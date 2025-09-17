Lionel Messi a marcat un gol şi a reuşit un assist pentru Inter Miami la meciul din MLS cu Seattle Sounders, câştigat cu 3-1
News.ro, 17 septembrie 2025 11:20
Lionel Messi a marcat un gol şi a reuşit o pasă decisivă în victoria echipei Inter Miami cu 3-1 împotriva formaţiei Seattle, noaptea trecută, la puţin peste două săptămâni după ce a pierdut în faţa echipei Sounders în finala Leagues Cup.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 5 minute
11:30
Un tânăr în vârstă de 24 de ani a fost găsit mort, miercuri dimineaţă, pe o linie de cale ferată, în gara din Alba Iulia, primele date arătând că bărbatul s-a urcat pe un stâlp şi s-a electrocutat. Bărbatul ar fi fost văzut cu o sticlă de alcool în mână şi este posibil ca el să se fi sinucis.
11:30
Raportul de piaţă 2024-2025 realizat de Casa de Licitaţii A10 by Artmark arată că, în ciuda unui an marcat de instabilitate politică, tensiuni geopolitice şi inflaţie, piaţa de artă din România a înregistrat creşteri semnificative.
Acum 15 minute
11:20
UPDATE - Călin Georgescu a ajuns la IPJ Ilfov pentru a semna controlul judiciar/ La ieşire, a declarat că rechizitoriul de ieri este un discurs, iar dosarul ca atare e o copie la indigo a dosarului din 2016 a preşedintelui Trump # News.ro
Fostul candidat la Preşedinţie Călin Georgescu, trimis în judecată pentru complicitate la tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale şi comunicarea de informaţii false, a ajuns, miercuri, în jurul orei 11.00, la sediul IPJ Ilfov pentru a semna controlul judiciar. Aşteptat, în ploaie, de zeci de simpatizanţi care îi scandează numele, în prezenţa forţelor de ordine care au împrejmuit zona cu garduri metalice, Georgescu a intrat în sediul instituţiei fără a face declaraţii. La ieşire, acesta a declarat că rechizitoriul de ieri al Parchetului General este „un discurs”, iar dosarul e „o copie la indigo” a dosarului din 2016 al preşedintelui Trump.
11:20
Lionel Messi a marcat un gol şi a reuşit un assist pentru Inter Miami la meciul din MLS cu Seattle Sounders, câştigat cu 3-1 # News.ro
Lionel Messi a marcat un gol şi a reuşit o pasă decisivă în victoria echipei Inter Miami cu 3-1 împotriva formaţiei Seattle, noaptea trecută, la puţin peste două săptămâni după ce a pierdut în faţa echipei Sounders în finala Leagues Cup.
11:20
HiSky lansează zboruri directe Bucureşti - Chicago, din iunie 2026, după 24 de ani de la suspendarea acestei rute # News.ro
Compania aeriană HiSky lansează încă o rută transatlantică, astfel că din 4 iunie 2026 va opera zboruri directe între Bucureşti şi Chicago, după 24 de ani de la suspendarea acestei rute. Zborurile vor avea loc cu două frecvenţe pe săptămână, în fiecare zi de joi şi duminică.
11:20
Alţi patru bărbaţi care au participat la încăierarea din Craiova, soldată cu un mort, arestaţi preventiv/ Instanţa le-a permis să participe la înmormântarea bărbatului ucis # News.ro
Alţi patru bărbaţi care au participat la încăierarea din Craiova, de sâmbătă, în urma căreia un bărbat a murit au fost arestaţi preventiv pentru 30 de zile. Decizia Tribunalului Dolj nu este definitivă. Instanţa a decis să le permită celor patru să participe, însoţiţi de poliţişti, la înmormântarea bărbatului mort în acel scandal. Pentru alţi doi bărbaţi pentru care s-a cerut arestarea preventivă, dosarul a fost disjuns, soluţia urmând să fie dată miercuri.
