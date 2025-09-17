Călin Popesc-Tăriceanu: „România este în ultima vreme OCOLITĂ de investițiile din China, în timp ce Ungaria se bucură de acestea”
Gândul, 17 septembrie 2025 23:20
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Călin Popescu-Tăriceanu, fost prim-ministru al României, a discutat despre relațiile economice dintre România și China. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Tăriceanu: „Ultima dintre investițiile Ungariei este făcută, cred că sunt două investiții, de o fabrică de automobile și de fabrica de […]
• • •
Acum 15 minute
23:40
Călin Popescu Tăriceanu: „Vom reduce deficitul bugetar, dar EFECTELE COLATERALE vor fi importante” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Călin Popescu Tăriceanu, fost premier al României, a criticat actualul guvern pentru gestionarea deficitară a politicilor economice și de mediu. De asemenea, a evidențiat lipsa unui nucleu de experți în aceste domenii, necesar pentru consultări eficiente și luarea celor mai bune decizii. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. […]
23:40
Femeile din India sunt mai predispuse la CANCER, dar bărbații diagnosticați cu această boală reprezintă majoritatea deceselor. Care sunt explicațiile # Gândul
Femeile din India sunt mai predispuse se îmbolnăvească de cancer în timp ce bărbații sunt mai predispuși să moară din cauza acestei boli. Femeile reprezintă puțin peste jumătate din toate cazurile noi, dar bărbații reprezintă majoritatea deceselor, arată cel mai recent studiu realizat în această țară. În anul 2022, la fiecare 100.000 de persoane din […]
Acum o oră
23:20
23:20
NASA avertizează că, în următoarele decenii, sunt așteptate fenomene meteorologice spațiale EXTREME. „Soarele se trezește încet” # Gândul
Oamenii de știință avertizează că soarele ar putea să se „trezească” dintr-o scurtă perioadă de relativă inactivitate, fapt ce contrazice ipotezele anterioare despre acest lucru. Astfel, un nou studiu al NASA sugerează că activitatea solară va rămâne ridicată sau va crește și mai mult în următoarele decenii, potrivit Live Science. Dacă acest lucru se adeverește, […]
23:10
Napolact, pe masa oligarhilor maghiari. Burduja avertizează că vânzarea companiei către un apropiat al lui Orbán poate afecta securitatea României # Gândul
O tranzacție cu impact major în industria alimentară stârnește îngrijorări la București. Grupul maghiar Bonafarm, controlat de oligarhul Sándor Csányi, unul dintre cei mai influenți oameni de afaceri din Ungaria și apropiat al premierului Viktor Orbán, intenționează să cumpere compania Napolact, brand românesc cu tradiție în industria lactatelor. Într-o întrebare oficială adresată miniștrilor Economiei și […]
Acum 2 ore
22:50
România desfășoară o nouă misiune de sprijin umanitar destinată populației civile din Fâșia Gaza. O aeronavă a Forțelor Aeriene Române a aterizat cu 10 pacienți palestinieni din Fâșia Gaza, grav afectați de lipsa accesului la tratament medical adecvat, alături de 28 de membri de familie. O parte dintre pacienți urmează să primească îngrijiri de specialitate […]
22:40
Șase zodii vor avea parte de mult NOROC pe toate planurile, în perioada următoare. Universul este de partea acestor nativi, cu multe surprize # Gândul
Șase zodii vor avea parte de mult noroc, în perioada următoare, astrele pregătindu-le adevărate surprize, în special pe plan financiar. Mai mult, nativii care au curajul să iasă din zona lor de confort au ocazia să își descopere adevăratul potențial. Potrivit Fanatik, cele șase zodii care au noroc pe toate planurile sunt: Taur, Leu, Fecioară, […]
22:30
