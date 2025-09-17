Grindeanu se ia în piept cu Kremlinul: ”Interferenţa rusă este documentată”
Cotidianul de Hunedoara, 17 septembrie 2025 11:20
"Răspunsul purtătorului de cuvânt al Kremlinului la dosarul instrumentat de Parchetul General...
Acum 5 minute
11:30
Prim-ministrul Ucrainei, Iulia Sviridenko, i-a prezentat președintelui principalele puncte ale proiectului de buget pentru 2026.
Acum 15 minute
11:20
"Răspunsul purtătorului de cuvânt al Kremlinului la dosarul instrumentat de Parchetul General...
Acum o oră
10:50
Ministerul bulgar a declarat într-un comunicat că aparatul a fost localizat luni, inspectat și...
10:40
Potrivit postului public de televiziune ERT, fetița se juca pe plajă când lupul a...
Acum 2 ore
10:30
În România, unde va avea acum filială proprie, marca germană este cunoscută în special pentru...
10:00
Incendiul s-a manifestat cu flacără și degajări de fum la deșeuri ce includ acumulatori, mase...
Acum 4 ore
09:30
Consilierul prezidențial Radu Burnete afirmă că România este blocată într-un model (...)
09:10
În cadrul unei călătorii în Egipt, unde s-a adresat compatrioților săi, regele Felipe al VI-lea al Spaniei a...
08:40
Premieră națională la Clinica ORL a Spitalului „Marie Sklodowska Curie".
08:00
Când a încercat să pună o altă întrebare, și-a ținut degetul arătător la buze înainte de a spune „liniște"
Acum 6 ore
07:20
Împușcarea lui Charlie Kirk. Principalele concluzii din documentul de acuzare # Cotidianul de Hunedoara
Documentul de acuzare pentru suspectul în vârstă de 22 de ani prezintă probele colectate de anchetatori, inclusiv ADN-ul de pe...
07:20
Prin comparație, Polonia estimează un deficit de 7%, iar Slovacia a introdus deja măsuri clare de consolidare.
07:00
Un dosar oficial cu valențe pe destabilizarea securității naționale a României....
06:30
Dosarul lui Călin Georgescu, comparat cu a lui Dan Diaconescu. Unde-i buba # Cotidianul de Hunedoara
Toni prezintă apoi prima pagină a rechizitoriului de 327 de pagini, în forma integrală, fără nici un fel de...
06:00
Procurorii cer pedeapsa cu moartea pentru Tyler Robinson. Noi detalii din dosar # Cotidianul de Hunedoara
Documentul de acuzare pentru suspectul în vârstă de 22 de ani prezintă probele colectate de anchetatori, inclusiv ADN-ul de pe...
Acum 8 ore
05:20
Am primit pe mail un text care aparține profesorului Ion Coja, un filolog și un intelectual român din orientarea supra-numită „Partida națională" încă de pe vremea lui Nicolae Ceaușescu.
Acum 12 ore
23:50
Cheltuielile publice trebuie scăzute în
23:20
E o diferență de cel puțin zece ori
22:50
Tyler Robinson, presupusul ucigaș al influencerului
22:40
Nu e în această situație, dar e evident
Acum 24 ore
22:20
Papa Leon al XIV-lea a anunțat că l-a inclus în rugăciunile
21:50
Mircea Dinescu i-a dedicat lui Nicușor Dan o scurtă fabulă, în contextul unui răspuns oferit de președinte la un post Tv,
21:30
Andreea Beatrice Ana a cucerit medalia de bronz l
21:00
Judecătoarea Adriana Stoicescu de la Curtea de Apel Timișoara, care a fost pusă aproape patru luni sub supraveghere de procurori în dosarul lui
20:50
Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență
20:50
Fostul director al Serviciului Român de Informații, Eduard Hellvig, susține că reacția ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu,
20:30
Toto Dumitrescu, în vârstă de 28 de ani, fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu
20:10
Într-un interviul oferit redacției în limba română a postului național
20:00
Președintele polonez Karol Nawrocki a cerut explicații guvernului polonez după ce ziarul Rzeczpospolita a publicat că acoperișul unei case din apropierea
19:50
Proclamarea locală a canonizării sf. Cuv. Mc. Gherasim de la Tismana
19:40
Clubul de fotbal Universitatea Cluj a anunțat, marți, pe pagina sa de fotbal decesul fostului său jucător Aurel Stoica, la vârsta de
19:20
Procurorul general Alex Florența a anunțat că 22 de persoane au fost
19:00
Finanțarea campaniei lui Georgescu: „Au fost sesizate instituțiile statului” # Cotidianul de Hunedoara
'ANAF investighează toate finanțările de campanie ieșite în spațiul public
18:50
Drumul forestier din Pădurea Băneasa, șosea urbană. Fost ministru cere rezilierea # Cotidianul de Hunedoara
Ca inițiator al noului Cod silvic, promulgat la începutul acestui an,
18:40
Judecătoarea Adriana Stoicescu, interceptată după ce a vorbit cu Călin Georgescu # Cotidianul de Hunedoara
Judecătoarea Adriana Stoicescu de la Curtea de Apel Timişoara a fost pusă sub supraveghere de procurori, fiindu-i
18:40
Prețurile la raft ale alimentelor de bază, cu excepția fructelor și legumelor sezoniere, au crescut, în medie, cu 1,53%, sub pragul asociat majorării TVA,
18:20
Criticat de Robert Redford și catalogat drept „dictatorial"
18:00
Junk foodul este primul arătat cu degetul când este vorba despre cancer, dar sunt multe alte preparate/produse care sunt la fel de periculoase. Iată câteva:
17:50
Un fragment din moaştele Sfântului Grigorie Palama va fi adus de la Catedrala Mitropolitană din Tesalonic, Grecia, în
17:40
Statele Unite au restabilit complet statutul Ungariei în programul
17:30
Administratorul public al Capitalei, Lucian Judele, îi invită pe bucureşteni să
17:10
Polițiștii au deschis dosar penal pentru vătămare
16:50
E oficial! Lucescu a fost confirmat până la finalul campaniei de calificare! # Cotidianul de Hunedoara
Gata, lucrurile sunt clare acum. FRF a anunțat continuarea activității de selecționer
16:50
Comisia Europeană condusă de președinta Ursula von der Leyen va face obiectul a două moțiuni de cenzură în Parlamentul
16:40
Poliţia Română a deschis un dosar penal, după ce AUR a depus o plângere în care reclama faptul că liderul formaţiunii,
16:30
Jucător al Borussiei Dortmund, luat la țintă pentru că l-a omagiat pe contul său pe Charlie Kirk! # Cotidianul de Hunedoara
Faptul că nu toată lumea a reacționat cu compasiune față de familia greu încercată
16:20
”Scutul inteligent”. Deputat PNL vrea să introducă o nouă disciplină în școli # Cotidianul de Hunedoara
Liberalul a precizat că va face consultări publice
16:10
Elitele acționează precum cele din perioada târzie a URSS: mint în legătură cu producția, finanțele, libertatea. Sunt minciuni pe care oamenii își creează viziunea despre lume și propria viață", David Starkey
16:10
Omul de afaceri Jurgen Faff, a cărui companie aeriană - FlyLili - a transportat în Congo mercenarii lui Horaţiu Potra, a
16:00
Proclamarea locală a canonizării Sfântului Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim
