Ţara noastră candidează pentru un loc în Consiliul Guvernatorilor AIEA

18:50

* Tranzacţii de numai 36 milioane lei, cu mult sub media zilnică a anuluiIndicii Bursei de Valori Bucureşti (BVB) au avut preponderent creşteri, în sesiunea de tranzacţionare de ieri, într-o zi fără o direcţie clară a pieţelor europene. Indicele BET, al celor mai lichide douăzeci de titluri de la BVB, a avut un avans de 0,84%, la 20.869 de puncte, în vreme ce indicele BET-BK, reperul de randament al fondurilor de investiţii în acţiuni, s-a apreciat cu 0,61%, până la 4.034 de puncte.