Imagini cu Trump şi Epstein, proiectate pe castelul Windsor, cu ocazia vizitei președintelui SUA în Marea Britanie. Patru arestări
Digi24.ro, 17 septembrie 2025 09:20
Câțiva activiști - dintre care patru au fost arestaţi - au proiectat marţi seara imagini cu Donald Trump şi infractorul sexual Jeffrey Epstein pe un turn al castelului Windsor, unde preşedintele american urmează să fie primit miercuri în vizita sa de stat din Regatul Unit, potrivit imaginilor difuzate de AFP TV, scrie Le Figaro, citat de News.ro.
• • •
04:00
Ilie Bolojan anunță că România nu poate închide anul cu deficit bugetar sub 8% „cu toate măsurile pe care le-am luat” # Digi24.ro
03:50
Suspectul în asasinarea lui Charlie Kirk, acuzat oficial de crimă. Tylor Robinson riscă pedeapsa cu moartea # Digi24.ro
02:50
AUR a depus un denunț la Parchet împotriva Guvernului și AEP pentru că nu se organizează alegeri în București # Digi24.ro
Acum 12 ore
00:10
Premierul anunță o nouă conducere la Vamă, de miercuri: Altfel nu putem avea banii să mergem către investiții # Digi24.ro
16 septembrie 2025
23:50
Donald Trump anunță distrugerea unei a treia ambarcațiuni venezuelene: „Nu mai trimiteți droguri în Statele Unite” # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump a declarat marți că forțele SUA au eliminat o a treia navă venezueleană, folosită pentru transportul de droguri. Anunțul vine după două atacuri deja confirmate și ridică tensiunile cu regimul lui Nicolas Maduro, care acuză Statele Unite de „agresiune militară”.
23:40
Jair Bolsonaro, internat: „un episod sever de sughiţ, vărsături şi scăderea tensiunii arteriale” # Digi24.ro
Fostul preşedinte brazilian Jair Bolsonaro a fost internat marţi într-un spital din Brasilia după ce „s-a simţit rău”, la câteva zile după ce a fost condamnat la 27 de ani de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat, a anunţat unul dintre fiii săi pe platforma X, relatează AFP.
23:30
Victorie majoră în instanță pentru Luigi Mangione: judecătorul a respins două acuzații principale împotriva sa # Digi24.ro
Luigi Mangione a obținut o victorie juridică majoră, marți, după ce un judecător a respins două acuzații principale aduse de stat împotriva sa: crimă de gradul întâi și crimă de gradul doi, ambele susținute de procurori ca fiind infracțiuni legate de terorism, informează The Guardian.
23:20
Procurorul Alex Florenţa: „România a fost ţinta unui atac hibrid masiv în toamna anului 2024”. Ce se va întâmpla în perioada următoare # Digi24.ro
Procurorul general al României, Alex Florenţa, a declarat, într-o emisiune televizată, că există elemente concrete că infrastructura folosită pentru influenţarea populaţiei în susţinerea fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu a fost utilizată şi în 2025, pe momente-cheie, atunci când se încearcă o anumită dinamizare a unor segmente de populaţie într-o direcţie sau alta. El susţine că România a fost, este şi probabil va fi şi în perioada următoare în plin război hibrid, conform news.ro.
23:10
Procurorul general, despre rețeaua pusă la punct de Călin Georgescu: 20.000 de conturi TikTok, activate cu doar o zi înainte de alegeri # Digi24.ro
Procurorul general al României, Alex Florenţa, a afirmat că pe Tik-Tok au fost activate, cu numai o zi înainte de primul tur al alegerilor prezidenţiale de anul trecut, 20.000 de conturi, reţea pusă la punct pentru fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu. Procurorul a explicat că reţeaua conţinea un sistem automatizat, care a rulat două milioane de comentarii ce s-au viralizat prin intermediul acestei infrastructuri.
23:10
Cheltuielile publice trebuie scăzute în continuare pentru a nu fi nevoiţi să luăm alte măsuri pe componenta de creştere de venituri şi de taxe, a declarat, marţi seara, prim-ministrul Ilie Bolojan.
