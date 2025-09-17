Bolojan APROBĂ un împrumut de 500 milioane euro pentru Autostrada A1
Gândul, 17 septembrie 2025 20:20
Guvernul României va discuta joi aprobarea unui contract de finanțare cu Banca Europeană de Investiții în valoare de 500 de milioane de euro pentru susținerea proiectului Autostrada A1 – Cofinanțare aferentă fondurilor de coeziune ale UE. Potrivit informației de presă privind agenda ședinței de guvern din 18 septembrie, Executivul urmează să aprobe negocierea și semnarea […]
Acum 10 minute
20:40
Trump, însoțit în Marea Britanie de o importantă DELEGAȚIE de politicieni și oameni de afaceri americani # Gândul
Președintele american Donald Trump a sosit marți seara în Marea Britanie pentru o a doua vizită de stat, fără precedent, însoțit de o delegație de politicieni dar și oameni de afaceri. Cele două națiuni vor încheia acorduri de investiții, o reînnoire a unei „relații speciale” pe care premierul Keir Starmer dorește să o susțină, notează […]
Acum 30 minute
20:30
Alexandru Rogobete anunță construcția de centre de adicție: Numărul de consumatori crește exponențial # Gândul
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat, miercuri seara la Prima News, că țara noastră duce lipsă de centre de sănătate mintală, de adicție, de post adicție, însă ele nu se vor construi peste noapte, este evident. Ministrul a reamintit că abia în martie au fost date Ordonanța și legislația. „Astăzi există anumite centre, dar ele […]
20:20
Acum o oră
20:10
20:10
Tânărul care a ridicat o dronă deasupra clădirilor guvernamentale din Varșovia va fi EXPULZAT. Cât timp nu va avea voie să intre în spațiul Schengen # Gândul
Un tânăr ucrainean de 21 de ani a fost expulzat din Polonia și nu va mai avea voie să intre în spațiul Schengen timp de 5 ani, după ce a ridicat o dronă deasupra cartierului guvernamental din Varșovia, unde se află biroul premierului și Ministerul Apărării. Incidentul a avut loc la câteva zile după ce […]
Acum 2 ore
19:40
Federația SANITAS, mesaj dur pentru Guvern: „Empatia nu ține de foame”. Salariații din Asistența Socială amenință cu proteste # Gândul
Sindicaliştii avertizează că angajații DGASPC merg încă la muncă doar din responsabilitate față de beneficiari, dar atrag atenția Guvernului că empatia „nu ține de foame” și amenință cu proteste dacă salariile vor continua să întârzie. Federația SANITAS a transmis că sistemul de asistență socială a ajuns într-o situație critică, după ce în mai multe județe […]
19:30
Bolojan îi lasă pe primari cu ochii în soare, după ce-i convoacă la Guvern / Olguța Vasilescu: Nu cu dl. Cseke aveam de făcut aceste discuții # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a lipsit, miercuri, de la întâlnirea convocată chiar de acesta cu aleșii locali. Bolojan a fost la o întâlnire a conducerii PNL și nu a mai ajuns la Guvern, la ora 16.00, oră la care era programată discuția pe reforma administrativă. „Nu cu domnul Cseke aveam noi de făcut aceste discuții”, a […]
19:30
Friedrich Merz a anunțat, în Bundestag, „toamna REFORMELOR sociale” /Opoziția denunță cheltuielile excesive pentru apărare # Gândul
Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a anunțat, miercuri, în Bundestag, reforme fundamentale în sistemul de asistență socială, deși opoziția de extremă-dreapta și de stânga a denunțat cheltuielile militare excesive ale Guvernului de la Berlin. Dezbaterea generală este în fiecare an unul dintre cele mai fierbinți evenimente din Bundestag, o oportunitate ca opoziția să critice politicile Guvernului. […]
19:20
Horoscopul KARMIC de toamnă și lecțiile pe care fiecare zodie trebuie să le învețe pentru a atrage echilibrul în viața personală și profesională # Gândul
