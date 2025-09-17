Iranul a executat un bărbat pentru presupus spionaj în favoarea Israelului / Activiştii susţin că bărbatul a fost torturat pentru a obţine o mărturisire falsă

22:00

Dr. Alina Dascălu, medic primar obstetrică ginecologie, a afirmat, marţi seară, că, datorită discuţiilor frecvente din spatial public pe tema menopauzi, femeile au prins curaj să vorbească despre asta, recunoscând că este o etapă firească în viaţa oricărei femei sănătoase. Deşi momentul intrării la menopauză depinde de organismul fiecărei persoane în parte, cu maxim 10 ani înainte se poate instala perimenopauza care aduce cu ea o serie de simptome pe care rareori femeile le identifică ca atare.