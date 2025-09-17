Carburanții s-au scumpit în benzinării. Cât costă benzina și motorina azi, 17 sepetmembrie
Economica.net, 17 septembrie 2025 07:50
Carburanții s-au scumpit din nou în această dimineață la pompă, pentru a treia oară la rând în această lună.
• • •
Alte ştiri de Economica.net
Acum 5 minute
08:30
România a ajuns să umple 90% din depozitele de gaze pentru iarnă, peste media europeană # Economica.net
Depozitele de înmagazinare a gazelor din România sunt deja pline în procent de peste 89%, procent care va ajunge azi la 90%. Este un nivel peste media europeană și care creează premisele umplerii complete înainte de începerea iernii, chiar dacă obligațiile de stocare au fost relaxate.
08:30
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, marţi seara, că începând din primăvara anului viitor în România ar urma să se vadă primele semne de stabilizare a situaţiei financiar-economice, urmând ca în a doua jumătate a anului să apară şi tendinţele de creştere a economiei, dacă Guvernul se va concentra în continuare pe problema reducerii cheltuielilor şi nu va mai trebui să crească taxe.
Acum o oră
07:50
Carburanții s-au scumpit în benzinării. Cât costă benzina și motorina azi, 17 sepetmembrie # Economica.net
Carburanții s-au scumpit din nou în această dimineață la pompă, pentru a treia oară la rând în această lună.
Acum 12 ore
23:10
Bolojan: Este anormal să punem taxe suplimentare cât timp avem spaţii de reducere a cheltuielilor # Economica.net
Cheltuielile publice trebuie scăzute în continuare pentru a nu fi nevoiţi să luăm alte măsuri pe componenta de creştere de venituri şi de taxe, a declarat, marţi seara, prim-ministrul Ilie Bolojan.
23:10
România nu poate încheia acest an cu un deficit sub 8%, deficitul actual este mai mare decât cel care era anunţat la începutul anului şi la jumătatea anului, a declarat marţi seara premierul Ilie Bolojan.
23:10
Dobânzile plătite de România în acest an sunt egale cu costul total al Autostrăzii Moldovei, A7. “Nu se mai poate așa” # Economica.net
Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi seară, întrebat despre situaţia economică a României, că în acest an ţara noastră va plăti dobânzi de 11 miliarde de euro, cât Autostrada Moldovei A7, potrivit News.ro.
22:40
Ce șanse are Uniunea Europeană să renunțe la toată energia din Rusia și cât poate onora din cererile lui Trump # Economica.net
De la a înfrunta Ungaria și Slovacia până la a provoca Turcia și China, îndeplinirea solicitărilor președintelui american va fi o provocare pentru europeni, notează Politico.
22:30
Locuință pe credit sau chirie, ce spun cifrele? Rata lunară versus chirie în București și marile orașe # Economica.net
Pentru un apartament cu preț mediu de două camere, rata unui credit ipotecar pe 30 de ani ajunge la peste 1.700 de lei lunar plus asigurarea de viață. Chiria, în București, la același tip de apartament este de 2.900 de lei pe lună sau 1.800 de lei la o garsonieră, arată o analiză comparativă realizată de AVBS, una dintre cele mai mari companii de brokeraj de credite din România. În provinice este ceva mai ieftin.
22:30
Animawings se face mai mare decât TAROM. Marius Pandel: Nu ne propunem să fim noul TAROM, dar ne propunem să fim o alternativă la low-cost-ul din piață # Economica.net
AnimaWings, companie aeriană parte a Memento Group, are planuri ambițioase pentru următorii doi ani. Proprietarii operatorului, frații Cristian și Marius Pandel, au anunțat că până la finele lui 2027 compania va avea o flotă de 18 avioane.
22:10
Statele Unite iau în calcul să impună taxe vamale noi pentru importurile de componente auto # Economica.net
Departamentul american al Comerţului a anunţat marţi că va lua în considerare în următoarele săptămâni solicitările din industrie privind impunerea de noi taxe vamale la componentele auto importate, din motive de securitate naţională, transmite Reuters, relatează Agerpres.
