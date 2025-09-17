Producătorul auto chinez Jetour intră pe piața din Europa și lansează vânzările în Polonia

17:50

Chinezii se descurcă cum pot pentru a-și muta producția modelelor cu care vor să cucerească Europa într-una din uzinele existente, fie prin contracte de licențiere, fie prin parteneriate cu companiile europene. Leapmotor are Stellantis ca acționar și se va folosi de acest statut pentru a-și produce mașinile în uzinele acestei companii.