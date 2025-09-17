Șeful Vămii care va fi dat afară de Bolojan: Împrumuturi de 117.000€ date din salariul de 2.000€
Newsweek.ro, 17 septembrie 2025 09:20
Ilie Bolojan a anunțat că va schimba azi conducerea Autorității Vamale. Șeful acesteia Simion Mutesc...
Acum 5 minute
10:00
Statele Unite au restabilit complet statutul Ungariei în programul lor Visa Waiver, după ce guvernul...
Acum 30 minute
09:40
Valoarea bonurilor de masă ar putea fi majorată. PSD propune sprijin financiar pentru mame și tineri # Newsweek.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat că PSD propune majorarea valorii tichetelor de masă la 50...
Acum o oră
09:20
09:10
Bolojan, despre dobânzile pe care le plătește România: 11.000.000.000 €, cât Autostrada Moldovei A7 # Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat marți seara că România va achita până la finalul anului dobânzi de...
Acum 2 ore
08:50
Crește iar TVA-ul? Avertismentul lui Bolojan: „fără reforme, România riscă noi creșteri de taxe” # Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat marți seara că România ar putea vedea primele semne de stabilizare...
08:40
Ministerul Apărării din Lituania a inaugurat prima dintr-o serie de nouă şcoli răspândite în toată ţ...
08:20
Estonia va construi 40 de km de șanț antitanc la granița cu Rusia. Operațiunea a început # Newsweek.ro
Estonia va săpa aproape 40 de kilometri de şanţuri antitanc de-a lungul frontierei sale sud-estice, ...
08:10
O companie de turism va fi listată la bursă din 2026. Vor atrage 15 milioane de euro prin acțiuni # Newsweek.ro
Christian Tour se va lista la bursă în primul trimestru din 2026, devenind primul tur-operator din R...
Acum 4 ore
08:00
Bolojan a anunțat programul creșterii de pensie pe 2025. „Cheltuielile la buget au crescut” # Newsweek.ro
Premieurul Bolojan a făcut și un bilanț, ieri, al creșterilor de pensii. Bolojan. „Cheltuielile cu p...
07:50
Amendă usturătoare pentru șoferii care parchează în fața garajelor. Cât te poate costa greșeala? # Newsweek.ro
Un gest aparent banal, făcut „doar pentru câteva minute”, poate aduce amenzi de sute de lei și chiar...
07:50
11 miliarde de euro dobânzi pentru datorii. România ar putea construi o autostradă cu acești bani # Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan a tras un semnal de alarmă cu privire la situația financiară a României, expl...
07:40
Corupția din România, la loc de „cinste”, în TOP 3, pe harta Europei. A scăzut față de 2019 # Newsweek.ro
Corupția din România se află la loc de „cinste” pe harta Europei. Potrivit Indicelui Percepției Coru...
07:30
Cum se curăță panourile fotovoltaice? Etapele de urmat. Ce trebuie evitat la îndepărtarea murdăriei? # Newsweek.ro
Panourile fotovoltaice sunt apreciate pentru energia ecologică pe care o produc și pentru întreținer...
07:20
Horoscop 18 septembrie. Luna în Leu aduce energie pozitivă Fecioarelor. Taurii, conflict la muncă # Newsweek.ro
Horoscop 18 septembrie. Luna în Leu aduce energie pozitivă Fecioarelor. Taurii au parte de un confli...
07:10
Sunt românii apți să iasă la pensie abia la 70 de ani? Medic: „Lucurile sunt discutabile” # Newsweek.ro
Vârsta de pensionare e de 65 ani pentru bărbați și 63 ani la femei, Însă, oamenii pot ieși la pensie...
Acum 12 ore
22:40
VIDEO Putin a ajuns în Belarus, în uniformă militară. Coordonează manevrele a 100.000 de soldați # Newsweek.ro
Președintele rus Vladimir Putin a sosit marți în Belarus pentru a supraveghea personal manevrele com...
