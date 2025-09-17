Cum a rămas o femeie grav BOLNAVĂ fără 235.000 de lei. Un fost coleg a mințit-o luni în șir
Acum 10 minute
14:30
CHINA denunță operațiunile militare israeliene din Fâșia Gaza/ Beijingul cere implementarea unui „armistițiu cuprinzător și durabil” # Gândul
China a denunțat intensificarea operațiunilor israeliene din Fâșia Gaza, exprimându-și susținerea pentru încetarea imediată a ostilităților și găsirea unei soluții pentru încheierea conflictului. „China se opune operațiunilor militare ale Israelului” în Fâșia Gaza și îndeamnă Israelul să dea curs apelurilor de încetare imediată a ostilităților, a declarat, miercuri, Lin Jian, un purtător de cuvânt la […]
14:30
EXCLUSIV FCSB, azi, de la 18:30. Campioana nu mai strălucește și jucătorii cad pe capete: analizăm situația cu Ilie Stan și Christi Luță # Gândul
„EXCLUSIV FCSB”, o producție marca ProSport, revine în această seară, de la ora 18:30, pe canalul de YouTube ProSport și pe pagina de Facebook ProSport. Campioana României continuă să aibă mari probleme în campionat, unde nici de această dată n-a câștigat. De altfel, din ultimele 9 meciuri în Superliga, FCSB a obținut o singură victorie, […]
14:30
Nicușor Dan, criticat de legendarul jucător de șah Gary Kasparov pentru „legitimarea atacurilor rusești împotriva civililor ucraineni” # Gândul
Garry Kasparov, fostul mare campion de șah și opozant al lui Vladimir Putin, a criticat, într-o postare pe platforma X, refuzul președintelui Nicușor Dan de instituire a unei zone de interdicție aeriană asupra Ucrainei. În opinia legendarului jucător de șah, șeful statului român legitimează astfel atacurile Federației Ruse asupra țării vecine. Garry Kasparov este de […]
14:30
Cronica unor alegeri anunțate. INSTABILITATE politică în Moldova? „Orice alianță post-electorală riscă să fie fragilă, predispusă la prăbușire” # Gândul
În cazul în care Partidul Acțiunii și Solidarității (PAS) nu va obține o majoritate absolută în urma alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, probabil va urma o instabilitate politică, susține analistul politic Balázs Jarábik într-un articol publicat de Carnegie Endowment for International Peace. Potențialii parteneri de coaliție ai PAS sunt considerați fie nesiguri, fie compromiși […]
Acum 30 minute
14:20
Cum a rămas o femeie grav BOLNAVĂ fără 235.000 de lei. Un fost coleg a mințit-o luni în șir # Gândul
O femeie grav bolnavă din comuna Urdari (județul Gorj) a fost păcălită de un bărbat alături de care lucrase, în trecut, în străinătate. Fostul coleg a lăsat-o pe femeia grav bolnavă fără suma de 200.000 de lei. Victima de 45 de ani, din comuna Urdari, a rămas fără aproape 235.000 lei, în urma înșelăciunii comise […]
14:10
Din cauza măsurilor fiscale ale Guvernului Bolojan, prețurile cresc în România de TREI ori mai repede decât în Uniunea Europeană # Gândul
România rămâne ţara cu cea mai ridicată inflaţie din UE, cu un avans anual al preţurilor de 8,5%. Potrivit datelor Oficiului de statistică al Uniunii Europene (Eurostat), publicate miercuri, 17 septembrie 2025, rata anuală a inflaţiei în Uniunea Europeană a rămas stabilă în luna august, la 2,4%. Astfel, din cauza măsurilor fiscale luate de Guvernul […]
14:10
Românii sunt de acord cu STAGIUL militar, dar cu o condiție. Sondajul care arată pe cine ne bazăm în cazul unui conflict militar # Gândul
