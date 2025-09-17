MAE a emis o atenționare de călătorie pentru românii care merg în Franța
Digi24.ro, 17 septembrie 2025 14:20
Ministerul Afacerilor Externe îi informează pe românii aflaţi în Franţa sau care vor să călătorească în această ţară că sindicatele din transporturile rutiere, feroviare şi aeriene declanşează, joi, grevă generală, aşa încât sunt preconizate „perturbări semnificative” în transporturi. Totodată, este de aşteptat ca mai multe domenii de activitate să fie afectate, în special cele din sănătate, învăţământ şi sevicii publice, adaugă MAE. Potrivit sursei citate, pentru aceeaşi zi sunt anunţate importante manifestări publice în capitala Paris, dar şi în alte oraşe din Franţa.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 10 minute
14:30
Depozite de calciu la umăr, cauza ascunsă a durerilor
Acum 30 minute
14:20
AIEA: Bombardamente lângă centrala nucleară Zaporojie. Observatorii au văzut fum negru din trei locații # Digi24.ro
Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) a raportat, marți, că au avut loc bombardamente în apropierea centralei nucleare Zaporojie, cea mai mare facilitate nucleară din Europa, aflată sub ocupație rusă, potrivit Kyiv Independent.
14:20
Ministerul Afacerilor Externe îi informează pe românii aflaţi în Franţa sau care vor să călătorească în această ţară că sindicatele din transporturile rutiere, feroviare şi aeriene declanşează, joi, grevă generală, aşa încât sunt preconizate „perturbări semnificative” în transporturi. Totodată, este de aşteptat ca mai multe domenii de activitate să fie afectate, în special cele din sănătate, învăţământ şi sevicii publice, adaugă MAE. Potrivit sursei citate, pentru aceeaşi zi sunt anunţate importante manifestări publice în capitala Paris, dar şi în alte oraşe din Franţa.
Acum o oră
14:00
Cazul băiețelului înecat la Timișoara: Educatoarea care administrează Centrul Educațional a fost arestată preventiv # Digi24.ro
Educatoarea care administrează clubul educaţional din Timişoara unde un băieţel de 1 an şi 8 luni a murit înecat, într-un iaz ornamental, a fost arestată preventiv. Măsura vine după ce procurorii, care au mai cerut o dată arestarea femeii, au contestat decizia Judecătoriei Timişoara de a o plasa pe aceasta sub control judiciar.
13:50
Alexandru Nazare: „Trecem printr-o schimbare extrem de profundă în modul în care gestionăm finanţele publice” # Digi24.ro
Trecem printr-o schimbare extrem de profundă în modul în care gestionăm finanţele publice, iar în ultimele trei luni a trebuit să luăm decizii foarte dificile, pentru a remedia o situaţie foarte complicată, care se prelungeşte de ani de zile, a declarat, miercuri, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.
13:50
Noi reguli de circulație în Grecia, valabile din septembrie. Controalele s-au extins, inclusiv în destinațiile turistice # Digi24.ro
Guvernul elen a adoptat o serie de măsuri de schimbare a Codului Rutier, pentru reducerea numărului accidentelor și a urmărilor deosebit de grave cauzate de conducerea periculoasă a vehiculelor, noile reguli de circulație fiind de interes inclusiv pentru șoferii din România, informează Consulatul General al României din Salonic.
13:40
Reacție furioasă a lui George Simion după ce Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru tentativă la lovitură de stat # Digi24.ro
Președintele AUR George Simion a avut, marți seară, o primă reacție după ce fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, a fost trimis în judecată pentru tentativă la lovitură de stat. Într-un clip postat pe Facebook, Simion acuză autoritățile că au fabricat motivele și că decizia ar fi fost luată sub presiuni externe.
13:40
Preşedintele american Donald Trump i-a trimis o scrisoare omologului său polonez Karol Nawrocki, la nici două săptămâni după ce l-a primit la Casa Albă, a aflat postul polonez de radio RMF24.
Acum 2 ore
13:30
Transformă cheltuielile în economii cu Pluxee Cashback – aplicația care îți crește puterea de cumpărare prin shopping inteligent # Digi24.ro
Transformă cheltuielile în economii cu Pluxee Cashback – aplicația care îți crește puterea de cumpărare prin shopping inteligent
13:10
Care a fost cauza morții lui Alexei Navalîi. Soția fostului lider al opoziției din Rusia a dezvăluit rezultatele analizelor # Digi24.ro
Iulia Navalnaia, soția regretatului lider al opoziției ruse Alexei Navalnîi, a declarat că testele de laborator efectuate în străinătate pe probe biologice prelevate de la soțul ei au arătat că acesta a fost otrăvit.
