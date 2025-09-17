România așteaptă o nouă președinție Biden
Gândul, 17 septembrie 2025 12:50
Știu, este imposibil. Și totuși cei care de trei-patru luni țin frâiele politicii externe și diplomației românești nutresc speranța că ultima președinție Donald Trump nu este decât o paranteză incomodă, menită să se încheie peste trei ani și aproape jumătate, înainte ca diplomația liniștitoare a Partidului Democrat să revină în prim-plan. Această aspirație se citește […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 10 minute
13:00
Prezumtivul asasin al lui Charlie Kirk a apărut pentru prima oară în fața instanței. Ce scria pe BILETUL care a anticipat crima # Gândul
Tyler Robinson, suspectul în asasinarea lui Charlie Kirk, a apărut în faţa instanţei pentru prima oară de la arestare. Acesta purta o vestă specială care să împiedice autovătămarea. Procurorul de caz spune că a lăsat un bilet în care anunţa că va comite crima. Tyler Robinson, suspectul de 22 de ani arestat în cazul uciderii […]
13:00
Moștenitoare a unei familii grecești, decedată la Londra după o mușcătură de insectă. De ce i-au refuzat internarea două spitale # Gândul
Marissa Laimou, o tânără de 28 de ani dintr-o familie grecească renumită în domeniul transporturilor maritime, a fost găsită decedată în apartamentul său din Londra pe 11 septembrie. Potrivit presei elene, cu puțin timp înainte să moară, două spitale i-ar fi refuzat internarea femeii. Din câte se pare, Marissa a murit în urma unei reacții […]
Acum 30 minute
12:50
Știu, este imposibil. Și totuși cei care de trei-patru luni țin frâiele politicii externe și diplomației românești nutresc speranța că ultima președinție Donald Trump nu este decât o paranteză incomodă, menită să se încheie peste trei ani și aproape jumătate, înainte ca diplomația liniștitoare a Partidului Democrat să revină în prim-plan. Această aspirație se citește […]
12:40
FOTO / Cum a ajuns Corina Dănilă în televiziune. ”Mama a văzut pe micul ecran un ANUNȚ pentru un post de prezentatoare la TVR” # Gândul
Corina Dănilă, în vârstă de 53 de ani, a povestit cum a ajuns să fie crainică la Televiziunea Națională, cu ani în urmă. Corina Dănilă este cunoscută publicului larg ca actriță, dar și prezentatoare de televiziune. În ceea ce privește viața personală, Corina Dănilă este mama unei fete adolescente, pe nume Rianna. Rianna este […]
12:40
Prietenul lui Iohannis, Jurgen Faff, și asociatul lui de la Fly Lili, puși sub CONTROL JUDICIAR timp de 60 de zile. Procurorii au pus sechestru pe un Airbus # Gândul
Afaceristul Andreas Jurgen Faff și un asociat al acestuia, administrator al companiei aeriene Fly Lili sunt cercetați penal. Faff a fost audiat ieri și i s-au adus la cunoștință acuzațiile. Atât Faff cât și asociatul său, Nicu Gabriel Cârjea, au fost plasați sub control judiciar timp de 60 de zile, pentru evaziune fiscală în formă […]
12:40
Arnold Schwarzenegger, REACȚIE după moartea lui Charlie Kirk. La ce îndeamnă „Terminatorul” # Gândul
Arnold Schwarzenegger a fost lăudat pentru discursul echilibrat referitor la moartea influencer-ului Charlie Kirk. „A pus punctul pe I”, au apreciat fanii „Terminatorului”. Actorul Arnold Schwarzenegger a fost lăudat pentru elocvența de care a dat dovadă, în contextul morții lui Charlie Kirk. Starul de la Hollywood și fost politician republican, Arnold a vorbit în fața […]
Acum o oră
12:30
Jandarmii au dat amenzi simpatizanților lui Călin Georgescu adunați în fața poliției din Ilfov: „S-a impus intervenția forțelor de ordine” # Gândul
