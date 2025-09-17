Proclamarea locală a canonizării Sfântului Cuvios Mucenic Gherasim de la Tismana
Ziarul Lumina, 17 septembrie 2025 12:50
Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, în perioada 19‑21 septembrie 2025, la Mănăstirea Tismana din județul Gorj, se vor desfășura
Sâmbătă, 13 septembrie, în ajunul praznicului Înălțării Sfintei Cruci, Preasfințitul Părinte Nectarie, Episcopul ortodox român al Irlandei și Islandei, a săvârșit sfințirea cea mică a apei, urmată de
Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, în perioada 19‑21 septembrie 2025, la Mănăstirea Tismana din județul Gorj, se vor desfășura
Lansarea filmului‑documentar „Cu potirul printre obuze. Sfântul Iraclie din Basarabia” # Ziarul Lumina
Mitropolia Basarabiei, împreună cu TRINITAS TV, organizează sâmbătă, 20 septembrie, un eveniment dedicat unuia dintre marii mărturisitori ai Bisericii din pământul nostru - Sfântul Iraclie din
Marti, 16 septembrie, la Biserica „Sfinții Apostoli” din Găzărie, a fost oficiată Sfânta Liturghie de către Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Romanului și
În ziua de pomenire a Sfântului Iosif cel Nou de la Partoș, Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a asistat la Sfânta Liturghie săvârșită în Paraclisul Spitalului din Arad, cu ocazia
În seara celui de‑al doilea hram al Catedralei Mitropolitane din Timișoara, când întreg Banatul își sărbătorește ocrotitorul, pe Sfântul Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș, catedrala, lăcaș de rugăciune ș
Parohia „Sfântul Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș” din Reșița și‑a sărbătorit ocrotitorul # Ziarul Lumina
Luni, 15 septembrie, cu prilejul sărbătorii „Sfântul Iosif cel Nou de la Partoș”, Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, s-a aflat alături de clericii și credincioșii parohiei reșițene
Pentru a sprijini programele sociale dedicate celor mai vulnerabile categorii de vârstă, derulate de Episcopia Hușilor prin Asociația „Filantropia Ortodoxă Huși”, Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul
Sesiunea de toamnă a examenului de capacitate preoţească din Arhiepiscopia Sibiului a avut loc marţi, 16 septembrie, la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Şaguna” din Sibiu. La această sesiune a
Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a efectuat duminică, 14 septembrie, la ceasul Vecerniei, o vizită pastorală în Biserica „Sfântul Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei”, din Parohia
Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a binecuvântat noua clădire a Școlii Gimnaziale „Ion Agârbiceanu” din
Biserica „Înălțarea Sfintei Cruci” din cartierul clujean Plopilor și‑a sărbătorit duminică, 14 septembrie, hramul. Cu acest prilej, Sfânta Liturghie a fost săvârşită de către Preasfințitul Părinte Sa
Fraților, ca un om grăiesc: Nici testamentul întărit al unui om nimeni nu-l strică sau îi mai adaugă ceva. Făgăduințele au fost rostite lui Avraam și urmașului său. Nu zice: «și urmașilor» – ca de
„În vremea aceea a chemat Iisus pe cei doisprezece ucenici ai Săi și a început să-i trimită doi câte doi și le-a dat putere asupra duhurilor necurate. Și le-a poruncit să nu ia nimic cu ei pe cale: nici
Sfântul Vasile cel Mare, Omilii la Psalmi, Omilia la Psalmul VII, VII, în Părinți și Scriitori Bisericești (2011), vol. 4, pp. 393-394„Dar atunci care este pricina pentru care nu aduce grabnică pedeapsă
Sf. Ier. Dionisie, Episcopul Cetăţii Albe-Ismail; Sf. Mc. Sofia (Înţelepciunea) şi fiicele sale: Pistis (Credinţa), Elpis (Nădejdea) şi Agapi (Dragostea) # Ziarul Lumina
