la Londra îi va consolida poziția politică, în timp ce Marea Britanie urmărește acorduri economice de peste 10 miliarde de dolari și o cooperare mai strânsă cu SUA.
23:30
Sabrina Voinea, după aurul de la Cupa Mondială: Îmi doresc să fiu campioană mondială și olimpică # Jurnalul.ro
Gimnasta Sabrina Voinea a spus marți, după obținerea medaliei de aur la sol de la Cupa Mondială de la Paris, din weekend, că își dorește să devină campioană mondială și olimpică și să depășească performanțele mamei sale, de asemenea gimnastă cu performanțe internaționale la sol.
23:20
Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat marți seara cine a spus adevărul despre prețul cu care România vinde energie Republicii Moldova, după ce ministrul român Bogdan Ivan a afirmat că România nu exportă energie ieftină peste Prut, iar premierul moldovean Dorin Recean a multțumit pentru prețul mic.
23:20
Procurorii din Utah au declarat marți că vor cere pedeapsa cu moartea pentru suspectul asasinării activistului conservator Charlie Kirk și au dezvăluit unele dintre probele împotriva sa, inclusiv presupuse mesaje text în care părea că își mărturisește crima, scrie Reuters.
23:20
Administrația Trump a aprobat primele pachete de ajutor militar american pentru Ucraina finanțate de aliații NATO printr-un nou aranjament financiar, au declarat pentru Reuters, marți, două surse care au dorit să își păstreze anonimatul.
23:10
Karma înseamnă că acțiunile tale, atât din această viață, cât și din viețile anterioare, îți influențează realitatea zilnică.
23:00
Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a analizat marți date privind 100 de conturi de TikTok identificate cu comportament inautentic coordonat, informează instituția. La data de 15 septembrie 2025, 84 dintre aceste conturi erau încă active pe teritoriul României.
22:30
Cum să-ți cureți mașina de spălat cu oțet și bicarbonat – trucul simplu care prelungește viața electrocasnicului # Jurnalul.ro
Dacă ți s-a întâmplat să scoți hainele din mașina de spălat cu pete misterioase sau cu un miros ciudat, problema ar putea fi chiar mașina. Specialiștii spun că, înainte de a cheltui bani pe o nouă mașină de spălat, merită să încerci o curățare profundă cu două ingrediente naturale, pe care probabil le ai deja în casă: oțet și bicarbonat de sodiu.
Acum 6 ore
22:20
Horațiu Potra ar încerca să obțină azil politic în Rusia, spune procurorul general al României # Jurnalul.ro
Există indicii că Horațiu Potra cere azil politic în Rusia, spune Alex Florența. Potrivit procurorului general al României, Parchetul General a trimis în judecată 22 de inculpați în dosarul privind interferența Rusiei în alegerile prezidențiale din 2024.
22:20
Un bărbat a fost înjunghiat într-un mall din Sectorul 6. Victima a inițiat agresiunea, pentru o femeie # Jurnalul.ro
Un bărbat a fost înjunghiat, marți seara, într-un complex comercial din Sectorul 6 al Capitalei
21:40
Donald Trump a declarat marți că Statele Unite și China au ajuns la un acord care va permite TikTok să continue să funcționeze în SUA, prin transferul activelor americane către proprietari din SUA, de la compania chineză ByteDance, soluționând astfel o dispută ce durează de aproape un an.
21:30
Mulți dintre noi lăsăm încărcătoarele de telefon conectate la priză 24/7, considerând că nu fac niciun rău. Însă experții avertizează că acest obicei aparent banal poate crește factura la energie, reduce durata de viață a încărcătorului și chiar poate provoca incendii.
21:10
Cum a funcționat „fenomenul Georgescu”. Un exemplu similar a acționat pe spațiul Marii Britanii la momentul Brexit # Jurnalul.ro
Populația României a fost targetată din 2019 pentru a vedea preferințele din online, inclusiv pe zone geografice, apoi s-au creat, inclusiv folosind inteligența artificială, informații care i-au făcut pe utilizatori „captivi și ușor manipulabili”, spune procurorul general al României, Alex Florența.
21:00
ANPIS: 27 septembrie, termenul-limită pentru depunerea cererilor pentru a solicita tichetul de energie # Jurnalul.ro
Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială anunță că 27 septembrie 2025 reprezintă termenul-limită pentru depunerea cererilor, prin intermediul aplicației EPIDS, în vederea obținerii tichetului de energie în valoare de 50 de lei, destinat acoperirii facturilor de energie electrică aferente lunilor iulie și august 2025.