12:50
Trei români din patru au o părere bună despre introducerea stagiului militar pe bază de voluntariat (sondaj) # Digi24.ro
Trei sferturi dintre români au o părere bună despre introducerea stagiului militar pe bază de voluntariat, potrivit datelor unui barometru INSCOP Research, realizat la comanda Informat.ro.
Acum 4 ore
12:30
Inflaţia din România a fost de trei ori mai mare decât media din UE în luna august. Date Eurostat # Digi24.ro
Rata anuală a inflaţiei în Uniunea Europeană a rămas stabilă în luna august la 2,4%, iar România este în continuare ţara cu cea mai ridicată inflaţie, cu un avans anual al preţurilor de 8,5%, arată datele publicate miercuri de Oficiul de statistică al Uniunii Europene (Eurostat).
12:20
Merz condamnă incursiunile de drone rusești în România și Polonia: „Testează limitele NATO. Nu vom mai permite asta” # Digi24.ro
Încălcarea spaţiului aerian polonez şi românesc de către Rusia face parte dintr-o tendinţă a lui Vladimir Putin de testare a limitelor şi de sabotaj, a spus miercuri în Bundestag cancelarul german Friedrich Merz.
12:20
Muzeul Naţional de Istorie Naturală din Paris a fost victima unui furt de pepite de aur în noaptea de luni spre marţi, cantitatea totală furată fiind de aproximativ şase kilograme.
12:20
Israelul a bombardat singur spital pediatric din Gaza. Ce se întâmplă cu locuitorii din oraș # Digi24.ro
Ministerul Sănătăţii din Gaza a denunţat miercuri bombardamentul armatei israeliene din noaptea de marţi spre miercuri asupra spitalului Al Rantisi din oraşul Gaza, singurul spital specializat în pediatrie care funcţionează în capitala enclavei palestiniene.
12:10
Zelenski trage semnalul de alarmă: „Polonia „nu poate salva oameni” în cazul unui „atac aerian masiv al Rusiei” # Digi24.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat că Polonia nu va putea „salva oameni” în cazul unui atac aerian „masiv” al Rusiei, după ce Varșovia a interceptat doar patru dintre cele 19 drone care i-au încălcat spațiul aerian săptămâna trecută, relatează TVPWorld.
12:00
Accident grav pe DN7: Trei oameni au murit după ce un autoturism s-a izbit puternic de o cisternă # Digi24.ro
Trei oameni au murit, miercuri, într-un accident produs pe DN7, în zona localităţii Bascov, judeţul Argeş, după ce un autoturism s-a izbit puternic de o cisternă. Traficul este blocat complet în urma accidentului.
11:50
Atunci când boala de reflux gastroesofagian nu poate fi controlată prin schimbarea stilului de viață, poate fi necesară un tratament avansat. Pe lângă chirurgia antireflux, dispunem în prezent și de o procedură realizată minim invaziv, de ablație endoscopică antireflux a mucoasei gastrice.
11:50
Un grup de tineri americani au atacat în instanță administrația lui Donald Trump. Motivul acțiunii juridice # Digi24.ro
Descriind modul în care schimbările climatice le afectează vieţile de zi cu zi, mai mulţi tineri americani au afirmat marţi că administraţia preşedintelui Donald Trump le încalcă drepturile fundamentale prin promovarea petrolului şi a gazelor naturale.
11:40
Prima reacție a Kremlinului la acuzațiile că Rusia a influențat alegătorii în favoarea lui Călin Georgescu # Digi24.ro
Declarația procurorului general Alex Florența cu privire la interferența Rusiei în alegerile prezidențiale din 2024 nu este adevărată, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, pentru publicația rusă RBK.
11:40
Alţi patru bărbaţi care au participat la răfuiala din Craiova au fost arestaţi. Li s-a permis să participe la înmormântarea victimei # Digi24.ro
Alţi patru bărbaţi care au participat la încăierarea din Craiova, de sâmbătă, în urma căreia un bărbat a murit au fost arestaţi preventiv pentru 30 de zile. Decizia Tribunalului Dolj nu este definitivă. Instanţa a decis să le permită celor patru să participe, însoţiţi de poliţişti, la înmormântarea bărbatului mort în acel scandal. Pentru alţi doi bărbaţi pentru care s-a cerut arestarea preventivă, dosarul a fost disjuns, soluţia urmând să fie dată miercuri.