În astrologia karmică, se consideră că fiecare semn zodiacal are lecțiile sale specifice care trebuie asimilate de toți nativii pentru a evolua și a atrage echilibrul în viața personală și profesională. Toamna este, din punct de vedere astrologic, un anotimp al introspecției și al transformărilor interioare, notează Playtech.ro. În această perioadă, pozițiile planetare pun accent […]
19:10
Sfaturi utile pentru ca VINETELE să se păstreze mai bine la congelator, pentru iarnă! Care e secretul gospodinelor # Gândul
Vinetele se numără printre legumele care pot fi gătite ușor, în diferite moduri și în orice anotimp. Și pentru că în această perioadă gospodinele pregătesc preparatele pentru sezonul rece, iată câteva secrete pentru ca vinetele să se păstreze mai bine la congelator pentru iarnă. Mai întâi, acestea trebuie bine spălate, tăiate și uscate. Apoi, se […]
19:00
Federația Română de Automobilism Sportiv anunță stabilirea unui nou record de competiții organizate într-un singur weekend. Astfel, în perioada 19 – 21 septembrie, sub egida FRAS vor fi organizate 13 evenimente automobilistice. Organizarea acestor evenimente aduce cifre impresionante, nu doar pentru automobilismul sportiv, ci și pentru sport în general. Conform listelor preliminare de înscrieri, 670 […]
Acum 4 ore
18:40
Dacă ați văzut această mașină, anunțați imediat POLIȚIA! Care este povestea din spatele său și de ce proprietarul cere ajutorul populației # Gândul
O familie din Mangalia trăiește un adevărat coșmar, de mai bine de un an de zile, de când au împrumut mașina unei cunoștințe, care nu mai răspunde la telefon și care a plecat în Germania. Autoturismul nu a fost înstrăinat legal, dar a ajuns pe mâna altor persoane necunoscute, care circulă zilnic în zona Podului […]
18:40
Atac teribil într-un mall din Capitală. Tânărul agresat avea ordin de restricție față de soția agresorului # Gândul
Un tânăr de 26 de ani a fost înjunghiat cu un cuțit de un bărbat de 40 de ani. Tânărul avea interdicția de a se apropia de soția agresorului, în baza unui ordin de protecție. Incidentul a avut loc într-un centru comercial tip mall din Capitală. Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București au demarat […]
18:30
MARILE semne de întrebare și MARILE controverse din jurul acuzării lui Georgescu. Cum a distrus președintele Nicușor Dan prezumția de nevinovăție # Gândul
După nouă luni, Parchetul General, prin forcepsul folosit de procurorul Marius Iacob&Co, a scos pe piață – a se citi trimitere la instanță – dosarul cu 22 de inculpați, cap de listă Călin Georgescu. O disecție pe burta copilului cu plămânii firavi ar fi prea mult acum, pentru că născutul încă respiră. Adică, nu ne […]
18:30
Toto Dumitrescu, ARESTAT 30 de zile după ce a fugit de la locul accidentului. A ieșit pozitiv la cocaină # Gândul
Toto Dumitrescu a fost arestat preventiv după un accident rutier în care a fost implicat, fiind depistat pozitiv la cocaină. Instanța a decis plasarea lui în arest pentru 30 de zile. Pe 17 septembrie 2025, Toto Dumitrescu a fost prezentat la Judecătoria Sectorului 1, unde procurorii au cerut arestarea sa preventivă. Judecătorul de drepturi și […]
18:20
De ce s-a supărat Ciprian Ciucu și a plecat brusc de la conferința de presă / PNL a șters de pe Facebook înregistrarea momentului # Gândul
Moment inedit în Parlament. Ciprian Ciucu pleacă de la propria conferință de presă, după prima întrebare. Ieșind la declarații, în calitate de purtător de cuvânt al PNL, Ciucu a fost deranjat că unul dintre jurnaliști nu a respectat regula de a adresa o singură întrebare. După un schimb de replici cu jurnalistul, Ciucu decide să […]
18:10
Agenții FIFA, implicați în scandalul care ZGUDUIE fotbalul românesc. CÂȘTIGURI de milioane de euro cu ajutorul jucătorilor impresariați # Gândul
O anchetă ProSport care vizează mai mulți agenți FIFA zguduie fotbalul autohton. Mai mulți jucători din Superliga, Liga 2 și 3 ar putea fi audiați de Departamentul de Integritate din cadrul Federației Române de Fotbal. Este vorba de un dosar în care ar fi fost plasate pariuri pentru câștiguri care se apropie de neverosimila sumă […]
