Polonia îndeamnă statele UE să oprească importurile de petrol RUSESC până la sfârșitul anului 2026
Gândul, 17 septembrie 2025 15:50
Polonia îndeamnă statele membre ale Uniunii Europene care încă achiziționează petrol rusesc să oprească aceste importuri până la sfârșitul anului 2026, a declarat, miercuri, ministrul Energiei, Milosz Motyka. Conducta petrolier „Drujba” furnizează petrol rusesc în Ungaria și Slovacia, care continuă să achiziționeze energie din Rusia, după ce alte națiuni ale UE au rupt legăturile cu […]
Alte ştiri de Gândul
Acum 5 minute
16:10
Călinescu, despre reacția lui Nicușor Dan la dezvăluirea Gândul cu privire la echipa de FILMARE: „Cum să credem așa ceva! Și ăla mic e tot de la SPP!” # Gândul
În cadrul emisiunii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, Florin Călinescu a adus un val de critici și ironii la adresa lui Nicușor Dan, comentând răspunsul președintelui cu privire la echipa de „voluntari” din preajma sa. Într-o notă sarcastică, Florin Călinescu a spus că și copilul cei mic al președintelui ar putea să fie de la […]
16:10
Bombă în dosarul Georgescu – Potra. Jurnalista Sorina Matei dezvăluie gafa uriașă a PG și ÎCCJ # Gândul
Jurnalista Sorina Matei a dezvăluit, într-un mesaj publicat pe pagina de facebook, care este gafă uriașă a Parchetului General și a Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ) în dosarul Georgescu – Potra. Sorina Matei devoalează că Judecătoarea Adriana Stoicescu, fost președinte al Tribunalului Timiș, a fost interceptată ilegal jumătate de an pe o presupusă […]
Acum 15 minute
16:00
După 3 ani de la condamnarea definitivă, ICCJ suspendă pedeapsa fostului șef CNAS Lucian Duță. A fost admis recursul în casație # Gândul
După mai bine de trei ani de la condamnarea definitivă pentru o faptă prescrisă dispusă de judecătoarele CAB Daniela Panioglu și Alina Guluțanu, ICCJ a suspendat pedeapsa fostului șef CNAS Lucian Duță. Judecătoarea ICCJ Adriana Ispas a admis în principiu recursul în casație formulat de Duță și a dispus suspendarea executării condamnării până la soluționarea […]
16:00
Cele 5 zodii care dau lovitura până la 1 octombrie 2025. Norocul este la fiecare pas, au putere și motivație # Gândul
Cinci zodii au parte de vești extraordinare, în următoarele 14 zile. Până la 1 octombrie 2025, unii dintre nativi vor reuși să dea lovitura, iar norocul va fi la fiecare pas. Au putere și motivație să treacă peste obstacole și să își urmeze dorințele. Veștile sunt favorabile pentru mai multe zodii. Perioada următoare va fi […]
Acum 30 minute
15:50
Florin Călinescu tranșează procesul lui Călin Georgescu: „Va fi ca procesele lui Iliescu/ Va ține ca Georgescu să nu candideze în 2029” # Gândul
Florin Călinescu a vorbit la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, difuzată în exclusivitate de Gândul, că procesul în care Călin Georgescu este acuzat de o serie de infracțiuni grave, că ar fi un pretext pentru a-l opri din a mai candida pentru funcția de președinte al României. „Logica nu există în această situație. Cred […]
15:50
Polonia îndeamnă statele UE să oprească importurile de petrol RUSESC până la sfârșitul anului 2026 # Gândul
15:50
Florin Călinescu: „Nicușor Dan e ZERO pentru mine. Nu mă mai interesează personajul. A mințit într-un moment în care iminent era președinte” # Gândul
În cadrul emisiunii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, Florin Călinescu a adus mai multe critici președintelui Nicușor Dan. Actorul a mărturisit că a fost dezamăgit de acesta și de modul în care nu și-a respectat promisiunile electorale. Urmăriți aici emisiunea integrală. „Din punctul meu de vedere, Nicușor Dan este zero pe partea de promisiuni electorale. […]
Acum o oră
15:40
(P) Administrația Sectorului 5 amenajează rampe de acces în blocuri, pentru persoanele cu handicap # Gândul
