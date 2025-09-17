Reduceri de posturi de conducere la DGASPC Suceava și comasare de centre de reabilitare. Gheorghe Șoldan: E doar o primă etapă de reorganizare a instituției
Radio Top Suceava, 17 septembrie 2025 09:20
Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a anunțat reducerea cu 50% a funcțiilor de conducere din cadrul Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului. Din cele 14 funcții existente la nivelul aparatului propriu al instituției, șapte vor dispărea, ca urmare a reorganizării. În comunicatul domnului Șoldan se mai arată: "În final, organigrama DGASPC Suceava se subțiază
• • •
Acum o oră
09:20
Acum 4 ore
07:20
Arhiepiscopia Sucevei este pentru donarea de organe – o știre care nu este considerată știre # Radio Top Suceava
Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților a fost mai rapidă decît Spitalul Clinic Județean Suceava în a anunța un eveniment. Și vorbim despre un eveniment găzduit de Spital, și nu de Arhiepiscopie. Chiar pe 12 septembrie, Arhiepiscopia anunța că "Spitalul Clinic Județean de Urgență Suceava a fost astăzi, 12 septembrie 2025, gazda unui
Acum 24 ore
15:20
Surse politice: Sorin Grindeanu i-ar fi propus liderului PSD Suceava, Gheorghe Șoldan, funcția de prim-vicepreședinte al partidului la nivel central # Radio Top Suceava
Surse politice susțin că liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, i-ar fi propus președintelui PSD Suceava, președintele Consiliului Județean Gheorghe Șoldan, să accepte funcția de prim-vicepreședinte al partidului la nivel național. În prezent, domnul Șoldan este vicepreședinte PSD la nivel național. Surse politice mai susțin că domnul Șoldan este bine văzut în partid, pentru că
14:50
Mai sînt doar 12 zile în care se poate solicita tichetul de energie în valoare de 50 de lei pentru facturile din iulie și august 2025 # Radio Top Suceava
Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Suceava subliniază că mai sînt doar 12 zile în care se poate solicita tichetul de energie în valoare de 50 de lei pentru facturile din iulie și august 2025. 27 septembrie 2025 reprezintă termenul-limită pentru depunerea cererilor. Acestea se pot depune online, în aplicație sau la oficiile poștale
13:10
Proiect cu fonduri europene, pentru dotarea cu autospeciale și echipamente specializate pentru situații de urgență # Radio Top Suceava
Prefectul județului Suceava, Traian Andronachi, a participat, pe 16 septembrie, la Rădăuți, la Conferința de deschidere a proiectului „FLAMECONTROL – Inițiativă comună pentru gestionarea incendiilor". Conform Prefecturii, "acest proiect de importanță strategică pentru județul Suceava și pentru întreaga zonă transfrontalieră România – Ucraina urmărește consolidarea capacității de intervenție în situații de urgență și creșterea nivelului
12:30
EGGER, investiții de peste 300.000 de euro în proiecte pentru sprijinirea copiilor cu nevoi speciale, în ultimii cinci ani. La Rădăuți a fost amenajat un spațiu senzorial, iar la Liceul Tehnologic Special Bivolărie o cameră plurisenzorială # Radio Top Suceava
Una dintre direcțiile prioritare ale companiei EGGER o reprezintă sprijinirea copiilor cu nevoi speciale, prin proiecte realizate în parteneriat cu organizații și instituții locale. Conform companiei, în ultimii cinci ani, valoarea sprijinului financiar și logistic acordat proiectelor care au în centru acești copii a depășit 300.000 de euro. Este vorba despre sponsorizări transformate în programe
12:30
Expoziție a artiștilor suceveni Camelia Sadovei și Konstantyn Ungureanu BOX cu tema ”Nudul”, la Galeria de Artă ”Ion Irimescu” din Suceava, pînă pe 10 octombrie. BOX: Lucrările nu sînt într-o simbioză. Sînt două chestiuni distincte și par două expoziții # Radio Top Suceava
Începînd de astăzi, 16 septembrie, Galeria de Artă din Suceava găzduiește pînă pe 10 octombrie expoziția comună a artiștilor plastici suceveni Camelia Sadovei și Konstantyn Ungureanu BOX – . "Tema este ", iar expoziția "este programată de anul trecut" și conține lucrări "noi, nu adunate în timp", a spus, în cadrul unei
10:20
Istoricul Florin Pintescu: Este mai greu de predat istoria care se scrie acum sub ochii noștri, deoarece sîntem oameni, avem sensibilități, simpatii și antipatii proprii # Radio Top Suceava
Profesorul universitar doctor Florin Pintescu, decanul Facultății de Istorie și Geografie din cadrul USV, susține că este mai greu să vorbești despre istoria care se scrie astăzi decît despre istoria scrisă deja. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, domnul Pintescu a declarat: "Este mai greu de predat istoria care se scrie acum sub ochii noștri,
Ieri
10:00
Victimele accidentului de la Pătrăuți. Două dintre fete sînt în stare foarte gravă, iar o fată se simte mai bine și va fi transferată de la ATI la Chirurgie Pedriatică # Radio Top Suceava
Astăzi, la ora 09.41, purtătoarea de cuvînt a Spitalului Clinic Județean Suceava, dr. Monica Terteliu, a transmis noi informații despre starea fetelor implicate în accidentul de ieri dimineață, de la ora 07.30, în care mama lor a murit: două dintre fete se află în stare foarte gravă, iar cea de-a treia se simte mai bine.