20:40
Donald Trump i-a lăudat pe regele Charles și pe Keir Starmer în timp ce vorbea cu jurnaliștii la Casa Albă, înainte de a pleca spre Regatul Unit, relatează SkyNews.
20:30
40 de pompieri români și nouă autospeciale au revenit acasă după ce, timp de două săptămâni, au sprijinit autoritățile elene în lupta cu incendiile de vegetație, în cadrul programului european de pre-poziționare.
Acum 8 ore
20:10
Cercetătorii au descoperit o strategie neobișnuită de supraviețuire la furnicile iberice, care răstoarnă baza biologiei: Reginele pot produce ouă care se dezvoltă în două specii diferite de furnici.
20:00
Arnold Schwarzenegger intră în lupta pentru controlul Camerei Reprezentanților din SUA # Jurnalul.ro
Arnold Schwarzenegger a intrat luni în bătălia națională pentru controlul Camerei Reprezentanților din SUA. El a îndemnat alegătorii să respingă o propunere de buletin de vot din California de a reorganiza districtele electorale, potrivit AP.
19:40
Toto Dumitrescu, fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu, a fost reținut după accidentul din weekend # Jurnalul.ro
Toto Dumitrescu, fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu, a fost reținut, marți, după ce a fost implicat în accidentul din weekend și a plecat de la locul evenimentului rutier.
19:40
Controversa pensiilor private: Parlamentul dezbate limitarea retragerii fondurilor din Pilonul 2 și 3 # Jurnalul.ro
Senatul a discutat în comisia de buget modificările propuse pentru legea pensiilor private, inclusiv retragerea banilor în tranșe și comisioanele administrativ-financiare.
19:30
Hellving, despre drona rusească: Bâlbâiala de la biroul cu steaguri arată slăbiciune politică # Jurnalul.ro
Fostul director al Serviciului Român de Informații, Eduard Hellvig, a oferit o analiză acidă și plină de metafore despre incidentul cu drona rusească din teritoriul României, într-o postare pe X.
19:10
Într-o lume plină de dramă și conflicte, există anumite semne zodiacale care ies în evidență prin prezența lor calmă și capacitatea naturală de a media neînțelegerile.
18:40
Evenimentul culinar al anului în România: Chef Richard Abou Zaki aduce la Domeniul Știrbey restaurantul său cu stea Michelin, Retroscena. Biletele, în vânzare de azi # Jurnalul.ro
Chef Richard Abou Zaki aduce în premieră în România primul pop-up cu stea Michelin: juratul Chefi la cuțite va recrea, între 5 și 16 noiembrie, la Domeniul Știrbey magia restaurantului său cu stea Michelin, Retroscena. Biletele pentru cel mai important eveniment culinar al anului în România sunt puse în vânzare de azi peretroscena.domeniul-stirbey.ro.
18:30
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat marți că ANAF a început să transmită semnale pozitive în relația contribuabilii și că s-au realizat schimbări pozitive în ceea ce privește digitalizarea instituției.
Acum 12 ore
17:30
Horaţiu Potra, căutat internaţional, ar încerca să obţină azil în Rusia. Procurorul general: „Avem date certe din anchetă” # Jurnalul.ro
Procurorul general al României, Alex Florenţa, a declarat marţi că autorităţile nu ştiu exact unde se află Horaţiu Potra, trimis în judecată împreună cu fostul candidat la Preşedinţie, Călin Georgescu. Potrivit anchetatorilor, Potra face demersuri pentru obţinerea azilului în Rusia.
17:30
Negrescu: Să nu transformăm alegerile pentru Capitală într-un referendum cu privire la guvernare # Jurnalul.ro
Europarlamentarul social-democrat Victor Negrescu a comentat, marți, situația coaliției de guvernare și alegerile pentru Primăria Capitalei, subliniind necesitatea de a prioritiza problemele reale ale bucureștenilor și de a menține unitatea în coaliție.
17:00
Victor Rebengiuc, în vârstă de 92 de ani, a anunțat retragerea sa de pe scena Teatrului Bulandra, renunțând la rolul André din spectacolul „Tatăl”.
17:00
În timp ce Ronald Reagan era criticat pentru că era prea dur cu Kremlinul, Donald Trump este acuzat că cedează în fața Moscovei. Vizita sa la Londra și poziția față de războiul din Ucraina ridică semne de întrebare despre viitorul NATO și despre capacitatea Statelor Unite de a-și apăra aliații.
17:00
Cum și-a reamenajat Monica Tatoiu locuința pentru a atrage sănătate, iubire și prosperitate # Jurnalul.ro
Monica Tatoiu și-a redecorat casa după principiile Feng Shui pentru a atrage energii pozitive și a-și proteja familia de influențe negative, având în vedere anul dificil care se apropie.
