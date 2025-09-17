Seulul încearcă să echilibreze relațiile diplomatice cu BEIJINGUL/ Lee Jae-Myung așteaptă să se întâlnească cu Xi Jinping
Gândul, 17 septembrie 2025 09:20
Ministrul sud-coreean de Externe, Cho Hyun, a declarat, miercuri, că va efectua o vizită la Beijing pentru a discuta cu omologul său despre posibilitatea participării președintelui chinez, Xi Jinping, la summitul Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC). Declarațiile au fost făcute cu puțin timp înainte de plecarea acestuia către Beijing pentru a se întâlni cu ministrul chinez […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 5 minute
10:00
Liderii partidelor de coaliție se pregătesc de ședință/Ilie Bolojan: „Ca să ieșim din această fundătură trebuie să corectăm lucrurile” # Gândul
Liderii coaliției urmează să se întâlnească miercuri, 17 septembrie, pentru o nouă rundă de negocieri pe marginea reorganizării administrative și reformei fiscale. PNL și PSD și-au asumat deblocarea situației în decurs de două săptămâni de după discuția de la Cotroceni, de la începutul lui septembrie. Șefii partidelor de coaliție urmează să se întâlnească la ora […]
10:00
Dosarul pe care șefa Externelor l-a vrut „LA SECRET”. Oana Țoiu și partenerul de viață, dați în judecată pentru o datorie de 135 €/an # Gândul
Oana Țoiu este ministru de Externe în Guvernul Bolojan și vicepreședinte al Uniunii Salvați România (USR). Implicată într-un proces, Țoiu a dorit ca dosarul respectiv să fie anonimizat pe portalul instanțelor de judecată. Potrivit Mediafax, dosarul în care Oana Țoiu a fost chemată în judecată a fost deschis pentru o datorie neplătită trei ani la rând. […]
10:00
Continuă ziua cu zâmbetul pe buze. Banc: Examen la facultatea de medicină: „Scrieți 4 avantaje ale alăptatului la sân!” Examen la facultatea de medicină. Subiectul: „Scrieți patru avantaje ale alăptatului la sân”. Studentul habar nu are. Se holbează neajutorat la foaia de examen care în continuare e albă, imaculată. Ce să scrie? Oftează, se gândește: […]
Acum 15 minute
09:50
Imagini cu Trump și Epstein, proiectate pe Castelul WINDSOR. Patru persoane au fost reținute # Gândul
Patru persoane au fost reținute de Poliția britanică după ce fotografii cu președintele american Donald Trump și Jeffrey Epstein au fost proiectate pe fațada Castelului Windsor. Incidentul are loc pe fondul vizitei de stat a liderului american, notează The Independent. Imaginile proiectate au inclus fotografii ale lui Trump alături de Epstein, precum și poză tip […]
09:50
Rusia și Belarus simulează un ATAC nuclear la Zapad-2025. Putin a inspectat trupele îmbrăcat în uniformă militară # Gândul
Rusia și Belarus au simulat un atac nuclear tactic în cadrul exercițiilor comune Zapad-2025, desfășurate în regiunea Nijni Novgorod. Președintele Vladimir Putin a apărut în haine militare și a inspectat soldații, echipamentele și noile sisteme de rachete. Rusia și Belarus au derulat un exercițiu militar de amploare în cadrul manevrelor Zapad-2025, care au inclus scenarii […]
09:50
Calendar Ortodox 17 septembrie 2025. Sfânta Sofia, ocrotitoarea mamelor și a familiilor, este prăznuită astăzi # Gândul
În data de 17 septembrie, creștinii o prăznuiesc pe Sfânta Sofia, cea care este considerată ocrotitoarea mamelor și a familiilor. În această zi, mulți creștini ortodocși și catolici din întreaga lume o cinstesc pe cea a cărui nume înseamnă „înțelepciune”. Numele de „Sofia” este privit și drept un simbol al credinței profunde și al înțelepciunii […]
Acum 30 minute
09:40
Victor Ponta: „GEORGESCU nu avea cum să dea o lovitură de stat pentru că urma să ia puterea democratic prin câștigarea alegerilor” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Victor Ponta a discutat despre „lovitura de stat” invocată în politica românească. Fostul premier a făcut comparații cu situații internaționale și a explicat de ce acuzațiile de acest fel nu au logică atunci când vorbim despre câștigători ai alegerilor. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Fostul […]
