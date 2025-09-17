Premierul Bolojan: Reforma în educaţie nu înseamnă ceea e am făcut până acum
Bursa, 17 septembrie 2025 09:20
Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi seară, că ceea ce s-a făcut până acum în educaţie nu înseamnă reformă şi aceasta constând în and #8221;lucruri serioase and #8221; care vor fi făcute în perioada următoare.
• • •
Alte ştiri de Bursa
Acum 15 minute
09:50
Ajuns la maxime istorice în 2025 şi aflat în continuare pe un trend de creştere, aurul de investiţii devine o opţiune de diversificare nu doar pentru investitorii privaţi şi băncile centrale, ci şi pentru societăţile comerciale
09:50
Cifra de afaceri din industrie a crescut în termeni nominali, pe ansamblu, cu 3,8% în primele şapte luni ale anului, datorită creşterii industriei extractive (+16,8%) şi industriei prelucrătoare (+3,3%),
Acum 30 minute
09:40
Producătorul german de automobile de lux BMW a anunţat miercuri că, de la finele lunii octombrie, va începe producţia de serie a modelului electric iX3 la uzina sa de la Debrecen (Ungaria), transmite Reuters.
09:40
Sekura Cabins Group, unul dintre principalii dezvoltatori şi producători europeni de soluţii modulare de cabine sigure şi sustenabile pentru industria Off-Highway OEM, anunţă inaugurarea unei noi unităţi de producţie de ultimă generaţie la Braşov, în urma unei investiţii de 1,8 milioane euro
09:40
Comenzile noi din industria prelucrătoare au crescut în termeni nominali cu 6%, în primele şapte luni ale acestui an, comparativ cu perioada similară din 2024, arată datele publicate, miercuri, de Institutul Naţional de Statistică (INS).
Acum o oră
09:30
Trezoreria SUA: Raportările semestriale, and #8222;o veste bună pentru investitori and #8221; # Bursa
Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat marţi că propunerea preşedintelui Donald Trump de a elimina obligaţia companiilor de a raporta rezultate financiare trimestrial şi de a trece la un regim semestrial ar reprezenta and #8221;o veste bună pentru investitori and #8221;
09:30
Noul fond al Greciei vizează investiţii de un miliard de euro în tehnologie şi energii regenerabile # Bursa
Noul fond de inovare şi infrastructură al Greciei (HIIF) doreşte să îşi unească forţele cu parteneri privaţi pentru a realiza investiţii noi în valoare de un miliard de euro în următorii trei - patru ani, a declarat marţi oficialul care supervizează activele statului elen
09:30
Un şanţ antitanc de 40 de kilometri este în construcţie de-a lungul frontierei Estoniei cu Rusia # Bursa
Estonia va săpa aproape 40 de kilometri de şanţuri antitanc de-a lungul frontierei sale sud-estice, pe care o împarte cu Rusia, în următorii doi ani
09:30
Guvernul britanic condus de Keir Starmer, fragilizat din punct de vedere economic şi aflat în plină criză politică, încearcă să profite de vizita lui Donald Trump de miercuri şi joi pentru a face mai multe anunţuri, de la acorduri în domeniul tehnologiei până la investiţii americane
09:20
Peru a evacuat peste noapte aproximativ 1.400 de turişti din gara care deserveşte cetatea incaşă Machu Picchu, în timp ce alţi aproximativ 900 au rămas blocaţi marţi, deoarece protestatarii au blocat liniile de cale ferată
09:20
Camera Reprezentanţilor din SUA a aprobat o lege pentru a-i judeca ca adulţi pe minorii de 14 şi 15 ani # Bursa
Camera Reprezentanţilor din Statele Unite, controlată de republicani, a aprobat marţi o lege ce permite judecarea ca adulţi a minorilor cu vârste de 14 -15 ani pentru anumite infracţiuni violente comise în Washington D.C., informează miercuri EFE.
