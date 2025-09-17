Ţara noastră candidează pentru un loc în Consiliul Guvernatorilor AIEA
Bursa, 17 septembrie 2025 20:20
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a condus delegaţia României la Conferinţa Generală a Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA), desfăşurată la Viena în perioada 15-16 septembrie 2025. Din delegaţie a făcut parte şi ministrul Energiei, Bogdan Ivan.
• • •
USR obţine Prefectura Capitalei şi 13 posturi de secretar de stat în urma negocierilor din coaliţie # Bursa
Coaliţia de guvernare a ajuns la un compromis privind împărţirea funcţiilor, PSD cedând patru prefecturi către USR - Bucureşti, Timiş, Bacău şi Botoşani - în schimbul reducerii numărului total care ar fi revenit conform algoritmului politic, transmit surse citate de News.ro.
NordNews: Moscova foloseşte reţeaua bisericească din Soroca şi Drochia pentru a influenţa alegerile din Republica Moldova # Bursa
Noi dezvăluiri despre o operaţiune de influenţă orchestrată de Moscova în Republica Moldova au fost publicate de portalul nordnews.ro, care arată cum Kremlinul încearcă să intervină în campania electorală pentru parlamentarele din 28 septembrie.
Talibanii reduc accesul la internet în Afganistan pentru a combate and #8222;viciul and #8221; # Bursa
Guvernul taliban de la Kabul a limitat miercuri, pentru a doua zi consecutiv, accesul la internet în mai multe provincii afgane, justificând măsura prin and #8222;lupta împotriva viciului şi corupţiei morale and #8221;, transmite AFP.
Rogobete: În discuţia iniţială cu premierul am spus foarte clar că în sănătate nu putem tăia bugete # Bursa
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat că bugetul sănătăţii nu poate fi redus, având în vedere că România nu se numără printre statele europene cu finanţări ridicate în acest domeniu.
Putin şi Modi îşi reafirmă and #8222;prietenia and #8221;, după convorbirea liderului indian cu Donald Trump # Bursa
Preşedintele rus Vladimir Putin şi premierul indian Narendra Modi au discutat miercuri la telefon şi au salutat and #8222;prietenia and #8221; dintre cele două ţări, în pofida presiunilor exercitate de Washington asupra relaţiilor lor economice, a relatat AFP.
PNL îşi reafirmă sprijinul pentru reformele iniţiate de Guvernul Bolojan şi este and #8222;ferm hotărât să continue acest proces and #8221;, a declarat miercuri vicepreşedintele formaţiunii, Ciprian Ciucu.
Ministerul Dezvoltării a propus reducerea a 13.000 de posturi din administraţia publică, a declarat miercuri primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, după şedinţa tehnică de la Palatul Victoria pe tema reformei administrative, transmite News.ro.
Procuratura Generală de la Chişinău a anunţat că Ministerul Justiţiei din Grecia a decis suspendarea procesului de extrădare a oligarhului fugar Vladimir Plahotniuc, fără a preciza motivele, potrivit mass-media.
Achiziţiile Indiei de petrol rusesc şi participarea sa la exerciţiile militare organizate de Moscova ar putea afecta întărirea relaţiilor cu Uniunea Europeană, a avertizat miercuri şefa diplomaţiei europene, Kaja Kallas, citată de AFP.
Polonia expulzează un tânăr ucrainean care a operat o dronă deasupra sediului guvernului din Varşovia # Bursa
Polonia va expulza în Ucraina un tânăr de 21 de ani care a operat o dronă ce a survolat luni clădirile guvernamentale din Varşovia, a anunţat poliţia poloneză, potrivit France Presse.
* Tranzacţii de numai 36 milioane lei, cu mult sub media zilnică a anuluiIndicii Bursei de Valori Bucureşti (BVB) au avut preponderent creşteri, în sesiunea de tranzacţionare de ieri, într-o zi fără o direcţie clară a pieţelor europene. Indicele BET, al celor mai lichide douăzeci de titluri de la BVB, a avut un avans de 0,84%, la 20.869 de puncte, în vreme ce indicele BET-BK, reperul de randament al fondurilor de investiţii în acţiuni, s-a apreciat cu 0,61%, până la 4.034 de puncte.