Acum o oră
09:20
Seulul încearcă să echilibreze relațiile diplomatice cu BEIJINGUL/ Lee Jae-Myung așteaptă să se întâlnească cu Xi Jinping # Gândul
Ministrul sud-coreean de Externe, Cho Hyun, a declarat, miercuri, că va efectua o vizită la Beijing pentru a discuta cu omologul său despre posibilitatea participării președintelui chinez, Xi Jinping, la summitul Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC). Declarațiile au fost făcute cu puțin timp înainte de plecarea acestuia către Beijing pentru a se întâlni cu ministrul chinez […]
09:20
Astăzi, Gândul.ro aduce în atenție o altă iluzie optică populară printre utilizatori. De data aceasta, tot ceea ce trebuie să faci este să descoperi câte picioare are acest elefant de mai sus, de fapt. Imaginea de mai sus poate să inducă în eroare mulți privitori, atunci când atenția este centrată pe picioarele elefantului. Însă, câte […]
09:20
Patru, dintre bărbați arestați după scandalul din Craiova soldat cu un mort și 7 răniți, LĂSAȚI să participe la înmormântarea lui Mustafa Dumitru # Gândul
Patru dintre inculpații arestați preventiv după conflictul violent din Craiova, soldat cu un mort și 7 răniți au primit acordul instanței să participe la înmormântarea lui Mustafa Dumitru, zis Aurel Banu. Patru dintre barbații arestati, Mustafa Marin, Mustafa Lache, Zamfir Vasile și Zamfir Fănel, vor putea să își ia rămas bun de la Mustafa Dumitru, […]
09:10
Bancul de miercuri | Bulă agață o femeie pe Facebook: „Eu sunt din București. Tu de unde ești, frumoaso?” # Gândul
La mijlocul săptămânii, GÂNDUL.RO vă propune bancul de miercuri. Află pe cine a reușit să agațe Bulă pe Facebook, de fapt. Bulă agață o femeie pe Facebook: – Eu sunt din București. Tu de unde ești?, frumoaso? – De unde nici nu te aștepți, frumosule! – De unde, de unde? – Din dormitor, Bulă. Sunt […]
09:10
Călin Georgescu este așteptat la poliție. Avocatul său consideră acuzațiile „un simulacru care va fi desființat de Justiție” # Gândul
Călin Georgescu continuă să dea cu subsemnatul la poliție, în urma respingerii de către judecători a contestației cu privire la ridicarea măsurii restrictive. Miercuri va avea loc prima sa apariție, după ce Parchetul General a dispus trimiterea sa în judecată. Călin Georgescu semnează miercuri, 17 septembrie, pentru controlul judiciar menținut de oamenii legii asupra sa. […]
Acum 2 ore
08:50
Atacantul francez Kylian Mbappe, autorul unei duble pentru Real Madrid în meciul cu Olympique Marseille, scor 2-1, disputat marți seara pe stadionul Santiago Bernabeu, l-a egalat pe germanul Thomas Muller, legenda clubului Bayern Munchen, în clasamentul istoric al golgheterilor ligii Campionilor la fotbal. Cel mai spectaculos meci al serii s-a jucat la Torino, unde Juventus […]
08:50
Ce se va întâmpla cu Windows 10 pe 14 octombrie 2025. Sunt vizați toți utilizatorii. Ce se va întâmpla cu Windows 10 pe 14 octombrie 2025 În data de 14 octombrie 2025, sistemul de operare Windows 10 va înceta să mai primească suport oficial. Microsoft a decis să scoată „la pensie” Windows 10, iar după […]
08:40
Victor Ponta: „Din punct de vedere economic, toate măsurile luate vor SPERIA antreprenorii, investitorii, cumpărătorii” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Victor Ponta a acuzat actualul guvern, în frunte cu premierul Ilie Bolojan, de aplicarea unor măsuri extrem de dure și nesustenabile, care vor reduce încrederea electoratului, dar și a mediului de afaceri. Fostul lider PSD susține că Ilie Bolojan nu are legitimitate populară, nefiind votat direct de cetățeni în […]
08:40
Kamikaze low-cost. Dronele rusești Gerbera pun pe jar Kievul și NATO. Costă cât o BICICLETĂ și fac ravagii # Gândul
Potrivit serviciilor de informații ucrainene, apărarea antiaeriană a Ucrainei se confruntă cu o nouă provocare venită din partea Rusiei. A fost aruncată în luptă o nouă generație de vehicule aeriene kamikaze fără pilot, low-cost, cunoscute sub numele de drone Gerbera. Aceste drone, trimise în valuri succesive – chiar dacă nu au efecte devastatoare -, duc […]
