Alex Baloi, fost executiv la Microsoft şi Vodafone, a fost numit Managing Director al M247 Global. El va fi responsabil de definirea direcţiei strategice a companiei, accelerarea creşterii şi consolidarea performanţei operaţionale la nivel global
Ziarul Financiar, 17 septembrie 2025 13:00
Fondul de investiţii CVC, care are Regina Maria în România, este interesat de divizia de nutriţie animală a DSM Firmenich. Grupul olandezo-elveţian are la Ştefăneştii de Jos o fabrică de furaje şi rulează 100 mil. lei anual # Ziarul Financiar
Grupul DSM-Firmenich, cu acţionari din Olanda şi Elveţia, este aproape de a-şi vinde divizia de nutriţie animală, evaluată la circa 3 mld. euro, iar printre ofertanţi se află giganţii de private equity CVC şi Apollo Global Management, Bain Capital, Lone Star Funds, precum şi concurentul direct, cu acţionari olandezi, Nutreco, dar şi alţi jucători din piaţă, precum ADM şi Cargill, a scris recent Reuters, care citează ziarul olandez Financieele Dagblad. Această tranzacţie are efecte şi în România, unde investitorul olandezo-elveţian are activitate din 2011.
Pagina verde. Alexandru Mureşan, Dacian Jurj şi Dan Doru Micu, Energy Advisor: Cum s-a transformat o teză de doctorat şi experienţa a trei cadre didactice într-un start-up care vrea să reducă consumul de energie pentru marile companii: În următorii trei – cinci ani ne propunem să construim un portofoliu de peste 200 de clienţi # Ziarul Financiar
„În următorii trei – cinci ani ne propunem să construim un portofoliu de peste 200 de clienţi, să atingem o cifră de afaceri de ordinul zecilor de milioane de euro şi să ne consolidăm poziţia ca un furnizor de referinţă pentru soluţii digitale de management energetic în Europa şi nu numai“, a spus Alexandru Mureşan, CEO şi cofondator Renergia. Atât el cât şi Dacian Jurj şi Dan Doru Mic sunt membri ai Centrului de Cercetare în Tranziţie Energetică şi povesteau anterior că acest proiect a pornit de la o teză de doctorat la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.
TikTok rămâne în Statele Unite: Un consorţiu de investitori americani va prelua operaţiunile aplicaţiei dezvoltate de gigantul chinezesc ByteDance şi va crea o versiune americană a platformei chinezeşti. Soarta algoritmului TikTok şi ce se va întâmpla cu el dacă preluarea se concretizează nu este cunoscută # Ziarul Financiar
CEC Bank pentru afaceri româneşti, un proiect CEC Bank & ZF. Piaţa rezidenţială din Bucureşti are nevoie de un nou PUG şi de un primar cu viziune de dezvoltare pentru a reveni la nivelul din 2024, în timp ce schimbările fiscale frânează investiţiile # Ziarul Financiar
Piaţa imobiliară din Bucureşti a înregistrat în vara acestui an una dintre cele mai dinamice perioade, cu tranzacţii record în iulie şi august. Volumul vânzărilor a fost susţinut de accelerarea creditelor ipotecare şi de interesul cumpărătorilor de a încheia achiziţii înainte de majorarea TVA. T
ZF IT Generation. Octavian Dumitrescu, CEO al Dyver.ai: Am securizat o investiţie din SUA de la un grup de foşti antreprenori şi mutăm compania în Statele Unite pentru a pregăti următoarea rundă de finanţare, în următoarele 9-12 luni # Ziarul Financiar
Startup-ul Dyver.ai, specializat în soluţii de inteligenţă artificială pentru industria de e-commerce, a închis o nouă rundă de finanţare de la un grup de investitori americani şi a demarat procesul de relocare a companiei în Statele Unite. Mişcarea face parte dintr-o strategie de creştere accelerată, care include extinderea în Europa de Vest şi SUA şi pregătirea pentru o nouă rundă de capital, de anvergură mai mare, în următoarele 9-12 luni.
Bursă. Suprasubscriere masivă în oferta Fondului Proprietatea: investitorii au introdus la vânzare de şase ori mai multe acţiuni decât vrea fondul să răscumpere # Ziarul Financiar
Oferta publică derulată de Fondul Proprietatea (FP) pentru răscumpărarea a până la 80 de milioane de acţiuni a atras până acum un interes uriaş din partea investitorilor, care au introdus ordine de vânzare pentru aproximativ 500 de milioane de acţiuni, arată datele preliminare analizate de ZF.