Doi simpatizanți ai lui Călin Georgescu, care l-au așteptat în fața sediului de poliție din Ilfov a fost amendați de jandarmi din cauza „comportamentului recalcitrant”. A fost forțat cordonul de jandarmi și dispozitivele de protecție, anunță Inspectoratul General al Jandarmeriei, într-un comunicat. Oamenii legii au încercat să dialogheze cu persoanele recalcitrante, aflate în fața sediului […]
12:30
Ministrul Justiției CONTRAZICE afirmațiile lui Călin Georgescu, după trimiterea în judecată: „Realitatea juridică este aceea că dânsul este inculpat” # Gândul
Radu Marinescu, ministrul Justiției, a avut o primă reacșie, după trimiterea în judecată a lui Călin Georgescu, dar și după declarațiile făcute miercuri de către fostul prezidențiabil. Oficialul de la Justiție respinge acuzațiile lui Călin Georgescu la adresa sistemului judiciar românesc, catalogând discursul lui Georgescu drept discurs politic. Ce spune ministrul Justiției despre afirmațiile lui […]
12:30
La cât a ajuns impozitul pe proprietate în România. Cât plătește un cetățean român în comparație cu alte țări din UE # Gândul
Impozitul pe proprietate este o taxă pe care cetățenii români trebuie să o achite anual, fiind și cea mai veche și constantă plată din România. Acest impozit este aplicat diferit, în funcție de legislația națională a fiecări țări sau în funcție de oraș. Totuși, cât plătește un cetățean român, aici, în comparație cu alte țări […]
12:30
Bercea Mondialu a descins la înmormântarea lui Auraș al lui Banu. Interlopul, condus pe ultimul drum cu lăutari și alai # Gândul
Auraș, fiul lui Fane Banu, tânărul ucis sâmbătă în răfuiala dintre cele două clanuri interlope din centrul Craiovei, este înmormântat miercuri. Evenimentul a mobilizat cele mai prolifice personaje din lumea interlopă, inclusiv pe Bercea Mondialu, care a ajuns la reședința clanului Banu. La poarta vilei, lăutarii cântă acorduri de jale în memoria interlopului. Auraș al […]
12:30
Trump dă undă verde: două tranșe de ARME în valoare de 500.000.000 de dolari pentru Ucraina, din fonduri ale aliaților NATO # Gândul
Administrația Trump a aprobat primele pachete de ajutor militar pentru Ucraina finanțate din fonduri ale aliaților NATO, potrivit Reuters. Noul mecanism – Lista Prioritară a Cerințelor Ucrainei (PURL) – permite livrarea rapidă din stocurile SUA, iar primele două tranșe, câte 500 de milioane de dolari fiecare, au primit undă verde de la Pentagon. Washingtonul reia […]
12:20
Orașul din România în care ȘOFERII pierd 9 zile pe an stând la volan. Care este vârful aglomerației și ce soluții există # Gândul
Un raport recent arată că orașul Iași se numără printre municipiile cu cele mai mari probleme de trafic din România, după București și Timișoara. Potrivit Indexului de Trafic 2025, realizat de Institutul pentru Orașe Vizionare, un șofer care parcurge zilnic aproximativ 30 de kilometri, timp de 250 de zile pe an, pierde în medie 9,3 […]
12:20
Dogioiu demontează un „zvon” care nu a există: „Zvonul că premierul ar fi demisionat este fake absolut” # Gândul
Un mesaj pe grupul de presă al Guvernului a luat toți jurnaliștii acreditați prin surprindere. Ioana Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a Executivului, a transmis pe grupul de presă că a primit mai multe întrebări referitoare la „demisia” premierului. Surprinderea tuturor a venit din faptul că o astfel de știre nu a existat în presă. E […]
12:10
Surpriza lui Victor Ponta. Fostul premier are un plan ”cu dedicație” pentru PSD. Anunță un nou partid # Gândul