Călin Popescu-Tăriceanu: „Ceea ce fac miniștrii USR este în detrimentul României. Dacă nu este rea-voință, este nepricepere” # Gândul
În ediția din 16 septembrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, fostul premier Călin Popescu-Tăriceanu a lansat critici la adresa miniștrilor USR, pe care i-a acuzat că iau decizii în detrimentul interesului național. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. „Oile noastre USR-iste (n.r. miniștrii USR) atât știu, atât fac. Numai că lucrul acesta se […]
22:30
Obama avertizează asupra VIOLENȚEI politice după asasinarea lui Charlie Kirk /Fostul președinte sugerează că Trump alimentează extremismul # Gândul
Fostul președinte Barack Obama, un politician din Partidul Democrat, a avertizat că Statele Unite se confruntă cu o criză politică din cauza extremismului, condamnând asasinarea activistului conservator Charlie Kirk și denunțând pozițiile președintelui Donald Trump. ”Există riscul unei crize politice fără precedent. În mod categoric, ne aflăm într-un moment de inflexiune, nu doar în materie […]
22:20
Bancul din acest moment este despre o femeie care vrea să cunoască un anume bărbat pe nume Cornel. Doar că prietenul pe care îl roagă să îi pună în legătură are o altă propunere… „- Îmi faci și mie cunoștința cu prietenul tău Cornel, că mor de dragul lui?! – Cornel este frumos și sunt […]
22:10
„Marius Tucă Show” începe joi, 18 septembrie, de la ora 20.00, LIVE pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu # Gândul
„Marius Tucă Show” începe joi, 18 septembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitatul zilei este Ion Cristoiu, scriitor și publicist. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul. „Tineți aproape!”…
22:00
Zelenski: Luna viitoare, Ucraina se așteaptă să aibă 3,5 MILIARDE de dolari într-un fond pentru achiziția de armament din SUA # Gândul
Ucraina se așteaptă să aibă aproximativ 3,5 miliarde de dolari luna viitoare, într-un fond pentru achiziția de armament din Statele Unite, a declarat miercuri președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Aranjamentul financiar, cunoscut sub numele de Lista de Cerințe Prioritare pentru Ucraina (“Prioritized Ukraine Requirements List”, sau PURL), pune într-un fond comun contribuțiile membrilor NATO, cu excepția […]
22:00
Un mare oraș italian va găzdui un Festival Internațional de Folclor ROMÂNESC. Detalii despre eveniment # Gândul
Orașul italian Torino va găzdui un eveniment cu tradiții românești, în weekend-ul 20-21 septembrie 2025, organizat de Centrul de Cultură și Tradiție Italo-Română (CCTIR). Este vorba de Festivalul Internațional de Folclor românesc, care promite două zile de spectacole, parade și momente de sărbătoare dedicate țării noastre. Sâmbătă, 20 septembrie, de la ora 15.00, startul va […]
22:00
Tudose îl întreabă în direct la TV pe premier care anunță că tot ANALIZEAZĂ: Când ai hotărât tu cu ai tăi să renunți la această măsură nu ai analizat? # Gândul
Mihai Tudose îl critică pe Ilie Bolojan pentru că nu este de acord cu prelungirea plafonării la alimentele de bază, măsură susținută de PSD, UDMR și chiar USR. „Domnul Bolojan n-ar fi de acord cu prelungirea plafonării, în schimb, declarația domniei sale, că va analiza câteva săptămâni dacă e bine sau nu să menținem […]
Acum 4 ore
21:40
Fed răspunde apelurilor lui Trump și REDUCE dobânda de referință în SUA /”Incertitudinea economică rămâne ridicată” # Gândul
Rezerva Federală (Fed), instituția bancară centrală din Statele Unite, a decis, miercuri seară, reducerea dobânzii de referință pentru prima dată anul acesta, după criticile vehemente ale președintelui Donald Trump. ȘTIRE ÎN CURS DE ACTUALIZARE
21:30
Michelle Obama ajunge la miezul nopții la BUCUREȘTI. Cum călătorește fosta Primă Doamnă a SUA # Gândul