09:20
Liderul rus Vladimir Putin a afirmat marţi că 100.000 de militari au participat la manevrele ruso-belaruse Zapad-2025, un efectiv mult mai mare decât se estimase anterior, o parte din aceste exerciţii desfăşurându-se la graniţele UE şi trezind îngrijorarea Kievului şi a europenilor. La rândul său, liderul belarus Aleksandr Lukaşenko a anunţat că Rusia şi Belarus au repetat lansarea armelor nucleare tactice ruseşti în cadrul exerciţiilor militare comune, în timp ce armata SUA a confirmat că a trimis observatori la manevrele militare ruso-belaruse
09:20
Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi seară, că ceea ce s-a făcut până acum în educaţie nu înseamnă reformă şi aceasta constând în and #8221;lucruri serioase and #8221; care vor fi făcute în perioada următoare.
09:20
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a afirmat marţi că atacul efectuat de Israel pe 9 septembrie împotriva unor responsabili ai Hamas în Qatar a fost 'justificat', relatează AFP.
09:20
Mii de slovaci au protestat marţi faţă de măsurile de austeritate propuse de guvernul premierului naţionalist Robert Fico. Protestatarii s-au adunat în faţa clădirii principale a guvernului din Bratislava, scandând and #8222;Ajunge cu Fico! Fico la închisoare! and #8221; şi and #8222;Ajunge! Ne-am săturat! and #8221;
09:10
AIEA anunţă că au fost raportate bombardamente în apropierea centralei nucleare din Zaporojie # Bursa
Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA) a anunţat, marţi, că echipa sa de la centrala nucleară din Zaporojie, din sud-estul Ucrainei, controlată de Rusia, a auzit bombardamente în apropierea amplasamentului şi a observat fum negru ridicându-se din trei locaţii din apropiere
09:10
Iran a anunţat, astăzi, că a executat un bărbat pe care îl acuză de spionaj în favoarea Israelului, lucru contestat de activişti, care susţin că acesta a fost torturat pentru a obţine o mărturisire falsă
09:10
Producătorul chinez de SUV-uri Jetour a anunţat marţi lansarea vânzărilor sale în Europa, debutând cu trei modele pe benzină în Polonia, parte a unei strategii mai ample prin care tot mai mulţi constructori chinezi încearcă să pătrundă pe continentul care este a treia cea mai mare piaţă auto din lume
Acum 2 ore
08:40
Columbia a suspendat, marţi, achiziţiile de arme din Statele Unite, cel mai important partener militar al său, după ce Washingtonul a retras certificarea ţării sud-americane ca aliat în lupta împotriva drogurilor, pe motiv că nu a reuşit să oprească traficul de cocaină, transmite AFP.
08:30
Tyler Robinson, suspectul în asasinarea lui Charlie Kirk, a apărut în faţa instanţei pentru prima oară de la arestare # Bursa
Tyler Robinson, suspectul în vârstă de 22 de ani în cazul uciderii activistului conservator Charlie Kirk, a apărut marţi în faţa instanţei, prin videoconferinţă, pentru prima dată de la arestarea sa, fiind acuzat de omor calificat, port ilegal de armă şi obstrucţionarea justiţie
08:10
Bolojan: Dacă ne concentrăm pe problema reducerii de cheltuieli, de primăvara viitoare vom avea efecte de stabilizare # Bursa
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, marţi seara, că începând din primăvara anului viitor în România ar urma să se vadă primele semne de stabilizare a situaţiei financiar-economice, urmând ca în a doua jumătate a anului să apară şi tendinţele de creştere a economiei, dacă Guvernul se va concentra în continuare pe problema reducerii cheltuielilor şi nu va mai trebui să crească taxe.
Acum 4 ore
08:00
Procurorul general al României, Alex Florenţa, a afirmat că Parchetul General se confruntă cu o lipsă de personal de 40%, ceea ce înseamnă aproape că un procuror din doi lipseşte
08:00
Bursele europene au închis marţi în scădere, investitorii reacţionând la evoluţiile negocierilor comerciale dintre Statele Unite şi China, transmite CNBC.
