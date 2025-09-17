Carburanții s-au scumpit în benzinării. Cât costă benzina și motorina azi, 17 sepetmembrie

22:30

Pentru un apartament cu preț mediu de două camere, rata unui credit ipotecar pe 30 de ani ajunge la peste 1.700 de lei lunar plus asigurarea de viață. Chiria, în București, la același tip de apartament este de 2.900 de lei pe lună sau 1.800 de lei la o garsonieră, arată o analiză comparativă realizată de AVBS, una dintre cele mai mari companii de brokeraj de credite din România. În provinice este ceva mai ieftin.