Sfântul Dionisie Erhan s-a născut în anul 1868 în satul Bardar din apropierea Chișinăului, din părinți evlavioși, Vasile și Andriana. La botez a primit numele Dimitrie. Pe când avea 15 ani, simţind dorul de
E limpede ca lumina zilei că Ion Irimescu n-a trăit degeaba, cum smerit cuteza el a zice la acea solemnitate ca de agora din vechime, când cetatea se strânsese și glăsuia, imnic, într-un tropar laudatio,
Prin recenta canonizare, Sfântul Cuvios Sofian de la Antim devine implicit și sfânt de secol XX-XXI, reprezentant al artei creștin-ortodoxe românești. Îndeosebi în pictura și muzica bisericească a excelat
S-a născut în Republica Moldova. A început să cânte la vioară la 6 ani. A obținut succese în toată lumea, cântând cu multe dintre cele mai mari orchestre și cu dirijori celebri. A primit numeroase premii de
Casa memorială Ligia și Pompiliu Macovei din Bucureşti, str. 11 Iunie, nr. 36-38, găzduieşte, în 25 septembrie 2025, de la ora 17:00, vernisajul expoziției „De la ulița Filaret la strada 11 Iunie”, care
La Muzeul de Etnografie „Vergu Mănăilă” din Buzău va fi vernisată, în 28 septembrie 2025, expoziția temporară „Satul românesc şi tragedia colectivizării”, organizată de Muzeul Judeţean Buzău, în
România avea în 2024 a doua cea mai mică speranţă de viaţă din Uniunea Europeană, de 76,6 ani, în timp ce media la nivelul Uniunii Europene este de 81,7 ani, în creştere cu 0,3 ani comparativ cu 2023, arată
Doar 17 localități din România s-au înscris pentru a participa în acest an la Săptămâna europeană a mobilității, desfășurată între 16 și 22 septembrie în aproape 2.000 de orașe și comune din 44 de
Premierul Ilie Bolojan a avut, la Palatul Victoria, consultări cu reprezentanţii sindicatelor din administraţie, ale căror câteva mii de membri, nemulțumiți de reducerile preconizate în domeniu, au protestat
Peste 5.000 de militari, cu 1.200 de mijloace tehnice, din zece state aliate vor participa, între 20 octombrie şi 13 noiembrie, la exerciţiul Dacian Fall 2025 (DAFA 25), cu caracter defensiv. Potrivit Ministerului
Preţul gigacaloriei în municipiul Râmnicu Vâlcea a fost majorat, începând de la 1 septembrie, la solicitarea operatorului de termoficare.Preţul de facturare a căldurii către populaţia racordată la
Românii îşi evaluează cunoştinţele digitale la un nivel mediu, cu un scor personal de 3,6 din 5, în timp ce percepţia asupra digitalizării este din ce în ce mai pozitivă, cu 70% dintre respondenți care o
Parohia Peșteana de Jos, cu sediul în satul Peșteana de Jos, comuna Fărcășești, județul Gorj, organizează în data de 01.10.2025 licitație în vederea adjudecării lucrărilor de pictură din nou, în tehnica
Biserica cinstește în mod deosebit Sfânta Cruce nu doar în ziua Înălțării ei, la 14 septembrie, ori în celelalte sărbători care i‑au fost închinate - Duminica a III‑a din Sfântul și Marele Post, ziua de
Luni, 15 septembrie, la pomenirea Sfântului Iosif cel Nou de la Partoş, ocrotitorul spiritual al pompierilor români, Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, a oficiat în Catedrala
Evlavia și emoția duhovnicească au fost sentimentele care au caracterizat prima prăznuire a Sfântului Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim. Cu acest prilej, la Mănăstirea Antim din centrul Capitalei a avut loc astăzi, 16 septembrie 2025, proclamarea locală a canonizării celui supranumit „Apostolul Bucureștilor”. Momentul solemn s‑a petrecut la finalul Sfintei Liturghii săvârșite, pe un podium special amenajat în vecinătatea bisericii așezământului monahal, de un sobor de ierarhi condus de Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos.
