Lituania şi-a inaugurat prima şcoală de drone, destinată instruirii copiilor şi adulţilor care locuiesc în apropierea graniţei cu Rusia
News.ro, 17 septembrie 2025 06:20
Ministerul Apărării din Lituania a inaugurat prima dintr-o serie de nouă şcoli răspândite în toată ţara la graniţa cu Rusia, unde copiii de la vârsta de 10 ani şi adulţii vor fi instruiţi în pilotarea, asamblarea şi programarea dronelor, relatează Reuters.
• • •
Acum 30 minute
06:40
Bessent: Disponibilitatea lui Trump de a lăsa TikTok ”să se închidă” a motivat China să facă o înţelegere # News.ro
Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat marţi că preşedintele Donald Trump a fost dispus să lase TikTok să înceteze să mai funcţioneze în Statele Unite, iar acest lucru a fost ”ceea ce a schimbat cursul” în cadrul negocierilor cu China, transmite CNBC.
06:30
Poliţia a arestat 47 de persoane şi a salvat sute de animale, în cea mai mare operaţiune împotriva traficanţilor de animale sălbatice din Brazilia / Tucani, papagali, broaşte ţestoase, maimuţe şi un piton, între cele peste 800 de animale salvate - VIDEO # News.ro
Poliţia braziliană a arestat 47 de persoane şi a salvat sute de animale exotice în cadrul celei mai mari operaţiuni împotriva traficanţilor de animale sălbatice din cea mai biodiversă ţară din lume, transmite AFP.
06:30
„Fico la închisoare”. Mii de manifestanţi au cerut demisia prim-ministrului naţionalist al Slovaciei # News.ro
Mii de slovaci au protestat marţi faţă de măsurile de austeritate propuse de guvernul premierului naţionalist Robert Fico. Protestatarii s-au adunat în faţa clădirii principale a guvernului din Bratislava, scandând „Ajunge cu Fico! Fico la închisoare!” şi „Ajunge! Ne-am săturat!”, relatează AFP şi The Associated Press.
Acum o oră
06:20
06:20
Peru evacuează 1.400 de turişti din Machu Picchu, în urma unor proteste / Locuitorii cer alegerea unei noi companii care să opereze autobuzele care transportă vizitatorii până la situl propriu-zis # News.ro
Peru a evacuat peste noapte aproximativ 1.400 de turişti din gara care deserveşte cetatea incaşă Machu Picchu, în timp ce alţi aproximativ 900 au rămas blocaţi marţi, deoarece protestatarii au blocat liniile de cale ferată, transmite AFP.
06:00
Război în Ucraina - Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică anunţă că au fost raportate bombardamente în apropierea centralei nucleare din Zaporojie # News.ro
Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA) a anunţat, marţi, că echipa sa de la centrala nucleară din Zaporojie, din sud-estul Ucrainei, controlată de Rusia, a auzit bombardamente în apropierea amplasamentului şi a observat fum negru ridicându-se din trei locaţii din apropiere, transmite Reuters.
06:00
Preţurile petrolului au urcat marţi cu peste 1% după atacurile cu drone ale Ucrainei asupra infrastructurii energetice ruse # News.ro
Cotaţiile petrolului au crescut marţi cu peste un dolar pe baril, pe fondul îngrijorărilor că livrările ruseşti ar putea fi perturbate de atacurile cu drone lansate de Ucraina asupra porturilor şi rafinăriilor, în timp ce investitorii aşteaptă decizia Rezervei Federale (Fed) privind dobânda de politică monetară, transmite Reuters.
Acum 2 ore
05:50
Un şanţ antitanc de 40 de kilometri este în construcţie de-a lungul frontierei Estoniei cu Rusia # News.ro
Estonia va săpa aproape 40 de kilometri de şanţuri antitanc de-a lungul frontierei sale sud-estice, pe care o împarte cu Rusia, în următorii doi ani, relatează televiziunea publică ERR.
05:40
Acţiunile europene au scăzut marţi, pe fondul tensiunilor comerciale SUA-China şi al incertitudinilor economice # News.ro
Bursele europene au închis marţi în scădere, investitorii reacţionând la evoluţiile negocierilor comerciale dintre Statele Unite şi China, transmite CNBC.
05:20
Patru persoane au fost arestate după ce imagini cu Donald Trump şi Jeffrey Epstein au fost proiectate pe castelul Windsor - VIDEO # News.ro
Activiştii - dintre care patru au fost arestaţi - au proiectat marţi seara imagini cu Donald Trump şi infractorul sexual Jeffrey Epstein pe un turn al castelului Windsor, unde preşedintele american urmează să fie primit miercuri în vizita de stat din Regatul Unit, potrivit imaginilor difuzate de AFP TV, scrie Le Figaro.