22:10
Malta se opune extinderii atribuțiilor ESMA, organismul UE de reglementare a valorilor mobiliare, de supervizare a pieței cripto # Economica.net
Autoritatea de reglementare financiară din Malta se opune demersului altor state de a da mai multe atribuţii organismului UE de reglementare a valorilor mobiliare pentru a superviza companiile cripto, a anunţat marţi un purtător de cuvânt, transmite Reuters, relatează Agerpres.
22:10
Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare a discutat cu o echipă a BERD despre extinderea investițiilor din România prin parteneriate public-private # Economica.net
Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) este un partener strategic pentru România, cu peste 700 de milioane de euro investiţi anul trecut şi 600 de milioane de euro deja angajaţi până în septembrie anul acesta, în principal în sectorul privat, dar şi în proiecte municipale, de transport, apă şi eficienţă energetică, a afirmat marţi ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.
22:10
Sanofi anunță disponibilitatea în România, pentru sezonul gripal 2025/2026, a celor două vaccinuri gripale trivalente din portofoliul său: Vaxigrip, vaccin gripal trivalent cu doză standard de antigene, destinat tuturor persoanelor cu vârsta de peste 6 luni, și Efluelda, vaccin gripal trivalent cu doză mare de antigene, indicat pentru protecția adecvată a persoanelor vârstnice, cu vârsta de 60 de ani și peste.
22:10
Record la grâu pentru România: Producția a sărit de 12 milioane de tone. Ultima prognoză # Economica.net
Ultima prognoză a Departamentul pentru Agricultură al SUA pentru România confirmă că fermierii au băgat anul acesta o cantitate de grâu record în hambare. Rămânem pe poziția a patra printre europeni.
22:10
Mai multe voci din societatea românească au propus introducerea unei taxe de acces pe Transfăgărășan, banii colectați urmând a fi folosiți pentru amenajarea unor parcări decente, selectarea comercianților și dezvoltarea unui turism autentic, scrie Turnul Sfatului.
22:10
Trenuri noi în România: Traseul de 12 ore pe care CFR Călători ar putea introduce o ramă Alstom din iarnă # Economica.net
CFR Călători intenționează să introducă un tren nou de la Alstom pe ruta București - Timișoara în Mersul Trenurilor 2026, conform unor documente postate pe forumul PeUndeMerg.ro al Asociației Pro Infrastructură.
20:00
O companie indiană a depus o ofertă pentru preluarea diviziei de oțel a gigantului german Thyssenkrupp # Economica.net
Grupul industrial german Thyssenkrupp AG a anunţat marţi că firma indiană Jindal Steel International vrea să cumpere divizia sa de oţel, transmite DPA, relatează Agerpres.
20:00
Clubul italian de fotbal Crotone, plasat sub administrație judiciară din cauza implicării Mafiei în activitatea sa # Economica.net
Clubul de fotbal Crotone din a treia ligă italiană a fost plasat sub administrare judiciară pentru un an, după ce poliţia a găsit "dovezi suficiente" ale infiltrării generalizate a Mafiei, au declarat procurorii marţi, scrie Reuters, transmite Agerpres.
20:00
Infosan construiește un refugiu montan la altitudinea de 2.100 m pe creasta Munților Făgăraș # Economica.net
Infosan, singurul spital privat de oftalmopediatrie din România, construiește pe creasta Munților Făgăraș, la o altitudine de 2.100 m Refugiul Infosan, în zona Curmătura Bratilei, informează compania prin intermediul unui comunicat transmis către Economica.net.
