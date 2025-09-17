Șeful Vămii care va fi dat afară de Bolojan: Împrumuturi de 117.000€ date din salariul de 2.000€

Newsweek.ro, 17 septembrie 2025 09:20

Ilie Bolojan a anunțat că va schimba azi conducerea Autorității Vamale. Șeful acesteia Simion Mutesc...

Alte ştiri de Newsweek.ro

Acum 5 minute
10:00
SUA reintegrează complet Ungaria în programul Visa Waiver. România a rămas pe afară Newsweek.ro
Statele Unite au restabilit complet statutul Ungariei în programul lor Visa Waiver, după ce guvernul...
Acum 30 minute
09:40
Valoarea bonurilor de masă ar putea fi majorată. PSD propune sprijin financiar pentru mame și tineri Newsweek.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat că PSD propune majorarea valorii tichetelor de masă la 50...
Acum o oră
09:20
09:10
Bolojan, despre dobânzile pe care le plătește România: 11.000.000.000 €, cât Autostrada Moldovei A7 Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat marți seara că România va achita până la finalul anului dobânzi de...
Acum 2 ore
08:50
Crește iar TVA-ul? Avertismentul lui Bolojan: „fără reforme, România riscă noi creșteri de taxe” Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat marți seara că România ar putea vedea primele semne de stabilizare...
08:40
Școală de drone organizată de Ministerul Apărării. Copiii și adulții se pot înscrie Newsweek.ro
Ministerul Apărării din Lituania a inaugurat prima dintr-o serie de nouă şcoli răspândite în toată ţ...
08:20
Estonia va construi 40 de km de șanț antitanc la granița cu Rusia. Operațiunea a început Newsweek.ro
Estonia va săpa aproape 40 de kilometri de şanţuri antitanc de-a lungul frontierei sale sud-estice, ...
08:10
O companie de turism va fi listată la bursă din 2026. Vor atrage 15 milioane de euro prin acțiuni Newsweek.ro
Christian Tour se va lista la bursă în primul trimestru din 2026, devenind primul tur-operator din R...
Acum 4 ore
08:00
Bolojan a anunțat programul creșterii de pensie pe 2025. „Cheltuielile la buget au crescut” Newsweek.ro
Premieurul Bolojan a făcut și un bilanț, ieri, al creșterilor de pensii. Bolojan. „Cheltuielile cu p...
07:50
Amendă usturătoare pentru șoferii care parchează în fața garajelor. Cât te poate costa greșeala? Newsweek.ro
Un gest aparent banal, făcut „doar pentru câteva minute”, poate aduce amenzi de sute de lei și chiar...
07:50
11 miliarde de euro dobânzi pentru datorii. România ar putea construi o autostradă cu acești bani Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan a tras un semnal de alarmă cu privire la situația financiară a României, expl...
07:40
Corupția din România, la loc de „cinste”, în TOP 3, pe harta Europei. A scăzut față de 2019 Newsweek.ro
Corupția din România se află la loc de „cinste” pe harta Europei. Potrivit Indicelui Percepției Coru...
07:30
Cum se curăță panourile fotovoltaice? Etapele de urmat. Ce trebuie evitat la îndepărtarea murdăriei? Newsweek.ro
Panourile fotovoltaice sunt apreciate pentru energia ecologică pe care o produc și pentru întreținer...
07:20
Horoscop 18 septembrie. Luna în Leu aduce energie pozitivă Fecioarelor. Taurii, conflict la muncă Newsweek.ro
Horoscop 18 septembrie. Luna în Leu aduce energie pozitivă Fecioarelor. Taurii au parte de un confli...
07:10
Sunt românii apți să iasă la pensie abia la 70 de ani? Medic: „Lucurile sunt discutabile” Newsweek.ro
Vârsta de pensionare e de 65 ani pentru bărbați și 63 ani la femei, Însă, oamenii pot ieși la pensie...
Acum 12 ore
22:40
VIDEO Putin a ajuns în Belarus, în uniformă militară. Coordonează manevrele a 100.000 de soldați Newsweek.ro
Președintele rus Vladimir Putin a sosit marți în Belarus pentru a supraveghea personal manevrele com...
