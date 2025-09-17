Japonia nu va recunoaşte, deocamdată, statul palestinian, pentru a-ași menține relațiile cu SUA / Mai multe guverne consideră contraproductivă recunoașterea
G4Media, 17 septembrie 2025 07:50
Japonia nu va recunoaşte statul palestinian pentru moment, probabil pentru a menţine relaţiile cu Statele Unite şi pentru a evita o înăsprire a atitudinii Israelului,... © G4Media.ro.
Imagini cu Trump și Jeffrey Epstein, condamna pentru pedofilie, proiectate marți seara pe zidurile Castelului Windosr, în timpul vizitei istorice a președintelui SUA în Marea Britanie # G4Media
Imagini cu Donald Trump și finanțistul condamnat pentru pedofilie Jeffrey Epstein au fost proiectate marți seara pe zidurile Castelului Windsor – aparent ca un semn... © G4Media.ro.
Creștere cu 60% a apelurilor pentru prezența urșilor în Brașov, în 2025 / Au fost aproape 750 apeluri, iar în 186 de cazuri urșii au fost alungați / În 411 de cazuri nu s-a găsit niciun urs # G4Media
De la 1 iunie până în 15 septembrie, numărul apelurilor pentru semnalarea urșilor în Brașov a crescut cu aproape 60% față de aceeași perioadă din... © G4Media.ro.
În Grecia, cel mai mare procent de privațiuni materiale și sociale pe grupe de vârstă se observă în rândul tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18... © G4Media.ro.
Închisorile cubaneze obligă 60.000 de deținuți să muncească pentru cărbune și trabucuri destinate Europei # G4Media
În Cuba, zeci de mii de prizonieri sunt forțați să muncească în condiții inumane pentru a produce bunuri atât pentru economia internă, cât și pentru... © G4Media.ro.
„O mare ceremonie fastuoasă şi politică de 48 de ore”. Acestea sunt cuvintele alese de „The Spectator” pentru a descrie vizita de stat a lui... © G4Media.ro.
Producătorul britanic Merlin, cunoscut pentru echipamentele sale moto cu inspirație vintage, a prezentat noua gamă de îmbrăcăminte încălzită electric, ThermaVolt, destinată motocicliștilor care circulă în... © G4Media.ro.
Asasinarea activistului conservator Charlie Kirk într-un campus universitar din Utah și înjunghierea mortală a Irynei Zarutska, o refugiată ucraineană atacată în Charlotte (Carolina de Nord)... © G4Media.ro.
STUDIU: Șoferii din București pierd în trafic peste 12 zile pe an / Orele de vârf nu mai sunt concentrate doar dimineața și seara, ci și în mijlocul zilei, între 11:00 și 14:00 # G4Media
Conform cercetării Indexul de Trafic 2025, Bucureștiul, Timișoara, Cluj-Napoca și Iași sunt orașele cu cel mai congestionat trafic din România, în timp ce Reșița, Giurgiu... © G4Media.ro.
Interdicție fără precedent la Roma: o femeie nu mai are voie să hrănească porumbeii după ani de conflicte cu vecinii: „Suntem prizonieri în propriile case” # G4Media
Un cartier liniștit din Roma s-a transformat într-un adevărat coșmar pentru locatari, după ce o femeie de la etajul al treilea al unei clădiri de... © G4Media.ro.
Liga Campionilor: Real Madrid a învins OM, scor 2-1 / Surpriză la Lisabona: Benfica a pierdut cu Qarabag / Juventus şi Borussia au remizat, scor 4-4 # G4Media
Echipa Real Madrid a învins, marţi, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, formaţia Olympique Marseille, în prima etapă a Ligii Campionilor, transmite News.ro. Pentru... © G4Media.ro.
Ilie Bolojan spune că are o relație corectă, bazată pe fair-play, cu președintele Nicușor Dan # G4Media
Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi, că are o relaţie de colaborare „corectă şi respectuoasă” cu preşedintele Nicuşor Dan, menţionând că atunci când e vorba... © G4Media.ro.
Fostul preşedinte brazilian Jair Bolsonaro a fost condamnat la 27 de ani închisoare pentru tentativă de lovitură de stat / A ajuns la spital după ce s-a simţit rău # G4Media
Fostul preşedinte brazilian Jair Bolsonaro, condamnat săptămâna trecută la peste 27 de ani de închisoare pentru complot în vederea organizării unei lovituri de stat, a... © G4Media.ro.