Administrația Sectorului 5, prin Compartimentul Infrastructură, amenajează rampe de acces în bloc pentru persoanele cu handicap. Primarul Vlad Popescu Piedone a publicat informații referitoare cu străzile pe care s-au executat astfel de lucrări. În cadrul programului derulat la nivelul Sectorului 5, „Accesibilitate pentru toți”, șefii administrației au dispus amenajarea de rampe pe mai multe străzi […]
15:30
Florin Călinescu, atacuri la adresa procurorului general, Alex Florența: „Rechizitoriul este o JENANTĂ compunere” # Gândul
În cadrul emisiunii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, Florin Călinescu a comentat rechizitoriul lui Călin Georgescu, pe care îl consideră o „jenantă compunere” din care nu se înțelege nimic. Urmăriți aici emisiunea integrală. „Eu cred că băiatul ăsta (Alex Florența) a venit cu această jenantă compunere doar ca să iasă în evidență. El și Marius […]
15:30
Florin Călinescu: „Dacă Nicușor Dan este invitat la Londra, i se dă o trotinetă regală și e primit de ăla mic” # Gândul
Florin Călinescu a făcut o paralelă între persoana președintelui Nicușor Dan și Donald Trump, în contextul vizitei liderului de la Casa Albă la Londra. Actorul a menționat, ironic, că lui Nicușor Dan i s-ar da o trotinetă, în loc de caleașcă, și ar fi întâmpinat de fiul cel mic al lui William, în locul regelui […]
15:30
Toto Dumitrescu a ajuns la Judecătoria 1 în vederea emiterii madatului de arestare. Analizele IML confirmă cocaina în sânge – SURSE # Gândul
Toto Dumitrescu, fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu, a fost dus la Judecătoria 1 în pentru emiterea mandatului de arestare, după ce a petrecut noaptea în arestul de la Udriște. Rezultatele de sânge de la IML confimă consumul de cocaină. Mandatul de reținere expiră miercuri la ora 19.00. Știre în curs de actualizare.
15:20
Actorul Florin Călinescu a comentat, în cadrul emisiunii „Ai aflat, cu Ionuț Cristache” , vizita oficială a președintelui SUA Donald Trump în Marea Britanie, în special momentul în care a fost plimbat în caleașca regală alături de monarhul Charles al II-lea. Florin Călinescu a sugerat că vizita lui Donald Trump în Marea Britanie nu are […]
15:20
Manifestațiile de amploare care vor paraliza Franța pe 18 septembrie. Perturbări majore și haos în orașe / Atenționare de călătorie pentru români # Gândul
Ministerul Afacerilor Externe avertizează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Franța că joi, 18 septembrie 2025, este programată o grevă generală, cu perturbări majore în transporturi, sănătate, învățământ și servicii publice. Situația provocată de noua criză politică din Franța a degenerat în proteste de stradă și violențe, culminând joi cu […]
15:20
Educatoarea care administrează clubul educaţional din Timişoara, unde un băieţel a murit înecat într-un iaz, a fost arestată preventiv. Contestația procurorilor la măsura controlului judiciar a fost acceptată de instanță. Educatoarea care administrează clubul educaţional din Timişoara unde un băieţel de un an şi 8 luni a murit înecat, într-un iaz ornamental, a fost arestată […]
15:20
Ce se află pe AGENDA lui Donald Trump la a doua vizită oficială în Marea Britanie. Președintele american va fi primit cu fast de Regele Charles # Gândul
Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, și Prima Doamnă vor fi găzduiți de Regele Charles și Regina Camilla la Castelul Windsor, pentru o a doua vizită de stat efectuată de oficialul american în Marea Britanie. Președintele nu are angajamente publice pe tot parcursul vizitei, însă mii de persoane sunt așteptate să participe la proteste […]
Acum 2 ore
15:10
Fă o plimbare lungă în natură. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de joi, 18 septembrie 2025. Berbec Astăzi vei fi pus la încercare, așa că pregătește-te pentru neprevăzut. O parte importantă din viața ta este pusă sub semnul întrebării în acest moment și ești obligat să înfrunți consecințele. Este ceva care rezonează cu […]
15:10
Rețetă rapidă de ardei iuți umpluți cu brânză. Cum prepari un aperitiv gustos pentru invitați # Gândul
