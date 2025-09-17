Bolojan: Nu folosesc demisia ca pe o formă de presiune; e o dovadă de responsabilitate să insişti să faci lucrurile aşa cum trebuie
Financial Intelligence, 17 septembrie 2025 06:20
Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi, că nu foloseşte demisia ca pe o formă de presiune în coaliţie […] The post <b>Bolojan:</b> Nu folosesc demisia ca pe o formă de presiune; e o dovadă de responsabilitate să insişti să faci lucrurile aşa cum trebuie appeared first on Financial Intelligence.
• • •
Alte ştiri de Financial Intelligence
Acum o oră
06:20
Bolojan: Nu folosesc demisia ca pe o formă de presiune; e o dovadă de responsabilitate să insişti să faci lucrurile aşa cum trebuie # Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi, că nu foloseşte demisia ca pe o formă de presiune în coaliţie […] The post Bolojan: Nu folosesc demisia ca pe o formă de presiune; e o dovadă de responsabilitate să insişti să faci lucrurile aşa cum trebuie appeared first on Financial Intelligence.
06:20
Ilie Bolojan: Combaterea evaziunii fiscale – o direcţie importantă; la ANAF e o nouă conducere, de mâine va fi şi la Vamă # Financial Intelligence
Combaterea evaziunii fiscale este o direcţie importantă, a afirmat marţi seara premierul Ilie Bolojan, care a susţinut că […] The post Ilie Bolojan: Combaterea evaziunii fiscale – o direcţie importantă; la ANAF e o nouă conducere, de mâine va fi şi la Vamă appeared first on Financial Intelligence.
06:20
Bolojan: Luni voi fi la Bruxelles pentru clarificări cu comisarii europeni pe tema creditelor angajate şi a deficitului bugetar # Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a declarat că săptămâna viitoare, luni, se va afla la Bruxelles pentru a discuta cu […] The post Bolojan: Luni voi fi la Bruxelles pentru clarificări cu comisarii europeni pe tema creditelor angajate şi a deficitului bugetar appeared first on Financial Intelligence.
06:20
Ursula von der Leyen a discutat cu Trump noi măsuri pentru a creşte presiunea asupra Rusiei # Financial Intelligence
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat marţi că a discutat cu preşedintele SUA, Donald Trump, […] The post Ursula von der Leyen a discutat cu Trump noi măsuri pentru a creşte presiunea asupra Rusiei appeared first on Financial Intelligence.
06:20
Şeful ONU denunţă acţiunile ‘îngrozitoare’ din Gaza şi afirmă că războiul e intolerabil moral, politic şi juridic # Financial Intelligence
Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a afirmat marţi că ceea ce se întâmplă în prezent în Fâşia […] The post Şeful ONU denunţă acţiunile ‘îngrozitoare’ din Gaza şi afirmă că războiul e intolerabil moral, politic şi juridic appeared first on Financial Intelligence.
06:10
Ilie Bolojan: România nu poate încheia acest an cu un deficit bugetar sub 8% # Financial Intelligence
România nu poate încheia acest an cu un deficit sub 8%, deficitul actual este mai mare decât cel […] The post Ilie Bolojan: România nu poate încheia acest an cu un deficit bugetar sub 8% appeared first on Financial Intelligence.
06:10
Bolojan: Este anormal să punem taxe suplimentare cât timp avem spaţii de reducere a cheltuielilorc # Financial Intelligence
Cheltuielile publice trebuie scăzute în continuare pentru a nu fi nevoiţi să luăm alte măsuri pe componenta de […] The post Bolojan: Este anormal să punem taxe suplimentare cât timp avem spaţii de reducere a cheltuielilorc appeared first on Financial Intelligence.
Acum 12 ore
19:40
OMV Petrom propune distribuirea de dividende speciale de 1.246 milioane lei # Financial Intelligence
OMV Petrom propune distribuirea unui dividend special în valoare brută de 0,0200 lei pe acțiune, care conduce la o […] The post OMV Petrom propune distribuirea de dividende speciale de 1.246 milioane lei appeared first on Financial Intelligence.
19:20
Statele Unite au restabilit complet statutul Ungariei în programul Visa Waiver # Financial Intelligence
Statele Unite au restabilit complet statutul Ungariei în programul lor Visa Waiver, după ce guvernul ungar a luat […] The post Statele Unite au restabilit complet statutul Ungariei în programul Visa Waiver appeared first on Financial Intelligence.