05:10
Dolarul a scăzut marţi la minimul ultimilor patru ani faţă de euro, înaintea deciziei Rezervei Federale privind dobânda # News.ro
Dolarul american s-a depreciat marţi pe pieţele internaţionale, atingând un minim al ultimilor patru ani în raport cu euro, pe fondul pariurilor tot mai ferme că Rezerva Federală (Fed) va reduce dobânda-cheie în această săptămână, transmite Reuters.
Acum 6 ore
02:20
Tyler Robinson, suspectul în asasinarea lui Charlie Kirk, a apărut în faţa instanţei pentru prima oară de la arestare. El purta o vestă specială care să împiedice autovătămarea. Procurorul spune că a lăsat un bilet în care anunţa că va comite crima # News.ro
Tyler Robinson, suspectul în vârstă de 22 de ani în cazul uciderii activistului conservator Charlie Kirk, a comparut marţi în faţa instanţei, prin videoconferinţă, pentru prima dată de la arestarea sa, fiind acuzat de omor calificat, port ilegal de armă şi obstrucţionarea justiţiei, relatează Sky News.
01:20
Ursula von der Leyen a discutat cu Donald Trump despre noi măsuri menite să sporească „presiunea economică” asupra Rusiei # News.ro
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunţat marţi seara, într-o postare pe X, că a avut „o convorbire telefonică fructuoasă” cu preşedintele american Donald Trump despre „consolidarea eforturilor comune de a creşte presiunea economică asupra Rusiei prin măsuri suplimentare”.
Acum 8 ore
00:50
Donald Trump a sosit marţi seara în Regatul Unit, unde timp de două zile va fi făcut totul pentru a-l mulţumi pe imprevizibilul preşedinte american, care este însă un mare fan al familiei regale, relatează AFP.
00:20
Putin apare pe teren şi anunţă că 100.000 de militari au participat la exerciţiile Zapad, mai mulţi decât se ştia. Lukaşenko spune că s-au antrenat pentru lansarea armelor nucleare dislocate în Belarus. Armata SUA confirmă că a trimis observatori - FOTO # News.ro
Liderul rus Vladimir Putin a afirmat marţi că 100.000 de militari au participat la manevrele ruso-belaruse Zapad-2025, un efectiv mult mai mare decât se estimase anterior, o parte din aceste exerciţii desfăşurându-se la graniţele UE şi trezind îngrijorarea Kievului şi a europenilor. La rândul său, liderul belarus Aleksandr Lukaşenko a anunţat că Rusia şi Belarus au repetat lansarea armelor nucleare tactice ruseşti în cadrul exerciţiilor militare comune, în timp ce armata SUA a confirmat că a trimis observatori la manevrele militare ruso-belaruse, relatează AFP şi Reuters.
00:10
Benjamin Mendy, fundaşul stânga al naţionalei Franţei şi campion mondial în 2018, va evolua în Polonia.
00:10
Liga Campionilor: Real Madrid a învins OM, scor 2-1 / Surpriză la Lisabona - Benfica a pierdut cu Qarabag, scor 2-3 / Juventus şi Borussia au remizat, scor 4-4 # News.ro
Echipa Real Madrid a învins, marţi, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, formaţia Olympique Marseille, în prima etapă a Ligii Campionilor.
16 septembrie 2025
23:40
Medicul Alina Dascălu: Pentru a fi longeviv, avem nevoie de hormoni, pentru că hormonii sunt seva vieţii / Terapia personalizată este esenţială pentru că fiecare om e diferit / Ce spune despre teama de efectele adverse ale tratamentelor hormonale # News.ro
Dr. Alina Dascălu, medic primar obstetrică ginecologie, a declarat, marţi seară, că menopauza cumva are legătură cu longevitatea, pentru că trăim foarte mult timp în menopauză, dar, pentru a fi longeviv, este nevoie de hormoni. Pentru a păstra un nivel constant al acestora şi implicit calitatea vieţii se pot face tratamente personalizate, însă multă lume se teme de efectele adverse ale acestora. Alina Dascălu explică însă că multe sunt mituri.
23:10
Premier: Relaţia cu Statele Unite este o relaţie strategică pentru România, la fel cum este şi relaţia din punct de vedere economic cu Uniunea Europeană / Sunt în contact cu oficiali americani care ne vizitează # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi seară, că relaţia cu Statele Unite ale Americii este una strategică pentru România şi a menţionat că este în contact cu oficialii americani care vizitează România.