Invitat în emisiunea Sorinei Matei de la postul Aleph News, fostul premier a anunțat că are un nou proiect politic, după ce la scrutinul prezidențial din luna mai s-a clasat pe un onorabil loc 3 în preferințele electoratului. Chestionat de moderatoare în legătură cu o eventuală intenție de a-și face un nou partid, după episodul […]
12:10
Mobilizare puternică la Londra: Peste 1.000 de polițiști vor fi dislocați pe străzi în timpul vizitei lui Donald TRUMP / Se anunță proteste # Gândul
Poliția Metropolitană din Londra transmite că va trimite aproximativ 2.000 de efective pentru a menține ordinea publică în timpul vizitei președintelui american Donald Trump, dat fiind faptul că au fost anunțate proteste la adresa liderului de la Casa Albă. Potrivit The Standard, 50 de grupuri de protest și-au anunțat intenția de a manifesta împotriva lui […]
Acum 2 ore
12:00
Cum ne-a suflat Ungaria o investiție de 2 mld. de euro. Noua fabrică BMW s-a deschis lângă graniță și recrutează români din vestul țării # Gândul
„Vești extraordinare! Uriașul producător de mașini BMW va deschide o fabrică de 2 miliarde de euro în România.” Așa ar fi sunat această știre dacă am fi reușit să-i convingem pe nemți că merită să investească la noi în țară. Și asta pentru că România chiar a fost o opțiune serioasă pentru producătorul german. România […]
12:00
Prima reacție a AUR după trimiterea în judecată a lui Călin Georgescu: „Trăim într-un stat polițienesc” # Gândul
Partidul Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) au transmis miercuri o primă reacție după trimiterea în judecată a lui Călin Georgescu. „Vocea opoziției este redusă la tăcere prin dosare”, au precizat reprezentanții formațiunii politice. „Trimiterea în judecată a lui Călin Georgescu arată încă o dată că trăim într-un stat polițienesc, în care vocea opoziției este redusă […]
12:00
Imagini de COLECȚIE în Delta Dunării! Peisajul de poveste în care au poposit sute de păsări FLAMINGO / Ce ne sfătuiesc specialiștii # Gândul
Imagini de colecție în rezervația Biosferei Delta Dunării! Peisajul, unul desprins parcă din povești, surprinde sute de păsări flamingo care au poposit în apropiere de litoralul românesc. Spre deliciul privitorilor, păsările de culoare roz și-au găsit loc de odihnă pe lacul Nuntași. Specialiștii atrag atenția că păsările flamingo se sperie extrem de ușor, motiv pentru […]
12:00
Cancelarul german Friedrich Merz consideră că încălcarea spaţiului aerian polonez şi românesc de către Rusia face parte dintr-o tendinţă de lungă durată de testare a limitelor şi de sabotaj din partea preşedintelui Vladimir Putin. Declarația a fost făcută miercuri în Bundestag, citează Reuters. „Rusia doreşte să destabilizeze în mod insidios societăţile noastre libere”, a explicat […]
11:50
TRUMP se va întâlni cu Netanyahu la finalul lunii septembrie/ Președintele SUA sprijină operațiunile israeliene împotriva grupării Hamas # Gândul
Președintele american, Donald Trump, l-a invitat pe premierul israelian, Benjamin Netanyahu, la Casa Albă, la sfârșitul lunii septembrie. Potrivit declarațiilor lui Netanyahu, vizita va avea loc pe 29 septembrie, la trei zile după discursul program al premierului la Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite din New York. Netanyahu a anunțat întâlnirea în timpul unei conferințe […]
11:40
Kremlinul reacționează, după ce Alex Florența a acuzat Rusia de implicare în ALEGERILE din România # Gândul