Un sondaj de opinie realizat de INSCOP Research arată că un procent semnificativ de români au o părere mai degrabă pozitivă și sunt de acord cu introducerea stagiului militar. Există însă o condiție. 74,2% dintre români susțin introducerea stagiului militar, relevă un sondaj de opinie realizat de INSCOP Research pentru platforma Informat.ro. Românii au o […]
14:10
România, în vizorul SUA. Direcțiile în care America are PLANURI mari cu țara noastră / Investiții în domeniul energetic și nuclear # Gândul
Vești bune pentru România! Chris Wright, secretarul american al Energiei, a transmis că România se află pe lista țărilor în care SUA vor să dezvolte resurse energetice, inclusiv nucleare. În acest context, Ambasada Statelor Unite în România a publicat, miercuri, o scurtă înregistrare audio, prin care Chris Wright susține interesul american pentru România. Reamintim că țara […]
Acum o oră
14:00
Incident aerian la plecarea lui Donald Trump din SUA: avionul prezidențial s-a apropiat periculos de un zbor comercial. Cum a fost gestionată situația # Gândul
Zborul președintelui american Donald Trump înspre Marea Britanie nu a fost lipsit de incidente, astfel că în timp ce traversa New York-ul, avionul Air Force One era să intre în coliziune cu un alt aparat de zbor. Avionul de pasageri Spirit Airlines a fost somat de un controlor de trafic aerian să schimbe ruta, după […]
14:00
Ce salariu lunar încasează un zidar în Spania, acum, în 2025. Cu cât este plătit pe oră un muncitor # Gândul
Să fii zidar nu e ușor. Munca depusă în aria construcțiilor este considerabilă, muncitorii fiind nevoiți să ridice și să care constant elemente de construcție. În anumite țări, salariul este pe măsura efortului. Totuși, situația s-a mai schimbat, în ultimii ani. În Spania, de pildă, salariile au scăzut dramatic. Iată cu cât este plătit pe […]
14:00
Drulă se plânge că Bucureștiul este blocat. Îi reamintim domnului Drulă că orașul a fost condus 6 ani de Nicușor Dan, cel care a promis “Revoluție în trafic” și cel care îl sprijină ACUM în eforturile de candidatură # Gândul
Fostul ministru USR al Transporturilor, Cătălin Drulă, se plânge pe Facebook că e blocată Capitală. Este posibil ca acesta să fi uitat că Bucureștiul a fost condus 6 ani de Nicușor Dan, cel care a promis “Revoluție în trafic” și care care îl sprijină acum în eforturile sale pentru câștigarea fotoliului de primar general. Cătălin […]
14:00
(P) Consiliul Județean Ilfov dă startul Campionatului Mondial de Anduranță Ecvestră pentru Tineret și Juniori # Gândul
Autoritățile la nivel județean vor da startul unui eveniment de talie internațională. Astfel, la Ilfov, se vor strânge cei mai pricepuți jockey de la Tineret și Juniori. Joi, 18 septembrie, șefii administrației județene din Ilfov îi așteaptă la Buftea pe împătimiții competițiilor ecvestre. Este vorba despre un eveniment care va reuni competitori din peste 30 […]
13:50
Prima reacție a lui Cristiano Bergodi, posibil antrenor la Petrolul! Ce variante mai au în vizor prahovenii # Gândul
Petrolul Ploiești caută un antrenor după despărțirea de Liviu Ciobotariu, survenită în urmă cu 48 de ore. Unul dintre numele vehiculate este Cristiano Bergodi, dar surse Gândul susțin că s-a mai luat legătura cu Marius Croitoru (liber de contract) și Sebi Tudor (ASA Târgu Mureș). Prima reacție a lui Cristiano Bergodi, posibil antrenor la Petrolul! […]
13:50
Sorina Matei îi face portretul lui Marius Iacob “Elodia”, autorul dosarului lui C. Georgescu: Dovada loviturii de stat nu e, cum nu e nici ELODIA # Gândul
