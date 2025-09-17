Bancul de după-amiază | Doi polițiști merg pe stradă
Gândul, 17 septembrie 2025 11:20
Bancul de după-amiază | Doi polițiști merg pe stradă. Iată bancul de miercuri după-masă, care vă va aduce garantat zâmbetul pe buze. Doi poliţişti merg pe stradă. La un moment dat, unul din ei vede pe jos sclipind o oglindă; se apleacă, o ia şi se uită în ea. Celălalt curios îl întreabă: – Ce-ai […]
11:30
Un grav accident rutier a avut loc marți pe DN 7, în comuna Bascov (județul Argeș), la ieșirea din pasaj, unde un autoturism s-a ciocnit frontal cu un autocamion. În urma impactului violent, trei oameni și-au pierdut viața. Traficul este blocat pe DN 7 Pitești–Râmnicu Vâlcea, pe raza localității Bascov, județul Argeș, după un impact […]
11:30
Epopeea dronei care a pus pe jar România. Fost diplomat militar, inginer de aviație: „O tactică a Rusiei de verificare a reacției Scutului antirachetă” # Gândul
Comandorul (r) Stelian Teodorescu, fost diplomat militar și inginer de aviație a vorbit, într-un interviu pentru GÂNDUL, despre subiectul care a redeschis discuțiile, dilemele și controversele în ceea ce privește doborârea dronelor rusești neautorizate pe teritoriul României. Reamintim că, în acest context, două avioane F-16 au interceptat drona, însă piloții care au fost autorizați să […]
11:30
Nicușor Dan pe 3, Bolojan pe 2. Nici președintele, nici premierul României nu reușesc să-i CONVINGĂ pe români să-i urmărească. Invitat în prime-time, Bolojan s-a clasat la mare distanță de lider. Vezi TOPUL emisiunilor de seară # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a fost invitat – marți, 16 septembrie 2025 – în emisiunea „Sinteza Zilei”, moderată de Mihai Gâdea la Antena 3 CNN. S-a dorit o lovitură la nivelul audiențelor TV, în prime-time, dar interviul acordat de șeful guvernului nu a avut impactul așteptat, iar telespectatorii au preferat o altă emisiune, de la un […]
11:30
Doi părinți din Iași, condamnați la închisoare după moartea copilului lor. Detalii tulburătoare au fost dezvăluite la proces # Gândul
Doi tineri din Iași au fost condamnați definitiv la închisoare, după ce fiul lor, în vârstă de doar câteva luni, a murit în urma unor traumatisme craniene. La proces, judecătorii au stabilit că părinții sunt vinovați de neglijență gravă și au ignorat semnele evidente de deteriorare a stării de sănătate a copilului lor. Diana Corbu, […]
11:30
O gură de oxigen pentru românii din vestul țării. Fabrica BMW din Debrețin (Ungaria), o investiție de 2 miliarde de euro, face recrutări # Gândul
O investiţie semnificativă din Ungaria are efecte benefice și în România. Fabrica BMW de la Debreţin investește în procesul de recrutare, românii din apropierea angajaţi sunt deja în fabrică, iar recrutările continuă. Noua uzină BMW din Debreţin, investiţie estimată la circa 2 miliarde de euro, va începe producţia de serie în octombrie. Investiția estimată la […]
11:20
11:20
Claudiu Năsui îi bate obrazul lui Ilie Bolojan: „Guvernul cumva a găsit bani pentru a crește (din nou) subvenția pentru partide” # Gândul
Fostul ministru USR al Economiei îi suflă în ceafă premierului Ilie Bolojan la fiecare afirmație pe care acesta din urmă o face public, referitor la măsurile fiscale. Claudiu Năsui argumentează, în ultima sa postare, de ce creșterea taxelor, impusă de Guvern, nu a scăzut cheltuielile, așa cum s-a anunțat, ba dimpotrivă. Într-o postare pe facebook, […]
11:00
CFR Cluj a transferat un brazilian crescut de Botafogo, la una dintre cele mai mari academii de fotbal din America de Sud # Gândul
CFR Cluj continuă campania de achiziții chiar și după închiderea perioadei de transferuri. Cum regulamentul mai permite doar aducerea jucătorilor liberi de contract, vicecampioana României s-a conformat și l-a înregimentat pe brazilianul Mateus Peloggia. În vârstă de 22 de ani, Peloggia este un mijlocaș format la cea mai puternică academie de fotbal din America de […]