19:20
Franţa îşi reafirmă sprijinul pentru România după incursiunea unei drone ruseşti # Financial Intelligence
Ministerul Afacerilor Externe al Franţei şi-a exprimat marţi susţinerea pentru România după ce o dronă rusească a încălcat […] The post Franţa îşi reafirmă sprijinul pentru România după incursiunea unei drone ruseşti appeared first on Financial Intelligence.
19:20
Grupul industrial german Thyssenkrupp AG a anunţat marţi că firma indiană Jindal Steel International vrea să cumpere divizia […] The post Thyssenkrupp are un cumpărător din India pentru divizia sa de oţel appeared first on Financial Intelligence.
Acum 24 ore
16:50
Procurorul general: România – ținta predilectă a unor campanii ample hibride, în contextul electoral din 2024 # Financial Intelligence
Procurorul general Alex Florența a explicat, marți, modurile prin care s-au derulat atacuri hibride asupra țării noastre, de […] The post Procurorul general: România – ținta predilectă a unor campanii ample hibride, în contextul electoral din 2024 appeared first on Financial Intelligence.
16:50
Călin Georgescu, trimis în judecată alături de mercenari din gruparea lui Potra (oficial) # Financial Intelligence
Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu a fost trimis în judecată de Parchetul General pentru complicitate la […] The post Călin Georgescu, trimis în judecată alături de mercenari din gruparea lui Potra (oficial) appeared first on Financial Intelligence.
16:50
Mario Draghi deplânge lentoarea cu care Europa se reformează; von der Leyen dă vina pe celelalte instituţii # Financial Intelligence
Fostul preşedinte al Băncii Centrale Europene, Mario Draghi, a deplâns marţi “lentoarea” cu care acţionează Europa în a-şi […] The post Mario Draghi deplânge lentoarea cu care Europa se reformează; von der Leyen dă vina pe celelalte instituţii appeared first on Financial Intelligence.
16:40
Nica: ANAF i-a comunicat lui Iohannis suma pe care o datorează şi i-a solicitat predarea imobilului # Financial Intelligence
Preşedintele ANAF, Adrian Nicuşor Nica, a declarat marţi că fostului preşedinte Klaus Iohannis i s-a solicitat predarea imobilului […] The post Nica: ANAF i-a comunicat lui Iohannis suma pe care o datorează şi i-a solicitat predarea imobilului appeared first on Financial Intelligence.
16:40
Potra – rol semnificativ în finanțarea campaniei lui Georgescu; milioane de dolari ceruți lui Frank Timiș (rechizitoriu) # Financial Intelligence
Mercenarul Horațiu Potra a avut un rol semnificativ în elaborarea și finanțarea campaniei electorale a lui Călin Georgescu, […] The post Potra – rol semnificativ în finanțarea campaniei lui Georgescu; milioane de dolari ceruți lui Frank Timiș (rechizitoriu) appeared first on Financial Intelligence.
16:30
Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), Adrian Nicuşor Nica, a declarat marţi că nu îşi propune să […] The post Adrian Nica: ANAF nu îşi propune să verifice mirii sau darul de nuntă appeared first on Financial Intelligence.
16:30
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) va verifica cazul deputatului PSD Mihai Weber care, potrivit presei, şi-ar fi […] The post Adrian Nica, despre maşina lui Mihai Weber: ANAF va verifica acest caz appeared first on Financial Intelligence.
16:30
Nica: Se introduce testul de integritate pentru angajaţii bănuiţi că prestează servicii de contabilitate firmelor pe care le controlează # Financial Intelligence
Preşedintele ANAF, Adrian Nicuşor Nica, a declarat marţi că, în scurt timp, vor fi demarate teste de integritate […] The post Nica: Se introduce testul de integritate pentru angajaţii bănuiţi că prestează servicii de contabilitate firmelor pe care le controlează appeared first on Financial Intelligence.
16:20
ONJN a depus 3 plângeri penale împotriva unor entități care ofereau jocuri de noroc online fără licență # Financial Intelligence
Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN) a făcut un pas decisiv într-o operațiune de amploare pe piața […] The post ONJN a depus 3 plângeri penale împotriva unor entități care ofereau jocuri de noroc online fără licență appeared first on Financial Intelligence.
16:20
Actorul și regizorul american Robert Redford a murit la vârsta de 89 de ani (New York Times) # Financial Intelligence
Cunoscutul actor și regizor american Robert Redford a murit marți la vârsta de 89 de ani, informează Reuters […] The post Actorul și regizorul american Robert Redford a murit la vârsta de 89 de ani (New York Times) appeared first on Financial Intelligence.
