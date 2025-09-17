Purtătorul de cuvânt al Guvernului, precizări privind demisia lui Ilie Bolojan
PSNews.ro, 17 septembrie 2025 12:50
Bolojan nu și-a dat demisia, deși circulă zvonuri care spun altceva. „Fake absolut", acuză Guvernul Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Ene Dogioiu, a reacționat la informațiile apărute între jurnaliști privind o presupusă demisie a premierului României în ședința coaliției de guvernare. „Am primit deja întrebări, deci răspund și aici ca să fie clar: zvonul
• • •
Acum 10 minute
13:00
Compania aeriană HiSky lansează încă o rută transatlantică, astfel că din 4 iunie 2026 va opera zboruri directe între Bucureşti şi Chicago, după 24 de ani de la suspendarea acestei rute. Zborurile vor avea loc cu două frecvenţe pe săptămână, în fiecare zi de joi şi duminică. "La doi ani de la operarea primului zbor
13:00
„Cu Sorin Grindeanu și echipa lui, PSD se va duce sub 10%!”. Previziunea sumbră a unui primar social-democrat # PSNews.ro
Primarul Buzăului, Constantin Toma, consideră că Sorin Grindeanu nu mai are nimic de oferit social-democraților la conducerea PSD. Toma, care îl susține pe senatorul Titus Corlățean pentru șefia partidului, a explicat la RFI miercuri, 17 septembrie, că Sorin Grindeanu și echipa lui „acum doar încurcă". „Puteau să facă multe lucruri până acum, cât au fost
13:00
Unde se află Horațiu Potra, fugarul dispărut de 6 luni din România? Radu Marinescu: „Au fost mai multe indicii” # PSNews.ro
La șase luni de când a fugit din țară și pe numele lui a fost emis un mandat de arestare în lipsă, Horațiu Potra este de negăsit. Ministerul Justiției a spus miercuri, în exclusivitate la Antena 3 CNN, că au fost „mai multe indicii" cu privire la țara în care se află mercenarul, dar statul
Acum 30 minute
12:50
Invitat în emisiunea Sorinei Matei de la postul Aleph News, fostul premier a anunțat că are un nou proiect politic, după ce la scrutinul prezidențial din luna mai s-a clasat pe un onorabil loc 3 în preferințele electoratului. Chestionat de moderatoare în legătură cu o eventuală intenție de a-și face un nou partid, după episodul
12:50
Bolojan nu și-a dat demisia, deși circulă zvonuri care spun altceva. „Fake absolut", acuză Guvernul Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Ene Dogioiu, a reacționat la informațiile apărute între jurnaliști privind o presupusă demisie a premierului României în ședința coaliției de guvernare. „Am primit deja întrebări, deci răspund și aici ca să fie clar: zvonul
12:40
VIDEO Surpriza anului: Dacia lansează un nou model în România. Cum arată Duster Pickup și cât costă # PSNews.ro
Dacia face o bucurie fanilor săi cu lansarea unei noi generații Duster Pickup, un model care a fost dezvoltat și de această dată în parteneriat cu Romturingia. Dacia face o bucurie fanilor săi cu lansarea unei noi generații Duster Pickup, un model care a fost dezvoltat și de această dată în parteneriat cu Romturingia. Dacia
Acum o oră
12:30
Se deschide o nouă fabrică în care se investesc 1,8 milioane €. Danezii aduc noi locuri de muncă # PSNews.ro
Fabrică nouă la Brașov. Danezii de la Sekura, printre liderii europeni în domeniu, vor produce componente pentru cabine. Câți angajați vor avea Compania daneză Sekura, specializată în realizarea de cabine industriale, anunță deschiderea unei fabrici la Brașov. Unitatea va produce componente din tablă și cadre pentru uzina Sekura din Randers. „Sekura Cabins Group, unul dintre
12:30
AUR, reacție oficială târzie la trimiterea în judecată a lui Georgescu: „Trăim într-un stat polițienesc” # PSNews.ro