11:00
Ce spune Sorin Grindeanu despre „CAZUL- ȘCOALĂ” a interferenței ruse în alegeri. Replică dură pentru Peskov: „Democrația în România nu este pasivă” # Gândul
Sorin Grindeanu, președintele PSD, a reacționat ferm după răspunsul purtătorului de cuvânt al Kremlinului la dosarul instrumentat de Parchetul General, cu privire la trimiterea în judecată a lui Călin Georgescu, fost prezidențiabil. În concret, Rusia a respins acuzațiile privind interferența în alegerile prezidențiale din România, comparând situația cu disputele legate de alegerile din SUA din 2016. […]
10:50
Victor Ponta: „Mi-am făcut CARTEA de identitate electronică, apoi am aflat că trebuie să am o hârtie ca dovadă a domiciliului cu mine” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Victor Ponta a povestit experiența sa cu noua carte de identitate electronică. Fostul premier a spus că, deși documentul ar trebui să fie modern, în practică este însoțit de obligații birocratice. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Victor Ponta spune că schimbările sunt vizibile în lume, […]
10:50
Donald TRUMP se întâlnește cu regele Charles la Palatul Windsor, în prima zi a vizitei de stat # Gândul
Președintele SUA, Donald Trump, a sosit în Marea Britanie, alături de soția sa Melania, pentru a doua sa vizită de stat, cu ocazia căreia se va întâlni cu regele Charles la Palatul Windsor. Regele Charles al III-lea îl va găzdui pe Donald Trump la Castelul Windsor, miercuri, înainte de discuțiile de a doua zi cu […]
10:50
India, prezentă la ZAPAD 2025, alături de Rusia și Belarus. Cum ar putea pierde SUA un aliat cheie în Asia # Gândul
Militari indieni au participat la exercițiile militare Zapad-2025, conduse de Rusia, a anunțat agenția de stat rusă TASS, subliniind legăturile strânse ale Moscovei cu New Delhi. Relația dintre India și SUA, în ultima perioadă, a fost din ce în ce mai tensionată, după impunerea unor tarife vamale substanțiale de către președintele american Donald Trump. Ministerul […]
10:50
Fostul șef al SIE, Silviu Predoiu, are o întrebare pentru Alex Florența: „Pe guvernanții noștri, cine și când îi va trage la răspundere?” # Gândul
În ultima sa postare pe Facebook, fostul șef al SIE, Silviu Predoiu, argumentează de ce România nu mai are nevoie de atacuri rusești pentru a-i fi „pervertit procesul electoral”, ci e suficientă „chiar clasa politică aflată la putere”. Însă, rămâne o întrebare, pe care Predoiu o ridică, și anume aceea „dacă mâine am avea alegeri, […]
10:40
Răzvan Pîrcălabu, vicepreședintele forului mondial de lupte, emoții la Campionatele Mondiale din Croația # Gândul
În aceste zile orașul croat Zagreb găzduiește Campionatele Mondiale de lupte libere și greco-romane. Românul Răzvan Pîrcălabu deține funcția de vicepreședinte al Uniunii Europene de Lupte, fiind direct implicat în buna organizare a acestei competiții. Răzvan Pîrcălabu, vicepreședintele forului mondial de lupte, emoții la Campionatele Mondiale din Croația Doar că atunci când vine vorba de […]
10:40
Cum îți pregătești centrala termică pentru iarnă. La ce să fii atent, pentru a funcționa în condiții optime în sezonul rece # Gândul
Există o serie de aspecte asupra cărora ar trebui să acorzi atenție, pentru a-ți pregăti centrala termică pentru iarnă. Pentru a funcționa în condiții optime în sezonul rece, anual, deținătorii acestor dispozitive trebuie să se îngrijească de bunăstarea lor, pentru a le asigura confortul necesar și pentru ca locuința să fie încălzită după bunul plac. […]
10:30
CRIMĂ elucidată după 41 de ani. Cazul unei tinere de 19 ani, ucisă din gelozie de fostul iubit. Ucigașul a trăit ani de zile cu identitate falsă # Gândul
Un caz cutremurător vechi de patru decenii a fost rezolvat în Germania. Maria Köhler, o tânără de 19 ani, viitoare asistentă medicală, a fost ucisă în 1984 de fostul său iubit, Nazmi Gezginci. După 41 de ani, misterul crimei a ieșit la iveală. Un mister vechi de 41 de ani a fost rezolvat în Germania, […]