CCR are miercuri pe agendă sesizarea preşedintelui Nicuşor Dan cu privire la legea regimului cultelor # G4Media
Curtea Constituţională a României (CCR) discută, miercuri, sesizarea preşedintelui Nicuşor Dan în legătură cu o lege iniţiată de deputatul Silviu Vexler referitoare la regimul cultelor,... © G4Media.ro.
Lituania şi-a inaugurat prima şcoală de drone / Este destinată copiilor şi adulţilor care locuiesc în apropierea graniţei cu Rusia / ”E vorba de dezvoltarea capacităţilor de apărare militară” # G4Media
Ministerul Apărării din Lituania a inaugurat prima dintr-o serie de nouă şcoli răspândite în toată ţara la graniţa cu Rusia, unde copiii de la vârsta... © G4Media.ro.
Ursula von der Leyen a discutat cu Donald Trump noi măsuri pentru a creşte presiunea asupra Rusiei # G4Media
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat marţi că a discutat cu preşedintele SUA, Donald Trump, cu privire la măsuri suplimentare pentru întărirea... © G4Media.ro.
Trei idei de lunchbox cu ton, pentru copii / Sunt echilibrate, colorate și delicioase pentru pauza de prânz # G4Media
Pauza de prânz este un moment important pentru copii. Au nevoie de energie, dar și de gusturi familiare. Un lunchbox bine gândit trebuie să fie... © G4Media.ro.
Trump, întrebat de un jurnalist australian cu cât s-a îmbogăţit de când s-a întors la Casa Albă: ”În acest moment prejudiciaţi foarte mult Australia” / ”O să-i spun (n.r. premierului Australiei) despre dumneavoastră. Aţi dat un ton foarte prost” # G4Media
Donald Trump a acuzat un jurnalist australian că dăunează Australiei, după ce l-a întrebat cu cât s-a îmbogăţit de când s-a întors la Casa Albă,... © G4Media.ro.
Donald Trump a aterizat marţi seara pe aeroportul Stansted din Londra pentru a doua sa vizită de stat în Regatul Unit, unde va fi întâmpinat... © G4Media.ro.
Simion, apel către simpatizanții AUR să vină la sediul IPJ Ilfov, miercuri de la 10:00, să fie solidari cu Georgescu / Afirmă că a fost amenințat cu moartea și că poliția nu îl apără / Mesaj pentru membrii AUR: Fiecare să își ia în serios sarcina, să aducă măcar un membru nou în partid, de pe strada pe care locuiește # G4Media
Liderul formațiunii extremiste AUR, George Simion, a lansat un amplu mesaj pe Facebook, în care le-a transmis simpatizanților și susținătorilor „suveraniști” să se adune miercuri,... © G4Media.ro.
Cu ce animal de companie este mai bine să dormi: Cu câinele sau pisica? Iată ce spune un nou studiu (VIDEO) # G4Media
Un nou studiu a arătat cum prietenul tău blănos poate afecta calitatea somnului. Totuși, contează ce companion ai: rezultatele au fost diferite la câini față... © G4Media.ro.
Grăsimea viscerală este tăcută, nu se observă așa cum se vede „colăcelul”, dar este cea mai periculoasă pentru sănătate/ Medic: „Ceea ce favorizează acumularea acesteia nu este atât grăsimea pe care o mâncăm, ci zahărul și ceilalți carbohidrați rafinați” # G4Media
Deși este mai puțin vizibilă decât cea subcutanată, grăsimea viscerală poate fi determinantă în apariția bolilor metabolice și cardiovasculare. Perimetrul taliei este una dintre cele... © G4Media.ro.
Premierul Bolojan: Nu ne putem închide cu un deficit sub 8% din PIB în acest an, cu toate măsurile pe care le-am luat # G4Media
Prezent marți seara în emisiune la Antena 3, premierul Ilie Bolojan a fot chestionat dacă e adevărat că deficitul bugetar real e de 10-11% din... © G4Media.ro.
The Guardian: Rusia are o reţea de 200 de tabere pentru „spălarea creierului” copiilor ucraineni # G4Media
Rusia gestionează o reţea extinsă de peste 200 de tabere pentru reeducarea, rusificarea şi militarizarea copiilor ucraineni, potrivit unei noi investigaţii. Ancheta dezvăluie documente şi... © G4Media.ro.
Procurorul cere pedeapsa cu moartea în cazul lui Tyler Robinson, acuzat de uciderea activistului de dreapta Charlie Kirk # G4Media
Tyler Robinson, presupusul ucigaş al influencerului conservator american Charlie Kirk, a fost inculpat pentru asasinat, a anunţat marţi procurorul local Jeffrey Gray, precizând că va... © G4Media.ro.