22:20
Planşeul Unirii, lucrări blocate. Urme de la construcţii anterioare, descoperite. Ce urmează? # Newsweek.ro
Planşeul Unirii, lucrări blocate, din cauza unor urme de la construcţii anterioare, care au fost des...
22:10
Premierul Ilie Bolojan despre pachetele de reformă: Nu sunt măsuri comode, dar nu se poate altfel # Newsweek.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan spune despre pachetele de reformă că nu sunt măsuri comode, dar nu se po...
21:30
Ce mai lipsea din traficul ieșean? Zeci de șantiere pentru utilități deschise pe străzi # Newsweek.ro
Ce mai lipsea din traficul ieșean? Zeci de șantiere pentru utilități deschise pe străzi: amenzi și l...
21:30
Atenție: veniți cu 3 ore înainte! Aeroportul Iași va fi câteva zile mai aglomerat decât de obicei! # Newsweek.ro
Atenție: veniți cu 3 ore înainte! Aeroportul Iași va fi câteva zile mai aglomerat decât de obicei! M...
Acum 24 ore
21:00
Propunere: Centura Iași Est, prin Schitu Duca și Țuțora, finanțată prin SAFE, fondurile militare ale...
20:50
Scutul aerian al NATO pentru Europa împotriva Rusiei, punct forte în România. Cum funcționează? # Newsweek.ro
Campania susținută a Rusiei de atacuri cu drone și rachete împotriva Ucrainei a transformat apărarea...
20:40
Alex Florenţa, procuror general: "Războiul hibrid dus de Rusia, în România, e mult mai insidios" # Newsweek.ro
Alex Florenţa, procurorul general al României, spune că "războiul hibrid dus de Rusia, în România, e...
20:10
Este risc de periclitate maxim pe DN1, în judeţul Braşov. S-a răsturnat o cisternă cu acid sulfuric....
20:00
Proiect feroviar de 5.300.000.000 $, blocat de un proprietar de casă. Cine a cedat după doi ani? # Newsweek.ro
Un proiect feroviar de 5.300.000.000 $ a fost blocat de un proprietar de casă timp de aproape doi an...
19:30
Cel mai lung caz de îmbolnăvire cu COVID-19 a durat 776 de zile. Ce s-a întâmplat cu pacientul? # Newsweek.ro
Cel mai lung caz de îmbolnăvire cu COVID-19 a durat nu mai puțin de 776 de zile, adică 2 ani și 46 d...
19:20
Jocuri de noroc fără licenţă. Acum sunt pe lista neagră. Sunt reţele care profită din umbră # Newsweek.ro
Jocuri de noroc fără licenţă, ONJN a depus trei plângeri penale. Acum jocurile sunt pe lista neagră ...
19:10
Cea mai lungă ploaie din istorie a căzut neîncetat 2.000.000 de ani. A schimbat Pământul definitiv # Newsweek.ro
Timp de 2.000.000 de ani pe Pământ a ăzut cea mai lungă ploaie din istorie. Neîntrerupt, aceasta a u...
19:10
Rusia testează noi terminale de comunicații, după ce Starlink a băgat fontul din Ucraina în „pauză” # Newsweek.ro
Rusia a testat terminale de comunicații prin satelit nou dezvoltate în timpul exercițiilor militare ...
18:10
Ce alimente s-au scumpit drastic în ultima perioadă? Câți bani scot din buzunar românii la magazin? # Newsweek.ro
Preţurile la raft ale alimentelor de bază, cu excepţia fructelor şi legumelor sezoniere, au crescut,...
17:50
Ungaria interzice preluarea de către o firmă străină a unui producător de lactate. De ce? # Newsweek.ro
Guvernul Ungariei a interzis preluarea de către o firmă străină a companiei de lactate Alfoldi Tej K...
17:30
Pacienții bolnavi de cancer și-ar putea retrage banii de la pensie. Doar din fondurile private # Newsweek.ro
Bolnavii de cancer și-ar putea retrage banii din fondurile private de la pensie. PNL a venit cu prop...