10:30
China a catalogat acordul-cadru încheiat la Madrid pentru transferul proprietății TikTok drept unul câștigător pentru toate părțile implicate în procesul de negociere. În acest context, oficialii de la Beijing au promis că vor revizui exporturile de tehnologie și licențierea proprietății intelectuale a TikTok, informează Reuters. Investitorii de pe ambele părți ale Pacificului așteaptă convorbirea programată pentru […]
10:30
Călin Georgescu, așteptat de peste 100 de oameni în fața Poliției Ilfov: „Vocea adevărului, vocea demnității” # Gândul
Peste 100 de susținători s-au strâns încă de la orele dimineții miercuri, 17 septembrie, în fața sediului IPJ Ilfov, pentru a-l întâmpina pe Călin Georgescu, fostul candidat la prezidențiale. Acesta se prezintă în fața oamenilor legii pentru semnarea controlului judiciar. Călin Georgescu este așteptat în fața sediului Poliției Ilfov de peste o sută de persoane, […]
10:20
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Victor Ponta a discutat despre situația geopolitică actuală, rolul Europei în războiul din Ucraina și raportarea României la marile puteri. Fostul premier a spus că liderii europeni nu au un mandat popular pentru deciziile luate și că războiul va fi pierdut atât de Rusia, cât și de […]
10:10
ARMATA israeliană anunță deschiderea unei „noi rute de trecere temporară”, pentru evacuarea locuitorilor orașului Gaza # Gândul
Armata israeliană a anunțat, miercuri, deschiderea unei „noi rute de trecere temporară”, pentru evacuarea locuitorilor din orașul Gaza, unde Israelul a lansat o ofensivă terestră majoră. „Traficul va fi permis de-a lungul străzii Salah Al-Din, apoi spre sud de Wadi Gaza. În acest stadiu, ruta va fi deschis doar timp de 48 de ore, de […]
10:00
Liderii partidelor de coaliție se pregătesc de ședință/Ilie Bolojan: „Ca să ieșim din această fundătură trebuie să corectăm lucrurile” # Gândul
Liderii coaliției urmează să se întâlnească miercuri, 17 septembrie, pentru o nouă rundă de negocieri pe marginea reorganizării administrative și reformei fiscale. PNL și PSD și-au asumat deblocarea situației în decurs de două săptămâni de după discuția de la Cotroceni, de la începutul lui septembrie. Șefii partidelor de coaliție urmează să se întâlnească la ora […]
10:00
Dosarul pe care șefa Externelor l-a vrut „LA SECRET”. Oana Țoiu și partenerul de viață, dați în judecată pentru o datorie de 135 €/an # Gândul
Oana Țoiu este ministru de Externe în Guvernul Bolojan și vicepreședinte al Uniunii Salvați România (USR). Implicată într-un proces, Țoiu a dorit ca dosarul respectiv să fie anonimizat pe portalul instanțelor de judecată. Potrivit Mediafax, dosarul în care Oana Țoiu a fost chemată în judecată a fost deschis pentru o datorie neplătită trei ani la rând. […]
10:00
Continuă ziua cu zâmbetul pe buze. Banc: Examen la facultatea de medicină: „Scrieți 4 avantaje ale alăptatului la sân!” Examen la facultatea de medicină. Subiectul: „Scrieți patru avantaje ale alăptatului la sân”. Studentul habar nu are. Se holbează neajutorat la foaia de examen care în continuare e albă, imaculată. Ce să scrie? Oftează, se gândește: […]
09:50
Imagini cu Trump și Epstein, proiectate pe Castelul WINDSOR. Patru persoane au fost reținute # Gândul
Patru persoane au fost reținute de Poliția britanică după ce fotografii cu președintele american Donald Trump și Jeffrey Epstein au fost proiectate pe fațada Castelului Windsor. Incidentul are loc pe fondul vizitei de stat a liderului american, notează The Independent. Imaginile proiectate au inclus fotografii ale lui Trump alături de Epstein, precum și poză tip […]
09:50
Rusia și Belarus simulează un ATAC nuclear la Zapad-2025. Putin a inspectat trupele îmbrăcat în uniformă militară # Gândul