16:40
Vicepreședintele Parlamentului European, social-democratul Victor Negrescu, a comentat, marți, incidentele recente cu drone rusești care au survolat România și importanța unei reacții coerente a autorităților naționale și a NATO.
16:30
Horațiu Potra, figură cheie a dosarului, al cărui nume apare de peste 840 de ori în dosar, a condus pentru mai mulți ani o „afacere” ce ducea români în Republica Democrată Congo și alte țări africane pentru a lupta ca mercenari.
16:00
Aseară, situație fără precedent în Asia Express: o echipă a ajuns cu o oră şi jumătate înaintea Irinei la pupitru Diseară, concurenții vor lupta și pentru imunitatea mică, într-o probă… pe gustul tuturor: ciorba rădăuțeană # Jurnalul.ro
Cea de-a doua ediție a etapei din Asia Express – Drumul Eroilor, care a fost lider de audiență, a venit cu o premieră absolută în istoria show-ului. Una dintre echipe, cea formată din Gabriel Tamaş şi Dan Alexa, a reușit să ajungă cu o oră și jumătate înaintea Irinei Fodor la punctul de logare pentru jocul de amuletă. Construcțiile de pe șoselele din Filipine au dat peste cap întreaga competiție. Un drum care în mod normal durează 30 de minute a ajuns să se transforme într-o adevărată provocare de aproape două ore, blocajele schimbând complet cursa. Deși Irina avea un avans considerabil, de aproximativ 30 de minute, mașina sa a rămas prinsă în trafic, fără nicio posibilitate de a avansa.
16:00
Forțele ucrainene au atacat cu succes posturi de comandă rusești din regiunea ocupată Donețk, la doar câteva zile după ce ministrul rus al Apărării, Andrei Belousov, a vizitat zona, a anunțat Statul Major al Armatei Ucrainei.
15:30
Dosarul tentativelor anti-constituționale: Georgescu menționat de 370 ori, Potra de 830 # Jurnalul.ro
Călin Georgescu și Horațiu Potra apar frecvent în dosarul publicat, fiind acuzați de implicare în tentative de acțiuni împotriva ordinii constituționale. Călin Georgescu este menționat de 370 de ori în dosar, iar Horațiu Potra apare de 839 de ori.
15:30
Actorul Robert Redford a murit la vârsta de 89 de ani, potrivit The New York Times. Printre cele mai faimoase filme ale sale se numără All the President's Men, Barefoot in the Park, Three Days of the Condor și Out of Africa.
15:00
Când vine vorba de dragoste, unii parteneri se remarcă prin generozitatea lor nemărginită. Fie că oferă sprijin emoțional, cadouri atente sau pur și simplu sunt acolo atunci când contează cel mai mult, aceste zodii reprezintă chintesența iubirii altruiste.
14:50
Fiul lui Ilie Dumitrescu a fost prins. Era căutat după ce ar fi provocat un accident grav în cartierul Primăverii din Capitală şi ar fi fugit.
14:40
Nazare: TVA nu va crește momentan, rectificarea bugetară și deficitul discutate cu Comisia Europeană # Jurnalul.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat, marți, că nu există în prezent planuri pentru majorarea TVA-ului și a subliniat că rectificarea bugetară este în curs de negociere cu Comisia Europeană.
14:40
Cancerul mamar este cea mai frecventă formă de cancer la femei, dar și una dintre bolile oncologice cu cele mai mari șanse de vindecare atunci când este tratată corect. Chirurgia reprezintă elementul central al planului terapeutic și, datorită progreselor medicinei moderne, soluțiile chirurgicale actuale pun accent nu doar pe controlul bolii, ci și pe păstrarea feminității și a calității vieții pacientelor.
14:20
Procurorul general Alex Florența a explicat ce scop au avut atacurile cibernetice asupra României. Inducerea în eroarea a populației, dezordinea socială și destabilizarea și slăbirea statului, a spus Florența, care a analizat și rolul jucat de TikTok.
14:10
Cercetarea prezentată marți de Procurorul General reprezintă o dovadă consistentă a acțiunilor de dezinformare sistematice ale Rusiei în România din ultimii ani și a influențării substanțiale a alegerilor prezidențiale din 2024, arată președintele Nicușor Dan.
13:40
Acțiunile Israelului în Gaza echivalează cu un genocid, susține o comisie a ONU. Este prima dată când o astfel de acuzație este făcută în public de către un organism ONU.
13:40
Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu a fost trimis în judecată de Parchetul General pentru complicitate la tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale și comunicarea de informații false, în formă continuată (două acte materiale).
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
