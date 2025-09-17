Florin Călinescu tranșează procesul lui Călin Georgescu: „Va fi ca procesele lui Iliescu/ Va ține ca Georgescu să nu candideze în 2029”

Florin Călinescu a vorbit la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, difuzată în exclusivitate de Gândul, că procesul în care Călin Georgescu este acuzat de o serie de infracțiuni grave, că ar fi un pretext pentru a-l opri din a mai candida pentru funcția de președinte al României. „Logica nu există în această situație. Cred […]