Rusia și Belarus au simulat un atac nuclear tactic în cadrul exercițiilor comune Zapad-2025, desfășurate în regiunea Nijni Novgorod. Președintele Vladimir Putin a apărut în haine militare și a inspectat soldații, echipamentele și noile sisteme de rachete. Rusia și Belarus au derulat un exercițiu militar de amploare în cadrul manevrelor Zapad-2025, care au inclus scenarii […]
09:50
Calendar Ortodox 17 septembrie 2025. Sfânta Sofia, ocrotitoarea mamelor și a familiilor, este prăznuită astăzi # Gândul
În data de 17 septembrie, creștinii o prăznuiesc pe Sfânta Sofia, cea care este considerată ocrotitoarea mamelor și a familiilor. În această zi, mulți creștini ortodocși și catolici din întreaga lume o cinstesc pe cea a cărui nume înseamnă „înțelepciune”. Numele de „Sofia” este privit și drept un simbol al credinței profunde și al înțelepciunii […]
09:40
Victor Ponta: „GEORGESCU nu avea cum să dea o lovitură de stat pentru că urma să ia puterea democratic prin câștigarea alegerilor” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Victor Ponta a discutat despre „lovitura de stat” invocată în politica românească. Fostul premier a făcut comparații cu situații internaționale și a explicat de ce acuzațiile de acest fel nu au logică atunci când vorbim despre câștigători ai alegerilor. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Fostul […]
09:20
Seulul încearcă să echilibreze relațiile diplomatice cu BEIJINGUL/ Lee Jae-Myung așteaptă să se întâlnească cu Xi Jinping # Gândul
Ministrul sud-coreean de Externe, Cho Hyun, a declarat, miercuri, că va efectua o vizită la Beijing pentru a discuta cu omologul său despre posibilitatea participării președintelui chinez, Xi Jinping, la summitul Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC). Declarațiile au fost făcute cu puțin timp înainte de plecarea acestuia către Beijing pentru a se întâlni cu ministrul chinez […]
09:20
Astăzi, Gândul.ro aduce în atenție o altă iluzie optică populară printre utilizatori. De data aceasta, tot ceea ce trebuie să faci este să descoperi câte picioare are acest elefant de mai sus, de fapt. Imaginea de mai sus poate să inducă în eroare mulți privitori, atunci când atenția este centrată pe picioarele elefantului. Însă, câte […]
09:20
Patru, dintre bărbați arestați după scandalul din Craiova soldat cu un mort și 7 răniți, LĂSAȚI să participe la înmormântarea lui Mustafa Dumitru # Gândul
Patru dintre inculpații arestați preventiv după conflictul violent din Craiova, soldat cu un mort și 7 răniți au primit acordul instanței să participe la înmormântarea lui Mustafa Dumitru, zis Aurel Banu. Patru dintre barbații arestati, Mustafa Marin, Mustafa Lache, Zamfir Vasile și Zamfir Fănel, vor putea să își ia rămas bun de la Mustafa Dumitru, […]
09:10
Bancul de miercuri | Bulă agață o femeie pe Facebook: „Eu sunt din București. Tu de unde ești, frumoaso?” # Gândul
La mijlocul săptămânii, GÂNDUL.RO vă propune bancul de miercuri. Află pe cine a reușit să agațe Bulă pe Facebook, de fapt. Bulă agață o femeie pe Facebook: – Eu sunt din București. Tu de unde ești?, frumoaso? – De unde nici nu te aștepți, frumosule! – De unde, de unde? – Din dormitor, Bulă. Sunt […]
09:10
Călin Georgescu este așteptat la poliție. Avocatul său consideră acuzațiile „un simulacru care va fi desființat de Justiție” # Gândul
Călin Georgescu continuă să dea cu subsemnatul la poliție, în urma respingerii de către judecători a contestației cu privire la ridicarea măsurii restrictive. Miercuri va avea loc prima sa apariție, după ce Parchetul General a dispus trimiterea sa în judecată. Călin Georgescu semnează miercuri, 17 septembrie, pentru controlul judiciar menținut de oamenii legii asupra sa. […]
08:50
Atacantul francez Kylian Mbappe, autorul unei duble pentru Real Madrid în meciul cu Olympique Marseille, scor 2-1, disputat marți seara pe stadionul Santiago Bernabeu, l-a egalat pe germanul Thomas Muller, legenda clubului Bayern Munchen, în clasamentul istoric al golgheterilor ligii Campionilor la fotbal. Cel mai spectaculos meci al serii s-a jucat la Torino, unde Juventus […]