Michelle Obama, soția fostului președinte american Barack Obama, va ateriza la București la miezul nopții. Fosta Primă Doamnă călătorește din Providence (SUA) direct spre capitala României, la bordul unui avion privat de tip Gulfstream G550. Zborul este operat fără escală și are o durată de aproximativ opt ore și 15 minute. Sursa foto: Profimedia AUTORUL […]
21:30
Președintele rus Vladimir Putin a apărut îmbrăcat în uniformă militară la manevrele strategice comune cu Belarus „Zapad-2025” pe 16 septembrie. Îmbrăcat în uniformă militară, Putin a vizitat terenul de antrenament Mulino din regiunea rusă Nijni Novgorod în ultima zi a exercițiilor, care s-au desfășurat pe 41 de terenuri de antrenament din Rusia și Belarus și […]
21:20
Ministerul Agriculturii aduce modificări de ordin legislativ pentru o schemă de AJUTOR de stat pentru fermieri # Gândul
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a pus în dezbatere publică, miercuri, un proiect de Ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 137/2020 privind aprobarea sistemului de sancțiuni aplicabil pentru cererile de sprijin/plată, depuse conform angajamentelor ce fac obiectul schemei de ajutor de stat „Servicii de […]
21:20
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 18 septembrie, de la ora 15.00, LIVE pe Gândul. Invitat: Ștefan Popescu # Gândul
Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 18 septembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitatul emisiunii este Ștefan Popescu. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
21:20
Tudose, MESAJ pentru Bolojan: „Demisia e un act unilateral. Și eu mi-am dat demisia din funcția de prim-ministru” # Gândul
„Demisia e un act unilateral. Și eu mi-am dat demisia din funcția de prim-ministru”, a declarat Mihai Tudose la RTV, întrebat dacă premierul Bolojan a pus din nou demisia pe masă în cadrul coaliției de miercuri seara. Mihai Tudose a mai spus ironic despre joaca de-a demisia premierului că: „O să-și dea demisia și […]
21:10
20:50
Cum va influența eclipsa parțială de Soare din 21 septembrie fiecare ZODIE în parte. Ce trebuie să știe nativii # Gândul
Ne aflăm în plin Portal al Eclipselor, unul dintre cele mai puternice și mai magice momente ale anului. Mai mult, se spune că în această perioadă trecem prin multe schimbări și ies la suprafață adevăruri ascunse, dar și emoții uitate. „Această eclipsă este un moment de resetare cosmică, noi începuturi și schimbări de destin. Focusul […]
20:50
Între 19-21 septembrie se desfășoară a opta ediție Laver Cup. Este un turneu de tenis început de Roger Federer în anul 2017. Acesta se desfășoară pe durata unui weekend și pune față în față două echipe a câte șase jucători din elita tenisului mondial. Echipa Europei, condusă anul acesta de Yannick Noah, țintește al șaselea […]
20:40
Trump, însoțit în Marea Britanie de o importantă DELEGAȚIE de politicieni și oameni de afaceri americani # Gândul
Președintele american Donald Trump a sosit marți seara în Marea Britanie pentru o a doua vizită de stat, fără precedent, însoțit de o delegație de politicieni dar și oameni de afaceri. Cele două națiuni vor încheia acorduri de investiții, o reînnoire a unei „relații speciale” pe care premierul Keir Starmer dorește să o susțină, notează […]
20:30
Alexandru Rogobete anunță construcția de centre de adicție: Numărul de consumatori crește exponențial # Gândul
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat, miercuri seara la Prima News, că țara noastră duce lipsă de centre de sănătate mintală, de adicție, de post adicție, însă ele nu se vor construi peste noapte, este evident. Ministrul a reamintit că abia în martie au fost date Ordonanța și legislația. „Astăzi există anumite centre, dar ele […]