22:20
Planşeul Unirii, lucrări blocate. Urme de la construcţii anterioare, descoperite. Ce urmează? Newsweek.ro
Planşeul Unirii, lucrări blocate, din cauza unor urme de la construcţii anterioare, care au fost des...
22:10
Premierul Ilie Bolojan despre pachetele de reformă: Nu sunt măsuri comode, dar nu se poate altfel Newsweek.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan spune despre pachetele de reformă că nu sunt măsuri comode, dar nu se po...
21:30
Ce mai lipsea din traficul ieșean? Zeci de șantiere pentru utilități deschise pe străzi Newsweek.ro
Ce mai lipsea din traficul ieșean? Zeci de șantiere pentru utilități deschise pe străzi: amenzi și l...
21:30
Atenție: veniți cu 3 ore înainte! Aeroportul Iași va fi câteva zile mai aglomerat decât de obicei! Newsweek.ro
Atenție: veniți cu 3 ore înainte! Aeroportul Iași va fi câteva zile mai aglomerat decât de obicei! M...
Acum 24 ore
21:00
Propunere: Centura Iași Est, prin Schitu Duca și Țuțora, finanțată prin SAFE Newsweek.ro
Propunere: Centura Iași Est, prin Schitu Duca și Țuțora, finanțată prin SAFE, fondurile militare ale...
20:50
Scutul aerian al NATO pentru Europa împotriva Rusiei, punct forte în România. Cum funcționează? Newsweek.ro
Campania susținută a Rusiei de atacuri cu drone și rachete împotriva Ucrainei a transformat apărarea...
20:40
Alex Florenţa, procuror general: &#34;Războiul hibrid dus de Rusia, în România, e mult mai insidios&#34; Newsweek.ro
Alex Florenţa, procurorul general al României, spune că "războiul hibrid dus de Rusia, în România, e...
20:10
Risc de periclitate maxim pe DN1. S-a răsturnat o cisternă cu acid sulfuric. Unde? Newsweek.ro
Este risc de periclitate maxim pe DN1, în judeţul Braşov. S-a răsturnat o cisternă cu acid sulfuric....
20:00
Proiect feroviar de 5.300.000.000 $, blocat de un proprietar de casă. Cine a cedat după doi ani? Newsweek.ro
Un proiect feroviar de 5.300.000.000 $ a fost blocat de un proprietar de casă timp de aproape doi an...
19:30
Cel mai lung caz de îmbolnăvire cu COVID-19 a durat 776 de zile. Ce s-a întâmplat cu pacientul? Newsweek.ro
Cel mai lung caz de îmbolnăvire cu COVID-19 a durat nu mai puțin de 776 de zile, adică 2 ani și 46 d...
19:20
Jocuri de noroc fără licenţă. Acum sunt pe lista neagră. Sunt reţele care profită din umbră Newsweek.ro
Jocuri de noroc fără licenţă, ONJN a depus trei plângeri penale. Acum jocurile sunt pe lista neagră ...
19:10
Cea mai lungă ploaie din istorie a căzut neîncetat 2.000.000 de ani. A schimbat Pământul definitiv Newsweek.ro
Timp de 2.000.000 de ani pe Pământ a ăzut cea mai lungă ploaie din istorie. Neîntrerupt, aceasta a u...
19:10
Rusia testează noi terminale de comunicații, după ce Starlink a băgat fontul din Ucraina în „pauză” Newsweek.ro
Rusia a testat terminale de comunicații prin satelit nou dezvoltate în timpul exercițiilor militare ...
18:10
Ce alimente s-au scumpit drastic în ultima perioadă? Câți bani scot din buzunar românii la magazin? Newsweek.ro
Preţurile la raft ale alimentelor de bază, cu excepţia fructelor şi legumelor sezoniere, au crescut,...
17:50
Ungaria interzice preluarea de către o firmă străină a unui producător de lactate. De ce? Newsweek.ro
Guvernul Ungariei a interzis preluarea de către o firmă străină a companiei de lactate Alfoldi Tej K...
17:30
Pacienții bolnavi de cancer și-ar putea retrage banii de la pensie. Doar din fondurile private Newsweek.ro
Bolnavii de cancer și-ar putea retrage banii din fondurile private de la pensie. PNL a venit cu prop...