08:00
Curtea Constituţională a României (CCR) discută, miercuri, sesizarea preşedintelui Nicuşor Dan în legătură cu o lege iniţiată de deputatul Silviu Vexler referitoare la regimul cultelor.
08:00
Fostul preşedinte brazilian Jair Bolsonaro, condamnat la închisoare pentru tentativă de lovitură de stat # Bursa
Fostul preşedinte brazilian Jair Bolsonaro, condamnat săptămâna trecută la peste 27 de ani de închisoare pentru complot în vederea organizării unei lovituri de stat, a fost dus la un spital din capitala Brasilia, după ce s-a simţit rău, transmite Reuters.
07:50
Donald Trump a anunţat marţi că o a treia ambarcaţiune venezueleană a fost eliminată de Statele Unite
07:50
Producătorul auto american Ford a anunţat marţi că va reduce până la 1.000 de locuri de muncă la uzina sa de maşini electrice din oraşul german Köln, pe fondul cererii slabe pentru vehicule electrice, transmite Reuters.
07:40
Ursula von der Leyen a discutat cu Donald Trump despre noi măsuri menite să sporească and #8222;presiunea economică and #8221; asupra Rusiei # Bursa
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunţat marţi seara, într-o postare pe X, că a avut and #8222;o convorbire telefonică fructuoasă and #8221; cu preşedintele american Donald Trump despre and #8222;consolidarea eforturilor comune de a creşte presiunea economică asupra Rusiei prin măsuri suplimentare and #8221;.
07:40
Alex Florenţa: Unii dintre inculpaţii din dosarul lui Călin Georgescu au legături certe cu Federaţia Rusă # Bursa
Procurorul general al României, Alex Florenţa, a afirmat că unii dintre inculpaţii în dosarul lui Călin Georgescu au and #8221;legături certe, documentate din toate punctele de vedere cu Federaţia Rusă and #8221; şi a adăugat că o persoană din anturajul fostului candidat la alegerile prezidenţiale are filmări pe conturile de socializare cu componenta militară din Cecenia a armatei ruse
07:40
Ilie Bolojan: România va plăti până la finele anului dobânzi în valoare de 11 miliarde de euro # Bursa
Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi seară, întrebat despre situaţia economică a României, că în acest an ţara noastră va plăti dobânzi de 11 miliarde de euro, cât Autostrada Moldovei A7
07:30
Japonia nu va recunoaşte statul palestinian pentru moment, probabil pentru a menţine relaţiile cu Statele Unite şi pentru a evita o înăsprire a atitudinii Israelului, a relatat miercuri ziarul Asahi, citând surse guvernamentale anonime
07:30
Ministerul Apărării din Lituania a inaugurat prima dintr-o serie de nouă şcoli răspândite în toată ţara la graniţa cu Rusia, unde copiii de la vârsta de 10 ani şi adulţii vor fi instruiţi în pilotarea, asamblarea şi programarea dronelor
07:30
Cotaţiile petrolului au crescut marţi cu peste un dolar pe baril, pe fondul îngrijorărilor că livrările ruseşti ar putea fi perturbate de atacurile cu drone lansate de Ucraina asupra porturilor şi rafinăriilor, în timp ce investitorii aşteaptă decizia Rezervei Federale (Fed) privind dobânda de politică monetară
07:00
Echipa Real Madrid a învins, marţi, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, formaţia Olympique Marseille, în prima etapă a Ligii Campionilor. Benfica a pierdut cu Qarabag, scor 2-3.
06:50
FIFA a luat, marţi, o decizie istorică din punct de vedere financiar privind sumele alocate cluburilor ai căror jucători vor participa la Cupa Mondială din 2026. FIFA va redistribui 300 de milioane de euro, cu 70% mai mult decât la Cupa Mondială organizată în Qatar în 2022.
Acum 12 ore
00:00
Daniel David, ministrul Educaţiei şi Cercetării, a propus, în plenul Senatului, semnarea unui pact naţional pentru un deceniu dedicat educaţiei şi cercetării.
