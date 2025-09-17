Fed răspunde apelurilor lui Trump și REDUCE dobânda de referință în SUA /”Incertitudinea economică rămâne ridicată”
Gândul, 17 septembrie 2025 21:40
Rezerva Federală (Fed), instituția bancară centrală din Statele Unite, a decis, miercuri seară, reducerea dobânzii de referință pentru prima dată anul acesta, după criticile vehemente ale președintelui Donald Trump. ȘTIRE ÎN CURS DE ACTUALIZARE
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 10 minute
22:10
„Marius Tucă Show” începe joi, 18 septembrie, de la ora 20.00, LIVE pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu # Gândul
„Marius Tucă Show” începe joi, 18 septembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitatul zilei este Ion Cristoiu, scriitor și publicist. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul. „Tineți aproape!”…
Acum 30 minute
22:00
Zelenski: Luna viitoare, Ucraina se așteaptă să aibă 3,5 MILIARDE de dolari într-un fond pentru achiziția de armament din SUA # Gândul
Ucraina se așteaptă să aibă aproximativ 3,5 miliarde de dolari luna viitoare, într-un fond pentru achiziția de armament din Statele Unite, a declarat miercuri președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Aranjamentul financiar, cunoscut sub numele de Lista de Cerințe Prioritare pentru Ucraina (“Prioritized Ukraine Requirements List”, sau PURL), pune într-un fond comun contribuțiile membrilor NATO, cu excepția […]
22:00
Un mare oraș italian va găzdui un Festival Internațional de Folclor ROMÂNESC. Detalii despre eveniment # Gândul
Orașul italian Torino va găzdui un eveniment cu tradiții românești, în weekend-ul 20-21 septembrie 2025, organizat de Centrul de Cultură și Tradiție Italo-Română (CCTIR). Este vorba de Festivalul Internațional de Folclor românesc, care promite două zile de spectacole, parade și momente de sărbătoare dedicate țării noastre. Sâmbătă, 20 septembrie, de la ora 15.00, startul va […]
22:00
Tudose îl întreabă în direct la TV pe premier care anunță că tot ANALIZEAZĂ: Când ai hotărât tu cu ai tăi să renunți la această măsură nu ai analizat? # Gândul
Mihai Tudose îl critică pe Ilie Bolojan pentru că nu este de acord cu prelungirea plafonării la alimentele de bază, măsură susținută de PSD, UDMR și chiar USR. „Domnul Bolojan n-ar fi de acord cu prelungirea plafonării, în schimb, declarația domniei sale, că va analiza câteva săptămâni dacă e bine sau nu să menținem […]
Acum o oră
21:40
Fed răspunde apelurilor lui Trump și REDUCE dobânda de referință în SUA /”Incertitudinea economică rămâne ridicată” # Gândul
Rezerva Federală (Fed), instituția bancară centrală din Statele Unite, a decis, miercuri seară, reducerea dobânzii de referință pentru prima dată anul acesta, după criticile vehemente ale președintelui Donald Trump. ȘTIRE ÎN CURS DE ACTUALIZARE
21:30
Michelle Obama ajunge la miezul nopții la BUCUREȘTI. Cum călătorește fosta Primă Doamnă a SUA # Gândul
Michelle Obama, soția fostului președinte american Barack Obama, va ateriza la București la miezul nopții. Fosta Primă Doamnă călătorește din Providence (SUA) direct spre capitala României, la bordul unui avion privat de tip Gulfstream G550. Zborul este operat fără escală și are o durată de aproximativ opt ore și 15 minute. Sursa foto: Profimedia AUTORUL […]
21:30
Președintele rus Vladimir Putin a apărut îmbrăcat în uniformă militară la manevrele strategice comune cu Belarus „Zapad-2025” pe 16 septembrie. Îmbrăcat în uniformă militară, Putin a vizitat terenul de antrenament Mulino din regiunea rusă Nijni Novgorod în ultima zi a exercițiilor, care s-au desfășurat pe 41 de terenuri de antrenament din Rusia și Belarus și […]
21:20
Ministerul Agriculturii aduce modificări de ordin legislativ pentru o schemă de AJUTOR de stat pentru fermieri # Gândul