16:20
Dezbateri la legea pensiilor private – Armeanu (ASF): Randamentul sistemului – 7,9% pentru participanţi # Financial Intelligence
Proiectul legii pensiilor private respectă toate principiile şi bunele practici internaţionale şi acest sistem al pensiilor private şi-a […] The post Dezbateri la legea pensiilor private – Armeanu (ASF): Randamentul sistemului – 7,9% pentru participanţi appeared first on Financial Intelligence.
13:00
Rusia speră că o nouă rundă de discuţii poate fi programată cu reprezentanţi ai SUA în această toamnă […] The post Rusia speră la noi discuţii cu SUA în această toamnă appeared first on Financial Intelligence.
11:20
ACER: Respectarea regulii de 70% din capacitatea rețelei ar fi putut evita creșterile bruște ale prețului energiei electrice în Europa de Sud-Est; Evenimente cu prețuri ridicate în Europa de Sud-Est în 2024 # Financial Intelligence
Respectarea regulii de 70% din capacitatea rețelei ar fi putut evita creșterile bruște ale prețului energiei electrice în […] The post ACER: Respectarea regulii de 70% din capacitatea rețelei ar fi putut evita creșterile bruște ale prețului energiei electrice în Europa de Sud-Est; Evenimente cu prețuri ridicate în Europa de Sud-Est în 2024 appeared first on Financial Intelligence.
11:00
ANALIZĂ XTB: Petrolul înregistrează scăderi importante ale prețurilor. De ce se află sub presiune și cine poate profita? # Financial Intelligence
Pe piețele globale se observă o reducere evidentă a prețurilor petrolului, înregistrând scăderi de jumătate de punct procentual […] The post ANALIZĂ XTB: Petrolul înregistrează scăderi importante ale prețurilor. De ce se află sub presiune și cine poate profita? appeared first on Financial Intelligence.
10:50
Sondaj Avangarde: 57% dintre români, de acord cu alocarea a 5% din PIB pentru Apărare # Financial Intelligence
Aproximativ 57% dintre români sunt de acord ca țara noastră să aloce 5% din PIB pentru Apărare, așa […] The post Sondaj Avangarde: 57% dintre români, de acord cu alocarea a 5% din PIB pentru Apărare appeared first on Financial Intelligence.
10:10
Membrii Comitetului Reprezentanților: Fondul Proprietatea merită o decizie bine documentată și orientată spre viitor, în Adunarea Generală a Acționarilor din 29 septembrie, când se va decide viitorul administrării # Financial Intelligence
CR: “O decizie de revocare a tuturor membrilor CR ar bloca buna funcționare a Fondului, lăsând FP fără […] The post Membrii Comitetului Reprezentanților: Fondul Proprietatea merită o decizie bine documentată și orientată spre viitor, în Adunarea Generală a Acționarilor din 29 septembrie, când se va decide viitorul administrării appeared first on Financial Intelligence.
10:00
Trump şi Zelenski ar urma să se întâlnească săptămâna viitoare pentru a discuta despre eforturile de pace din Ucraina, anunţă Marco Rubio # Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump se va întâlni „probabil” cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski săptămâna viitoare şi speră […] The post Trump şi Zelenski ar urma să se întâlnească săptămâna viitoare pentru a discuta despre eforturile de pace din Ucraina, anunţă Marco Rubio appeared first on Financial Intelligence.
09:40
IEA recunoaşte că ar putea fi nevoie de investiţii în noi proiecte de petrol şi gaze # Financial Intelligence
Investiţiile în noi proiecte petroliere şi gaziere s-ar putea dovedi indispensabile, a anunţat marţi Agenţia Internaţională pentru Energie […] The post IEA recunoaşte că ar putea fi nevoie de investiţii în noi proiecte de petrol şi gaze appeared first on Financial Intelligence.
09:30
Gabriel Avrămescu: Titlurile de stat Fidelis sunt primul pas sigur și accesibil către investiții bursiere # Financial Intelligence
Ediția din septembrie 2025 a programului Fidelis s-a încheiat cu subscrieri totale de peste 2,1 miliarde de lei, […] The post Gabriel Avrămescu: Titlurile de stat Fidelis sunt primul pas sigur și accesibil către investiții bursiere appeared first on Financial Intelligence.