08:40
Bancul zilei are în atenție un dialog între Bulă și soția sa. Subiectul discuției este legat de faptul că Bulă nu reușește să își ia concediu, iar partenera lui pleacă singură în vacanță. Spor la râs, dragi cititori! Din cauza crizei economice și a treburilor neterminate la serviciu, Bulă nu reușește să își mai ia […]
08:40
Crimă șocantă în Germania. Un ROMÂN a fost ucis cu brutalitate în propria locuință. Suspectul, un turist american # Gândul
O crimă șocantă a cutremurat comunitatea românească din Germania. Un român de 29 de ani a murit după ce a fost atacat cu sălbăticie în propria locuință din orașul Füssen, sudul Germaniei. Crima a avut loc în orașul vechi Füssen, o localitate pitorească din sudul Germaniei, unde un tânăr român și-a pierdut viața după un […]
08:40
Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a afirmat că ceea ce se întâmplă în prezent în Fâșia Gaza este „îngrozitor” și că războiul din enclava palestiniană este intolerabil din punct de vedere moral, politic și juridic. Guterres a deplâns absența unor „negocieri serioase” în vederea unei încetări a focului și a anunțat că dorește să […]
08:30
Trump, schimb tensionat de replici cu un jurnalist australian: „Prejudiciați foarte mult Australia cu acest ton prost”. De la ce a pornit SCANDALUL # Gândul
Președintele SUA, Donald Trump, a avut un moment tensionat cu jurnalistul John Lyons de la ABC Australia, care l-a întrebat cu cât s-a îmbogățit de la revenirea la Casa Albă. Trump a evitat răspunsul direct și l-a acuzat pe reporter că afectează relațiile dintre SUA și Australia, promițând să discute incidentul cu premierul Anthony Albanese. […]
08:20
Noroc divin pentru 3 zodii până pe 21 septembrie 2025. O promovare la locul de muncă poate să le iasă în cale # Gândul
Urmează o perioadă presărată cu momente norocoase pentru 3 zodii. Până pe 21 septembrie 2025, acești nativi pot avea surprize uriașe atât în plan profesional, cât și în plan financiar. Dacă în cazul anumitor nativi poate fi vorba despre o promovare la locul de muncă, în cazul altor zodii putem vorbi despre o ascensiune a […]
08:10
Primarii și președinții consiliilor județene vin miercuri la Guvern. Noi discuții cu Ilie Bolojan despre reforma administrației locale # Gândul
Premierul Ilie Bolojan se întâlnește miercuri, de la ora 14.00, cu reprezentanții primarilor de comune, orașe și municipii, dar și cu cei ai președinților de consilii județene. La discuții vor lua parte și delegați din cadrul structurilor asociative. Tema discuției va fi cea legată de reforma administrației publice locale, aflată în dezbatere la nivelul coaliției […]
08:10
Victor Ponta: „Singurul lucru de care trebuie să ne fie frică este situația ECONOMICĂ, nu dronele” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Victor Ponta a criticat modul în care se iau deciziile privind securitatea României, în contextul recentei pătrunderi a unei drone rusești în spațiul aerian românesc. Susține că aceste decizii nu ar trebui lăsate în mâna piloților militari, ci asumate la nivel politic. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. […]
08:10
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1302. Ursula von der Leyen și Trump au discutat despre noi măsuri pentru a crește presiunea asupra Rusiei # Gândul
Războiul din Ucraina a intrat miercuri, 17 septembrie 2025, în a 1.302-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină. Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a discutat telefonic cu președintele SUA, Donald Trump, cu privire la măsuri suplimentare pentru întărirea sancțiunilor împotriva Rusiei. „Am avut o conversație plăcută cu Donald Trump […]
Acum 4 ore
07:40
Le Monde: Trump ezită să susțină apărarea NATO / Alianța este pusă la încercare din cauza pătrunderii dronelor ruse în ROMÂNIA și Polonia # Gândul
