Afacerile româneşti, în pericol din cauza importurilor chinezeşti. Guda: Pierdem 2 miliarde de euro pe an
ObservatorNews, 17 septembrie 2025 07:50
Specialistul economic al Observator, Iancu Guda, ne explică, astăzi, în cadrul rubricii IQ Financiar, despre concurenţa neloială şi inechitatea fiscală.
• • •
Alte ştiri de ObservatorNews
Acum 5 minute
08:30
Primul implant cohlear inteligent din România, realizat la "Marie Curie". Dispozitivul are funcții avansate # ObservatorNews
Primul implant cohlear inteligent din România a fost realizat la Spitalul Marie Curie din Capitală. Dispozitivul are funcții avansate și îi va permite să beneficieze de cele mai noi tehnologii pe tot parcursul vieții. Intervenția atrage însă atenția și asupra dificultăților cu care se confruntă persoanele cu deficiențe de auz, de la liste de așteptare uriașe până la lipsa screeningului funcțional în toate maternităţile.
Acum 10 minute
08:20
Câţi bani a dat de fapt România Ucrainei. Ilie Bolojan îl contrazice pe fostul premier Marcel Ciolacu # ObservatorNews
România a acordat Ucrainei sprijin în valoare de circa 1,5 miliarde de euro. Suma reprezintă aproximativ 0,2% din PIB, a declarat premierul. Ilie Bolojan îl contrazice, astfel, pe fostul premier Marcel Ciolacu, cel care a spus că războiul din Ucraina a costat România între 2 şi 3% din PIB.
08:20
Cursă dramatică în Australia pentru studenţii români care au construit o maşină solară # ObservatorNews
Natura le-a fost potrivnică studenţilor clujeni care ne-au reprezentat țara la o competiție unică din Australia. Tinerii au traversat continentul de la nord la sud cu o mașină solară construită chiar de ei. În ultima zi a competiției, rafale extrem de puternice de vânt le-au scos vehiculul de pe șosea şi astfel au fost nevoiţi să-şi recunoască înfrângerea. Sunt însă deja cu gândul la următoarea cursă.
08:20
Vizita lui Trump în UK a iscat controverse. Britanicii l-au întâmpinat cu mesaje de protest # ObservatorNews
Donald Trump a ajuns în Marea Britanie. Preşedintele american şi soţia sa, Melania, au petrecut noaptea la reşedinţa ambasadorului american la Londra, iar miercuri vor ajunge la castelul Windsor. Vizita sa a venit însă cu proteste mari, iar asta a dus la anularea întânirilor cu publicul.
Acum 30 minute
08:10
Un iaht s-a scufundat în largul coastelor Lisabonei. A fost lovit de balene ucigaşe # ObservatorNews
Un iaht s-a scufundat în largul coastelor Lisabonei după ce a fost lovit de balene ucigașe.
08:10
O cisternă cu acid sulfuric s-a răsturnat în Braşov, după ce unul dintre cauciucuri i-a explodat # ObservatorNews
A fost pericol de explozie, ieri, pe DN 1, între două localităţi din judeţul Braşov! O autocisternă încărcată cu acid sulfuric s-a răsturnat în afara părţii carosabile.
08:00
Horoscop 18 septembrie 2025. Ziua prieteniei și a ideilor comune pentru toate zodiile # ObservatorNews
Horoscop 18 septembrie 2025. Relațiile de prietenie și colaborare se află în centrul atenției. Berbecii primesc provocări creative, Taurii descoperă oportunități sprijinindu-și colegii, iar Gemenii pun bazele unui plan de grup. Empatia, comunicarea și generozitatea sunt cheia armoniei zilei.
Acum o oră
07:50
Afacerile româneşti, în pericol din cauza importurilor chinezeşti. Guda: Pierdem 2 miliarde de euro pe an # ObservatorNews
Specialistul economic al Observator, Iancu Guda, ne explică, astăzi, în cadrul rubricii IQ Financiar, despre concurenţa neloială şi inechitatea fiscală.
