CEC Bank introduce asistenţă rutieră direct din aplicaţia de Mobile Banking
Bursa, 17 septembrie 2025 14:20
CEC Bank oferă clienţilor posibilitatea de a achiziţiona abonamente de asistenţă rutieră direct din aplicaţia de Mobile Banking - CEC app, într-o nouă versiune disponibilă deja în Google Play, App Store şi Huawei AppGallery, potrivit unui comunicat al băncii.
14:30
Într-un peisaj de consum în continuă schimbare, criteriile de alegere ale unui produs nu mai ţin doar de gust sau preţ.
Artmark stabileşte un nou record pe piaţa de artă: vânzări de peste 15 milioane euro în plin an electoral # Bursa
Raportul de piaţă 2024-2025 realizat de Casa de Licitaţii A10 by Artmark arată că, în ciuda unui an marcat de instabilitate politică, tensiuni geopolitice şi inflaţie, piaţa de artă din România a înregistrat creşteri semnificative.
Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj a solicitat demararea unei anchete administrative la Aeroportul Internaţional and #8222;Avram Iancu and #8221; Cluj, după apariţia unor imagini pe site-ul clujenii.ro care arătau modul inadecvat de manipulare a bagajelor, potrivit unui comunicat al instituţiei.
Grupul chinez Chery a înregistrat în august 2025 vânzări totale de 242.736 de vehicule, în creştere cu 14,6% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, dintre care 71.218 unităţi au fost vehicule electrificate şi hibride (NEV), iar exporturile au atins 129.472 unităţi, stabilind un nou record lunar, potrivit unui comunicat al companiei.
ANAT organizează primul infotrip dedicat agenţiilor specializate pe incoming în regiunea Bucureşti-Ilfov # Bursa
Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism din România (ANAT), în parteneriat cu Consiliul Judeţean Ilfov şi Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ilfov, organizează în perioada 19-21 septembrie 2025 primul infotrip cu agenţii de turism specializate pe incoming în regiunea Bucureşti-Ilfov.
Românii continuă să călătorească şi în luna septembrie, când preţul mediu al unui bilet de avion a fost de 135 de euro, cu aproape 15% mai mic decât în sezonul estival, potrivit unei analize Vola.ro.
Reţele Electrice România lansează licitaţie de 66 milioane lei pentru întărirea reţelei din Dobrogea # Bursa
Reţele Electrice România a lansat pe platforma SEAP o licitaţie publică, cu o valoare maximă de până la 66 milioane lei (fără TVA), pentru execuţia de lucrări de întărire a reţelei electrice în zona operaţională Dobrogea, potrivit unui comunicat al companiei.
Revista Club Antreprenor marchează 5 ani de la lansare printr-o Gală aniversară pe 23 septembrie # Bursa
Revista Club Antreprenor va aniversa 5 ani de la apariţie printr-o Gală specială, organizată marţi, 23 septembrie 2025, la Clubul Quantic din Bucureşti, eveniment care va coincide cu lansarea ediţiei cu numărul XXIII, potrivit unui comunicat al publicaţiei.
Studiu Raiffeisen Bank: 8 din 10 oameni consideră produsele financiare o dovadă de afecţiune # Bursa
Potrivit studiului Despre bani 1:1 - Family, realizat de Raiffeisen Bank în parteneriat cu Appinio, 8 din 10 respondenţi consideră produsele financiare şi de asigurare ca fiind dovezi clare de afecţiune şi responsabilitate faţă de cei dragi.
XTB lansează campania Back to Investing şi organizează webinar despre patru piloni ai investiţiilor # Bursa
XTB organizează pe 18 septembrie, de la ora 19:00, webinarul interactiv and #8222;Începe sezonul investiţiilor and #8221;, în care specialişti şi creatori de conţinut financiar vor explica patru piloni esenţiali pentru orice investitor, potrivit unui comunicat al companiei.
theMarketer şi InAfaceri.ro lansează un parteneriat pentru digitalizarea IMM-urilor cu sprijin din fonduri europene # Bursa
theMarketer, platforma de e-mail marketing şi programe de loialitate, şi InAfaceri.ro, specializat în consultanţa pentru accesarea fondurilor europene, îşi unesc forţele pentru a sprijini antreprenorii români în procesul de digitalizare şi creştere sustenabilă a afacerilor, oferind atât soluţii tehnologice performante, cât şi sprijin financiar prin fonduri nerambursabile.
