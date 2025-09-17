Inflaţia din România a fost de trei ori mai mare decât media din UE în luna august

Newsweek.ro, 17 septembrie 2025 12:50

Rata anuală a inflaţiei în Uniunea Europeană a rămas stabilă în luna august la 2,4%, iar România est...

Acum 10 minute
13:00
Dacia a lansat un pick-up de lifestyle Duster. Benă de 1 m, preț 31.500 €. Isuzu D-Max e 37.000 € Newsweek.ro
În configuratorul Dacia a apărut un pick-up de lifestyle dezvoltat pe baza SUV-ului Duster III, cu b...
Acum 30 minute
12:50
12:40
Cu cât au scăzut prețurile după plafonare? Mâlai, pâine, brânză s-au ieftinit cu 20% Newsweek.ro
PSD a făcut calculele și a văzut cât au scăzut prețurile după plafonare. Mâlai, pâine, brânză s-au i...
Acum o oră
12:30
Reţele Electrice România, licitaţie de 66 milioane lei pentru execuţia de lucrări de întărire reţea Newsweek.ro
Reţele Electrice România a lansat pe platforma electronică de achiziţii publice SEAP o licitaţie pub...
12:30
Călin Georgescu atac delirant: „oligarhia sorosistă instrumentalizează justiția ca un glonț” Newsweek.ro
Călin Georgescu s-a prezentat miercuri la secția de poliție pentru semnarea controlului judiciar.Ace...
12:20
Cancelarul Germaniei: Încălcarea spaţiului aerian polonez şi românesc de Rusia, test și sabotaj Newsweek.ro
Friedrich Merz, cancelarul Germaniei, a explicat că încălcarea spaţiului aerian polonez şi românesc ...
Acum 2 ore
12:00
Ceartă în coaliție, pe reforme. Bolojan vrea să taie 10% din posturi. Nici PNL nu-l susține 100% Newsweek.ro
Reformele imperios necesare pentru ieșirea României din criza bugetară generează iar ceartă în coali...
11:50
Planul anarhiei lui Georgescu, condus de Sechila și Potra: RO-Exit și judecătorii, împușcați în cap Newsweek.ro
Detalii șocante ies la iveală din planul anarhiei pus la cale de Călin Georgescu, alături de locoten...
11:40
Copiii din Ucraina răpiți de Rusia reeducați în 40 de baze militare. Instruiți în controlul dronelor Newsweek.ro
Mii de copii din Ucraina răpiți de forțele Moscovei în timpul războiului au fost împrăștiați în pest...
11:30
Grindeanu, despre răspunsul Rusiei la dosarul lui Călin Georgescu: „Negarea nu schimbă realitatea” Newsweek.ro
Sorin Grindeanu, liderul PSD, reacționează la răspunsul Rusiei privind dosarul instrumentat de Parch...
11:30
Cum bagă China în faliment industria auto, IT și de apărare din UE? Nu furnizează pământuri rare Newsweek.ro
Companiile europene din domenii precum cel auto, IT și de apărare, se pregătesc să-și recalibreze pr...
11:20
Economist: Eliminarea plafonării adaosului comercial la alimente nu duce la creșteri mari de preţuri Newsweek.ro
Eliminarea plafonării adaosului comercial la produsele de pe lista guvernamentală nu va duce la scum...
11:10
Raport terifiant. 15.000 de oameni au murit din cauza căldurii, în Europa. Câți au fost în România? Newsweek.ro
Peste 15.000 de decese ar putea fi atribuite schimbărilor climatice la sfârşitul acestei veri în pri...
Acum 4 ore
11:00
VIDEO Poliția explică tinerilor cum trebuie să meargă cu trotineta electrică: 5 REGULI esențiale Newsweek.ro
Numărul trotinetelor electrice a crescut exponențial și crește continuu. La fel evoluează însă și nu...
10:50
METEO. Vreme extremă în România. Au fost emise alerte de vânt puternic. În București plouă și e frig Newsweek.ro
Vremea se schimbă radical. Meteorologii au emis mai multe alerte de vânt puternic în mai multe județ...
10:40
Concedieri masive la o uzină Ford. 1.000 de angajați sunt dați afară. Care e motivul? Newsweek.ro
Probleme în industraia auto. Ford a anunțat că va concedia până la 1.000 de angajaţi la o uzină de m...