STUDIU | Hrana umedă pentru animale de companie produce de șapte ori mai multe emisii de carbon decât hrana uscată # G4Media
Pe măsură ce numărul animalelor de companie crește la nivel mondial, oamenii de știință avertizează asupra impactului ecologic al alimentației acestora. Un studiu realizat de Márcio Brunetto... © G4Media.ro.
Cupa Mondială 2026: FIFA va redistribui 300 de milioane de euro cluburilor care vor avea jucători la competiţie # G4Media
FIFA a anunţat, marţi, o decizie istorică din punct de vedere financiar privind sumele alocate cluburilor ai căror jucători vor participa la Cupa Mondială din... © G4Media.ro.
Papa Leon al XIV-lea a anunţat că l-a inclus în rugăciunile sale pe activistul american Charlie Kirk, care a fost ucis, transmite marţi Vaticanul, informează... © G4Media.ro.
Un videoclip nelistat și acum eliminat de Meta a prezentat o nouă pereche de ochelari inteligenți marca Ray-Ban, cu ecran și brățară pentru a ajuta... © G4Media.ro.
Columbia îşi suspendă achiziţiile de armament american / Preşedintele Petro anunţase deja că va pune capăt dependenţei forţelor armate columbiene de pomenile şi cadourile din SUA # G4Media
Ministrul columbian al apărării, Armando Benedetti, a anunţat marţi că ţara sa îşi suspendă achiziţiile de armament din Statele Unite, la o zi după ce... © G4Media.ro.
Ford va elimina 1.000 de posturi din domeniul producției de automobile electrice la fabrica de la Koln, din cauza cererii slabe # G4Media
Producătorul auto american Ford a anunţat marţi că va elimina până la 1.000 de locuri de muncă din domeniul producţiei de automobile electrice la uzina... © G4Media.ro.
Ministrul Ţoiu a subliniat necesitatea creşterii implicării OSCE în rezilienţa faţă de acţiunile destabilizatoare ale Rusiei # G4Media
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, s-a întâlnit, marţi, cu secretarul general al OSCE, Feridun H. Sinirlioglu, context în care a subliniat necesitatea creşterii implicării organizaţiei... © G4Media.ro.
Mulţi locuitori din Gaza pur şi simplu nu îşi pot permite să plece, în pofida ofensivei israeliene / Preţul de închiriere a unei maşini pentru a-şi transporta bunurile a crescut vertiginos la 5.000 de shekeli # G4Media
Mulţi palestinieni din oraşul Gaza pur şi simplu nu îşi pot permite să se refugieze spre sud, în aşa-numita „zonă umanitară”, aşa cum a ordonat... © G4Media.ro.
Rachida Dati, ministrul francez al culturii, investigată pentru nedeclararea unei colecţii impresionante de bijuterii # G4Media
Procurorii anticorupţie din Franţa au lansat o anchetă după acuzaţii că ministrul francez al culturii, Rachida Dati, nu şi-a menţionat colecţia de bijuterii scumpe în... © G4Media.ro.
LIVE Premierul Bolojan, interviu în plină controversă în coaliție despre reforma bugetarilor # G4Media
Premierul Bolojan e invitat de la ora 21.00 la Antena 3 la un interviu, în plină controversă în coaliție despre reforma bugetarilor, blocată în coaliție.... © G4Media.ro.
Poliţia din Germania a confiscat arme în timpul percheziţiilor care au vizat o grupare de extremă dreapta / Opt suspecţi, cu vârste cuprinse între 32 şi 57 de ani, ar fi format o grupare armată bazată pe convingeri extremiste # G4Media
Poliţia germană a confiscat mai multe arme în timpul unor percheziţii efectuate marţi în trei landuri şi care au vizat o grupare de extremă dreapta,... © G4Media.ro.
Este aşteptată o foarte puternică mobilizare la protestul din Franța, convocat joi împotriva austerităţii bugetare # G4Media
O prezenţă foarte numeroasă este aşteptată joi în Franţa pentru ziua de acţiune intersindicală împotriva austerităţii bugetare anunţate de fostul guvern şi la care noul... © G4Media.ro.
Preşedintele Poloniei cere explicaţii guvernului după ce presa a relatat că o casă a fost avariată de o rachetă lansată de pe un F-16 pentru a doborî drone ruseşti. Racheta armatei poloneze ar fi funcţionat defectuos # G4Media
Preşedintele Poloniei, Karol Nawrocki, a cerut explicaţii guvernului polonez după ce ziarul „Rzeczpospolita” a publicat un articol potrivit căruia acoperişul unei case de lângă oraşul... © G4Media.ro.