Acum 30 minute
11:10
Călin Georgescu a ajuns la IPJ Ilfov pentru a semna controlul judiciar/ Aşteptat de simpatizanţi în ploaie şi înconjurat de gărzi de corp, fostul candidat la Preşedinţie nu a făcut declaraţii # News.ro
Fostul candidat la Preşedinţie Călin Georgescu, trimis în judecată pentru complicitate la tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale şi comunicarea de informaţii false, a ajuns, miercuri, în jurul orei 11.00, la sediul IPJ Ilfov pentru a semna controlul judiciar. Aşteptat, în ploaie, de zeci de simpatizanţi care îi scandează numele, în prezenţa forţelor de ordine care au împrejmuit zona cu garduri metalice, Georgescu a intrat în sediul instituţiei fără a face declaraţii.
11:10
Principalul suspect în cazul dispariţiei micuţei Maddie McCann a fost eliberat din închisoare în Germania # News.ro
Principalul suspect în dispariţia fetiţei britanice Madeleine McCann în 2007 în Portugalia, Christian Brückner, a ieşit din închisoare în Germania miercuri, după ce a ispăşit o pedeapsă pentru viol într-un alt caz.
Acum o oră
11:00
Grindeanu: Interferenţa rusă este documentată; în România, instituţiile îşi fac treaba şi vor prezenta probele în faţa judecătorilor/ România trebuie să continue să demonstreze prin fapte că are anticorpii democratici necesari # News.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, afirmă că negarea repetată, de către reprezentanţii Kremlinului, a implicării în tentativa de modificarea a rezultatului alegerilor din România nu schimbă realitatea consemnată în rapoarte oficiale şi acte de urmărire penală. ”Interferenţa rusă este documentată; în România, instituţiile îşi fac treaba şi vor prezenta probele în faţa judecătorilor”, arată el. Totodată, Grindeanu atrage atenţia că România ”trebuie să continue să demonstreze prin fapte că are anticorpii democratici necesari şi să transmită un semnal clar că nu are nimic de învăţat din «înţelepciunea rusească»”.
10:50
„Ucigaşul tăcut”. Peste 15.000 de oameni au murit în Europa în această vară din cauza schimbării climatice, estimează cercetătorii # News.ro
Peste 15.000 de decese ar putea fi atribuite schimbărilor climatice la sfârşitul acestei veri în principalele oraşe europene, susţin cercetătorii într-un studiu încă preliminar, dar salutat deja de alţi oameni de ştiinţă, relatează AFP.
10:40
Sekura Cabins deschide o nouă fabrică la Braşov, investiţie de 1,8 milioane euro, unde va produce produce componente pentru cabine, ce vor fi asamblate în Danemarca # News.ro
Sekura Cabins Group, dezvoltator şi producător european de soluţii modulare de cabine, inaugurează o nouă fabrică la Braşov în urma unei investiţii de 1,8 milioane euro. Noua unitate Sekura din România este prima în afara Danemarcei. Fabrica din România va produce iniţial toate componentele din tablă şi subansamblurile sudate pentru Sekura Cabins din Randers, Danemarca, urmând ca pe viitor să producă şi componente tubulare şi cadre de cabine de dimensiuni mici.
Acum 2 ore
10:20
Arina Sabalenka s-a retras de la turneul China Open din cauza unei accidentări, au anunţat miercuri organizatorii, potrivit Reuters.
10:20
O parte din acuarelele Reginei Maria sunt expuse în cadrul unei expoziţii majore găzduită de prestigioasa The King’s Foundation Garrison Chapel Gallery, un spaţiu expoziţional oferit cu generozitate de Fundaţia Majestăţii Sale Regele Charles III. Expoziţia marchează 150 de ani de la naşterea Reginei Maria şi va fi vernisată în 18 septembrie, de la ora 19:00, în capitala britanică, anunţă Institutul Cultural Român.
10:20
Cod galben de vânt puternic, miercuri, în Mehedinţi şi Dolj/ Alte 13 judeţe din Moldova, Dobrogea şi estul Munteniei vor fi joi sub Cod galben privind intensificări ale vântului/ În Capitală, vremea se răceşte # News.ro
Meteorologii au emis o atenţionare Cod galben de vânt puternic valabilă, miercuri, în judeţele Mehedinţi şi Dolj, unde vântul va atinge, la rafală, viteze de 50-70 de kilometri pe oră. Joi, se vor afla sub Cod galben privind intensificări ale vântului 13 judeţe din Moldova, Dobrogea şi estul Munteniei. În Bucureşti, vremea se răceşte miercuri, iar temporar va ploua.