Partidul Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) au transmis miercuri o primă reacție după trimiterea în judecată a lui Călin Georgescu. „Vocea opoziției este redusă la tăcere prin dosare", au precizat reprezentanții formațiunii politice. „Trimiterea în judecată a lui Călin Georgescu arată încă o dată că trăim într-un stat polițienesc, în care vocea opoziției este redusă
12:20
Administrația Națională de Meteorologie a emis noi atenționări cod galben de vreme severă. Miercuri, în judeţele Mehedinţi şi Dolj, vântul va atinge, la rafală, viteze de 50-70 de kilometri pe oră, iar joi se vor afla sub cod galben de vânt puternic 13 judeţe din Moldova, Dobrogea şi estul Munteniei. În Bucureşti, vremea se răceşte
12:10
Procurorul general: Rusia își folosește rețeaua în momente-cheie. A folosit-o în România în 2025. O va mai folosi # PSNews.ro
Procurorul general al României, Alex Florența a subliniat, marți, în emisiunea „Sinteza Zilei" la Antena 3 CNN, că România a fost ținta unui atac hibrid masiv în toamna anului 2024, cu scopul de a influența alegerile prezidențiale din acel an. Florența a fost invitatul lui Mihai Gâdea la câteva ore după ce a prezentat, într-o
12:10
Haos la IPJ Ilfov la sosirea lui Călin Georgescu: „Dosarul meu, o copie la indigo a celui al lui Trump” # PSNews.ro
Bătaie în toată regula între susținătorii lui Călin Georgescu și jandarmi. Fanii suveranistului, urcați în dubă după scandal: "Luptăm să scăpăm de hoți. Rușine să vă fie!" Călin Georgescu a mers miercuri, 17 septembrie 2025, la sediul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Ilfov, pentru rutina semnării controlului judiciar. A fost prima vizită la secție după
Acum 2 ore
12:00
Suspectul în cazul uciderii lui Charlie Kirk, pus formal sub acuzare pentru șapte infracțiuni # PSNews.ro
Tyler Robinson, suspectul în cazul uciderii activistului conservator Charlie Kirk, a fost acuzat de șapte infracțiuni, printre care și cea de omor calificat. Tyler Robinson, suspectul reținut săptămâna trecută în cazul împușcării activistului american Charlie Kirk, a fost acuzat de comiterea a șapte infracțiuni, dintre care una privind omorul calificat. Potrivit CNN, Tyler Robinson, suspectul în uciderea
11:40
Cine este judecătoarea pusă sub supraveghere de procurori, în dosarul lui Călin Georgescu # PSNews.ro
Judecătoarea Adriana Stoicescu de la Curtea de Apel Timișoara, pusă sub supraveghere de procurori timp de aproape patru luni în dosarul lui Călin Georgescu, a avut marți o primă reacție publică, după apariția informației în presă. Într-un mesaj postat pe Facebook, aceasta a vorbit despre o „lume a șerpilor", unde oamenii „te vând pe 30
11:40
VIDEO Cristian Pîrvulescu: Oamenii săraci suportă tot greul, iar sectorul privat nu poate să ducă un stat costisitor # PSNews.ro
Demisia premierului este doar un șantaj la adresa Curții Constituționale și a partenerilor de coaliție, spune politologul Cristian Pîrvulescu, în cadrul emisiunii Puterea Știrilor cu Marinela Angheluș. „Ilie Bolojan este salvatorul, menirea sa este să salveze România cu orice preț. La fel credea și François Bayrou, care în urmă cu o săptămână a pierdut
11:30
Prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat că România nu se poate închide anul acesta cu un deficit sub 8%, recunoscând că situaţia bugetară moştenită a fost mai gravă decât cea prezentată oficial. Întrebat, la Antena 3 CNN, dacă este adevărat că deficitul României, în mod real, neprezentat opiniei publice, este de undeva la 10, chiar 11%,
11:20
Scandal pe alegerile din Capitală înainte să înceapă: AUR a depus plângere la Parchet și AEP # PSNews.ro
Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a depus plângere la Parchet și AEP pentru depășirea termenului de organizare a alegerilor. „Astăzi, AUR a depus un denunț penal la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție împotriva reprezentanților Guvernului și AEP, pentru abuz în serviciu și împiedicarea exercitării drepturilor electorale", au transmis, într-un comunicat
11:10
Industria de apărare a României se confruntă cu o problemă majoră de resurse umane, a avertizat Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, într-un interviu la TVR INFO. „Avem uzinele din Cugir, pe care le cunosc foarte bine, unde în continuare producem echipamente militare de calitate, dar media de vârstă a angajaților este undeva la peste
Acum 4 ore
11:00
Bolojan spune că evitarea creșterii TVA nu era posibilă: „Am fi ajuns la suspendarea fondurilor europene” # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, marți seară, la Antena 3 CNN, că era imposibilă o corecție fiscală fără o creștere de TVA, deși președintele Nicușor Dan a rugat Guvernul să nu recurgă la această măsură. Cu o seară în urmă, președintele țării a explicat că, în momentul în care Guvernul a fost instalat, „s-a instalat pe
11:00
Ședință în format restrâns a Coaliției, cu demisia premierului pe masă. Surse: Cât vrea PSD să continue plafonarea # PSNews.ro
Liderii coaliției de guvernare s-au reunit, miercuri dimineață, în ședință pentru a discuta subiectele care au generat inclusiv amenințări cu demisia. Plafonarea prețului alimentelor este una dintre probleme. Social-democrații spun că inflația va urca îngrijorător dacă măsura nu continuă. Tăierile din administrație și candidatul la Primăria Capitalei sunt alte două motive de tensiuni majore. ACTUALIZARE
10:40
Incidentul cu drona rusească pe teritoriul României, de la finalul săptămânii trecute, naște dezbateri aprinse în Coaliție. Într-o intervenție în exclusivitate pentru Digi24, vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a declarat că România trebuia să transmită un mesaj de forță. El a criticat apoi modul în care ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a comunicat circumstanțele evenimentului și
10:30
Premierul Ilie Bolojan a declarat, despre relația cu Nicușor Dan, că este una de „colaborare corectă, cu respect". Declarația vine în contextul în care președintele a spus luni seară, legat de colaborarea cu șeful guvernului, că nu are voie să se enerveze. Totodată, prim-ministrul a explicat, marți seară, că, deși la instalarea guvernului a plecat
10:20
Procurorul General, despre dosarul lui Călin Georgescu: Este cel mai grav dosar de siguranţă naţională # PSNews.ro
Procurorul general Alex Florenţa a declarat că dosarul în care Călin Georgescu a fost trimis în judecată este cel mai grav caz privind siguranţa naţională din ultimii 35 de ani. „În ultimii 35 de ani, cu siguranţă, un caz de o asemenea complexitate nu s-a mai întâlnit. De altfel, jurisprudenţa în această materie lipseşte
09:30
VIDEO Cristian Pîrvulescu: Guvernul a preferat creșterea TVA, în loc să aplice impozitul progresiv # PSNews.ro
Comisia Europeană a cerut disciplină fiscală, creșterea veniturilor la buget, nu concedieri, a afirmat politologul Cristian Pîrvulescu, în prima ediție din această toamnă a emisiunii Puterea Știrilor. „A pune pe seama Comisiei Europene aceste concedieri, reduceri de posturi, de indemnizaţii pentru plata cu ora este absolut nedrept, este populist. Comisia Europeană a cerut guvernului
Acum 24 ore
21:10
Senatorul Titus Corlățean (PSD), în direct la Puterea Știrilor, miercuri de la ora 16:00 # PSNews.ro
Senatorul Titus Corlățean (PSD), este invitat miercuri, la emisiunea "Puterea Știrilor", moderată de redactorul-șef PS News, Marinela Angheluș. Emisiunea poate fi urmărită live, la ora 16:00, pe pagina de Facebook PS News și pe canalul oficial de Youtube al PS News.
