Vești SUMBRE de la vârful BNR. Nu scăpăm de creșterea prețurilor nici anul viitor
Gândul, 17 septembrie 2025 17:20
Infația rămâne mare, iar prețurile nu se vor liniști prea curând. Economistul-șef al BNR spune că abia în 2026 am putea ajunge la o inflație de 3,5%, dar până atunci urmează noi scumpiri la gaze. Prețurile din România rămân ridicate, iar inflația, acum la aproape 10%, nu va coborî la un nivel suportabil prea repede. […]
• • •
Acum 5 minute
17:40
Ce PEDEAPSĂ a primit italianul care și-a ucis soția de origină română și pe fiica acesteia, în vârstă de 22 de ani # Gândul
Curtea de Apel cu Jurați din Bologna l-a condamnat la închisoare pe viață pe italianul Salvatore Montefusco, fost antreprenor în construcții din Castelfranco Emilia, fiind acuzat de uciderea soției sale, românca Gabriela Trandafir, și a fiicei acesteia, Renata, în vârstă de 22 de ani. Crima a avut loc pe 13 octombrie 2022, la Cavazzona di […]
17:40
Florin Prunea, despre șansele de calificare ale naționalei la CM 2026. „Cu ei e meciul decisiv în ceea ce privește locul doi în grupă” # Gândul
Florin Prunea a vorbit despre șansele de calificare ale României la CM 2026. Dacă învinge Austria, naționala noastră se poate lupta cu Bosnia. Echipa națională ocupă locul 3 în Grupa H la CM 2026, cu 7 puncte în 5 partide, la 5 puncte distanță de ocupantele primelor două locuri Bosnia și Austria. Fostul portar crede […]
Acum 15 minute
17:30
CTP arbitrează „regii mârlanilor”, Trump și Ceaușescu. Legătura dintre sceneta KITSCH de la Londra și Ordinul Jartierei # Gândul
Într-o postare pe contul său de Facebook, jurnalistul Cristian Tudor Popescu a făcut un comentariu acid față de pompa de prost gust afișată în timpul vizitei președintelui american Donald Trump la Londra. Cunoscutul gazetar a făcut o comparație neașteptată între liderul de la Casa Albă și dictatorul Nicolae Ceaușescu. Mai precis, Cristian Tudor Popescu și-a […]
17:30
Danemarca va cumpăra armament de mare precizie cu rază lungă de acțiune: „O schimbare de PARADIGMĂ în politica de apărare daneză” # Gândul
Guvernul danez a anunțat miercuri, 17 septembrie, că va cumpăra armament de mare precizie cu rază lungă de acțiune pentru a-și consolida capacitatea de descurajare, considerând că amenințarea rusă asupra Europei va persista pentru o lungă perioadă de timp. Este prima dată când Danemarca anunță un plan de acest fel, notează Le Figaro. „Rusia va […]
17:30
CCR îi dă dreptate lui Nicușor Dan. O lege care transfera gratuit un teren al statului, declarată NECONSTITUȚIONALĂ # Gândul
Curtea Constituțională a admis sesizarea președintelui României privind un teren de peste 2 hectare care urma să ajungă gratuit în patrimoniul comunei Moara, județul Suceava. Curtea Constituțională a României a decis marți să admită sesizarea președintelui Nicușor Dan împotriva unei legi votate de Parlament, care prevedea transferul gratuit al unui teren de 2,24 hectare din […]
Acum 30 minute
17:20
STUDENȚII anunţă PROTESTE masive împotriva Legii Bolojan / 44.000 de tineri, rămași fără sprijin financiar # Gândul
Revolta studenților față de Legea Bolojan continuă. Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR), cea mai mare federație studențească din țară, anunţă proteste la nivel național în 29 septembrie. Tinerii spun că măsurile de austeritate din educație și deciziile luate în continuare de guvernanți ignoră mesajele și nevoile lor. ANOSR arată că reducerile de la […]
17:20
Rocadă la conducerea prefecturii București și în alte trei județe. USR preia șefia de la PSD și PNL # Gândul
Urmează înlocuiri la conducere a patru prefecturi din țară. Este vorba despre București, Timiș, Bacău și Botoșani, acolo unde momentan sunt prefecți de la PSD și PNL, au precizat surse politice pentru Gândul. Decizia a fost luată în ședința coaliției de miercuri și urmează ca PSD să cedeze trei funcții, iar PNL una. Rocada ar […]
17:20
Acum o oră
17:10
Călinescu îl ironizează pe Liiceanu și îl laudă și el, pentru un spațiu pe Bolojan: „Sunteți cel mai tare” # Gândul
