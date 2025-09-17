S-a aflat! Femeia care conducea Audiul lovit de Toto Dumitrescu este jucătoare de tenis! A reprezentat România la cel mai înalt nivel
Fanatik, 17 septembrie 2025 18:50
S-a aflat cine e femeia care conducea Audi-ul lovit de Toto Dumitrescu în accidentul auto din Capitală. E o tenismenă cunoscută, care a jucat pentru România în BJK Cup
• • •
Alte ştiri de Fanatik
Acum 5 minute
19:10
„Mi-a fost șofer”. Fostul coechipier al lui Cristi Chivu la Ajax, amintiri cu antrenorul român: „Un lider înnăscut” # Fanatik
Fostul fotbalist de la Ajax și de la Inter Milano, declarații tari înaintea meciului direct dintre cele două echipe din Champions League! Ce a spus despre Cristi Chivu
19:10
Creatorul ChatGPT intră într-o nouă afacere a viitorului. Inteligența artificială va fi surclasată de următoarea mare invenție # Fanatik
OpenAI pregătește o revoluție în tehnologie care va depăși inteligența artificială și are potențialul să transforme lumea.
Acum 30 minute
18:50
S-a aflat! Femeia care conducea Audiul lovit de Toto Dumitrescu este jucătoare de tenis! A reprezentat România la cel mai înalt nivel # Fanatik
S-a aflat cine e femeia care conducea Audi-ul lovit de Toto Dumitrescu în accidentul auto din Capitală. E o tenismenă cunoscută, care a jucat pentru România în BJK Cup
Acum o oră
18:40
Startul partidei dintre Oleksandriya și Dinamo Kiev a fost amânat din cauza unei alerte aeriene. Vladislav Blănuță era anunțat titular în duelul din Cupa Ucrainei.
18:30
Drama tulburătoare a legendei Stelei. Foștii colegii au izbucnit în lacrimi când l-au văzut: are 40 de kilograme și e în stare foarte gravă! Exclusiv # Fanatik
O legendă a Stelei trece printr-un moment de cumpănă. A jucat la Rapid și a antrenat Dinamo. Detalii sfâșietoare despre starea sa medicală.
Acum 2 ore
18:10
Mitică Dragomir a avut două variante de răspuns când a fost întrebat despre Ionuţ Moșteanu, ministrul apărării, și implicarea la Steaua # Fanatik
Ministrul apărării, Ionuţ Moşteanu, a fost pus la zid de Mitică Dragomir după declaraţiile despre promovarea CSA Steaua.
18:00
Zeljko Kopic l-a băgat în şedinţă pe Musi după episodul de la echipa naţională: “Nu arată deloc bine! I-am spus să nu se mai repete” # Fanatik
Zeljko Kopic l-a băgat în ședință, în direct la FANATIK SUPERLIGA, pe Alex Musi după ce fotbalistul lui Dinamo a aruncat banderola de căpitan la naționala U21.
17:50
Cum a reacționat miliardarul Dan Șucu după greșelile de arbitraj împotriva Rapidului. Dialog fabulos cu Dumitru Dragomir: „Era amărât rău” # Fanatik
Dumitru Dragomir a dezvăluit, în direct la „Profețiile lui DON Mitică”, ce dialog a purtat cu Dan Șucu după ce Rapid a fost încă o dată dezavantajată de arbitrii.
17:30
Cristi Chivu putea sta pe banca lui Ajax la meciul cu Inter din Champions League! Ce surpriză i-au pregătit olandezii. Exclusiv # Fanatik
Cristi Chivu debutează în Champions League, cu Inter, împotriva lui Ajax, echipă la care a fost căpitan. FANATIK a aflat cum va fi primit românul la revenirea la Amsterdam
17:30
Află care sunt SuperJocurile acestei săptămâni direct din Live-ul găzduit de Xbraker, expertul în casino. Sloturi exclusive, furnizori noi și o atmosferă de top, iată ce te așteaptă. Hai și tu! SuperJocurile ediției din 17 […]
Acum 4 ore
17:10
Cu ce bani a plătit România construcția de autostrăzi și drumuri expres. Care sunt sumele provenite de la bugetul de stat și cele din PNRR # Fanatik
Banii de la bugetul de stat sau bani din fonduri europene? De unde au provenit fondurile cu care s-a finanțat construcția autostrăzilor
17:10
O întreagă familie a pierit în accidentul din Argeș. Mama, tatăl și fata acestora nu au avut nicio șansă. Foto # Fanatik
Accidentul cumplit petrecut miercuri în județul Argeș, mai exact în Bascov, s-a soldat cu moartea a trei persoane. O întreagă familie, mama, tatăl și fata, a pierit.
