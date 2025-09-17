Afacerile româneşti, în pericol din cauza importurilor chinezeşti. Guda: Pierdem 2 miliarde de euro pe an

20:50

Avem locuri de o frumuseţe aparte în ţară, adevărate comori, pe care însă nu ştim să le preţuim. Lacul Nuntaşi din Tuzla a secat. Acolo unde altădată erau ape sărate și vegetație multă, acum pământul este crăpat. Vorbim nu doar de pierderea unui lac sărat, ci de distrugerea unui ecosistem complex, cu sute de păsări rare, peşti şi crustacee. Deşi seceta este principalul vinovat, nici oamenii nu au avut prea multă grijă. Chiar şi aşa, natura are resurse sepctaculoase: în ochiurile de apă caldă care au mai rămas şi-au făcut apariţia păsări flamingo.