10:10
Val de şedinţe în coaliţie pentru reforma administraţiei publice. Bolojan insistă să taie 10% din posturi. PSD şi UDMR se opun. Critici şi din PNL # News.ro
Liderii coaliţiei de guvernare se reunesc în format restrâns, începând cu ora 10.00, pentru a discuta despre reorganizarea administraţiei publice, care ar urma să fie inclusă în Pachetul 3 de reformă. Ulterior, coaliţia va avea o şedinţă extinsă, la care vor participa şi alţi lideri din conducerea celor patru partide de guvernare. Premierul Ilie Bolojan insistă să taie 10% din posturi ocupate în primării şi în Consilii Judeţene, în timp ce PSD şi UDMR se opun. În schimb, cele două partide au propus o reducere de 10% a cheltuielilor, soluţie care evită disponibilizarea angajaţilor. De la ora 14.00, liberalii se reunesc într-o şedinţă a Biroul Permanent pentru a valida deciziile din coaliţie. Mai mulţi primari PNL au contestat în interiorul partidului propunerea premierului Ilie Bolojan de a reduce numărul angajaţilor cu 10%, susţin surse politice.
10:10
Atelierul de poetică teatrală „Ion Caramitru” are loc între 22 şi 28 septembrie la Alba Iulia # News.ro
Teatrul de Păpuşi „Prichindel” din Alba Iulia va găzdui, între 22 şi 28 septembrie, Atelierul de poetică teatrală „Ion Caramitru”.
10:00
Karoly Borbely, CEO Hidroelectrica: Pentru o companie listată, transparenţa, profesionalismul, încrederea, consecvenţa în implementarea planului de business, adaptarea la condiţiile de piaţă sunt esenţiale pentru a creşte valoarea adăugată a acţiunilor # News.ro
Karoly Borbely, CEO Hidroelectrica, afirmă că, pentru o companie listată, transparenţa, profesionalismul, încrederea, consecvenţa în implementarea planului de business, consolidarea şi adaptarea la condiţiile de piaţă sunt esenţiale pentru a creşte valoarea adăugată a acţiunilor. El anunţă mai multe proiecte în derulare - instalaţia de stocare cu baterii Li-ion în Parcul Eolian Crucea Nord, proiectul de la Gogoşu, cu o capacitate nominală de stocare de 256 MWh, retehnologizarea Amenajarii Hidroenergetice Vidraru, a CHE Stejaru, a CHE Brădişor, dar şi modernizarea CHE Moroieni, CHE Dobreşti şi CHE Scropoasa - dar şi creşterea cu 65%, în mai puţin de doi ani, a locurilor de consum pentru clienţi casnici, o scădere semnificativă a numărului de locuri de consum nefacturate (~1,3% din total) şi o scădere a creanţelor totale furnizare şi nefacturate. Karoly Borbely aminteşte că la preluarea mandatului creanţele totale furnizare erau în valoare de 2.83 mld lei, iar creanţele nefacturate în valoare de 1.45 mld lei .
09:50
INS: Cifra de afaceri din industrie pe total a crescut cu 3,8%, în termeni nominali, în primele şapte luni # News.ro
Cifra de afaceri din industrie pe total (piaţa internă şi piaţa externă) a crescut, în termeni nominali, cu 3,8%, în primele şapte luni al anului, faţă de perioada similară a anului trecut, arată datele Institutului Naţional de Statistică (INS).
Acum 4 ore
09:30
Barbra Streisand i-a adus un omagiu lui Robert Redford: „Unul dintre cei mai buni actori din toate timpurile” # News.ro
Barbra Streisand i-a adus un omagiu lui Robert Redford, numindu-l „unul dintre cei mai buni actori din toate timpurile”.
09:30
INS: Comenzile noi din industria prelucrătoare pe total au crescut cu 6%, în termeni nominali, în primele şapte luni # News.ro
Comenzile noi din industria prelucrătoare pe total (piaţa internă şi piaţa externă) au crescut, în primele şapte luni ale anului, în termeni nominali, cu 6%, faţă de perioada similară a anului trecut, arată datele Institutului Naţional de Statistică (INS).