20:00
Exploatarea zăcământului de cupru de la Rovina, apreciat ca al doilea din Europa ca mărime, e blocat din cauze legislative, acuză președintele CJ Hunedoara Laurențiu Nistor # Economica.net
Proiectul de exploatare a zăcământului de cupru de la Rovina, derulat de compania Samax şi apreciat ca al doilea din Europa, ca mărime, este blocat din cauză că legislaţia naţională nu a fost armonizată cu cea a Uniunii Europene, a declarat marţi, într-o conferinţă de presă, preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Hunedoara, Laurenţiu Nistor, relatează Agerpres.
20:00
Curtea de Conturi Europeană: Ajutorul pentru comerț oferit de UE celor mai sărace țări, departe de ținta stabilită # Economica.net
Uniunea Europeană riscă să nu îşi atingă, până în 2030, obiectivul de a direcţiona către ţările cel mai puţin dezvoltate 25% din banii destinaţi ajutorului pentru comerţ, arată o analiză a Curţii de Conturi Europene (ECA), publicată marţi, transmite Agerpres.
20:00
Christian Tour, cea mai mare agenție de turism din țară, se listează la Bursă în primul trimestru din 2026 # Economica.net
Christian Tour, cea mai mare agenție de turism din țară, urmează să se listeze la Bursa de la București în primul trimestru la anului viitor, a declarat Cristian Pandel, președintele CEO și președinte Christian Tour.
Acum 24 ore
18:50
Statele Unite au restabilit complet statutul Ungariei în programul lor Visa Waiver, după ce guvernul ungar a luat măsuri pentru a remedia vulnerabilităţile de securitate, a anunţat marţi ambasada SUA la Budapesta într-un comunicat citat de Reuters, transmite Agerpres.
18:50
35 de ani. Atât a fost viața singurei rețele de tramvai înființate după Revoluție, municipalitatea orașului respectiv începând zilele trecute desființarea rețelei de tramvai după ce a casat și tramvaiele utilizate.
18:00
Planuri ambițioase pentru AnimaWings: flotă de 18 avioane, evaluată la peste un miliard de dolari # Economica.net
Compania românească AnimaWings are planuri ambițioase și vrea ca până în 2027 să opereze cu o flotă compusă din 18 avioane, evaluată la peste un miliard de dolari.
17:50
Cale ferată România – Ucraina: Începe proiectarea pentru electrificarea liniei Dărmănești – Vicșani – Frontieră # Economica.net
CFR SA anunță începerea activității de proiectare pentru lucrările de electrificare pe linia de cale ferată Dărmănești – Vicșani – Frontieră.
17:50
Renault oficializează asamblarea viitoarelor modele Nissan și Mitsubishi pentru Europa la uzina Ampere din Douai # Economica.net
Oficialii grupului Renault au confirmat astăzi oficial ceea ce era evident de luni bune: divizia de mașini electrice a grupului francez va asambla viitoarele modele Nissan și Mitsubishi pentru piața europeană.
17:50
Crezi că ești sigur pe engleza ta? Testul adevărat nu e atunci când citești sau urmărești un film, ci atunci când trebuie să vorbești. Atunci ies la suprafață mici greșeli care se repetă la aproape toți românii și care îți dau de gol nivelul imediat. Unele par amuzante, dar altele pot să îți încurce serios șansele la un interviu sau într-o discuție cu parteneri internaționali.
17:30
Aplicația Uber este disponibilă începând de astăzi în patru orașe noi: Târgu Jiu, Drobeta-Turnu Severin, Reșița și Slobozia, informează compania prin intermediul unui comunicat transmis către Economica.net.
17:30
Ungaria interzice preluarea unui important producător local de lapte de către un grup străin, din cauza temerilor privind securitatea alimentară # Economica.net
Guvernul Ungariei a interzis preluarea de către o firmă străină a companiei de lactate Alfoldi Tej Kft, citând temeri legate de aprovizionare şi interesele naţionale, a anunţat marţi Ministerul Economiei, transmite Reuters, relatează Agerpres.