10:20
O escrocherie bancară ușor de recunoscut continuă să facă victime. Cum deosebești un mesaj fraudulos Newsweek.ro
Escrocii reușesc să facă victime cu metode învechite. Oamenii nu sunt atenți la detalii și rămân făr...
10:10
Ședință importantă pentru coaliție, la sediul guvernului. Bolojan discută cu demisia pe masă Newsweek.ro
Liderii coaliției de guvernare se reunesc, miercuri, în ședință pentru a discuta subiectele care au ...
10:00
SUA reintegrează complet Ungaria în programul Visa Waiver. România a rămas pe afară Newsweek.ro
Statele Unite au restabilit complet statutul Ungariei în programul lor Visa Waiver, după ce guvernul...
09:40
Valoarea bonurilor de masă ar putea fi majorată. PSD propune sprijin financiar pentru mame și tineri Newsweek.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat că PSD propune majorarea valorii tichetelor de masă la 50...
09:20
Șeful Vămii care va fi dat afară de Bolojan: Împrumuturi de 117.000€ date din salariul de 2.000€ Newsweek.ro
Ilie Bolojan a anunțat că va schimba azi conducerea Autorității Vamale. Șeful acesteia Simion Mutesc...
09:10
Bolojan, despre dobânzile pe care le plătește România: 11.000.000.000 €, cât Autostrada Moldovei A7 Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat marți seara că România va achita până la finalul anului dobânzi de...
Acum 6 ore
08:50
Crește iar TVA-ul? Avertismentul lui Bolojan: „fără reforme, România riscă noi creșteri de taxe” Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat marți seara că România ar putea vedea primele semne de stabilizare...
08:40
Școală de drone organizată de Ministerul Apărării. Copiii și adulții se pot înscrie Newsweek.ro
Ministerul Apărării din Lituania a inaugurat prima dintr-o serie de nouă şcoli răspândite în toată ţ...
08:20
Estonia va construi 40 de km de șanț antitanc la granița cu Rusia. Operațiunea a început Newsweek.ro
Estonia va săpa aproape 40 de kilometri de şanţuri antitanc de-a lungul frontierei sale sud-estice, ...
08:10
O companie de turism va fi listată la bursă din 2026. Vor atrage 15 milioane de euro prin acțiuni Newsweek.ro
Christian Tour se va lista la bursă în primul trimestru din 2026, devenind primul tur-operator din R...
08:00
Bolojan a anunțat programul creșterii de pensie pe 2025. „Cheltuielile la buget au crescut” Newsweek.ro
Premieurul Bolojan a făcut și un bilanț, ieri, al creșterilor de pensii. Bolojan. „Cheltuielile cu p...
07:50
Amendă usturătoare pentru șoferii care parchează în fața garajelor. Cât te poate costa greșeala? Newsweek.ro
Un gest aparent banal, făcut „doar pentru câteva minute”, poate aduce amenzi de sute de lei și chiar...
07:50
11 miliarde de euro dobânzi pentru datorii. România ar putea construi o autostradă cu acești bani Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan a tras un semnal de alarmă cu privire la situația financiară a României, expl...
07:40
Corupția din România, la loc de „cinste”, în TOP 3, pe harta Europei. A scăzut față de 2019 Newsweek.ro
Corupția din România se află la loc de „cinste” pe harta Europei. Potrivit Indicelui Percepției Coru...
07:30
Cum se curăță panourile fotovoltaice? Etapele de urmat. Ce trebuie evitat la îndepărtarea murdăriei? Newsweek.ro
Panourile fotovoltaice sunt apreciate pentru energia ecologică pe care o produc și pentru întreținer...
07:20
Horoscop 18 septembrie. Luna în Leu aduce energie pozitivă Fecioarelor. Taurii, conflict la muncă Newsweek.ro
Horoscop 18 septembrie. Luna în Leu aduce energie pozitivă Fecioarelor. Taurii au parte de un confli...
07:10
Sunt românii apți să iasă la pensie abia la 70 de ani? Medic: „Lucurile sunt discutabile” Newsweek.ro
Vârsta de pensionare e de 65 ani pentru bărbați și 63 ani la femei, Însă, oamenii pot ieși la pensie...
Acum 24 ore
22:40
VIDEO Putin a ajuns în Belarus, în uniformă militară. Coordonează manevrele a 100.000 de soldați Newsweek.ro
Președintele rus Vladimir Putin a sosit marți în Belarus pentru a supraveghea personal manevrele com...