Florin Călinescu a vorbit, în cadrul emisiunii „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, difuzată, în exclusivitate de Gândul, despre textul laudativ scris de Gabriel Liiceanu la adresa lui Bolojan, în care filozoful îl compară pe premier cu Moise. Florin Călinescu a menționat, referitor la oda laudativă a lui Liiceanu la adresa lui Bolojan, actualul premier și […]
17:10
În ziua în care s-a recăsătorit cu fosta soție, un francez a câștigat la LOTO… pentru a doua oară # Gândul
Un francez a trăit o coincidență stranie, în ziua în care s-a recăsătorit cu fosta soție. A câștigat la loterie pentru a doua oară, la nici doi ani distanță de la primul succes, iar în contul său a mai intrat, astfel, un milion de euro. Astfel, între Primărie și locuința conjugală, norocosul bărbat a decis […]
17:00
17:00
Simona Halep s-a retras în februarie 2025, la Transylvania Open de la Cluj. Acum, la Impact Bucharest, a fost invitată și a vorbit despre carieră, cel mai bun meci și planurile sale. Simona Halep și-ar fi făcut o nouă intervenție estetică. Cum arată acum. Ea are în palmares 24 de trofee WTA, din care două […]
16:50
Iulia Navalnaia, văduva liderului opoziţiei ruse Aleksei Navalnîi, care a murit în condiții mai mult decât suspecte înr-o închisoare din Siberia anul trecut, susţine că analize efectuate de laboratoare din străinătate pe probe biologice prelevate de la soţul ei arată că acesta a fost otrăvit, relatează Reuters şi AFP. Iulia a acuzat în repetate rânduri […]
16:50
Cum ar fi arătat România cu Elena Lasconi președinte. Florin Călinescu: Era mai brează decât Nicușor # Gândul
În ediția de miercuri a emisiunii „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache”, invitatul Florin Călinescu a făcut un exercițiu de imaginație. Cum ar fi arătat România dacă Elena Lasconi ar fi ocupat funcția supremă în stat. Provocat de moderatorul emisiunii marca Gândul să comenteze pe tema prezenței Elenei Lasconi în fruntea țării, vedeta de televiziune și-a […]
Acum 2 ore
16:40
Nicușor Dan a aprobat prepoziționarea mai multor aeronave și a unui contingent SUA la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu # Gândul
Nicușor Dan, președintele României, i-a transmis o scrisoare lui Sorin Grindeanu, președintele Camerei Deputaților, prin care informează Parlamentul că a aprobat prepoziţionarea pe teritoriul României, la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, a unor aeronave de realimentare în aer, a unui contingent al Statelor Unite ale Americii şi mijloace de protecţia forţei, şi a unor aeronave […]
16:40
Ce lideri străini au beneficiat de protocolul plimbării în caleașca regală în Marea Britanie/Ceaușescu a fost primit de regina ELISABETA în 1978 # Gândul
Președintele SUA Donald Trump este doar ultimul dintr-o lungă serie de lideri politici care au beneficiat de tradiționalul fast al vizitelor de stat în Marea Britanie, inclusiv celebrele plimbări în caleașca regală. Printre ei s-au numărat Nicolae Ceaușescu (în 1978), împăratul Hirohito al Japoniei, Vladimir Putin, George W. Bush, Xi Jinping și, cel mai recent, […]
16:40
Bancul zileri este despre un cuplu spectaculos. El este cucerit de frumusețea ei, iar ea a fost șocată de „inteligența” lui… – Eșt ceea m-ai frumoasă dupe palnetă. – Ce „palnetă”? – Palneta noastră tera. Tu nu ști că noi santem pe palneta tera? – Știu. – Și atuncia de ce m-ai întrebi? Norocul tău […]
16:40
UE suspendă sprijinul acordat Guvernului NETANYAHU și pregătește sancțiuni /„Situația umanitară este intolerabilă” # Gândul
Uniunea Europeană intenționează să aplice sancțiuni Israelului, din cauza ofensivei militare pe teritoriul Fâșiei Gaza, unde situația umanitară este dezastruoasă, anunță Kaja Kallas, Înaltul reprezentant UE pentru Afaceri Externe. ”Astăzi, am discutat în Colegiul Comisarilor despre situația din Fâșia Gaza, operațiunea din orașul Gaza reprezintă o escaladare a războiului, astfel că am prezentat un pachet […]
16:40