20:00
Rusia și Belarus au exersat lansarea armelor nucleare tactice rusești în cadrul unor exerciții militare comune, a declarat marți președintele Belarusului, Alexandr Lukașenko. Rusia și Belarus încheie astăzi cele cinci zile de exerciții militare Zapad, într-o demonstrație de forță care, potrivit acestora, are scopul de a testa pregătirea lor de luptă, dar care a neliniștit,
20:00
Ministrul Economiei și Finanțelor, Alexandru Nazare, a vorbit, marți, la Antena 3 CNN, despre situația creată de intrarea în vigoare a Pachetului 1 de austeritate, menit să reducă deficitul bugetar. Pachetul 1, care conține măsura creșterii cotei generale de TVA de la 19 la 21 la sută, a intrat în vigoare la 1 august 2025.
19:50
Călin Georgescu se vedea președintele României încă de acum 6 ani. Noi informații din rechizitoriu # PSNews.ro
O judecătoare de la Curtea de Apel Timișoara a fost pusă sub supraveghere de procurori, fiindu-i interceptate convorbirile telefonice pentru favorizarea făptuitorului, după ce anchetatorii au aflat că s-a întâlnit cu fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu, care i-a propus postul de ministru al Justiției. În rechizitoriul prin care Călin Georgescu a fost trimis în
19:50
Dronele care au pătruns în ultima perioadă în Polonia, România sau țările baltice i-au făcut pe aliați să înțeleagă că trebuie consolidată securitatea pe frontul estic al NATO. Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat că țara noastră se pregătește alături de aliați să răspundă corespunzător provocărilor venite tot mai des din partea Rusiei. Iar președintele
19:40
Ministrul Agriculturii propune scutiri de taxe şi impozite timp de 10 ani pentru investiţiile în ferme şi fabrici # PSNews.ro
Florin Barbu, ministrul Agriculturii din partea PSD, a prezentat astăzi, într-o conferinţă de presă, câteva măsuri fiscale pentru dezvoltarea economică a sectorului pe care-l gestionează. Programul creat de PSD este acum la nivel de intenţie, dar va fi transmis coaliţiei de guvernare şi premierului Ilie Bolojan. „Ştim constrângerile bugetare din momentul de faţă, ştim că […] Articolul Ministrul Agriculturii propune scutiri de taxe şi impozite timp de 10 ani pentru investiţiile în ferme şi fabrici apare prima dată în PS News.
19:40
„Veste excelentă pentru sălăjeni!” – așa anunță USR Sălaj începutul oficial al proiectării tronsonului Poarta Sălajului-Nușfalău de pe Autostrada Transilvania, cel mai complex și totodată cel mai scump segment al autostrăzii, cu o valoare a contractului de aproape 7 miliarde de lei. Conform USR Sălaj, proiectul include: Tunelul Meseș, cu o lungime de aproape 3 […] Articolul Autostrada Transilvania: S-a emis ordinul de începere pentru cel mai scump tronson apare prima dată în PS News.
19:30
Partidul premierului slovac Robert Fico va fi exclus din alianța socialiștilor europeni. Ce a stat la baza deciziei # PSNews.ro
Robert Fico, tot mai apropiat de lideri autoritari precum Putin și Xi Jinping, pierde sprijinul socialiștilor europeni, care au decis excluderea definitivă a partidului său. Decizia de excludere a fost luată în unanimitate de conducerea Partidul Socialiștilor Europeni într-o ședință desfășurată joia trecută și urmează să fie ratificată oficial în cadrul unei reuniuni ce va […] Articolul Partidul premierului slovac Robert Fico va fi exclus din alianța socialiștilor europeni. Ce a stat la baza deciziei apare prima dată în PS News.
19:30
VIDEO Măsura împotriva magistraților nu a vizat reducerea pensiilor, ci înlocuirea cu oameni controlabili – politolog # PSNews.ro
În cadrul ultimelor reuniuni ale Organizația Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), președintele Nicușor Dan s-a angajat, în numele partidelor coaliției și al societății că România va cheltui, în următorii ani, până la 5% din PIB. Vorbim despre un procent de 5% din PIB, nu din buget, a explicat Cristian Pîrvulescu, invitat în ediția de luni, […] Articolul VIDEO Măsura împotriva magistraților nu a vizat reducerea pensiilor, ci înlocuirea cu oameni controlabili – politolog apare prima dată în PS News.