Jurnalista Sorina Ruxandra Matei și-a exprimat opinia despre rechizitoriul lui Călin Georgescu, în care i se aduc noi acuzații, și care a fost întocmit de procurorul Marius Iacob, de la Parchetul de pe Înalta Curte de Casație și Justiție. Sorina Ruxandra Matei a precizat că este familiarizată cu rechizitoriile procurorului Iacob, care au devenit o […]
13:50
ZIUA Bucureștiului, sărbătorită la 20 septembrie. De ce este această dată un reper pentru capitala României # Gândul
În fiecare an, la 20 septembrie se sărbătorește Ziua Bucureștiului, o ocazie prin care locuitorii și vizitatorii rememorează istoria capitalei României și îi celebrează prezentul. Data nu a fost, însă, aleasă întâmplător. Potrivit istoricilor, 20 septembrie marchează prima atestare documentară a orașului București, consemnată în 1459, într-un hrisov emis de domnitorul Vlad Țepeș. În acel act, […]
13:40
Designerul Cătălin Botezatu, în vârstă de 58 de ani, a vorbit despre cariera sa și despre cât a fost nevoit să muncească pentru a reuși în viață. Cătălin Botezatu este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați designeri din România. De-a lungul anilor, Cătălin Botezatu s-a bucurat de mare succes atât ca model, cât […]
Acum 2 ore
13:30
Crin Antonescu, necruțător. ANULAREA alegerilor: “ILOGICĂ”/ “Dacă PNL devine o forță anti-Soroșistă, o voi sprijini / USR “noii bolșevici” # Gândul
Crin Antonescu a declarat în cadrul podcastului „Hai România” că ignorarea partidului AUR, în favoarea USR-ului și a actualei puteri este o formă de „propagandă”. În acest sens, fostul prezidențiabil a adus în discuție și discursul laudativ al lui Liiceanu la adresa lui Bolojan. „Un partid care nu e în afara legii care e în […]
13:30
Consilierul economic al lui Nicușor Dan cere PRIVATIZAREA companiilor de stat. USR insistă cu același PLAN de când a intrat în coaliție # Gândul
Privatizarea companiilor de stat, văzută ca posibilă soluție la reducerea deficitului record, revine pe tapet. De când au intrat la guvernare, USR insistă sistematic pentru această soluție, puternic contestată de opoziție, dar și de numeroși experți. Consilierul economic al președintelui, Radu Burnete, a reluat ideea. Într-un amplu mesaj postat pe contul său de Facebook, Radu […]
13:30
Muzeul Naţional de Istorie Naturală din Paris a fost prădat. Șase kilograme de pepite de aur „inestimabile” au dispărut # Gândul
Jaf spectaculos la Paris. Muzeul Naţional de Istorie Naturală a fost victima unui furt de pepite de aur în noaptea de luni spre marţi, cantitatea totală furată fiind de aproximativ şase kilograme. Dacă ar fi vândute pe piaţă ca metal brut, pepitele ar valora circa 600.000 de euro, dar pentru muzeu exponatele au o valoare […]
13:20
AUR a depus moțiune simplă împotriva Dianei Buzoianu. Inițiatorii acuză că politicile de mediu slăbesc securitatea energetică a României # Gândul
Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a depus marți o moțiune simplă împotriva Dianei Buzoianu, ministrul Mediului. Moțiunea a fost semnată de 50 de deputați AUR și este intitulată „Slăbirea securității energetice a României prin politici de mediu care obstrucționează punerea în funcțiune a hidrocentralelor începute de 1989”. Moțiunea, care are șase pagini, va fi dezbătută […]
13:20
Ce poți să faci în weekend de „Zilele Bucureștiului”. Porți deschise la Primărie, sau plimbări gratuite cu autobuzele turistice # Gândul
În weekend-ul 20-21 septembrie 2025, se sărbătoresc Zilele Bucureștiului. Primăria Capitalei organizează mai multe evenimente specifice, precum concerte, expoziții, porți deschise sau plimbări gratuite cu autobuzele turistice. „Sărbătorim împreună Zilele Bucureștiului, în acest weekend! Pe 20 și 21 septembrie 2025, Capitala își deschide porțile pentru două zile pline de istorie, cultură și distracție. Concerte, expoziții, […]
