Grindeanu se ia în piept cu Kremlinul: ”Interferenţa rusă este documentată”

Cotidianul de Hunedoara, 17 septembrie 2025 11:20

”Răspunsul purtătorului de cuvânt al Kremlinului la dosarul instrumentat de Parchetul General... [...] The post Grindeanu se ia în piept cu Kremlinul: ”Interferenţa rusă este documentată” appeared first on Cotidianul RO.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Cotidianul de Hunedoara

Acum 5 minute
11:30
Inedit. Zelenski anunță salarii mai mari pentru profesori Cotidianul de Hunedoara
Prim-ministrul Ucrainei, Iulia Sviridenko, i-a prezentat președintelui principalele puncte ale proiectului de buget pentru 2026. [...] The post Inedit. Zelenski anunță salarii mai mari pentru profesori appeared first on Cotidianul RO.
Acum 15 minute
11:20
Grindeanu se ia în piept cu Kremlinul: ”Interferenţa rusă este documentată” Cotidianul de Hunedoara
”Răspunsul purtătorului de cuvânt al Kremlinului la dosarul instrumentat de Parchetul General... [...] The post Grindeanu se ia în piept cu Kremlinul: ”Interferenţa rusă este documentată” appeared first on Cotidianul RO.
Acum o oră
10:50
A depistat și Bulgaria o dronă Cotidianul de Hunedoara
Ministerul bulgar a declarat într-un comunicat că aparatul a fost localizat luni, inspectat și... [...] The post A depistat și Bulgaria o dronă appeared first on Cotidianul RO.
10:40
Fapt neobișnuit pe plaja din Halkidiki. A atacat-o un lup Cotidianul de Hunedoara
Potrivit postului public de televiziune ERT, fetița se juca pe plajă când lupul a... [...] The post Fapt neobișnuit pe plaja din Halkidiki. A atacat-o un lup appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
10:30
O companie germană de peste 100 de ani a intrat în România Cotidianul de Hunedoara
În România, unde va avea acum filială proprie, marca germană este cunoscută în special pentru... [...] The post O companie germană de peste 100 de ani a intrat în România appeared first on Cotidianul RO.
10:00
Sute de kilograme de deșeuri din caroserii auto au ars (foto) Cotidianul de Hunedoara
Incendiul s-a manifestat cu flacără și degajări de fum la deșeuri ce includ acumulatori, mase... [...] The post Sute de kilograme de deșeuri din caroserii auto au ars (foto) appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
09:30
Burnete, consilierul lui Nicușor Dan: ”Ne cocoloșim prea mult” Cotidianul de Hunedoara
Consilierul prezidențial Radu Burnete afirmă că România este blocată într-un model (...) [...] The post Burnete, consilierul lui Nicușor Dan: ”Ne cocoloșim prea mult” appeared first on Cotidianul RO.
09:10
Regele Spaniei, declarație curajoasă Cotidianul de Hunedoara
În cadrul unei călătorii în Egipt, unde s-a adresat compatrioților săi, regele Felipe al VI-lea al Spaniei a... [...] The post Regele Spaniei, declarație curajoasă appeared first on Cotidianul RO.
08:40
Primul implant cohlear inteligent la o pacientă din România Cotidianul de Hunedoara
Premieră națională la Clinica ORL a Spitalului „Marie Sklodowska Curie”. [...] The post Primul implant cohlear inteligent la o pacientă din România appeared first on Cotidianul RO.
08:00
Discuție tensionată cu un ziarist. Va fi pârât la primul-ministru Cotidianul de Hunedoara
Când a încercat să pună o altă întrebare, și-a ținut degetul arătător la buze înainte de a spune „liniște” [...] The post Discuție tensionată cu un ziarist. Va fi pârât la primul-ministru appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
07:20
Împușcarea lui Charlie Kirk. Principalele concluzii din documentul de acuzare Cotidianul de Hunedoara
Documentul de acuzare pentru suspectul în vârstă de 22 de ani prezintă probele colectate de anchetatori, inclusiv ADN-ul de pe... [...] The post Împușcarea lui Charlie Kirk. Principalele concluzii din documentul de acuzare appeared first on Cotidianul RO.
07:20
Două scenarii posibile pentru România Cotidianul de Hunedoara
Prin comparație, Polonia estimează un deficit de 7%, iar Slovacia a introdus deja măsuri clare de consolidare. [...] The post Două scenarii posibile pentru România appeared first on Cotidianul RO.
07:00
Trump menționat de 14 ori în dosarul lui Georgescu Cotidianul de Hunedoara
Un dosar oficial cu valențe pe destabilizarea securității naționale a României.... [...] The post Trump menționat de 14 ori în dosarul lui Georgescu appeared first on Cotidianul RO.
06:30
Dosarul lui Călin Georgescu, comparat cu a lui Dan Diaconescu. Unde-i buba Cotidianul de Hunedoara
Toni prezintă apoi prima pagină a rechizitoriului de 327 de pagini, în forma integrală, fără nici un fel de... [...] The post Dosarul lui Călin Georgescu, comparat cu a lui Dan Diaconescu. Unde-i buba appeared first on Cotidianul RO.
06:00
Procurorii cer pedeapsa cu moartea pentru Tyler Robinson. Noi detalii din dosar Cotidianul de Hunedoara
Documentul de acuzare pentru suspectul în vârstă de 22 de ani prezintă probele colectate de anchetatori, inclusiv ADN-ul de pe... [...] The post Procurorii cer pedeapsa cu moartea pentru Tyler Robinson. Noi detalii din dosar appeared first on Cotidianul RO.
Acum 8 ore
05:20
Românizare și De-românizare Cotidianul de Hunedoara
Am primit pe mail un text care aparține profesorului Ion Coja, un filolog și un intelectual român din orientarea supra-numită „Partida națională” încă de pe vremea lui Nicolae Ceaușescu. [...] The post Românizare și De-românizare appeared first on Cotidianul RO.
Acum 12 ore
23:50
Bolojan. Cheltuielile publice trebuie scăzute în continuare (video) Cotidianul de Hunedoara
Cheltuielile publice trebuie scăzute în [...] The post Bolojan. Cheltuielile publice trebuie scăzute în continuare (video) appeared first on Cotidianul RO.
23:20
Premierul, luat la întrebări privind cheltuielile cu Ucraina Cotidianul de Hunedoara
E o diferență de cel puțin zece ori [...] The post Premierul, luat la întrebări privind cheltuielile cu Ucraina appeared first on Cotidianul RO.
22:50
Uciderea lui Charlie Kirk. Procurorul cere pedeapsa cu moartea Cotidianul de Hunedoara
Tyler Robinson, presupusul ucigaș al influencerului [...] The post Uciderea lui Charlie Kirk. Procurorul cere pedeapsa cu moartea appeared first on Cotidianul RO.
22:40
Bolojan a explicat situația bugetară Cotidianul de Hunedoara
Nu e în această situație, dar e evident [...] The post Bolojan a explicat situația bugetară appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
22:20
Papa Leon al XIV-lea se roagă pentru activistul Charlie Kirk Cotidianul de Hunedoara
Papa Leon al XIV-lea a anunțat că l-a inclus în rugăciunile [...] The post Papa Leon al XIV-lea se roagă pentru activistul Charlie Kirk appeared first on Cotidianul RO.
21:50
„Nicușor și drona” Cotidianul de Hunedoara
Mircea Dinescu i-a dedicat lui Nicușor Dan  o scurtă fabulă, în contextul unui răspuns oferit de președinte la un post Tv, [...] The post „Nicușor și drona” appeared first on Cotidianul RO.
21:30
Andreea Ana, bronz la Mondiale Cotidianul de Hunedoara
Andreea Beatrice Ana a cucerit medalia de bronz l [...] The post Andreea Ana, bronz la Mondiale appeared first on Cotidianul RO.
21:00
Adriana Stoicescu: Acum înţelegeţi de ce nu avem voie să tăcem? Cotidianul de Hunedoara
Judecătoarea Adriana Stoicescu de la Curtea de Apel Timișoara, care a fost pusă aproape patru luni sub supraveghere de procurori în dosarul lui [...] The post Adriana Stoicescu: Acum înţelegeţi de ce nu avem voie să tăcem? appeared first on Cotidianul RO.