19:30
Sechestru pe o aeronavă Airbus care aparține companiei care ducea mercenarii lui Potra în Congo # PSNews.ro
Omul de afaceri Jurgen Faff, a cărui companie aeriană – FlyLili – a transportat în Congo mercenarii lui Horaţiu Potra, a fost pus de procurori sub control judiciar pe o perioadă de 60 de zile. Aceeaşi decizie a fost luată şi în cazul unui alt administrator din cadrul companiei aeriene. De asemenea, procurorii au pus […] Articolul Sechestru pe o aeronavă Airbus care aparține companiei care ducea mercenarii lui Potra în Congo apare prima dată în PS News.
19:20
Termenul-limită până la care românii se mai pot înscrie pentru tichetele de energie de 50 de lei. Cum se face # PSNews.ro
Românii mai pot solicita ajutorul de 50 de lei pentru plata facturilor la energie până la data de 27 septembrie, anunță Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială. Sprijinul oferit prin tichetele de energie este în valoare de 50 lei/lună, sumă utilizabilă exclusiv pentru plata facturilor la energie electrică, iar valabilitatea acestui voucher este până […] Articolul Termenul-limită până la care românii se mai pot înscrie pentru tichetele de energie de 50 de lei. Cum se face apare prima dată în PS News.
19:10
Capitanul-comandor (r) Laurențiu Buzenchi și expertul în securitate Hari Bucur Marcu explică decizia piloților români de a nu doborî drona care a intrat în spațiul aerian românesc, spre deosebire de decizia colegilor polonezi. De ce nu au doborât și piloții români drona rusească, precum au făcut-o omologii polonezi – este o întrebare care a stat pe buzele multor români […] Articolul „Putea fi o bombă biologică”. De ce nu au tras piloții români asupra dronei rusești apare prima dată în PS News.
19:00
Sabrina Voinea, după aurul de la Cupa Mondială: Îmi doresc să fiu campioană mondială şi olimpică # PSNews.ro
Gimnasta Sabrina Voinea a spus marţi, după obţinerea medaliei de aur la sol de la Cupa Mondială de la Paris, din weekend, că îşi doreşte să devină campioană mondială şi olimpică şi să depăşească performanţele mamei sale, de asemenea gimnastă cu performanţe internaţionale la sol. „Îmi doresc din toată inima să devin campioană mondială şi […] Articolul Sabrina Voinea, după aurul de la Cupa Mondială: Îmi doresc să fiu campioană mondială şi olimpică apare prima dată în PS News.
18:50
Cele două noi moțiuni de cenzură împotriva Ursulei von der Leyen vor fi dezbătute și va votate în octombrie # PSNews.ro
Parlamentul European va dezbate şi apoi va vota două moţiuni de cenzură împotriva Ursulei von der Leyen în cadrul sesiunii plenare din 6-9 octombrie, potrivit unui e-mail intern al preşedintei Parlamentului, Roberta Metsola, văzut de POLITICO. Două grupuri politice – Patrioţii pentru Europa, de extremă dreapta, şi Stânga – au depus moţiuni separate de neîncredere […] Articolul Cele două noi moțiuni de cenzură împotriva Ursulei von der Leyen vor fi dezbătute și va votate în octombrie apare prima dată în PS News.
18:50
După ce Vuitton ne-a furat sacoșa de rafie, Prada a restilizat opincile românești și le vinde cu 1.150 de euro perechea # PSNews.ro
Casa de modă Prada a stârnit numeroase controverse după ce a lansat o pereche de pantofi de damă, denumiți Antiqued leather pumps, cu prețul de 1.150 de euro. Suma nu surprinde pentru un brand italian de lux, însă ceea ce a atras atenția internauților este asemănarea evidentă cu opincile tradiționale românești, care pot fi cumpărate astăzi […] Articolul După ce Vuitton ne-a furat sacoșa de rafie, Prada a restilizat opincile românești și le vinde cu 1.150 de euro perechea apare prima dată în PS News.