09:20
Decanul Facultății de Istorie și Geografie Suceava, istoricul Florin Pintescu, despre cum s-a încheiat campania de admitere: Mulțumim lui Dumnezeu, am terminat-o foarte bine # Radio Top Suceava
Decanul Facultății de Istorie și Geografie din cadrul Universității "Ștefan cel Mare" Suceava, istoricul Florin Pintescu, este mulțumit de cum au mers înscrierile la Istorie. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, întrebat cum s-a încheiat campania de admitere, profesorul universitar doctor Florin Pintescu a declarat: "Mulțumim lui Dumnezeu, am terminat-o foarte bine. În general, sesiunea
07:20
Primarul Orașului Broșteni, Alexandru Hurjui, nu i-a uitat pe pompieri de ziua lor, și nici nu avea cum, din moment ce pompieri din Suceava, dar și din alte colțuri ale țării, au intervenit în timpul și după inundațiile catastrofale din noaptea de 27 spre 28 iulie care au lovit localitatea. Cu prilejul Zilei Pompierilor, care
15 septembrie 2025
21:00
Starea de sănătate a fetelor implicate în accidentul de la Pătrăuți, în care mama lor a murit. Spitalul Suceava: Două dintre fete sînt în stare foarte gravă # Radio Top Suceava
În această seară, în jurul orei 20.50, purtătoarea de cuvînt a Spitalului Clinic Județean Suceava, dr. Monica Terteliu, a transmis informații despre starea de sănătate a fetelor rănite în accidentul de circulație care a avut loc dimineață, pe la 07.30, la Pătrăuți. În mașina în care fetele se aflau cu mama lor, care a murit,
18:20
Admitere USV, runda a II-a: 31 de locuri fără taxă la licență și 7 locuri fără taxă la masterat # Radio Top Suceava
Universitatea „Ștefan cel Mare" Suceava organizează runda a II-a a sesiunii de admitere de toamnă începînd cu 17 septembrie 2025, ora 12:00. Sînt disponibile 31 de locuri fără taxă și 213 cu taxă pentru studii de licență, și șapte locuri fără taxă și 93 cu taxă pentru studii de masterat. Acestora li se adaugă 16
18:10
Zilele Comunei Pătrăuți. Festivitate de premiere pentru cuplurile de aur și pentru pompierii voluntari, și inaugurarea Sălii Sporturilor (Foto) # Radio Top Suceava
Vicepreședintele Consiliului Județean Suceava Nicolae Robu a participat la Pătrăuți la premierea cuplurilor de aur și la inaugurarea Sălii Sporturilor. La Pătrăuți s-au sărbătorit Zilele Comunei. În ceea ce privește sărbătorirea cuplurilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie, domnul Robu a declarat: „Emoțiile lor s-au transmis rapid de pe scenă în toată sala.
18:10
Absolvenți, masteranzi și studenți ai Universității Naționale de Arte ”George Enescu” din Iași, la ”Serate în Cetate”. Plus o degustare de vinuri # Radio Top Suceava
Rotary Club Suceava Cetate anunță că pe 19 septembrie, începînd cu ora 19.00, la Cetatea de Scaun a Sucevei va avea loc a III-a ediție a evenimentului "Serate în Cetate". Într-un comunicat al președintei Loredana Proțiencu se arată că "ajuns la a treia ediție, proiectul s-a transformat într-o marcă distinctivă a clubului
15:30
Slujbă religioasă solemnă dedicată Zilei Pompierilor din România, la Biserica militară ”Sfântul Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș” din Suceava # Radio Top Suceava
Pe 15 septembrie, conducerea Inspectoratului pentru Situații de Urgență "Bucovina" Suceava a oferit diplome și distincții Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, reprezentată de Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, și președintelui Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, "ca semn al bunei colaborări și al aprecierii pentru sprijinul constant acordat activităților inspectoratului". Prefectura Suceava, instituție condusă de Traian Andronachi, informează că
14:00
Spitalul sucevean, gazda unei conferințe dedicată donării de organe. Evenimentul s-a bucurat de prezența prof. dr. Cristian Lupașcu, coordonatorul echipei de transplant hepatic din cadrul Centrului Universitar Iași # Radio Top Suceava
Spitalul sucevean a informat, astăzi, că, pe 12 septembrie 2025, la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou" Suceava, a avut loc conferința medicală cu tema „Actualități în donarea de organe, prelevare multiorgan și transplant hepatic". Evenimentul a fost organizat de Colegiul Medicilor Suceava, alături de Spitalul Clinic Județean de Urgență Suceava, în
13:10
Suceava, gazda unui eveniment dedicat colaborării dintre Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pămîntului și AFTAC din Statele Unite # Radio Top Suceava
Prefectura Suceava a anunțat că, astăzi, Suceava a fost gazda unei ceremonii prilejuită de aniversarea a 25 de ani de colaborare între Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pămîntului (INCDFP) și Air Force Technical Applications Center (AFTAC) din Statele Unite ale Americii. Conform Prefecturii, "această colaborare, concretizată prin activitatea Observatorului Seismologic Bucovina, reprezintă un exemplu
12:20
Cadrele didactice la la Liceul ”Ion Nistor” Vicovu de Sus, nemulțumite în continuare. Directorul adjunct Puha: Colegii mei protestează în continuare pașnic, prin purtarea acelor ecusoane. Cursurile se desfășoară normal # Radio Top Suceava
În mare parte, cadrele didactice de la Liceul Tehnologic "Ion Nistor" din Vicovu de Sus continua să fie nemulțumite de măsurile care vizează învățămîntul luate astă vară de Ministerul Educației. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, directorul adjunct, Ionel Cristinel Puha, a declarat: "Colegii mei protestează în continuare pașnic, prin purtarea acelor ecusoane. Și la
11:00
Let’s Do It România, ediție aniversară, sub sloganul ”Prietenul la curățenie se cunoaște”. În județul Suceava, organizatorii își doresc să adune 15.000 de voluntari pe 20 septembrie # Radio Top Suceava
Campania de ecologizare , sau Ziua de Curățenie Națională, va avea loc pe 20 septembrie, iar în județul Suceava este susținută de ONG-uri, instituții publice, primării, școli și își propune să adune peste 15.000 de voluntari. Coordonatori județeni ai evenimentului sînt Asociația BIOSILVA și Asociația Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina. În Suceava,
10:30
Ziua Pompierilor. Alin Găleată: Toți cei care au fost sîmbătă prezenți, dintre copii, au avut cîte o amintire de neuitat, pentru că au fost și pompieri pentru o zi # Radio Top Suceava
Pe 13 septembrie 2025, cu ocazia Zilei Pompierilor, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Suceava și-a deschis larg porțile tuturor subunităților de intervenție din județ. În aceeași zi, pompierii au fost prezenți la Iulius Mall și pe esplanada Casei de Cultură a Sindicatelor cu puncte de informare. Deși nu au participat la evenimentele pregătite de