20:50
Tânăr mort după ce s-a răsturnat tractorul peste el Cotidianul de Hunedoara
Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență [...] The post Tânăr mort după ce s-a răsturnat tractorul peste el appeared first on Cotidianul RO.
20:50
Eduard Hellvig critică prestația ministrului Apărării: O fâstâceală Cotidianul de Hunedoara
Fostul director al Serviciului Român de Informații, Eduard Hellvig, susține că reacția ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu, [...] The post Eduard Hellvig critică prestația ministrului Apărării: O fâstâceală appeared first on Cotidianul RO.
20:30
Fiul lui Ilie Dumitrescu, reținut Cotidianul de Hunedoara
Toto Dumitrescu, în vârstă de 28 de ani, fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu [...] The post Fiul lui Ilie Dumitrescu, reținut appeared first on Cotidianul RO.
20:10
Năstase, interviu în presa din China Cotidianul de Hunedoara
Într-un interviul oferit redacției în limba română a postului național [...] The post Năstase, interviu în presa din China appeared first on Cotidianul RO.
20:00
Răsturnare de situație în incidentul cu drone din Polonia Cotidianul de Hunedoara
Președintele polonez Karol Nawrocki a cerut explicații guvernului polonez după ce ziarul Rzeczpospolita a publicat că acoperișul unei case din apropierea [...] The post Răsturnare de situație în incidentul cu drone din Polonia appeared first on Cotidianul RO.
19:50
Cinstirea noului mucenic al Tismanei Cotidianul de Hunedoara
Proclamarea locală a canonizării sf. Cuv. Mc. Gherasim de la Tismana [...] The post Cinstirea noului mucenic al Tismanei appeared first on Cotidianul RO.
19:40
S-a stins din viață un fost jucător al Universității Cluj Cotidianul de Hunedoara
Clubul de fotbal Universitatea Cluj a anunțat, marți, pe pagina sa de fotbal decesul fostului său jucător Aurel Stoica, la vârsta de [...] The post S-a stins din viață un fost jucător al Universității Cluj appeared first on Cotidianul RO.
19:20
Avocatul lui Călin Georgescu. ”Va fi desființat de Justiție„ Cotidianul de Hunedoara
Procurorul general Alex Florența a anunțat că 22 de persoane au fost [...] The post Avocatul lui Călin Georgescu. ”Va fi desființat de Justiție„ appeared first on Cotidianul RO.
19:00
Finanțarea campaniei lui Georgescu: „Au fost sesizate instituțiile statului” Cotidianul de Hunedoara
'ANAF investighează toate finanțările de campanie ieșite în spațiul public [...] The post Finanțarea campaniei lui Georgescu: „Au fost sesizate instituțiile statului” appeared first on Cotidianul RO.
18:50
Drumul forestier din Pădurea Băneasa, șosea urbană. Fost ministru cere rezilierea Cotidianul de Hunedoara
Ca inițiator al noului Cod silvic, promulgat la începutul acestui an, [...] The post Drumul forestier din Pădurea Băneasa, șosea urbană. Fost ministru cere rezilierea appeared first on Cotidianul RO.
18:40
Judecătoarea Adriana Stoicescu, interceptată după ce a vorbit cu Călin Georgescu Cotidianul de Hunedoara
Judecătoarea Adriana Stoicescu de la Curtea de Apel Timişoara a fost pusă sub supraveghere de procurori, fiindu-i [...] The post Judecătoarea Adriana Stoicescu, interceptată după ce a vorbit cu Călin Georgescu appeared first on Cotidianul RO.
18:40
Cu cât au crescut prețurile la alimente după majorarea TVA Cotidianul de Hunedoara
Prețurile la raft ale alimentelor de bază, cu excepția fructelor și legumelor sezoniere, au crescut, în medie, cu 1,53%, sub pragul asociat majorării TVA, [...] The post Cu cât au crescut prețurile la alimente după majorarea TVA appeared first on Cotidianul RO.
18:20
Trump, omagiu pentru Redford Cotidianul de Hunedoara
Criticat de Robert Redford și catalogat drept „dictatorial” [...] The post Trump, omagiu pentru Redford appeared first on Cotidianul RO.