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a pus în dezbatere publică, miercuri, un proiect de Ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 137/2020 privind aprobarea sistemului de sancțiuni aplicabil pentru cererile de sprijin/plată, depuse conform angajamentelor ce fac obiectul schemei de ajutor de stat „Servicii de […]
21:20
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 18 septembrie, de la ora 15.00, LIVE pe Gândul. Invitat: Ștefan Popescu # Gândul
Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 18 septembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitatul emisiunii este Ștefan Popescu. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
21:20
Tudose, MESAJ pentru Bolojan: „Demisia e un act unilateral. Și eu mi-am dat demisia din funcția de prim-ministru” # Gândul
„Demisia e un act unilateral. Și eu mi-am dat demisia din funcția de prim-ministru”, a declarat Mihai Tudose la RTV, întrebat dacă premierul Bolojan a pus din nou demisia pe masă în cadrul coaliției de miercuri seara. Mihai Tudose a mai spus ironic despre joaca de-a demisia premierului că: „O să-și dea demisia și […]
Acum 2 ore
21:10
Ministerul Agriculturii aduce modificăru de ordin legislativ pentru o schemă de AJUTOR de stat pentru fermieri # Gândul
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a pus în dezbatere publică, miercuri, un proiect de Ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 137/2020 privind aprobarea sistemului de sancțiuni aplicabil pentru cererile de sprijin/plată, depuse conform angajamentelor ce fac obiectul schemei de ajutor de stat „Servicii de […]
20:50
Cum va influența eclipsa parțială de Soare din 21 septembrie fiecare ZODIE în parte. Ce trebuie să știe nativii # Gândul
Ne aflăm în plin Portal al Eclipselor, unul dintre cele mai puternice și mai magice momente ale anului. Mai mult, se spune că în această perioadă trecem prin multe schimbări și ies la suprafață adevăruri ascunse, dar și emoții uitate. „Această eclipsă este un moment de resetare cosmică, noi începuturi și schimbări de destin. Focusul […]
20:50
Între 19-21 septembrie se desfășoară a opta ediție Laver Cup. Este un turneu de tenis început de Roger Federer în anul 2017. Acesta se desfășoară pe durata unui weekend și pune față în față două echipe a câte șase jucători din elita tenisului mondial. Echipa Europei, condusă anul acesta de Yannick Noah, țintește al șaselea […]
20:40
Trump, însoțit în Marea Britanie de o importantă DELEGAȚIE de politicieni și oameni de afaceri americani # Gândul
Președintele american Donald Trump a sosit marți seara în Marea Britanie pentru o a doua vizită de stat, fără precedent, însoțit de o delegație de politicieni dar și oameni de afaceri. Cele două națiuni vor încheia acorduri de investiții, o reînnoire a unei „relații speciale” pe care premierul Keir Starmer dorește să o susțină, notează […]
20:30
Alexandru Rogobete anunță construcția de centre de adicție: Numărul de consumatori crește exponențial # Gândul
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat, miercuri seara la Prima News, că țara noastră duce lipsă de centre de sănătate mintală, de adicție, de post adicție, însă ele nu se vor construi peste noapte, este evident. Ministrul a reamintit că abia în martie au fost date Ordonanța și legislația. „Astăzi există anumite centre, dar ele […]
20:20
Guvernul României va discuta joi aprobarea unui contract de finanțare cu Banca Europeană de Investiții în valoare de 500 de milioane de euro pentru susținerea proiectului Autostrada A1 – Cofinanțare aferentă fondurilor de coeziune ale UE. Potrivit informației de presă privind agenda ședinței de guvern din 18 septembrie, Executivul urmează să aprobe negocierea și semnarea […]
Acum 4 ore
20:10
Guvernul României va discuta joi aprobarea unui contract de finanțare cu Banca Europeană de Investiții în valoare de 500 de milioane de euro pentru susținerea proiectului Autostrada A1 – Cofinanțare aferentă fondurilor de coeziune ale UE. Potrivit informației de presă privind agenda ședinței de guvern din 18 septembrie, Executivul urmează să aprobe negocierea și semnarea […]
