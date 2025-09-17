Putin anunţă că 100.000 de militari au participat la exerciţiile Zapad

Liderul rus Vladimir Putin a afirmat marţi că 100.000 de militari au participat la manevrele ruso-belaruse Zapad-2025, un efectiv mult mai mare decât se estimase anterior, o parte din aceste exerciţii desfăşurându-se la graniţele UE şi trezind îngrijorarea Kievului şi a europenilor. La rândul său, liderul belarus Aleksandr Lukaşenko a anunţat că Rusia şi Belarus au repetat lansarea armelor nucleare tactice ruseşti în cadrul exerciţiilor militare comune, în timp ce armata SUA a confirmat că a trimis observatori la manevrele militare ruso-belaruse

