STUDENȚII anunţă PROTESTE masive împotriva Legii Bolojan / 44.000 de tineri, rămași fără sprijin financiar

14:40

Cântăreața Alexandra Ungureanu, în vârstă de 41 de ani, a dat câteva detalii despre cel care îi este iubit. Artista face naveta pentru a fi alături de acesta. Alexandra Ungureanu este o apariție foarte plăcută în industria muzicală din România. Artista este foarte preocupată de imaginea sa și de felul în care se prezintă […]