Colegiul Național ”Costache Negruzzi„ Iași deschide înscrierile la Centrul de Excelență la matematică

15:20

Un profesor in varsta de 57 de ani de la Colegiul Tehnic CF Unirea Pascani... Articolul Un profesor de la Colegiul Tehnic CF „Unirea” Pașcani este cercetat pentru agresiune sexuală dupa ce i-ar fi propus o întâlnire unei minore de 13 ani apare prima dată în TeleM Regional.