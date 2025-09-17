Lecție de fairplay! Cum a reacționat Cristi Chivu pe ”Johan Cruyff Arena” la golurile lui Inter
Sport.ro, 17 septembrie 2025 23:20
Ajax - Inter
Acum 15 minute
23:40
Bulgaria nu a avut niciodată un pilot în Formula 1, dar vecinii noștri visează acum să dea lovitura.
Acum o oră
23:20
Florin Prunea face praf „perla” lui Gigi Becali! Fotbalistul era comparat cu Messi chiar de patron # Sport.ro
FCSB trece printr-un moment complicat, iar Florin Prunea nu s-a ferit să spună lucrurilor pe nume.
23:20
Ajax - Inter
23:00
Arne Slot apără cheltuiala imensă făcută de Liverpool în acest mercato: "Experții care ne critică țin cu alte echipe" # Sport.ro
Premier League și Ligue 1, două dintre cele mai puternice campionate din lume, sunt transmise exclusiv în România pe VOYO.
Acum 2 ore
22:30
Mo Salah predă fotbal în UCL, de ziua lui Arne Slot! Atletico, făcută șah-mat în doar două minute de ofensiva lui Liverpool # Sport.ro
Show-ul de la "masa bogaților"
22:30
Să vină banii la Rapid! Suma încasată de la FIFA pentru Andrei Borza. Victor Angelescu a explicat tot # Sport.ro
Vestea bună pentru clubul din Giulești!
22:00
A greșit Lucescu tactica? Editorial dur în presa elenă după umilința din cupă: ”Dezastru! Vă spunem o poantă despre PAOK” # Sport.ro
Echipa pregătită de Răzvan Lucescu s-a făcut de râs în Cupa Greciei.
Acum 4 ore
21:40
Istvan Kovacs i-a înnebunit pe greci! Cătălin Popa și Marcel Bîrsan l-au chemat la monitorul VAR după ce a mai arătat un ”roșu” # Sport.ro
Olympiakos - Pafos
21:40
Liga Campionilor la handbal masculin, etapa a doua.
21:40
PAOK Salonic, echipa antrenată de Răzvan Lucescu, a fost umilită în prima etapă din Cupa Greciei, 1-4 pe terenul celor de la Levadiakos, și riscă să piardă calificarea în fazele superioare ale competiției.
21:20
Petrolul Ploiești caută soluții pentru banca tehnică după înfrângerea dură cu Dinamo, scor 0-3, care a dus la rezilierea contractului cu Liviu Ciobotariu.
21:10
Sorin Cârțu laudă o rivală din Superliga: ”Este o forță pe teren propriu! Merită toate punctele” # Sport.ro
Sorin Cârțu, președintele de onoare al Universității Craiova, a lăudat-o pe Rapid.
21:00
România, dublă bătălie cu Franța, actuala campioană mondială și vicecampioană olimpică. Ce zice Pera și când sunt meciurile # Sport.ro
Echipa naţională de handbal feminin a României întâlneşte campioana mondială Franţa în două partide amicale programate joi (ora 18:00) şi sâmbătă (ora 15:00) în Oradea Arena.
20:50
PAOK, echipa antrenată de Răzvan Lucescu, a început cu stângul aventura în Cupa Greciei.
20:40
Istvan Kovacs a eliminat un jucător în Olympiakos - Pafos, iar grecii au reacționat imediat: ”O acțiune stupidă” # Sport.ro
Olympiakos - Pafos
20:40
Ajax Amsterdam - Inter Milano, ce debut pentru Cristian Chivu în Champions League! Meciul este de la ora 22:00.
20:30
Paris Saint-Germain pregătește o mutare spectaculoasă.
20:10
Ce gol putea marca Vlad Dragomir în Champions League! Ciprioții au rămas blocați: ”Incredibil!” # Sport.ro
Vlad Dragomir (26 de ani) este legitimat la Pafos din 2021, iar în acest sezon evoluează în UEFA Champions League alături de echipa cipriotă.