23:10
Deţinătoarea titlului, Italia s-a calificat în semifinalele Cupei Billie Jean King după ce a învins China, scor 2-0, marţi, la Shenzhen.
23:10
Alex Florenţa: Parchetul General stă pe o schemă de personal de 40% lipsă. Practic, un procuror din doi lipseşte # News.ro
Procurorul general al României, Alex Florenţa, a afirmat că Parchetul General se confruntă cu o lipsă de personal de 40%, ceea ce înseamnă aproape că un procuror din doi lipseşte. El a explicat că cei 2.250 de procurori de la nivel naţional trebuie să instrumenteze anual două milioane de dosare.
23:00
CM de rugby feminin: Jucătoarea franceză Axelle Berthoumieu, suspendată pentru nouă meciuri după ce a muşcat o adversară # News.ro
Jucătoarea din linia a treia a echipei Franţei, Axelle Berthoumieu, a fost suspendată, marţi, pentru nouă meciuri de către federaţia internaţională de rugby, pentru că a muşcat o jucătoare irlandeză în timpul sfertului de finală al Cupei Mondiale.
23:00
Ilie Bolojan, întrebat dacă se enervează când preşedintele vine cu propuneri la pachetele de măsuri ale Guvernului: Când ocupi o funcţie de mare responsabilitate nu lucrezi pe bază de emoţie, pe bază de sentimente # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi seară, întrebat dacă este enervat atunci când preşedintele Nicuşor Dan vine cu propuneri la pachetele de măsuri, că nu lucrezi pe bază de emoţie atunci când ocupi o funcţie importantă.
23:00
Acum 12 ore
22:50
Ilie Bolojan: România va plăti până la finele anului dobânzi în valoare de 11 miliarde de euro, asta înseamnă autostrada Moldovei A7 / Nu mai putem merge în felul acesta # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi seară, întrebat despre situaţia economică a României, că în acest an ţara noastră va plăti dobânzi de 11 miliarde de euro, cât Autostrada Moldovei A7.
22:50
O a treia ambarcaţiune venezueleană a fost distrusă de Statele Unite, potrivit lui Donald Trump # News.ro
Donald Trump a anunţat marţi că o a treia ambarcaţiune venezueleană a fost eliminată de Statele Unite, relatează AFP.
22:50
O femeie din Ilfov a cerut ajutorul Poliţiei după ce fostul partener i-a spart geamul locuinţei / Ulterior, bărbatul a provocat scandal când femeia se afla într-un complex comercial cu soţul ei / Cei doi bărbaţi s-au bătut, unul dintre ei fiind înjunghiat # News.ro
O femeie de 40 de ani din Ilfov a cerut, marţi, ajutorul Poliţiei, după ce fostul partener i-a spart geamul locuinţei, fiind emis un ordin de protecţie. Ulterior, bărbatul a provocat scandal când femeia se afla într-un complex comercial din Sectorul 6, împreună cu soţul ei. Cei doi bărbaţi s-au bătut, iar fostul partener al femeii a fost înjunghiat deşi el este cel care avea cuţit asupra sa.
22:50
22:50
Premierul Bolojan: Reforma în educaţie nu înseamnă ceea e am făcut până acum / Înseamnă lucruri serioase şi sper să avem timp # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi seară, că ceea ce s-a făcut până acum în educaţie nu înseamnă reformă şi aceasta constând în ”lucruri serioase” care vor fi făcute în perioada următoare.
22:40
22:40
Ilie Bolojan, întrebat dacă nu foloseşte tema demisiei sale ca formă de presiune în coaliţie: Nu am făcut-o niciodată. Mi se pare un act de responsabilitate să îţi asumi să duci la capăt un proiect dacă îl poţi duce # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat că nu foloseşte ideea unei eventuale demisii ca formă de presiune şi că nu a făcut niciodată acest lucru.
22:30
Ilie Bolojan, întrebat de ce nu a respectat propunerea preşedintelui Nicuşor Dan de a nu creşte TVA-ul: A rezultat cât se poate de clar că nu este posibilă o corecţie fiscală fără creşterea de TVA # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi seară, că o corecţie fiscală fără creşterea TVA nu a fost posibilă, deşi în discuţiile preliminare preşedintele Nicuşor Dan a solicitat ca TVA să nu crească, potrivit promisiunii sale din campania electorală. Bolojan a explicat că, dacă nu ar fi fost luate primele măsuri fiscale, România ar fi fost sancţionată.
22:30
FC Rapid, anunţ legat de modificarea Legii 4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive # News.ro
FC Rapid a anunţat, marţi, că susţine modificarea Legii 4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive şi adaptarea acesteia la cerinţele anului 2025, implicit şi la necesităţile suporterilor şi cluburilor pentru îmbunătăţirea atmosferei pe arenele sportive.