Comisia de afaceri juridice a Parlamentului European (JURI) urmează să recomande pe 23 septembrie ridicarea imunităţii eurodeputatei italiene Ilaria Salis (grupul Stângii), decizia finală urmând să fie luată de plenul PE la începutul lunii octombrie, relatează Euractiv.
Ciprian Ciucu a plecat dintr-o conferinţă de presă după ce a fost întrebat repetat despre banii daţi de PNL presei # Bursa
Ciprian Ciucu, prim-vicepreşedintele PNL şi primarul Sectorului 6, a întrerupt brusc conferinţa de presă susţinută la Parlament, după doar patru minute, vizibil iritat de întrebările repetate ale jurnalistului Cristian Andrei de la Snoop.ro legate de contractele PNL cu presa.
Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii and #8222;Răsvan Angheluţă and #8221; Galaţi îşi redeschide porţile după o lungă perioadă în care a fost închis pentru renovare.
Partidul Social Democrat anunţă că Programul naţional de relansare economică, prezentat recent, va avea efecte concrete şi imediate în Buzău, judeţ în care şomajul în rândul tinerilor NEET rămâne ridicat.
Ministerul Educaţiei: Trei proiecte educaţionale au câştigat Premiul european pentru predare inovatoare 2025 # Bursa
Ministerul Educaţiei anunţă că trei proiecte coordonate de şcoli şi instituţii din România - din Bucureşti, Harghita şi Iaşi - au fost desemnate câştigătoare la Premiul european pentru predare inovatoare 2025, acordat de Comisia Europeană.
Primăria municipiului Galaţi a finalizat încă un proiect derulat cu fonduri obţinute prin Compania Naţională de Investitii. Este vorba despre noua sală de sport de la Şcoala nr. 29, din cartierul Micro 19.
Ediţia FIDELIS desfăşurată în perioada 5 - 12 septembrie 2025 a atras un număr semnificativ de investitori, fiind înregistrate subscrieri în valoare de peste 2,15 miliarde lei, prin 19.434 de ordine.
Implementarea soluţiilor de management energetic al clădirilor în construcţii noi sau renovate poate reduce dramatic consumul de energie, genera economii de milioane de euro şi facilita conformitatea cu cerinţele de reglementare. În calitate de companie orientată spre impact, https://www.se.com/ww/en/insights/electricity-4-0/priority-sector-decarbonization/the-path-to-net-zero-buildings/#intro?utm_source=facebook and utm_medium=organic_social and utm_campaign=2025sept_ro_es_ Schneider Electric sprijină obiectivele de eficienţă energetică şi sustenabilitate ale clienţilor şi partenerilor săi printr-o gamă largă de instrumente, aplicaţii şi servicii.
Nicuşor Dan: CCR confirmă că legea privind transferul gratuit al terenului către comuna Moara punea în pericol proprietatea statului # Bursa
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis după ce Curtea Constituţională a admis sesizarea pe care a făcut-o privind transferul gratuit al unui teren aflat în proprietatea statului către comuna Moara, judeţul Suceava, că legea punea în pericol proprietatea statului şi nu existau garanţii suficiente că terenul va fi folosit în interes public.
* Compania aeriană a lansat o nouă aeronavă Airbus A220-300 * Marius Pandel, preşedintele AnimaWings: and #8222;Ne propunem să devenim rapid opţiunea numărul unu pentru pasagerii români şi nu numai, să punem România pe locul cuvenit pe harta Europei, atât din punct de vedere al conectivităţii, cât mai ales al respectului pentru pasageri and #8221; * AnimaWings are cel mai amplu proiect de investiţii în infrastructura aeronautică din ultimele decenii * Cristian Pandel, CEO Christian Tour: and #8222;Proiectul nostru de ţară este aviaţie plus turism and #8221;
Preşedintele Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu, a declarat în cadrul evenimentului Impact Bucharest 2025, că suprareglementarea reprezintă o problemă majoră în România, afirmând că ţara and #8222;este mai catolică decât Papa and #8221;, adică implementează reguli mai complicate decât cere Uniunea Europeană (UE).