22:20
Planşeul Unirii, lucrări blocate. Urme de la construcţii anterioare, descoperite. Ce urmează? Newsweek.ro
Planşeul Unirii, lucrări blocate, din cauza unor urme de la construcţii anterioare, care au fost des...
22:10
Premierul Ilie Bolojan despre pachetele de reformă: Nu sunt măsuri comode, dar nu se poate altfel Newsweek.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan spune despre pachetele de reformă că nu sunt măsuri comode, dar nu se po...
21:30
Ce mai lipsea din traficul ieșean? Zeci de șantiere pentru utilități deschise pe străzi Newsweek.ro
Ce mai lipsea din traficul ieșean? Zeci de șantiere pentru utilități deschise pe străzi: amenzi și l...
21:30
Atenție: veniți cu 3 ore înainte! Aeroportul Iași va fi câteva zile mai aglomerat decât de obicei! Newsweek.ro
Atenție: veniți cu 3 ore înainte! Aeroportul Iași va fi câteva zile mai aglomerat decât de obicei! M...
21:00
Propunere: Centura Iași Est, prin Schitu Duca și Țuțora, finanțată prin SAFE Newsweek.ro
Propunere: Centura Iași Est, prin Schitu Duca și Țuțora, finanțată prin SAFE, fondurile militare ale...
20:50
Scutul aerian al NATO pentru Europa împotriva Rusiei, punct forte în România. Cum funcționează? Newsweek.ro
Campania susținută a Rusiei de atacuri cu drone și rachete împotriva Ucrainei a transformat apărarea...
20:40
Alex Florenţa, procuror general: &#34;Războiul hibrid dus de Rusia, în România, e mult mai insidios&#34; Newsweek.ro
Alex Florenţa, procurorul general al României, spune că "războiul hibrid dus de Rusia, în România, e...
20:10
Risc de periclitate maxim pe DN1. S-a răsturnat o cisternă cu acid sulfuric. Unde? Newsweek.ro
Este risc de periclitate maxim pe DN1, în judeţul Braşov. S-a răsturnat o cisternă cu acid sulfuric....
20:00
Proiect feroviar de 5.300.000.000 $, blocat de un proprietar de casă. Cine a cedat după doi ani? Newsweek.ro
Un proiect feroviar de 5.300.000.000 $ a fost blocat de un proprietar de casă timp de aproape doi an...
19:30
Cel mai lung caz de îmbolnăvire cu COVID-19 a durat 776 de zile. Ce s-a întâmplat cu pacientul? Newsweek.ro
Cel mai lung caz de îmbolnăvire cu COVID-19 a durat nu mai puțin de 776 de zile, adică 2 ani și 46 d...
19:20
Jocuri de noroc fără licenţă. Acum sunt pe lista neagră. Sunt reţele care profită din umbră Newsweek.ro
Jocuri de noroc fără licenţă, ONJN a depus trei plângeri penale. Acum jocurile sunt pe lista neagră ...
19:10
Cea mai lungă ploaie din istorie a căzut neîncetat 2.000.000 de ani. A schimbat Pământul definitiv Newsweek.ro
Timp de 2.000.000 de ani pe Pământ a ăzut cea mai lungă ploaie din istorie. Neîntrerupt, aceasta a u...
19:10
Rusia testează noi terminale de comunicații, după ce Starlink a băgat fontul din Ucraina în „pauză” Newsweek.ro
Rusia a testat terminale de comunicații prin satelit nou dezvoltate în timpul exercițiilor militare ...
18:10
Ce alimente s-au scumpit drastic în ultima perioadă? Câți bani scot din buzunar românii la magazin? Newsweek.ro
Preţurile la raft ale alimentelor de bază, cu excepţia fructelor şi legumelor sezoniere, au crescut,...
17:50
Ungaria interzice preluarea de către o firmă străină a unui producător de lactate. De ce? Newsweek.ro
Guvernul Ungariei a interzis preluarea de către o firmă străină a companiei de lactate Alfoldi Tej K...
17:30
Pacienții bolnavi de cancer și-ar putea retrage banii de la pensie. Doar din fondurile private Newsweek.ro
Bolnavii de cancer și-ar putea retrage banii din fondurile private de la pensie. PNL a venit cu prop...