22:30
Alex Florenţa: România a fost ţinta unui atac hibrid masiv în toamna anului 2024, cu scopul cert de a influenţa alegerile electorale prezidenţiale / România a fost, este şi probabil va fi în perioada următoare într-un plin război hibrid # News.ro
Procurorul general al României, Alex Florenţa, a afirmat că există elemente concrete că infrastructura folosită pentru influenţarea populaţiei în susţinerea fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu a fost utilizată şi în 2025, pe momente- cheie, atunci când se încearcă o anumită dinamizare a unor segmente de populaţie într-o direcţie sau alta. El susţine că România a fost, este şi probabil va fi şi în perioada următoare în plin război hibrid.
22:20
Bolojan: Am înţeles că nu poţi să faci reforme uitându-te în acelaşi timp în permanenţă la sondaje / Dacă un premier, indiferent cine este el, nu are autoritate şi nu are susţinere, el nu îşi poate exercita mandatul # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi seară, că reformele nu se pot face cu ochii la sondajele de opinie, adâugând că un premier care reprezintă o coaliţie, dacă nu are autoritate şi susţinere, nu îşi poate exercita mandatul.
22:20
CFR Cluj a anunţat, marţi, în social media, achiziţionarea mijlocaşului brazilian Mateus Peloggia.
22:20
22:10
Tyler Robinson, presupusul asasin al lui Charlie Kirk, a fost pus sub acuzare. Procurorii vor cere pedeapsa cu moartea # News.ro
Tyler Robinson, bărbatul de 22 de ani acuzat de asasinarea influencerului conservator american Charlie Kirk, a fost pus sub acuzare marţi de autorităţile din Utah, în timp ce motivul său precis rămâne misterios, la aproape o săptămână după acest nou acces de violenţă politică în Statele Unite.
22:10
Florenţa: Unii dintre inculpaţii din dosarul lui Călin Georgescu au legături certe, documentate, cu Federaţia Rusă / Persoană din anturajul lui Georgescu are filmări pe conturile de socializare cu componenta militară din Cecenia a armatei ruse # News.ro
Procurorul general al României, Alex Florenţa, a afirmat că unii dintre inculpaţii în dosarul lui Călin Georgescu au ”legături certe, documentate din toate punctele de vedere cu Federaţia Rusă” şi a adăugat că o persoană din anturajul fostului candidat la alegerile prezidenţiale are filmări pe conturile de socializare cu componenta militară din Cecenia a armatei ruse.
22:00
Premierul apreciază că nu vor mai fi necesare creşteri de taxe dacă scad cheltuielile: Este anormal să punem taxe suplimentare într-o zonă sau alta, cât timp noi avem spaţii de reducere a cheltuielilor # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi seară, că, după ce a luat primele măsuri de reduceri de cheltuieli, nu va mai fi nevoie să impună şi alte creşteri de taxe, dacă eficientizarea cheltuielilor va fi continuată. ”Este anormal să punem taxe suplimentare într-o zonă sau alta, cât timp noi avem spaţii de reducere a cheltuielilor”, a afirmat Bolojan.
22:00
Medicul Alina Dascăl: Îmi place să cred că femeile au prins curaj să recunoască că şi menopauza este o etapă firească în viaţa oricărei femei sănătoase / Perimenopauza se poate instala cu maxim 10 ani înainte de a intra la menopauză / Prin ce se caracteri # News.ro
Dr. Alina Dascălu, medic primar obstetrică ginecologie, a afirmat, marţi seară, că, datorită discuţiilor frecvente din spatial public pe tema menopauzi, femeile au prins curaj să vorbească despre asta, recunoscând că este o etapă firească în viaţa oricărei femei sănătoase. Deşi momentul intrării la menopauză depinde de organismul fiecărei persoane în parte, cu maxim 10 ani înainte se poate instala perimenopauza care aduce cu ea o serie de simptome pe care rareori femeile le identifică ca atare.
21:50
Câciu (PSD): Mâine vom avea această discuţie şi vom tranşa problema continuării măsurii de plafonare a adaosului comercial. Sunt încrezător că vom continua măsura prin decizia coaliţiei şi nu prin intervenţia Parlamentului # News.ro
Fostul ministru al Finanţelor Adrian Câciu (PSD) a declarat că miercuri va avea loc în coaliţie discuţia şi vor tranşa problema continuării măsurii de plafonare a adaosului comercial, el arătând că este încrezător că vor continua măsura prin decizia coaliţiei şi nu prin intervenţia Parlamentului.