17:10
Rabla pentru tractoare şi facilităţi fiscale pentru fermieri – Cum vrea PSD să relanseze agricultura din România. Cele mai importante măsuri propuse de social-democraţi # Economica.net
Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Florin Barbu, a prezentat marţi măsurile pe agricultură propuse de Partidul Social Democrat în programul de relansare economică, printre acestea numărându-se deblocarea programului Rabla pentru tractoare şi unele facilităţi fiscale pentru fermieri.
17:10
Producția noului model Nissan Leaf, afectată de întărzierile de achiziționare a bateriilor # Economica.net
Nissan Motor a redus cu mai mult de jumătate planul de producţie pentru noul model electric Leaf în perioada septembrie - noiembrie, din cauza întârzierilor în achiziţionarea bateriilor, a anunţat marţi publicaţia niponă Nikkei, transmite Reuters, citată de AGerpres.
17:10
Dan Armeanu, vicepreședinte ASF: Sistemului pensiilor private și-a atins ținta de a obține un randament de 7,9% # Economica.net
Proiectul legii pensiilor private respectă toate principiile şi bunele practici internaţionale şi acest sistem al pensiilor private şi-a atins ţinta economică de obţinere a unui randament de 7,9% pentru participanţi, a declarat, marţi, vicepreşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) Dan Armeanu, la dezbaterea organizată de Comisiile senatoriale de buget şi muncă, relatează Agerpres.
17:10
Anunț important de la Consiliul Concurenței. Cu cât s-au scumpit, de fapt, alimentele de sezon # Economica.net
După ce Institututul Național de Statistică (INS) a anunțat o inflație record în luna august, Consiliul Concurenței vine cu propria analizează și arată cu cât s-au scumpit alimentele de sezon într-o singură lună.
16:40
Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN) a anunţat că a făcut un pas decisiv într-o operațiune de amploare pe piața jocurilor de noroc din România. În urma monitorizărilor şi analizelor, dar și a strângerii probelor necesare, ONJN a depus trei plângeri penale împotriva a trei entități care ofereau jocuri de noroc online fără licență și care permiteau accesul jucătorilor din România.
16:40
Robert Redford, actor și regizor câștigător al premiului Oscar, care a renunțat la statutul său de vedetă de la Hollywood pentru a susține cauze care îi erau dragi, a murit marți dimineață devreme la reședința sa din Utah, potrivit CNN. Avea 89 de ani.
16:40
Închiderea, până acum temporară, a frontierei polono-belaruse va fi prelungită "până la o nouă notificare", a anunţat marţi Ministerul de Interne polonez, într-un comunicat de presă, transmite EFE, care notează că anunţul are loc în contextul tensiunilor sporite dintre Varşovia şi Minsk.
16:40
Ursula von der Leyen se pregăteşte pentru o „lună de foc” – Parlamentul European dezbate în octombrie două moţiuni de cenzură contra preşedintei Comisiei Europene # Economica.net
Comisia Europeană condusă de preşedinta Ursula von der Leyen va face obiectul a două moţiuni de cenzură în Parlamentul European în luna octombrie, au declarat marţi surse europene pentru DPA. Preşedinta Parlamentului European, Roberta Metsola, i-a informat pe eurodeputaţi că două moţiuni de cenzură au primit sprijinul necesar.
16:40
Producătorul auto american Ford a anunţat marţi că va elimina până la 1.000 de locuri de muncă din domeniul producţiei de automobile electrice la uzina de la Koln (Germania), din cauza cererii slabe, transmite Reuters.
16:40
Mario Draghi deplânge lentoarea cu care Europa se reformează. Ursula von der Leyen dă vina pe celelalte instituţii # Economica.net
Fostul preşedinte al Băncii Centrale Europene, Mario Draghi, a deplâns marţi "lentoarea" cu care acţionează Europa în a-şi restabili competitivitatea, la un an după ce Draghi a prezentat un raport în care pleda pentru "reforme radicale" pentru a scăpa de declinul economic, transmite AFP.
