Noul cod rutier din Grecia, mult mai dur: Au fost introduse amenzi pentru „conducere antisocială”, iar parcatul pe trotuar te lasă fără permis pentru 10 zile, sancțiune la care se adaugă și o amendă
BizBrasov.ro, 17 septembrie 2025 03:50
Strictețea noului Cod Rutier din Grecia, intrat în vigoare în 13 septembrie, se concentrează pe depășirea limitelor de viteză, consumul excesiv de alcool, nepurtarea centurii de siguranță și utilizarea telefonului mobil, scrie presa elenă. Pe lângă acestea, în codul rutier au fost introduse și așa-numitele abateri „cu risc scăzut sau mediu”, dar care se pedepsesc cu [...]
Acum 10 minute
05:20
Șoferii brașoveni pierd 7 zile anual în mașină. Brașovul ocupă locul 13 la nivel național în topul orașelor cu cel mai aglomerat trafic # BizBrasov.ro
În timp ce orașele mici precum Reșița, Giurgiu și Călărași reușesc să ofere locuitorilor un trafic fluent, Bucureștiul rămâne campionul absolut al timpului pierdut în ambuteiaje: peste 12 zile de lucru anual – echivalentul a mai mult de jumătate din concediul legal al unui angajat, arată datele Indexului de Trafic 2025. Indexul compară circulația din [...]
Acum 2 ore
03:50
Acum 4 ore
03:20
Gestul simplu care îți poate salva dinții. Medic: „Indiferent de cât de bine credem că periem acasă, nu o facem atât de bine” # BizBrasov.ro
Mulți dintre noi credem că dacă ne spălăm de două ori pe zi pe dinți, am bifat tot ce era de făcut. În realitate, chiar și cel mai riguros periaj făcut acasă nu poate înlocui vizita periodică la stomatolog pentru o igienizare profesională completă. Dr. Bianca Gîrjoabă, medic specialist parodontolog, este de părere că această procedură [...]
Acum 12 ore
19:40
O cisternă încărcată cu acid sulfuric s-a răsturnat pe DN 1 în apropiere de Făgăraș. Mai multe echipaje ISU au intervenit # BizBrasov.ro
Astăzi, în jurule orei 18.00, pe DN1, între localitățile Voila și Făgăraș, a avut loc un incident rutier în care a fost implicată o cisternă încărcată cu acid sulfuric. În urma exploziei unei roți, cisterna s-a răsturnat în afara părții carosabile, iar în eveniment nu au rezultat victime. La fața locului s-au deplasat o autospecială [...]
17:20
Proiect: Bolnavii de cancer să aibă posibilitatea de a-şi retrage integral banii acumulaţi în fondurile private de pensii # BizBrasov.ro
Senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc anunţă că a depus în Parlament, împreună cu colega sa din Camera Deputaţilor, Gabriela Horga, un amendament la Proiectul de lege privind plata pensiilor private (L214/2025) prin care pacienţii oncologici, beneficiari ai programelor naţionale de sănătate, precum şi bolnavii aflaţi în stadiu terminal, cu o speranţă de viaţă mai mică de [...]
17:20
Robert Redford, care a câştigat un Oscar pentru regia filmului „Ordinary People” şi care a devenit ulterior fondator al Festivalului de film independent de la Sundance, a murit la vârsta de 89 de ani, potrivit Variety. Cindi Berger, directorul executiv al firmei de publicitate Rogers & Cowan PMK, a împărtăşit vestea pentru The New York [...]
16:40
Proprietarul Fly Lili – compania aeriană care s-a lansat la Brașov cu zboruri de linie – a fost eliberat după o noapte petrecută în arest preventiv. El a fost pus sub control judiciar pentru 60 de zile, într-un dosar de evaziune fiscală # BizBrasov.ro
Omul de afaceri Jurgen Faff şi un alt administrator al companiei aeriene Fly Lili sunt urmăriţi penal, sub control judiciar, pentru evaziune fiscală în formă continuată, fiind acuzaţi că nu au plătit impozitele şi contribuţiile pentru salarii. Prejudiciul depăşeşte 12 milioane de lei, fiind recuperat parţial. Procurorii au pus sechestru pe o aeronavă Airbus A319-112 [...]
