E Willy Fog de România! Atacantul, amintiri fabuloase din carieră: "Măncau șobolani la rotisor" / "Am zburat în papuci, aveam doar tricoul de pe mine"
Sport.ro, 17 septembrie 2025 18:50
Un atacant român care a făcut înconjurul lumii datorită experiențelor pe care le-a avut în fotbal, interviu pentru Sport.ro.
Alte ştiri de Sport.ro
Acum 30 minute
18:50
Tricourile ”tricolorilor” pentru Mondialul din America sunt pregătite deja de un fan al naționalei! # Sport.ro
Deși România a remizat cu Cipru, 2-2, și are șanse minime de calificare directă la Campionatul Mondial din 2026, un suporter al naționalei visează deja la turneul final din America.
18:50
Acum o oră
18:40
Cine e ”ultimul mohican” de la Corvinul: ”Appreciation post / Felicitări pentru întreaga carieră!” # Sport.ro
Corvinul Hunedoara e prima clasată în acest moment în eșalonul secund al României.
18:30
Alexandru Musi, pus la punct de Zeljko Kopic! Winger-ul a aruncat banderola la națională și a ieșit înjurând # Sport.ro
Alexandru Musi a fost protagonistul unui moment tensionat la meciul României U21 din San Marino, câștigat cu 2-0 de tricolorii lui Costin Curelea în preliminariile EURO 2027.
18:20
Reacția lui Trent Alexander-Arnold după ce s-a ”rupt” la trei luni după transferul la Real Madrid # Sport.ro
Trent Alexander-Arnold a semnat la începutul lui iunie cu Real Madrid, după ce a petrecut o ”viață” la Liverpool în Marea Britanie.
Acum 2 ore
18:10
Horia Tecău, OUT! Cine este noul căpitan-nejucător al echipei de Billie Jean King Cup a României # Sport.ro
FRT a decis noul căpitan nejucător al echipei României de Billie Jean King Cup.
18:00
Puștiul joacă pentru clubul unde tatăl său a debutat la vârsta de 16 ani.
17:50
Dramatism în Japonia! Cum a reușit Katie Moon să ia aurul în spectaculoasa finală de la săritura cu prăjina # Sport.ro
Katie Moon a cucerit aurul în finala de la săritura cu prăjina a Mondialului de atletism din Japonia.
17:50
Jucătorul cu peste 460 meciuri la Real Madrid a debutat cu stil în România! Lovitura dată de "U" Cluj # Sport.ro
Suedezul are în palmares 13 trofee alături de Real Madrid.
17:40
Jurnaliștii italieni, verdict sumbru pentru Cristi Chivu: ”E deja în vizor și riscă să fie înlocuit. Ei doi sunt liberi” # Sport.ro
Cristian Chivu (44 de ani) a preluat-o pe Inter Milano în luna iunie, după ce s-a despărțit de Parma.
17:20
Clubul traversează una dintre cele mai dificile perioade din istoria sa pe teren, însă la capitolul financiar a bifat un record istoric.
17:20
Rapid și Universitatea Craiova sunt singurele echipe care nu au înregistrat nicio înfrângere până acum, în noul sezon al Superligii României.
Acum 4 ore
17:00
Usain Bolt, viața după retragerea din sportul de performanță.
16:50
Andrei Vlad a dat-o în judecată pe FCSB! Câți bani trebuie să scoată din buzunar Gigi Becali # Sport.ro
Andrei Vlad, fostul portar al FCSB, a decis să-și caute dreptatea în instanță și și-a dat fosta echipă în judecată.
16:50
Cum l-a descris Pantilimon pe Costel Gâlcă și ce a remarcat despre Rapid: ”Diferit față de sezonul trecut” # Sport.ro
Rapid nu are nicio înfrângere în startul actualei stagiuni.
16:40
Justin, fiul lui Patrick Kluivert, a intrat în Cartea Recordurilor! Performanță fantastică # Sport.ro
Premier League se vede în direct și în exclusivitate în România pe VOYO.
16:30
Ruben Amorim este pe marginea prăpastiei la Manchester United.