Alianța Nord-Atlantică este pusă la încercare din cauza incursiunilor dronelor ruse în spațiul aerian al României și Poloniei, iar atitudinea ezitantă a președintelui american, Donald Trump, subminează principiul apărării colective, notează cotidianul Le Monde. În pofida dezmințirilor Rusiei, este dificil să explicăm altfel decât ca un ”test” incursiunile dronelor ruse în Polonia și România. ”Momentul […]
07:40
Victor Ponta: „Luăm bani de la pensionari, de la mame, dar ne mai împrumutăm 17 miliarde euro ca să putem cumpăra ARME” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Victor Ponta, politician român, fost Prim-Ministru, a vorbit despre dublarea impozitului pe locuință. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Victor Ponta: „Mulți români au lucrat în Spania, în Italia, în Franța și au venit să-și facă o casă în satul lor, […]
07:40
Mari probleme pentru FCSB. Mihai Stoica a făcut anunțul: „E posibil să fie ceva la coloana lombară” # Gândul
Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al FCSB, anunță că echipa pregătită de Elias Charalambous are mari probleme, după ce un jucător important a acuzat dureri la ultimul antrenament, de marți, 16 septembrie. Fotbalistul a acuzat dureri, iar potrivit lui MM „ar putea fi ceva la coloana lombară”. MM Stoica: „E pe mâna medicului” MM […]
07:20
Gândul vă prezintă calendarul zilei de miercuri, 17 septembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. George Bacovia, pe numele real George Andone Vasiliu, a fost unul dintre cei mai importanți poeți simboliști români, remarcându-se printr-un stil unic, dominat de melancolie, nevroză și imagini de atmosferă apăsătoare. Născut […]
07:10
Victor Ponta: „Nici măcar parlamentarii USR nu au vrut să știe de ce s-au anulat alegerile chiar dacă au avut candidat care intrase în turul 2” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Victor Ponta, fost premier al României, relatează cum partidele din actuala coaliție de guvernare ar fi blocat o comisie de anchetă privind anularea alegerilor. Acesta accentuează faptul că chiar USR, partidul al cărui candidat intrase în turul doi, nu ar fi dorit investigarea acestei situații. Urmăriți aici, integral, emisiunea […]
07:10
Serviciul SECRET al Ministerului de Interne a făcut curățenie în jurul lui Călin Georgescu. Ce au pățit foștii polițiști care îl păzeau # Gândul
Foștii polițiști care lucrau pentru Călin Georgescu ca bodyguarzi au dispărut de lângă fostul candidat la președinție înainte ca acesta să fie trimis în judecată de către procurorii Parchetului General. Ex-luptători în cadrul serviciilor de intervenție rapidă, aceștia ar fi fost plătiți cu ziua și ar fi încasat sume importante de la politicianul acuzat că […]
Acum 12 ore
23:40
Victor Ponta: „Chiar dacă nu îmi plac anumiți oameni, n-aș putea să mă bucur niciodată de MOARTEA unui om” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Victor Ponta, politician român, fost Prim-Ministru, a vorbit despre polarizarea socială din SUA, dar și din România. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Victor Ponta: „Și în România este o polarizare uriașă, pentru că cei care sunt în centru, politicieni, lideri […]
23:10
Procurorul de caz va cere pedeapsa cu MOARTEA pentru Tyler Robinson, acuzat de uciderea activistului de dreapta Charlie Kirk # Gândul
Tyler Robinson, tânărul de 22 de ani acuzat de uciderea influencerului conservator american Charlie Kirk, a fost inculpat pentru asasinat, a anunţat marţi procurorul local Jeffrey Gray, care a precizat totodată că va solicita pedeapsa cu moartea în cazul acestuia, potrivit Agerpres. Tyler Robinson este vizat de şapte capete de acuzare, între care cel de […]
23:00
Ilie Bolojan, în războiul DECLARAȚIILOR tarifelor de la energie: Domnul Recean a făcut o afirmație corectă, nici Ivan nu a dezinformat # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat marți seara cine a spus adevărul despre prețul cu care România vinde energie Republicii Moldova, după ce ministrul român Bogdan Ivan a afirmat că România nu exportă energie ieftină peste Prut, iar premierul moldovean Dorin Recean a vorbit de un preț mic. Ilie Bolojan a explicat că țara […]