13:10
Meteo 17 septembrie 2025. Cod galben de vânt puternic în 15 județe. Sunt anunțate ploi în majoritatea regiunilor # Gândul
A fost actualizată prognoza meteo pentru ziua de 17 septembrie 2025. Specialiștii în meteorologie au emis un cod galben de vânt puternic în 15 județe, azi și mâine. Sunt anunțate ploi în majoritatea regiunilor, iar temperaturile maxime se situează între 15°C și 25°C. Meteorologii au emis prognoza pentru ziua în curs. Datele meteorologice arată că […]
13:10
Franța se confruntă cu o nouă GREVĂ/ Ministrul de Interne și-a exprimat îngrijorarea cu privire la eventuale acte de violență în cadrul manifestației # Gândul
Ministrul de Interne al Franței, Bruno Retailleau, a dat asigurări că nu va rămâne „automat” în funcție în următorul Guvern, exprimându-și, totodată, îngrijorările cu privire la greva care se va desfășura joi. Președintele partidului Republicanilor a indicat că nu va ezita să demisioneze dacă „ne vom împotmoli în manevre politice și nu vom asculta poporul […]
13:10
Crin Antonescu critică „propaganda” de izolare a partidului AUR și susținere a USR-ului: ” Sunt bolșevicii acestei epoci” # Gândul
Crin Antonescu a declarat în cadrul podcastului „Hai România” că AUR este un partid de care trebuie ținut cont, iar ignorarea formațiunii lui Simion, în favoarea USR-ului și a actualei puteri este o formă de „propagandă”. În acest sens, fostul prezidențiabil a adus în discuție și discursul laudativ al lui Liiceanu la adresa lui Bolojan. […]
13:00
Prezumtivul asasin al lui Charlie Kirk a apărut pentru prima oară în fața instanței. Ce scria pe BILETUL care a anticipat crima # Gândul
Tyler Robinson, suspectul în asasinarea lui Charlie Kirk, a apărut în faţa instanţei pentru prima oară de la arestare. Acesta purta o vestă specială care să împiedice autovătămarea. Procurorul de caz spune că a lăsat un bilet în care anunţa că va comite crima. Tyler Robinson, suspectul de 22 de ani arestat în cazul uciderii […]
13:00
Moștenitoare a unei familii grecești, decedată la Londra după o mușcătură de insectă. De ce i-au refuzat internarea două spitale # Gândul
Marissa Laimou, o tânără de 28 de ani dintr-o familie grecească renumită în domeniul transporturilor maritime, a fost găsită decedată în apartamentul său din Londra pe 11 septembrie. Potrivit presei elene, cu puțin timp înainte să moară, două spitale i-ar fi refuzat internarea femeii. Din câte se pare, Marissa a murit în urma unei reacții […]
12:50
Știu, este imposibil. Și totuși cei care de trei-patru luni țin frâiele politicii externe și diplomației românești nutresc speranța că ultima președinție Donald Trump nu este decât o paranteză incomodă, menită să se încheie peste trei ani și aproape jumătate, înainte ca diplomația liniștitoare a Partidului Democrat să revină în prim-plan. Această aspirație se citește […]
12:40
FOTO / Cum a ajuns Corina Dănilă în televiziune. ”Mama a văzut pe micul ecran un ANUNȚ pentru un post de prezentatoare la TVR” # Gândul
Corina Dănilă, în vârstă de 53 de ani, a povestit cum a ajuns să fie crainică la Televiziunea Națională, cu ani în urmă. Corina Dănilă este cunoscută publicului larg ca actriță, dar și prezentatoare de televiziune. În ceea ce privește viața personală, Corina Dănilă este mama unei fete adolescente, pe nume Rianna. Rianna este […]
12:40
Prietenul lui Iohannis, Jurgen Faff, și asociatul lui de la Fly Lili, puși sub CONTROL JUDICIAR timp de 60 de zile. Procurorii au pus sechestru pe un Airbus # Gândul