10:20
Pompierii suceveni, încă prezenți la Broșteni, pentru că ”încurajează nu numai oamenii care au suferit, ci și pe cei care vor să vină în continuare să ajute”. Alin Găleată: Stăm acolo pînă cînd, sperăm, o să fie bine pentru toată lumea # Radio Top Suceava
Purtătorul de cuvînt al ISU Suceava, locotenent-colonelul Alin Găleată, a declarat la Radio Top că pompierii suceveni încă sînt prezenți la Broșteni, localitate grav afectată de inundațiile de la sfîrșitul lunii iulie, "cu tot ce trebuie", pentru că "încurajează nu numai oamenii care au suferit, ci și pe cei care vor să vină în
Mai mult de 2 zile în urmă
10:00
522 de elevi navetiști învață la Liceul Tehonologic ”Ion Nistor” Vicovu de Sus. Pentru mulți dintre aceștia nu este asigurat transportul public. Apel al școlii adresat firmelor de transport # Radio Top Suceava
Mulți elevi care învață la Liceul Tehnologic "Ion Nistor" Vicovu de Sus nu beneficiază de serviciile unui operator de transport public de persoane. De aceea, conducerea unității de învățămînt face apel la firmele de transport persoane pentru o eventuală colaborare în beneficiul elevilor. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, directorul adjunct al școlii, Ionel Cristinel
09:00
O femeie în vîrstă de 51 de ani a murit într-un accident care a avut loc la Pătrăuți. Două adolescente și o tînără au fost transportate la UPU Suceava cu politraumatisme # Radio Top Suceava
O femeie în vîrstă de 51 de ani a murit într-un accident de circulație care a avut loc în această dimineață în jurul orei 7.30 pe E 85, pe raza localității Pătrăuți. S-au ciocnit un autotren care nu era încărcat și în care se afla doar șoferul, și un autoturism în care se aflau patru
07:20
Stimați suceveni, după ce Primăria a scumpit intrarea la ștrand, acum scumpește și intrarea la patinoar # Radio Top Suceava
Primăria Sucevei se pregătește să paseze și patinoarul artificial, după ce a pasat ștrandul de la Ițcani. La propunerea primarului PSD și a viceprimarului PSD, Consiliul Local Suceava va dezbate în ședința de miercuri, 17 septembrie, proiectul de organizare a unei licitații pentru concesionarea patinoarului pentru o perioadă de 10 ani. Prețul de pornire pentru
06:00
Fotbal fete. Primul meci de campionat pentru echipa Sucevei. CSU – Chindia Târgoviște 2-2 # Radio Top Suceava
Echipa de fotbal fete CSU Suceava a încheiat la egalitate, scor 2-2 (2-1), meciul cu Chindia Târgoviște, disputat duminică, 14 septembrie, pe stadionul Areni, în prima etapă a Ligii a III-a, Seria a II-a. Fotbalistele antrenate de Marcel Irimie, Bogdan Misiuc și Cristian Tărăbuță au condus în două rînduri, prin golurile marcate de Emima Morar,
14 septembrie 2025
10:30
Un tînăr în vîrstă de 23 de ani a fost prins circulînd cu 152 km/h, la Pătrăuți. Permis suspendat pentru 120 de zile și amenzi de 4.050 de lei # Radio Top Suceava
Pe 12 septembrie, în jurul orei 17.00, polițiștii l-au surprins pe un șofer în vîrstă de 23 de ani, din Pătrăuți, circulînd cu 152 km/h pe raza localității de domiciliu. La acea oră, echipajul de poliție rutieră din cadrul Serviciului Rutier – IPJ Suceava, în timp ce acţiona cu aparatul radar tip pistol laser, a
10:20
Un balcon de la un bloc din cartierul Burdujeni, distrus de un incendiu. Cel mai probabil, incendiul a izbucnit de la o plită electrică # Radio Top Suceava
Balconul unei locuințe din cartierul sucevean Burdujeni situată la etajul IV a fost distrusă de un incendiu. Sîmbătă, 13 septembrie, după ora 23.00, a fost anunțat incendiul, iar pompierii militari au intervenit cu două autospeciale de stingere, o autoscară de lucru la înălțime, o autospec
09:00
Inspectorul de istorie, Daniel Hrenciuc: În principiu, din ceea ce știu eu, profesorii de istorie au normă întreagă. Și mai ales cei de la liceu, odată cu introducerea Istoriei Evreilor și a Istoriei Comunismului # Radio Top Suceava