16:20
Cristi Chivu poate răsufla ușurat. Jose Mourinho este aproape de Benfica, după rușine cu Qarabag # Sport.ro
Formația portugheză s-a despărțit astăzi de Bruno Lage.
16:20
Lovitură pentru FC Barcelona! Starul catalanilor a fost lăsat acasă și nu va juca în Champions League # Sport.ro
FC Barcelona o va înfrunta pe Newcastle joi seară, de la ora 22:00, în prima etapă din faza principală a competiției UEFA Champions League.
16:10
Colegul lui Dennis Man și-a ieșit din minți după PSV - Union St. Gilloise: "Ne era frică să cerem mingea" # Sport.ro
Echipa lui Dennis Man (27 de ani), PSV Eindhoven, a debutat cu stângul în faza principală din UEFA Champions League.
16:00
Rafael Nadal, sfat pentru Carlos Alcaraz! L-a îndemnat să uite de ce i-a spus Roger Federer # Sport.ro
Rafael Nadal (39 de ani, 22 de Grand Slam-uri) a vorbit despre noul val din tenisul mondial, reprezentat de Carlos Alcaraz și Jannik Sinner.
15:50
Campionatul Mondial de Atletism aduce în prim plan cei mai buni sportivi din lume, protagoniști într-o competiție spectaculoasă, cu probe și curse pline de dramatism.
15:40
Mafia, infiltrată într-un club din Italia! Justiția a preluat conducerea după ce a găsit "dovezi clare" # Sport.ro
Un scandal de proporții zguduie fotbalul italian!
15:20
O partidă care a fost amânată de ieri din cauza ploii a oferit un duel pe muchie de cuțit, pentru un loc în turul II, la Korea Open 2025.
15:20
Premieră în motorsportul românesc: Campioni naționali, europeni și mondiali vin la Mamaia Rally Show # Sport.ro
Cei 20 de concurenți – dintre care 8 sunt campioni naționali în țări precum Italia, Austria sau Bulgaria – vor pilota exclusiv modele de ultimă generație Rally2 și R5, valoarea totală a mașinilor depășind 5 milioane de euro.
Acum 6 ore
15:10
Legenda fotbalului italian pariază pe Cristi Chivu! Di Canio e convins că românul va reuși la Inter: "Are dreptate!" # Sport.ro
Paolo Di Canio, fostul mare atacant italian, a analizat lupta la titlu din Serie A și a avut cuvinte de laudă pentru proiectul lui Cristi Chivu la Inter Milano, echipă pe care o consideră principala rivală a campioanei Napoli.
15:00
FCSB are mari bătăi de cap înainte de următoarea partidă din campionat, pe care o va disputa vineri, în deplasare, cu FC Botoșani.
14:50
ȚSKA Sofia a anunțat numirea ca antrenor a fostului fotbalist de la FCSB! ”Face parte dintr-o familie faimoasă a <<militarilor>>” # Sport.ro
Valentin Iliev a activat ca secund la Universitatea Craiova și a fost aproape să o preia pe FCSB înainte de numirea lui Elias Charalambous.
14:40
Vestea așteptată de fanii naționalei! Giovanni Becali anunță când revine Mihăilă: "Nu e ceva serios" # Sport.ro
Transferat în această vară în Turcia, la Rizespor, Valentin Mihăilă (25 de ani) a avut ghinion și s-a accidentat după doar două partide jucate.
14:40
FCSB o va întâlni pe FC Botoșani în următoarea etapă din Superliga României.
14:20
Revenire de marcă în Superliga? Fostul antrenor al Rapidului a reacționat la interesul Petrolului: "Ușa e deschisă!" # Sport.ro
Rămas liber de contract după despărțirea de Rapid în primăvară, Cristiano Bergodi, 60 de ani, ar putea reveni pe banca unei echipe din Superliga.
14:10
Tensiunile din lotul lui Al-Hilal Omdurman au atins cote sufocante de la începutul săptămâni, imediat după înfrângerea cu Singida Black Stars, în finala Cupei CECAFA.