20:20
Guvernul României va discuta joi aprobarea unui contract de finanțare cu Banca Europeană de Investiții în valoare de 500 de milioane de euro pentru susținerea proiectului Autostrada A1 – Cofinanțare aferentă fondurilor de coeziune ale UE. Potrivit informației de presă privind agenda ședinței de guvern din 18 septembrie, Executivul urmează să aprobe negocierea și semnarea […]
20:10
Tânărul care a ridicat o dronă deasupra clădirilor guvernamentale din Varșovia va fi EXPULZAT. Cât timp nu va avea voie să intre în spațiul Schengen # Gândul
Un tânăr ucrainean de 21 de ani a fost expulzat din Polonia și nu va mai avea voie să intre în spațiul Schengen timp de 5 ani, după ce a ridicat o dronă deasupra cartierului guvernamental din Varșovia, unde se află biroul premierului și Ministerul Apărării. Incidentul a avut loc la câteva zile după ce […]
Acum 6 ore
19:40
Federația SANITAS, mesaj dur pentru Guvern: „Empatia nu ține de foame”. Salariații din Asistența Socială amenință cu proteste # Gândul
Sindicaliştii avertizează că angajații DGASPC merg încă la muncă doar din responsabilitate față de beneficiari, dar atrag atenția Guvernului că empatia „nu ține de foame” și amenință cu proteste dacă salariile vor continua să întârzie. Federația SANITAS a transmis că sistemul de asistență socială a ajuns într-o situație critică, după ce în mai multe județe […]
19:30
Bolojan îi lasă pe primari cu ochii în soare, după ce-i convoacă la Guvern / Olguța Vasilescu: Nu cu dl. Cseke aveam de făcut aceste discuții # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a lipsit, miercuri, de la întâlnirea convocată chiar de acesta cu aleșii locali. Bolojan a fost la o întâlnire a conducerii PNL și nu a mai ajuns la Guvern, la ora 16.00, oră la care era programată discuția pe reforma administrativă. „Nu cu domnul Cseke aveam noi de făcut aceste discuții”, a […]
19:30
Friedrich Merz a anunțat, în Bundestag, „toamna REFORMELOR sociale” /Opoziția denunță cheltuielile excesive pentru apărare # Gândul
Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a anunțat, miercuri, în Bundestag, reforme fundamentale în sistemul de asistență socială, deși opoziția de extremă-dreapta și de stânga a denunțat cheltuielile militare excesive ale Guvernului de la Berlin. Dezbaterea generală este în fiecare an unul dintre cele mai fierbinți evenimente din Bundestag, o oportunitate ca opoziția să critice politicile Guvernului. […]
19:20
Horoscopul KARMIC de toamnă și lecțiile pe care fiecare zodie trebuie să le învețe pentru a atrage echilibrul în viața personală și profesională # Gândul
În astrologia karmică, se consideră că fiecare semn zodiacal are lecțiile sale specifice care trebuie asimilate de toți nativii pentru a evolua și a atrage echilibrul în viața personală și profesională. Toamna este, din punct de vedere astrologic, un anotimp al introspecției și al transformărilor interioare, notează Playtech.ro. În această perioadă, pozițiile planetare pun accent […]
19:10
Sfaturi utile pentru ca VINETELE să se păstreze mai bine la congelator, pentru iarnă! Care e secretul gospodinelor # Gândul
Vinetele se numără printre legumele care pot fi gătite ușor, în diferite moduri și în orice anotimp. Și pentru că în această perioadă gospodinele pregătesc preparatele pentru sezonul rece, iată câteva secrete pentru ca vinetele să se păstreze mai bine la congelator pentru iarnă. Mai întâi, acestea trebuie bine spălate, tăiate și uscate. Apoi, se […]
19:00
Federația Română de Automobilism Sportiv anunță stabilirea unui nou record de competiții organizate într-un singur weekend. Astfel, în perioada 19 – 21 septembrie, sub egida FRAS vor fi organizate 13 evenimente automobilistice. Organizarea acestor evenimente aduce cifre impresionante, nu doar pentru automobilismul sportiv, ci și pentru sport în general. Conform listelor preliminare de înscrieri, 670 […]