Dacă te-ai decis să prepari un aperitiv gustos și rapid pentru invitați, ai putea opta pentru ardei iuți umpluți cu brânză. Pentru această rețetă vei avea nevoie de câteva ingrediente și puțin timp petrecut în bucătărie. Vezi mai jos rețeta. Atunci când ai musafiri, un aperitiv rapid ar putea să schimbe cu totul dinamica gustului, […]
15:10
Soarta prelungirii plafonării prețurilor la alimentele de bază, decisă săptămâna viitoare. Liderii coaliției nu au ajuns miercuri la un acord # Gândul
După ce în ședința de coaliție de miercuri nu au ajuns la o decizie finală în ceea ce privește prelungirea plafonării prețurilor la alimentele de bază, liderii coaliției se vor reuni din nou marțea viitoare pentru a decide. Tot atunci ar urma să se ajungă la un acord și în ceea ce privește reforma administrației […]
15:00
Strada Amilcar Săndulescu s-a deschis în Sectorul 6. Primăria anunță că noua arteră va ajuta traficul de pe Podul Ciurel # Gândul
Primăria Sectorului 6 anunță că a deschis o stradă care ar ajuta traficul de pe Podul Ciurel – construcție cunoscută ca „Cel mai scump viraj la stânga”. Strada Amilcar Săndulescu are puțin peste 200 de metri liniari. Cum se va circula pe ea. „E mică, dar a salvat situația! Strada Amilcar Săndulescu are puțin peste […]
14:50
Președintele SUA Donald Trump a debarcat din elicopterul Marine One, alături de Prima Doamnă Melania Trump, la Palatul Windsor, unde a fost întâmpinat de regele Charles al Marii Britanii. Pentru a doua oară, președintele SUA Donald Trump este în vizită de stat în Marea Britanie. Donald și Melania Trump au fost întâmpinați la Castelul Windsor […]
14:40
România, în vizorul SUA pentru PLANURILE NUCLEARE. Domeniile pe care America vrea să le dezvolte cu țara noastră # Gândul
Chris Wright, secretarul american al Energiei, a transmis că România se află pe lista țărilor în care SUA vor să dezvolte resurse energetice, inclusiv nucleare. În acest context, Ambasada Statelor Unite în România a publicat, miercuri, o scurtă înregistrare audio, prin care Chris Wright susține interesul american pentru România. Reamintim că țara noastră face eforturi diplomatice […]
14:40
Cântăreața Alexandra Ungureanu, în vârstă de 41 de ani, a dat câteva detalii despre cel care îi este iubit. Artista face naveta pentru a fi alături de acesta. Alexandra Ungureanu este o apariție foarte plăcută în industria muzicală din România. Artista este foarte preocupată de imaginea sa și de felul în care se prezintă […]
14:40
Cine va moșteni averea lui Robert Redford. Actorul investise sume considerabile în cauze nobile # Gândul
Actorul Robert Redford a murit la vârsta de 89 de ani, marți, 16 septembrie 2025. Legendarul actor a lăsat în urmă o avere impresionantă și, de-a lungul timpului, a investit sume considerabile în cauze nobile. Legendarul actor s-a stins din viață în locuința sa din Sundance, Utah. În ultimele clipe de viață, bărbatul a fost […]
14:40
Dacia lansează pe piața din România Duster Pick-Up, un model utilitar cu dublă cabină și patru locuri. Mașina este realizată în parteneriat cu Romturingia, companie de caroserii din Câmpulung Muscel. Comenzile pot fi plasate începând cu 17 septembrie, iar prețul de pornire este de 25.983 de euro (fără TVA). Design și specificații pentru Dacia Duster […]
14:40
Regele Charles i-a oferit președintelui american, Donald Trump, cel mai înalt nivel al protocolului, plimbându-l în caleașca regală, în cursul vizitei de stat. ȘTIRE ÎN CURS DE ACTUALIZARE
14:30
CHINA denunță operațiunile militare israeliene din Fâșia Gaza/ Beijingul cere implementarea unui „armistițiu cuprinzător și durabil” # Gândul
China a denunțat intensificarea operațiunilor israeliene din Fâșia Gaza, exprimându-și susținerea pentru încetarea imediată a ostilităților și găsirea unei soluții pentru încheierea conflictului. „China se opune operațiunilor militare ale Israelului” în Fâșia Gaza și îndeamnă Israelul să dea curs apelurilor de încetare imediată a ostilităților, a declarat, miercuri, Lin Jian, un purtător de cuvânt la […]
14:30