Florin Călinescu a criticat sistemul de PENSII și felul în care te tratează statul: „Pensia mea nu e de stat. Tu nu-mi dai banii de buzunar” # Gândul
În cadrul emisiunii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, Florin Călinescu a criticat modul în care statul și cetățenii gestionează pensiile și drepturile salariale. Acesta a atras atenția asupra birocrației din sistem și a subliniat că problemele sunt susținute de complicitatea populației. Urmăriți aici emisiunea integrală. „Dă-mi toți banii odată și nu mai am treabă cu tine […]
16:30
Florin Călinescu despre relația nefirească dintre Antena 3 și Nicușor Dan: “Vedeți că hârtia a rămas la noi“ # Gândul
Invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, actorul Florin Călinescu a comentat pe marginea campaniei de imagine a președintelui, susținută fără menajamente de postul de televiziune Antena 3. Chestionat de moderator cum explică relația nefiresc de apropiată dintre trustul Antena Group și Nicușor Dan, vedeta de televiziune a observat că, neîndoios, președintele în funcție […]
16:30
Florin Călinescu, despre VIZITA lui Nicușor Dan în SUA: „O să-i facă SPP-ul o casă mică, albă și o să fie dus acolo, cu copiii în cârcă” # Gândul
În cadrul emisiunii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, Florin Călinescu a vorbit despre vizita promisă la Casa Albă a președintelui Nicușor Dan. Acesta a comentat situația într-o notă umoristică, punând accentul pe faptul că președintele își dorește să se întâlnească cu Trump, doar că anumite conjuncturi nu-i permit. Călinescu a completat întregul moment fredonând o […]
16:30
Florin Călinescu a declarat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, difuzată în exclusivitate de Gândul, că ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, nu-i inspiră deloc încredere. „La București nu se hotărăște nimic de politica externă, doar taxe și impozite. Numai când îl vezi pe Moșteanu, dezertezi ca în Pădurea Spânzuraților, fugi din țară cu armamente pe […]
16:20
Florin Călinescu, mesaj pentru Alex Florența: „Nu sunt dobitoc, domnule Florența. Lovitura de stat au dat o ei! Cei care acuză lovitura de stat!” # Gândul
Florin Călinescu a comentat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache” afirmațiile procurorului general Alex Florența cu privire „lovitura de stat” din noiembrie 2024, când primul tur al alegerilor prezidențiale au fost câștigate de Călin Georgescu. Invitatul a precizat că „lovitura de stat au dat-o ei! cei care acuză lovitură de stat”. „Lovitura de stat […]
16:10
Călinescu, despre reacția lui Nicușor Dan la dezvăluirea Gândul cu privire la echipa de FILMARE: „Cum să credem așa ceva! Și ăla mic e tot de la SPP!” # Gândul
În cadrul emisiunii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, Florin Călinescu a adus un val de critici și ironii la adresa lui Nicușor Dan, comentând răspunsul președintelui cu privire la echipa de „voluntari” din preajma sa. Într-o notă sarcastică, Florin Călinescu a spus că și copilul cei mic al președintelui ar putea să fie de la […]
16:10
Bombă în dosarul Georgescu – Potra. Jurnalista Sorina Matei dezvăluie gafa uriașă a PG și ÎCCJ # Gândul
Jurnalista Sorina Matei a dezvăluit, într-un mesaj publicat pe pagina de facebook, care este gafă uriașă a Parchetului General și a Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ) în dosarul Georgescu – Potra. Sorina Matei devoalează că Judecătoarea Adriana Stoicescu, fost președinte al Tribunalului Timiș, a fost interceptată ilegal jumătate de an pe o presupusă […]
16:00
După 3 ani de la condamnarea definitivă, ICCJ suspendă pedeapsa fostului șef CNAS Lucian Duță. A fost admis recursul în casație # Gândul
După mai bine de trei ani de la condamnarea definitivă pentru o faptă prescrisă dispusă de judecătoarele CAB Daniela Panioglu și Alina Guluțanu, ICCJ a suspendat pedeapsa fostului șef CNAS Lucian Duță. Judecătoarea ICCJ Adriana Ispas a admis în principiu recursul în casație formulat de Duță și a dispus suspendarea executării condamnării până la soluționarea […]