21:50
A început Liga Campionilor: Primul gol din noul sezon, înscris de Promise David (Union Saint-Gilloise) # News.ro
Liga Campionilor a început marţi, cu două meciuri programate de la ora 19.45. Primul gol din nou sezon a fost înscris de Promise David, de la Union Saint-Gilloise, din penalti, în minutul 9.
21:50
Ilie Bolojan: Cred că a fost peste nouă la sută deficit anul trecut, dar nu am ajuns la zece / Nu ne putem închide anul acesta sub opt la sută cu toate măsurile pe care le-am luat # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi seaeră, că deficitul pentru anul trecut a fost mai mare de nouă la sută, dar nu s-a ajuns la zece la sută, el precizând că pentru 2025 deficitul bugetar va trece de opt la sută.
21:40
Adrian Câciu (PSD): Este o foarte mare lipsă de comunicare din partea ANAF, ceea ce conduce la o percepţie care câteodată se distorsionează în plan public / Am propus să facem o dezbatere publică despre cum se calculează gap-ul de TVA # News.ro
Fostul ministru de Finanţe Adrian Câciu (PSD) a declarat, marţi, că este o foarte mare lipsă de comunicare din partea ANAF, ceea ce conduce la o percepţie care câteodată se distorsionează în plan public, el arătând că i-a propus preşedintelui ANAF să facem o dezbatere publică despre cum se calculează gap-ul de TVA. Câciu a mai spus că sunt multe lucruri de făcut la ANAF, ”chestiuni de mentalităţi ale funcţionarilor ANAF care se complac în a se comporta ca nişte vătafi, pe contribuabili”.
21:40
Rusia are o reţea de 200 de tabere pentru „spălarea creierului” copiilor ucraineni – raport # News.ro
Rusia gestionează o reţea extinsă de peste 200 de tabere pentru reeducarea, rusificarea şi militarizarea copiilor ucraineni, potrivit unei noi investigaţii. Ancheta dezvăluie documente şi imagini din satelit care confirmă că aceşti copii sunt duşi în tabere pentru îndoctrinare patriotică, instruire în folosirea armelor şi exerciţii de luptă, pregătindu-i astfel pe copiii Ucrainei să lupte pentru Rusia, relatează The Guardian.
21:40
Christian Tour, cea mai mare agenţie de turism din ţară, se listează la Bursă în primul trimestru al anului viitor, cu 25% din acţiuni. Compania ia în calcul să intre şi pe alte pieţe din regiune şi să achizioneze alte companii din turism # News.ro
Christian Tour, cea mai mare agenţie de turism din ţară, se listează la Bursă în primul trimestru al anului viitor, cu 25% din acţiuni, a declarat marţi seară Alin Răţoi, vicepreşedintele Memento Group. Aceasta ar fi prima agenţie de turism din România listată pe bursă. Compania estimează că va încasa 15 milioane de euro în urma listării, iar fondurile vor fi folosite pentru achiziţia unor companii din turism, din segmente de activitate unde compania nu este prezentă, dar şi pentru intrarea pe alte pieţe din regiune.
21:40
Preşedintele Donald Trump a anunţat marţi un acord între Statele Unite şi China pentru ca TikTok să continue să funcţioneze pe piaţa americană, trei surse familiare cu situaţia afirmând că înţelegerea seamănă cu cea discutată la începutul acestui an, relatează Reuters.
21:30
Alex Florenţa: Pe Tik-Tok au fost activate 20.000 de conturi cu o zi înainte de primul tur al alegerilor prezidenţiale / Reţeaua conţinea nişte boţi care rulează în doar o zi peste două milioane de comentarii care se viralizează prin această infrastructur # News.ro
Procurorul general al României, Alex Florenţa, a afirmat că pe Tik-Tok au fost activate, cu numai o zi înainte de primul tur al alegerilor prezidenţiale de anul trecut, 20.000 de conturi, reţea pusă la punct pentru fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu, şi a explicat că această reţea conţinea un sistem automatizat care a rulat două milioane de comentarii care s-au viralizat prin această infrastructură.
21:20
Procurorul general, după ce Călin Georgescu a fost trimis în judecată: Este cel mai grav caz înregistrat şi monitorizat de către noi în aceşti 35 de ani / Războiul hibrid este mult mai perfid; obiectul acestuia îl reprezintă creierele oamenilor # News.ro
Procurorul general al României, Alex Florenţa, a afirmat că dosarul în care fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu a fost trimis în judecată este cel mai grav înregistrat şi monitorizat în ultmii 35 de ani, având ca obiect o infracţiune contra siguranţei naţionale.