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a respins acuzațiile procurorului general al României, Alex Florența, privind influențarea a 1,3 milioane de alegători în timpul alegerilor prezidențiale. Oficialul rus a reamintit că Statele Unite au făcut acuzații similare, dar le-au retras. „Nu. Acestea nu corespund realității. Să ne amintim cum Washingtonul a acuzat Rusia de […]
11:40
Ion Cristoiu: Cum e pusă nemulțumirea populară față de Nevolnicul Nicușor Dan pe seama războiului hibrid dus de Rusia # Gândul
În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a comentat „cum e pusă nemulțumirea populară față de Nevolnicul Nicușor Dan pe seama războiului hibrid dus de Rusia”. „Noaptea de 24 spre 25 noiembrie 2024 va rămâne în istoria României prin uriașa, incredibila surpriză dată de rezultatul votului la primul tur. […]
11:30
Un grav accident rutier a avut loc marți pe DN 7, în comuna Bascov (județul Argeș), la ieșirea din pasaj, unde un autoturism s-a ciocnit frontal cu un autocamion. În urma impactului violent, trei oameni și-au pierdut viața. Traficul este blocat pe DN 7 Pitești–Râmnicu Vâlcea, pe raza localității Bascov, județul Argeș, după un impact […]
11:30
Epopeea dronei care a pus pe jar România. Fost diplomat militar, inginer de aviație: „O tactică a Rusiei de verificare a reacției Scutului antirachetă” # Gândul
Comandorul (r) Stelian Teodorescu, fost diplomat militar și inginer de aviație a vorbit, într-un interviu pentru GÂNDUL, despre subiectul care a redeschis discuțiile, dilemele și controversele în ceea ce privește doborârea dronelor rusești neautorizate pe teritoriul României. Reamintim că, în acest context, două avioane F-16 au interceptat drona, însă piloții care au fost autorizați să […]
11:30
Nicușor Dan pe 3, Bolojan pe 2. Nici președintele, nici premierul României nu reușesc să-i CONVINGĂ pe români să-i urmărească. Invitat în prime-time, Bolojan s-a clasat la mare distanță de lider. Vezi TOPUL emisiunilor de seară # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a fost invitat – marți, 16 septembrie 2025 – în emisiunea „Sinteza Zilei”, moderată de Mihai Gâdea la Antena 3 CNN. S-a dorit o lovitură la nivelul audiențelor TV, în prime-time, dar interviul acordat de șeful guvernului nu a avut impactul așteptat, iar telespectatorii au preferat o altă emisiune, de la un […]
11:30
Doi părinți din Iași, condamnați la închisoare după moartea copilului lor. Detalii tulburătoare au fost dezvăluite la proces # Gândul
Doi tineri din Iași au fost condamnați definitiv la închisoare, după ce fiul lor, în vârstă de doar câteva luni, a murit în urma unor traumatisme craniene. La proces, judecătorii au stabilit că părinții sunt vinovați de neglijență gravă și au ignorat semnele evidente de deteriorare a stării de sănătate a copilului lor. Diana Corbu, […]
11:30
O gură de oxigen pentru românii din vestul țării. Fabrica BMW din Debrețin (Ungaria), o investiție de 2 miliarde de euro, face recrutări # Gândul
O investiţie semnificativă din Ungaria are efecte benefice și în România. Fabrica BMW de la Debreţin investește în procesul de recrutare, românii din apropierea angajaţi sunt deja în fabrică, iar recrutările continuă. Noua uzină BMW din Debreţin, investiţie estimată la circa 2 miliarde de euro, va începe producţia de serie în octombrie. Investiția estimată la […]
11:20
Bancul de după-amiază | Doi polițiști merg pe stradă. Iată bancul de miercuri după-masă, care vă va aduce garantat zâmbetul pe buze. Doi poliţişti merg pe stradă. La un moment dat, unul din ei vede pe jos sclipind o oglindă; se apleacă, o ia şi se uită în ea. Celălalt curios îl întreabă: – Ce-ai […]
11:20