Afaceristul Andreas Jurgen Faff și un asociat al acestuia, administrator al companiei aeriene Fly Lili sunt cercetați penal. Faff a fost audiat ieri și i s-au adus la cunoștință acuzațiile. Atât Faff cât și asociatul său, Nicu Gabriel Cârjea, au fost plasați sub control judiciar timp de 60 de zile, pentru evaziune fiscală în formă […]
12:40
Arnold Schwarzenegger, REACȚIE după moartea lui Charlie Kirk. La ce îndeamnă „Terminatorul” # Gândul
Arnold Schwarzenegger a fost lăudat pentru discursul echilibrat referitor la moartea influencer-ului Charlie Kirk. „A pus punctul pe I”, au apreciat fanii „Terminatorului”. Actorul Arnold Schwarzenegger a fost lăudat pentru elocvența de care a dat dovadă, în contextul morții lui Charlie Kirk. Starul de la Hollywood și fost politician republican, Arnold a vorbit în fața […]
Acum 4 ore
12:30
Jandarmii au dat amenzi simpatizanților lui Călin Georgescu adunați în fața poliției din Ilfov: „S-a impus intervenția forțelor de ordine” # Gândul
Doi simpatizanți ai lui Călin Georgescu, care l-au așteptat în fața sediului de poliție din Ilfov a fost amendați de jandarmi din cauza „comportamentului recalcitrant”. A fost forțat cordonul de jandarmi și dispozitivele de protecție, anunță Inspectoratul General al Jandarmeriei, într-un comunicat. Oamenii legii au încercat să dialogheze cu persoanele recalcitrante, aflate în fața sediului […]
12:30
Ministrul Justiției CONTRAZICE afirmațiile lui Călin Georgescu, după trimiterea în judecată: „Realitatea juridică este aceea că dânsul este inculpat” # Gândul
Radu Marinescu, ministrul Justiției, a avut o primă reacșie, după trimiterea în judecată a lui Călin Georgescu, dar și după declarațiile făcute miercuri de către fostul prezidențiabil. Oficialul de la Justiție respinge acuzațiile lui Călin Georgescu la adresa sistemului judiciar românesc, catalogând discursul lui Georgescu drept discurs politic. Ce spune ministrul Justiției despre afirmațiile lui […]
12:30
La cât a ajuns impozitul pe proprietate în România. Cât plătește un cetățean român în comparație cu alte țări din UE # Gândul
Impozitul pe proprietate este o taxă pe care cetățenii români trebuie să o achite anual, fiind și cea mai veche și constantă plată din România. Acest impozit este aplicat diferit, în funcție de legislația națională a fiecări țări sau în funcție de oraș. Totuși, cât plătește un cetățean român, aici, în comparație cu alte țări […]
12:30
Bercea Mondialu a descins la înmormântarea lui Auraș al lui Banu. Interlopul, condus pe ultimul drum cu lăutari și alai # Gândul
Auraș, fiul lui Fane Banu, tânărul ucis sâmbătă în răfuiala dintre cele două clanuri interlope din centrul Craiovei, este înmormântat miercuri. Evenimentul a mobilizat cele mai prolifice personaje din lumea interlopă, inclusiv pe Bercea Mondialu, care a ajuns la reședința clanului Banu. La poarta vilei, lăutarii cântă acorduri de jale în memoria interlopului. Auraș al […]
12:30
Trump dă undă verde: două tranșe de ARME în valoare de 500.000.000 de dolari pentru Ucraina, din fonduri ale aliaților NATO # Gândul
Administrația Trump a aprobat primele pachete de ajutor militar pentru Ucraina finanțate din fonduri ale aliaților NATO, potrivit Reuters. Noul mecanism – Lista Prioritară a Cerințelor Ucrainei (PURL) – permite livrarea rapidă din stocurile SUA, iar primele două tranșe, câte 500 de milioane de dolari fiecare, au primit undă verde de la Pentagon. Washingtonul reia […]
12:20
Orașul din România în care ȘOFERII pierd 9 zile pe an stând la volan. Care este vârful aglomerației și ce soluții există # Gândul