18:40
Dacă ați văzut această mașină, anunțați imediat POLIȚIA! Care este povestea din spatele său și de ce proprietarul cere ajutorul populației # Gândul
O familie din Mangalia trăiește un adevărat coșmar, de mai bine de un an de zile, de când au împrumut mașina unei cunoștințe, care nu mai răspunde la telefon și care a plecat în Germania. Autoturismul nu a fost înstrăinat legal, dar a ajuns pe mâna altor persoane necunoscute, care circulă zilnic în zona Podului […]
18:40
Atac teribil într-un mall din Capitală. Tânărul agresat avea ordin de restricție față de soția agresorului # Gândul
Un tânăr de 26 de ani a fost înjunghiat cu un cuțit de un bărbat de 40 de ani. Tânărul avea interdicția de a se apropia de soția agresorului, în baza unui ordin de protecție. Incidentul a avut loc într-un centru comercial tip mall din Capitală. Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București au demarat […]
18:30
MARILE semne de întrebare și MARILE controverse din jurul acuzării lui Georgescu. Cum a distrus președintele Nicușor Dan prezumția de nevinovăție # Gândul
După nouă luni, Parchetul General, prin forcepsul folosit de procurorul Marius Iacob&Co, a scos pe piață – a se citi trimitere la instanță – dosarul cu 22 de inculpați, cap de listă Călin Georgescu. O disecție pe burta copilului cu plămânii firavi ar fi prea mult acum, pentru că născutul încă respiră. Adică, nu ne […]
18:30
Toto Dumitrescu, ARESTAT 30 de zile după ce a fugit de la locul accidentului. A ieșit pozitiv la cocaină # Gândul
Toto Dumitrescu a fost arestat preventiv după un accident rutier în care a fost implicat, fiind depistat pozitiv la cocaină. Instanța a decis plasarea lui în arest pentru 30 de zile. Pe 17 septembrie 2025, Toto Dumitrescu a fost prezentat la Judecătoria Sectorului 1, unde procurorii au cerut arestarea sa preventivă. Judecătorul de drepturi și […]
18:20
De ce s-a supărat Ciprian Ciucu și a plecat brusc de la conferința de presă / PNL a șters de pe Facebook înregistrarea momentului # Gândul
Moment inedit în Parlament. Ciprian Ciucu pleacă de la propria conferință de presă, după prima întrebare. Ieșind la declarații, în calitate de purtător de cuvânt al PNL, Ciucu a fost deranjat că unul dintre jurnaliști nu a respectat regula de a adresa o singură întrebare. După un schimb de replici cu jurnalistul, Ciucu decide să […]
18:10
Agenții FIFA, implicați în scandalul care ZGUDUIE fotbalul românesc. CÂȘTIGURI de milioane de euro cu ajutorul jucătorilor impresariați # Gândul
O anchetă ProSport care vizează mai mulți agenți FIFA zguduie fotbalul autohton. Mai mulți jucători din Superliga, Liga 2 și 3 ar putea fi audiați de Departamentul de Integritate din cadrul Federației Române de Fotbal. Este vorba de un dosar în care ar fi fost plasate pariuri pentru câștiguri care se apropie de neverosimila sumă […]
18:00
Mii de oameni protestează la LONDRA, în timp ce regele Charles și regina Camilla l-au primit pe președintele Trump la Windsor # Gândul
Un mare protest împotriva celei de-a doua vizite de stat a președintelui SUA Donald Trump în Marea Britanie are loc la Londra, în timp ce regele Charles și regina Camilla ai Marii Britanii și prințul și prințesa de Wales i-au întâmpinat pe președintele Donald Trump și pe soția sa, Melania, la Castelul Windsor. În timp […]
18:00
O nouă metodă de FRAUDĂ online a luat amploare. Tot mai mulți români devin victimele escrocilor # Gândul