18:00
15 preparate care îți distrug încet sănătatea Cotidianul de Hunedoara
Junk foodul este primul arătat cu degetul când este vorba despre cancer, dar sunt multe alte preparate/produse care sunt la fel de periculoase. Iată câteva: [...] The post 15 preparate care îți distrug încet sănătatea appeared first on Cotidianul RO.
17:50
Moaştele Sf Grigorie Palama, aduse la Iași Cotidianul de Hunedoara
Un fragment din moaştele Sfântului Grigorie Palama va fi adus de la Catedrala Mitropolitană din Tesalonic, Grecia, în [...] The post Moaştele Sf Grigorie Palama, aduse la Iași appeared first on Cotidianul RO.
17:40
Programul Visa Waiver. SUA au restabilit complet statutul Ungariei Cotidianul de Hunedoara
Statele Unite au restabilit complet statutul Ungariei în programul [...] The post Programul Visa Waiver. SUA au restabilit complet statutul Ungariei appeared first on Cotidianul RO.
17:30
Chestionar de poluare pentru bucureșteni Cotidianul de Hunedoara
Administratorul public al Capitalei, Lucian Judele, îi invită pe bucureşteni să [...] The post Chestionar de poluare pentru bucureșteni appeared first on Cotidianul RO.
17:10
Moartea vine pe trotinetă Cotidianul de Hunedoara
Polițiștii au deschis dosar penal pentru vătămare [...] The post Moartea vine pe trotinetă appeared first on Cotidianul RO.
16:50
E oficial! Lucescu a fost confirmat până la finalul campaniei de calificare! Cotidianul de Hunedoara
Gata, lucrurile sunt clare acum. FRF a anunțat continuarea activității de selecționer [...] The post E oficial! Lucescu a fost confirmat până la finalul campaniei de calificare! appeared first on Cotidianul RO.
16:50
Încă două moțiuni de cenzură împotriva Ursulei von der Leyen Cotidianul de Hunedoara
Comisia Europeană condusă de președinta Ursula von der Leyen va face obiectul a două moțiuni de cenzură în Parlamentul [...] The post Încă două moțiuni de cenzură împotriva Ursulei von der Leyen appeared first on Cotidianul RO.
16:40
Dosar penal după amenințările primite de George Simion Cotidianul de Hunedoara
Poliţia Română a deschis un dosar penal, după ce AUR a depus o plângere în care reclama faptul că liderul formaţiunii, [...] The post Dosar penal după amenințările primite de George Simion appeared first on Cotidianul RO.
16:30
Jucător al Borussiei Dortmund, luat la țintă pentru că l-a omagiat pe contul său pe Charlie Kirk! Cotidianul de Hunedoara
Faptul că nu toată lumea a reacționat cu compasiune față de familia greu încercată [...] The post Jucător al Borussiei Dortmund, luat la țintă pentru că l-a omagiat pe contul său pe Charlie Kirk! appeared first on Cotidianul RO.
16:20
”Scutul inteligent”. Deputat PNL vrea să introducă o nouă disciplină în școli Cotidianul de Hunedoara
Liberalul a precizat că va face consultări publice [...] The post ”Scutul inteligent”. Deputat PNL vrea să introducă o nouă disciplină în școli appeared first on Cotidianul RO.
16:10
”Trăim de multă vreme sub un partid unic” Cotidianul de Hunedoara
Elitele acționează precum cele din perioada târzie a URSS: mint în legătură cu producția, finanțele, libertatea. Sunt minciuni pe care oamenii își creează viziunea despre lume și propria viață”, David Starkey [...] The post ”Trăim de multă vreme sub un partid unic” appeared first on Cotidianul RO.
16:10
Sechestru pe o aeronavă a companiei care transporta mercenari Cotidianul de Hunedoara
Omul de afaceri Jurgen Faff, a cărui companie aeriană - FlyLili - a transportat în Congo mercenarii lui Horaţiu Potra, a [...] The post Sechestru pe o aeronavă a companiei care transporta mercenari appeared first on Cotidianul RO.
16:00
PF Daniel, la proclamarea locală a canonizării Sf. Sofian de la Antim Cotidianul de Hunedoara
Proclamarea locală a canonizării Sfântului Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim [...] The post PF Daniel, la proclamarea locală a canonizării Sf. Sofian de la Antim appeared first on Cotidianul RO.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.