Bursă. Cum dezvoltăm în continuare programul Fidelis? Răspunde Ştefan Nanu, şeful Trezoreriei, la a patra ediţie a conferinţei ZF Piaţa de Capital din 23 septembrie # Ziarul Financiar
Fidelis, cel mai important instrument de investiţie pentru populaţie, a adus statului român peste 55 mld. lei de la lansarea programului în urmă cu cinci ani, iar începând cu 2025 emisiunile de titluri de stat au frecvenţă lunară, investitorii continuând şi acum să fie atraşi de dobânzile atractive la lei şi euro. În ce constă însă viitorul programului?
Bursă. 62.000 de români au doar titluri de stat Fidelis în portofoliu, în creştere cu 65% într-un an. Ministerul Finanţelor a accelerat din 2025 ritmul emisiunilor. Aceste statistici surprind doar portofoliile investitorilor care au strict titluri Fidelis, ceea ce înseamnă că numărul real al celor care deţin astfel de instrumente ar putea fi mai mare # Ziarul Financiar
Aproximativ 62.000 de români figurează în statisticile Fondului de Compensare a Investitorilor (FCI) cu deţineri exclusiv în titluri de stat Fidelis, ceea ce marchează o creştere de circa 65% faţă de vara anului 2024, potrivit datelor analizate de ZF.
REDPORT, mutare strategică în management: arhitectul Adrian Arendt preia funcţia de chief design officer # Ziarul Financiar
REDPORT, dezvoltatorul imobiliar controlat de antreprenorul Cosmin Savu-Cristescu, face o mişcare strategică pentru a-şi consolida poziţia pe piaţa rezidenţială din Bucureşti prin numirea arhitectului Adrian Arendt în funcţia nou creată de chief design officer.
ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. Costin Brumă, Swiss Capital: Retailul face în aceste zile lichiditatea bursei. Instituţionalii par să aştepte viitoarele măsuri fiscale, care, după ce vor fi adoptate, pot duce la noi maxime # Ziarul Financiar
Indicele BET al Bursei de Valori Bucureşti s-a depreciat cu 1,75% de la recordul absolut marcat în data de 13 august şi inclusiv lichiditatea pieţei principale de acţiuni a adoptat un trend descendent luna aceasta, instalându-se din nou o stare de expectativă în rândul marilor investitori de pe piaţa de capital, spune Costin Brumă, broker la Swiss Capital.
Ce se întâmplă în sectorul medical privat când puterea financiară a populaţiei scade? Consolidare, chiar şi la cel mai înalt vârf # Ziarul Financiar
În Ungaria se pot observa tendinţe de deteriorare în cheltuielile populaţiei cu asistenţa medicală privată, deoarece mijloacele financiare ale cetăţenilor se restrâng, iar starea lor de sănătate nu se îmbunătăţeşte. Între timp, presiunea costurilor devine o problemă din ce în ce mai mare pentru furnizorii de servicii, iar majorările de preţuri nu pot rezolva totul, a declarat Karoly Lajos Fabian, preşedintele Secţiei de Asistenţă Medicală din cadrul Asociaţiei Naţionale a Antreprenorilor şi Angajatorilor (VOSZ), într-un interviu acordat Portfolio.
Şase ani de Afaceri de la Zero şi primii noştri milionari. Horaţiu Vasilescu, proprietarul Casei de Oaspeţi Caezu din Nucşoara, jud. Argeş: Direcţia aceasta de ecoturism a început să capete cât mai multă consistenţă # Ziarul Financiar
Horaţiu Vasilescu, proprietarul Casei de Oaspeţi Caezu din Nucşoara, jud. Argeş, spune că oaspeţii vin pentru experienţa culinară, pentru a cunoaşte zona, iar ecoturismul capătă tot mai multă consistenţă. El a investit 350.000 de euro în acest business, acesta fiind primul său pariu antreprenorial, care a pornit din legătura sa emoţională cu acel loc, în care familia sa îşi are originile şi în care el obişnuia să vină vara, în copilărie.
Florin Barbu, ministrul agriculturii: În următorii trei ani avem investiţii de 2 mld. euro în procesare şi este necesar să avem materia primă în România. În 2024, România a avut un deficit comercial cu alimente şi animale vii de 5 miliarde de euro, după o creştere de 50% # Ziarul Financiar
Florin Barbu, ministrul agriculturii din partea PSD, a prezentat ieri câteva măsuri fiscale pentru dezvoltarea economică a sectorului pe care-l gestionează. El a menţionat că ar fi nevoie de o intervenţie a statului, pentru că în următorii trei ani, se estimează investiţii de aproximativ 2 miliarde de euro în construirea de fabrici alimentare în România, care au nevoie de materie primă românească şi bani să continue.
