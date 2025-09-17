Japonia nu va recunoaşte, deocamdată, statul palestinian, pentru a-ași menține relațiile cu SUA / Mai multe guverne consideră contraproductivă recunoașterea

G4Media, 17 septembrie 2025 07:50

Japonia nu va recunoaşte statul palestinian pentru moment, probabil pentru a menţine relaţiile cu Statele Unite şi pentru a evita o înăsprire a atitudinii Israelului,...

Acum 5 minute
08:30
Imagini cu Trump și Jeffrey Epstein, condamna pentru pedofilie, proiectate marți seara pe zidurile Castelului Windosr, în timpul vizitei istorice a președintelui SUA în Marea Britanie G4Media
Imagini cu Donald Trump și finanțistul condamnat pentru pedofilie Jeffrey Epstein au fost proiectate marți seara pe zidurile Castelului Windsor – aparent ca un semn...
Acum 10 minute
08:20
Creștere cu 60% a apelurilor pentru prezența urșilor în Brașov, în 2025 / Au fost aproape 750 apeluri, iar în 186 de cazuri urșii au fost alungați / În 411 de cazuri nu s-a găsit niciun urs G4Media
De la 1 iunie până în 15 septembrie, numărul apelurilor pentru semnalarea urșilor în Brașov a crescut cu aproape 60% față de aceeași perioadă din...
Acum 30 minute
08:10
Românii, bulgarii și grecii sunt printre cei mai săraci în UE – Eurostat G4Media
În Grecia, cel mai mare procent de privațiuni materiale și sociale pe grupe de vârstă se observă în rândul tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18...
08:10
Închisorile cubaneze obligă 60.000 de deținuți să muncească pentru cărbune și trabucuri destinate Europei G4Media
În Cuba, zeci de mii de prizonieri sunt forțați să muncească în condiții inumane pentru a produce bunuri atât pentru economia internă, cât și pentru...
08:00
„Tratament regal” pentru Trump în timpul vizitei de stat în Regatul Unit G4Media
„O mare ceremonie fastuoasă şi politică de 48 de ore". Acestea sunt cuvintele alese de „The Spectator" pentru a descrie vizita de stat a lui...
Acum o oră
07:50
07:40
Merlin lansează gama ThermaVolt – echipament încălzit pentru motocicliștii de iarnă G4Media
Producătorul britanic Merlin, cunoscut pentru echipamentele sale moto cu inspirație vintage, a prezentat noua gamă de îmbrăcăminte încălzită electric, ThermaVolt, destinată motocicliștilor care circulă în...
07:40
ANALIZĂ Cele două crime care au agitat și mai mult America G4Media
Asasinarea activistului conservator Charlie Kirk într-un campus universitar din Utah și înjunghierea mortală a Irynei Zarutska, o refugiată ucraineană atacată în Charlotte (Carolina de Nord)...
07:40
STUDIU: Șoferii din București pierd în trafic peste 12 zile pe an / Orele de vârf nu mai sunt concentrate doar dimineața și seara, ci și în mijlocul zilei, între 11:00 și 14:00 G4Media
Conform cercetării Indexul de Trafic 2025, Bucureștiul, Timișoara, Cluj-Napoca și Iași sunt orașele cu cel mai congestionat trafic din România, în timp ce Reșița, Giurgiu...
Acum 2 ore
07:30
Interdicție fără precedent la Roma: o femeie nu mai are voie să hrănească porumbeii după ani de conflicte cu vecinii: „Suntem prizonieri în propriile case” G4Media
Un cartier liniștit din Roma s-a transformat într-un adevărat coșmar pentru locatari, după ce o femeie de la etajul al treilea al unei clădiri de...
07:30
Liga Campionilor: Real Madrid a învins OM, scor 2-1 / Surpriză la Lisabona: Benfica a pierdut cu Qarabag / Juventus şi Borussia au remizat, scor 4-4 G4Media
Echipa Real Madrid a învins, marţi, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, formaţia Olympique Marseille, în prima etapă a Ligii Campionilor, transmite News.ro. Pentru...
07:30
Ilie Bolojan spune că are o relație corectă, bazată pe fair-play, cu președintele Nicușor Dan G4Media
Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi, că are o relaţie de colaborare „corectă şi respectuoasă" cu preşedintele Nicuşor Dan, menţionând că atunci când e vorba...
07:30
Fostul preşedinte brazilian Jair Bolsonaro a fost condamnat la 27 de ani închisoare pentru tentativă de lovitură de stat / A ajuns la spital după ce s-a simţit rău G4Media
Fostul preşedinte brazilian Jair Bolsonaro, condamnat săptămâna trecută la peste 27 de ani de închisoare pentru complot în vederea organizării unei lovituri de stat, a...