20:10
Tânărul care a ridicat o dronă deasupra clădirilor guvernamentale din Varșovia va fi EXPULZAT. Cât timp nu va avea voie să intre în spațiul Schengen # Gândul
Un tânăr ucrainean de 21 de ani a fost expulzat din Polonia și nu va mai avea voie să intre în spațiul Schengen timp de 5 ani, după ce a ridicat o dronă deasupra cartierului guvernamental din Varșovia, unde se află biroul premierului și Ministerul Apărării. Incidentul a avut loc la câteva zile după ce […]
19:40
Federația SANITAS, mesaj dur pentru Guvern: „Empatia nu ține de foame”. Salariații din Asistența Socială amenință cu proteste # Gândul
Sindicaliştii avertizează că angajații DGASPC merg încă la muncă doar din responsabilitate față de beneficiari, dar atrag atenția Guvernului că empatia „nu ține de foame” și amenință cu proteste dacă salariile vor continua să întârzie. Federația SANITAS a transmis că sistemul de asistență socială a ajuns într-o situație critică, după ce în mai multe județe […]
19:30
Bolojan îi lasă pe primari cu ochii în soare, după ce-i convoacă la Guvern / Olguța Vasilescu: Nu cu dl. Cseke aveam de făcut aceste discuții # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a lipsit, miercuri, de la întâlnirea convocată chiar de acesta cu aleșii locali. Bolojan a fost la o întâlnire a conducerii PNL și nu a mai ajuns la Guvern, la ora 16.00, oră la care era programată discuția pe reforma administrativă. „Nu cu domnul Cseke aveam noi de făcut aceste discuții”, a […]
19:30
Friedrich Merz a anunțat, în Bundestag, „toamna REFORMELOR sociale” /Opoziția denunță cheltuielile excesive pentru apărare # Gândul
Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a anunțat, miercuri, în Bundestag, reforme fundamentale în sistemul de asistență socială, deși opoziția de extremă-dreapta și de stânga a denunțat cheltuielile militare excesive ale Guvernului de la Berlin. Dezbaterea generală este în fiecare an unul dintre cele mai fierbinți evenimente din Bundestag, o oportunitate ca opoziția să critice politicile Guvernului. […]
19:20
Horoscopul KARMIC de toamnă și lecțiile pe care fiecare zodie trebuie să le învețe pentru a atrage echilibrul în viața personală și profesională # Gândul
În astrologia karmică, se consideră că fiecare semn zodiacal are lecțiile sale specifice care trebuie asimilate de toți nativii pentru a evolua și a atrage echilibrul în viața personală și profesională. Toamna este, din punct de vedere astrologic, un anotimp al introspecției și al transformărilor interioare, notează Playtech.ro. În această perioadă, pozițiile planetare pun accent […]
19:10
Sfaturi utile pentru ca VINETELE să se păstreze mai bine la congelator, pentru iarnă! Care e secretul gospodinelor # Gândul
Vinetele se numără printre legumele care pot fi gătite ușor, în diferite moduri și în orice anotimp. Și pentru că în această perioadă gospodinele pregătesc preparatele pentru sezonul rece, iată câteva secrete pentru ca vinetele să se păstreze mai bine la congelator pentru iarnă. Mai întâi, acestea trebuie bine spălate, tăiate și uscate. Apoi, se […]
19:00
Federația Română de Automobilism Sportiv anunță stabilirea unui nou record de competiții organizate într-un singur weekend. Astfel, în perioada 19 – 21 septembrie, sub egida FRAS vor fi organizate 13 evenimente automobilistice. Organizarea acestor evenimente aduce cifre impresionante, nu doar pentru automobilismul sportiv, ci și pentru sport în general. Conform listelor preliminare de înscrieri, 670 […]
18:40
Dacă ați văzut această mașină, anunțați imediat POLIȚIA! Care este povestea din spatele său și de ce proprietarul cere ajutorul populației # Gândul
O familie din Mangalia trăiește un adevărat coșmar, de mai bine de un an de zile, de când au împrumut mașina unei cunoștințe, care nu mai răspunde la telefon și care a plecat în Germania. Autoturismul nu a fost înstrăinat legal, dar a ajuns pe mâna altor persoane necunoscute, care circulă zilnic în zona Podului […]