EXCLUSIV FCSB, azi, de la 18:30. Campioana nu mai strălucește și jucătorii cad pe capete: analizăm situația cu Ilie Stan și Christi Luță # Gândul
„EXCLUSIV FCSB”, o producție marca ProSport, revine în această seară, de la ora 18:30, pe canalul de YouTube ProSport și pe pagina de Facebook ProSport. Campioana României continuă să aibă mari probleme în campionat, unde nici de această dată n-a câștigat. De altfel, din ultimele 9 meciuri în Superliga, FCSB a obținut o singură victorie, […]
14:30
Nicușor Dan, criticat de legendarul jucător de șah Gary Kasparov pentru „legitimarea atacurilor rusești împotriva civililor ucraineni” # Gândul
Garry Kasparov, fostul mare campion de șah și opozant al lui Vladimir Putin, a criticat, într-o postare pe platforma X, refuzul președintelui Nicușor Dan de instituire a unei zone de interdicție aeriană asupra Ucrainei. În opinia legendarului jucător de șah, șeful statului român legitimează astfel atacurile Federației Ruse asupra țării vecine. Garry Kasparov este de […]
14:30
Cronica unor alegeri anunțate. INSTABILITATE politică în Moldova? „Orice alianță post-electorală riscă să fie fragilă, predispusă la prăbușire” # Gândul
În cazul în care Partidul Acțiunii și Solidarității (PAS) nu va obține o majoritate absolută în urma alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, probabil va urma o instabilitate politică, susține analistul politic Balázs Jarábik într-un articol publicat de Carnegie Endowment for International Peace. Potențialii parteneri de coaliție ai PAS sunt considerați fie nesiguri, fie compromiși […]
14:20
Cum a rămas o femeie grav BOLNAVĂ fără 235.000 de lei. Un fost coleg a mințit-o luni în șir # Gândul
O femeie grav bolnavă din comuna Urdari (județul Gorj) a fost păcălită de un bărbat alături de care lucrase, în trecut, în străinătate. Fostul coleg a lăsat-o pe femeia grav bolnavă fără suma de 200.000 de lei. Victima de 45 de ani, din comuna Urdari, a rămas fără aproape 235.000 lei, în urma înșelăciunii comise […]
Acum 4 ore
14:10
Din cauza măsurilor fiscale ale Guvernului Bolojan, prețurile cresc în România de TREI ori mai repede decât în Uniunea Europeană # Gândul
România rămâne ţara cu cea mai ridicată inflaţie din UE, cu un avans anual al preţurilor de 8,5%. Potrivit datelor Oficiului de statistică al Uniunii Europene (Eurostat), publicate miercuri, 17 septembrie 2025, rata anuală a inflaţiei în Uniunea Europeană a rămas stabilă în luna august, la 2,4%. Astfel, din cauza măsurilor fiscale luate de Guvernul […]
14:10
Românii sunt de acord cu STAGIUL militar, dar cu o condiție. Sondajul care arată pe cine ne bazăm în cazul unui conflict militar # Gândul
Un sondaj de opinie realizat de INSCOP Research arată că un procent semnificativ de români au o părere mai degrabă pozitivă și sunt de acord cu introducerea stagiului militar. Există însă o condiție. 74,2% dintre români susțin introducerea stagiului militar, relevă un sondaj de opinie realizat de INSCOP Research pentru platforma Informat.ro. Românii au o […]
14:10
România, în vizorul SUA. Direcțiile în care America are PLANURI mari cu țara noastră / Investiții în domeniul energetic și nuclear # Gândul
Vești bune pentru România! Chris Wright, secretarul american al Energiei, a transmis că România se află pe lista țărilor în care SUA vor să dezvolte resurse energetice, inclusiv nucleare. În acest context, Ambasada Statelor Unite în România a publicat, miercuri, o scurtă înregistrare audio, prin care Chris Wright susține interesul american pentru România. Reamintim că țara […]
14:00
Incident aerian la plecarea lui Donald Trump din SUA: avionul prezidențial s-a apropiat periculos de un zbor comercial. Cum a fost gestionată situația # Gândul
Zborul președintelui american Donald Trump înspre Marea Britanie nu a fost lipsit de incidente, astfel că în timp ce traversa New York-ul, avionul Air Force One era să intre în coliziune cu un alt aparat de zbor. Avionul de pasageri Spirit Airlines a fost somat de un controlor de trafic aerian să schimbe ruta, după […]