Business Plan, emisiune susţinută de BCR. De la internet „pe cablu“ la 10 mil. de euro: parcursul unui business IT românesc, cu sedii în Suceava şi Bruxelles # Ziarul Financiar
Tiberiu Baraboi şi-a început primul business în anii ’90, „pe cablu“ şi l-a vândut către RDS „cu spatele la zid“. Pe cel de al doilea, Expertware, l-a ridicat din consultanţă pentru corporaţii vest-europene, cu două sedii, în Suceava şi Bruxelles.
Ce s-a întâmplat cu preţurile alimentelor de bază după majorarea TVA de la 9 la 11%? Consiliul Concurenţei: Marii retaileri şi furnizorii lor au absorbit o parte din majorarea TVA # Ziarul Financiar
Pâinea s-a scumpit cu 2,78%, untul cu 4%, iar zahărul cu aproape 5,5% în august versus iunie 2025, arată o analiză a Consiliului Concurenţei. Pe de altă parte, preţurile la făină, pulpă de porc şi margarină au scăzut.
O investiţie din Ungaria: Fabrica BMW de la Debreţin deschide porţile şi pentru români: zeci de angajaţi sunt deja în fabrică, iar recrutările continuă # Ziarul Financiar
Noua uzină BMW din Debreţin, investiţie estimată la circa 2 miliarde de euro, va începe producţia de serie în octombrie şi este deja un magnet şi pentru forţa de muncă din România. Potrivit informaţiilor obţinute pe surse, aproape 40 de români lucrează deja în fabrică, iar numărul lor este aşteptat să crească pe măsură ce producţia de modele din noua generaţie Neue Klasse va fi extinsă.
Ford Otosan Craiova depăşeşte Dacia Mioveni două luni la rând: uzina de la Craiova începe să reducă decalajul de producţie de maşini faţă de uzina de la Mioveni # Ziarul Financiar
Uzina Ford Otosan de la Craiova a reuşit să depăşească, două luni consecutiv, producţia uzinei Dacia de la Mioveni, potrivit datelor Asociaţiei Constructorilor de Automobile din România (ACAROM).
Druid AI, unul dintre cele mai valoroase start-up-uri de IT, intră într-o nouă etapă după decesul neaşteptat al fondatorului Liviu Drăgan. Rundă de 31 mil. dolari şi un nou CEO american, cu 25 de ani de experienţă în tech # Ziarul Financiar
DRUID AI, unul dintre cele mai promiţătoare proiecte tech lansate din România, a trecut peste şocul decesului neaşteptat din luna mai al fondatorului său – Liviu Drăgan, şi a intrat într-o nouă etapă, odată cu finalizarea unei runde de finanţare de 31 mil. $ şi recrutarea unui nou CEO american, Joseph Kim, care va conduce expansiunea companiei pe piaţa americană.
Bursă. Desant al pieţei de capital din România la Chişinău: „Republica Moldova va fi copilul minune al Uniunii Europene“. Actorii Bursei de la Bucureşti au vorbit despre cum poate arăta viitorul bursei din Chişinău # Ziarul Financiar
Unii dintre cei mai importanţi actori ai pieţei de capital din România, reprezentanţi ai bursei, ai Autorităţii de Supraveghere Financiară, brokeri şi companii listate, au vorbit ieri, la Chişinău, în faţa a peste 200 de oameni de afaceri din Republica Moldova, despre evoluţia bursei de la Bucureşti şi cum a impulsionat piaţa de capital întreaga economie, în cadrul forumului de investiţii Moldova Business Week.
Constanţa, poveşti de pe litoral şi de dincolo de el - un proiect ZF susţinut de Banca Transilvania. O antreprenoare din Constanţa a construit într-un deceniu un business de catering pentru spitale private, companii şi evenimente: Avem 50 de angajaţi şi o bucătărie de 450 mp, iar cel mai mare eveniment al nostru a adunat 20.000 de oameni # Ziarul Financiar
Veronica Secărea, fondatoarea Yvy Catering, a început să cocheteze cu antreprenoriatul încă de când avea 19 sau 20 de ani. A avut mici iniţiative în comerţ iniţial, iar apoi a ajuns în HoReCa.