Din informațiile inspectorului de istorie din cadrul Inspectoratului Școlar Suceava, Daniel Hrenciuc, toți cei 266 de profesori de istorie din județ au norme întregi, unele, însă, din bucăți. În cadrul unei emisiuni la Radio Top, întrebat dacă toți profesorii și-au rezolvat problema normei, domnul Hrenciuc a spus: ”În principiu, da. M-am întîlnit zilele trecute cînd […] Articolul Inspectorul de istorie, Daniel Hrenciuc: În principiu, din ceea ce știu eu, profesorii de istorie au normă întreagă. Și mai ales cei de la liceu, odată cu introducerea Istoriei Evreilor și a Istoriei Comunismului apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
13 septembrie 2025
20:10
Primarii liberali suceveni ”și-au reafirmat sprijinul față de premierul Ilie Bolojan în demersurile de responsabilizare fiscală și echilibrare bugetară” # Radio Top Suceava
Conform PNL Suceava, primarii liberali din județul nostru ”și-au reafirmat sprijinul față de premierul Ilie Bolojan în demersurile de responsabilizare fiscală și echilibrare bugetară, subliniind că economiile trebuie făcute cu discernământ, pentru a asigura stabilitate și dezvoltare”. La Mitocu Dragomirnei a avut loc o întîlnire de lucru a conducerii PNL Suceava, condusă de președinta interimară, […] Articolul Primarii liberali suceveni ”și-au reafirmat sprijinul față de premierul Ilie Bolojan în demersurile de responsabilizare fiscală și echilibrare bugetară” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
15:00
Sucevean arestat pentru încălcarea unui ordin de protecție. Respectivul nu avea voie să o contacteze în nici un fel pe soția sa # Radio Top Suceava
Un bărbat în vîrstă de 47 de ani, din municipiul Suceava, care a încălcat ordinul de protecție a fost reținut și apoi a fost arestat. În cursul zilei de vineri, 12 septembrie, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Suceava au continuat cercetările într-o cauză privind încălcarea unui ordin de protecție, dispunînd reținerea unui bărbat de 47 […] Articolul Sucevean arestat pentru încălcarea unui ordin de protecție. Respectivul nu avea voie să o contacteze în nici un fel pe soția sa apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
14:50
Prefectura Suceava, de Ziua Pompierilor, cu referire la pompierii care au intervenit în zonele lovite de inundații: Efortul depus, nopţile nedormite şi sacrificiul personal au făcut diferenţa în momentele de calamitate pentru comunităţile afectate # Radio Top Suceava
Prefectura Suceava a transmis un mesaj de apreciere cu ocazia Zilei Pompierilor. Într-un mesaj al instituției conduse de Traian Andronachi se arată: ”Astăzi, în zi de sărbătoare pentru toţi cei care poartă uniforma salvatorului, Instituția Prefectului – Județul Suceava transmite întreaga sa apreciere și recunoștință pompierilor care, zi de zi, la orice oră, se află […] Articolul Prefectura Suceava, de Ziua Pompierilor, cu referire la pompierii care au intervenit în zonele lovite de inundații: Efortul depus, nopţile nedormite şi sacrificiul personal au făcut diferenţa în momentele de calamitate pentru comunităţile afectate apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:00
Petru Ghervan: Noi sperăm să intrăm în sala nouă cu o echipă competitivă, cu o echipă care să concureze realmente pentru prima parte a clasamentului sau pentru o cupă europeană în anii următori # Radio Top Suceava
Profesorul Petru Ghervan, coordonatorul loturilor din cadrul clubului de handbal masculin CSU Suceava, a declarat, în cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top, că ” obiectivul echipei anul acesta este clar: trebuie să jucăm”, pentru a crește performanța, iar ”jucînd riști uneori să pățești ce-am pățit aseară”, adică să pierzi meciuri. CSU Suceava a debutat […] Articolul Petru Ghervan: Noi sperăm să intrăm în sala nouă cu o echipă competitivă, cu o echipă care să concureze realmente pentru prima parte a clasamentului sau pentru o cupă europeană în anii următori apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:30
USV, în Suedia, pentru discuții privind extinderea mobilității studenților și a personalului, și pentru a dezvolta diplome duble și comune # Radio Top Suceava