11:30
Grindeanu: Interferenţa rusă în alegeri este documentată. Lupta pentru apărarea democrației nu s-a încheiat # Digi24.ro
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, spune că dosarul instrumentat de Parchetul General privind alegerile din 2024 a demonstrat cu dovezi implicarea Rusiei, printr-un mecanism complex de război hibrid. Negările repetate ale Kremlinului nu schimbă realitatea din rapoartele oficiale, a adăugat el.
11:30
Călin Georgescu, prima apariție publică după ce a fost trimis în judecată. Ce a declarat despre acuzația de lovitură de stat # Digi24.ro
În jur de 200 de simpatizanţi ai fostului candidat la prezidenţiale Călin Georgescu s-au adunat miercuri dimineaţă în faţa sediului Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Ilfov, unde acesta s-a prezentat pentru controlul judiciar.
11:00
„Tactica salamului feliat”. Cum testează Putin NATO pentru o posibilă viitoare campanie împotriva țărilor baltice # Digi24.ro
Atacul „fără precedent” al Rusiei asupra Poloniei cu drone, săptămâna trecută, a adus din nou în prim-plan o expresie geopolitică care sună cel puțin interesant - tactica „feliei de salam”.
10:40
Consilier prezidențial: România este blocată într-un model depășit. „Computerele cuantice şi primarii lui Caragiale nu pot coexista” # Digi24.ro
Consilierul prezidenţial Radu Burnete consideră că România este blocată într-un model administrativ şi economic care şi-a atins limitele, iar schimbarea lui este „înfricoşătoare pentru toţi cei care se agaţă astăzi de el”.
10:40
Marina bulgară a distrus o dronă acvatică pe care a găsit-o avariată în largul Mării Negre, la 80 de kilometri est de Varna, a anunţat marţi Ministerul Apărării din Bulgaria, fără a specifica dacă aeronava era rusească sau ucraineană, transmite EFE.
10:40
„Suntem complet singuri în câmp deschis.” Previziune sumbră a fostului cancelar german Angela Merkel # Digi24.ro
Fostul cancelar german Angela Merkel a făcut apel la Uniunea Europeană să se unească în faţa războaielor şi a crizelor, precum şi a politicilor protecţioniste ale preşedintelui american Donald Trump, încurajând în acelaşi timp reformele.
10:40
Ucraina acuză trupele ruse că s-au deghizat în civili, pentru o misiune de sabotaj în Donețk # Digi24.ro
O unitate militară ucraineană a acuzat forțele ruse că au desfășurat o misiune de sabotaj în estul Ucrainei, deghizate în civili. Într-o postare pe serviciul de mesagerie Telegram, Corpul 11 al Armatei Ucrainei a declarat că trupele ruse au folosit și civili ucraineni ca „scuturi umane”, ascunzându-se în reședințe private, scrie TVPWorld.
Acum 6 ore
10:30
HARTĂ Județele care vor fi afectate de vânt puternic. Cod galben emis de meteorologi pentru două zone din țară # Digi24.ro
Meteorologii au emis două avertizări cod galben de vânt puternic, pentru astăzi și mâine. Sunt afectate atât județe din sudul țării, cât și din est.
10:30
Forțele ruse se pregătesc pentru încă două ofensive la scară largă, după trei campanii eșuate anul acesta, a avertizat președintele Volodimir Zelenski. Declarațiile vin după relatări potrivit cărora președintele rus Vladimir Putin le-ar fi spus oficialilor americani că intenționează să cucerească întreaga regiune Donbas, notează Kyiv Independent.
10:20
Când consideră ONU că s-ar putea încheia războiul din Ucraina. Anunțul lui Antonio Guterres # Digi24.ro
Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, consideră că există puţine şanse pentru o încheiere rapidă a războiului din Ucraina, în urma întâlnirii din august între preşedintele american Donald Trump şi omologul său rus Vladimir Putin.
10:00
Departamentul de Justiţie al SUA a eliminat un document despre extrema dreaptă radicală după uciderea lui Charlie Kirk # Digi24.ro
Un raport al Institutului Naţional de Justiţie, care arăta că extrema dreaptă radicală din SUA a comis mai multe crime motivate ideologic decât stânga radicală sau islamiştii, a fost șters de pe site-ul Departamentului de Justiţie la scurt timp după uciderea activistului conservator Charlie Kirk.