18:00
Mii de oameni protestează la LONDRA, în timp ce regele Charles și regina Camilla l-au primit pe președintele Trump la Windsor # Gândul
Un mare protest împotriva celei de-a doua vizite de stat a președintelui SUA Donald Trump în Marea Britanie are loc la Londra, în timp ce regele Charles și regina Camilla ai Marii Britanii și prințul și prințesa de Wales i-au întâmpinat pe președintele Donald Trump și pe soția sa, Melania, la Castelul Windsor. În timp […]
18:00
O nouă metodă de FRAUDĂ online a luat amploare. Tot mai mulți români devin victimele escrocilor # Gândul
Tot mai mulți români cad pradă unei metode de fraudă online prin care hoții se dau drept rude sau prieteni și cer bani de urgență. Polițiștii din Giurgiu trag un semnal de alarmă asupra unei noi metode de fraudă care face tot mai multe victime pe WhatsApp și alte aplicații de mesagerie. Escrocii își creează […]
17:50
Curtea de Apel cu Jurați din Bologna l-a condamnat la închisoare pe viață pe italianul Salvatore Montefusco, fost antreprenor în construcții din Castelfranco Emilia, fiind acuzat de uciderea soției sale, românca Gabriela Trandafir, și a fiicei acesteia, Renata, în vârstă de 22 de ani. Crima a avut loc pe 13 octombrie 2022, la Cavazzona di […]
17:50
Discuțiile comerciale dintre UE și cea mai mare economie din Asia de Sud-Est au fost FINALIZATE, după aproape un deceniu # Gândul
După aproape un deceniu, Uniunea Europeană și Indonezia au finalizat discuțiile comerciale, parte a eforturilor blocului european de a-și diversifica lanțurile de aprovizionare și de a deschide noi piețe. Comisarul european pentru comerț, Maros Sefcovic, va vizita Indonezia pe 23 septembrie pentru a face anunțul, potrivit purtătorului de cuvânt al Comisiei Europene, Olof Gill. Va […]
17:50
Prințul William RENUNȚĂ la formalități în cadrul vizitei lui Donald Trump. Cum l-a prezentat pe Regele Charles președintelui SUA # Gândul
În cadrul vizitei oficiale în Marea Britanie, la Castelul Windsor, președintele Donald Trump a fost întâmpinat pe prințul William, care i-a făcut, ulterior, cunoștință cu Regele Charles al III-lea. Prințul William l-ar fi prezentat pe monarh în fața liderului de la Casa Albă spunând: „Acesta este tatăl meu”, transmite SkyNews. Prințul William și Prințesa Kate […]
17:50
Anunț despre lucrările la Planșeul Unirii. Ce se întâmplă ACUM după ce au fost descoperite construcții vechi după săpături # Gândul
Primăria Sectorului 4 a anunțat, miercuri, ce se întâmplă cu lucrările la Planșeul Unirii, după ce au fost descoperite cărămizi și „elemente de construcție anterioară” în urma săpăturilor. „Urmare a imaginilor și informațiilor apărute în spațiul public, vă comunicăm faptul că în timpul lucrărilor specifice de refacere totală a Planșeului Unirii, au fost găsite cărămizi/ […]
17:40
Curtea de Apel cu Jurați din Bologna l-a condamnat la închisoare pe viață pe italianul Salvatore Montefusco, fost antreprenor în construcții din Castelfranco Emilia, fiind acuzat de uciderea soției sale, românca Gabriela Trandafir, și a fiicei acesteia, Renata, în vârstă de 22 de ani. Crima a avut loc pe 13 octombrie 2022, la Cavazzona di […]
17:40
Florin Prunea, despre șansele de calificare ale naționalei la CM 2026. „Cu ei e meciul decisiv în ceea ce privește locul doi în grupă” # Gândul
Florin Prunea a vorbit despre șansele de calificare ale României la CM 2026. Dacă învinge Austria, naționala noastră se poate lupta cu Bosnia. Echipa națională ocupă locul 3 în Grupa H la CM 2026, cu 7 puncte în 5 partide, la 5 puncte distanță de ocupantele primelor două locuri Bosnia și Austria. Fostul portar crede […]
17:30
CTP arbitrează „regii mârlanilor”, Trump și Ceaușescu. Legătura dintre sceneta KITSCH de la Londra și Ordinul Jartierei # Gândul