09:10
Mesaj prin care se cere boicotarea echipei Israelului, afişat în Times Square, înainte de Cupa Modială de anul viitor. "În sport nu este loc pentru criminalii de război" # News.ro
Organizaţii de advocacy şi grupuri de fani au lansat, cu un panou publicitar amplasat în Times Square, un apel către federaţiile europene de fotbal să boicoteze Israelul. Astfel, cu câteva luni înainte de Cupa Mondială a început campania #GameOverIsrael, relatează Reuters.
09:00
Începe a şasea ediţie a evenimentului Piaţa Festivalului „George Enescu” - Cinci zile de concerte de muzică clasică cu intrare liberă # News.ro
Piaţa „George Enescu” se transformă într-un spaţiu al muzicii clasice, odată cu deschiderea unei noi ediţii a evenimentului Piaţa Festivalului care va fi deschisă între 17 şi 21 septembrie.
08:40
Producătorul chinez de SUV-uri Jetour a anunţat marţi lansarea vânzărilor sale în Europa, debutând cu trei modele pe benzină în Polonia, parte a unei strategii mai ample prin care tot mai mulţi constructori chinezi încearcă să pătrundă pe continentul care este a treia cea mai mare piaţă auto din lume, transmite Reuters.
08:40
Guvernul britanic condus de Keir Starmer, fragilizat din punct de vedere economic şi aflat în plină criză politică, încearcă să profite de vizita lui Donald Trump de miercuri şi joi pentru a face mai multe anunţuri, de la acorduri în domeniul tehnologiei până la investiţii americane, relatează AFP.
08:30
Pentru a evita noi probleme privind siguranţa celor mici, cel mai popular chatbot din lume nu va mai oferi la fel de uşor răspunsuri de teme sensibile.
08:20
Volei masculin.: România a încheiat fără victorie participarea la Campionatul Mondial. Tricolorii au fost învinşi şi de Qatar # News.ro
Naţionala României a fost învinsă, miercuri, de reprezentativa Qatarului, în grupa B a Campionatului Mondial, astfel că încheie competiţia cu trei înfrângeri.
08:10
Columbia suspendă achiziţiile de arme din SUA în urma disputei privind eliminarea de pe lista ţărilor implicate în lupta împotriva drogurilor # News.ro
Columbia a suspendat, marţi, achiziţiile de arme din Statele Unite, cel mai important partener militar al său, după ce Washingtonul a retras certificarea ţării sud-americane ca aliat în lupta împotriva drogurilor, pe motiv că nu a reuşit să oprească traficul de cocaină, transmite AFP.
08:00
Trezoreria SUA spune că renunţarea la rapoartele financiare trimestriale ale companiilor, dorită de Trump, ar fi un câştig pentru investitori # News.ro
Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat marţi că propunerea preşedintelui Donald Trump de a elimina obligaţia companiilor de a raporta rezultate financiare trimestrial şi de a trece la un regim semestrial ar reprezenta ”o veste bună pentru investitori”, transmite CNBC.
07:50
Iranul a executat un bărbat pentru presupus spionaj în favoarea Israelului / Activiştii susţin că bărbatul a fost torturat pentru a obţine o mărturisire falsă # News.ro
Iranul a anunţat, miercuri, că a executat un bărbat pe care îl acuză de spionaj în favoarea Israelului, lucru contestat de activişti, care susţin că acesta a fost torturat pentru a obţine o mărturisire falsă, transmite The Associated Press.
Acum 6 ore
07:30
Producătorul auto american Ford a anunţat marţi că va reduce până la 1.000 de locuri de muncă la uzina sa de maşini electrice din oraşul german Köln, pe fondul cererii slabe pentru vehicule electrice, transmite Reuters.
07:20
Fostul preşedinte brazilian Jair Bolsonaro, condamnat la închisoare pentru tentativă de lovitură de stat, a fost dus la spital după ce s-a simţit rău # News.ro
Fostul preşedinte brazilian Jair Bolsonaro, condamnat săptămâna trecută la peste 27 de ani de închisoare pentru complot în vederea organizării unei lovituri de stat, a fost dus la un spital din capitala Brasilia, după ce s-a simţit rău, transmite Reuters.
07:10
Japonia nu va recunoaşte statul palestinian pentru moment, probabil pentru a menţine relaţiile cu Statele Unite şi pentru a evita o înăsprire a atitudinii Israelului, a relatat miercuri ziarul Asahi, citând surse guvernamentale anonime, transmite Reuters.