07:50
13 basarabeni, surprinşi în Iaşi în timp ce suna cetăţeni moldoveni pentru a-i face să voteze cu Igor Dodon # ObservatorNews
Alegeri cruciale la Chişinău, pe 28 septembrie, când Moldova alege între est şi vest. Nicuşor Dan atrage atenţia că Rusia vrea să influenţeze prin orice mijloace parcursul democratic peste Prut. Şi Maia Sandu vine cu un avertisment extrem de important: Moscova a pregătit milioane de euro ca să cumpere alegătorii din diaspora.
Acum 2 ore
07:00
Suspectul în cazul uciderii lui Kirk, în faţa instanţei. A purtat o vestă care să împiedice autovătămarea # ObservatorNews
Tyler Robinson, suspectul în vârstă de 22 de ani în cazul uciderii activistului conservator Charlie Kirk, a comparut marţi în faţa instanţei, prin videoconferinţă, pentru prima dată de la arestarea sa, fiind acuzat de omor calificat, port ilegal de armă şi obstrucţionarea justiţiei, relatează Sky News, citată de news.ro.
Acum 12 ore
23:10
Un milion de euro, confiscat de procurori într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor din R. Moldova # ObservatorNews
Cu două săptămâni înainte de alegerile parlamentare cruciale, procurorii anticorupție din Republica Moldova au ridicat peste 20 de milioane de lei, adică peste un milion de euro, după mai multe percheziții în Chișinău, într-un dosar de finanțare ilegală a unor partide politice (care nu au fost numite).
22:30
Premierul Ilie Bolojan a explicat, marţi seară, într-un interviu pentru Antena 3 CNN, că un premier nu îşi poate exercita mandatul dacă nu are autoritate.
22:30
Procurorul general al României: Unii dintre inculpaţii din dosarul lui Georgescu au legături certe cu Rusia # ObservatorNews
Procurorul general al României, Alex Florenţa, a declarat că unii dintre inculpaţii în dosarul lui Călin Georgescu au "legături certe, documentate din toate punctele de vedere cu Federaţia Rusă". Acesta a adăugat că o persoană din anturajul fostului candidat la alegerile prezidenţiale are filmări pe conturile de socializare cu componenta militară din Cecenia a armatei ruse, scrie News.ro.
22:30
Asia Express Sezonul 8, 16 Septembrie 2025. Cursa pentru imunitatea mică, condimentată cu o rețetă românească # ObservatorNews
Concurenții de la Asia Express au avut parte, marţi seara, de o provocare culinară neașteptată. În ediția din 16 septembrie 2025, aceștia trebuie să prepare celebra ciorbă rădăuțeană, într-o probă care le va testa atât abilitățile gastronomice, cât și rezistența la tensiunea competiției.
22:20
Premierul Ilie Bolojan a explicat, marţi seară, într-un interviu la Antena 3 CNN, că planul de guvernare asumat de coaliţie trebuie respectat şi dacă au fost agreate anumite măsuri, acestea trebuie luate responsabil.
22:20
Pedeapsa cu moartea cerută pentru ucigașul lui Charlie Kirk. Mesajul către coleg: “Uită-te sub tastatură” # ObservatorNews
Autorităţile din statul Utah au anunțat capetele de acuzare și au declarat că vor cere pedeapsa cu moartea pentru ucigaşul lui Charlie Kirk, Tyler Robinson. În timpul unei conferinţe de presă, procurorul din Utah, Jeff Gray, a oferit mai multe detalii legate de faptele lui Robinson după comiterea crimei, scrie BBC.
21:40
Actorul şi regizorul Robert Redfort a murit pe 16 septembrie la vârsta de 89 de ani. Redford a primit de două ori Premiul Oscar, în 1981 pentru regia filmului "Oameni obișnuiți" și în anul 2003, pentru întreaga sa activitate. El a fondat Festivalul de Film Sundance.
21:40
Ilie Bolojan: "România are stabilitate politică. Trebuie să facem tot ce ţine de noi să o menţinem" # ObservatorNews
Primul ministru Ilie Bolojan a afirmat că România are în prezent stabilitate politică, în contextul în care președintele României a subliniat necesitatea stabilității pentru a face față crizelor suprapuse.