08:50
Ce se va întâmpla cu Windows 10 pe 14 octombrie 2025. Sunt vizați toți utilizatorii. Ce se va întâmpla cu Windows 10 pe 14 octombrie 2025 În data de 14 octombrie 2025, sistemul de operare Windows 10 va înceta să mai primească suport oficial. Microsoft a decis să scoată „la pensie” Windows 10, iar după […]
08:40
Victor Ponta: „Din punct de vedere economic, toate măsurile luate vor SPERIA antreprenorii, investitorii, cumpărătorii” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Victor Ponta a acuzat actualul guvern, în frunte cu premierul Ilie Bolojan, de aplicarea unor măsuri extrem de dure și nesustenabile, care vor reduce încrederea electoratului, dar și a mediului de afaceri. Fostul lider PSD susține că Ilie Bolojan nu are legitimitate populară, nefiind votat direct de cetățeni în […]
08:40
Kamikaze low-cost. Dronele rusești Gerbera pun pe jar Kievul și NATO. Costă cât o BICICLETĂ și fac ravagii # Gândul
Potrivit serviciilor de informații ucrainene, apărarea antiaeriană a Ucrainei se confruntă cu o nouă provocare venită din partea Rusiei. A fost aruncată în luptă o nouă generație de vehicule aeriene kamikaze fără pilot, low-cost, cunoscute sub numele de drone Gerbera. Aceste drone, trimise în valuri succesive – chiar dacă nu au efecte devastatoare -, duc […]
08:40
Bancul zilei are în atenție un dialog între Bulă și soția sa. Subiectul discuției este legat de faptul că Bulă nu reușește să își ia concediu, iar partenera lui pleacă singură în vacanță. Spor la râs, dragi cititori! Din cauza crizei economice și a treburilor neterminate la serviciu, Bulă nu reușește să își mai ia […]
08:40
Crimă șocantă în Germania. Un ROMÂN a fost ucis cu brutalitate în propria locuință. Suspectul, un turist american # Gândul
O crimă șocantă a cutremurat comunitatea românească din Germania. Un român de 29 de ani a murit după ce a fost atacat cu sălbăticie în propria locuință din orașul Füssen, sudul Germaniei. Crima a avut loc în orașul vechi Füssen, o localitate pitorească din sudul Germaniei, unde un tânăr român și-a pierdut viața după un […]
08:40
Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a afirmat că ceea ce se întâmplă în prezent în Fâșia Gaza este „îngrozitor” și că războiul din enclava palestiniană este intolerabil din punct de vedere moral, politic și juridic. Guterres a deplâns absența unor „negocieri serioase” în vederea unei încetări a focului și a anunțat că dorește să […]
08:30
Trump, schimb tensionat de replici cu un jurnalist australian: „Prejudiciați foarte mult Australia cu acest ton prost”. De la ce a pornit SCANDALUL # Gândul
Președintele SUA, Donald Trump, a avut un moment tensionat cu jurnalistul John Lyons de la ABC Australia, care l-a întrebat cu cât s-a îmbogățit de la revenirea la Casa Albă. Trump a evitat răspunsul direct și l-a acuzat pe reporter că afectează relațiile dintre SUA și Australia, promițând să discute incidentul cu premierul Anthony Albanese. […]
08:20
Noroc divin pentru 3 zodii până pe 21 septembrie 2025. O promovare la locul de muncă poate să le iasă în cale # Gândul
Urmează o perioadă presărată cu momente norocoase pentru 3 zodii. Până pe 21 septembrie 2025, acești nativi pot avea surprize uriașe atât în plan profesional, cât și în plan financiar. Dacă în cazul anumitor nativi poate fi vorba despre o promovare la locul de muncă, în cazul altor zodii putem vorbi despre o ascensiune a […]
08:10
Primarii și președinții consiliilor județene vin miercuri la Guvern. Noi discuții cu Ilie Bolojan despre reforma administrației locale # Gândul
Premierul Ilie Bolojan se întâlnește miercuri, de la ora 14.00, cu reprezentanții primarilor de comune, orașe și municipii, dar și cu cei ai președinților de consilii județene. La discuții vor lua parte și delegați din cadrul structurilor asociative. Tema discuției va fi cea legată de reforma administrației publice locale, aflată în dezbatere la nivelul coaliției […]