Un raport recent arată că orașul Iași se numără printre municipiile cu cele mai mari probleme de trafic din România, după București și Timișoara. Potrivit Indexului de Trafic 2025, realizat de Institutul pentru Orașe Vizionare, un șofer care parcurge zilnic aproximativ 30 de kilometri, timp de 250 de zile pe an, pierde în medie 9,3 […]
12:20
Dogioiu demontează un „zvon” care nu a există: „Zvonul că premierul ar fi demisionat este fake absolut” # Gândul
Un mesaj pe grupul de presă al Guvernului a luat toți jurnaliștii acreditați prin surprindere. Ioana Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a Executivului, a transmis pe grupul de presă că a primit mai multe întrebări referitoare la „demisia” premierului. Surprinderea tuturor a venit din faptul că o astfel de știre nu a existat în presă. E […]
12:10
Surpriza lui Victor Ponta. Fostul premier are un plan ”cu dedicație” pentru PSD. Anunță un nou partid # Gândul
Invitat în emisiunea Sorinei Matei de la postul Aleph News, fostul premier a anunțat că are un nou proiect politic, după ce la scrutinul prezidențial din luna mai s-a clasat pe un onorabil loc 3 în preferințele electoratului. Chestionat de moderatoare în legătură cu o eventuală intenție de a-și face un nou partid, după episodul […]
12:10
Mobilizare puternică la Londra: Peste 1.000 de polițiști vor fi dislocați pe străzi în timpul vizitei lui Donald TRUMP / Se anunță proteste # Gândul
Poliția Metropolitană din Londra transmite că va trimite aproximativ 2.000 de efective pentru a menține ordinea publică în timpul vizitei președintelui american Donald Trump, dat fiind faptul că au fost anunțate proteste la adresa liderului de la Casa Albă. Potrivit The Standard, 50 de grupuri de protest și-au anunțat intenția de a manifesta împotriva lui […]
12:00
Cum ne-a suflat Ungaria o investiție de 2 mld. de euro. Noua fabrică BMW s-a deschis lângă graniță și recrutează români din vestul țării # Gândul
„Vești extraordinare! Uriașul producător de mașini BMW va deschide o fabrică de 2 miliarde de euro în România.” Așa ar fi sunat această știre dacă am fi reușit să-i convingem pe nemți că merită să investească la noi în țară. Și asta pentru că România chiar a fost o opțiune serioasă pentru producătorul german. România […]
12:00
Prima reacție a AUR după trimiterea în judecată a lui Călin Georgescu: „Trăim într-un stat polițienesc” # Gândul
Partidul Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) au transmis miercuri o primă reacție după trimiterea în judecată a lui Călin Georgescu. „Vocea opoziției este redusă la tăcere prin dosare”, au precizat reprezentanții formațiunii politice. „Trimiterea în judecată a lui Călin Georgescu arată încă o dată că trăim într-un stat polițienesc, în care vocea opoziției este redusă […]
12:00
Imagini de COLECȚIE în Delta Dunării! Peisajul de poveste în care au poposit sute de păsări FLAMINGO / Ce ne sfătuiesc specialiștii # Gândul
Imagini de colecție în rezervația Biosferei Delta Dunării! Peisajul, unul desprins parcă din povești, surprinde sute de păsări flamingo care au poposit în apropiere de litoralul românesc. Spre deliciul privitorilor, păsările de culoare roz și-au găsit loc de odihnă pe lacul Nuntași. Specialiștii atrag atenția că păsările flamingo se sperie extrem de ușor, motiv pentru […]
12:00
Cancelarul german Friedrich Merz consideră că încălcarea spaţiului aerian polonez şi românesc de către Rusia face parte dintr-o tendinţă de lungă durată de testare a limitelor şi de sabotaj din partea preşedintelui Vladimir Putin. Declarația a fost făcută miercuri în Bundestag, citează Reuters. „Rusia doreşte să destabilizeze în mod insidios societăţile noastre libere”, a explicat […]