18:40
VIDEO România este în criză pentru că a mărit pensiile și salariile în mod nesustenabil – Cristian Pîrvulescu # PSNews.ro
Ilie Bolojan nu are susținerea tuturor organizațiilor din cadrul coaliției, iar măsura privind reducerea posturilor din administrația locală i-a scăzut și mai mult popularitatea, consideră politologul Cristian Pîrvulescu. Toate acestea, în contextul în care premierul vine din rândurile administrației locale, a subliniat acesta, în cadrul emisiunii Puterea Știrilor. Acesta a amintit știrile privind cele […] Articolul VIDEO România este în criză pentru că a mărit pensiile și salariile în mod nesustenabil – Cristian Pîrvulescu apare prima dată în PS News.
18:40
București, Timișoara, Cluj-Napoca și Iași sunt orașele unde șoferii pierd cel mai mult timp în trafic, arată raportul „Indexul de Trafic 2025”, publicat marți, 16 septembrie. La polul opus se află Reșița, Giurgiu și Călărași, unde circulația este mult mai fluidă. Studiul a fost realizat de Institutul pentru Orașe Vizionare și analizează mobilitatea în toate […] Articolul Topul orașelor cu cel mai aglomerat trafic din România. Bucureștiul rămâne campion apare prima dată în PS News.
18:30
Dronele rusești din Polonia: acoperișul casei avariate, distrus, de fapt, de o rachetă lansată de un F-16 polonez # PSNews.ro
Acoperișul casei avariate în timpul incursiunii dronelor rusești în spațiul aerian al Poloniei a fost probabil distrus nu de o dronă doborâtă, ci de o rachetă trasă de un F-16 al cărui sistem de ghidare a cedat. Parchetul polonez nu a dezvăluit încă informații despre „obiectul neidentificat” care a distrus acoperișul unei case din satul […] Articolul Dronele rusești din Polonia: acoperișul casei avariate, distrus, de fapt, de o rachetă lansată de un F-16 polonez apare prima dată în PS News.
18:30
Lupul tânăr din PSD care devine tot mai influent în partid. Ce funcție i-a pregătit Grindeanu # PSNews.ro
În apropierea Congresului din toamnă, liderii PSD au început să se poziționeze fie de partea lui Sorin Grindeanu, fie în tabăra lui Titus Corlățean. Un nume devine tot mai des invocat din perspectiva jocurilor de putere din partid. E vorba despre unul dintre “lupii tineri” din PSD, cu o ascensiune fulminantă în ultimii ani, explică […] Articolul Lupul tânăr din PSD care devine tot mai influent în partid. Ce funcție i-a pregătit Grindeanu apare prima dată în PS News.
18:20
Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc (ONJN) anunţă că a depus 3 plângeri penale împotriva unor entităţi care ofereau jocuri de noroc online fără licenţă şi care permiteau accesul jucătorilor din România. De asemenea, în ultimele cinci luni au fost efectuate 5.130 de acte de control, au fost aplicate 130 de sancţiuni cu o valoare […] Articolul Lovitură pe piaţa jocurilor de noroc din România. Ce au descoperit cei de la ONJN apare prima dată în PS News.
18:10
Şeful ANAF, Adrian Nicuşor Nica, a declarat marţi că instituția nu își propune să verifice mirii sau darurile de nuntă, ci urmărește să identifice persoanele și firmele care încasează banii pentru organizarea evenimentelor și care au obligația să îi declare. Preşedintele ANAF a fost întrebat, după audierea în comisia de buget-finanţe, ce face instituţia pentru […] Articolul Darul de nuntă scapă de verificările ANAF. Șeful Fiscului clarifică controversa apare prima dată în PS News.