Într-o postare pe contul său de Facebook, jurnalistul Cristian Tudor Popescu a făcut un comentariu acid față de pompa de prost gust afișată în timpul vizitei președintelui american Donald Trump la Londra. Cunoscutul gazetar a făcut o comparație neașteptată între liderul de la Casa Albă și dictatorul Nicolae Ceaușescu. Mai precis, Cristian Tudor Popescu și-a […]
17:30
Danemarca va cumpăra armament de mare precizie cu rază lungă de acțiune: „O schimbare de PARADIGMĂ în politica de apărare daneză” # Gândul
Guvernul danez a anunțat miercuri, 17 septembrie, că va cumpăra armament de mare precizie cu rază lungă de acțiune pentru a-și consolida capacitatea de descurajare, considerând că amenințarea rusă asupra Europei va persista pentru o lungă perioadă de timp. Este prima dată când Danemarca anunță un plan de acest fel, notează Le Figaro. „Rusia va […]
17:30
CCR îi dă dreptate lui Nicușor Dan. O lege care transfera gratuit un teren al statului, declarată NECONSTITUȚIONALĂ # Gândul
Curtea Constituțională a admis sesizarea președintelui României privind un teren de peste 2 hectare care urma să ajungă gratuit în patrimoniul comunei Moara, județul Suceava. Curtea Constituțională a României a decis marți să admită sesizarea președintelui Nicușor Dan împotriva unei legi votate de Parlament, care prevedea transferul gratuit al unui teren de 2,24 hectare din […]
17:20
STUDENȚII anunţă PROTESTE masive împotriva Legii Bolojan / 44.000 de tineri, rămași fără sprijin financiar # Gândul
Revolta studenților față de Legea Bolojan continuă. Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR), cea mai mare federație studențească din țară, anunţă proteste la nivel național în 29 septembrie. Tinerii spun că măsurile de austeritate din educație și deciziile luate în continuare de guvernanți ignoră mesajele și nevoile lor. ANOSR arată că reducerile de la […]
17:20
Rocadă la conducerea prefecturii București și în alte trei județe. USR preia șefia de la PSD și PNL # Gândul
Urmează înlocuiri la conducere a patru prefecturi din țară. Este vorba despre București, Timiș, Bacău și Botoșani, acolo unde momentan sunt prefecți de la PSD și PNL, au precizat surse politice pentru Gândul. Decizia a fost luată în ședința coaliției de miercuri și urmează ca PSD să cedeze trei funcții, iar PNL una. Rocada ar […]
17:20
Infația rămâne mare, iar prețurile nu se vor liniști prea curând. Economistul-șef al BNR spune că abia în 2026 am putea ajunge la o inflație de 3,5%, dar până atunci urmează noi scumpiri la gaze. Prețurile din România rămân ridicate, iar inflația, acum la aproape 10%, nu va coborî la un nivel suportabil prea repede. […]
17:10
Călinescu îl ironizează pe Liiceanu și îl laudă și el, pentru un spațiu pe Bolojan: „Sunteți cel mai tare” # Gândul
Florin Călinescu a vorbit, în cadrul emisiunii „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, difuzată, în exclusivitate de Gândul, despre textul laudativ scris de Gabriel Liiceanu la adresa lui Bolojan, în care filozoful îl compară pe premier cu Moise. Florin Călinescu a menționat, referitor la oda laudativă a lui Liiceanu la adresa lui Bolojan, actualul premier și […]
17:10
În ziua în care s-a recăsătorit cu fosta soție, un francez a câștigat la LOTO… pentru a doua oară # Gândul
Un francez a trăit o coincidență stranie, în ziua în care s-a recăsătorit cu fosta soție. A câștigat la loterie pentru a doua oară, la nici doi ani distanță de la primul succes, iar în contul său a mai intrat, astfel, un milion de euro. Astfel, între Primărie și locuința conjugală, norocosul bărbat a decis […]
17:00
Cea mai mare federație studențească anunţă PROTESTE masive. Sunt revoltați de Legea Bolojan / 44.000 de studenţi, rămași fără sprijin financiar # Gândul
Revolta studenților față de Legea Bolojan continuă. Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR), cea mai mare federație studențească din țară, anunţă proteste la nivel național în 29 septembrie. Studenții spun că măsurile de austeritate din educație și deciziile luate în continuare de guvernanți ignoră mesajele și nevoile lor. ANOSR arată că reducerile de […]