ESOP Consulting intermediază vânzarea clădirii Casa Moşilor către Niran Co Products, pentru 3,2 milioane euro # Bursa
ESOP Consulting a intermediat vânzarea clădirii Casa Moşilor din Bucureşti către Niran Co Products, într-o tranzacţie în valoare de 3,2 milioane de euro, potrivit unui comunicat al companiei.
El Studio se extinde cu al 13-lea salon de înfrumuseţare şi estimează o creştere de 15% a afacerii # Bursa
Compania românească El Studio, activă de 20 de ani pe piaţă, care deţine unul dintre cele mai mari şi cunoscute lanţuri de saloane de înfrumuseţare din ţară, îşi continuă expansiunea şi inaugurează al 13-lea salon, în urma unei investiţii de peste 100.000 euro.
Soţia opozantului rus Alexei Navalny a declarat într-un mesaj video publicat pe YouTube că două laboratoare independente au confirmat că liderul opoziţiei a fost otrăvit înainte de moartea sa într-o colonie penală din Rusia, relatează The Guardian, de la care transmitem cele ce urmează.
Conform celei de-a treia ediţii a Barometrului Informat.ro - INSCOP Research, realizat în perioada 1-9 septembrie 2025, 74,2% dintre români au o părere bună despre introducerea stagiului militar voluntar, în timp ce 20,7% se declară împotrivă, iar 5,1% nu au răspuns.
Ţara noastră a înregistrat în august 2025 cea mai mare rată anuală a inflaţiei din Uniunea Europeană, de 8,5%, marcând a şasea lună consecutivă în fruntea clasamentului. În februarie, ţara noastră era depăşită doar de Ungaria, potrivit datelor Eurostat.
UNIQA România raportează rezultate record în primul semestru din 2025, cu vânzări de 80 milioane euro şi profit în creştere # Bursa
UNIQA Asigurari si UNIQA Asigurari de viata au inregistrat in primul semestru al anului 2025 o crestere de 18% a primelor brute subscrise, in comparatie cu aceeasi perioada a anului precedent, evolutie sustinuta in continuare de asigurarile non-auto si de cele de viata.
OferteBancare.ro lansează prima platformă integrată de servicii financiare şi imobiliare din ţară # Bursa
Prima platformă care oferă servicii financiare integrate - de la educaţie financiară şi analiză de credite la servicii de planificare şi tranzacţionare imobiliară a fost lansată oficial astăzi, la Bucureşti.
Kaspersky avertizeaza asupra unei cresteri alarmante a atacurilor de tip sextortion, generate de spyware-ul Stealerium, care fura date sensibile si poate santaja victimele prin continut compromitator.
Zvonul potrivit căruia premierul Ilie Bolojan şi-ar fi anunţat demisia în cadrul reuniunii coaliţiei de guvernare este and #8222;un fake absolut and #8221;, a declarat purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu.
Serghei Bulgac, CEO, Digi: Grupul nu are în plan nicio operaţiune care să ducă la pierderea controlului asupra Digi Spania # Bursa
Grupul Digi nu are în prezent în vedere nicio operaţiune care ar conduce la pierderea controlului asupra uneia dintre filialele sale principale, inclusiv Digi Spania şi rămâne concentrat pe iniţiative care susţin crearea de valoare pe termen lung în cadrul grupului, se arată într-un raport publicat ieri seară pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti (BVB), semnat de Serghei Bulgac, director general al Digi Communications
Întrebat, la ieşirea de la Poliţia Judeţeană Ilfov, cum comentează trimiterea sa în judecată în dosarul în care este acuzat de complicitate la tentativă de comitere a unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale şi comunicarea de informaţii false, Călin Georgescu a răspuns: and #8222;Rechizitoriul de ieri este un discurt. Atât
AUR a anunţat miercuri, în plenul Camerei Deputaţilor, că depune o moţiunea simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, cu titlu and #8221;Stabilirea securităţii energetice a României prin politici de mediu ce obstrucţionează punerea în funcţiune a hidrocentralelor, începute înainte de 1989 and #8221;.