17:10
Ce lovitură a putut să dea Mihai Rotaru la Craiova! Noua senzație din Bănie a fost aproape de un transfer la Valencia. Exclusiv # Fanatik
Universitatea Craiova a dat lovitura! A semnat cu fotbalistul care a fost la un pas să ajungă la Valencia. Impresarul său a dezvăluit totul
16:50
LIVE BLOG | Liga Campionilor la handbal masculin, etapa 2. Dinamo, față în față cu prima victorie # Fanatik
Spectacolul continuă în Liga Campionilor la handbal masculin cu etapa 2. Programul complet al lui Dinamo, meciurile transmise live video, scorurile și clasamentele.
16:20
Cum l-a anunțat Luis Enrique pe Neymar că nu mai e nevoie de el la PSG. Dezvăluiri în premieră # Fanatik
Motivul pentru care Luis Enrique a renunțat la Neymar. Un oficial de la PSG a vorbit despre planurile antrenorului spaniol.
16:10
FCSB a fost dată în judecată de fostul portar al echipei, Andrei Vlad! Află care este motivul și câți bani îi cere fotbalistul lui Gigi Becali
16:00
Xabi Alonso a venit cu explicații după ce l-a lăsat pe bancă pe Vinicius: „Nu ar trebui să se simtă ofensat” # Fanatik
Motivul pentru care Vinicius a început meciul cu Marseille din UEFA Champions League pe banca de rezervă. Xabi Alonso a venit cu explicații.
15:40
Cum l-a numit antrenorul lui Ajax pe Cristi Chivu înainte de meciul direct din Champions League: „Am vorbit mult pe atunci” # Fanatik
Antrenorul lui Ajax a prefațat duelul cu Inter din UEFA Champions League. Ce a spus John Heitinga despre noul tehnician al nerazzurrilor, Cristi Chivu.
15:20
Fostul coleg al lui Homawoo de la Dinamo, îngrijorat: “Sunt momente foarte grele pentru oricine! M-am speriat” # Fanatik
Josue Homawoo a fost victima unei accidentări teribile în Belgia, iar un fost coleg a mărturisit la ”FANATIK Dinamo” ce a simțit în acel moment.
Acum 6 ore
15:10
Patru români plecați la muncă în Germania, transformați în sclavi și sechestrați luni întregi. ”E un pericol real acolo” # Fanatik
Au crezut că vor primi un salariu atractiv și o locuință decentă dar au sfârșit într-un depozit, muncind 12 ore pe zi sub amenințări și violență
15:00
Gheorghe Mustață, mesaj radical pentru jucătorii de la FCSB: „Victorie la Botoșani sau război!”. Exclusiv # Fanatik
Gheorghe Mustață a vorbit în numele Peluzei Nord! Jucătorii sunt obligați să câștige la Botoșani sau „va veni tornada”. Ce a declarat liderul galeriei
14:50
Gabriel Boldici, veşti de ultimă oră după ce a făcut infarct! Ce se întâmplă cu fostul portar al Universităţii Craiova. Exclusiv # Fanatik
FANATIK a stat de vorbă cu Gabriel Boldici şi a aflat, în exclusivitate, care mai este starea de sănătate a fostului portar al Universităţii Craiova după infarctul suferit
14:40
Florin Niță și soția lui au împlinit 19 ani de când sunt împreună. Ce mesaj emoționant a postat Laura: „Zâmbete, sacrificii” # Fanatik
Florin Niță și soția lui sunt împreună de 19 ani. Laura a vrut să marcheze acest moment printr-o declarație emoționantă făcută soțului ei.
14:20
De necrezut! Spania poate fi interzisă la Cupa Mondială de propriul Guvern! Care este motivul # Fanatik
Guvernul spaniol, veste incredibilă! Ibericii ar putea decide să boicoteze Campionatul Mondial de Fotbal. „Vom analiza situația”.