20:00
Leonard Doroftei, fost campion mondial și unul dintre cei mai mari sportivi din istoria boxului românesc, a transmis un mesaj clar cu privire la implicarea sa în Federația Română de Box.
Acum 6 ore
19:40
David Areșan are boala oaselor de sticlă, dar este puternic la masa de joc.
19:40
Fanii Universității Craiova, reverență în fața unui jucător: ”Cel mai bun meci al său de când e la noi” # Sport.ro
Universitatea Craiova a învins-o în etapa #9 a Superligii României pe Farul Constanța cu 2-0.
19:30
Lovitură uriașă înainte de Cupa Mondială din Statele Unite, Canada și Mexic!
18:50
Tricourile ”tricolorilor” pentru Mondialul din America sunt pregătite deja de un fan al naționalei! # Sport.ro
Deși România a remizat cu Cipru, 2-2, și are șanse minime de calificare directă la Campionatul Mondial din 2026, un suporter al naționalei visează deja la turneul final din America.
18:50
E Willy Fog de România! Atacantul, amintiri fabuloase din carieră: "Măncau șobolani la rotisor" / "Am zburat în papuci, aveam doar tricoul de pe mine" # Sport.ro
Un atacant român care a făcut înconjurul lumii datorită experiențelor pe care le-a avut în fotbal, interviu pentru Sport.ro.
18:40
Cine e ”ultimul mohican” de la Corvinul: ”Appreciation post / Felicitări pentru întreaga carieră!” # Sport.ro
Corvinul Hunedoara e prima clasată în acest moment în eșalonul secund al României.
18:30
Alexandru Musi, pus la punct de Zeljko Kopic! Winger-ul a aruncat banderola la națională și a ieșit înjurând # Sport.ro
Alexandru Musi a fost protagonistul unui moment tensionat la meciul României U21 din San Marino, câștigat cu 2-0 de tricolorii lui Costin Curelea în preliminariile EURO 2027.
18:20
Reacția lui Trent Alexander-Arnold după ce s-a ”rupt” la trei luni după transferul la Real Madrid # Sport.ro
Trent Alexander-Arnold a semnat la începutul lui iunie cu Real Madrid, după ce a petrecut o ”viață” la Liverpool în Marea Britanie.
18:10
Horia Tecău, OUT! Cine este noul căpitan-nejucător al echipei de Billie Jean King Cup a României # Sport.ro
FRT a decis noul căpitan nejucător al echipei României de Billie Jean King Cup.
18:00
Puștiul joacă pentru clubul unde tatăl său a debutat la vârsta de 16 ani.
Acum 8 ore
17:50
Dramatism în Japonia! Cum a reușit Katie Moon să ia aurul în spectaculoasa finală de la săritura cu prăjina # Sport.ro
Katie Moon a cucerit aurul în finala de la săritura cu prăjina a Mondialului de atletism din Japonia.
17:50
Jucătorul cu peste 460 meciuri la Real Madrid a debutat cu stil în România! Lovitura dată de "U" Cluj # Sport.ro
Suedezul are în palmares 13 trofee alături de Real Madrid.
17:40
Jurnaliștii italieni, verdict sumbru pentru Cristi Chivu: ”E deja în vizor și riscă să fie înlocuit. Ei doi sunt liberi” # Sport.ro
Cristian Chivu (44 de ani) a preluat-o pe Inter Milano în luna iunie, după ce s-a despărțit de Parma.
17:20
Clubul traversează una dintre cele mai dificile perioade din istoria sa pe teren, însă la capitolul financiar a bifat un record istoric.
17:20
Rapid și Universitatea Craiova sunt singurele echipe care nu au înregistrat nicio înfrângere până acum, în noul sezon al Superligii României.
17:00
Usain Bolt, viața după retragerea din sportul de performanță.