Reuters: Lidera Bisericii Unificării, interogată în ancheta privind fosta Primă Doamnă a Coreei de Sud # Bursa
Lidera Bisericii Unificării, Han Hak-ja, a fost audiată astăzi de procurori în legătură cu presupusa implicare a sa în mituirea soţiei fostului preşedinte sud-coreean demis, Yoon Suk Yeol, în cadrul unei anchete penale care vizează cuplul prezidenţial
Prinsă între ţinte contradictorii, Federal Reserve vrea să arate că nu şi-a pierdut relevanţa # Bursa
Noile presiuni inflaţioniste şi indicii bursieri aflaţi aproape de maximele istorice nu vor opri Federal Reserve să anunţe prima reducere a dobânzii de politică monetară din acest an
Şedinţă a coaliţiei la Guvern; plafonarea adaosului la alimentele de bază, pe agenda discuţiilor # Bursa
Reprezentanţii coaliţiei de guvernare s-au reunit miercuri, la Palatul Victoria, într-o şedinţă în care urmează să fie discutate mai multe teme, printre care şi cea privind plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază.
Organizaţii de advocacy şi grupuri de fani au lansat, cu un panou publicitar amplasat în Times Square, un apel către federaţiile europene de fotbal să boicoteze Israelul.
Lionel Messi a marcat un gol şi a reuşit o pasă decisivă în victoria echipei Inter Miami cu 3-1 împotriva formaţiei Seattle, noaptea trecută, la puţin peste două săptămâni după ce a pierdut în faţa echipei Sounders în finala Leagues Cup.
Naţionala României a fost învinsă, miercuri, de reprezentativa Qatarului, în grupa B a Campionatului Mondial, astfel că încheie competiţia cu trei înfrângeri.
Fostul candidat la Preşedinţie Călin Georgescu, trimis în judecată pentru complicitate la tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale şi comunicarea de informaţii false, a ajuns, miercuri, în jurul orei 11.00, la sediul IPJ Ilfov pentru a semna controlul judiciar. Aşteptat, în ploaie, de zeci de simpatizanţi care îi scandează numele, în prezenţa forţelor de ordine care au împrejmuit zona cu garduri metalice, Georgescu a intrat în sediul instituţiei fără a face declaraţii.
Stellantis (STLAM.MI) recheamă aproape 164.000 de vehicule Jeep în Statele Unite din cauza unor probleme care pot provoca desprinderea ornamentelor de pe uşile şoferului şi pasagerului, a anunţat astăzi Administraţia Naţională pentru Siguranţa Rutieră din SUA (NHTSA)
Grindeanu: Interferenţa rusă este documentată; în România, instituţiile îşi fac treaba şi vor prezenta probele în faţa judecătorilor # Bursa
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, afirmă că negarea repetată, de către reprezentanţii Kremlinului, a implicării în tentativa de modificarea a rezultatului alegerilor din România nu schimbă realitatea consemnată în rapoarte oficiale şi acte de urmărire penală.
'Eu sunt ANA' - Ediţia a IV-a la Timişoara O seară dedicată femeilor care inspiră şi comunităţilor care susţin # Bursa
Pe 25 septembrie 2025, ora 18:30 - Hotel Lido, Timişoara, are loc cea de-a patra ediţie a evenimentului and #8222;Eu sunt ANA and #8221;, o iniţiativă dedicată promovării leadershipului feminin şi egalităţii de şanse pentru femei în mediul profesional.