LIVE Procurorul general, Alex Florența: O companie cu legături în Rusia a operat încă din 2019 în România după modelul Cambridge Analytica # G4Media
Procurorul general, Alex Florența, a declarat marți la Antena 3 în legătură cu dosarul lui Călin Georgescu că România a fost încă din 2019 ținta... © G4Media.ro.
AUR, plângere la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție împotriva Guvernului și AEP, pe tema alegerilor pentru Primăria Capitalei # G4Media
Formațiunea extremistă AUR anunță că a depus un denunț penal la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție împotriva reprezentanților Guvernului și... © G4Media.ro.
Partidul premierului slovac pro-rus Robert Fico, exclus din familia socialiştilor europeni # G4Media
Partidul Socialiştilor Europeni a votat excluderea definitivă a partidului Smer din Slovacia, condus de premierul pro-rus Robert Fico, potrivit a patru oficiali informaţi despre această... © G4Media.ro.
Ruta Mierii din Banat/ Silvia Păturică (profesor la Universitatea de Științele Vieții din Timișoara): „Turistul privește viața albinelor și cum muncesc și, în același timp, printr-o mască de unică folosință, va inhala aerul din stup, mirosul mierii” # G4Media
Universitatea de Științele Vieții din Timișoara, în parteneriat cu Agenția pentru Dezvoltare Regională din Pancevo și Asociațiile de Crescători de Albine, filialele Timiș și Caraș-Severin,... © G4Media.ro.
O fetiţă de cinci ani, rănită de un lup în stațiunea Neos Marmaras din peninsula greacă Halkidiki # G4Media
O fetiţă sârbă în vârstă de cinci ani, aflată în vacanţă într-o staţiune din nordul Greciei, a fost atacată şi rănită de un lup pe... © G4Media.ro.
Eduard Hellvig – fost șef SRI din mandatul lui Iohannis – îl critică pe actualul ministru al Apărării, Ionuț Moșteanu: „O fâstâceală în fața provocării” # G4Media
Fostul șef al SRI, Eduard Hellvig, îl atacă în mod direct pe actualul ministru al Apărării, Ionuț Moșteanu, în contextul dronei rusești care a încălcat... © G4Media.ro.
Cine e judecătoarea anchetată în dosarul lui Călin Georgescu: fostă preşedintă a Tribunalului Timiş, cu discurs anti-DNA, cu atacuri împotriva comunității LGBTQ și cu opinii politice / Călin Georgescu i-a propus să fie ministra Justiţiei # G4Media
Judecătoarea Adriana Stoicescu de la Curtea de Apel Timiş a fost anchetată în dosarul lui Călin Georgescu pentru favorizarea făptuitorului, dar a primit clasare, potrivit... © G4Media.ro.
Federaţia Naţională a Patronatelor Medicilor de Familie, după ce Alexandru Rogobete a anunţat înfiinţarea unor cabinete în ambulatoriul spitalelor: Medicii de familie gestionează la nivel de cabinet peste 80% din totalul de cazuri # G4Media
Federaţia Naţională a Patronatelor Medicilor de Familie a reacţionat, marţi, după ce ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat un proiect pilot de înfiinţare a unor... © G4Media.ro.
Oamenii de știință au aflat secretul pisicilor. Experimentul prin care și-au dat seama că felinele chiar recunosc vocea stăpânilor # G4Media
Pisicile sunt al doilea cel mai iubit animal de companie din lume, imediat după câini. Totuși, în ciuda popularității felinelor, comportamentul lor continuă să fascineze și... © G4Media.ro.
China pierde miliarde după ce Polonia a închis granița cu Belarus ca răspuns la exercițiile militare commune ruso-belaruse # G4Media
Polonia a închis temporar frontiera cu Belarus, inclusiv principalele treceri feroviare și rutiere, ca răspuns la exercițiile militare comune ruso-belaruse Zapad-2025, desfășurate între 12 și... © G4Media.ro.
Proiectul de exploatare a cuprului de la Rovina, al doilea din Europa, blocat din cauze legislative / Președinte CJ Hunedoara: Dacă Guvernul ar fi capabil să dea drumul la această investiţie, mai ales că este declarată de interes european, România ar putea să o ducă bine # G4Media
Proiectul de exploatare a zăcământului de cupru de la Rovina, derulat de compania Samax şi apreciat ca al doilea din Europa, ca mărime, este blocat... © G4Media.ro.