18:10
UE va propune sancțiuni împotriva Israelului, pe fondul escaladării conflictului din Gaza # PSNews.ro
Comisia Europeană va prezenta miercuri sancțiuni împotriva Israelului, în timp ce armata israeliană continuă ofensiva terestră în orașul Gaza. Armata israeliană a lansat marți ofensiva terestră pentru a ocupa oraşul palestinian, scrie Axios, care citează oficiali israelieni. „IDF lovește cu pumnul de fier infrastructura teroristă”, a anunțat ministrul israelian al Apărării. „Mâine (n.r. miercuri), în […] Articolul UE va propune sancțiuni împotriva Israelului, pe fondul escaladării conflictului din Gaza apare prima dată în PS News.
18:00
Consiliul Concurenței anunță cu cât au crescut prețurile alimentelor de bază la raft în luna august # PSNews.ro
Preţurile la raft ale alimentelor de bază, cu excepţia fructelor şi legumelor sezoniere, au crescut, în medie, cu 1,53%, sub pragul asociat majorării TVA, în luna august faţă de iunie, potrivit unei analize realizate de Consiliul Concurenţei pe baza datelor furnizate de şase mari reţele comerciale, Auchan, Carrefour, Kaufland, Lidl, Profi şi Selgros. ”Preţurile la […] Articolul Consiliul Concurenței anunță cu cât au crescut prețurile alimentelor de bază la raft în luna august apare prima dată în PS News.
18:00
Trimiterea în judecată a lui Georgescu. Reacția judecătoarei pe care ar fi vrut să o pună ministru al Justiției # PSNews.ro
Judecătoarea Adriana Stoicescu, fost președinte al Tribunalului Timiș, ar fi fost abordată de către Călin Georgescu pentru a ocupa funcția de ministru al Justiției, în eventualitatea formării unui guvern „suveranist”, în jurul lui „CG”. Inclusiv Stoicescu a fost audiată în dosarul în cadrul căruia Georgescu a fost trimis în judecată, dar anchetatorii nu au reușit […] Articolul Trimiterea în judecată a lui Georgescu. Reacția judecătoarei pe care ar fi vrut să o pună ministru al Justiției apare prima dată în PS News.
17:50
Primăria blestemată? Localitatea din România care a îngropat 3 edili în mai puțin de 4 ani. Toate morțile, subite # PSNews.ro
O localitate din România este zguduită de o serie de tragedii fără precedent: trei edili au murit în mai puțin de patru ani, fiecare dispariție survenind brusc și lăsând comunitatea fără lideri la conducere. Locul este însă unul aparte, care poartă o istorie foarte încărcată. Adamclisi nu este doar o localitate cu un trecut antic […] Articolul Primăria blestemată? Localitatea din România care a îngropat 3 edili în mai puțin de 4 ani. Toate morțile, subite apare prima dată în PS News.
17:50
Fechet: Drumul forestier din Pădurea Băneasa, transformat în șosea urbană pentru un grup de beneficiari privați # PSNews.ro
Deputatul PNL Mircea Fechet a anunţat după o dezbatere organizată în Comisia pentru Mediu şi Echilibru Ecologic din Parlament, că va solicita Ministerului Mediului să analizeze legalitatea contractului prin care un drum forestier din Pădurea Băneasa a fost deschis traficului auto şi să facă demersuri pentru rezilierea acestuia, potrivit unui comunicat emis redacţiei. Fechet a […] Articolul Fechet: Drumul forestier din Pădurea Băneasa, transformat în șosea urbană pentru un grup de beneficiari privați apare prima dată în PS News.
17:50
VIDEO Mihai Coteț (PNL): „Plafonarea prețurilor la alimente este o măsură populistă care nu rezolvă nimic” # PSNews.ro
Vicepreședintele Senatului, Mihai Coteț, a criticat dur poziția Partidului Social Democrat în privința menținerii plafonării prețurilor la alimentele de bază. Invitat în emisiunea „Puterea Știrilor” de marți, 16 septembrie, liberalul a afirmat că măsura este una populistă, care nu aduce beneficii reale populației și creează distorsiuni în economie. Executivul a anunțat că plafonarea va înceta […] Articolul VIDEO Mihai Coteț (PNL): „Plafonarea prețurilor la alimente este o măsură populistă care nu rezolvă nimic” apare prima dată în PS News.