22:50
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Victor Ponta, politician român, fost Prim-Ministru, a vorbit despre interacțiunea pe care a avut-o cu Charlie Kirk. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Victor Ponta: „Cred că nu ne dăm seama cât de urmărit era Charlie Kirk în America, și de […]
22:50
Bolojan, sfidare totală la adresa categoriilor speciale, obligate la plata CASS: „Fiecare om care beneficiază de un serviciu trebuie să contribuie” # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a precizat, referitor la eliminarea scutirii de CASS pentru categoriile speciale, cum ar fi părinții aflați în concediu de creștere a copilului sau veterani de război că „fiecare om care beneficiază de un serviciu de sănătate trebuie să contribuie”. „Am fost niște oameni foarte largi la mână și am dat multe scutiri […]
22:50
Papa Leon al XIV-lea a anunţat că se ROAGĂ pentru activistul american Charlie Kirk, ucis săptămâna trecută, dar și pentru familia acestuia # Gândul
Papa Leon al XIV-lea, în vârstă de 70 de ani, a anunţat că l-a inclus în rugăciunile sale pe activistul american Charlie Kirk, care a fost ucis săptămâna trecută, transmite marţi Vaticanul. Capul Bisericii Catolice se roagă, de asemenea, și pentru soţia sa şi copiii celor doi, potrivit unui purtător de cuvânt al Vaticanului, citat […]
22:30
Scandal într-un mall din sectorul 6. Un bărbat s-a transformat din agresor în victimă, fiind dezarmat și ÎNJUNGHIAT cu propriul cuțit de un alt bărbat # Gândul
Un bărbat a fost înjunghiat marți seara, în jurul orei 20:00, într-un complex comercial din Sectorul 6. Victima se apropiase de fosta parteneră, care era cu soțul, l-a atacat pe bărbat cu un cuțit, însă acesta l-a dezarmat și l-a înjunghiat pe fostul partener al soției în spate. Secția 22 Poliție a fost sesizată, printr-un […]
22:30
Premierul Ilie Bolojan a transmis un avertisment subtil la adresa social-democraților, care îl critică pentru măsurile luate. „În ceea ce privește soliditatea coaliției, gândiți-vă că dacă un premier, indiferent cine este el, nu are autoritate și nu are susținere, el nu-și poate exercita mandatul”, spune șeful executivului la Antena 3 CNN. „Pentru un om […]
22:20
Ilie Bolojan a reacționat la oda pe care i-a dedicat-o filozoful Gabriel Liiceanu, în care l-a comparat pe premier cu Moise. Prim-ministru a precizat că „nu cuvintele sunt importante”. Întrebat cu privire faptul că filozoful Gabriel Liiceanu l-a comparat cu Moise și că și-a exprimat și dorința de a-l clona de 40 de ori pe […]
22:10
Marius Tucă Show începe miercuri, 17 septembrie, de la ora 20.00, LIVE pe Gândul. Invitat: Călin Popescu Tăriceanu # Gândul
Marius Tucă Show începe miercuri, 17 septembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitatul zilei este Călin Popescu Tăriceanu, fost premier al României. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul. „Tineți aproape!”…
22:10
Scandal pe alegerile din Capitală înainte să înceapă: AUR a depus plângere la Parchet și AEP pentru depășirea termenul de organizare a alegerilor # Gândul
Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a depus plțngeri la Parchet și AEP pentru depășirea termenului de organizare a alegerilor. „Astăzi, AUR a depus un denunț penal la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție împotriva reprezentanților Guvernului și AEP, pentru abuz în serviciu și împiedicarea exercitării drepturilor electorale”, au transmis, într-un comunicat […]
22:10
De ce o treime dintre români nu reușesc să își ia toate zilele de CONCEDIU la care au dreptul. Unii pleacă în vacanță o dată pe an, doar vara # Gândul