17:20
Marea tragedie din viața lui Robert Redford: Doi dintre copiii săi au murit. Cu cine a fost însurat? Newsweek.ro
Un mare actor ne-a părăsit. marea tragedie din viața lui Robert Redford: Doi dintre copiii săi au mu...
17:10
Neamț: Un adolescent de 15 ani din Piatra-Neamț a murit după ce a căzut de pe o trotinetă electrică Newsweek.ro
Un adolescent din Piatra-Neamț, care se deplasa cu o trotinetă electrică, a murit după ce s-a dezech...
16:50
O mamă dă în judecată spitalul după ce fiica ei a murit. Medicii credeau că e răcită Newsweek.ro
O mamă dă în judecată spitalul după ce fiica ei a murit. Medicii credeau că e răcită. Ce acuzații le...
16:50
Harta cotelor de piață ale mașinilor electrice în UE. România stă mai bine ca Italia, Spania,Polonia Newsweek.ro
În 2024, la nivelul Uniunii Europene, au fost înmatriculate 1,45 milioane de mașini electrice noi. I...
16:30
Ajutor la pensie pentru facturi. Depune cererea până pe 27 septembrie, să nu pierzi banii pe 2 luni Newsweek.ro
ANPIS anunță că 27 septembrie 2025 este termenul-limită pentru depunerea cererilor în aplicația EPID...
16:30
Actorul Robert Redford a murit la vârsta de 89 de ani. Avea la activ două premii Oscar Newsweek.ro
Actorul Robert Redford a murit la vârsta de 89 de ani. Avea la activ două premii Oscar. Ce probleme ...
16:20
Mirii și darul de nuntă scapă de verificările Fiscului. Pe cine se axează acum autoritățile? Newsweek.ro
Mirii și darul de nuntă scapă de verificările Fiscului. Pe cine se axează acum autoritățile? De ce s...
15:20
Toto, fiul lui Ilie Dumitrescu, implicat într-un accident, adus la audieri. Se ascundea de Poliție Newsweek.ro
Toto Dumitrescu a fost implicat într-un accident rutier grav pe o stradă din capitală. A fugit de la...
15:20
Producătorii extind gama de elicoptere-drone cu variante înarmate. Pot lansa și 10 rachete Newsweek.ro
Numeroase țări își propun să sporească capacitățile aeriene tactice fără pilot ale forțelor lor nava...
15:10
Când au apărut dronele, armele războiului modern ce amenință și România? Aportul lui Nikola Tesla Newsweek.ro
Dronele - sau vehiculele aeriene fără pilot (UAV) - au devenit parte integrantă a activităților mili...
14:50
14:40
PNL spune în ce lună se dă ajutorul de 250 lei la pensie sub forma voucherelor de alimente Newsweek.ro
Pensionarii vor primi în perioada următoare ajutorul de 250 lei la pensie cu care vor putea cumpăra ...
14:40
Ce spune Nicușor Dan despre ancheta Parchetului General privind anularea alegerilor? Newsweek.ro
Nicușor Dan laudă Parchetul General pentru ancheta privind anularea alegerilor însă critică instituț...
14:40
România, ținta unui război hibrid de amploare coordonat de Rusia. Procurorul General arată dovezile Newsweek.ro
Procurorul General al României, Alex Florența, a prezentat concluziile anchetei privind războiul hib...
14:30
Alexandru Nazare: TVA nu va crește momentan. Rectificarea bugetară, discutată cu Comisia Europeană Newsweek.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat, marți, că nu există în prezent planuri pentru ma...
14:10
Potra ar vea să obțină azil în Rusia. Ce spune Procurorul General despre șeful mercenarilor români? Newsweek.ro
Horațiu Potra, șeful mercenarilor care îl apără pe Călin Georgescu, ar putea obține azil în Rusia. P...
14:00
O felie importantă din Fondul Proprietatea, pe mâna familiei unui fost demnitar comunist sloven Newsweek.ro
La cei 83 de ani, Herman Rigelnik este unul dintre mogulii Sloveniei, după ce a fost ministru comuni...
13:50
Planul dictaturii lui Călin Georgescu. Deturnarea României de la UE și NATO „scrisă” la Moscova Newsweek.ro
Călin Georgescu și liderul paramilitar Horațiu Potra au fost trimiși în judecată, alături de alte 20...