16:40
Spitalul Județean Brașov va avea 915 paturi, cu 85 mai multe decât în prezent. Noua conducere vrea să amenajeze și un cabinet pentru urgențe stomatologice în cadrul UPU # BizBrasov.ro
Noul manager al Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov, Dan Grigorescu, a anunțat azi că principala unitate medicală din județ a demarat procedurile pentru solicitarea aprobării creșterii numărului de paturi de la 830 la 915. „Acestea au fost închise temporar în urmă cu trei ani de zile. Odată cu primirea aprobării de la Ministerul Sănătății, [...]
16:40
Nicoleta Luciu își deschide o academie la Brașov. Înscrierile vor începe în 20 septembrie # BizBrasov.ro
Frumoasa vedetă, Nicoleta Luciu, are acum propria ei academie de modelling și actorie, care se află în Brașov și care îi poartă numele. „Având în vedere că am și eu o fată și-mi doresc foarte mult să devină profesoară de modelling, vreau ca această academie să devină un extra job. Aici te întâlnești cu o [...]
16:40
Comisia de circulație a aprobat amenajarea de noi parcări de reședință pe străzi din Astra și Florilor, dar și instituirea unui sens unic în zona B-dului Ștefan cel Mare și Sfânt # BizBrasov.ro
Comisia de circulație a avizat, în cadrul ședinței de astăzi mai multe propuneri venite atât din partea Primăriei Brașov, cât și din partea unor beneficiari privați, care au ca scop reglementarea circulației pe domeniul public. În vederea creșterii siguranței circulației pietonale și rutiere, comisia a avizat instituirea de sens unic în zona Pieței Astra, respectiv [...]
Acum 24 ore
16:20
Investiție de 60.000 de euro într-un nou refugiu în Munții Făgăraș, la o altitudine de 2.100 metri # BizBrasov.ro
Singurul spital privat de oftalmopediatrie din România, Infosan, construiește pe creasta Munților Făgăraș, la o altitudine de 2.100 m un nou refugiu, în zona Curmătura Bratilei. Valoarea investiției dedicată comunității montane se ridică la 60.000 de euro. Proiectul este realizat în parteneriat cu Asociația Montană Carpați, voluntarii acesteia și ISU Brașov.„Credem că cele mai bune investiții [...]
16:00
VIDEO O casă dintr-o zonă selectă a Brașovului a fost distrusă de o chiriașă și cei 27 de câini pe care „iubitoarea de animale” i-a ținut în camerele și în curtea proprietății timp de 9 luni # BizBrasov.ro
Bitay Izabella este cunoscută deja în Brașov și împrejurimi, din cauză că a fost evacuată din mai multe locuințe în care stătea în chirie și pe care le-a distrus, cu ajutorul câinilor de care „are grijă”. O simplă căutare a numelui ei pe portalul instanțelor de judecată spune tot: zeci de procese în care este [...]
15:20
Președintele ANAF, Adrian Nicușor Nica, a anunțat că instituția va începe verificări privind respectarea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază. Controlul este declanșat în urma solicitării transmise cu o zi înainte de președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu. Luni, Grindeanu a atras atenția că există suspiciuni potrivit cărora unii comercianți ar fi majorat deja prețurile, [...]
14:50
Nume mari vor cânta la Oktoberfest Brașov: Iris, Compact, Direcția 5 sau Cargo. Vezi programul integral al concertelor # BizBrasov.ro
Oktoberfest Brașov va începe joi, 18 septembrie, într-o zonă amenajată în Parcul Tractorul. Organizatorii au promis că vor transforma Festivalul Berii într-un adevărat spectacol, realizat după modelul german, dar adaptat la specificulo românesc. Pentru a atrage clienți și vizitatori la eveniment, organizatorii au tocmit trupe care în urmă cu 10 – 20 – 30 de [...]