08:10
Victor Ponta: „Singurul lucru de care trebuie să ne fie frică este situația ECONOMICĂ, nu dronele” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Victor Ponta a criticat modul în care se iau deciziile privind securitatea României, în contextul recentei pătrunderi a unei drone rusești în spațiul aerian românesc. Susține că aceste decizii nu ar trebui lăsate în mâna piloților militari, ci asumate la nivel politic. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. […]
08:10
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1302. Ursula von der Leyen și Trump au discutat despre noi măsuri pentru a crește presiunea asupra Rusiei # Gândul
Războiul din Ucraina a intrat miercuri, 17 septembrie 2025, în a 1.302-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină. Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a discutat telefonic cu președintele SUA, Donald Trump, cu privire la măsuri suplimentare pentru întărirea sancțiunilor împotriva Rusiei. „Am avut o conversație plăcută cu Donald Trump […]
07:40
Le Monde: Trump ezită să susțină apărarea NATO / Alianța este pusă la încercare din cauza pătrunderii dronelor ruse în ROMÂNIA și Polonia # Gândul
Alianța Nord-Atlantică este pusă la încercare din cauza incursiunilor dronelor ruse în spațiul aerian al României și Poloniei, iar atitudinea ezitantă a președintelui american, Donald Trump, subminează principiul apărării colective, notează cotidianul Le Monde. În pofida dezmințirilor Rusiei, este dificil să explicăm altfel decât ca un ”test” incursiunile dronelor ruse în Polonia și România. ”Momentul […]
07:40
Victor Ponta: „Luăm bani de la pensionari, de la mame, dar ne mai împrumutăm 17 miliarde euro ca să putem cumpăra ARME” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Victor Ponta, politician român, fost Prim-Ministru, a vorbit despre dublarea impozitului pe locuință. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Victor Ponta: „Mulți români au lucrat în Spania, în Italia, în Franța și au venit să-și facă o casă în satul lor, […]
07:40
Mari probleme pentru FCSB. Mihai Stoica a făcut anunțul: „E posibil să fie ceva la coloana lombară” # Gândul
Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al FCSB, anunță că echipa pregătită de Elias Charalambous are mari probleme, după ce un jucător important a acuzat dureri la ultimul antrenament, de marți, 16 septembrie. Fotbalistul a acuzat dureri, iar potrivit lui MM „ar putea fi ceva la coloana lombară”. MM Stoica: „E pe mâna medicului” MM […]
07:20
Gândul vă prezintă calendarul zilei de miercuri, 17 septembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. George Bacovia, pe numele real George Andone Vasiliu, a fost unul dintre cei mai importanți poeți simboliști români, remarcându-se printr-un stil unic, dominat de melancolie, nevroză și imagini de atmosferă apăsătoare. Născut […]
07:10
Victor Ponta: „Nici măcar parlamentarii USR nu au vrut să știe de ce s-au anulat alegerile chiar dacă au avut candidat care intrase în turul 2” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Victor Ponta, fost premier al României, relatează cum partidele din actuala coaliție de guvernare ar fi blocat o comisie de anchetă privind anularea alegerilor. Acesta accentuează faptul că chiar USR, partidul al cărui candidat intrase în turul doi, nu ar fi dorit investigarea acestei situații. Urmăriți aici, integral, emisiunea […]
07:10
Serviciul SECRET al Ministerului de Interne a făcut curățenie în jurul lui Călin Georgescu. Ce au pățit foștii polițiști care îl păzeau # Gândul
Foștii polițiști care lucrau pentru Călin Georgescu ca bodyguarzi au dispărut de lângă fostul candidat la președinție înainte ca acesta să fie trimis în judecată de către procurorii Parchetului General. Ex-luptători în cadrul serviciilor de intervenție rapidă, aceștia ar fi fost plătiți cu ziua și ar fi încasat sume importante de la politicianul acuzat că […]