13:50
Tragedie în Serbia! A murit după ce a suferit un atac de cord pe teren! Era vărul legendei lui Chelsea și a fost căpitan la Steaua Roșie Belgrad # Fanatik
Fostul căpitan de la Steaua Roșie Belgrad a murit la doar 41 de ani! Dejan Milovanovic era vărul lui Branislav Ivanovic, fost jucător important la Chelsea
13:40
Premoniția lui Mitică Dragomir despre situația lui Cristi Chivu. Cât timp îi mai dă pe banca Interului? „Cu șmecheria asta te naști” # Fanatik
Dumitru Dragomir a analizat situația în care se află Cristi Chivu la Inter după eșecul suferit în derby-ul contra lui Juventus (3-4).
13:40
De ce a refuzat Călin Georgescu să i se toarne ceai la întâlnirea conspirativă cu Horațiu Potra. Dezvăluiri din rechizitoriu # Fanatik
Ce s-a întâmplat, de fapt, a doua zi după anularea alegerilor în România. De ce s-au întâlnit Călin Georgescu și Horațiu Potra
13:30
Tragedie în sportul mondial. S-a stins din viață la doar 25 de ani în urma unui accident cumplit de mașină. „Ne va lipsi cel mai mult zâmbetul său molipsitor”.
13:20
Aqua Carpatica, lovitură uriașă de imagine pe plan internațional! Celebrul brand românesc s-a asociat cu Federația Peruană de Tenis și „a debutat” cu o victorie istorică în Cupa Davis # Fanatik
Aqua Carpatica, brandul creat de Jean Valvis, continuă să se extindă la nivel global! Cea mai bine vândută apă minerală din România ajunge și în America de Sud, după asocierea cu Federația Peruană de Tenis.
Acum 8 ore
13:10
La 12 ore după ce a jucat în Champions League, fotbalistul a apărut în fața instanței, fiind acuzat de viol # Fanatik
Marți juca în Champions League, iar miercuri a apărut în fața instanței! Fotbalistul este acuzat de cinci cazuri de viol și agresiune sexuală
12:50
Ce ratinguri au jucătorii din Superliga în EA FC 26. Cine este cel mai bine cotat fotbalist din România: Dinamo are 4 jucători în top # Fanatik
S-au aflat ratingurile fotbaliștilor din României pe EA FC 26. Cine este cel mai valoros jucător din celebrul joc pe calculator
12:40
Cine este atleta care a furat privirile tuturor la Campionatele Mondiale din Tokyo. Sportiva are un trup de zeiță # Fanatik
Cine este atleta care a făcut furori la Campionatele Mondiale de la Tokyo. Deși a ratat calificarea în semifinale, nimeni nu și-a putut lua ochii de la sportiva de 30 de ani.
12:40
Sondaj INSCOP: Ce spun românii despre stagiul militar pe bază de voluntariat. Cât de puternic este sprijinul pentru această măsură # Fanatik
Procentul românilor care sunt de acord cu introducerea stagiului militar pe bază de voluntariat este surprinzător de ridicat, potrivit unui sondaj INSCOP.
12:20
Cristi Chivu, aproape de bătaie cu Zlatan Ibrahimovic. Episodul rememorat de Gazzetta dello Sport înainte de Ajax – Inter # Fanatik
Moment cu totul special pentru Cristi Chivu. Antrenorul român debutează în UEFA Champions League pe stadionul unde a devenit un nume important în fotbalul mare.
12:10
GALERIE FOTO | HUAWEI Pura 80 Ultra, smartphone-ul care aduce un studio foto în buzunar: „E fascinant!” # Fanatik
Există momente în care vrei să surprinzi lumea așa cum o vezi cu ochiul liber. Până acum, camerele de smartphone promiteau performanțe remarcabile, dar se loveau de limitări în condiții dificile. Noua serie HUAWEI Pura […]
12:00
Constantin Budescu, reacție neașteptată despre situația de la FCSB: „S-a cunoscut lucrul ăsta” # Fanatik
Ce spune Constantin Budescu despre criza de la FCSB. Fostul jucător al campioanei României a vorbit despre șansele la play-off.