00:00
Un nou studiu de mare amploare, realizat în Franţa, confirmă ceea ce organizaţiile de mediu semnalau de ani de zile: persoanele care locuiesc în apropierea podgoriilor sunt mult mai expuse la pesticide decât restul populaţiei.
00:00
Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR) solicită Ministerului Educaţiei modificarea normelor metodologice privind facilităţile de transport feroviar şi cu metroul pentru studenţi.
00:00
BNR a afişat, ieri, un nivel mediu al dobânzii la depozitele overnight plasate (ROBOR) care a scăzut la 5,74%.
00:00
Euro a crescut, ieri, cu 0,02 bani faţă de leu, Banca Naţională a României (BNR) afişând un curs de referinţă de 5,0634 lei/euro.
00:00
Sezonul estival recent încheiat a contabilizat în bugetele statelor membre ale Uniunii Europene pierderi economice estimate la 126 miliarde euro, conform unui studiu realizat de o echipă formată din Sehrisch Usman, economistă la Universitatea din Mannheim, şi doi cercetători ai Băncii Centrale Europene, studiu citat de publicaţia germană Frankfurter Allgemeine Zeitung în cadrul unui articol publicat ieri.
00:00
Geoparcul Internaţional UNESCO and #8221;Ţinutul Buzăului and #8221; a primit cartonaşul verde în urma vizitei de revalidare din această vară, confirmând pentru încă patru ani statutul său în Reţeaua Globală a Geoparcurilor UNESCO.
00:00
Ofensiva totală demarată de Israel în oraşul Gaza, motivată oficial de premierul Benjamin Netanyahu şi membrii Cabinetului de la Tel Aviv drept o acţiune necesară distrugerii grupării teroriste Hamas, pare a corespunde planului enunţat de preşedintele american Donald Trump de transformare a Gazei într-o Rivieră a Orientului Mijlociu.
00:00
Decizia recentă a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene prin care a admis plângerea Austriei împotriva proiectului Paks 2, considerând că investiţia ungară realizată cu sprijinul companiei ruse Rosatom încalcă regulile europene privind ajutoarele de stat şi afectează concurenţa, a deschis calea Budapestei pentru o repoziţionare rapidă pe scena energetică internaţională.
00:00
Mai bine de trei ani şi jumătate de la declanşarea agresiunii armate a Rusei putiniene asupra Ucrainei. Rusia controlează cu armatele sale circa o cincime din teritoriul ţării vecine.
00:00
Protestele de stradă au demonstrat, în ultimele două decenii, că reţelele de socializare nu sunt doar instrumente de comunicare, ci şi adevărate and #8222;pieţe virtuale and #8221; unde se nasc mişcări civice.
00:00
ONU a anunţat că stratul de ozon este în curs de refacere, iar gaura care se formează anual deasupra Antarcticii ar putea dispărea complet în următoarele decenii. Informaţia a fost confirmată printr-un buletin al Organizaţiei Meteorologice Mondiale (OMM), care arată că în 2024 dimensiunea acesteia a fost mai mică decât în ultimii ani.
00:00
*Sute de milioane de euro din bugetul UE au fost direcţionaţi către companiile care produc aplicaţii de supraveghere a cetăţenilor *O parte dintre aceste aplicaţii au fost utilizate de guvernele din Spania, Grecia, Italia şi Ungaria pentru spionarea propriilor cetăţeni
00:00
Prognoza pentru RomâniaVremea se va răci, astfel că valorile termice diurne se vor situa local sub mediile multianuale ale perioadei în est şi sud-est şi în jurul acestora în restul zonelor, iar cele nocturne vor fi apropiate de cele specifice datei.
16 septembrie 2025
21:40
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a avut marţi o întrevedere cu secretarul general al OSCE, Feridun H. Sinirlioglu, în cadrul căreia a subliniat necesitatea creşterii implicării organizaţiei în consolidarea rezilienţei statelor expuse acţiunilor destabilizatoare ale Rusiei, cu accent pe Republica Moldova, transmite MAE.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.