14:10
Oktoberfest se va deschide oficial joi, cu o paradă prin Brașov. Primarul este așteptat să dea cep butoiului cu bere # BizBrasov.ro
Organizatorul Oktoberfest Brașov anunță deschiderea oficială a ediției 2025, joi, 18 septembrie. Festivitățile vor începe de la ora 17:45 cu parada tradițională cu cai și trăsuri, pe traseul Hotel Aro Palace până la locația evenimentului, de lângă Parcul Tractorul. Evenimentul oficial va începe la ora 19:00. Primarul Brașovului, George Scripcaru, va da cep butoiului cu [...]
14:00
În primele nouă luni ale lui 2025, reprezentanții Inspectoratului de Jandarmi Județean Brașov, cei ai Grupării de Jandarmi Mobile Brașov si ai Inspectoratului de Poliție Județean Brașov au fost solicitați să intervină pentru alungarea urșilor în 749 de situații. „Din totalul solicitărilor 70% sunt venite din urban și 30% sunt în zone rurale. Pentru municipiul [...]
13:50
VIDEO Primarul Brașovului, ultimatum pentru cei care „au uitat” diverse cabluri împrăștiate prin Stupini: „La Vaslui a murit un copil, fiindcă a pus mâna pe un cablu lăsat la întâmplare. Nu vrem să se întâmple așa ceva” # BizBrasov.ro
Brașovul este un oraș al cetățenilor, nu al rețeliștilor, a subliniat primarul George Scripcaru, care a mers în cartierul Stupini pentru a monitoriza evoluția lucrărilor de modernizare a străzilor, din această zonă și s-a împiedicat de diverse „sârme” ale rețeliștilor din domeniul comicațiilor. . La fața locului, primarul a constatat pe lângă existența acestor nereguli [...]
13:30
5.400 de brașoveni au cerut ajutorul de 50 de lei pentru factura la curent pe iulie și august. Mai sunt doar 12 zile până când se pot depune cererile # BizBrasov.ro
27 septembrie 2025 este termenul-limită pentru depunerea cererilor, prin intermediulaplicației EPIDS, în vederea obținerii tichetului de energie în valoare de 50 de lei, destinatacoperirii facturilor de energie electrică aferente lunilor iulie și august 2025. Cererile se pot depune online, în aplicație, sau la oficiile poștale și la primării. Până în acest moment, în județul Brașov [...]
13:20
VIDEO Mort de beat la volan, fără permis, a lovit cu mașina un biciclist și a plecat acasă. Procurorul de caz a decis că „șoferul” nu prezintă pericol public și l-a lăsat acasă # BizBrasov.ro
La data de 14 septembrie a.c., în jurul orei 18:00, polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul că pe o stradă din municipiul Făgăraș, conducătorul unui autoturism a acroșat un biciclist, după care a părăsit locul accidentului. Verificările efectuate de către polițiști au dus la identificarea conducătorului auto implicat în accident, respectiv un bărbat [...]
13:20
Brașovenii cu venituri mici care vor să obțină tichetul de energie în valoare de 50 de lei, mai au la dispoziție doar 12 zile. În județul Brașov, au fost depuse 5.400 de cereri pentru facturile din iulie și august # BizBrasov.ro
27 septembrie 2025 este termenul-limită pentru depunerea cererilor, prin intermediulaplicației EPIDS, în vederea obținerii tichetului de energie în valoare de 50 de lei, destinatacoperirii facturilor de energie electrică aferente lunilor iulie și august 2025. Cererile se pot depune online, în aplicație, sau la oficiile poștale și la primării. Până în acest moment, în județul Brașov [...]
13:00
Care sunt cele mai performante companii din ultimii 17 ani, respectiv care au reușit să își crească afacerile și pe timp de criză. Între cele 145 de societăți sunt câteva și din Brașov # BizBrasov.ro
Un studiu exclusiv realizat de Termene.ro pe baza datelor oficiale din perioada 2008-2024 dezvăluie o realitate statistică uimitoare: din peste 800.000 de companii active din România, doar 145 au reușit să își crească afacerile în fiecare an timp de 17 ani consecutiv, menținându-se profitabile pe întreaga perioadă și depășind pragul de 10 milioane de lei afaceri [...]