21:40
Rețea de traficanţi, destructurată în închisori. "Scrisori" impregnate cu substanţe, vândute şi cu 1.500 lei # ObservatorNews
O grupare formată din zece deținuți, printre care și o femeie, a fost destructurată de DIICOT după ce anchetatorii au descoperit că introduceau droguri în penitenciare sub formă de "scrisori" impregnate cu substanțe interzise. Potrivit News.ro, drogurile erau vândute cu până la 1.500 de lei foaia, iar banii erau trimiși de familiile consumatorilor. Procurorii au făcut percheziții în trei închisori și cer acum arestarea preventivă a suspecților.
21:30
Patru zile de cursuri la școală, iar a cincea online! Elevii de clasa a 12-a de la 18 unitati de învăţămâmt din toata țara testează un program pilot, gândit să-i pregătească mai bine pentru Bacalaureat. Mai exact, disciplinele pentru examenul maturității le sunt predate în clasă, iar de acasă tinerii lucrează la proiecte pentru restul materiilor.
21:20
Depouri pe terenuri de lux, lăsate în paragină în mijlocul Capitalei. Două vor fi modernizate cu bani europeni # ObservatorNews
Două depouri din Capitală vor fi modernizate pe bani europeni. Altele însă, în zone de lux ale oraşului, rămân tot în paragină. Locuitorii se plâng de zgomot şi cer mutarea lor la periferia oraşului pentru a face loc unor parcuri sau parcări. Edilii nici nu iau în calcul o astfel de variantă, pentru că, spun ei, ar creşte mult preţul transportului public.
21:00
Potretul lui Robert Redford. "Cowboy-ul intelectual" care a cucerit Hollywood-ul și a schimbat lumea filmului # ObservatorNews
Lumea filmului e în doliu: Robert Redford, un simbol al Hollywood-ului, s-a stins din viaţă la 89 de ani. Câştigător a două premii Oscar, Redford a fondat unul dintre cele mai importante festivaluri de film din lume, Sundance. Cu un zâmbet fermecător pe micile ecrane, actorul a avut o viaţă marcată de tragedii: şi-a pierdut doi din cei patru copii. În ultimii ani, actorul a renunțat la statutul său de vedetă pentru a susține protejarea mediului.
21:00
Zelenski, după episoadele cu drone ruseşti în România şi Polonia: Putin testează NATO # ObservatorNews
Dronele pun iar pe jar flancul estic al NATO. Noaptea trecută, un aparat de zbor fără pilot a fost neutralizat în Varşovia, într-o zonă cu clădiri strategice, iar două persoane au fost arestate. După incidentul similar din weekend, din România, oficialii europeni atrag atenţia că Vladimir Putin vrea să testeze reacţia NATO. Un mesaj liniştitor vine însă de la Cotroceni: românii sunt în siguranţă, Alianţa funcţionează, spune Nicuşor Dan.
20:50
I-a dat foc la maşină şi a vrut să mutileze un poliţist rutier. Agresorul, prins cu seringi cu acid # ObservatorNews
Răzbunare în stil mafiot. Maşina unui poliţist din Bârlad a fost incendiată de un bărbat, supărat că agentul de la rutieră îi suspendase permisul la începutul anului, iar dosarul bătea pasul pe loc. Individul plănuia şi să îl mutileze pe omul legii. Bărbatul a fost prins în trafic cu două seringi cu acid cu care intenţiona să îl stropească.
20:50
Avem locuri de o frumuseţe aparte în ţară, adevărate comori, pe care însă nu ştim să le preţuim. Lacul Nuntaşi din Tuzla a secat. Acolo unde altădată erau ape sărate și vegetație multă, acum pământul este crăpat. Vorbim nu doar de pierderea unui lac sărat, ci de distrugerea unui ecosistem complex, cu sute de păsări rare, peşti şi crustacee. Deşi seceta este principalul vinovat, nici oamenii nu au avut prea multă grijă. Chiar şi aşa, natura are resurse sepctaculoase: în ochiurile de apă caldă care au mai rămas şi-au făcut apariţia păsări flamingo.
20:40
Sute de victime după ce Israel a intrat cu tancurile în Fâşia Gaza. "Erau şi copii, nu au nicio vină" # ObservatorNews
Israelul a intrat cu tancurile în Fâşia Gaza la primele ore ale dimineţii, după o noapte de bombardamente intense care au făcut sute de victime. Ofensiva israeliană a fost lansată la scurt timp după ce de la Ierusalim, americanii au anunţat sprijin Israelului pentru eliminarea Hamas. Sute de mii de palestinieni şi-au părăsit deja locuinţele. Uniunea Europeană solicită Israelului să oprească invazia terestră şi anunţă că va impune sancţiuni.