07:20
CCR are miercuri pe agendă sesizarea preşedintelui Nicuşor Dan cu privire la legea regimului cultelor G4Media
Curtea Constituţională a României (CCR) discută, miercuri, sesizarea preşedintelui Nicuşor Dan în legătură cu o lege iniţiată de deputatul Silviu Vexler referitoare la regimul cultelor,...
07:20
Lituania şi-a inaugurat prima şcoală de drone / Este destinată copiilor şi adulţilor care locuiesc în apropierea graniţei cu Rusia / ”E vorba de dezvoltarea capacităţilor de apărare militară” G4Media
Ministerul Apărării din Lituania a inaugurat prima dintr-o serie de nouă şcoli răspândite în toată ţara la graniţa cu Rusia, unde copiii de la vârsta...
07:20
Ursula von der Leyen a discutat cu Donald Trump noi măsuri pentru a creşte presiunea asupra Rusiei G4Media
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat marţi că a discutat cu preşedintele SUA, Donald Trump, cu privire la măsuri suplimentare pentru întărirea...
07:10
Trei idei de lunchbox cu ton, pentru copii / Sunt echilibrate, colorate și delicioase pentru pauza de prânz G4Media
Pauza de prânz este un moment important pentru copii. Au nevoie de energie, dar și de gusturi familiare. Un lunchbox bine gândit trebuie să fie...
07:10
Trump, întrebat de un jurnalist australian cu cât s-a îmbogăţit de când s-a întors la Casa Albă: ”În acest moment prejudiciaţi foarte mult Australia” / ”O să-i spun (n.r. premierului Australiei) despre dumneavoastră. Aţi dat un ton foarte prost” G4Media
Donald Trump a acuzat un jurnalist australian că dăunează Australiei, după ce l-a întrebat cu cât s-a îmbogăţit de când s-a întors la Casa Albă,...
Acum 8 ore
01:50
Cauți un cadou mai special? Ce zici de un Mercedes-Benz GLE 300d 4MATIC Sport Design Edition, de la 630 € (+TVA) / 762 € ( TVA inclus) rată lunară prin leasing financiar. Solicită oferta (P) G4Media
© G4Media.ro.
Acum 12 ore
23:40
Donald Trump a aterizat în Regatul Unit pentru a doua sa vizită de stat G4Media
Donald Trump a aterizat marţi seara pe aeroportul Stansted din Londra pentru a doua sa vizită de stat în Regatul Unit, unde va fi întâmpinat...
23:10
Simion, apel către simpatizanții AUR să vină la sediul IPJ Ilfov, miercuri de la 10:00, să fie solidari cu Georgescu / Afirmă că a fost amenințat cu moartea și că poliția nu îl apără / Mesaj pentru membrii AUR: Fiecare să își ia în serios sarcina, să aducă măcar un membru nou în partid, de pe strada pe care locuiește G4Media
Liderul formațiunii extremiste AUR, George Simion, a lansat un amplu mesaj pe Facebook, în care le-a transmis simpatizanților și susținătorilor „suveraniști" să se adune miercuri,...
23:10
Cu ce animal de companie este mai bine să dormi: Cu câinele sau pisica? Iată ce spune un nou studiu (VIDEO) G4Media
Un nou studiu a arătat cum prietenul tău blănos poate afecta calitatea somnului. Totuși, contează ce companion ai: rezultatele au fost diferite la câini față...
23:00
Grăsimea viscerală este tăcută, nu se observă așa cum se vede „colăcelul”, dar este cea mai periculoasă pentru sănătate/ Medic: „Ceea ce favorizează acumularea acesteia nu este atât grăsimea pe care o mâncăm, ci zahărul și ceilalți carbohidrați rafinați” G4Media
Deși este mai puțin vizibilă decât cea subcutanată, grăsimea viscerală poate fi determinantă în apariția bolilor metabolice și cardiovasculare. Perimetrul taliei este una dintre cele...
22:10
Premierul Bolojan: Nu ne putem închide cu un deficit sub 8% din PIB în acest an, cu toate măsurile pe care le-am luat G4Media
Prezent marți seara în emisiune la Antena 3, premierul Ilie Bolojan a fot chestionat dacă e adevărat că deficitul bugetar real e de 10-11% din...
21:50
The Guardian: Rusia are o reţea de 200 de tabere pentru „spălarea creierului” copiilor ucraineni G4Media
Rusia gestionează o reţea extinsă de peste 200 de tabere pentru reeducarea, rusificarea şi militarizarea copiilor ucraineni, potrivit unei noi investigaţii. Ancheta dezvăluie documente şi...