În perioada 9-12 septembrie, Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava a participat la cea de-a XXXV-a ediție a conferinței și expoziției EAIE organizată de Asociația Europeană pentru Educație Internațională, care s-a desfășurat la Gothenburg, Suedia. EAIE este cea mai amplă întîlnire europeană dedicată internaționalizării învățămîntului superior și reunește peste 7.000 de profesioniști și mai mult de […] Articolul USV, în Suedia, pentru discuții privind extinderea mobilității studenților și a personalului, și pentru a dezvolta diplome duble și comune apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
09:00
Alina Cuciurean, directoarea Colegiului Silvic din Cîmpulung Moldovenesc: Există un cod vestimentar obligatoriu pentru toată lumea agreat și acceptat de părinți și de noi # Radio Top Suceava
La Colegiul Silvic Cîmpulung Moldovenesc ”există un cod vestimentar obligatoriu pentru toată lumea agreat și acceptat de părinți și de noi”, a declarat directoarea instituției, Alina Cuciurean, în cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top. A adăugat aceasta: ”Și noi purtăm și tricouri, și uniforme, și tot ce avem, din respect pentru școală. Eu […] Articolul Alina Cuciurean, directoarea Colegiului Silvic din Cîmpulung Moldovenesc: Există un cod vestimentar obligatoriu pentru toată lumea agreat și acceptat de părinți și de noi apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12 septembrie 2025
14:10
Petru Ghervan, despre tinerii jucători ai CSU Suceava: Sper să-i putem ține acasă și să nu-i amețească nu știu ce oferte de pe cine știe unde # Radio Top Suceava
Clubul de handbal masculin CSU Suceava speră să reușească să îi poată ține pe tinerii jucători pe care i-a crescut. CSU alimentează consistent loturile naționale de juniori și de tineret. Pe de altă parte, coodornatorul loturilor din cadrul CSU, profesorul Petru Ghervan, spune că Primăria și Consiliul Județean au oferit sprijinul financiar promis. Într-o intervenție […] Articolul Petru Ghervan, despre tinerii jucători ai CSU Suceava: Sper să-i putem ține acasă și să nu-i amețească nu știu ce oferte de pe cine știe unde apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:40
Ziua Porților Deschise, pe 13 septembrie, de Ziua Pompierilor. În zona Bisericii Catolice din Suceava, pompierii vor organiza o expoziție de tehnică de intervenție # Radio Top Suceava
Pe 13 septembrie 2025, în intervalul 9.00-15.00, Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Bucovina” Suceava va deschide larg porțile tuturor subunităților de intervenție din județ. Conform purtătorului de cuvînt al ISU, locotenent-colonelul Alin Găleată, la sediul Detașamentului de Pompieri Suceava va fi deschis și un punct de informare pentru cei interesați de măsuri simple, dar esențiale, […] Articolul Ziua Porților Deschise, pe 13 septembrie, de Ziua Pompierilor. În zona Bisericii Catolice din Suceava, pompierii vor organiza o expoziție de tehnică de intervenție apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
11:20
Petru Ghervan, după debutul cu stîngul al CSU Suceava în Liga Zimbrilor: Ne așteptam la un meci foarte complicat, pentru că lipsesc anumiți jucători din echipă. Nu am avut o apărare la fel de fermă ca în prima repriză # Radio Top Suceava
Handbaliștii suceveni nu au pășit cu dreptul în noua ediție de campionat, iar profesorul Petru Ghervan, coordonatorul loturilor din cadrul clubului de handbal masculin CSU Suceava, spune că se aștepta la un meci complicat. Aseară, în sala LPS Suceava, CSU a pierdut meciul cu Minaur Baia Mare cu 30-21, după ce la pauză Suceava conducea […] Articolul Petru Ghervan, după debutul cu stîngul al CSU Suceava în Liga Zimbrilor: Ne așteptam la un meci foarte complicat, pentru că lipsesc anumiți jucători din echipă. Nu am avut o apărare la fel de fermă ca în prima repriză apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
11:20
Darius Makaria, acum portarul echipei Minaur Baia Mare, contribuție importantă la înfrîngerea CSU Suceava. Petru Ghervan: L-am felicitat după joc, pentru că este și rodul muncii noastre de aici cu el # Radio Top Suceava