16:00
Cele 5 zodii care dau lovitura până la 1 octombrie 2025. Norocul este la fiecare pas, au putere și motivație # Gândul
Cinci zodii au parte de vești extraordinare, în următoarele 14 zile. Până la 1 octombrie 2025, unii dintre nativi vor reuși să dea lovitura, iar norocul va fi la fiecare pas. Au putere și motivație să treacă peste obstacole și să își urmeze dorințele. Veștile sunt favorabile pentru mai multe zodii. Perioada următoare va fi […]
15:50
Florin Călinescu tranșează procesul lui Călin Georgescu: „Va fi ca procesele lui Iliescu/ Va ține ca Georgescu să nu candideze în 2029” # Gândul
Florin Călinescu a vorbit la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, difuzată în exclusivitate de Gândul, că procesul în care Călin Georgescu este acuzat de o serie de infracțiuni grave, că ar fi un pretext pentru a-l opri din a mai candida pentru funcția de președinte al României. „Logica nu există în această situație. Cred […]
15:50
Polonia îndeamnă statele UE să oprească importurile de petrol RUSESC până la sfârșitul anului 2026 # Gândul
Polonia îndeamnă statele membre ale Uniunii Europene care încă achiziționează petrol rusesc să oprească aceste importuri până la sfârșitul anului 2026, a declarat, miercuri, ministrul Energiei, Milosz Motyka. Conducta petrolier „Drujba” furnizează petrol rusesc în Ungaria și Slovacia, care continuă să achiziționeze energie din Rusia, după ce alte națiuni ale UE au rupt legăturile cu […]
15:50
Florin Călinescu: „Nicușor Dan e ZERO pentru mine. Nu mă mai interesează personajul. A mințit într-un moment în care iminent era președinte” # Gândul
În cadrul emisiunii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, Florin Călinescu a adus mai multe critici președintelui Nicușor Dan. Actorul a mărturisit că a fost dezamăgit de acesta și de modul în care nu și-a respectat promisiunile electorale. Urmăriți aici emisiunea integrală. „Din punctul meu de vedere, Nicușor Dan este zero pe partea de promisiuni electorale. […]
Acum 4 ore
15:40
(P) Administrația Sectorului 5 amenajează rampe de acces în blocuri, pentru persoanele cu handicap # Gândul
Administrația Sectorului 5, prin Compartimentul Infrastructură, amenajează rampe de acces în bloc pentru persoanele cu handicap. Primarul Vlad Popescu Piedone a publicat informații referitoare cu străzile pe care s-au executat astfel de lucrări. În cadrul programului derulat la nivelul Sectorului 5, „Accesibilitate pentru toți”, șefii administrației au dispus amenajarea de rampe pe mai multe străzi […]
15:30
Florin Călinescu, atacuri la adresa procurorului general, Alex Florența: „Rechizitoriul este o JENANTĂ compunere” # Gândul
În cadrul emisiunii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, Florin Călinescu a comentat rechizitoriul lui Călin Georgescu, pe care îl consideră o „jenantă compunere” din care nu se înțelege nimic. Urmăriți aici emisiunea integrală. „Eu cred că băiatul ăsta (Alex Florența) a venit cu această jenantă compunere doar ca să iasă în evidență. El și Marius […]
15:30
Florin Călinescu: „Dacă Nicușor Dan este invitat la Londra, i se dă o trotinetă regală și e primit de ăla mic” # Gândul
Florin Călinescu a făcut o paralelă între persoana președintelui Nicușor Dan și Donald Trump, în contextul vizitei liderului de la Casa Albă la Londra. Actorul a menționat, ironic, că lui Nicușor Dan i s-ar da o trotinetă, în loc de caleașcă, și ar fi întâmpinat de fiul cel mic al lui William, în locul regelui […]
15:30
Toto Dumitrescu a ajuns la Judecătoria 1 în vederea emiterii madatului de arestare. Analizele IML confirmă cocaina în sânge – SURSE # Gândul
Toto Dumitrescu, fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu, a fost dus la Judecătoria 1 în pentru emiterea mandatului de arestare, după ce a petrecut noaptea în arestul de la Udriște. Rezultatele de sânge de la IML confimă consumul de cocaină. Mandatul de reținere expiră miercuri la ora 19.00. Știre în curs de actualizare.