21:50
Procurorul cere pedeapsa cu moartea în cazul lui Tyler Robinson, acuzat de uciderea activistului de dreapta Charlie Kirk G4Media
Tyler Robinson, presupusul ucigaş al influencerului conservator american Charlie Kirk, a fost inculpat pentru asasinat, a anunţat marţi procurorul local Jeffrey Gray, precizând că va...
21:40
STUDIU | Hrana umedă pentru animale de companie produce de șapte ori mai multe emisii de carbon decât hrana uscată G4Media
Pe măsură ce numărul animalelor de companie crește la nivel mondial, oamenii de știință avertizează asupra impactului ecologic al alimentației acestora. Un studiu realizat de Márcio Brunetto...
21:30
Cupa Mondială 2026: FIFA va redistribui 300 de milioane de euro cluburilor care vor avea jucători la competiţie G4Media
FIFA a anunţat, marţi, o decizie istorică din punct de vedere financiar privind sumele alocate cluburilor ai căror jucători vor participa la Cupa Mondială din...
21:30
Papa Leon al XIV-lea a anunţat că se roagă pentru activistul american ucis Charlie Kirk G4Media
Papa Leon al XIV-lea a anunţat că l-a inclus în rugăciunile sale pe activistul american Charlie Kirk, care a fost ucis, transmite marţi Vaticanul, informează...
21:20
Meta dezvăluie noua pereche de ochelari inteligenți Ray-Ban cu ecran pe lentilă G4Media
Un videoclip nelistat și acum eliminat de Meta a prezentat o nouă pereche de ochelari inteligenți marca Ray-Ban, cu ecran și brățară pentru a ajuta...
21:20
Columbia îşi suspendă achiziţiile de armament american / Preşedintele Petro anunţase deja că va pune capăt dependenţei forţelor armate columbiene de pomenile şi cadourile din SUA G4Media
Ministrul columbian al apărării, Armando Benedetti, a anunţat marţi că ţara sa îşi suspendă achiziţiile de armament din Statele Unite, la o zi după ce...
21:10
Ford va elimina 1.000 de posturi din domeniul producției de automobile electrice la fabrica de la Koln, din cauza cererii slabe G4Media
Producătorul auto american Ford a anunţat marţi că va elimina până la 1.000 de locuri de muncă din domeniul producţiei de automobile electrice la uzina...
21:10
Ministrul Ţoiu a subliniat necesitatea creşterii implicării OSCE în rezilienţa faţă de acţiunile destabilizatoare ale Rusiei G4Media
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, s-a întâlnit, marţi, cu secretarul general al OSCE, Feridun H. Sinirlioglu, context în care a subliniat necesitatea creşterii implicării organizaţiei...
21:00
Mulţi locuitori din Gaza pur şi simplu nu îşi pot permite să plece, în pofida ofensivei israeliene / Preţul de închiriere a unei maşini pentru a-şi transporta bunurile a crescut vertiginos la 5.000 de shekeli G4Media
Mulţi palestinieni din oraşul Gaza pur şi simplu nu îşi pot permite să se refugieze spre sud, în aşa-numita „zonă umanitară", aşa cum a ordonat...
21:00
Rachida Dati, ministrul francez al culturii, investigată pentru nedeclararea unei colecţii impresionante de bijuterii G4Media
Procurorii anticorupţie din Franţa au lansat o anchetă după acuzaţii că ministrul francez al culturii, Rachida Dati, nu şi-a menţionat colecţia de bijuterii scumpe în...
21:00
LIVE Premierul Bolojan, interviu în plină controversă în coaliție despre reforma bugetarilor G4Media
Premierul Bolojan e invitat de la ora 21.00 la Antena 3 la un interviu, în plină controversă în coaliție despre reforma bugetarilor, blocată în coaliție.
20:50
Poliţia din Germania a confiscat arme în timpul percheziţiilor care au vizat o grupare de extremă dreapta / Opt suspecţi, cu vârste cuprinse între 32 şi 57 de ani, ar fi format o grupare armată bazată pe convingeri extremiste G4Media
Poliţia germană a confiscat mai multe arme în timpul unor percheziţii efectuate marţi în trei landuri şi care au vizat o grupare de extremă dreapta,...
20:40
Este aşteptată o foarte puternică mobilizare la protestul din Franța, convocat joi împotriva austerităţii bugetare G4Media
O prezenţă foarte numeroasă este aşteptată joi în Franţa pentru ziua de acţiune intersindicală împotriva austerităţii bugetare anunţate de fostul guvern şi la care noul...