17:00
Simona Halep s-a retras în februarie 2025, la Transylvania Open de la Cluj. Acum, la Impact Bucharest, a fost invitată și a vorbit despre carieră, cel mai bun meci și planurile sale. Simona Halep și-ar fi făcut o nouă intervenție estetică. Cum arată acum. Ea are în palmares 24 de trofee WTA, din care două […]
16:50
Iulia Navalnaia, văduva liderului opoziţiei ruse Aleksei Navalnîi, care a murit în condiții mai mult decât suspecte înr-o închisoare din Siberia anul trecut, susţine că analize efectuate de laboratoare din străinătate pe probe biologice prelevate de la soţul ei arată că acesta a fost otrăvit, relatează Reuters şi AFP. Iulia a acuzat în repetate rânduri […]
16:50
Cum ar fi arătat România cu Elena Lasconi președinte. Florin Călinescu: Era mai brează decât Nicușor # Gândul
În ediția de miercuri a emisiunii „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache”, invitatul Florin Călinescu a făcut un exercițiu de imaginație. Cum ar fi arătat România dacă Elena Lasconi ar fi ocupat funcția supremă în stat. Provocat de moderatorul emisiunii marca Gândul să comenteze pe tema prezenței Elenei Lasconi în fruntea țării, vedeta de televiziune și-a […]
Acum 6 ore
16:40
Nicușor Dan a aprobat prepoziționarea mai multor aeronave și a unui contingent SUA la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu # Gândul
Nicușor Dan, președintele României, i-a transmis o scrisoare lui Sorin Grindeanu, președintele Camerei Deputaților, prin care informează Parlamentul că a aprobat prepoziţionarea pe teritoriul României, la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, a unor aeronave de realimentare în aer, a unui contingent al Statelor Unite ale Americii şi mijloace de protecţia forţei, şi a unor aeronave […]
16:40
Ce lideri străini au beneficiat de protocolul plimbării în caleașca regală în Marea Britanie/Ceaușescu a fost primit de regina ELISABETA în 1978 # Gândul
Președintele SUA Donald Trump este doar ultimul dintr-o lungă serie de lideri politici care au beneficiat de tradiționalul fast al vizitelor de stat în Marea Britanie, inclusiv celebrele plimbări în caleașca regală. Printre ei s-au numărat Nicolae Ceaușescu (în 1978), împăratul Hirohito al Japoniei, Vladimir Putin, George W. Bush, Xi Jinping și, cel mai recent, […]
16:40
Bancul zileri este despre un cuplu spectaculos. El este cucerit de frumusețea ei, iar ea a fost șocată de „inteligența” lui… – Eșt ceea m-ai frumoasă dupe palnetă. – Ce „palnetă”? – Palneta noastră tera. Tu nu ști că noi santem pe palneta tera? – Știu. – Și atuncia de ce m-ai întrebi? Norocul tău […]
16:40
UE suspendă sprijinul acordat Guvernului NETANYAHU și pregătește sancțiuni /„Situația umanitară este intolerabilă” # Gândul
Uniunea Europeană intenționează să aplice sancțiuni Israelului, din cauza ofensivei militare pe teritoriul Fâșiei Gaza, unde situația umanitară este dezastruoasă, anunță Kaja Kallas, Înaltul reprezentant UE pentru Afaceri Externe. ”Astăzi, am discutat în Colegiul Comisarilor despre situația din Fâșia Gaza, operațiunea din orașul Gaza reprezintă o escaladare a războiului, astfel că am prezentat un pachet […]
16:40
Florin Călinescu a criticat sistemul de PENSII și felul în care te tratează statul: „Pensia mea nu e de stat. Tu nu-mi dai banii de buzunar” # Gândul
În cadrul emisiunii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, Florin Călinescu a criticat modul în care statul și cetățenii gestionează pensiile și drepturile salariale. Acesta a atras atenția asupra birocrației din sistem și a subliniat că problemele sunt susținute de complicitatea populației. Urmăriți aici emisiunea integrală. „Dă-mi toți banii odată și nu mai am treabă cu tine […]
16:30