13:50
Minunea Grimsby Town continuă! După Manchester United, echipa din liga 4 cu antrenor din Gibraltar a mai făcut o victimă de top în Cupă # Sport.ro
Sezon extraordinar pentru micuța echipă din League Two, divizia a patra engleză.
13:50
Viral pe internet! Ce a apărut pe echipamentul lui Sehrou Guirassy în Juventus - Borussia Dortmund # Sport.ro
Faza principală din UEFA Champions League a început cu rezultate surprinzătoare.
13:50
La 45 de ani, o vârstă la care majoritatea sportivilor și-au agățat de mult racheta în cui, Venus Williams continuă să uimească.
13:20
Legenda Băniei a identificat singurul pericol pentru Craiova: "Totul se va nărui atunci!" # Sport.ro
Universitatea Craiova traversează o formă de excepție în Superliga, consolidându-și poziția de lider după victoria cu 2-0 în fața Farului Constanța.
Acum 8 ore
13:10
Schimbări operate la nivelul băncilor tehnice de la reprezentativele din Republica Moldova.
13:00
Renașterea Soranei: Cîrstea, victoria epică de la Seul o apropie de o sumă uriașă și de un meci fabulos # Sport.ro
La 35 de ani, Sorana Cîrstea are o ascensiune fantastică, în clasamentul mondial, iar parcursul bun din a doua jumătate a anului echivalează și cu niște câștiguri financiare importante.
12:50
Petrolul și-a ales noul antrenor, după plecarea lui Liviu Ciobotariu.
12:50
Chiar dacă Dinamo a învins-o categoric pe Petrolul, scor 3-0, Adrian Mutu, fostul mare atacant din "Ștefan cel Mare", temperează entuziasmul fanilor.
12:30
Fotbal regal în Champions League: Liverpool – Atletico, cap de afiș. Programul complet al serii # Sport.ro
Dacă prima seară din noul sezon ne-a oferit niște partide de cinci stele, diseară, sunt toate premisele ca ștacheta să fie ridicată și mai sus.
12:10
A început și AFC Champions League! Darwin Nunez, Theo Hernandez sau Riyad Mahrez au făcut show, a jucat și Florinel Coman # Sport.ro
Meciuri spectaculoase și în prima etapă din Liga Campionilor Asiei.
11:40
FCSB respiră! Unul dintre fotbaliștii de bază revine în defensivă pentru meciul de foc de la Botoșani # Sport.ro
FCSB primește o veste uriașă într-unul dintre cele mai slabe momente din istoria recentă a clubului.
11:40
Leo Messi a înscris din nou pentru Inter Miami.
11:40
Dinamovista Maria Coman, triplă campioană continentală la karate la Campionatul European din aceste zile! # Sport.ro
Performanță de excepție pentru sportiva legitimată în Ștefan cel Mare.
11:20
Verii primari din naționala României care va înfrunta Ungaria în barajul de foc pentru EURO! Meciurile sunt LIVE pe Pro Arena și VOYO # Sport.ro
Dublă manșă mai mult decât interesantă pentru ”tricolori”. Miza este participarea la Campionatul European.
11:20
Se spune că un necaz nu vine niciodată singur. Campioana României se convinge acum de acest lucru.
Acum 12 ore
11:10
Cristi Chivu, de neclintit! Face "scut" în fața jucătorului său înaintea duelului din UCL: "Nu-l schimb!" # Sport.ro
Cristi Chivu, antrenorul lui Inter, a ieșit la atac înaintea debutului din Champions League contra celor de la Ajax și a tranșat una dintre cele mai fierbinți dezbateri din presa italiană.
11:00
FCSB, într-o situație groaznică: ce a putut să zică Mihai Stoica arată dimensiunea crizei # Sport.ro
Campioana României din ultimele două sezoane e de nerecunoscut. O formație demnă de compasiune, în acest moment, mai ales după ce vedem declarația dată de președintele Consiliului de Administrație.
10:40
Ajax Amsterdam - Inter Milano, ce debut pentru Cristian Chivu în Champions League! Meciul este de la ora 22:00 # Sport.ro
Fost jucător la ambele echipe, românul debutează ca antrenor în principala competiție continentală.