20:30
Cinci persoane operate de urgenţă, după ce un şofer începător a intrat cu maşina într-o terasă # ObservatorNews
Accident cumplit în Piatra Olt: nouă oameni au fost răniţi, după ce o mașină condusă de un șofer începător a intrat în plin pe o terasă din centrul oraşului. Scenele filmate imediat după impact sunt cutremurătoare. Ca prin minune, toţi cei implicaţi în accident au scăpat cu viaţă.
20:30
România, pe cale să devină destinaţie gastronomică. Micii şi sarmalele, testaţi la Turnul Eiffel # ObservatorNews
Gastronomia ar putea da o mână de ajutor turismului autohton! Este ideea pe care o promovează tot mai mulţi specialişti, convinşi că nu ne promovăm suficient patrimoniul culinar. Străinii se îndrăgostesc pe loc de mâncarea românească, dar nimeni nu le arată preparatele tradiţionale înainte să ajungă la noi în ţară.
20:20
Judecătoare din Timișoara, interceptată în dosarul Georgescu. I-ar fi "oferit" postul de ministru al Justiției # ObservatorNews
O judecătoare de la Curtea de Apel Timișoara a fost pusă sub supraveghere și interceptată de procurori, după ce în dosarul lui Călin Georgescu a apărut informația că fostul candidat i-ar fi propus funcția de ministru al Justiției, scrie Agerpres. Ancheta a vizat suspiciuni de favorizare a făptuitorului, însă Parchetul General a stabilit că magistratul nu a comis fapte penale și a dispus clasarea cauzei.
20:10
Controversata lege a pensiilor private, care limitează retragerea banilor din Piloanele 2 şi 3, a fost dezbătută cu scandal marţi în Parlament. Experţii şi senatorii vin cu propuneri de modificare: să poată fi retraşi toţi banii din cont în situaţii excepţionale, iar comisioanele furnizorilor de plată să fie mai mici.
20:10
Unde a stat ascuns Toto Dumitrescu după ce a rănit grav o fată. "A fost greşeala ei" # ObservatorNews
Fiul lui Ilie Dumitrescu a fost găsit de poliţişti după 48 de ore de căutări. Tânărul se ascundea în apartamentul unui prieten, în zona Pipera. A fost cooperant şi nu s-a opus reţinerii. Potrivit surselor din anchetă, Toto Dumitrescu a ieşit pozitiv la cocaină şi a fost dus la IML pentru analize de sânge. După impact, actorul nu a fost preocupat deloc de soarta tinerei rănite. Întrebat de reporterii Observator de ce, Toto Dumitrescu spune că a fost vina ei pentru ce s-a întâmplat.
19:50
Planul lui Iohannis pentru a nu plăti ANAF 1 milion de euro, bani câştigaţi ilegal din chirii # ObservatorNews
Klaus Iohannis ar putea fi executat silit dacă nu va preda la timp casa din Sibiu, pe care a pierdut-o definitiv în instanţă. Este anunţul făcut azi de şeful ANAF. În plus, fostul preşedinte trebuie să achite statului aproape un milion euro, banii încasati din chiria imobilului plus dobânzi si penalităţi.
19:50
Maia Sandu, înainte de alegerile parlamentare: Rusia a pregătit sume uriaşe pentru a cumpăra voturi # ObservatorNews
Alegeri cruciale la Chişinău, pe 28 septembrie, când Moldova alege între est şi vest. Nicuşor Dan atrage atenţia că Rusia vrea să influenţeze prin orice mijloace parcursul democratic peste Prut. Şi Maia Sandu vine cu un avertisment extrem de important: Moscova a pregătit milioane de euro ca să cumpere alegătorii din diaspora.
Acum 24 ore
19:30
Potra a cerut zeci de milioane de dolari de la Frank Timiş pentru finanţarea campaniei lui Călin Georgescu # ObservatorNews
Mercenarul Horaţiu Potra a avut un rol semnificativ în elaborarea şi finanţarea campaniei electorale a lui Călin Georgescu, el fiind cel care i-a solicitat controversatului om de afaceri Frank Timiş în jur de 20 - 35 milioane dolari, în schimbul promisiunii că, dacă Georgescu va ajunge preşedinte, vor fi redeschise toate minele de aur din România pentru exploatare.