Un rol foarte important în înfrîngerea echipei CSU Suceava în primul meci din noul sezon al Ligii Zimbrilor, 30-21 cu Minaur Baia Mare, l-a avut portarul Darius Makaria. După cinci sezoane petrecute la Suceava, de anul acesta, handbalistul apără poarta celor din Baia Mare și o face ”și mai bine” decît a făcut-o la CSU, […] Articolul Darius Makaria, acum portarul echipei Minaur Baia Mare, contribuție importantă la înfrîngerea CSU Suceava. Petru Ghervan: L-am felicitat după joc, pentru că este și rodul muncii noastre de aici cu el apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:00
Petru Ghervan, dezamăgit pentru că, în continuare, Daniel Stanciuc nu este jucat suficient la Dinamo: Mai așteptăm un pic să vedem, pentru că Pereira, în opinia mea, este un antrenor echilibrat # Radio Top Suceava
Profesorul Petru Ghervan, coordonatorul loturilor din cadrul clubului de handbal masculin CSU Suceava, este dezamăgit că Daniel Stanciuc, jucător format la Suceava, este folosit prea puțin la Dinamo. În partida din Liga Campionilor care a avut loc miercuri seara, la București, Dinamo a fost învinsă de Sporting Lisabona cu 33 la30, iar Daniel, jucător de […] Articolul Petru Ghervan, dezamăgit pentru că, în continuare, Daniel Stanciuc nu este jucat suficient la Dinamo: Mai așteptăm un pic să vedem, pentru că Pereira, în opinia mea, este un antrenor echilibrat apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
09:10
În curtea Spitalului Vechi Suceava s-a dat în folosință o parcare cu o capacitate de 220 de locuri. Managerul Spitalului Clinic Județean Suceava, doctorul Ionuț Mircea Jurchiș Irimie, a declarat: ”Această investiție a fost realizată din fondurile proprii ale spitalului, cu sprijinul Consiliului Județean Suceava, și are ca scop decongestionarea traficului și a aglomerației din […] Articolul Parcare nouă, cu 220 de locuri, în curtea Spitalului Vechi Suceava apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
07:20
Pe 17 septembrie, de la ora 15.00, la Galeria de Artă , din municipiul Suceava, va fi vernisată expoziția de fotografie . Curatorul acesteia va fi maestrul Mihai Pînzaru – PIM. Într-un mesaj al Galeriei care aparține Asociației Institutul Bucovina se spune: ”Vă invităm să fiți alături de noi la acest eveniment aniversar și […] Articolul La 95 de ani, artistul fotograf Dimitrie Balint nu se grăbește apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
05:50
Junioarele de la CSU Suceava, victorie la debutul în Campionatul Național de fotbal # Radio Top Suceava
Echipa de fotbal Junioare U17 a CSU Suceava a debutat cu o victorie în Campionatul Național. Formația pregătită de Marcel Irimie, ajutat de Bogdan Misiuc și Adrian Dănilă, s-a impus ieri pe terenul formației FC Bacău cu scorul de 3-2. Gazdele au condus cu 2-0, dar la pauză scorul era 2-2, prin reușitele jucătoarelor Paraschiva […] Articolul Junioarele de la CSU Suceava, victorie la debutul în Campionatul Național de fotbal apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
11 septembrie 2025
16:00
Ambulatoriu de 3 milioane de euro, la Spitalul Municipal Vatra Dornei. Primarul Marius Rîpan: Această clădire nu este doar o investiție în infrastructura sanitară, ci un pas concret către normalitate și respect pentru cetățeni # Radio Top Suceava
Pe 11 septembrie a fost inaugurat și sfințit Ambulatoriul Spitalului Municipal Vatra Dornei. Investiția de aproape 3 milioane de euro a fost realizată prin Programul Operațional Regional, cu sprijin european și guvernamental. Noul ambulatoriu oferă spații moderne pentru consultații, dotări medicale de ultimă generație și condiții mai bune atît pentru pacienți, cît și pentru cadrele […] Articolul Ambulatoriu de 3 milioane de euro, la Spitalul Municipal Vatra Dornei. Primarul Marius Rîpan: Această clădire nu este doar o investiție în infrastructura sanitară, ci un pas concret către normalitate și respect pentru cetățeni apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
15:20
Școală nouă, la Colacu-Fundu Moldovei. Angelica Fădor: La Fundu Moldovei, educația este cu adevărat o prioritate, nu o opțiune # Radio Top Suceava
