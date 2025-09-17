Claudiu Năsui îi bate obrazul lui Ilie Bolojan: „Guvernul cumva a găsit bani pentru a crește (din nou) subvenția pentru partide”

07:10

Foștii polițiști care lucrau pentru Călin Georgescu ca bodyguarzi au dispărut de lângă fostul candidat la președinție înainte ca acesta să fie trimis în judecată de către procurorii Parchetului General. Ex-luptători în cadrul serviciilor de intervenție rapidă, aceștia ar fi fost plătiți cu ziua și ar fi încasat sume importante de la politicianul acuzat că […]