Afirmaţiile de tipul and #8222;îmbunătăţeşte memoria and #8221;, and #8222;detoxifiază organismul and #8221; sau and #8222;sprijină sistemul imunitar and #8221; sunt din ce în ce mai frecvente pe ambalajele produselor alimentare sau în reclamele la suplimente.
Acţionarii OMV Petrom (SNP) au fost convocaţi la o adunare, în data de 23 octombrie, cu propunerea alocării de dividende speciale în sumă de aproape 1,25 miliarde lei, conform unui raport al producătorului de petrol şi gaze, publicat ieri, pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti (BVB).
Poliţia Română atrage atenţia asupra unei noi metode de înşelăciune prin WhatsApp, în care escrocii creează conturi false folosind fotografiile şi numele unor persoane reale, dar asociate unor numere de telefon diferite, potrivit News.ro, care afirmă cele ce urmează.
Asociaţia Industriei Fotovoltaice din România (RPIA) a organizat pe 17 septembrie, la Călugăreni, judeţul Giurgiu, cea de-a treia ediţie a Solar Open Day, eveniment găzduit de PPC Renewables România la parcul fotovoltaic Lumina, potrivit unui comunicat al asociaţiei.
Danemarca va achiziţiona arme de precizie cu rază lungă de acţiune pentru a contracara Rusia # Bursa
Guvernul danez a anunţat că va achiziţiona pentru prima dată arme de precizie cu rază lungă de acţiune, ca parte a eforturilor de consolidare a capacităţii de descurajare, având în vedere că ameninţarea rusă asupra Europei va persista mulţi ani.
Inflaţia anuală din Marea Britanie s-a menţinut la 3,8% în august, potrivit datelor oficiale, însă alimentele s-au scumpit în cel mai rapid ritm din ianuarie 2024, transmite The Guardian.
Curtea Constituţională a României (CCR) a amânat pentru 8 octombrie analizarea sesizării preşedintelui Nicuşor Dan privind legea iniţiată de deputatul Silviu Vexler referitoare la regimul cultelor.
Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenţionare de călătorie pentru românii care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Franţa, unde joi, 18 septembrie, este anunţată o grevă generală declanşată de mai multe sindicate.
Numărul turiştilor din Delta Dunării a înregistrat o scădere în acest sezon estival comparativ cu anul precedent, iar preşedinţii organizaţiilor de management turistic din judeţul Tulcea consideră că principalele cauze sunt războiul din Ucraina şi măsurile de austeritate adoptate de Guvern pentru reducerea deficitului bugetar, care afectează afacerile din domeniu.
Compania naţională KazMunayGas a anunţat reluarea exporturilor de petrol prin conducta Baku-Tbilisi-Ceyhan (BTC), după suspendarea temporară din august ca urmare a contaminării unor transporturi de ţiţei azer cu cloruri organice, potrivit unui comunicat al companiei.
Polonia a cerut statelor membre UE care încă importă energie din Rusia să înceteze aceste achiziţii până la sfârşitul anului 2026, oferind totodată sprijin în acest demers, a declarat miercuri ministrul polonez al energiei, Milosz Motyka.
Peskov: Rusia şi SUA menţin contactele prin canale diplomatice, fără planuri de întrevederi la nivel înalt # Bursa
Rusia şi Statele Unite continuă să comunice prin diverse canale diplomatice şi instituţionale, însă nu există în prezent planuri pentru contacte la nivel înalt între preşedinţii Vladimir Putin şi Donald Trump, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, potrivit agenţiei RIA Novosti.
Asociaţia pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR) anunţă că peste un milion de români au accesat în ultimele 12 luni portalul www.pilonul2.ro pentru a verifica situaţia contului lor de pensie privată, potrivit datelor Google Analytics, citate într-un comunicat emis redacţiei.
Procurorul general Igor Krasnov, recomandat pentru funcţia de preşedinte al Curţii Supreme din Rusia # Bursa
Comisia prezidenţială de la Kremlin l-a recomandat pe procurorul general Igor Krasnov pentru numirea în funcţia de preşedinte al Curţii Supreme, decizia fiind transmisă preşedintelui Vladimir Putin pentru nominalizare în Consiliul Federaţiei, potrivit Kremlin.ru.