17:20
Marea tragedie din viața lui Robert Redford: Doi dintre copiii săi au murit. Cu cine a fost însurat? # Newsweek.ro
Un mare actor ne-a părăsit. marea tragedie din viața lui Robert Redford: Doi dintre copiii săi au mu...
17:10
Neamț: Un adolescent de 15 ani din Piatra-Neamț a murit după ce a căzut de pe o trotinetă electrică # Newsweek.ro
Un adolescent din Piatra-Neamț, care se deplasa cu o trotinetă electrică, a murit după ce s-a dezech...
16:50
O mamă dă în judecată spitalul după ce fiica ei a murit. Medicii credeau că e răcită. Ce acuzații le...
16:50
Harta cotelor de piață ale mașinilor electrice în UE. România stă mai bine ca Italia, Spania,Polonia # Newsweek.ro
În 2024, la nivelul Uniunii Europene, au fost înmatriculate 1,45 milioane de mașini electrice noi. I...
16:30
Ajutor la pensie pentru facturi. Depune cererea până pe 27 septembrie, să nu pierzi banii pe 2 luni # Newsweek.ro
ANPIS anunță că 27 septembrie 2025 este termenul-limită pentru depunerea cererilor în aplicația EPID...
16:30
Actorul Robert Redford a murit la vârsta de 89 de ani. Avea la activ două premii Oscar # Newsweek.ro
Actorul Robert Redford a murit la vârsta de 89 de ani. Avea la activ două premii Oscar. Ce probleme ...
16:20
Mirii și darul de nuntă scapă de verificările Fiscului. Pe cine se axează acum autoritățile? # Newsweek.ro
Mirii și darul de nuntă scapă de verificările Fiscului. Pe cine se axează acum autoritățile? De ce s...
15:20
Toto, fiul lui Ilie Dumitrescu, implicat într-un accident, adus la audieri. Se ascundea de Poliție # Newsweek.ro
Toto Dumitrescu a fost implicat într-un accident rutier grav pe o stradă din capitală. A fugit de la...
15:20
Producătorii extind gama de elicoptere-drone cu variante înarmate. Pot lansa și 10 rachete # Newsweek.ro
Numeroase țări își propun să sporească capacitățile aeriene tactice fără pilot ale forțelor lor nava...
15:10
Când au apărut dronele, armele războiului modern ce amenință și România? Aportul lui Nikola Tesla # Newsweek.ro
Dronele - sau vehiculele aeriene fără pilot (UAV) - au devenit parte integrantă a activităților mili...
14:50
14:40
PNL spune în ce lună se dă ajutorul de 250 lei la pensie sub forma voucherelor de alimente # Newsweek.ro
Pensionarii vor primi în perioada următoare ajutorul de 250 lei la pensie cu care vor putea cumpăra ...
14:40
Nicușor Dan laudă Parchetul General pentru ancheta privind anularea alegerilor însă critică instituț...
14:40
România, ținta unui război hibrid de amploare coordonat de Rusia. Procurorul General arată dovezile # Newsweek.ro
Procurorul General al României, Alex Florența, a prezentat concluziile anchetei privind războiul hib...
14:30
Alexandru Nazare: TVA nu va crește momentan. Rectificarea bugetară, discutată cu Comisia Europeană # Newsweek.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat, marți, că nu există în prezent planuri pentru ma...
14:10
Potra ar vea să obțină azil în Rusia. Ce spune Procurorul General despre șeful mercenarilor români? # Newsweek.ro
Horațiu Potra, șeful mercenarilor care îl apără pe Călin Georgescu, ar putea obține azil în Rusia. P...
14:00
O felie importantă din Fondul Proprietatea, pe mâna familiei unui fost demnitar comunist sloven # Newsweek.ro
La cei 83 de ani, Herman Rigelnik este unul dintre mogulii Sloveniei, după ce a fost ministru comuni...
13:50
Planul dictaturii lui Călin Georgescu. Deturnarea României de la UE și NATO „scrisă” la Moscova # Newsweek.ro
Călin Georgescu și liderul paramilitar Horațiu Potra au fost trimiși în judecată, alături de alte 20...