19:30
Vladimir Putin, în uniformă militară la exerciţiile comune ale Rusiei şi Belarusului "Zapad-2025" # ObservatorNews
Preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, a asistat marţi la exerciţiile militare comune ale forţelor armate din Belarus şi Rusia, "Zapad-2025". Liderul, care a sosit în regiunea Nijni Novgorod îmbrăcat în uniformă militară, s-a întâlnit cu reprezentanţii ţărilor aliate şi a inspectat o expoziţie de armament şi echipamente, scrie agenţia de presă de stat a Rusiei, TASS.
19:30
Rusia a început operaţiunea "Călin Georgescu preşedinte" încă din 2022. A cumpărat influenceri şi boţi # ObservatorNews
Pentru prima dată, Parchetul General spune clar: Rusia a încercat să-și impună propriul candidat la Președinția României. Procurorii descriu o rețea coordonată de la Kremlin, încă din 2022, cu site-uri clonă, boți, reclame mascate, mesaje cu inteligență artificială și atacuri cibernetice, toate pentru a-l scoate pe Călin Georgescu preşedinte. Tot astăzi, fostul candidat a fost trimis în judecată pentru tentativă de lovitură de stat.
19:20
Începe un nou sezon de Liga Campionilor, cu o etapă care se întinde pe durata a 3 zile. Programul meciurilor # ObservatorNews
Marţi seara începe, practic, un nou sezon de Liga Campionilor, 36 de echipe rămânând în cursa pentru marele trofeu, după disputarea jocurilor din preliminarii şi play-off.
19:10
Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, este aşteptat marţi seară în vizită oficială în Regatul Unit. Acesta urmează să fie primit cu onoruri regale de către Regele Charles. Miercuri vor fi organizate un banchet de stat şi mai multe ceremonii fastuoase, iar joi preşedintele american se va întâlni cu premierul britanic.
19:10
Șeful ANAF liniștește românii: "Nu verificăm darurile de nuntă". Controalele vizează evaziunea din restaurante # ObservatorNews
Șeful ANAF a lămurit, marți, o controversă apărută în spațiul public: instituția nu va merge la nunți sau botezuri pentru a verifica mirii ori darurile de nuntă și nu își propune să strice petrecerile românilor. Declarația vine după valul de discuții despre controalele la saloanele de evenimente. În schimb, ANAF pregătește o aplicație inspirată din modelul Greciei, prin care fiecare român va putea verifica, direct de pe telefon, dacă bonul fiscal primit la restaurant, la cazare sau la alte servicii este fiscalizat corect.
18:50
Donald Trump, înainte de vizita de stat în Regatul Unit: "Regele este prietenul meu" # ObservatorNews
Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, este aşteptat marţi în vizită de stat în Regatul Unit. Acesta urmează să fie primit cu onoruri regale de către Regele Charles. Miercuri vor fi organizate un banchet de stat şi mai multe ceremonii fastuoase, iar joi preşedintele american se va întâlni cu premierul britanic, conform programului oficial.
18:20
13 basarabeni pro-ruși, prinși într-un hotel din Iași sunând moldoveni să voteze cu Dodon # ObservatorNews
Un grup de 13 cetățeni din Republica Moldova, susținători ai fostului președinte pro-rus Igor Dodon, a fost surprins la Hotelul Internațional din Iași, unde desfășura o campanie telefonică pentru a convinge alegătorii moldoveni să voteze la alegerile din 28 septembrie Partidul Socialiștilor, relatează G4Media.ro citând surse. Persoanele erau echipate cu laptopuri și căști și rezervaseră o sală de conferințe până pe 26 septembrie, dar, după o intervenție a poliției, au plecat brusc din România în noaptea de 15 spre 16 septembrie, achitând în avans o factură de aproape 100.000 de lei, deși aveau rezervări până după alegeri.