15:20
Actorul Florin Călinescu a comentat, în cadrul emisiunii „Ai aflat, cu Ionuț Cristache” , vizita oficială a președintelui SUA Donald Trump în Marea Britanie, în special momentul în care a fost plimbat în caleașca regală alături de monarhul Charles al II-lea. Florin Călinescu a sugerat că vizita lui Donald Trump în Marea Britanie nu are […]
15:20
Manifestațiile de amploare care vor paraliza Franța pe 18 septembrie. Perturbări majore și haos în orașe / Atenționare de călătorie pentru români # Gândul
Ministerul Afacerilor Externe avertizează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Franța că joi, 18 septembrie 2025, este programată o grevă generală, cu perturbări majore în transporturi, sănătate, învățământ și servicii publice. Situația provocată de noua criză politică din Franța a degenerat în proteste de stradă și violențe, culminând joi cu […]
15:20
Educatoarea care administrează clubul educaţional din Timişoara, unde un băieţel a murit înecat într-un iaz, a fost arestată preventiv. Contestația procurorilor la măsura controlului judiciar a fost acceptată de instanță. Educatoarea care administrează clubul educaţional din Timişoara unde un băieţel de un an şi 8 luni a murit înecat, într-un iaz ornamental, a fost arestată […]
15:20
Ce se află pe AGENDA lui Donald Trump la a doua vizită oficială în Marea Britanie. Președintele american va fi primit cu fast de Regele Charles # Gândul
Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, și Prima Doamnă vor fi găzduiți de Regele Charles și Regina Camilla la Castelul Windsor, pentru o a doua vizită de stat efectuată de oficialul american în Marea Britanie. Președintele nu are angajamente publice pe tot parcursul vizitei, însă mii de persoane sunt așteptate să participe la proteste […]
15:10
Fă o plimbare lungă în natură. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de joi, 18 septembrie 2025. Berbec Astăzi vei fi pus la încercare, așa că pregătește-te pentru neprevăzut. O parte importantă din viața ta este pusă sub semnul întrebării în acest moment și ești obligat să înfrunți consecințele. Este ceva care rezonează cu […]
15:10
Rețetă rapidă de ardei iuți umpluți cu brânză. Cum prepari un aperitiv gustos pentru invitați # Gândul
Dacă te-ai decis să prepari un aperitiv gustos și rapid pentru invitați, ai putea opta pentru ardei iuți umpluți cu brânză. Pentru această rețetă vei avea nevoie de câteva ingrediente și puțin timp petrecut în bucătărie. Vezi mai jos rețeta. Atunci când ai musafiri, un aperitiv rapid ar putea să schimbe cu totul dinamica gustului, […]
15:10
Soarta prelungirii plafonării prețurilor la alimentele de bază, decisă săptămâna viitoare. Liderii coaliției nu au ajuns miercuri la un acord # Gândul
După ce în ședința de coaliție de miercuri nu au ajuns la o decizie finală în ceea ce privește prelungirea plafonării prețurilor la alimentele de bază, liderii coaliției se vor reuni din nou marțea viitoare pentru a decide. Tot atunci ar urma să se ajungă la un acord și în ceea ce privește reforma administrației […]
15:00
Strada Amilcar Săndulescu s-a deschis în Sectorul 6. Primăria anunță că noua arteră va ajuta traficul de pe Podul Ciurel # Gândul
Primăria Sectorului 6 anunță că a deschis o stradă care ar ajuta traficul de pe Podul Ciurel – construcție cunoscută ca „Cel mai scump viraj la stânga”. Strada Amilcar Săndulescu are puțin peste 200 de metri liniari. Cum se va circula pe ea. „E mică, dar a salvat situația! Strada Amilcar Săndulescu are puțin peste […]
