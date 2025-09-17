Radu Burnete avertizează că România este blocată într-un model depășit: „Nu mai merge să digitalizăm dosare cu șină”

22:30

Premierul Ilie Bolojan a declarat, despre relația cu Nicușor Dan, că este una de „colaborare corectă, cu respect”. Declarația vine în contextul în care președintele a spus luni seară, legat de colaborarea cu șeful guvernului, că nu are voie să se enerveze. Totodată, prim-ministrul a explicat, marți seară, că, deși la instalarea guvernului a plecat de la ideea de a nu majora TVA-ul, cum ceruse președintele, analizele ulterioare au arătat că nu era posibilă o corecție fiscală excluzând această măsură.