11:50
TRUMP se va întâlni cu Netanyahu la finalul lunii septembrie/ Președintele SUA sprijină operațiunile israeliene împotriva grupării Hamas # Gândul
Președintele american, Donald Trump, l-a invitat pe premierul israelian, Benjamin Netanyahu, la Casa Albă, la sfârșitul lunii septembrie. Potrivit declarațiilor lui Netanyahu, vizita va avea loc pe 29 septembrie, la trei zile după discursul program al premierului la Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite din New York. Netanyahu a anunțat întâlnirea în timpul unei conferințe […]
11:40
Kremlinul reacționează, după ce Alex Florența a acuzat Rusia de implicare în ALEGERILE din România # Gândul
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a respins acuzațiile procurorului general al României, Alex Florența, privind influențarea a 1,3 milioane de alegători în timpul alegerilor prezidențiale. Oficialul rus a reamintit că Statele Unite au făcut acuzații similare, dar le-au retras. „Nu. Acestea nu corespund realității. Să ne amintim cum Washingtonul a acuzat Rusia de […]
11:40
Ion Cristoiu: Cum e pusă nemulțumirea populară față de Nevolnicul Nicușor Dan pe seama războiului hibrid dus de Rusia # Gândul
În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a comentat „cum e pusă nemulțumirea populară față de Nevolnicul Nicușor Dan pe seama războiului hibrid dus de Rusia”. „Noaptea de 24 spre 25 noiembrie 2024 va rămâne în istoria României prin uriașa, incredibila surpriză dată de rezultatul votului la primul tur. […]
11:30
Un grav accident rutier a avut loc marți pe DN 7, în comuna Bascov (județul Argeș), la ieșirea din pasaj, unde un autoturism s-a ciocnit frontal cu un autocamion. În urma impactului violent, trei oameni și-au pierdut viața. Traficul este blocat pe DN 7 Pitești–Râmnicu Vâlcea, pe raza localității Bascov, județul Argeș, după un impact […]
11:30
Epopeea dronei care a pus pe jar România. Fost diplomat militar, inginer de aviație: „O tactică a Rusiei de verificare a reacției Scutului antirachetă” # Gândul
Comandorul (r) Stelian Teodorescu, fost diplomat militar și inginer de aviație a vorbit, într-un interviu pentru GÂNDUL, despre subiectul care a redeschis discuțiile, dilemele și controversele în ceea ce privește doborârea dronelor rusești neautorizate pe teritoriul României. Reamintim că, în acest context, două avioane F-16 au interceptat drona, însă piloții care au fost autorizați să […]
11:30
Nicușor Dan pe 3, Bolojan pe 2. Nici președintele, nici premierul României nu reușesc să-i CONVINGĂ pe români să-i urmărească. Invitat în prime-time, Bolojan s-a clasat la mare distanță de lider. Vezi TOPUL emisiunilor de seară # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a fost invitat – marți, 16 septembrie 2025 – în emisiunea „Sinteza Zilei”, moderată de Mihai Gâdea la Antena 3 CNN. S-a dorit o lovitură la nivelul audiențelor TV, în prime-time, dar interviul acordat de șeful guvernului nu a avut impactul așteptat, iar telespectatorii au preferat o altă emisiune, de la un […]
11:30
Doi părinți din Iași, condamnați la închisoare după moartea copilului lor. Detalii tulburătoare au fost dezvăluite la proces # Gândul
Doi tineri din Iași au fost condamnați definitiv la închisoare, după ce fiul lor, în vârstă de doar câteva luni, a murit în urma unor traumatisme craniene. La proces, judecătorii au stabilit că părinții sunt vinovați de neglijență gravă și au ignorat semnele evidente de deteriorare a stării de sănătate a copilului lor. Diana Corbu, […]