14:50
Președintele SUA Donald Trump a debarcat din elicopterul Marine One, alături de Prima Doamnă Melania Trump, la Palatul Windsor, unde a fost întâmpinat de regele Charles al Marii Britanii. Pentru a doua oară, președintele SUA Donald Trump este în vizită de stat în Marea Britanie. Donald și Melania Trump au fost întâmpinați la Castelul Windsor […]
14:40
România, în vizorul SUA pentru PLANURILE NUCLEARE. Domeniile pe care America vrea să le dezvolte cu țara noastră # Gândul
Chris Wright, secretarul american al Energiei, a transmis că România se află pe lista țărilor în care SUA vor să dezvolte resurse energetice, inclusiv nucleare. În acest context, Ambasada Statelor Unite în România a publicat, miercuri, o scurtă înregistrare audio, prin care Chris Wright susține interesul american pentru România. Reamintim că țara noastră face eforturi diplomatice […]
14:40
Cântăreața Alexandra Ungureanu, în vârstă de 41 de ani, a dat câteva detalii despre cel care îi este iubit. Artista face naveta pentru a fi alături de acesta. Alexandra Ungureanu este o apariție foarte plăcută în industria muzicală din România. Artista este foarte preocupată de imaginea sa și de felul în care se prezintă […]
14:40
Cine va moșteni averea lui Robert Redford. Actorul investise sume considerabile în cauze nobile # Gândul
Actorul Robert Redford a murit la vârsta de 89 de ani, marți, 16 septembrie 2025. Legendarul actor a lăsat în urmă o avere impresionantă și, de-a lungul timpului, a investit sume considerabile în cauze nobile. Legendarul actor s-a stins din viață în locuința sa din Sundance, Utah. În ultimele clipe de viață, bărbatul a fost […]
14:40
Dacia lansează pe piața din România Duster Pick-Up, un model utilitar cu dublă cabină și patru locuri. Mașina este realizată în parteneriat cu Romturingia, companie de caroserii din Câmpulung Muscel. Comenzile pot fi plasate începând cu 17 septembrie, iar prețul de pornire este de 25.983 de euro (fără TVA). Design și specificații pentru Dacia Duster […]
14:40
Regele Charles i-a oferit președintelui american, Donald Trump, cel mai înalt nivel al protocolului, plimbându-l în caleașca regală, în cursul vizitei de stat. ȘTIRE ÎN CURS DE ACTUALIZARE
14:30
CHINA denunță operațiunile militare israeliene din Fâșia Gaza/ Beijingul cere implementarea unui „armistițiu cuprinzător și durabil” # Gândul
China a denunțat intensificarea operațiunilor israeliene din Fâșia Gaza, exprimându-și susținerea pentru încetarea imediată a ostilităților și găsirea unei soluții pentru încheierea conflictului. „China se opune operațiunilor militare ale Israelului” în Fâșia Gaza și îndeamnă Israelul să dea curs apelurilor de încetare imediată a ostilităților, a declarat, miercuri, Lin Jian, un purtător de cuvânt la […]
14:30
EXCLUSIV FCSB, azi, de la 18:30. Campioana nu mai strălucește și jucătorii cad pe capete: analizăm situația cu Ilie Stan și Christi Luță # Gândul
„EXCLUSIV FCSB”, o producție marca ProSport, revine în această seară, de la ora 18:30, pe canalul de YouTube ProSport și pe pagina de Facebook ProSport. Campioana României continuă să aibă mari probleme în campionat, unde nici de această dată n-a câștigat. De altfel, din ultimele 9 meciuri în Superliga, FCSB a obținut o singură victorie, […]