14:00
Ce salariu lunar încasează un zidar în Spania, acum, în 2025. Cu cât este plătit pe oră un muncitor # Gândul
Să fii zidar nu e ușor. Munca depusă în aria construcțiilor este considerabilă, muncitorii fiind nevoiți să ridice și să care constant elemente de construcție. În anumite țări, salariul este pe măsura efortului. Totuși, situația s-a mai schimbat, în ultimii ani. În Spania, de pildă, salariile au scăzut dramatic. Iată cu cât este plătit pe […]
14:00
Drulă se plânge că Bucureștiul este blocat. Îi reamintim domnului Drulă că orașul a fost condus 6 ani de Nicușor Dan, cel care a promis “Revoluție în trafic” și cel care îl sprijină ACUM în eforturile de candidatură # Gândul
Fostul ministru USR al Transporturilor, Cătălin Drulă, se plânge pe Facebook că e blocată Capitală. Este posibil ca acesta să fi uitat că Bucureștiul a fost condus 6 ani de Nicușor Dan, cel care a promis “Revoluție în trafic” și care care îl sprijină acum în eforturile sale pentru câștigarea fotoliului de primar general. Cătălin […]
14:00
(P) Consiliul Județean Ilfov dă startul Campionatului Mondial de Anduranță Ecvestră pentru Tineret și Juniori # Gândul
Autoritățile la nivel județean vor da startul unui eveniment de talie internațională. Astfel, la Ilfov, se vor strânge cei mai pricepuți jockey de la Tineret și Juniori. Joi, 18 septembrie, șefii administrației județene din Ilfov îi așteaptă la Buftea pe împătimiții competițiilor ecvestre. Este vorba despre un eveniment care va reuni competitori din peste 30 […]
13:50
Prima reacție a lui Cristiano Bergodi, posibil antrenor la Petrolul! Ce variante mai au în vizor prahovenii # Gândul
Petrolul Ploiești caută un antrenor după despărțirea de Liviu Ciobotariu, survenită în urmă cu 48 de ore. Unul dintre numele vehiculate este Cristiano Bergodi, dar surse Gândul susțin că s-a mai luat legătura cu Marius Croitoru (liber de contract) și Sebi Tudor (ASA Târgu Mureș). Prima reacție a lui Cristiano Bergodi, posibil antrenor la Petrolul! […]
13:50
Sorina Matei îi face portretul lui Marius Iacob “Elodia”, autorul dosarului lui C. Georgescu: Dovada loviturii de stat nu e, cum nu e nici ELODIA # Gândul
Jurnalista Sorina Ruxandra Matei și-a exprimat opinia despre rechizitoriul lui Călin Georgescu, în care i se aduc noi acuzații, și care a fost întocmit de procurorul Marius Iacob, de la Parchetul de pe Înalta Curte de Casație și Justiție. Sorina Ruxandra Matei a precizat că este familiarizată cu rechizitoriile procurorului Iacob, care au devenit o […]
13:50
ZIUA Bucureștiului, sărbătorită la 20 septembrie. De ce este această dată un reper pentru capitala României # Gândul
În fiecare an, la 20 septembrie se sărbătorește Ziua Bucureștiului, o ocazie prin care locuitorii și vizitatorii rememorează istoria capitalei României și îi celebrează prezentul. Data nu a fost, însă, aleasă întâmplător. Potrivit istoricilor, 20 septembrie marchează prima atestare documentară a orașului București, consemnată în 1459, într-un hrisov emis de domnitorul Vlad Țepeș. În acel act, […]
13:40
Designerul Cătălin Botezatu, în vârstă de 58 de ani, a vorbit despre cariera sa și despre cât a fost nevoit să muncească pentru a reuși în viață. Cătălin Botezatu este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați designeri din România. De-a lungul anilor, Cătălin Botezatu s-a bucurat de mare succes atât ca model, cât […]
13:30
Crin Antonescu, necruțător. ANULAREA alegerilor: “ILOGICĂ”/ “Dacă PNL devine o forță anti-Soroșistă, o voi sprijini / USR “noii bolșevici” # Gândul
Crin Antonescu a declarat în cadrul podcastului „Hai România” că ignorarea partidului AUR, în favoarea USR-ului și a actualei puteri este o formă de „propagandă”. În acest sens, fostul prezidențiabil a adus în discuție și discursul laudativ al lui Liiceanu la adresa lui Bolojan. „Un partid care nu e în afara legii care e în […]
13:30
Consilierul economic al lui Nicușor Dan cere PRIVATIZAREA companiilor de stat. USR insistă cu același PLAN de când a intrat în coaliție # Gândul