20:30
Preşedintele Poloniei cere explicaţii guvernului după ce presa a relatat că o casă a fost avariată de o rachetă lansată de pe un F-16 pentru a doborî drone ruseşti. Racheta armatei poloneze ar fi funcţionat defectuos G4Media
Preşedintele Poloniei, Karol Nawrocki, a cerut explicaţii guvernului polonez după ce ziarul „Rzeczpospolita" a publicat un articol potrivit căruia acoperişul unei case de lângă oraşul...
20:20
LIVE Procurorul general, Alex Florența: O companie cu legături în Rusia a operat încă din 2019 în România după modelul Cambridge Analytica G4Media
Procurorul general, Alex Florența, a declarat marți la Antena 3 în legătură cu dosarul lui Călin Georgescu că România a fost încă din 2019 ținta...
20:20
AUR, plângere la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție împotriva Guvernului și AEP, pe tema alegerilor pentru Primăria Capitalei G4Media
Formațiunea extremistă AUR anunță că a depus un denunț penal la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție împotriva reprezentanților Guvernului și...
20:20
Partidul premierului slovac pro-rus Robert Fico, exclus din familia socialiştilor europeni G4Media
Partidul Socialiştilor Europeni a votat excluderea definitivă a partidului Smer din Slovacia, condus de premierul pro-rus Robert Fico, potrivit a patru oficiali informaţi despre această...
20:20
Ruta Mierii din Banat/ Silvia Păturică (profesor la Universitatea de Științele Vieții din Timișoara): „Turistul privește viața albinelor și cum muncesc și, în același timp, printr-o mască de unică folosință, va inhala aerul din stup, mirosul mierii” G4Media
Universitatea de Științele Vieții din Timișoara, în parteneriat cu Agenția pentru Dezvoltare Regională din Pancevo și Asociațiile de Crescători de Albine, filialele Timiș și Caraș-Severin,...
20:10
O fetiţă de cinci ani, rănită de un lup în stațiunea Neos Marmaras din peninsula greacă Halkidiki G4Media
O fetiţă sârbă în vârstă de cinci ani, aflată în vacanţă într-o staţiune din nordul Greciei, a fost atacată şi rănită de un lup pe...
20:10
Eduard Hellvig – fost șef SRI din mandatul lui Iohannis – îl critică pe actualul ministru al Apărării, Ionuț Moșteanu: „O fâstâceală în fața provocării” G4Media
Fostul șef al SRI, Eduard Hellvig, îl atacă în mod direct pe actualul ministru al Apărării, Ionuț Moșteanu, în contextul dronei rusești care a încălcat...
19:50
Cine e judecătoarea anchetată în dosarul lui Călin Georgescu: fostă preşedintă a Tribunalului Timiş, cu discurs anti-DNA, cu atacuri împotriva comunității LGBTQ și cu opinii politice / Călin Georgescu i-a propus să fie ministra Justiţiei G4Media
Judecătoarea Adriana Stoicescu de la Curtea de Apel Timiş a fost anchetată în dosarul lui Călin Georgescu pentru favorizarea făptuitorului, dar a primit clasare, potrivit...
19:50
Federaţia Naţională a Patronatelor Medicilor de Familie, după ce Alexandru Rogobete a anunţat înfiinţarea unor cabinete în ambulatoriul spitalelor: Medicii de familie gestionează la nivel de cabinet peste 80% din totalul de cazuri G4Media
Federaţia Naţională a Patronatelor Medicilor de Familie a reacţionat, marţi, după ce ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat un proiect pilot de înfiinţare a unor...
19:40
Oamenii de știință au aflat secretul pisicilor. Experimentul prin care și-au dat seama că felinele chiar recunosc vocea stăpânilor G4Media
Pisicile sunt al doilea cel mai iubit animal de companie din lume, imediat după câini. Totuși, în ciuda popularității felinelor, comportamentul lor continuă să fascineze și...
19:40
China pierde miliarde după ce Polonia a închis granița cu Belarus ca răspuns la exercițiile militare commune ruso-belaruse G4Media
Polonia a închis temporar frontiera cu Belarus, inclusiv principalele treceri feroviare și rutiere, ca răspuns la exercițiile militare comune ruso-belaruse Zapad-2025, desfășurate între 12 și...
19:40
Proiectul de exploatare a cuprului de la Rovina, al doilea din Europa, blocat din cauze legislative / Președinte CJ Hunedoara: Dacă Guvernul ar fi capabil să dea drumul la această investiţie, mai ales că este declarată de interes european, România ar putea să o ducă bine G4Media
Proiectul de exploatare a zăcământului de cupru de la Rovina, derulat de compania Samax şi apreciat ca al doilea din Europa, ca mărime, este blocat...
