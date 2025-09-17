Retail O’Clock. O privire înspre retailul viitorului

10:15

„În următorii trei – cinci ani ne propunem să construim un portofoliu de peste 200 de clienţi, să atingem o cifră de afaceri de ordinul zecilor de milioane de euro şi să ne consolidăm poziţia ca un furnizor de referinţă pentru soluţii digitale de management energetic în Europa şi nu numai“, a spus Alexandru Mureşan, CEO şi cofondator Renergia. Atât el cât şi Dacian Jurj şi Dan Doru Mic sunt membri ai Centrului de Cercetare în Tranziţie Energetică şi povesteau anterior că acest proiect a pornit de la o teză de doctorat la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.