18:40
Atac teribil într-un mall din Capitală. Tânărul agresat avea ordin de restricție față de soția agresorului # Gândul
Un tânăr de 26 de ani a fost înjunghiat cu un cuțit de un bărbat de 40 de ani. Tânărul avea interdicția de a se apropia de soția agresorului, în baza unui ordin de protecție. Incidentul a avut loc într-un centru comercial tip mall din Capitală. Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București au demarat […]
18:30
MARILE semne de întrebare și MARILE controverse din jurul acuzării lui Georgescu. Cum a distrus președintele Nicușor Dan prezumția de nevinovăție # Gândul
După nouă luni, Parchetul General, prin forcepsul folosit de procurorul Marius Iacob&Co, a scos pe piață – a se citi trimitere la instanță – dosarul cu 22 de inculpați, cap de listă Călin Georgescu. O disecție pe burta copilului cu plămânii firavi ar fi prea mult acum, pentru că născutul încă respiră. Adică, nu ne […]
18:30
Toto Dumitrescu, ARESTAT 30 de zile după ce a fugit de la locul accidentului. A ieșit pozitiv la cocaină # Gândul
Toto Dumitrescu a fost arestat preventiv după un accident rutier în care a fost implicat, fiind depistat pozitiv la cocaină. Instanța a decis plasarea lui în arest pentru 30 de zile. Pe 17 septembrie 2025, Toto Dumitrescu a fost prezentat la Judecătoria Sectorului 1, unde procurorii au cerut arestarea sa preventivă. Judecătorul de drepturi și […]
18:20
De ce s-a supărat Ciprian Ciucu și a plecat brusc de la conferința de presă / PNL a șters de pe Facebook înregistrarea momentului # Gândul
Moment inedit în Parlament. Ciprian Ciucu pleacă de la propria conferință de presă, după prima întrebare. Ieșind la declarații, în calitate de purtător de cuvânt al PNL, Ciucu a fost deranjat că unul dintre jurnaliști nu a respectat regula de a adresa o singură întrebare. După un schimb de replici cu jurnalistul, Ciucu decide să […]
Acum 6 ore
18:10
Agenții FIFA, implicați în scandalul care ZGUDUIE fotbalul românesc. CÂȘTIGURI de milioane de euro cu ajutorul jucătorilor impresariați # Gândul
O anchetă ProSport care vizează mai mulți agenți FIFA zguduie fotbalul autohton. Mai mulți jucători din Superliga, Liga 2 și 3 ar putea fi audiați de Departamentul de Integritate din cadrul Federației Române de Fotbal. Este vorba de un dosar în care ar fi fost plasate pariuri pentru câștiguri care se apropie de neverosimila sumă […]
18:00
Mii de oameni protestează la LONDRA, în timp ce regele Charles și regina Camilla l-au primit pe președintele Trump la Windsor # Gândul
Un mare protest împotriva celei de-a doua vizite de stat a președintelui SUA Donald Trump în Marea Britanie are loc la Londra, în timp ce regele Charles și regina Camilla ai Marii Britanii și prințul și prințesa de Wales i-au întâmpinat pe președintele Donald Trump și pe soția sa, Melania, la Castelul Windsor. În timp […]
18:00
O nouă metodă de FRAUDĂ online a luat amploare. Tot mai mulți români devin victimele escrocilor # Gândul
Tot mai mulți români cad pradă unei metode de fraudă online prin care hoții se dau drept rude sau prieteni și cer bani de urgență. Polițiștii din Giurgiu trag un semnal de alarmă asupra unei noi metode de fraudă care face tot mai multe victime pe WhatsApp și alte aplicații de mesagerie. Escrocii își creează […]
17:50
PEDEAPSĂ maximă pentru italianul care și-a ucis soția de origină română și pe fiica acesteia, în vârstă de 22 de ani # Gândul
Curtea de Apel cu Jurați din Bologna l-a condamnat la închisoare pe viață pe italianul Salvatore Montefusco, fost antreprenor în construcții din Castelfranco Emilia, fiind acuzat de uciderea soției sale, românca Gabriela Trandafir, și a fiicei acesteia, Renata, în vârstă de 22 de ani. Crima a avut loc pe 13 octombrie 2022, la Cavazzona di […]
17:50
Discuțiile comerciale dintre UE și cea mai mare economie din Asia de Sud-Est au fost FINALIZATE, după aproape un deceniu # Gândul