23:00
Ilie Bolojan, despre folosirea demisiei ca formă de presiune în coaliție: „Dacă doar mimăm, ne întoarcem la dificultăţi” # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a respins ideea că ar folosi amenințarea cu demisia ca formă de presiune și a afirmat că responsabilitatea unui lider politic este să ducă la capăt proiectele începute. El a subliniat că reformele nu se pot face cu ochii la sondaje și că un premier are nevoie de autoritate și sprijin în cadrul coaliției pentru a-și putea exercita mandatul, informează News.ro.
22:50
România va plăti până la finele anului pe dobânzi cât pentru finanțarea Autostrăzii Moldovei. Ilie Bolojan: Nu mai putem merge astfel # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi seară, întrebat despre situaţia economică a României, că în acest an ţara noastră va plăti dobânzi de 11 miliarde de euro, cât Autostrada Moldovei A7.
22:50
Rezultatele celui mai recent sondaj de opinie. Când cred ucrainenii că se va termina războiul # Digi24.ro
Un sondaj dat publicității astăzi arată o anumită prudență în rândul ucrainenilor, întrebați când se va termina războiul.
22:30
Eduard Hellvig, fost șef SRI: Ezitarea ministrului Apărării e muniția cea mai devastatoare pe care drona a detonat-o în societate # Digi24.ro
Fostul director al SRI, Eduard Hellvig, îl atacă frontal pe Ionuț Moșteanu, actualul ministru al Apărării. Prilejul îl reprezintă episodul dronei și explicațiile care au curs după aceea. Hellvig crede că acestea u fost ezitante, neasumate politic, și că ar fi preferat un ministru care să spună: „băieții mei au făcut ce trebuie, legal și profesional, lăsați-i în pace, discutați cu mine.”
22:30
Ilie Bolojan, despre relația cu Nicușor Dan: Nu lucrezi pe bază de emoție. Despre majorarea TVA: Am fi ajuns în situația de sancționare # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, despre relația cu Nicușor Dan, că este una de „colaborare corectă, cu respect”. Declarația vine în contextul în care președintele a spus luni seară, legat de colaborarea cu șeful guvernului, că nu are voie să se enerveze. Totodată, prim-ministrul a explicat, marți seară, că, deși la instalarea guvernului a plecat de la ideea de a nu majora TVA-ul, cum ceruse președintele, analizele ulterioare au arătat că nu era posibilă o corecție fiscală excluzând această măsură.
22:20
SUA au aprobat primele livrări de arme către Ucraina pe cheltuiala membrilor europeni ai NATO (Reuters) # Digi24.ro
Administrația lui Donald Trump a aprobat primele pachete de ajutor militar pentru Ucraina în cadrul unui nou mecanism prin care armele sunt finanțate de membrii europeni NATO, au declarat pentru Reuters două persoane familiare cu situația.
22:10
Donald Trump: „Avem un acord pentru TikTok”. Aplicația rămâne în SUA după aproape un an de dispute și incertitudine # Digi24.ro
Președintele Donald Trump a anunțat marți că Statele Unite și China au ajuns la un acord pentru ca TikTok să continue să funcționeze pe piața americană. Înțelegerea prevede ca activele americane să fie transferate unor investitori din SUA, cu ByteDance păstrând o participație minoră. Aplicația are 170 de milioane de utilizatori în America, iar tranzacția ar putea fi finalizată în următoarele 30–45 de zile, potrivit Reuters și CNBC.
22:00
Ilie Bolojan anunță că România nu poate închide anul cu deficit bugetar sub 8% „cu toate măsurile pe care le-am luat” # Digi24.ro
22:00
Criza dronelor: eurodeputatul Victor Negrescu îl acuză de incoerență pe ministrul Ionuț Moșteanu. „Era nevoie de un mesaj de forță” # Digi24.ro
Incidentul cu drona rusească pe teritoriul României, de la finalul săptămânii trecute, naște dezbateri aprinse în Coaliție. Într-o intervenție în exclusivitate pentru Digi24, vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a declarat că România trebuia să transmită un mesaj de forță. El a criticat apoi modul în care ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a comunicat circumstanțele evenimentului și l-a acuzat de incoerență. De cealaltă parte, Ministrul Apărării spune că Rusia a testat apărarea NATO.