16:40
PSD anunţă o avalanşă de scumpiri. Inflaţie de 15% până în decembrie, dacă va fi eliminat plafonul adaosului comercial la alimentele de bază, avertizează ministrul Agriculturii # Economica.net
Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Florin Barbu, a declarat marţi că eliminarea plafonării adaosului comercial pentru alimentele de bază va duce la o inflaţie, până în luna decembrie, de aproximativ 15%.
16:40
Spania, a patra economie a zonei euro, ar urma să înregistreze anul acesta un avans de 2,7%, faţă de un nivel de 2,6% previzionat anterior, iar în trimestrul trei creşterea PIB-ului ar urma să se situeze la 0,7%, comparativ cu precedentele trei luni, transmit EFE şi Reuters.
16:40
Autostrada Transilvania: Cum arată lotul „în ceață”, construit de UMB, ce urma să fie finalizat în 2025 # Economica.net
Pasionații de infrastructură au postat imagini noi cu lotul Zimbor - Poarta Sălajului din Autostrada Transilvania A3, pe care constructorul român UMB intenționa să îl finalizeze în 2025. În plus, tocmai a fost emisă autorizație de construire și pentru nodul Românași, care va permite circulația pe acest lot. Ce ar putea "deraia" planul inaugurării celor 12 kilometri de autostradă în 2025.
16:40
Al doilea trimestru al anului 2025 a adus o evoluție divergentă a performanțelor financiare ale companiilor din principalii indici bursieri, piețele americane depășind semnificativ omoloagele europene, în ciuda incertitudinilor comerciale globale. În timp ce companiile americane au demonstrat o dinamică robustă de creștere, firmele europene au dat dovadă de reziliență, dar într-un ritm mult mai modest.
13:10
Nouă oferte depuse pentru proiectarea noului Terminal al Aeroportului Henri Coandă, un contract de 40 de milioane de euro # Economica.net
Compania Națională Aeroporturi București a primit nouă oferte de la mari firme internaționale de inginerie pentru proiectarea noului Terminal al Aeroportului Henri Coandă, cel mai mare proiect de infrastructură aeroportuară din România, a anunțat compania într-un comunicat de presă.
13:10
China a depăşit Germania în topul celor mai inovatoare ţări. Top 10 Innovation Index GII # Economica.net
China a intrat, marţi, pentru prima dată, în primele zece poziţii ale clasamentului anual al celor mai inovatoare ţări, realizat de Organizaţia Naţiunile Unite, înlocuind Germania, cea mai mare economie a Europei, în contextul în care firmele din Beijing investesc masiv în cercetare şi dezvoltare, transmite Reuters.
13:10
Kaufland România simplifică procesul de achiziții dedicat exclusiv producătorilor locali și regionali, pentru a sprijini accesul acestora pe rafturile magazinelor sale, arată retailerul într-un comunicat de presă. Anul trecut, peste 80% din tot ce a cheltuit Kaufland cu furnizorii a ajuns la companii românești.
12:30
Un nou proces, acuzaţii grave pentru Călin Georgescu. A fost trimis în judecată pentru complicitate la tentativă de acţiuni împotriva ordinii constituţionale (surse) # Economica.net
Fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu a fost trimis în judecată de Parchetul General pentru complicitate la tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale, au declarat, marţi, pentru AGERPRES, surse judiciare.
12:30
Ministrul Finanțelor dezvăluie ce a făcut în ” maratonul american”: Vrem să dezvoltăm această zonă inexistentă în România. Am avut discuții și cu marile bănci. Ce spune despre dobânzi și revenirea economiei # Economica.net
Alexandru Nazare, ministrul finanțelor, a explicat care a fost scopul maratonului american din care s-a întors de curând, Unul dintre scopurile principale este dezvoltarea zonei de parteneriat public privat, aproape inexistentă în România.
12:30
Armata israeliană a lansat faza principală a ofensivei sale terestre asupra oraşului Gaza în noaptea de luni spre marţi, a declarat un oficial militar, care a estimat că mii de luptători Hamas se ascund în cel mai mare oraş din enclava palestiniană, informează AFP.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.