Privatizarea companiilor de stat, văzută ca posibilă soluție la reducerea deficitului record, revine pe tapet. De când au intrat la guvernare, USR insistă sistematic pentru această soluție, puternic contestată de opoziție, dar și de numeroși experți. Consilierul economic al președintelui, Radu Burnete, a reluat ideea. Într-un amplu mesaj postat pe contul său de Facebook, Radu […]
13:30
Muzeul Naţional de Istorie Naturală din Paris a fost prădat. Șase kilograme de pepite de aur „inestimabile” au dispărut # Gândul
Jaf spectaculos la Paris. Muzeul Naţional de Istorie Naturală a fost victima unui furt de pepite de aur în noaptea de luni spre marţi, cantitatea totală furată fiind de aproximativ şase kilograme. Dacă ar fi vândute pe piaţă ca metal brut, pepitele ar valora circa 600.000 de euro, dar pentru muzeu exponatele au o valoare […]
13:20
AUR a depus moțiune simplă împotriva Dianei Buzoianu. Inițiatorii acuză că politicile de mediu slăbesc securitatea energetică a României # Gândul
Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a depus marți o moțiune simplă împotriva Dianei Buzoianu, ministrul Mediului. Moțiunea a fost semnată de 50 de deputați AUR și este intitulată „Slăbirea securității energetice a României prin politici de mediu care obstrucționează punerea în funcțiune a hidrocentralelor începute de 1989”. Moțiunea, care are șase pagini, va fi dezbătută […]
13:20
Ce poți să faci în weekend de „Zilele Bucureștiului”. Porți deschise la Primărie, sau plimbări gratuite cu autobuzele turistice # Gândul
În weekend-ul 20-21 septembrie 2025, se sărbătoresc Zilele Bucureștiului. Primăria Capitalei organizează mai multe evenimente specifice, precum concerte, expoziții, porți deschise sau plimbări gratuite cu autobuzele turistice. „Sărbătorim împreună Zilele Bucureștiului, în acest weekend! Pe 20 și 21 septembrie 2025, Capitala își deschide porțile pentru două zile pline de istorie, cultură și distracție. Concerte, expoziții, […]
13:10
Meteo 17 septembrie 2025. Cod galben de vânt puternic în 15 județe. Sunt anunțate ploi în majoritatea regiunilor # Gândul
A fost actualizată prognoza meteo pentru ziua de 17 septembrie 2025. Specialiștii în meteorologie au emis un cod galben de vânt puternic în 15 județe, azi și mâine. Sunt anunțate ploi în majoritatea regiunilor, iar temperaturile maxime se situează între 15°C și 25°C. Meteorologii au emis prognoza pentru ziua în curs. Datele meteorologice arată că […]
13:10
Franța se confruntă cu o nouă GREVĂ/ Ministrul de Interne și-a exprimat îngrijorarea cu privire la eventuale acte de violență în cadrul manifestației # Gândul
Ministrul de Interne al Franței, Bruno Retailleau, a dat asigurări că nu va rămâne „automat” în funcție în următorul Guvern, exprimându-și, totodată, îngrijorările cu privire la greva care se va desfășura joi. Președintele partidului Republicanilor a indicat că nu va ezita să demisioneze dacă „ne vom împotmoli în manevre politice și nu vom asculta poporul […]
13:10
Crin Antonescu critică „propaganda” de izolare a partidului AUR și susținere a USR-ului: ” Sunt bolșevicii acestei epoci” # Gândul
Crin Antonescu a declarat în cadrul podcastului „Hai România” că AUR este un partid de care trebuie ținut cont, iar ignorarea formațiunii lui Simion, în favoarea USR-ului și a actualei puteri este o formă de „propagandă”. În acest sens, fostul prezidențiabil a adus în discuție și discursul laudativ al lui Liiceanu la adresa lui Bolojan. […]
13:00
Prezumtivul asasin al lui Charlie Kirk a apărut pentru prima oară în fața instanței. Ce scria pe BILETUL care a anticipat crima # Gândul
Tyler Robinson, suspectul în asasinarea lui Charlie Kirk, a apărut în faţa instanţei pentru prima oară de la arestare. Acesta purta o vestă specială care să împiedice autovătămarea. Procurorul de caz spune că a lăsat un bilet în care anunţa că va comite crima. Tyler Robinson, suspectul de 22 de ani arestat în cazul uciderii […]
