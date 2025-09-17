Fiul lui Ilie Dumitrescu a fost arestat preventiv pentru 30 de zile! Decizie de ultimă oră în cazul lui Toto Dumitrescu

16:00

Doi părinți din Iași au fost condamnați la cinci, respectiv patru ani de închisoare cu executare, după ce bebelușul lor a murit într-un accident rutier. Cei doi au fost găsiți vinovați de neglijență gravă, deoarece au refuzat să monteze un scaun auto special pentru copil în mașina pe care o dețineau, pe motiv că „nu le plăcea cum arată”.