ZF Live. Florin Dănescu, ARB: Indiferent de mărimea crizei, inducerea de şocuri nu produce schimbare, produce şocuri şi mai mari. Credite în continuare se acordă, poate cu mai multă atenţie, dar nici cerere nu există. Firmele nu vin către noi. Vedem din creşterea soldului depozitelor lucrul acesta # Ziarul Financiar
Ofertă există în piaţă, este supralichiditate, însă în cazul cererii, pe de o parte trebuie să existe clienţi care doresc să ia credite, dar mai trebuie să se şi califice la credit, iar aceasta este una din problemele structurale ale economiei româneşti, a spus Florin Dănescu, preşedintele executiv al Asociaţiei Române a Băncilor (ARB) la emisiunea de business ZF Live.
CEC Bank pentru afaceri româneşti, un proiect CEC Bank & ZF. Liviu Stoleru: Symmetrica: Industria antreprenorială românească poate ajunge la standarde egale cu cele internaţionale # Ziarul Financiar
Liviu Stoleru, managerul care a condus companii precum Cemacon şi ROCA Industry, revine în prim-planul industriei materialelor de construcţii ca CEO al Symmetrica, unul dintre cei mai mari producători locali de pavele şi borduri. Numirea sa marchează o nouă etapă pentru compania controlată de familia Stanciu, care îşi propune să consolideze poziţia pe piaţa locală şi să exploreze oportunităţile de expansiune regională.
ZF Live. NNDKP: Vedem o presiune tot mai mare din partea ANAF şi ne aşteptăm la o creştere a disputelor fiscale. Vor fi multe contestaţii. Cel mai mare dosar fiscal din România are în disputa o sumă de 470 milioane de euro, bani care au fost plătiţi deja de compania implicată. Acum urmează procesul # Ziarul Financiar
Alina Timofti, tax partner la NNDKP şi Emil Bivolaru, executive partner la NNDKP, una dintre cele mai mari firme de avocatură din România, au subliniat că se aşteaptă ca numărul litigiile fiscale să crească dat fiind reglementările suplimentare şi că este nevoie o modernizare reală a ANAF dar şi de introducerea unor mecanisme eficiente de mediere.
Donald Trump înclină balanţa puterii dinspre investitori către executivii din companii # Ziarul Financiar
Administraţia lui Donald Trump transferă balanţa puterii de la acţionari către şefii de companii chiar înainte ca preşedintele să ceară la începutul acestei săptămâni să se renunţe la rapoartele trimestriale privind câştigurile, scrie Financial Times.
SpaceX pregăteşte pentru anul viitor primele teste ale noii reţele mobile direct-to-device, după mega-tranzacţia cu Echostar. „Lucrăm cu producători de cipuri pentru a integra chipseturile potrivite în telefoane.” # Ziarul Financiar
Prezentă la conferinţa World Space Business Week, Gwynne Shotwell, preşedintele SpaceX, a declarat că firma colaborează acum cu o gamă largă de parteneri din tehnologie şi telecom pentru a utiliza spectrul în banda S, achiziţionat săptămâna trecută pentru 17 miliarde de dolari în numerar şi acţiuni.
Reportajul săptămânii. 2012-2025 - De pe marginea prăpastiei la energia unui nou început: Care este povestea recuperării Cazinoului din Constanţa, una dintre cele mai faimoase clădiri de patrimoniu din România # Ziarul Financiar
Ca o introducere personală, de om crescut în Constanţa, în aprilie 2012 am păşit pentru prima dată în interiorul Cazinoului. Cu auzul afectat de decibelii carelor alegorice patentate de Radu Mazăre, zgomot de fond care-l însoţea pe cel mai celebru primar pe care l-a avut vreodată Constanţa, nu mai credeam vreodată că voi sta pe balconul Cazinoului refăcut şi că mă voi uita la mare.
Profitul net al fabricii de componente electronice Helbako din judeţul Timiş a crescut cu 60% în 2024, ajungând la 17,8 mil. lei # Ziarul Financiar
Helbako Electronica, subsidiara locală a companiei germane Helbako GmbH, a raportat pentru 2024 o cifră de afaceri de 224,3 mil. lei (45,1 mil. euro), apropiată de cea din anul precedent, când compania a avut afaceri de 223,6 mil. lei (45,2 mil. euro), potrivit datelor de la Ministerul Finanţelor.