Claudiu Năsui îi bate obrazul lui Ilie Bolojan: „Guvernul cumva a găsit bani pentru a crește (din nou) subvenția pentru partide” # Gândul
Fostul ministru USR al Economiei îi suflă în ceafă premierului Ilie Bolojan la fiecare afirmație pe care acesta din urmă o face public, referitor la măsurile fiscale. Claudiu Năsui argumentează, în ultima sa postare, de ce creșterea taxelor, impusă de Guvern, nu a scăzut cheltuielile, așa cum s-a anunțat, ba dimpotrivă. Într-o postare pe facebook, […]
Acum 4 ore
11:00
CFR Cluj a transferat un brazilian crescut de Botafogo, la una dintre cele mai mari academii de fotbal din America de Sud # Gândul
CFR Cluj continuă campania de achiziții chiar și după închiderea perioadei de transferuri. Cum regulamentul mai permite doar aducerea jucătorilor liberi de contract, vicecampioana României s-a conformat și l-a înregimentat pe brazilianul Mateus Peloggia. În vârstă de 22 de ani, Peloggia este un mijlocaș format la cea mai puternică academie de fotbal din America de […]
11:00
Ce spune Sorin Grindeanu despre „CAZUL- ȘCOALĂ” a interferenței ruse în alegeri. Replică dură pentru Peskov: „Democrația în România nu este pasivă” # Gândul
Sorin Grindeanu, președintele PSD, a reacționat ferm după răspunsul purtătorului de cuvânt al Kremlinului la dosarul instrumentat de Parchetul General, cu privire la trimiterea în judecată a lui Călin Georgescu, fost prezidențiabil. În concret, Rusia a respins acuzațiile privind interferența în alegerile prezidențiale din România, comparând situația cu disputele legate de alegerile din SUA din 2016. […]
10:50
Victor Ponta: „Mi-am făcut CARTEA de identitate electronică, apoi am aflat că trebuie să am o hârtie ca dovadă a domiciliului cu mine” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Victor Ponta a povestit experiența sa cu noua carte de identitate electronică. Fostul premier a spus că, deși documentul ar trebui să fie modern, în practică este însoțit de obligații birocratice. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Victor Ponta spune că schimbările sunt vizibile în lume, […]
10:50
Donald TRUMP se întâlnește cu regele Charles la Palatul Windsor, în prima zi a vizitei de stat # Gândul
Președintele SUA, Donald Trump, a sosit în Marea Britanie, alături de soția sa Melania, pentru a doua sa vizită de stat, cu ocazia căreia se va întâlni cu regele Charles la Palatul Windsor. Regele Charles al III-lea îl va găzdui pe Donald Trump la Castelul Windsor, miercuri, înainte de discuțiile de a doua zi cu […]
10:50
India, prezentă la ZAPAD 2025, alături de Rusia și Belarus. Cum ar putea pierde SUA un aliat cheie în Asia # Gândul
Militari indieni au participat la exercițiile militare Zapad-2025, conduse de Rusia, a anunțat agenția de stat rusă TASS, subliniind legăturile strânse ale Moscovei cu New Delhi. Relația dintre India și SUA, în ultima perioadă, a fost din ce în ce mai tensionată, după impunerea unor tarife vamale substanțiale de către președintele american Donald Trump. Ministerul […]
10:50
Fostul șef al SIE, Silviu Predoiu, are o întrebare pentru Alex Florența: „Pe guvernanții noștri, cine și când îi va trage la răspundere?” # Gândul
În ultima sa postare pe Facebook, fostul șef al SIE, Silviu Predoiu, argumentează de ce România nu mai are nevoie de atacuri rusești pentru a-i fi „pervertit procesul electoral”, ci e suficientă „chiar clasa politică aflată la putere”. Însă, rămâne o întrebare, pe care Predoiu o ridică, și anume aceea „dacă mâine am avea alegeri, […]
10:40