Parlamentul discută înfiinţarea Comandamentului Nodului Logistic şi prepoziţionarea forţelor americane la Baza 57 Mihail Kogălniceanu # Bursa
Conducerile Senatului şi Camerei Deputaţilor se întâlnesc de la ora 15:30, în şedinţă comună online, pentru a analiza mai multe subiecte, printre care o scrisoare a preşedintelui Nicuşor Dan prin care propune aprobarea înfiinţării pe teritoriul României a Comandamentului Nodului Logistic - România.
CNA din Republica Moldova desfăşoară peste 70 de percheziţii într-un dosar de finanţare ilegală a partidelor # Bursa
Centrul Naţional Anticorupţie (CNA) din Republica Moldova a anunţat miercuri, 17 septembrie, că desfăşoară peste 70 de percheziţii pe întreg teritoriul ţării, inclusiv la Chişinău, într-un dosar penal ce vizează suspiciuni de finanţare ilegală a formaţiunilor politice în circumstanţe agravante, potrivit unui comunicat al instituţiei.
UE propune suspendarea unor părţi comerciale din acordul de asociere UE-Israel din cauza războiului din Gaza # Bursa
La 18 luni după ce Irlanda şi Spania i-au cerut preşedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, să revizuiască acordul UE-Israel, Comisia Europeană a prezentat o propunere de suspendare a anumitor componente comerciale ale acordului de asociere.
Preşedinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a anunţat miercuri, în timpul unui discurs susţinut în Rada Supremă a Ucrainei, că instituţia va deschide un birou permanent la Kiev, potrivit Kyiv Independent.
Regele Charles l-a întâmpinat pe Donald Trump, în timp ce a doua vizită de stat - istorică - a preşedintelui SUA în Marea Britanie a început cu un fast fără precedent, dar şi cu securitate intensă, investiţii în tehnologie şi proteste planificate.
ANOSR anunţă proteste studenţeşti la nivel naţional pe 29 septembrie, împotriva măsurilor de austeritate din educaţie # Bursa
Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR) va organiza proteste în întreaga ţară pe 29 septembrie, pentru a exprima nemulţumirea faţă de măsurile de austeritate adoptate în educaţie şi faţă de modul în care studenţii sunt excluşi din procesul decizional.
Friedrich Merz: Incursiunile Rusiei în spaţiul aerian al Poloniei şi României fac parte dintr-un sabotaj al lui Putin # Bursa
Încălcările spaţiului aerian polonez şi românesc de către Rusia fac parte dintr-o strategie de lungă durată a preşedintelui Vladimir Putin de testare a limitelor şi destabilizare, a declarat cancelarul german Friedrich Merz.
Kasparov îl critică pe Nicuşor Dan pentru opoziţia faţă de zona de excludere aeriană în Ucraina # Bursa
Opozantul rus Garry Kasparov a criticat poziţia preşedintelui României, Nicuşor Dan, care a declarat că ţara noastră and #8222;mai degrabă and #8221; nu susţine instituirea unei zone de interdicţie aeriană deasupra Ucrainei, potrivit HotNews.
Într-un peisaj de consum în continuă schimbare, criteriile de alegere ale unui produs nu mai ţin doar de gust sau preţ.
CEC Bank oferă clienţilor posibilitatea de a achiziţiona abonamente de asistenţă rutieră direct din aplicaţia de Mobile Banking - CEC app, într-o nouă versiune disponibilă deja în Google Play, App Store şi Huawei AppGallery, potrivit unui comunicat al băncii.
Artmark stabileşte un nou record pe piaţa de artă: vânzări de peste 15 milioane euro în plin an electoral # Bursa
Raportul de piaţă 2024-2025 realizat de Casa de Licitaţii A10 by Artmark arată că, în ciuda unui an marcat de instabilitate politică, tensiuni geopolitice şi inflaţie, piaţa de artă din România a înregistrat creşteri semnificative.
Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj a solicitat demararea unei anchete administrative la Aeroportul Internaţional and #8222;Avram Iancu and #8221; Cluj, după apariţia unor imagini pe site-ul clujenii.ro care arătau modul inadecvat de manipulare a bagajelor, potrivit unui comunicat al instituţiei.