12:40
„România a fost ținta unor atacuri cibernetice și măsuri de destabilizare a ordinii publice în perioada alegerilor din 2024 / Anularea alegerilor prezidențiale din 2024 a fost influențată de un amplu război hibrid orchestrat de Rusia”, susține Procurorul General al României # BizBrasov.ro
Procurorul general al României, Alex Florenţa, a declarat, marţi, că România a fost ţinta predilectă a unor campanii ample, hibride, în contextul alegerilor din 2024 şi a adăugat că această campanie s-a manifestat atât prin atacuri cibernetice, măsuri de destabilizare a ordinii publice, cât şi prin campanii de micro-targetare a populaţiei, dezinformare şi influenţarea electoratului. [...]
11:50
Un cioban de 38 de ani, mușcat de urs la o stână din județul Argeș. A fost solicitat elicopterul SMURD Brașov # BizBrasov.ro
Un cioban în vârstă de 38 ani a fost mușcat de urs noaptea trecută, la stâna din Groapele, județul Argeș, a anunțat Salvamont Argeș. „Patrulele Salvamont din bazele Voina și Nucșoara intervin împreună cu jandarmi montani în cazul bărbatului rănit. Elicopterul 336 POA Brașov a ajuns la victimă și este în evaluare, urmând să o [...]
11:30
„Pedibus”, programul din Sfântu Gheorghe prin care copiii sunt încurajați să meargă pe jos la școală, are mai multe trasee # BizBrasov.ro
Programul Pedibus, care încurajează elevii din clasele primare să meargă pe jos la şcoală, a fost reluat, în municipiul Sfântu Gheorghe, unde funcţionează de cinci ani şi a fost lansat în premieră şi în municipiul Târgu Secuiesc. La cererea părinţilor, numărul traseelor va fi extins în municipiul Sfântu Gheorghe, de la 11 câte sunt în [...]
11:30
22 de persoane, printre care suveranistul Georgescu și mercenarul Potra, trimise în judecată. Care a fost rolul fostului candidat la prezidențiale în organizarea unor manifestații violente în București, la finalul anului trecut # BizBrasov.ro
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a finalizat, la 15 septembrie 2025, rechizitoriul în dosarul 6720/284/P/2024, dispunând trimiterea în judecată a 22 de persoane acuzate de tentativă de comitere a unor acțiuni împotriva ordinii constituționale și alte infracțiuni conexe. Printre inculpați se numără fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, și Potra [...]
11:30
PROPUNERE: Taxă de acces pe Transfăgărășan, în intenția de a limita aglomerația și kitch-ul din zona Lacului Bâlea. „O taxă ar putea ajuta pentru dezvoltarea unei parcări civilizate, un mobilier adecvat locului, niște activități autentice” # BizBrasov.ro
Transfăgărășanul, unul dintre cele mai spectaculoase drumuri montane din lume, se confruntă cu probleme majore generate de turismul de masă. Cozi interminabile de mașini, parcări improvizate, mizerie, tarabe kitsch și urși atrași de gunoaie definesc astăzi zona Bâlea Lac. Specialiștii atrag atenția că situația nu are nicio legătură cu turismul sustenabil și cer măsuri urgente. [...]
10:40
Ce se va întâmpla cu preţurile la alimentele de bază de la 1 octombrie, dacă se elimină plafonarea adaosului comercial # BizBrasov.ro
De la 1 octombrie 2025, măsura plafonării adaosului comercial la alimentele de bază, apărută ca un colac de salvare după scumpirile din 2022 şi începutul lui 2023, ca urmare a banilor pompaţi în economie în perioada pandemiei de COVID-19 şi a contracţiei de bunuri şi servicii în aceeaşi perioadă, se apropie de final. Aceasta a [...]