Reuters: Cofondatorul Ben and Jerry and #39;s demisionează după conflictul cu Unilever privind războiul din Gaza # Bursa
Jerry Greenfield, cofondatorul Ben and Jerry and #39;s, brandul de îngheţată care îi poartă numele, a demisionat din companie pe fondul tensiunilor tot mai mari cu compania-mamă Unilever (ULVR.L), din cauza poziţiei privind conflictul din Gaza
Grecia ar putea interzice deplasarea oilor şi caprelor dacă focarul de variolă ovină se extinde # Bursa
Fermierii din Grecia se confruntă cu riscul unei interdicţii la nivel naţional privind deplasarea caprelor şi oilor, dacă medicii veterinari şi crescătorii de animale nu intensifică controalele sanitare şi măsurile de igienă pentru a limita un focar de variolă ovină, a anunţat marţi Guvernul de la Atena
TikTok rămâne activ în SUA: Acord între Washington şi Beijing pentru ca aplicaţia să continue să funcţioneze # Bursa
Preşedintele Donald Trump a anunţat marţi un acord între Statele Unite şi China pentru ca TikTok să continue să funcţioneze în SUA, trei surse familiare cu discuţiile declarând că înţelegerea seamănă cu cea discutată la începutul acestui an
Alternativa pentru Germania (AfD) a depăşit blocul conservator CDU/CSU într-un sondaj de opinie YouGov publicat miercuri, aceasta fiind pentru prima dată când partidul calificat de extremă dreaptă şi antiimigraţie se clasează pe primul loc într-un sondaj la nivel naţional, informează dpa.
Marina bulgară a distrus o dronă acvatică pe care a găsit-o avariată în largul Mării Negre, la 80 de kilometri est de Varna, a anunţat marţi Ministerul Apărării din Bulgaria, fără a specifica dacă aeronava era rusească sau ucraineană, transmite EFE.
Liderii coaliţiei de guvernare se reunesc în format restrâns, începând cu ora 10.00, pentru a discuta despre reorganizarea administraţiei publice, care ar urma să fie inclusă în Pachetul 3 de reformă
Ajuns la maxime istorice în 2025 şi aflat în continuare pe un trend de creştere, aurul de investiţii devine o opţiune de diversificare nu doar pentru investitorii privaţi şi băncile centrale, ci şi pentru societăţile comerciale
Cifra de afaceri din industrie a crescut în termeni nominali, pe ansamblu, cu 3,8% în primele şapte luni ale anului, datorită creşterii industriei extractive (+16,8%) şi industriei prelucrătoare (+3,3%),
Producătorul german de automobile de lux BMW a anunţat miercuri că, de la finele lunii octombrie, va începe producţia de serie a modelului electric iX3 la uzina sa de la Debrecen (Ungaria), transmite Reuters.
Sekura Cabins Group, unul dintre principalii dezvoltatori şi producători europeni de soluţii modulare de cabine sigure şi sustenabile pentru industria Off-Highway OEM, anunţă inaugurarea unei noi unităţi de producţie de ultimă generaţie la Braşov, în urma unei investiţii de 1,8 milioane euro
Comenzile noi din industria prelucrătoare au crescut în termeni nominali cu 6%, în primele şapte luni ale acestui an, comparativ cu perioada similară din 2024, arată datele publicate, miercuri, de Institutul Naţional de Statistică (INS).
Trezoreria SUA: Raportările semestriale, and #8222;o veste bună pentru investitori and #8221; # Bursa
Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat marţi că propunerea preşedintelui Donald Trump de a elimina obligaţia companiilor de a raporta rezultate financiare trimestrial şi de a trece la un regim semestrial ar reprezenta and #8221;o veste bună pentru investitori and #8221;
Noul fond al Greciei vizează investiţii de un miliard de euro în tehnologie şi energii regenerabile # Bursa
Noul fond de inovare şi infrastructură al Greciei (HIIF) doreşte să îşi unească forţele cu parteneri privaţi pentru a realiza investiţii noi în valoare de un miliard de euro în următorii trei - patru ani, a declarat marţi oficialul care supervizează activele statului elen
Un şanţ antitanc de 40 de kilometri este în construcţie de-a lungul frontierei Estoniei cu Rusia # Bursa
Estonia va săpa aproape 40 de kilometri de şanţuri antitanc de-a lungul frontierei sale sud-estice, pe care o împarte cu Rusia, în următorii doi ani
Guvernul britanic condus de Keir Starmer, fragilizat din punct de vedere economic şi aflat în plină criză politică, încearcă să profite de vizita lui Donald Trump de miercuri şi joi pentru a face mai multe anunţuri, de la acorduri în domeniul tehnologiei până la investiţii americane
