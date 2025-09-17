UPDATE - Călin Georgescu a ajuns la IPJ Ilfov pentru a semna controlul judiciar/ La ieşire, a declarat că rechizitoriul de ieri este un discurs, iar dosarul ca atare e o copie la indigo a dosarului din 2016 a preşedintelui Trump

10:00

Karoly Borbely, CEO Hidroelectrica, afirmă că, pentru o companie listată, transparenţa, profesionalismul, încrederea, consecvenţa în implementarea planului de business, consolidarea şi adaptarea la condiţiile de piaţă sunt esenţiale pentru a creşte valoarea adăugată a acţiunilor. El anunţă mai multe proiecte în derulare - instalaţia de stocare cu baterii Li-ion în Parcul Eolian Crucea Nord, proiectul de la Gogoşu, cu o capacitate nominală de stocare de 256 MWh, retehnologizarea Amenajarii Hidroenergetice Vidraru, a CHE Stejaru, a CHE Brădişor, dar şi modernizarea CHE Moroieni, CHE Dobreşti şi CHE Scropoasa - dar şi creşterea cu 65%, în mai puţin de doi ani, a locurilor de consum pentru clienţi casnici, o scădere semnificativă a numărului de locuri de consum nefacturate (~1,3% din total) şi o scădere a creanţelor totale furnizare şi nefacturate. Karoly Borbely aminteşte că la preluarea mandatului creanţele totale furnizare erau în valoare de 2.83 mld lei, iar creanţele nefacturate în valoare de 1.45 mld lei .