În satul Colacu, din comuna Fundu Moldovei, a fost inaugurată Școala Gimnazială „Traian Popovici”. Este vorba despre o investiție de aproape 2 milioane de euro. Noua școală are săli de clasă moderne, mobilier nou și dotări de ultimă generație. Primarul comunei, Tudor Zdrob, a declarat: „Această școală este un vis devenit realitate. Este rodul muncii […] Articolul Școală nouă, la Colacu-Fundu Moldovei. Angelica Fădor: La Fundu Moldovei, educația este cu adevărat o prioritate, nu o opțiune apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
15:10
Inspectoratul pentru Situații de Urgență Suceava a informat în jurul orei 15.00 că la o pensiune din comuna Fundu Moldovei a izbucnit un incendiu. Nu s-au înregistrat victime. La fața locului s-au deplasat pompierii militari și civili, cu trei autospeciale de stingere, o autoscară mecanică și o ambulanță SMURD. La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta […] Articolul Incendiu la o pensiune din Fundu Moldovei. Nu s-au înregistrat victime apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
14:40
Șofer urmărit în trafic prin Suceava, la 8 și 20, cînd valorile de trafic sînt foarte mari, pentru că nu a oprit la semnalele polițiștilor. Pentru că nu avea permis, dar și pentru alte nereguli, bărbatul a fost arestat preventiv și amendat cu aproximativ 12.000 de lei # Radio Top Suceava
Polițiștii suceveni au introdus în arest un șofer după o urmărire în trafic și i-au dat amenzi în valoare de 12.000 de lei. Pe 10 septembrie 2025, în jurul orei 08.20, polițiștii patrulei de siguranță publică din cadrul Biroului de Ordine Publică – Poliția Municipiului Suceava, în municipiul Suceava, pe strada Nicolae Bălcescu, au observat […] Articolul Șofer urmărit în trafic prin Suceava, la 8 și 20, cînd valorile de trafic sînt foarte mari, pentru că nu a oprit la semnalele polițiștilor. Pentru că nu avea permis, dar și pentru alte nereguli, bărbatul a fost arestat preventiv și amendat cu aproximativ 12.000 de lei apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
11:40
Primăria Orașului Siret organizează consultare publică pentru actualizarea Planul Urbanistic General – PUG. Dezbatererea publică va avea loc în data de 16 octombrie, de la ora 16.00, la Centrul de Tineret de pe strada Mihai Teliman nr. 12. Primarul Adrian Popoiu a menționat că printre modificările propuse se află și suplimentarea terenurilor aflate în intravilan, o […] Articolul Siret. Actualizarea PUG-ului, pentru extinderea și modernizarea orașului apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
11:20
Banii pe care România îi va primi prin programul SAFE reprezintă ”un împrumut statal, cu girul Consiliului European”. Din acești bani se va face și autostrada Pașcani-Suceava-Siret. Cătălin Nechifor: Ne-au oferit niște condiții pe care n-aveam cum să le refuzăm # Radio Top Suceava
Banii pe care România îi va primi prin programul SAFE, 16,88 miliarde de euro, reprezintă ”un împrumut statal, cu girul Consiliului European”, a explicat, în cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top, Cătălin Nechifor, fost europarlamentar de Suceava. Este a doua alocare ca ordin de mărime dintre toate statele membre. A precizat Cătălin Nechifor: ”Acest […] Articolul Banii pe care România îi va primi prin programul SAFE reprezintă ”un împrumut statal, cu girul Consiliului European”. Din acești bani se va face și autostrada Pașcani-Suceava-Siret. Cătălin Nechifor: Ne-au oferit niște condiții pe care n-aveam cum să le refuzăm apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:20
Șeful IȘJ, Ciprian Anton: Colegii noștri profesori sînt la ore, nu sînt probleme în nici una dintre școlile cu personalitate juridică, respectiv structurile din județul Suceava # Radio Top Suceava
Șeful Inspectoratului Școlar Suceava, Ciprian Anton, a dat asigurări că în toate unitățile de învățămînt din județ cursurile se desfășoară normal. Inspectoratul a primit informări în acest sens de la directorii școlilor. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, domnul Anton a spus: ”Noi încercăm în fiecare zi să ținem legătura cu toți directorii de instituții, […] Articolul Șeful IȘJ, Ciprian Anton: Colegii noștri profesori sînt la ore, nu sînt probleme în nici una dintre școlile cu personalitate juridică, respectiv structurile din județul Suceava apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