16:50
Andrei Vlad a dat-o în judecată pe FCSB! Câți bani trebuie să scoată din buzunar Gigi Becali # Sport.ro
Andrei Vlad, fostul portar al FCSB, a decis să-și caute dreptatea în instanță și și-a dat fosta echipă în judecată.
16:50
Cum l-a descris Pantilimon pe Costel Gâlcă și ce a remarcat despre Rapid: ”Diferit față de sezonul trecut” # Sport.ro
Rapid nu are nicio înfrângere în startul actualei stagiuni.
16:40
Justin, fiul lui Patrick Kluivert, a intrat în Cartea Recordurilor! Performanță fantastică # Sport.ro
Premier League se vede în direct și în exclusivitate în România pe VOYO.
16:30
Ruben Amorim este pe marginea prăpastiei la Manchester United.
16:20
Cristi Chivu poate răsufla ușurat. Jose Mourinho este aproape de Benfica, după rușine cu Qarabag # Sport.ro
Formația portugheză s-a despărțit astăzi de Bruno Lage.
16:20
Lovitură pentru FC Barcelona! Starul catalanilor a fost lăsat acasă și nu va juca în Champions League # Sport.ro
FC Barcelona o va înfrunta pe Newcastle joi seară, de la ora 22:00, în prima etapă din faza principală a competiției UEFA Champions League.
16:10
Colegul lui Dennis Man și-a ieșit din minți după PSV - Union St. Gilloise: "Ne era frică să cerem mingea" # Sport.ro
Echipa lui Dennis Man (27 de ani), PSV Eindhoven, a debutat cu stângul în faza principală din UEFA Champions League.
16:00
Rafael Nadal, sfat pentru Carlos Alcaraz! L-a îndemnat să uite de ce i-a spus Roger Federer # Sport.ro
Rafael Nadal (39 de ani, 22 de Grand Slam-uri) a vorbit despre noul val din tenisul mondial, reprezentat de Carlos Alcaraz și Jannik Sinner.
Acum 12 ore
15:50
Campionatul Mondial de Atletism aduce în prim plan cei mai buni sportivi din lume, protagoniști într-o competiție spectaculoasă, cu probe și curse pline de dramatism.
15:40
Mafia, infiltrată într-un club din Italia! Justiția a preluat conducerea după ce a găsit "dovezi clare" # Sport.ro
Un scandal de proporții zguduie fotbalul italian!
15:20
O partidă care a fost amânată de ieri din cauza ploii a oferit un duel pe muchie de cuțit, pentru un loc în turul II, la Korea Open 2025.
15:20
Premieră în motorsportul românesc: Campioni naționali, europeni și mondiali vin la Mamaia Rally Show # Sport.ro
Cei 20 de concurenți – dintre care 8 sunt campioni naționali în țări precum Italia, Austria sau Bulgaria – vor pilota exclusiv modele de ultimă generație Rally2 și R5, valoarea totală a mașinilor depășind 5 milioane de euro.
15:10
Legenda fotbalului italian pariază pe Cristi Chivu! Di Canio e convins că românul va reuși la Inter: "Are dreptate!" # Sport.ro
Paolo Di Canio, fostul mare atacant italian, a analizat lupta la titlu din Serie A și a avut cuvinte de laudă pentru proiectul lui Cristi Chivu la Inter Milano, echipă pe care o consideră principala rivală a campioanei Napoli.
15:00
FCSB are mari bătăi de cap înainte de următoarea partidă din campionat, pe care o va disputa vineri, în deplasare, cu FC Botoșani.
14:50
ȚSKA Sofia a anunțat numirea ca antrenor a fostului fotbalist de la FCSB! ”Face parte dintr-o familie faimoasă a <<militarilor>>” # Sport.ro
Valentin Iliev a activat ca secund la Universitatea Craiova și a fost aproape să o preia pe FCSB înainte de numirea lui Elias Charalambous.