12:00
Activitatea fizică regulată aduce beneficii importante pentru sănătatea inimii, mobilitate, tonus și echilibrul psihic. Totuși, mulți oameni se confruntă cu dureri musculare după efort, mai ales atunci când reiau sportul după o pauză sau își […]
11:50
Victorie clară pentru Inter Miami în MLS. Cum s-a descurcat Lionel Messi. Fostul jucător de la Barcelona a primit un nou trofeu.
11:30
Sorin Grindeanu îi dă replica lui Dmitri Peskov: „Interferenţa rusă în alegerile din România este documentată” # Fanatik
Sorin Grindeanu, reacţie după trimiterea în judecată a lui Călin Georgescu: "România trebuie să transmită un semnal clar că nu are nimic de învățat din 'înțelepciunea rusească'".
11:30
Faza principală din Liga Campionilor a debutat spectaculos cu șase meciuri care au generat nu mai puțin de 23 de goluri, ambele echipe marcând în patru dintre duelurile care au avut loc marți seara. Fotbalul […]
11:20
Experții au dat verdictul: cine este favorită la câștigarea UEFA Champions League. Real Madrid nu e pe podium, iar Interul lui Chivu are șanse infime # Fanatik
Champions League a revenit cu un nou sezon palpitant. Cine sunt echipele cu șanse mari să cucerească trofeul. Verdictul specialiștilor în cazul Interului lui Chivu.
Acum 12 ore
11:10
Ultimele detalii despre noile stadioane Dinamo, Constanța și Pitești: „Va trebui să aștepte” # Fanatik
Construcțiile noilor stadioane din România au fost amânate cu scopul reducerii deficitului bugetar. Care sunt ultimele detalii
10:50
Mihai Stoica l-a luat la rost pe Valeriu Iftime înainte de FC Botoșani – FCSB: „Am văzut că e războinic, l-a luat pe Gigi că mieuna” # Fanatik
Mihai Stoica, declarații războinice înainte de FC Botoșani -FCSB. Ce i-a transmis lui Valeriu Iftime. „Nu ai cum să îi bați pe unii la infinit”.
10:40
Adrian Mutu a analizat, în direct la FANATIK SUPERLIGA, lupta pentru locurile de play-off din campionat. Ce spune „Briliantul” despre forma parcursă de CFR Cluj și FCSB.
10:40
S-a rupt lanțul de iubire! Jessica Goicoechea și fotomodelul rugbyst și-au spus adio după un an # Fanatik
Jessica Goicochea, fosta iubită a lui Marc Bartra, s-a despărțit de Manu Moreno, component al naționalei de rugby a Spaniei
10:20
Fostul angajat al lui Gigi Becali la FCSB i-a găsit echipă lui Jose Mourinho. „Eu rămân stelist” # Fanatik
Mutare de senzație în fotbalul mare. Jose Mourinho revine la Benfica după 25 de ani. Fostul angajat de la Steaua l-a convins pe „The Special One” să semneze.
10:10
Roberto De Zerbi iese la atac: „Știm cu toții ce face Real Madrid înainte de meciuri”. Ce a spus despre penalty-urile acordate: „Jenant!” # Fanatik
Real Madrid a început cu dreptul în Champions League, însă Olympique Marseille i-a dat mari bătăi de cap. Roberto De Zerbi, antrenorul francezilor, nu s-a ferit de cuvinte după meci
10:00
Computerland România a organizat lansarea variantei digitale a Albumului „Spațiul Istoric și Etnic Românesc” # Fanatik
Computerland România a organizat evenimentul de lansarea a ediției digitale a Albumului „Spațiul Istoric și Etnic Românesc”.
09:50
O veste bună și una rea pentru Cristi Chivu înainte de Ajax – Inter! Ce s-a întâmplat la antrenamentul „nerazzurrilor” # Fanatik
Cristi Chivu a primit o veste neplăcută înainte de meciul Ajax - Inter din Champions League, debutul său ca antrenor în cea mai importantă competiție inter-cluburi.
09:40
Care e marea problemă de la FCSB!? Adrian Mutu a vorbit despre startul dezastruos de sezon al campioanei României. E Gigi Becali de vină?
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.