21:50
Suspectul în asasinarea lui Charlie Kirk, acuzat oficial de crimă. Tylor Robinson riscă pedeapsa cu moartea # Digi24.ro
21:40
Emisiunea „The Late Show with Stephen Colbert” a prezentat o hartă a Ucrainei fără Crimeea # Digi24.ro
În emisiunea „The Late Show with Stephen Colbert” s-a menționat războiul din Ucraina, însă pe harta țării nu a fost afișat Crimeeaocupată, informează Suspilne.
21:30
Procurorul general, despre dosarul Călin Georgescu: Este cel mai grav caz înregistrat şi monitorizat de către noi în aceşti 35 de ani # Digi24.ro
Procurorul general al României, Alex Florenţa, a afirmat că dosarul în care fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu a fost trimis în judecată este cel mai grav înregistrat şi monitorizat în ultmii 35 de ani, având ca obiect o infracţiune contra siguranţei naţionale.
21:10
Urme de construcții anterioare, descoperite în timpul lucrărilor la Planșeul Unirii. Arheologii vor cerceta zona # Digi24.ro
Urme de construcţii anterioare au fost depistate în timpul lucrărilor la Planşeul Unirii, iar zona a fost delimitată şi protejată, urmând să fie cercetată de arheologi.
21:10
Judecătoare interceptată de procurori, în dosarul lui Călin Georgescu. Reacția Adrianei Stoicescu și ce scrie în rechizitoriu despre ea # Digi24.ro
Judecătoarea Adriana Stoicescu de la Curtea de Apel Timişoara, care a fost pusă aproape patru luni sub supraveghere de procurori în dosarul lui Călin Georgescu, a avut o primă reacţie, marţi, după ce informaţia a apărut în presă, în care vorbeşte de o „lume a şerpilor”, care „te vând pe 30 de arginţi”.
21:10
Rusia primește un nou lot de bombardiere Su-34. „Angajații noștri din fabrici, harnici, îmbunătățesc constant procesele de producție” # Digi24.ro
Directorul general al producătorului de avioane a anunțat o creștere a producției și a livrărilor în această lună. Se pare că multe dintre componentele critice ale aeronavei provin din țări occidentale, prin canale care eludează sancțiunile.
Acum 24 ore
20:50
Ce s-a întâmplat după ce Robert Fico i-a strâns mâna lui Vladimir Putin, la Moscova. Repercusiuni asupra partidului premierului slovac # Digi24.ro
Partidul Socialiştilor Europeni a votat excluderea definitivă a partidului Smer din Slovacia, condus de premierul Robert Fico, potrivit a patru oficiali informaţi despre această decizie, scrie Politico. Conducerea partidului socialist a luat această decizie cu unanimitate în cadrul unei reuniuni care a avut loc joi trecută, potrivit surselor citate de presa americană. Decizia va trebui ratificată în cadrul unei reuniuni care va avea loc la Amsterdam, între 16 şi 18 octombrie.
20:50
AUR a depus un denunț la Parchet împotriva Guvernului și AEP pentru că nu se organizează alegeri în București # Digi24.ro
20:40
Drona prăbușită în Lituania în iulie, lansată din Belarus. Scopul: testarea apărării și producerea unui „efect psihologic” (presă) # Digi24.ro
Drona Gerbera care s-a prăbușit pe teritoriul Lituaniei, la sfârșitul lunii iulie, a fost lansată intenționat din Belarus, scrie site-ul de știri Delfi, popular în țările baltice.
20:20
Cum e organizată apărarea antiaeriană a NATO în Europa și cât de eficientă e în respingerea dronelor rusești. Concluziile The Economist # Digi24.ro
Mulți experți și jurnaliști interpretează cele două incidente cu invadarea spațiului aerian al țărilor NATO de către drone rusești (10 septembrie – Polonia, 13 septembrie – România) ca o verificare, pe de o parte, a pregătirii operaționale a apărării antiaeriene și, pe de altă parte, a hotărârii politice a alianței de a-și apăra membrii.