09:30
Ședință decisivă în Coaliție, cu demisia premierului Bolojan pe masă. Subiectele tensionate care vor fi discutate azi # Digi24.ro
Liderii coaliției de guvernare se reunesc, miercuri dimineață, în ședință pentru a discuta subiectele care au generat inclusiv amenințări cu demisia. Plafonarea prețului alimentelor este prima dintre probleme. Social-democrații spun că inflația va urca îngrijorător dacă măsura nu continuă. Premierul Ilie Bolojan discută și cu primarii azi despre reforma administrației locale. Între timp, președintele Nicușor Dan așteaptă planul reformei.
09:30
Columbia anunță că nu mai cumpără arme din SUA, pentru că a fost scoasă de pe lista ţărilor implicate în lupta împotriva drogurilor # Digi24.ro
Columbia a suspendat marţi achiziţiile de arme din Statele Unite, cel mai important partener militar al său, după ce Washingtonul a retras certificarea ţării sud-americane ca aliat în lupta împotriva drogurilor, pe motiv că nu a reuşit să oprească traficul de cocaină.
09:20
Imagini cu Trump şi Epstein, proiectate pe castelul Windsor, cu ocazia vizitei președintelui SUA în Marea Britanie. Patru arestări # Digi24.ro
Câțiva activiști - dintre care patru au fost arestaţi - au proiectat marţi seara imagini cu Donald Trump şi infractorul sexual Jeffrey Epstein pe un turn al castelului Windsor, unde preşedintele american urmează să fie primit miercuri în vizita sa de stat din Regatul Unit, potrivit imaginilor difuzate de AFP TV, scrie Le Figaro, citat de News.ro.
09:20
Radu Burnete avertizează că România este blocată într-un model depășit: „Nu mai merge să digitalizăm dosare cu șină” # Digi24.ro
Consilierul prezidenţial Radu Burnete consideră că România este blocată într-un model administrativ şi economic care şi-a atins limitele, iar schimbarea lui este „înfricoşătoare pentru toţi cei care se agaţă astăzi de el”.
09:10
Momente de panică într-un mall din București: Un bărbat a fost înjunghiat cu propria armă, după ce l-a atacat pe soțul fostei iubite # Digi24.ro
Momente de panică în Sectorul 6 al Capitalei. Un bărbat care a atacat o familie în mijlocul unui centru comercial, a fost înjunghiat.
09:00
Câte zile pierd românii în trafic. Motivul pentru care vârfurile de trafic se înregistrează la orele prânzului # Digi24.ro
Șoferii pierd zile întregi în traficul sufocant din marile orașe. Bucureștenii sunt pe primul loc la acest capitol. Mai mult, tiparul clasic al orelor de vârf s-a schimbat. Prânzul devine noul vârf de trafic.
08:50
Dovezile privind sabotarea Nord Stream indică Rusia, declară un analist, coautor al unui raport privind atacul. Argumentele lui # Digi24.ro
O instanță italiană a ordonat extrădarea în Germania a unui bărbat ucrainean suspectat de coordonarea atacurilor asupra conductelor de gaze Nord Stream din Marea Baltică în 2022, conform unei hotărâri consultate marți de Reuters, dar acesta intenționează să facă un nou apel. Bărbatul, identificat doar ca Serhii K. conform legilor germane privind confidențialitatea, a fost arestat luna trecută în apropierea orașului italian Rimini în baza unui mandat european. În timp ce acesta așteaptă extrădarea în Germania, un analist implicat în anchetă a declarat pentru TVP World că dovezile indică mai degrabă Rusia decât Ucraina.
08:40
Întrebarea unui jurnalist l-a scos din sărite pe Trump, care a amenințat că-l va pârî premierului țării sale: „Gura!” # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump a acuzat un jurnalist australian - care l-a întrebat dacă este normal ca un președinte în funcție să se ocupe și de afaceri - că face rău țării sale și l-a amenințat că-i va spune premierului australian Anthony Albanese, care va face o vizită în SUA.
08:40
Sute de păsări flamingo au poposit în apropiere de litoralul românesc. Păsările de culoare roz și-au găsit loc de odihnă pe lacul Nuntași.