Răzvan Pîrcălabu, vicepreședintele forului mondial de lupte, emoții la Campionatele Mondiale din Croația # Gândul
În aceste zile orașul croat Zagreb găzduiește Campionatele Mondiale de lupte libere și greco-romane. Românul Răzvan Pîrcălabu deține funcția de vicepreședinte al Uniunii Europene de Lupte, fiind direct implicat în buna organizare a acestei competiții. Răzvan Pîrcălabu, vicepreședintele forului mondial de lupte, emoții la Campionatele Mondiale din Croația Doar că atunci când vine vorba de […]
10:40
Cum îți pregătești centrala termică pentru iarnă. La ce să fii atent, pentru a funcționa în condiții optime în sezonul rece # Gândul
Există o serie de aspecte asupra cărora ar trebui să acorzi atenție, pentru a-ți pregăti centrala termică pentru iarnă. Pentru a funcționa în condiții optime în sezonul rece, anual, deținătorii acestor dispozitive trebuie să se îngrijească de bunăstarea lor, pentru a le asigura confortul necesar și pentru ca locuința să fie încălzită după bunul plac. […]
10:30
CRIMĂ elucidată după 41 de ani. Cazul unei tinere de 19 ani, ucisă din gelozie de fostul iubit. Ucigașul a trăit ani de zile cu identitate falsă # Gândul
Un caz cutremurător vechi de patru decenii a fost rezolvat în Germania. Maria Köhler, o tânără de 19 ani, viitoare asistentă medicală, a fost ucisă în 1984 de fostul său iubit, Nazmi Gezginci. După 41 de ani, misterul crimei a ieșit la iveală. Un mister vechi de 41 de ani a fost rezolvat în Germania, […]
10:30
China a catalogat acordul-cadru încheiat la Madrid pentru transferul proprietății TikTok drept unul câștigător pentru toate părțile implicate în procesul de negociere. În acest context, oficialii de la Beijing au promis că vor revizui exporturile de tehnologie și licențierea proprietății intelectuale a TikTok, informează Reuters. Investitorii de pe ambele părți ale Pacificului așteaptă convorbirea programată pentru […]
10:30
Călin Georgescu, așteptat de peste 100 de oameni în fața Poliției Ilfov: „Vocea adevărului, vocea demnității” # Gândul
Peste 100 de susținători s-au strâns încă de la orele dimineții miercuri, 17 septembrie, în fața sediului IPJ Ilfov, pentru a-l întâmpina pe Călin Georgescu, fostul candidat la prezidențiale. Acesta se prezintă în fața oamenilor legii pentru semnarea controlului judiciar. Călin Georgescu este așteptat în fața sediului Poliției Ilfov de peste o sută de persoane, […]
10:20
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Victor Ponta a discutat despre situația geopolitică actuală, rolul Europei în războiul din Ucraina și raportarea României la marile puteri. Fostul premier a spus că liderii europeni nu au un mandat popular pentru deciziile luate și că războiul va fi pierdut atât de Rusia, cât și de […]
10:10
ARMATA israeliană anunță deschiderea unei „noi rute de trecere temporară”, pentru evacuarea locuitorilor orașului Gaza # Gândul
Armata israeliană a anunțat, miercuri, deschiderea unei „noi rute de trecere temporară”, pentru evacuarea locuitorilor din orașul Gaza, unde Israelul a lansat o ofensivă terestră majoră. „Traficul va fi permis de-a lungul străzii Salah Al-Din, apoi spre sud de Wadi Gaza. În acest stadiu, ruta va fi deschis doar timp de 48 de ore, de […]
10:00
Liderii partidelor de coaliție se pregătesc de ședință/Ilie Bolojan: „Ca să ieșim din această fundătură trebuie să corectăm lucrurile” # Gândul
Liderii coaliției urmează să se întâlnească miercuri, 17 septembrie, pentru o nouă rundă de negocieri pe marginea reorganizării administrative și reformei fiscale. PNL și PSD și-au asumat deblocarea situației în decurs de două săptămâni de după discuția de la Cotroceni, de la începutul lui septembrie. Șefii partidelor de coaliție urmează să se întâlnească la ora […]