07:00
Moment tensionat între Donald Trump şi un jurnalist australian care l-a întrebat cu cât s-a îmbogăţit de când s-a întors la Casa Albă - ”În acest moment prejudiciaţi foarte mult Australia”, i-a răspuns preşedintele american - VIDEO # News.ro
Donald Trump a acuzat un jurnalist australian că dăunează Australiei, după ce l-a întrebat cu cât s-a îmbogăţit de când s-a întors la Casa Albă, transmite BBC.
06:40
Bessent: Disponibilitatea lui Trump de a lăsa TikTok ”să se închidă” a motivat China să facă o înţelegere # News.ro
Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat marţi că preşedintele Donald Trump a fost dispus să lase TikTok să înceteze să mai funcţioneze în Statele Unite, iar acest lucru a fost ”ceea ce a schimbat cursul” în cadrul negocierilor cu China, transmite CNBC.
06:30
Poliţia a arestat 47 de persoane şi a salvat sute de animale, în cea mai mare operaţiune împotriva traficanţilor de animale sălbatice din Brazilia / Tucani, papagali, broaşte ţestoase, maimuţe şi un piton, între cele peste 800 de animale salvate - VIDEO # News.ro
Poliţia braziliană a arestat 47 de persoane şi a salvat sute de animale exotice în cadrul celei mai mari operaţiuni împotriva traficanţilor de animale sălbatice din cea mai biodiversă ţară din lume, transmite AFP.
06:30
„Fico la închisoare”. Mii de manifestanţi au cerut demisia prim-ministrului naţionalist al Slovaciei # News.ro
Mii de slovaci au protestat marţi faţă de măsurile de austeritate propuse de guvernul premierului naţionalist Robert Fico. Protestatarii s-au adunat în faţa clădirii principale a guvernului din Bratislava, scandând „Ajunge cu Fico! Fico la închisoare!” şi „Ajunge! Ne-am săturat!”, relatează AFP şi The Associated Press.
06:20
Lituania şi-a inaugurat prima şcoală de drone, destinată instruirii copiilor şi adulţilor care locuiesc în apropierea graniţei cu Rusia # News.ro
Ministerul Apărării din Lituania a inaugurat prima dintr-o serie de nouă şcoli răspândite în toată ţara la graniţa cu Rusia, unde copiii de la vârsta de 10 ani şi adulţii vor fi instruiţi în pilotarea, asamblarea şi programarea dronelor, relatează Reuters.
06:20
Peru evacuează 1.400 de turişti din Machu Picchu, în urma unor proteste / Locuitorii cer alegerea unei noi companii care să opereze autobuzele care transportă vizitatorii până la situl propriu-zis # News.ro
Peru a evacuat peste noapte aproximativ 1.400 de turişti din gara care deserveşte cetatea incaşă Machu Picchu, în timp ce alţi aproximativ 900 au rămas blocaţi marţi, deoarece protestatarii au blocat liniile de cale ferată, transmite AFP.
06:00
Război în Ucraina - Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică anunţă că au fost raportate bombardamente în apropierea centralei nucleare din Zaporojie # News.ro
Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA) a anunţat, marţi, că echipa sa de la centrala nucleară din Zaporojie, din sud-estul Ucrainei, controlată de Rusia, a auzit bombardamente în apropierea amplasamentului şi a observat fum negru ridicându-se din trei locaţii din apropiere, transmite Reuters.
06:00
Preţurile petrolului au urcat marţi cu peste 1% după atacurile cu drone ale Ucrainei asupra infrastructurii energetice ruse # News.ro
Cotaţiile petrolului au crescut marţi cu peste un dolar pe baril, pe fondul îngrijorărilor că livrările ruseşti ar putea fi perturbate de atacurile cu drone lansate de Ucraina asupra porturilor şi rafinăriilor, în timp ce investitorii aşteaptă decizia Rezervei Federale (Fed) privind dobânda de politică monetară, transmite Reuters.
05:50
Un şanţ antitanc de 40 de kilometri este în construcţie de-a lungul frontierei Estoniei cu Rusia # News.ro
Estonia va săpa aproape 40 de kilometri de şanţuri antitanc de-a lungul frontierei sale sud-estice, pe care o împarte cu Rusia, în următorii doi ani, relatează televiziunea publică ERR.