10:30
Deși a fost complet renovată, o școală dintr-un sat covăsnean a rămas cu lacătul pe ușă # BizBrasov.ro
O școală complet reabilitată a rămas cu porțile închise, în județul Covasna, anunță observatornews.ro. Asta deși autoritățile au cheltuit mii de lei pe reparații. Nu mai sunt copii care să învețe acolo, astfel că școala a fost desființată, lucru pe care autoritățile nu l-au anticipat când au cheltuit banii pe reabilitare. Lucrările pentru reabilitarea școlii din [...]
10:30
Sugestiile și sesizările săcelenilor, luate în calcul de Compania Apa în vederea reducerii disconfortului cauzat de amplele lucrări de modernizare a rețelelor, derulate în municipiu # BizBrasov.ro
Directorul General al Companiei Apa, Liviu Cocoș, împreună cu reprezentanți ai companiei și alături de autoritățile locale și partenerii implicați în proiect, au participat la o întâlnire ce a avut în prim plan analiza lucrărilor aflate în desfășurare în municipiul Săcele, cofinanțate prin Programul de Dezvoltare Durabilă. În cadrul discuțiilor, au fost evaluate stadiile actuale [...]
09:30
Omul de afaceri Jurgen Faff, administratorul companiei aeriene Fly Lili – care a zburat 5 luni la și de la Brașov – a fost reținut. El este acuzat de evaziune fiscală cu prejudiciu de 12 milioane de lei # BizBrasov.ro
Omul de afaceri Jurgen Faff, administratorul companiei aeriene FLYLILI a fost reţinut, luni seara, după mai multe ore de audieri în Bucureşti. El este acuzat de evaziune fiscală cu prejudiciu de 12 milioane de lei, prin reținerea și neplata impozitelor și contribuțiilor reținute salariaților. Compania aeriană Fly Lili a efectuat zboruri de linie la și [...]
08:50
În ultimii ani, am asistat cu durere la creșterea alarmantă a numărului de victime ale violenței domestice în România. Fiecare caz este o poveste de suferință care nu poate fi ignorată, iar nevoia de măsuri eficiente și rapide devine tot mai urgentă. Am fost unul dintre inițiatorii propunerii legislative PL-x 252/2025, care aduce măsuri concrete [...]
08:20
Doi tineri brașoveni, antreprenori într-un domeniu mai puțin obișnuit pentru vârsta lor: salvarea de vieți umane # BizBrasov.ro
Sute de oameni își pierd viața zilnic în lume din cauza sufocărilor accidentale, aceasta fiind a patra cauză de moarte accidentală la nivel global. Conform studiului Global Burden of Disease, cei mai afectați sunt copiii și vârstnicii. Datele statistice i-au determinat pe doi tineri brașoveni, Sebastian Bunghez (20 de ani) și Robert Acatrinei (21 de ani), [...]
05:50
Proiectul de reabilitare a vechiului Agrement de Sub Tâmpa, respins de Comisia Monumentelor Istorice. Care este motivul și ce soluții sunt luate în calcul # BizBrasov.ro
Mai multe proiecte cu finanțare din fonduri europene, precum cele prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), din județul Brașov, riscă să fie suspendate dacă nu au un grad de realizare avansat, de peste 30%. Între acestea este și proiectul ce vizează transformarea vechii baze Agrement de Sub Tâmpa într-o bibliotecă modernă, unde lucrările [...]
05:40
Audit financiar pentru lucrările de reabilitare a unei porțiuni din vechiul zid al Cetății Brașovului # BizBrasov.ro
Proiectul de refacere a unei porțiuni din zidul vechii cetăți a Brașovului de Sub Tâmpa obținuse o finanțare nerambursabilă prin PNRR în mandatul trecut, și avea termen de finalizare finalul anului 2023, dar acest lucru nu s-a întâmplat. Anul acesta, a fost redepus pentru finanțare, pentru derularea lucrărilor fiind alocați din bani europeni e 1.059.682,82 [...]