Acum 8 ore
08:30
O țară NATO a inaugurat prima școală de drone pentru copii și adulți. Ce vor învăța la cursuri # Digi24.ro
Ministerul Apărării din Lituania a inaugurat prima dintr-o serie de nouă şcoli răspândite în toată ţara la graniţa cu Rusia, unde copiii de la vârsta de 10 ani şi adulţii vor fi instruiţi în pilotarea, asamblarea şi programarea dronelor, relatează Reuters.
08:00
Ursula von der Leyen a discutat cu Trump despre noi măsuri pentru a creşte presiunea asupra Rusiei # Digi24.ro
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că a discutat cu preşedintele SUA, Donald Trump, cu privire la măsuri suplimentare pentru întărirea sancţiunilor împotriva Rusiei, în vederea încheierii războiului din Ucraina.
07:10
Prenume care își serbează onomastica pe 17 septembrie. Ce sărbătoare este menționată în calendarul ortodox # Digi24.ro
Pe 17 septembrie, dată marcată cu cruce neagră în calendarul ortodox, credincioșii o prăznuiesc pe Sfânta Muceniță Sofia și pe fiicele sale, Pistis, Elpis și Agapis. În Capitală, una dintre bisericile ce poartă hramul Sfintei, ctitorită în 1848, își cinstește anual ocrotitoarea prin slujbe speciale.
07:10
Când recomandă medicii vaccinarea antigripală pentru sezonul 2025-2026. Câte tulpini de gripă acoperă vaccinul din acest an # Digi24.ro
La sfârșit de vară, vaccinarea antigripală revine în atenția medicilor și a populației, fiind principala măsură de prevenție împotriva unei boli care, deși adesea subestimată, poate provoca complicații serioase. Pentru sezonul gripal 2025-2026, specialiștii recomandă imunizarea încă din primele luni de toamnă.
07:10
O editorialistă de la Washington Post spune că a fost concediată după ce a postat comentarii despre opiniile rasiste ale lui Kirk # Digi24.ro
Karen Attiah, editorialistă la cotidianul american The Washington Post, a declarat luni că a fost concediată din cauza unor postări pe rețelele sociale pe care le-a făcut după uciderea lui Charlie Kirk. Într-un lung articol publicat pe Substack, Attiah a afirmat că a fost concediată din cauza postărilor sale pe Bluesky, care, potrivit ei, au fost considerate „inacceptabile”, „abateri grave” și care au pus în pericol siguranța fizică a colegilor ei, scrie POLITICO.
07:10
Fără petrol rusesc și tarife uriașe contra Chinei: De ce Uniunii Europene îi va fi imposibil să respecte toate cerințele lui Trump # Digi24.ro
Pentru ca SUA să impună sancțiuni dure contra Rusiei din cauza războiului din Ucraina, Donald Trump ar vrea ca aliații europeni să îndeplinească mai multe cerințe. Cât de dificil va fi pentru Uniunea Europeană să îi facă pe plac președintelui american?
07:10
„Fico, la închisoare!”. Protest, cu mii de oameni, la Bratislava și în alte orașe din Slovacia # Digi24.ro
Mii de slovaci au protestat marţi faţă de măsurile de austeritate propuse de guvernul premierului naţionalist Robert Fico. Protestatarii s-au adunat în faţa clădirii principale a guvernului din Bratislava, scandând „Ajunge cu Fico! Fico la închisoare!” şi „Ajunge! Ne-am săturat!”, relatează AFP şi The Associated Press, preluate de News.ro.
07:10
Un asteroid uriaș, de dimensiunea unui zgârie-nori, va trece joi pe lângă Pământ. Când și unde poate fi observat # Digi24.ro
Asteroidul 2025 FA22, catalogat drept „potențial periculos” și cu o probabilitate inițială de impact în 2089, va trece joi, 18 septembrie, la mică distanță de Pământ. Roca spațială, descoperită în acest an și având între 130 și 290 de metri diametru, va zbura cu peste 38.000 km/h, la aproximativ 835.000 km de planetă.
07:10
Un doctor și-a lăsat pacientul pe masa de operație ca să întrețină relații intime cu asistenta. Acum, își poate relua cariera în Anglia # Digi24.ro
Un doctor care a părăsit sala de operație cu pacientul aflat sub anestezie ca să întrețină relații sexuale cu o asistentă într-o altă încăpere din spital își va putea continua cariera de medic în Marea Britanie, potrivit deciziei unui tribunal medical.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.