08:40
Aurul atinge un nou record înainte de reducerea așteptată a ratei dobânzii de către Rezerva Federală # Financial Intelligence
Aurul a atins un nou record, investitorii pariind pe o reducere a ratei dobânzii de către Rezerva Federală […] The post Aurul atinge un nou record înainte de reducerea așteptată a ratei dobânzii de către Rezerva Federală appeared first on Financial Intelligence.
08:40
Comisia lansează o nouă strategie de consolidare a infrastructurilor tehnologice și de cercetare din Europa # Financial Intelligence
Comisia Europeană a lansat ieri strategia europeană privind infrastructurile de cercetare și tehnologie pentru a consolida poziția de […] The post Comisia lansează o nouă strategie de consolidare a infrastructurilor tehnologice și de cercetare din Europa appeared first on Financial Intelligence.
08:40
Trump va da în judecată New York Times pentru 15 miliarde de dolari, pentru defăimare și calomnie # Financial Intelligence
Președintele american Donald Trump a declarat luni că va intenta un proces de 15 miliarde de dolari împotriva […] The post Trump va da în judecată New York Times pentru 15 miliarde de dolari, pentru defăimare și calomnie appeared first on Financial Intelligence.
08:30
Băncile americane au împrumutat 1,5 miliarde de dolari de la Rezerva Federală, semnal de presiune uşoară pe lichiditate # Financial Intelligence
Băncile din SUA au apelat luni la facilitatea permanentă de recumpărare a Rezervei Federale (SRF), împrumutând 1,5 miliarde […] The post Băncile americane au împrumutat 1,5 miliarde de dolari de la Rezerva Federală, semnal de presiune uşoară pe lichiditate appeared first on Financial Intelligence.
08:10
ELECTROMAGNETICA S.A. – Licitație pentru vânzarea liniei de producție relee # Financial Intelligence
ELECTROMAGNETICA S.A., cu sediul în Str. Calea Rahovei, nr. 266-268, București, sector 5, înregistrată la Registrul Comerțului sub […] The post ELECTROMAGNETICA S.A. – Licitație pentru vânzarea liniei de producție relee appeared first on Financial Intelligence.
08:10
de Dan Pălăngean Câștigul salarial mediu brut din luna iulie 2025 a fost de 9.201 lei, cu 45 […] The post Iulie 2025 – Salariul real, scădere anuală cu -2,4% appeared first on Financial Intelligence.
Ieri
07:00
Polonia a neutralizat o dronă deasupra unor sedii guvernamentale; doi cetăţeni belaruşi reţinuţi # Financial Intelligence
Serviciul de Protecţie a Statului (SOP) din Polonia a neutralizat o dronă care zbura deasupra unor locaţii sensibile […] The post Polonia a neutralizat o dronă deasupra unor sedii guvernamentale; doi cetăţeni belaruşi reţinuţi appeared first on Financial Intelligence.
07:00
Preşedintele Donald Trump sugerează ca marile companii americane să raporteze rezultatele financiare la şase luni în loc de trei # Financial Intelligence
Preşedintele Donald Trump a sugerat luni ca marile companii americane să nu mai publice rapoarte financiare la fiecare […] The post Preşedintele Donald Trump sugerează ca marile companii americane să raporteze rezultatele financiare la şase luni în loc de trei appeared first on Financial Intelligence.
06:50
Preşedintele american Donald Trump a anunţat luni că a semnat decretul prezidenţial prin care desfăşoară trupe ale Gărzii […] The post Trump a semnat decretul de desfăşurare a Gărzii Naţionale în Memphis appeared first on Financial Intelligence.
06:50
Preşedintele venezuelean Nicolas Maduro acuză Statele Unite că pregătesc o “agresiune” cu “caracter militar” # Financial Intelligence
Statele Unite pregătesc o “agresiune” cu caracter militar împotriva Venezuelei, care îşi va exercita “dreptul legitim de a […] The post Preşedintele venezuelean Nicolas Maduro acuză Statele Unite că pregătesc o “agresiune” cu “caracter militar” appeared first on Financial Intelligence.
06:50
Există zone de mare corupţie care nu sunt “atacate” de Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA), a afirmat, luni, preşedintele […] The post Nicuşor Dan: Există zone de mare corupţie care nu sunt atacate de DNA appeared first on Financial Intelligence.