Perioada concediilor de vară s-a încheiat, dar pentru sute de mii de angajați români aceasta a trecut aproape neobservată. Conform unui studiu recent, aproximativ o treime dintre angajați nu reușesc să-și ia toate zilele de concediu la care au dreptul, iar motivele sunt multiple și îngrijorătoare. Cel mai frecvent motiv invocat de angajați este faptul […]
22:10
Bolojan, REPLICĂ pentru Nicușor Dan, pe care l-a trădat: A rezultat că nu este posibilă o corecție fiscală fără creșterea de TVA # Gândul
Ilie Bolojan îi dă replica lui Nicușor Dan, după ce i-a promis că nu va creștere taxa pe valoare adăugată (TVA), deși a făcut acest lucru chiar de la începutul mandatului. „A rezultat că nu este posibilă o corecție fiscală fără creșterea de TVA”, a spus Bolojan în direct la Antena3CNN. „La instalarea acestui […]
22:00
Ilie Bolojan, cinic cu privire la concedierea bugetarilor: „Nimeni nu e fericit. Măcar să nu o faci degeaba, ar însemna să îți bați joc” # Gândul
Prim-ministrul Ilie Bolojan a precizat la Antena 3 că este conștient de faptul că cetățenii sunt nemulțumiți de disponibilizări și multe aspecte ale reformei bugetare. „Măcar să nu o faci degeaba”, a precizat premierul, care a recunoscut ulterior că România nu va putea închide anul cu un deficit sub 8%, în ciuda reformelor dure. „Noi […]
22:00
Bolojan: Nu folosesc demisia ca o formă de presiune. Premierul dă vina pe așa numitele știri care apar câteodată # Gândul
Ilie Bolojan neagă că ar folosi demisia ca o formă de presiune în coaliție. Premierul dă vina pe așa numitele știri care apar câteodată și cu toate discuțiile nesemnificative care de multe ori bruiază agenda publică serioasă. Întrebat la Antena 3 CNN despre demisia sa cu care ar amenința în coaliție, Bolojan a declarat că: […]
21:50
România va plăti în 2025 dobânzi în valoare de 11 mld. euro, a declarat premierul Ilie Bolojan la Antena 3. El a adăugat că dobânzile plătite la datoria publică a României valorează cât Autostrada Moldovei. În momentul de față avem o stabilitate politică, lucru care e certificat de votul în Parlament atât pe ceea ce […]
21:50
Ilie Bolojan recunoaște că reformele de austeritate sunt un EȘEC: „Nu putem închide cu un deficit sub 8% cu toate măsurile pe care le-am luat” # Gândul
Premieru Ilie Bolojan a declarat la Antena 3 că deficitul bugetar al României nu va scădea sub 8% până la sfârșitul anului, în ciuda măsurilor de austeritate impuse de Guvern. „Nu este în această situație, dar e evident că între datele pe care le-am primit oficial la instalarea acestui Guvern și datele pe care le-am […]
21:50
Armata israeliană prezintă imagini cu asaltul tancurilor în GAZA /UE avertizează Israelul din cauza situației umanitare # Gândul
Armata israeliană a anunțat, marți, distrugerea a numeroase elemente de ”infrastructură teroristă” din orașul Gaza și a dat asigurări că încearcă protejarea ostaticilor israelieni deținuți de grupul Hamas, în timp ce presa și organizațiile pentru drepturile omului denunță încălcări grave ale dreptului internațional. ”Au fost distruse zeci de elemente ale infrastructurii teroriste. Noi vom face […]
21:40
Metodele de influențare a publicului, EXISTENTE și în alte țări, susține procurorul general # Gândul
Procurorul general a declarat la Antena3CNN că există metode de influențare a mediului public care se găsesc și în alte state. „Toate aceste elemente de bază care privite disparate în media par izolate ele nu sunt evenimente izolate și întâmplătoare, sunt parte ale acestui mecanism complex, coordonat, dar cu diferite instrumente de utilizare”, a declarat […]
21:40
Victor Ponta: „Sunt șocat că niciun reprezentant al României nu a transmis vreun mesaj în legătură cu asasinatul lui Charlie Kirk” # Gândul
În ediția din 16 septembrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, fostul premier Victor Ponta a comentat lipsa de reacție oficială a Ministerului de Externe după asasinarea lui Charlie Kirk, apreciind că România a ratat un moment important de diplomație și solidaritate internațională. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. „Sunt șocat că Ministerul de […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.