10:00
Dosarul pe care șefa Externelor l-a vrut „LA SECRET”. Oana Țoiu și partenerul de viață, dați în judecată pentru o datorie de 135 €/an # Gândul
Oana Țoiu este ministru de Externe în Guvernul Bolojan și vicepreședinte al Uniunii Salvați România (USR). Implicată într-un proces, Țoiu a dorit ca dosarul respectiv să fie anonimizat pe portalul instanțelor de judecată. Potrivit Mediafax, dosarul în care Oana Țoiu a fost chemată în judecată a fost deschis pentru o datorie neplătită trei ani la rând. […]
10:00
Continuă ziua cu zâmbetul pe buze. Banc: Examen la facultatea de medicină: „Scrieți 4 avantaje ale alăptatului la sân!” Examen la facultatea de medicină. Subiectul: „Scrieți patru avantaje ale alăptatului la sân”. Studentul habar nu are. Se holbează neajutorat la foaia de examen care în continuare e albă, imaculată. Ce să scrie? Oftează, se gândește: […]
09:50
Imagini cu Trump și Epstein, proiectate pe Castelul WINDSOR. Patru persoane au fost reținute # Gândul
Patru persoane au fost reținute de Poliția britanică după ce fotografii cu președintele american Donald Trump și Jeffrey Epstein au fost proiectate pe fațada Castelului Windsor. Incidentul are loc pe fondul vizitei de stat a liderului american, notează The Independent. Imaginile proiectate au inclus fotografii ale lui Trump alături de Epstein, precum și poză tip […]
09:50
Rusia și Belarus simulează un ATAC nuclear la Zapad-2025. Putin a inspectat trupele îmbrăcat în uniformă militară # Gândul
Rusia și Belarus au simulat un atac nuclear tactic în cadrul exercițiilor comune Zapad-2025, desfășurate în regiunea Nijni Novgorod. Președintele Vladimir Putin a apărut în haine militare și a inspectat soldații, echipamentele și noile sisteme de rachete. Rusia și Belarus au derulat un exercițiu militar de amploare în cadrul manevrelor Zapad-2025, care au inclus scenarii […]
09:50
Calendar Ortodox 17 septembrie 2025. Sfânta Sofia, ocrotitoarea mamelor și a familiilor, este prăznuită astăzi # Gândul
În data de 17 septembrie, creștinii o prăznuiesc pe Sfânta Sofia, cea care este considerată ocrotitoarea mamelor și a familiilor. În această zi, mulți creștini ortodocși și catolici din întreaga lume o cinstesc pe cea a cărui nume înseamnă „înțelepciune”. Numele de „Sofia” este privit și drept un simbol al credinței profunde și al înțelepciunii […]
09:40
Victor Ponta: „GEORGESCU nu avea cum să dea o lovitură de stat pentru că urma să ia puterea democratic prin câștigarea alegerilor” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Victor Ponta a discutat despre „lovitura de stat” invocată în politica românească. Fostul premier a făcut comparații cu situații internaționale și a explicat de ce acuzațiile de acest fel nu au logică atunci când vorbim despre câștigători ai alegerilor. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Fostul […]
09:20
Seulul încearcă să echilibreze relațiile diplomatice cu BEIJINGUL/ Lee Jae-Myung așteaptă să se întâlnească cu Xi Jinping # Gândul
Ministrul sud-coreean de Externe, Cho Hyun, a declarat, miercuri, că va efectua o vizită la Beijing pentru a discuta cu omologul său despre posibilitatea participării președintelui chinez, Xi Jinping, la summitul Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC). Declarațiile au fost făcute cu puțin timp înainte de plecarea acestuia către Beijing pentru a se întâlni cu ministrul chinez […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.