După aproape un deceniu, Uniunea Europeană și Indonezia au finalizat discuțiile comerciale, parte a eforturilor blocului european de a-și diversifica lanțurile de aprovizionare și de a deschide noi piețe. Comisarul european pentru comerț, Maros Sefcovic, va vizita Indonezia pe 23 septembrie pentru a face anunțul, potrivit purtătorului de cuvânt al Comisiei Europene, Olof Gill. Va […]
17:50
Prințul William RENUNȚĂ la formalități în cadrul vizitei lui Donald Trump. Cum l-a prezentat pe Regele Charles președintelui SUA # Gândul
În cadrul vizitei oficiale în Marea Britanie, la Castelul Windsor, președintele Donald Trump a fost întâmpinat pe prințul William, care i-a făcut, ulterior, cunoștință cu Regele Charles al III-lea. Prințul William l-ar fi prezentat pe monarh în fața liderului de la Casa Albă spunând: „Acesta este tatăl meu”, transmite SkyNews. Prințul William și Prințesa Kate […]
17:50
Anunț despre lucrările la Planșeul Unirii. Ce se întâmplă ACUM după ce au fost descoperite construcții vechi după săpături # Gândul
Primăria Sectorului 4 a anunțat, miercuri, ce se întâmplă cu lucrările la Planșeul Unirii, după ce au fost descoperite cărămizi și „elemente de construcție anterioară” în urma săpăturilor. „Urmare a imaginilor și informațiilor apărute în spațiul public, vă comunicăm faptul că în timpul lucrărilor specifice de refacere totală a Planșeului Unirii, au fost găsite cărămizi/ […]
17:40
Ce PEDEAPSĂ a primit italianul care și-a ucis soția de origină română și pe fiica acesteia, în vârstă de 22 de ani # Gândul
Curtea de Apel cu Jurați din Bologna l-a condamnat la închisoare pe viață pe italianul Salvatore Montefusco, fost antreprenor în construcții din Castelfranco Emilia, fiind acuzat de uciderea soției sale, românca Gabriela Trandafir, și a fiicei acesteia, Renata, în vârstă de 22 de ani. Crima a avut loc pe 13 octombrie 2022, la Cavazzona di […]
17:40
Florin Prunea, despre șansele de calificare ale naționalei la CM 2026. „Cu ei e meciul decisiv în ceea ce privește locul doi în grupă” # Gândul
Florin Prunea a vorbit despre șansele de calificare ale României la CM 2026. Dacă învinge Austria, naționala noastră se poate lupta cu Bosnia. Echipa națională ocupă locul 3 în Grupa H la CM 2026, cu 7 puncte în 5 partide, la 5 puncte distanță de ocupantele primelor două locuri Bosnia și Austria. Fostul portar crede […]
17:30
CTP arbitrează „regii mârlanilor”, Trump și Ceaușescu. Legătura dintre sceneta KITSCH de la Londra și Ordinul Jartierei # Gândul
Într-o postare pe contul său de Facebook, jurnalistul Cristian Tudor Popescu a făcut un comentariu acid față de pompa de prost gust afișată în timpul vizitei președintelui american Donald Trump la Londra. Cunoscutul gazetar a făcut o comparație neașteptată între liderul de la Casa Albă și dictatorul Nicolae Ceaușescu. Mai precis, Cristian Tudor Popescu și-a […]
17:30
Danemarca va cumpăra armament de mare precizie cu rază lungă de acțiune: „O schimbare de PARADIGMĂ în politica de apărare daneză” # Gândul
Guvernul danez a anunțat miercuri, 17 septembrie, că va cumpăra armament de mare precizie cu rază lungă de acțiune pentru a-și consolida capacitatea de descurajare, considerând că amenințarea rusă asupra Europei va persista pentru o lungă perioadă de timp. Este prima dată când Danemarca anunță un plan de acest fel, notează Le Figaro. „Rusia va […]
17:30
CCR îi dă dreptate lui Nicușor Dan. O lege care transfera gratuit un teren al statului, declarată NECONSTITUȚIONALĂ # Gândul
Curtea Constituțională a admis sesizarea președintelui României privind un teren de peste 2 hectare care urma să ajungă gratuit în patrimoniul comunei Moara, județul Suceava. Curtea Constituțională a României a decis marți să admită sesizarea președintelui Nicușor Dan împotriva unei legi votate de Parlament, care prevedea transferul gratuit al unui teren de 2,24 hectare din […]
17:20