Tot mai mulți români cad pradă unei metode de fraudă online prin care hoții se dau drept rude sau prieteni și cer bani de urgență. Polițiștii din Giurgiu trag un semnal de alarmă asupra unei noi metode de fraudă care face tot mai multe victime pe WhatsApp și alte aplicații de mesagerie. Escrocii își creează […]
Acum 8 ore
17:50
PEDEAPSĂ maximă pentru italianul care și-a ucis soția de origină română și pe fiica acesteia, în vârstă de 22 de ani # Gândul
Curtea de Apel cu Jurați din Bologna l-a condamnat la închisoare pe viață pe italianul Salvatore Montefusco, fost antreprenor în construcții din Castelfranco Emilia, fiind acuzat de uciderea soției sale, românca Gabriela Trandafir, și a fiicei acesteia, Renata, în vârstă de 22 de ani. Crima a avut loc pe 13 octombrie 2022, la Cavazzona di […]
17:50
Discuțiile comerciale dintre UE și cea mai mare economie din Asia de Sud-Est au fost FINALIZATE, după aproape un deceniu # Gândul
După aproape un deceniu, Uniunea Europeană și Indonezia au finalizat discuțiile comerciale, parte a eforturilor blocului european de a-și diversifica lanțurile de aprovizionare și de a deschide noi piețe. Comisarul european pentru comerț, Maros Sefcovic, va vizita Indonezia pe 23 septembrie pentru a face anunțul, potrivit purtătorului de cuvânt al Comisiei Europene, Olof Gill. Va […]
17:50
Prințul William RENUNȚĂ la formalități în cadrul vizitei lui Donald Trump. Cum l-a prezentat pe Regele Charles președintelui SUA # Gândul
În cadrul vizitei oficiale în Marea Britanie, la Castelul Windsor, președintele Donald Trump a fost întâmpinat pe prințul William, care i-a făcut, ulterior, cunoștință cu Regele Charles al III-lea. Prințul William l-ar fi prezentat pe monarh în fața liderului de la Casa Albă spunând: „Acesta este tatăl meu”, transmite SkyNews. Prințul William și Prințesa Kate […]
17:50
Anunț despre lucrările la Planșeul Unirii. Ce se întâmplă ACUM după ce au fost descoperite construcții vechi după săpături # Gândul
Primăria Sectorului 4 a anunțat, miercuri, ce se întâmplă cu lucrările la Planșeul Unirii, după ce au fost descoperite cărămizi și „elemente de construcție anterioară” în urma săpăturilor. „Urmare a imaginilor și informațiilor apărute în spațiul public, vă comunicăm faptul că în timpul lucrărilor specifice de refacere totală a Planșeului Unirii, au fost găsite cărămizi/ […]
17:40
17:40
Florin Prunea, despre șansele de calificare ale naționalei la CM 2026. „Cu ei e meciul decisiv în ceea ce privește locul doi în grupă” # Gândul
Florin Prunea a vorbit despre șansele de calificare ale României la CM 2026. Dacă învinge Austria, naționala noastră se poate lupta cu Bosnia. Echipa națională ocupă locul 3 în Grupa H la CM 2026, cu 7 puncte în 5 partide, la 5 puncte distanță de ocupantele primelor două locuri Bosnia și Austria. Fostul portar crede […]
17:30
CTP arbitrează „regii mârlanilor”, Trump și Ceaușescu. Legătura dintre sceneta KITSCH de la Londra și Ordinul Jartierei # Gândul
Într-o postare pe contul său de Facebook, jurnalistul Cristian Tudor Popescu a făcut un comentariu acid față de pompa de prost gust afișată în timpul vizitei președintelui american Donald Trump la Londra. Cunoscutul gazetar a făcut o comparație neașteptată între liderul de la Casa Albă și dictatorul Nicolae Ceaușescu. Mai precis, Cristian Tudor Popescu și-a […]
17:30
Danemarca va cumpăra armament de mare precizie cu rază lungă de acțiune: „O schimbare de PARADIGMĂ în politica de apărare daneză” # Gândul
Guvernul danez a anunțat miercuri, 17 septembrie, că va cumpăra armament de mare precizie cu rază lungă de acțiune pentru a-și consolida capacitatea de descurajare, considerând că amenințarea rusă asupra Europei va persista pentru o lungă perioadă de timp. Este prima dată când Danemarca anunță un plan de acest fel, notează Le Figaro. „Rusia va […]