05:40
Un consilier local investește peste un milion de lei într-un restaurant în cartierul Subcetate din Sânpetru # BizBrasov.ro
Consilierul local Cristian Mihai (PMP) din Sânpetru intenționează să investească peste 200.000 de euro într-un restaurant pe două nivele în cartierul rezidențial Subcetate din comuna vecină municipiului Brașov. „În zonă nu avem nicio astfel de facilitate și ne dăm seama că există cerere în acest sens”, a explicat investitorul pentru BizBrașov, care crede că investiția [...]
05:40
O firmă din grupul UTI va automatiza sistemul de control acces al Aeroportului Brașov în schimbul a aproape 1 milion de lei # BizBrasov.ro
În luna iulie, conducerea Aeroportului Internațional Brașov a lansat o licitație pentru montarea unor sisteme de acces electronice moderne pentru validarea biletelor de îmbarcare, de tip „E-Gates”. La procedură a fost depusă o singură ofertă, a Trident Servicii și Mentenanță SA București, fosta UTI Servicii și Mentenanță SA, este deținută de UTI Grup SA. După [...]
Ieri
04:30
Brașovenii de la SQB Robotics și-au schimbat modelul de business și vor să-și extindă afacerea în Emiratele Arabe Unite # BizBrasov.ro
SQB Robotics este o firmă din Brașov care creează soluții de magazine complet autonome și operate de roboți, care utilizează tehnologii avansate, precum inteligența artificială și sisteme inteligente de gestionare a stocurilor. Acestea sunt concepute pentru a ajuta retailerii (proprietarii magazinelor mici, proprietarii de francize sau marile lanțuri de supermarket) să reducă costurile operaționale și [...]
03:10
Construcția unui garaj în curte: Aspecte esențiale de care trebuie să ținem cont/ Care sunt costurile # BizBrasov.ro
Pentru mulți proprietari de case, ideea de a avea un garaj în curte reprezintă o investiție pe termen lung în confort și siguranță. Un garaj bine proiectat îți protejează mașina de ploaie, zăpadă, grindină sau de soarele arzător de vară. În plus, poate deveni un spațiu multifuncțional: loc de depozitare pentru biciclete, unelte și echipamente de grădinărit sau chiar [...]
03:10
Greșelile clasice de parenting se transmit ca un dar nedorit din generație în generație. Cum ocoliți capcanele frecvente, dacă v-ați spus că n-o să fiți precum părinții voștri? # BizBrasov.ro
Creșterea copiilor e ca un joc video fără buton de „restart” – facem greșeli și învățăm din ele. Dacă ați avut timp să analizați situația, s-ar putea să vă dați seama de ceva: jucăm exact același joc pe care l-au jucat și părinții noștri! Și, mai mult, cădem în fix aceleași capcane în care au căzut ei. [...]
15 septembrie 2025
17:30
Cu cât vor crește de la 1 octombrie ratele celor care au credit cu dobânda calculată în funcție de IRCC # BizBrasov.ro
Românii cu credite ipotecare vor primi o nouă lovitură. După tăvălugul scumpirilor şi al creşterilor de taxe, ratele calculate în funcţie de IRCC vor creşte. Analizele arată că indicele în baza cărora sunt calculatele creditele începând cu mai 2019 va atinge un maxim absolut de la introducerea sa pe piață și va depăși 6%. Astfel, ratele a [...]
17:30
PSD propune creșterea valorii tichetelor de masă la 50 de lei pe zi, cu 10 lei mai mult decât în prezent. Măsura face parte din pachetul social-democraților pentru relansarea economiei și urmează să fie discutată în Coaliție. Ministrul Muncii, Florin Manole, spune că inițiativa ar crește veniturile pentru milioane de angajați și ar stimula consumul, [...]
17:30
Accidentele uşoare cu autor necunoscut sau din cauze naturale ar putea fi rezolvate direct la asigurator # BizBrasov.ro
Mai multe birouri de accidente uşoare ar putea să dispară, iar incidentele să fie soluţionate de asiguratori. Asta ar însemna că o parte dintre poliţiştii care stau acum la birou să se ocupe de accidente uşoare vor fi direcţionaţi spre probleme mai grave. Sau vor fi scoşi pe şosele pentru dirijarea traficului la orele de vârf, scrie [...]