STUDENȚII anunţă PROTESTE masive împotriva Legii Bolojan / 44.000 de tineri, rămași fără sprijin financiar # Gândul
Revolta studenților față de Legea Bolojan continuă. Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR), cea mai mare federație studențească din țară, anunţă proteste la nivel național în 29 septembrie. Tinerii spun că măsurile de austeritate din educație și deciziile luate în continuare de guvernanți ignoră mesajele și nevoile lor. ANOSR arată că reducerile de la […]
17:20
Rocadă la conducerea prefecturii București și în alte trei județe. USR preia șefia de la PSD și PNL # Gândul
Urmează înlocuiri la conducere a patru prefecturi din țară. Este vorba despre București, Timiș, Bacău și Botoșani, acolo unde momentan sunt prefecți de la PSD și PNL, au precizat surse politice pentru Gândul. Decizia a fost luată în ședința coaliției de miercuri și urmează ca PSD să cedeze trei funcții, iar PNL una. Rocada ar […]
17:20
Infația rămâne mare, iar prețurile nu se vor liniști prea curând. Economistul-șef al BNR spune că abia în 2026 am putea ajunge la o inflație de 3,5%, dar până atunci urmează noi scumpiri la gaze. Prețurile din România rămân ridicate, iar inflația, acum la aproape 10%, nu va coborî la un nivel suportabil prea repede. […]
17:10
Călinescu îl ironizează pe Liiceanu și îl laudă și el, pentru un spațiu pe Bolojan: „Sunteți cel mai tare” # Gândul
Florin Călinescu a vorbit, în cadrul emisiunii „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, difuzată, în exclusivitate de Gândul, despre textul laudativ scris de Gabriel Liiceanu la adresa lui Bolojan, în care filozoful îl compară pe premier cu Moise. Florin Călinescu a menționat, referitor la oda laudativă a lui Liiceanu la adresa lui Bolojan, actualul premier și […]
17:10
În ziua în care s-a recăsătorit cu fosta soție, un francez a câștigat la LOTO… pentru a doua oară # Gândul
Un francez a trăit o coincidență stranie, în ziua în care s-a recăsătorit cu fosta soție. A câștigat la loterie pentru a doua oară, la nici doi ani distanță de la primul succes, iar în contul său a mai intrat, astfel, un milion de euro. Astfel, între Primărie și locuința conjugală, norocosul bărbat a decis […]
17:00
Cea mai mare federație studențească anunţă PROTESTE masive. Sunt revoltați de Legea Bolojan / 44.000 de studenţi, rămași fără sprijin financiar # Gândul
Revolta studenților față de Legea Bolojan continuă. Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR), cea mai mare federație studențească din țară, anunţă proteste la nivel național în 29 septembrie. Studenții spun că măsurile de austeritate din educație și deciziile luate în continuare de guvernanți ignoră mesajele și nevoile lor. ANOSR arată că reducerile de […]
17:00
Simona Halep s-a retras în februarie 2025, la Transylvania Open de la Cluj. Acum, la Impact Bucharest, a fost invitată și a vorbit despre carieră, cel mai bun meci și planurile sale. Simona Halep și-ar fi făcut o nouă intervenție estetică. Cum arată acum. Ea are în palmares 24 de trofee WTA, din care două […]
16:50
Iulia Navalnaia, văduva liderului opoziţiei ruse Aleksei Navalnîi, care a murit în condiții mai mult decât suspecte înr-o închisoare din Siberia anul trecut, susţine că analize efectuate de laboratoare din străinătate pe probe biologice prelevate de la soţul ei arată că acesta a fost otrăvit, relatează Reuters şi AFP. Iulia a acuzat în repetate rânduri […]
16:50
Cum ar fi arătat România cu Elena Lasconi președinte. Florin Călinescu: Era mai brează decât Nicușor # Gândul
În ediția de miercuri a emisiunii „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache”, invitatul Florin Călinescu a făcut un exercițiu de imaginație. Cum ar fi arătat România dacă Elena Lasconi ar fi ocupat funcția supremă în stat. Provocat de moderatorul emisiunii marca Gândul să comenteze pe tema prezenței Elenei Lasconi în fruntea țării, vedeta de televiziune și-a […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.