06:50
SUA au atacat o nouă ambarcaţiune cu “narcoterorişti” din Venezuela, anunţă Trump # Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump a anunţat pe platforma sa Truth Social că armata americană a efectuat luni o […] The post SUA au atacat o nouă ambarcaţiune cu “narcoterorişti” din Venezuela, anunţă Trump appeared first on Financial Intelligence.
06:50
Prim-ministrul suedez Ulf Kristersson l-a acuzat luni pe omologul său maghiar că răspândește „minciuni scandaloase”, după ce Viktor […] The post Suedia ripostează la remarca lui Orban din Ungaria privind criminalitatea appeared first on Financial Intelligence.
06:50
SUA: ADN-ul găsit la locul asasinării lui Charlie Kirk este cel al suspectului, anunţă FBI # Financial Intelligence
Probele de ADN prelevate de la două obiecte găsite în apropierea locului asasinării influencerului conservator Charlie Kirk corespund […] The post SUA: ADN-ul găsit la locul asasinării lui Charlie Kirk este cel al suspectului, anunţă FBI appeared first on Financial Intelligence.
06:40
Nicușor Dan spune că România mai degrabă nu susține instituirea unei zone de no-fly deasupra Ucrainei # Financial Intelligence
Președintele Nicușor Dan a declarat că România ‘mai degrabă’ nu susține instituirea unei zone no-fly deasupra Ucrainei. El […] The post Nicușor Dan spune că România mai degrabă nu susține instituirea unei zone de no-fly deasupra Ucrainei appeared first on Financial Intelligence.
06:40
Nicușor Dan: Avem o rată a inflației care se va duce spre 10%, asta înseamnă că oamenii vor cumpăra cu 10% mai puțin; dar ignorarea deficitului ar fi făcut ca piețele financiare să nu mai vrea să împrumute România și inflația ar fi fost și mai mare # Financial Intelligence
Avem o rată a inflației care se va duce spre 10%, asta înseamnă că oamenii vor cumpăra cu […] The post Nicușor Dan: Avem o rată a inflației care se va duce spre 10%, asta înseamnă că oamenii vor cumpăra cu 10% mai puțin; dar ignorarea deficitului ar fi făcut ca piețele financiare să nu mai vrea să împrumute România și inflația ar fi fost și mai mare appeared first on Financial Intelligence.
01:30
Omul de afaceri Jurgen Faff, administratorul companiei aeriene care ar fi transportat în Congo mercenarii lui Horaţiu Potra, reţinut # Financial Intelligence
Omul de afaceri Jurgen Faff, administratorul companiei aeriene FLYLILI, care ar fi transportat în Congo mercenarii lui Horaţiu […] The post Omul de afaceri Jurgen Faff, administratorul companiei aeriene care ar fi transportat în Congo mercenarii lui Horaţiu Potra, reţinut appeared first on Financial Intelligence.
15 septembrie 2025
22:00
Ministerul britanic de Externe îl convoacă pe ambasadorul rus în legătură cu incidentele cu drone din Polonia și România # Financial Intelligence
„Marea Britanie este solidară cu Polonia, România, Ucraina și aliații noștri din NATO în condamnarea fără rezerve a […] The post Ministerul britanic de Externe îl convoacă pe ambasadorul rus în legătură cu incidentele cu drone din Polonia și România appeared first on Financial Intelligence.
21:50
Donald Tusk: Serviciul de Protecție al Poloniei a neutralizat o dronă care zbura deasupra clădirilor guvernamentale (Parkowa) și Belweder # Financial Intelligence
Serviciul de Protecție al Poloniei a neutralizat o dronă care zbura deasupra clădirilor guvernamentale (Parkowa) și Belweder, anunţă […] The post Donald Tusk: Serviciul de Protecție al Poloniei a neutralizat o dronă care zbura deasupra clădirilor guvernamentale (Parkowa) și Belweder appeared first on Financial Intelligence.
21:40
Nicuşor Dan: Utilitatea domnului Marius-Gabriel Lazurcă la București e mai mare decât în poziția sa de ambasador; Nicuşor Dan confirmat că are deja „o listă scurtă” pentru şefii serviciilor # Financial Intelligence
Utilitatea domnului Marius-Gabriel Lazurcă la București e mai mare decât în poziția sa de ambasador, a declarat Președintele […] The post Nicuşor Dan: Utilitatea domnului Marius-Gabriel Lazurcă la București e mai mare decât în poziția sa de ambasador; Nicuşor Dan confirmat că are deja „o listă scurtă” pentru şefii serviciilor appeared first on Financial Intelligence.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.