Florin Călinescu despre relația nefirească dintre Antena 3 și Nicușor Dan: “Vedeți că hârtia a rămas la noi“ # Gândul
Invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, actorul Florin Călinescu a comentat pe marginea campaniei de imagine a președintelui, susținută fără menajamente de postul de televiziune Antena 3. Chestionat de moderator cum explică relația nefiresc de apropiată dintre trustul Antena Group și Nicușor Dan, vedeta de televiziune a observat că, neîndoios, președintele în funcție […]
16:30
Florin Călinescu, despre VIZITA lui Nicușor Dan în SUA: „O să-i facă SPP-ul o casă mică, albă și o să fie dus acolo, cu copiii în cârcă” # Gândul
În cadrul emisiunii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, Florin Călinescu a vorbit despre vizita promisă la Casa Albă a președintelui Nicușor Dan. Acesta a comentat situația într-o notă umoristică, punând accentul pe faptul că președintele își dorește să se întâlnească cu Trump, doar că anumite conjuncturi nu-i permit. Călinescu a completat întregul moment fredonând o […]
16:30
Florin Călinescu a declarat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, difuzată în exclusivitate de Gândul, că ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, nu-i inspiră deloc încredere. „La București nu se hotărăște nimic de politica externă, doar taxe și impozite. Numai când îl vezi pe Moșteanu, dezertezi ca în Pădurea Spânzuraților, fugi din țară cu armamente pe […]
16:20
Florin Călinescu, mesaj pentru Alex Florența: „Nu sunt dobitoc, domnule Florența. Lovitura de stat au dat o ei! Cei care acuză lovitura de stat!” # Gândul
Florin Călinescu a comentat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache” afirmațiile procurorului general Alex Florența cu privire „lovitura de stat” din noiembrie 2024, când primul tur al alegerilor prezidențiale au fost câștigate de Călin Georgescu. Invitatul a precizat că „lovitura de stat au dat-o ei! cei care acuză lovitură de stat”. „Lovitura de stat […]
16:10
Călinescu, despre reacția lui Nicușor Dan la dezvăluirea Gândul cu privire la echipa de FILMARE: „Cum să credem așa ceva! Și ăla mic e tot de la SPP!” # Gândul
În cadrul emisiunii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, Florin Călinescu a adus un val de critici și ironii la adresa lui Nicușor Dan, comentând răspunsul președintelui cu privire la echipa de „voluntari” din preajma sa. Într-o notă sarcastică, Florin Călinescu a spus că și copilul cei mic al președintelui ar putea să fie de la […]
16:10
Bombă în dosarul Georgescu – Potra. Jurnalista Sorina Matei dezvăluie gafa uriașă a PG și ÎCCJ # Gândul
Jurnalista Sorina Matei a dezvăluit, într-un mesaj publicat pe pagina de facebook, care este gafă uriașă a Parchetului General și a Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ) în dosarul Georgescu – Potra. Sorina Matei devoalează că Judecătoarea Adriana Stoicescu, fost președinte al Tribunalului Timiș, a fost interceptată ilegal jumătate de an pe o presupusă […]
16:00
După 3 ani de la condamnarea definitivă, ICCJ suspendă pedeapsa fostului șef CNAS Lucian Duță. A fost admis recursul în casație # Gândul
După mai bine de trei ani de la condamnarea definitivă pentru o faptă prescrisă dispusă de judecătoarele CAB Daniela Panioglu și Alina Guluțanu, ICCJ a suspendat pedeapsa fostului șef CNAS Lucian Duță. Judecătoarea ICCJ Adriana Ispas a admis în principiu recursul în casație formulat de Duță și a dispus suspendarea executării condamnării până la soluționarea […]
16:00
Cele 5 zodii care dau lovitura până la 1 octombrie 2025. Norocul este la fiecare pas, au putere și motivație # Gândul
Cinci zodii au parte de vești extraordinare, în următoarele 14 zile. Până la 1 octombrie 2025, unii dintre nativi vor reuși să dea lovitura, iar norocul va fi la fiecare pas. Au putere și motivație să treacă peste obstacole și să își urmeze dorințele. Veștile sunt favorabile pentru mai multe zodii. Perioada următoare va fi […]