15:50
Până când litigiul cu firma care trebuia să se ocupe de reabilitarea Cetății Râșnov se stinge, Primăria orașului a demarat reabilitarea Turnului și a grădinii fortăreței # BizBrasov.ro
Începute în urmă cu 5 ani, lucrările de reabilitare a Cetății Râșnov au fost un dezastru total. În 2022, constructorul care se ocupa de proiect a cerut o suplimentare a fondurilor mai mare decât permitea legea, astfel încât lucrările au fost oprite. La acea dată a fost contractată o firmă care să facă expertiza lucrărilor [...]
15:10
Direcția Fiscală Brașov are un nou șef, după ce Marian Voinescu, care a condus instituția timp de mai mulți ani, a plecat în cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), respectiv să conducă sucursala de la Zărnești. Astfel, în fruntea Fiscului local a fost numită Bianca Văitiș, care a activat până acum în cadrul ANAF, [...]
15:00
A crescut alarmant numărul de accidente în care au fost implicate trotinete. În 80% din cazuri, vina a fost a „trotinetiștilor” # BizBrasov.ro
Numărul de accidente în care au fost implicate trotinete a crescut semnificativ. În anul 2024 s-au înregistrat 1.320 de astfel de accidente, iar în primele șapte luni ale anului 2025 numărul acestora a ajuns la 1.525, potrivit datelor furnizate de Poliția Română la solicitarea G4Media. 80% dintre accidente s-au produs din vina conducătorilor de trotinete, arată datele transmise G4Media. [...]
15:00
Sâmbătă, 20 septembrie 2025, de la ora 18.30, în Sala de pe strada Bisericii Române, publicul este invitat la spectacolul aniversar cu opera comică „Bărbierul din Sevilla” de G. Rossini, un eveniment dedicat baritonului Adrian Mărcan, la împlinirea a 30 de ani de activitate artistică pe scena noastră. Una dintre vocile și prezențele de referință [...]
15:00
Asociația Aeroporturilor din România și-a ales la Brașov o nouă conducere. Președintele David Ciceo s-a retras după 27 de ani la conducerea organizației # BizBrasov.ro
După aproape trei decenii la conducerea Asociației Aeroporturilor din România, directorul Aeroportului Cluj, David Ciceo, și-a încheiat activitatea de președinte al organizației, prin demisie. „Sub conducerea sa, Asociația s-a transformat dintr-o idee într-o voce puternică pentru aeroporturile civile din țară, obținând recunoaștere națională și internațională”, se arată într-un comunicat de presă al Asociației. Odată cu [...]
14:30
Administrația Națională de Meteorologie a publicat prognoza pentru perioada 15-28 septembrie, anunțând variații semnificative de temperatură și averse pe aproape întreg teritoriul României. Meteorologii estimează că, în primele zile, temperaturile vor scădea treptat, de la o medie de 27 de grade Celsius, spre 22 de grade, urmând ca până la sfârșitul primei săptămâni să urce din nou [...]
14:10
Cât plătesc brașovenii pentru apă și canalizare, în comparație cu locuitorii din alte județe. La unii dintre vecini, tariful depășește 18 lei/m³ # BizBrasov.ro
România continuă să înregistreze diferențe semnificative în tarifele la apă și canalizare, în funcție de județ și de operator. Potrivit datelor publicate de ANRSC (Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice) și prezentate grafic de News.ro, locuitorii din Ploiești și București se numără printre cei mai avantajați consumatori din țară. Conform clasamentului actualizat la [...]
13:30
100 de copii din județul Brașov au explorat, timp de 5 zile, noțiuni de bază din știință, artă și tehnologie în cadrul Școlilor de Vară STEAM # BizBrasov.ro
Prin jocuri și experimente, 100 de copii din județul Brașov au explorat, timp de 5 zile, noțiuni de bază din știință, artă și tehnologie și cum le pot aplica în situații reale, în cadrul celor două Școli de Vară STEAM (știință, tehnologie, inginerie, artă, matematică) gratuite, coordonate de Fundația Comunitară Brașov. Activitățile au fost susținute [...]