18:20
Ursula von der Leyen, vizată de două moțiuni de cenzură în Parlamentul European la început de octombrie # ObservatorNews
Comisia Europeană, condusă de Ursula von der Leyen, va fi supusă în octombrie la două moțiuni de cenzură în Parlamentul European. Inițiativele, susținute de "Patrioți pentru Europa" și grupul Stângii, critică politicile economice și poziția Bruxelles-ului față de conflictul din Gaza, conform Agerpres.
18:20
Jurgen Faff, patronul FlyLili, sub control judiciar. Sechestru pe un Airbus A319, ar fi dus mercenari în Congo # ObservatorNews
Jurgen Faff, omul de afaceri din spatele companiei aeriene FlyLili, a intrat în vizorul procurorilor. Acesta a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, fiind acuzat de evaziune fiscală cu un prejudiciu de peste 12 milioane de lei. Ancheta a dus și la sechestrarea unui avion Airbus A319 din flota companiei, relatează Agerpres.
18:10
Soluţia autorităţilor pentru a scăpa de aglomeraţia de pe Transfăgărăşan. Şoferii ar putea plăti taxă de acces # ObservatorNews
Traversarea Transfăgărăşanului, cel mai spectaculos drum din România ar putea veni cu un tichet, la pachet. Autorităţile vor în acest fel să elimine ambuteiajele care au forţat la maximum nervii şoferilor în zona Lacului Bâlea. Şi tot pentru cei care pleacă în vacanţă la volan avem şi un avertisment: noul cod rutier din Grecia a intrat în vigoare în weekend cu amenzi mult mai mari, dar şi cu câteva reguli noi.
18:00
Reacţia lui Trump, după moartea lui Robert Redford: Nu era nimeni mai bun decât el. Îl consideram grozav # ObservatorNews
Preşedintele american Donald Trump a fost informat despre moartea actorului Robert Redford chiar înainte de a se urca în Marine One pentru a-şi începe călătoria în Marea Britanie. "Robert Redford a avut o serie de ani în care nu era nimeni mai bun decât el […] A fost o perioadă în care era cel mai popular. Eu îl consideram grozav" a spus Donald Trump, citat de News.ro.
18:00
Klaus Iohannis primeşte un ultimatum de la ANAF. Statul îi cere să predea casa din Sibiu pe care a pierdut-o în instanţă, altfel va fi executat silit "ca orice român", după cum a declarat chiar şeful Fiscului. Două-trei luni, atât mai are la dispoziţie fostul şef al statului să se conformeze.
17:50
O rachetă trasă de un F-16 a lovit acoperișul casei avariate în timpul incursiunii dronelor rusești în Polonia # ObservatorNews
Răsturnare de situaţie. Acoperișul casei avariate în Polonia, în timpul incursiunii dronelor rusești din 10 septembrie 2025, nu a fost lovit de o dronă, ci de o rachetă AIM-120 lansată de un avion F-16 polonez pentru a intercepta o dronă rusească, relatează Rzeczpospolita. Racheta ar fi suferit o defecțiune a sistemului de ghidare și, din fericire, nu a detonat la impact, potrivit sursei citate, care mai menționează că Procuratura și Ministerul Apărării nu au oferit informații publice pe acest subiect.
17:30
Fiul fostului internaţional Ilie Dumitrescu a fost găsit de Poliţie, la două zile după ce a fugit de la locul accidentului în care a fost implicat, în nordul Capitalei. Anchetatorii au aflat şi motivul dispariţiei lui: analizele de sânge au arătat că actorul consumase cocaină.
17:30
Un băiat de 15 ani din Piatra-Neamț a murit după ce a căzut, în mers, de pe trotineta electrică # ObservatorNews
Un adolescent de 15 ani din Piatra-Neamț a murit după ce s-a dezechilibrat și a căzut de pe trotineta electrică pe care circula. Băiatul a fost dus de urgență la spital, dar medicii nu l-au mai putut salva, scrie Agerpres.
17:20
Doi octogenari din Sibiu au căzut de pe triciclu după o depășire riscantă. Șoferul vinovat a fugit # ObservatorNews
Doi octogenari din Avrig, județul Sibiu, au ajuns la spital după ce s-au dezechilibrat și au căzut de pe triciclul electric pe care circulau. Totul s-a întâmplat când un șofer i-a depășit riscant și apoi a dispărut de la locul accidentului, scrie Mediafax.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.