Evlavia și emoția duhovnicească au fost sentimentele care au caracterizat prima prăznuire a Sfântului Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim. Cu acest prilej, la Mănăstirea Antim din centrul Capitalei a avut loc
Cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Ioan Casian, Episcopul ortodox român al Canadei, Duminica Sfintei Cruci a fost marcată și în acest an la Montreal prin pelerinajul organizat de către ROYA (Romanian
Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, a săvârșit luni, 15 septembrie, slujba de sfințire a Monumentului Eroilor din cadrul Centrului eparhial, la temelia căruia a fost așezată, în
Biserica Parohiei „Înălțarea Sfintei Cruci” din municipiul Buzău și‑a sărbătorit duminică, 14 septembrie, hramul. În această zi de prăznuire a Sfintei și de viață dătătoarei Cruci, numeroși
Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava a fost vineri, 12 septembrie, gazda unui eveniment științific de referință, Conferința „Actualități în donarea de organe, prelevare mul
Peste 1.200 de copii și tineri s‑au bucurat de taberele „Copilărie și credință” 2025 # Ziarul Lumina
Proiectul eparhial de tabere de vară pentru copii și tineri „Copilărie și credință”, ediția a 7‑a, derulat cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, în perioada 22 iunie - 5
Duminică, 14 septembrie, de sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci, credincioșii din satul Orășa, comuna Livezi, Protopopiatul Onești, au trăit un moment de aleasă înălțare duhovnicească, prin sfințirea un
Sfântul Cuvios Sofian de la Antim, mărturisitor al credinței într-un regim ateu, duhovnic isihast și pictor de biserici # Ziarul Lumina
În secolul al XX-lea, Dumnezeu le-a dăruit românilor mari luminători duhovnicești care au întărit în credință poporul prin rugăciunile, faptele și învățăturile lor. Printre acești mari nevoitori se
La sărbătoarea Înălţării Sfintei Cruci, duminică, 14 septembrie, Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a oficiat Sfânta Liturghie pe Altarul de vară al Mănăstirii Sfintei Cruci din Oradea.
La Mănăstirea Prislop a fost zi de sărbătoare, la praznicul Înălţării Sfintei Cruci. Cu prilejul hramului, Dumnezeiasca Liturghie a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Har
În ziua sărbătorii Înălțării Sfintei Cruci, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, a fost prezent la Mănăstirea „Înălțarea Sfintei Cruci” de la Lupșa, unde a slujit
În ajunul sărbătorii Sfântului Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș, mii de credincioși din toate părțile Banatului au venit la Catedrala Mitropolitană din Timișoara pentru a cinsti cu evlavie, smerenie și
La cea de‑a 20‑a ediție a pelerinajului la crucea‑monument de pe Muntele Mic au venit numeroși credincioși pentru a se nevoi și a se ruga la sărbătoarea „Înălțării Sfintei Cruci”. Ierarhi, preoți,
„În vremea aceea a venit Iisus în patria Sa, iar ucenicii Lui au mers după El. Și, fiind sâmbătă, a început să învețe în sinagogă. Și mulți, auzindu-L, erau uimiți și ziceau: De unde are El acestea?
Fraților, nu lepăd harul lui Dumnezeu; căci, dacă dreptatea vine prin Lege, atunci Hristos a murit în zadar. O, galateni fără de minte, cine v-a ademenit pe voi să nu vă încredeți adevărului, pe voi, în
Sf. Cuv. Mărturisitor Sofian de la Antim; Sf. Mare Mc. Eufimia; Sf. Mc. Meletina şi Ludmila # Ziarul Lumina
Sfânta Eufimia a trăit pe vremea lui Diocleţian (284-305) şi Maximian Galeriu (305-311). S-a născut şi a crescut la Calcedon, în ţinutul Bitiniei, lângă Bosfor şi era în rânduiala fecioarelor Bisericii,
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, șefa diplomaţiei UE, Kaja Kallas, miniștrii de externe suedez, Maria Malmer Stenegard, şi ceh, Jan Lipavsky, au transmis mesaje de solidaritate după intruziunea
Guvernul a deblocat programul „Sprijin pentru România” care prevede acordarea de tichete sociale şi educaţionale persoanelor vulnerabile, a anunţat ministrul proiectelor europene, Dragoş Pîslaru. Tichetele
Rata anuală a inflaţiei a urcat la 9,9% în august, de la 7,84% în iulie, în condiţiile în care mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 10,48%, serviciile cu 9,85%, iar mărfurile alimentare cu 8,92%, potrivit