05:40
Acţiunile europene au scăzut marţi, pe fondul tensiunilor comerciale SUA-China şi al incertitudinilor economice # News.ro
Bursele europene au închis marţi în scădere, investitorii reacţionând la evoluţiile negocierilor comerciale dintre Statele Unite şi China, transmite CNBC.
Acum 8 ore
05:20
Patru persoane au fost arestate după ce imagini cu Donald Trump şi Jeffrey Epstein au fost proiectate pe castelul Windsor - VIDEO # News.ro
Activiştii - dintre care patru au fost arestaţi - au proiectat marţi seara imagini cu Donald Trump şi infractorul sexual Jeffrey Epstein pe un turn al castelului Windsor, unde preşedintele american urmează să fie primit miercuri în vizita de stat din Regatul Unit, potrivit imaginilor difuzate de AFP TV, scrie Le Figaro.
05:10
Dolarul a scăzut marţi la minimul ultimilor patru ani faţă de euro, înaintea deciziei Rezervei Federale privind dobânda # News.ro
Dolarul american s-a depreciat marţi pe pieţele internaţionale, atingând un minim al ultimilor patru ani în raport cu euro, pe fondul pariurilor tot mai ferme că Rezerva Federală (Fed) va reduce dobânda-cheie în această săptămână, transmite Reuters.
Acum 12 ore
02:20
Tyler Robinson, suspectul în asasinarea lui Charlie Kirk, a apărut în faţa instanţei pentru prima oară de la arestare. El purta o vestă specială care să împiedice autovătămarea. Procurorul spune că a lăsat un bilet în care anunţa că va comite crima # News.ro
Tyler Robinson, suspectul în vârstă de 22 de ani în cazul uciderii activistului conservator Charlie Kirk, a comparut marţi în faţa instanţei, prin videoconferinţă, pentru prima dată de la arestarea sa, fiind acuzat de omor calificat, port ilegal de armă şi obstrucţionarea justiţiei, relatează Sky News.
01:20
Ursula von der Leyen a discutat cu Donald Trump despre noi măsuri menite să sporească „presiunea economică” asupra Rusiei # News.ro
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunţat marţi seara, într-o postare pe X, că a avut „o convorbire telefonică fructuoasă” cu preşedintele american Donald Trump despre „consolidarea eforturilor comune de a creşte presiunea economică asupra Rusiei prin măsuri suplimentare”.
00:50
Donald Trump a sosit marţi seara în Regatul Unit, unde timp de două zile va fi făcut totul pentru a-l mulţumi pe imprevizibilul preşedinte american, care este însă un mare fan al familiei regale, relatează AFP.
00:20
Putin apare pe teren şi anunţă că 100.000 de militari au participat la exerciţiile Zapad, mai mulţi decât se ştia. Lukaşenko spune că s-au antrenat pentru lansarea armelor nucleare dislocate în Belarus. Armata SUA confirmă că a trimis observatori - FOTO # News.ro
Liderul rus Vladimir Putin a afirmat marţi că 100.000 de militari au participat la manevrele ruso-belaruse Zapad-2025, un efectiv mult mai mare decât se estimase anterior, o parte din aceste exerciţii desfăşurându-se la graniţele UE şi trezind îngrijorarea Kievului şi a europenilor. La rândul său, liderul belarus Aleksandr Lukaşenko a anunţat că Rusia şi Belarus au repetat lansarea armelor nucleare tactice ruseşti în cadrul exerciţiilor militare comune, în timp ce armata SUA a confirmat că a trimis observatori la manevrele militare ruso-belaruse, relatează AFP şi Reuters.
00:10
Benjamin Mendy, fundaşul stânga al naţionalei Franţei şi campion mondial în 2018, va evolua în Polonia.
00:10
Liga Campionilor: Real Madrid a învins OM, scor 2-1 / Surpriză la Lisabona - Benfica a pierdut cu Qarabag, scor 2-3 / Juventus şi Borussia au remizat, scor 4-4 # News.ro
Echipa Real Madrid a învins, marţi, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, formaţia Olympique Marseille, în prima etapă a Ligii Campionilor.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.